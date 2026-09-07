Sonntag HSR: Charakterübersicht und Kit 2026

Dieser HSR-Überblick zu Sunday befasst sich mit seiner Ausrüstung, seinen Spuren und Eidolons sowie der Frage, ob es sich tatsächlich lohnt, ihn zu ziehen. Sunday ist ein 5-Sterne-Charakter des Elements „Imaginary“ auf dem Harmonie-Pfad, dessen Spielweise darauf ausgerichtet ist, einen Verbündeten und dessen Beschwörung sofort in den Einsatz zu bringen und dabei zusätzlich Krit-Buffs zu stapeln.

Dieser Leitfaden erklärt dir, was Sundays Fertigkeit, ultimative Fähigkeit und Talent tatsächlich bewirken, analysiert seine Spuren und Eidolons und behandelt seine Banner-Historie sowie die Aufladungssituation, damit du weißt, ob er in dein Team passt.

Sunday auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Imaginär Weg Harmonie Rolle Unterstützung Veröffentlicht Version 2.7 (Banner „Gate Upon the Stars“) Wiederholungen Version 3.4 (Banner „Gate Upon the Stars“)



Version 3.8 (Banner „Gate Upon the Stars“)



Version 4.2 (Banner „Unvergessliche Clique“ Phase 2“) Synchronsprecher Griffin Puatu (EN)



Takeo Otsuka (JP)



Xu Xiang (CH)



Seong-woo Kang (KR) Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: S

Handlung und Hintergrund: Wer ist Sunday in „Honkai Star Rail“?

Der Sonntag gehört Penacony und ist mit einer Organisation verbunden, die schlicht als „der Orden“ bekannt ist, und sein eigener Einführungsbogen stützt sich stark auf die Vorstellung von jemandem, der einst den Willen dieses Ordens umsetzte und nun orientierungslos ist, nachdem dessen Zweck sich aufgelöst hat. Die Darstellung seiner Figur ist bewusst zurückhaltend – ein Reisender, dem die Flügel gestutzt wurden und der noch herausfindet, wohin ihn seine eigenen Schritte führen sollen.

Diese zurückhaltende, fast melancholische Darstellung spiegelt sich auch in seiner Spielweise wider. Sunday macht nicht wie ein Damage Dealer mit auffälligen Zahlen auf sich aufmerksam. Sein Wert zeigt sich darin, wie viel flüssiger sich die Zugreihenfolge deines Teams anfühlt, sobald er aktiv ist – was zu einem Charakter passt, der als jemand vorgestellt wird, der still und leise ein kaputtes System zusammenhält.

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Sundays Fähigkeiten im Überblick

Sundays gesamtes Kit dreht sich um eine einzige Idee – einem Verbündeten sofort eine zusätzliche Aktion zu gewähren und diese Aktion dann wirkungsvoller zu machen. Seine Fähigkeit „Segen von Papier und Riten“ ermöglicht es ihm, einen Verbündeten und dessen Beschwörung (sofern vorhanden, wie beispielsweise Jing Yuans Blitzlord oder Topaz’ Numby) auszuwählen, damit diese sofort eine Aktion ausführen können, während gleichzeitig der von diesem Ziel verursachte Schaden für einige Runden erhöht wird.

Verfügt das Ziel über eine Beschwörung, wird diese Schadenssteigerung noch einmal zusätzlich verstärkt, weshalb Sunday besonders gut mit Teamkameraden harmoniert, die auf Beschwörungen setzen.

Seine ultimative Fähigkeit, „Ode an die Liebkosung und die Narbe“, stellt einem ausgewählten Verbündeten einen Teil seiner Energie wieder her und verwandelt sowohl diesen Verbündeten als auch dessen Beschwörung in das, was im Spiel als „The Beatified“ bezeichnet wird – ein Zustand, der deren Krit-Schaden um einen Prozentsatz von Sundays eigenem Krit-Schaden erhöht. Es kann jeweils nur das Ziel seiner zuletzt eingesetzten ultimativen Fähigkeit den Status „Die Seligen“ besitzen, und dieser erlischt einen Zug früher, wenn Sunday selbst niedergeschlagen wird.

Sein Talent, „Der trauernde Körper““, gewährt jedem Verbündeten, auf den er seine Fertigkeit anwendet, einen Bonus auf die Krit-Rate, der sich nahtlos mit dem Krit-Schaden seiner ultimativen Fähigkeit addiert. Durch die Vorverlegung der Aktion durch die Fertigkeit, die Krit-Rate des Talents und den Krit-Schaden der Ultimativ-Fähigkeit verwandelt Sunday einen Hypercarry-Teamkameraden in eine wirklich beständigere Krit-Maschine, ohne dass er seinen eigenen Zug benötigt, um Schaden zu verursachen.

Seine Technik „Die glorreichen Geheimnisse“ gewährt dem ersten Verbündeten, auf den er seine Fertigkeit anwendet, gleich zu Beginn des nächsten Kampfes einen Bonusschaden-Buff – eine elegante Möglichkeit, einen Kampf bereits gestärkt zu beginnen.

Übersicht über Sundays Traces und Eidolons

Hier erfährst du, was die einzelnen „Traces“ von Sunday tatsächlich bewirken, gefolgt von seinen „Eidolons“.

Sundays Spuren

Sein Basisangriff „Strahlende Mahnung““ fügt einem Gegner imaginären Schaden in Höhe von bis zu 100 % von Sundays Angriffskraft zu. Diese Fähigkeit wird er am seltensten einsetzen, da er fast jeden seiner Züge damit verbringt, stattdessen einen anderen Charakter vorzubereiten.

Seine Fähigkeit „Segen des Papiers und der Riten“ erhöht den vom Ziel verursachten Schaden um bis zu 30 %; kommen noch 50 % hinzu, wenn dieses Ziel eine Beschwörung besitzt. Der Effekt hält 2 Runden an. Wird sie auf einen Verbündeten angewendet, der bereits unter dem Effekt „The Beatified“ steht, wird zudem 1 Fertigkeitspunkt zurückgewonnen; der Sofortaktion-Teil des Effekts wird nicht ausgelöst, wenn sie auf einen anderen „Harmony“-Charakter angewendet wird.

Seine ultimative Fähigkeit, „Ode an Liebkosung und Narbe“, stellt Energie in Höhe von 20 % der maximalen Energie des Ziels wieder her und wendet „Der Selige“ an, wodurch der Krit-Schaden um bis zu 30,0 % von Sundays eigenem Krit-Schaden plus pauschal 12,0 % für 3 Runden erhöht wird.

Sein Talent, „Der trauernde Körper““, erhöht die Krit-Rate des Ziels 3 Runden lang um bis zu 20,0 % – genau das, was die Krit-Rate eines Hyper-Carrys stabil hält, ohne dessen eigenes Substat-Budget zu belasten.

Sundays Technik Die glorreichen Geheimnisse Nach der Anwendung erhöht sich der von diesem Ziel verursachte Schaden um 50 %, sobald Sunday im nächsten Kampf zum ersten Mal eine Fähigkeit auf einen Verbündeten anwendet; dieser Effekt hält 2 Runden lang an.

Sundays Bonusfähigkeiten Sehnsucht nach dem Ruhetag Wenn die wiederhergestellte Energie des Ziels bei Einsatz der ultimativen Fähigkeit weniger als 40 betragen würde, wird sie stattdessen auf 40 erhöht. Erhabener Schwung Zu Beginn des Kampfes regeneriert Sunday 25 Energie. Zuflucht in der Handfläche Beim Einsatz der Fertigkeit wird 1 Debuff vom Ziel entfernt.

Sundays Attributboni (insgesamt) +37,3 % KRIT. SCHADEN +12,5 % Verteidigung +18,0 % Effekt-Resistenz

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Eidolons vom Sonntag

E1, „Millennium’s Quietus“, sorgt dafür, dass das Ziel der Fertigkeit 16 % der Verteidigung des Gegners ignoriert und dessen Beschwörung 40 % der Verteidigung des Gegners für 2 Runden ignoriert, was für jeden, den Sonntag verstärkt, eine einfache und erhebliche Schadenssteigerung bedeutet. Dies ist das Eidolon, das die meisten Spieler als Erstes priorisieren sollten.

E2, „Der Glaube überwindet die Schwäche“, stellt nach Sundays erstem Einsatz seiner ultimativen Fähigkeit 2 Fertigkeitspunkte wieder her und erhöht den durch „The Beatified“ verursachten Schaden um 30 %. Dies gilt allgemein als der beste Punkt, an dem man mit den Investitionen in Sundays Eidolons aufhören sollte, da es SP-Entlastung mit einem weiteren echten Schadensschub für sein Buff-Ziel kombiniert.

E3 bis E5 haben eine geringere Priorität und beschleunigen hauptsächlich seine Fähigkeitsstufen: E3 erhöht die Obergrenzen für seine Ultimative und seine Basis-Angriffskraft, und E5 tut dasselbe für seine Fertigkeiten und Talente. Keines davon verändert die Funktionsweise seines Fähigkeiten-Sets.

E6, „Der Anbruch der siderischen Kakophonie“, macht den Krit-Raten-Boost des Talents bis zu dreifach stapelbar, verlängert dessen Dauer, lässt seine ultimative Fähigkeit diesen ebenfalls anwenden und wandelt jede Krit-Rate über 100 % beim gebufften Ziel in zusätzlichen Krit-Schaden um. Es ist eine wirklich starke Möglichkeit, das Potenzial von min-maxten Hypercarry-Teams zu steigern, auch wenn der Weg dorthin eine hohe Investition auf Whale-Niveau erfordert.

Sonntags-Meta-Bewertung für „Honkai Star Rail“: Ist der Sonntag gut?

Der Sonntag ist eine besonders gute Wahl für Teams, die auf der Synergie zwischen Action – Vorstoß – Hypercarries und Charakteren mit Beschwörungsfähigkeiten basieren.

Sonntags-Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: S

Sonntags Stärke liegt darin, einem Teamkameraden gleichzeitig drei Effekte zu verleihen – eine zusätzliche Aktion sofort, einen Buff für die Krit-Rate und einen Buff für den Krit-Schaden. Genau diese Kombination sorgt dafür, dass seine Endgame-Werte sowohl in „Erinnerung an das Chaos“ als auch in „Pure Fiction“ und „Apokalyptischer Schatten“ so hoch ausfallen, da jeder Hypercarry, der eine kostenlose, voll gebuffte Aktion erhält, in jedem Modus wertvoll ist.

Seine Beschwörungssynergie verschafft ihm zudem ein wachsendes Potenzial, da jeder neue, auf Beschwörungen basierende DPS, der dem Spiel hinzugefügt wird, ein weiterer Charakter ist, mit dem sein Kit Synergien bildet.

So erhält man Sunday in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Sunday ist ein limitierter 5-Sterne-Charakter, daher kann er nur aus seinem eigenen Charakter-Event-Warp („Gate Upon the Stars“-Banner) gezogen werden, solange dieser aktiv ist – nicht aus dem permanenten Standard-Warp. Ein einzelner Zug aus seinem Banner kostet einen „Star Rail Special Pass“, der mit 160 „Stellar Jades“ gekauft werden kann. Für Spieler, die Guthaben aufladen möchten: Oneiric Shards lassen sich im Verhältnis 1:1 in Stellar Jades umwandeln.

Denkt einfach daran: Wenn ihr vorhabt, eine Aufladung zu tätigen, um „Sunday“, seine Eidolons oder seinen charakteristischen Lichtkegel zu erhalten, lohnt es sich immer , vor dem Kauf einen Blick auf die Aufladeboni für „Oneiric Shards“ im Shop , die zeitlich begrenzten Bundles, den „Nameless Honor Battle Pass“ und den „Express Supply Pass“ zu werfen. Diese erhöhen den Wert deiner Aufladungen erheblich und verschaffen dir mehr Ziehungen pro ausgegebenem Betrag.

Sundays jüngste Wiederholung findet im Banner „Unvergessliche Clique“ – Phase 2“ während Version 4.2 statt und läuft vom 13. Mai 2026 bis zum 1. Juni 2026. Bislang wurde noch keine weitere Wiederholung für Sunday angekündigt.

Fazit: Solltest du für Sunday in ziehen2026?

„Sunday“ ist einer der Support-Charaktere, um die sich am einfachsten ein Hypercarry-Team aufbauen lässt, da seine Fertigkeit, sein Talent und seine ultimative Fähigkeit alle auf dasselbe Ziel treffen und dieses für einige Runden in einen schnelleren, schlagkräftigeren Angreifer verwandeln. Er ist eine besonders gute Wahl, wenn in deinem Account bereits ein beschwörungsbasierter DPS wie Jing Yuan oder Topaz halb fertig in deinem Kader sitzt, da sein Kit eindeutig mit Blick auf diese Charaktere entwickelt wurde.

Selbst außerhalb von Beschwörungsteams machen ihn seine CRIT-Buffs und sein Aktionsvorschub zu einer wirklich flexiblen Wahl für fast jeden Single-Target-Hypercarry.

Der Nachteil ist das Energiemanagement seines eigenen Fähigkeiten-Sets, wenn du keinen energieorientierten „Light Cone“ einsetzt, sowie die Tatsache, dass seine charakteristische Synergie mit Beschwörungscharakteren noch immer auf eine wachsende, aber noch nicht besonders große Auswahl an Teamkollegen beschränkt ist. Auch ohne sie ist er immer noch eine hervorragende Wahl für „Harmony“, nur wird sein Potenzial dann nicht voll ausgeschöpft.

Vorteile Nachteile ✅ Gewährt einem einzelnen Ziel durch seine Fertigkeit



eine 100-prozentige Aktionsbeschleunigung ✅ Stapelt lang anhaltende Buffs für Krit-Rate und Krit-Schaden auf einen Verbündeten



✅ Stellt dem Ziel seines Buffs durch seine Ultimative



Fähigkeit eine Mindestmenge an Energie wieder her ✅ Bleibt bereits vor seinem charakteristischen Lichtkegel



nahezu SP-neutral ✅ Besonders stark in Kombination mit beschwörungsbasierten Teamkollegen wie Jing Yuan und Topaz



✅ Verfügt durch seine Fertigkeit über eine integrierte Debuff-Beseitigung ❌ Kann ohne einen auf Energie ausgerichteten „Light Cone“



in Energieprobleme geraten ❌ Die Energierückgewinnung seiner ultimativen Fähigkeit ist bei Charakteren



ohne Energie verschwendet ❌ Verfügt nach wie vor nur über eine begrenzte Auswahl an beschwörungsbasierten Carrys, die sein Kit voll ausschöpfen können

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Häufig gestellte Fragen