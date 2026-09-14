Welt HSR: Descripción general del personaje y equipación 2026

Esta guía del personaje Welt HSR abarca su conjunto de habilidades, sus Eidolones y cuál es la situación actual de su banner y de las recargas.

Es una de las unidades permanentes de cinco estrellas del Warp Estándar en Honkai Star Rail, que domina el elemento Imaginario mientras recorre el Camino de la Nihilidad. Su función principal gira en torno a suprimir las acciones enemigas mediante el efecto de control de masas «Encarcelamiento», retrasar los turnos del enemigo y amplificar el daño infligido por sus compañeros de equipo.

Tras las actualizaciones del sistema que ampliaron su escalabilidad e introdujeron la mecánica «Ingravidez», combina sin esfuerzo el papel de apoyo disruptivo con el de carry secundario agresivo, capaz de castigar a los enemigos inmovilizados.

Welt de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Imaginario Camino Nihilismo Función Apoyo Lanzamiento Versión 1.0 (Stellar Warp – Banner estándar permanente) Actores de doblaje Brian T. Delaney (EN)



Hosoya Yoshimasa (JP)



Peng Bo (CH)



Han-sin (KR) Valoración general S Valoraciones del final del juego «Memoria del caos»: S



«Pura ficción»: A



«Sombra apocalíptica»: S

Historia y trasfondo: ¿Quién es Welt en Honkai Star Rail?

Welt Yang es un veterano miembro de la tripulación del Astral Express y antiguo Soberano de Anti-Entropía de su mundo natal. Tras haber sobrevivido a catastróficas guerras cósmicas y haber protegido a la humanidad frente a amenazas existenciales a través de las dimensiones, posee una inmensa sabiduría, moderación táctica y un profundo conocimiento histórico.

A pesar de su aspecto erudito y de su costumbre de dibujar recuerdos de sus viajes en su cuaderno personal, Welt posee un asombroso poder cósmico. A través de la Estrella del Edén, una formidable llave divina camuflada como su bastón, manipula los campos gravitatorios, distorsiona el espacio-tiempo y crea agujeros negros sintéticos en miniatura.

A lo largo de las expediciones de la historia principal de Honkai Star Rail, Welt ofrece constantemente análisis tácticos e intervenciones decisivas en primera línea durante crisis críticas. Desde desentrañar la crisis de Stellaron en Jarilo-VI hasta enfrentarse a conspiradores cósmicos a bordo del Xianzhou Luofu y el Penacony, su presencia constante tranquiliza a sus aliados. Su rica historia conecta múltiples épocas de la tradición cósmica, lo que lo convierte en un símbolo perdurable de fuerza silenciosa y heroísmo inquebrantable.

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Explicación del kit de Welt

La esencia del ciclo de combate de Welt reside en la manipulación de las acciones y la amplificación de los efectos negativos. A diferencia de las unidades ofensivas convencionales, que se basan exclusivamente en los valores brutos de ataque, Welt da forma al campo de batalla manipulando el orden de las acciones del enemigo.

La secuencia de sus habilidades gira en torno a la aplicación de debuffs para activar su multiplicador de daño personal. Cada vez que Welt ataca a un enemigo que ya está ralentizado o bajo los efectos de un debuff, su Talento se activa para infligir una cantidad adicional de daño imaginario.

Esta mecánica anima a los jugadores a iniciar el combate con su habilidad de reducción de velocidad o su habilidad definitiva de retraso de acciones, lo que establece de inmediato una situación ventajosa en la que cada ataque posterior, tanto propio como de los aliados, inflige daño amplificado.

Su kit también incorpora la mecánica de debuff «Ingravidez», que mejora su utilidad para el equipo. Los enemigos afectados por «Ingravidez» experimentan un mayor retraso en sus acciones al recibir ataques y sufren reducciones significativas en sus estadísticas defensivas.

Al equilibrar la tasa de regeneración de energía y la tasa de acierto de efectos, Welt mantiene un ciclo opresivo de control de masas que neutraliza a los peligrosos jefes enemigos antes de que puedan ejecutar sus ataques más amenazantes

Resumen de las «Traces» y los «Eidolons» de Welt

A continuación se explica qué hace realmente cada una de las «huellas» de Welt, seguidas de sus «eidolones».

Las huellas de Welt

Su ataque básico, «Supresión gravitatoria», inflige daño imaginario a un solo objetivo equivalente a hasta el 100 % del ataque de Welt. Aunque se utiliza principalmente para generar puntos de habilidad durante los turnos rutinarios, se beneficia de su talento al atacar a enemigos con efectos negativos, lo que proporciona un daño constante y fiable al tiempo que mantiene estables los recursos del grupo.

Su habilidad, «Borde del vacío», asesta tres golpes separados que infligen daño imaginario equivalente a hasta el 72 % de su ataque por golpe. El primer golpe impacta en un objetivo designado, mientras que los dos restantes rebotan aleatoriamente entre los enemigos. Cada golpe tiene una probabilidad base del 75 % de reducir la VEL del objetivo en un 10 % durante 2 turnos, lo que la convierte en su principal herramienta en su turno para aplicar debuffs cruciales.

Su habilidad definitiva, «Agujero negro sintético», cuesta 120 de energía y desata un ataque contra todos los objetivos que inflige un daño imaginario equivalente a hasta el 150 % de su ataque. Esta habilidad tiene una probabilidad base del 100 % de aprisionar a todos los enemigos alcanzados durante 1 turno, retrasando sus acciones hasta un 40 % y reduciendo su SPD en un 10 %, al tiempo que aplica el debuff «Ingravidez» para amplificar el daño recibido.

Su talento, «Distorsión temporal», se activa cada vez que Welt golpea a un enemigo que ya se encuentra ralentizado. Esta pasiva inflige una instancia adicional de daño imaginario equivalente a hasta el 60 % de su ataque. Contra objetivos que se encuentren bajo el estado «Ingravidez», su talento también aplica un debuff de reducción de defensa, lo que eleva directamente el daño total infligido por el grupo.

Técnica de Welt «Encarcelamiento gravitacional» Crea una dimensión gravitatoria que dura 15 segundos. A los enemigos que se encuentren en su interior se les reduce la velocidad de movimiento en un 50 %. Al entrar en combate, tiene una probabilidad base del 100 % de encarcelar a los enemigos durante 1 turno, lo que retrasa sus acciones en un 20 % y reduce su velocidad en un 10 %.

Habilidades adicionales de Welt Retribución (A2) Al usar la habilidad definitiva, aumenta en un 12 % el daño infligido a los enemigos afectados por el estado «Sin peso». Juicio (A4) Al usar la Habilidad Definitiva, se inflige una instancia adicional de daño y se aumenta el daño personal infligido por Welt en un 20 % durante 2 turnos. Castigo (A6) Cuando la tasa de acierto de los efectos de Welt supera el 40 %, por cada 10 % que supere este umbral, aumenta su ATQ en un 20 %, hasta un aumento máximo de ATQ del 80 %.

Bonificaciones de estadísticas de Welt (total) +14,4 % de daño imaginario +10,0 % de resistencia a efectos +28,0 % de Ataque

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Eidolones de Welt

Su E1, «Legado de honor», potencia su rotación de combate tras el uso de habilidades. Tras lanzar su habilidad o su habilidad definitiva para golpear a un enemigo en estado de «Ingravidez», Welt inflige además una cantidad adicional de daño imaginario equivalente al 80 % de su ATQ, lo que acelera la eliminación del objetivo.

Su E2, «Conflujo de estrellas», es su mejor hito de inversión inicial. Cada vez que su talento se activa al golpear a un objetivo ralentizado, Welt regenera 3 puntos de energía. Dado que su habilidad de rebote puede activar esta regeneración de energía varias veces por turno, este eidolón reduce drásticamente el tiempo de recarga de su habilidad definitiva.

Su E3, «Oración de paz», aumenta su nivel de habilidad en dos y su nivel de ataque básico en uno, lo que le otorga mejoras progresivas y constantes a sus modificadores ofensivos principales.

Su E4, «Llamada a la justicia», actúa como un amplificador de daño para todo el grupo que cambia el rumbo de la partida. A los objetivos enemigos que sufren el estado «Ingravidez» se les reduce la Resistencia a todos los tipos en un 30 %, lo que multiplica el daño de todos los carry aliados del equipo.

Su E5, «Poder de la bondad», eleva su nivel de habilidad definitiva en dos y su nivel de talento en dos, aumentando el daño base y los porcentajes de retardo de acción de su ráfaga de agujero negro.

Su E6, «Perspectiva de gloria», añade una instancia de daño adicional a su habilidad, lo que eleva el recuento total de rebotes de tres a cuatro impactos, al tiempo que proporciona estadísticas críticas adicionales. Este golpe extra mejora su reducción de resistencia, genera energía adicional y consolida su potencial como devastador causante de daño híbrido.

Evaluación del meta de Welt en Honkai Star Rail: ¿Es Welt un buen personaje?

Clasificación de nivel de Welt Valoración general S Clasificaciones de endgame Memoria del caos: S



Ficción pura: A



Sombra apocalíptica: S

Welt es una opción muy sólida, especialmente para equipos basados en la sinergia de los efectos negativos y la neutralización de acciones, sobre todo cuando se combina con unidades como Acheron o Dr. Ratio, ya que sus ralentizaciones en varias capas y su encarcelamiento proporcionan un impulso constante en el combate.

En el meta de la fase final de Honkai Star Rail, Welt ofrece un rendimiento excepcional de alto nivel, lo que demuestra que un control de masas bien diseñado y la interrupción de turnos siguen siendo activos imprescindibles en todo tipo de encuentros de combate.

En «In Recuerdo del caos», Welt se gana su alto prestigio al inmovilizar a enemigos de élite y jefes agresivos. Los jefes resistentes que dependen de preparativos de varios turnos ven cómo sus rotaciones se descarrilan por completo gracias al efecto de encarcelamiento de su habilidad definitiva. Al retrasar los turnos enemigos más allá de los límites del ciclo, Welt permite que los líderes frágiles ataquen sin recibir daño, actuando de forma efectiva como una unidad ofensiva de pseudo-sostenibilidad.

En «Pure Fiction», donde la velocidad de limpieza de oleadas es crucial, Welt se asegura una respetable posición en la élite. Mientras que su habilidad de rebote reparte sus golpes entre múltiples objetivos, su habilidad definitiva proporciona daño imaginario y control de masas en todo el tablero. Cuando se combina con personajes que infligen daño de área de efecto a gran ritmo, sus penalizaciones de velocidad mantienen agrupadas y vulnerables las oleadas de esbirros entrantes.

En «Sombra apocalíptica», Welt destaca por su excepcional eficacia gracias a su extraordinaria reducción de la resistencia y a su capacidad para manipular las acciones. En un modo de final de partida que premia romper rápidamente los escudos de los jefes y maximizar el margen de vulnerabilidad, sus ataques imaginarios de múltiples impactos agotan rápidamente las barras de resistencia. Una vez que el jefe se rompe, su retraso de acción prolonga el estado de ruptura, lo que permite a sus compañeros de equipo infligir un daño explosivo astronómico.

Cómo conseguir a Welt en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Welt es un personaje estándar de 5 estrellas, por lo que está disponible de forma permanente en el banner «Stellar Warp» y también puede aparecer como resultado de salida al 50 % al realizar tiradas en cualquier banner limitado de «Character Event Warp». Además, Honkai Star Rail cuenta con un selector de hitos permanente en el banner «Stellar Warp» que permite a los jugadores seleccionar un personaje estándar de cinco estrellas de su elección, incluido Welt, tras alcanzar un total de 300 tiradas.

Los tirages del banner estándar requieren «Pases Star Rail», y los «Teletransportes de eventos de personajes» limitados requieren «Pases especiales de Star Rail», ambos adquiribles por 160 «Stellar Jades». Los jugadores que decidan recargar sus cuentas pueden convertir «Oneiric Shards» en «Stellar Jades» en una proporción de 1:1.

Si estás preparando recursos para potenciar a Welt o conseguir su «Light Cone» característico, «En nombre del mundo»», te recomendamos que consultes las bonificaciones de la tienda del juego, los «Express Supply Passes» y el «Nameless Honor Battle Pass» para obtener la mayor eficiencia en los tirages.

Dado que Welt es un miembro permanente de la plantilla de personajes estándar, no aparece en los banners de eventos de tiempo limitado ni en las repeticiones programadas. Los jugadores pueden conseguirlo en cualquier momento a través de sorteos estándar permanentes, canjeando el selector de cinco estrellas o perdiendo un lanzamiento de moneda al 50 % en los banners de personajes limitados.

Veredicto: ¿Deberías intentar conseguir a Welt en 2026?

Welt sigue siendo un personaje excepcionalmente gratificante en 2026, a pesar de ser un personaje estándar permanente que lleva mucho tiempo en el juego. Al tratarse de una unidad estándar de cinco estrellas y no de un personaje de banner limitado, no es necesario gastar Pases Especiales de Star Rail limitados para conseguirlo.

Si por casualidad consigues a Welt en el banner estándar o pierdes un warp al 50 %, invertir en su kit te proporcionará una unidad versátil capaz de rendir en múltiples situaciones de final de partida. Su habilidad única para infligir múltiples debuffs distintos lo convierte en un activo inestimable para las alineaciones que cuentan con hipercarries que dependen de los debuffs, como Acheron y el Dr. Ratio.

Ventajas Contras ✅ Su potente retraso de acción y «Imprisonment» interrumpen las peligrosas rotaciones



enemigas ✅ Aplica múltiples debuffs distintos para potenciar las sinergias



de Acheron y Dr. Ratio ✅ Disponible de forma permanente en el banner estándar y en el selector



de hitos de 300 tiradas ✅ Rutas de desarrollo flexibles que admiten tanto configuraciones



de utilidad pura como híbridas de alto daño ✅ Su habilidad de rebote con múltiples impactos destaca a la hora de romper las barras de «Resistencia imaginaria» ❌ Requiere una inversión considerable en «Índice de acierto de efectos» para garantizar que las desventajas se apliquen



❌ La habilidad de rebote distribuye el daño de forma impredecible en escenarios



amplios con múltiples objetivos ❌ Exige una gestión disciplinada de los puntos de habilidad para mantener desventajas



de ralentización continuas ❌ Su condición de personaje estándar hace que la caza de eidolones específicos dependa principalmente de la suerte

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