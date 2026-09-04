La mejor configuración, equipo y eidolones de Huohuo para HSR 2026

Huohuo es un personaje de 5 estrellas del elemento Viento en «Honkai Star Rail» que cura mediante «Provisión Divina» y, al mismo tiempo, otorga bonificaciones de regeneración de energía y de ataque con su habilidad definitiva. Es una de las pocas unidades de soporte que puede desempeñar una doble función como auténtica apoyadora.

En esta guía he recopilado información sobre los conos de luz, las reliquias, la prioridad de trazas, la prioridad de estadísticas, los equipos y las recomendaciones sobre Eidolones para la mejor configuración de Huohuo , junto con un desglose completo de su rotación y una valoración final sobre si merece la pena configurarla en este momento.

Resumen: la mejor configuración de Huohuo de un vistazo

Mejor «Light Cone» Noche de terror Mejor alternativa de cono de luz para jugadores F2P Quid Pro Quo El mejor conjunto de reliquias Mensajero atravesando el Hackerspace (4 piezas) El mejor conjunto de adornos planares Flota de los Eternos (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: Curación



activa Botas: Velocidad



Esfera planar: %



de PV Cuerda de enlace: Tasa de regeneración de energía Prioridad de estadísticas secundarias VEL = % de PV > % de resistencia a efectos > % de DEF Mejor equipo (general) Huohuo (Apoyo)



Lobo Plateado N.º 999 (DPS)



Yao Guang (Apoyo)



Sparxie (DPS) Mejor equipo (F2P) Huohuo (Apoyo)



Dan Heng (DPS)



Yukong (Apoyo)



Conservación de los senderos pioneros (Apoyo)

Cómo jugar con Huohuo: rotación y consejos

La rotación de Huohuo gira en torno a mantener activa la habilidad «Provisión Divina». Tras usar su habilidad «Talismán: Protección» o su habilidad definitiva «Cola: Dominación Espiritual», obtiene «Provisión Divina» durante 3 turnos, lo que cura de forma pasiva al aliado con menos PV y a cualquiera que tenga menos del 50 % de PV al comienzo de su turno.

Inicia la mayoría de los combates con su habilidad definitiva siempre que sea posible, ya que el rastro de su A2 ya otorga 30 de energía y 2 turnos de «Provisión Divina» al inicio de la batalla.

Utiliza su Habilidad solo cuando necesites una curación instantánea y la eliminación de debuffs en un objetivo específico, ya que «Provisión Divina» se encarga de la mayor parte de la curación pasiva de forma gratuita. Su Ataque Básico, «Estandarte: Invocador de Tormentas», solo sirve para generar Energía y SP cuando no hay nada mejor disponible.

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Los mejores conos de luz para Huohuo

«Noche de terror» es la habilidad característica de Huohuo y su mejor cono de luz en general. Aumenta su tasa de regeneración de energía y proporciona curación adicional, además de una mejora de ataque acumulable cada vez que utiliza su habilidad definitiva, lo que respalda directamente su función de mantener con vida a los compañeros de equipo que consumen mucha energía.

«Conversación postoperatoria» es una alternativa muy sólida de 4 estrellas. En el nivel 5 de superposición, aumenta su tasa de regeneración de energía hasta un 16 %, así como su curación infligida, cubriendo la mayor parte de lo que hace su habilidad principal, aunque en menor medida.

«Sentimiento compartido» merece la pena en equipos con puntos de habilidad de sobra, ya que aumenta su curación infligida y regenera energía para todo el equipo cada vez que usa su habilidad.

«El tiempo no espera a nadie» es una alternativa decente de 5 estrellas si ya la tienes. Aumenta sus PV y su curación proporcionada, al tiempo que inflige una pequeña cantidad de daño a un enemigo aleatorio cada vez que un aliado ataca.

«Quid Pro Quo» es un cono de luz de 4 estrellas 100 % obtenible mediante farm y totalmente gratuito (F2P) que convierte a Huohuo en una fuente inagotable de energía para tu equipo. Inyecta automáticamente la enorme cantidad de 16 de energía a un compañero de equipo aleatorio que tenga menos del 50 % de energía al comienzo del turno de Huohuo.

Para conocer en profundidad los mejores conos de luz de Huohuo, visita nuestra guía de los mejores conos de luz de Huohuo.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

«Mensajero atravesando Hackerspace» (4 piezas) es el mejor conjunto de reliquias de Huohuo para uso general. Le proporciona una bonificación fija a la velocidad y le permite potenciar la velocidad del grupo cada vez que usa su habilidad definitiva, lo que ayuda a todo el equipo a alcanzar más rápido sus umbrales de velocidad.

«Diosa guerrera del sol y del trueno» (4 piezas) es una alternativa sólida si Huohuo forma parte de un equipo centrado en el CRIT, ya que otorga una mejora de CRIT DMG a todo el grupo en lugar de la utilidad de SPD mencionada anteriormente.

«Flota de los Eternos» (2 piezas) es su mejor adorno planar. El aumento de PV se traduce directamente en su capacidad de curación, y la mejora de % de ATQ que otorga la mantiene útil incluso fuera de composiciones dedicadas a la Energía.

«Quilla rota» (2 piezas) es la segunda mejor opción de adorno. Cambia los puntos de vida y el porcentaje de ataque de «Flota de los Eternos» por una mejora del daño crítico para todo el equipo, lo cual resulta más eficaz para equipos que no utilizan efectos de daño a lo largo del tiempo y que ya cuentan con otras fuentes de curación.

Prioridades de estadísticas de Huohuo

Prioridad 1: VEL

VEL Prioridad 2: % de PV

% de PV Prioridad 3: % de resistencia a efectos

% de resistencia a efectos Prioridad 4: % de DEF

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Intenta alcanzar 5.600 HP o más fuera del combate, y apunta a un punto de inflexión de al menos 134 en SPD durante la batalla; lo ideal sería 143 si tu Cono de Luz y tus Reliquias te lo permiten. Las estadísticas secundarias fijas sirven para completar el espacio una vez que se agotan los valores porcentuales.

Tanto la VEL como el % de PV mejoran directamente su conjunto de habilidades, ya que la VEL acelera sus turnos (y la activación de «Provisión Divina»), mientras que el % de PV aumenta los valores de todas sus curaciones. La RES a efectos le ayuda a resistir el control de masas, pero no es una estadística prioritaria; su % de DEF lo es aún menos.

Prioridades de «Huohuo's Trace»

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? Ataque básico: Estandarte: Invocador de tormentas Bajo No está pensada para infligir daño, por lo que su ATQ básico puede dejarse en el nivel base. Habilidad: Talismán: Protección Alto Mejorar su habilidad simplemente aumenta la curación y la purificación que proporciona. Habilidad definitiva: Cola: Dominación espiritual Máxima Mejorar su habilidad definitiva aumenta tanto su regeneración de energía como la mejora de ataque que otorga, lo que potencia directamente el ataque del grupo. Talento: Posesión: Metaflujo etéreo Alto Al mejorar su talento, aumenta la curación pasiva que proporciona «Provisión Divina» fuera del turno. Habilidad adicional: Temor a actuar Máximo Potencia aún más el ATK de los aliados con un coste de energía de 160 o superior. Habilidad adicional: «El maldito» Máximo Le permite lanzar una habilidad definitiva al inicio de la batalla, junto con una «Provisión Divina» temprana. Habilidad adicional: Reacción de estrés ante el horror Alta Regenera energía cada vez que su talento cura a los aliados, lo que supone un flujo pequeño pero constante hacia su próxima habilidad definitiva.

Materiales de ascensión de Huohuo (ascensión máxima)

Material Total Scionette inmortal 15 Flor aérea inmortal 15 Lumintwig inmortal 15 Desecho ascendente 65 Crédito 308 000

Materiales de las huellas de Huohuo (máximo de huellas)

Material Total Semilla de la abundancia 15 Scioneta inmortal 41 Brotes de vida 72 Flor aérea inmortal 56 Flor de la eternidad 139 Lumintwig inmortal 58 Arrepentimiento de Ochema Infinito 12 Las huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

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Los mejores equipos de Huohuo (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de Huohuo, el mejor equipo F2P y compañeros alternativos para ayudarte a decidir cómo formar tu equipo en función de las unidades que tengas realmente disponibles en tu plantilla actual.

El mejor equipo general de Huohuo

Mejor equipo de Huohuo (general) Función Huohuo Apoyo Lobo Plateado N.º 999 DPS Yao Guang Apoyo Sparxie DPS

La regeneración de energía basada en un porcentaje de su habilidad definitiva supone una gran ventaja para los hipercarries que consumen mucha energía, como Sparxie, ya que le permite mantener sus habilidades definitivas activas con mucha más frecuencia de lo que podrían de otro modo.

Y lo que es más importante, crea un potente ciclo secundario de batería con Yao Guang. Al activar la habilidad definitiva de Yao Guang antes de lo previsto, el equipo se asegura un tiempo de actividad mucho mayor con la PEN de RES de todo tipo y la activación continua de ataques de seguimiento.

Silver Wolf N.º 999 no consume directamente la energía de Huohuo, pero las enormes mejoras de % de ATQ de Huohuo disparan su daño de seguimiento y su daño escalado. Y si por casualidad tienes desbloqueada su E1, la mejora pasiva de Velocidad actúa como un increíble multiplicador secundario, lo que ayuda directamente tanto a Silver Wolf N.º 999 como a Yao Guang a alcanzar sus umbrales críticos de velocidad mucho más fácilmente.

El mejor equipo de Huohuo para jugadores F2P

El mejor equipo de Huohuo (F2P) Función Huohuo Apoyo Dan Heng DPS Yukong Apoyo Pionero Perseverancia Apoyo

Este ejemplo de equipo gratuito se apoya en Huohuo como principal fuente de sustain, al tiempo que ella misma potencia el ATK del equipo y restaura Energía. Dado que su propia curación puede no ser suficiente en todos los combates, Pionera Perseverancia la respalda como segunda línea de supervivencia mediante escudos y provocaciones.

Las mejores alternativas para el equipo de Huohuo

Kafka es una excelente incorporación a un equipo de Huohuo centrado en el daño por tiempo (DoT), ya que la mayoría de las unidades de DoT escalan en función del ATK y se benefician directamente de la mejora de ATK que otorga su habilidad definitiva.

Black Swan funciona como otra opción de DPS secundario de daño por tiempo junto a Huohuo, ya que aplica efectos de daño por tiempo adicionales y utiliza su propia habilidad definitiva para aumentar el daño que reciben los enemigos.

Argenti necesita la enorme cantidad de 180 de energía para su habilidad definitiva a plena potencia, lo que le convierte en uno de los mejores compañeros de Huohuo. La inyección de energía fija basada en un porcentaje que ella proporciona acelera drásticamente su rotación, lo que le permite lanzar sus devastadoras ráfagas de área de efecto con mucha más frecuencia.

Aglaea depende en gran medida de encadenar activaciones consecutivas de su «Postura Suprema», pero sus elevadas necesidades de energía pueden ralentizarla considerablemente. Huohuo actúa como una batería vital para resolver este problema, al tiempo que proporciona una mejora de ATK que potencia tanto a Aglaea como a su «Creador de vestimentas».

Tingyun combina muy bien con Huohuo porque ambos personajes restauran Energía y potencian el ATK, lo que permite acumular dos fuentes de Energía que se suman entre sí para que el tiempo de actividad de las Habilidades Definitivas sea aún más rápido en todo el equipo.

Saber, otra DPS que consume mucha Energía y depende de su habilidad definitiva, se beneficia del ciclo continuo de Energía y de un aumento puro de ATK para maximizar su daño máximo de Destrucción del Viento.

Merece la pena incluir a Gepard en los contenidos más difíciles, ya que sus escudos protegen del daño explosivo que la propia curación de Huohuo no está diseñada para absorber.

Fu Xuan también puede respaldar a Huohuo como segunda capa de sustain, utilizando «Matriz de Presciencia» para mantener con vida al grupo frente a los jefes más letales.

Yunli es una hipercarry física basada en contraataques cuyo daño alcanza su máximo cuando puede provocar a los enemigos con frecuencia mediante su habilidad definitiva. Gracias a su elevado límite de energía, recupera una cantidad enorme de energía con la habilidad definitiva de Huohuo, lo que le permite encadenar paradas y curarse de cualquier daño menor.

Elijas la opción que elijas, la constante más importante es la energía. Huohuo es una de las apoyos más flexibles de Honkai Star Rail, pero destaca especialmente cuando respalda a compañeros de equipo que dependen de su habilidad definitiva como principal fuente de daño y necesitan un elevado coste de energía para poder lanzarla repetidamente.

Eidolones de Huohuo: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad Explicación E1: Anclada al recipiente, espectros anidados Máxima Alarga «Provisión divina» 1 turno, aumenta su «Curación impartida» un 20 % mientras está activo y otorga a todo el grupo una mejora de SPD del 12 %. E2: Sellado en la cola, espectro sometido Bajo Evita que un aliado sea derribado mientras «Provisión Divina» esté activa, restaurándole en su lugar el 50 % de su PV máximo, pero solo dos veces por combate. E3: Maldito por el destino, polillas a la llama Bajo Un Eidolón de subida de nivel puro, que aumenta el nivel de la Habilidad Definitiva y del Talento en 2 cada uno, sin ningún efecto nuevo. E4: Unidos en la vida, atados a la contienda Medio Aumenta su curación proporcionada en función de lo bajos que estén los PV del aliado objetivo, hasta un 80 % de aumento cuando los PV sean críticamente bajos. E5: Por mandato del edicto, los males expulsados Bajo Otro Eidolón de pura mejora de nivel, que aumenta el nivel de Habilidad y de Ataque Básico sin aportar ningún efecto nuevo. E6: Entrelazados, unidos para siempre Alto Aumenta el daño infligido por un aliado curado en un 50 % durante 2 turnos, un auténtico aumento de daño que se suma a su kit de soporte.

El nivel E1 es el punto en el que la mayoría de los jugadores suelen detenerse. La mejora de SPD y el aumento del tiempo de duración de «Provisión Divina» ofrecen el mayor rendimiento con la menor inversión, y a partir de ahí el valor disminuye de forma mucho más pronunciada.

Veredicto: ¿Merece la pena construir a Huohuo2026?

Clasificación de niveles de Huohuo Valoración general EX Valoraciones de final de juego Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: EX



Sombra Apocalíptica: EX

Huohuo sigue siendo una de las apoyadoras de tipo «sustentación» más potentes del juego en este momento, principalmente porque proporcionar baterías de energía fijas al resto del equipo sigue siendo una mejora de utilidad poco común que la mayoría de los demás sanadores no pueden ofrecer. Además, está bastante protegida del «efecto powercreep», ya que la demanda de atacantes con habilidades definitivas que consumen mucha energía sigue aportando un valor real a su kit, parche tras parche.

Su capacidad de curación por sí sola puede resultar insuficiente frente a facciones enemigas de alto daño explosivo, por lo que no es la elección más segura contra los jefes más potentes del juego. Sin embargo, si tu plantilla ya cuenta con muchos atacantes que dependen de sus habilidades definitivas, merece mucho la pena desarrollarla, y ten en cuenta que ahora está disponible en la tienda de «Convergencia Estelar», lo que la hace mucho más accesible que la mayoría de los sanadores de primer nivel.

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