Beste Huohuo-Konfiguration, Team und Eidolons für HSR 2026

Huohuo ist eine 5-Sterne-Charakterin des Elements „Windfülle“ in Honkai Star Rail, die durch „Göttliche Versorgung“ heilt und gleichzeitig mit ihrer ultimativen Fähigkeit Energie-Regeneration sowie Angriffs-Buffs gewährt. Sie ist eine der wenigen Heilcharaktere, die gleichzeitig als echte Unterstützerin fungieren kann.

In diesem Leitfaden habe ich die Informationen zu Lichtkegeln, Relikten, Prioritäten bei den Spuren, Prioritäten bei den Werten, Teams und Eidolon-Empfehlungen für den besten Huohuo-Build zusammengestellt, zusammen mit einer vollständigen Analyse der Rotation und einer abschließenden Einschätzung, ob es sich derzeit lohnt, sie zu bauen.

TL;DR – Der beste Huohuo-Build auf einen Blick

Bester „Light Cone“ „Nacht des Schreckens“ Beste F2P-Light-Cone-Alternative „Quid Pro Quo“ Bestes Relikt-Set Bote durchquert den Hackerspace (4-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set Flotte der Zeitlosen (2-teilig) Hauptwerte Körper: Ausgehende Heilung



Stiefel: SPD



Planare Sphäre: HP%



Verbindungsseil: Energieregenerationsrate Priorität der Sekundärwerte Geschwindigkeit = Lebenspunkte % > Resistenz gegen Effekte % > Verteidigung % Bestes Team (insgesamt) Huohuo (Unterstützung)



Silberwolf Lv 999 (DPS)



Yao Guang (Unterstützung)



Sparxie (DPS) Bestes Team (F2P) Huohuo (Unterstützung)



Dan Heng (DPS)



Yukong (Unterstützung)



Trailblazer Preservation (Unterstützung)

So spielst du Huohuo: Rotation und Tipps

Huohuos Spielweise dreht sich darum, „Göttliche Versorgung“ aktiv zu halten. Nachdem sie ihre Fertigkeit „Talisman: Schutz“ oder ihre ultimative Fähigkeit „Schwanz: Spirituelle Dominanz“ eingesetzt hat, erhält sie für 3 Runden „Göttliche Versorgung“, wodurch der Verbündete mit den wenigsten HP sowie jeder, dessen HP zu Beginn seines Zuges unter 50 % liegen, passiv geheilt wird.

Eröffne die meisten Kämpfe nach Möglichkeit mit ihrer ultimativen Fähigkeit, da ihr A2-Trace bereits zu Beginn des Kampfes 30 Energie und 3 Runden „Göttliche Versorgung“ gewährt.

Setze ihre Fertigkeit nur ein, wenn du die Sofortheilung und die Debuff-Beseitigung für ein bestimmtes Ziel benötigst, da „Göttliche Versorgung“ den Großteil der passiven Heilung kostenlos übernimmt. Ihr Basisangriff „Banner: Sturmrufer“ dient lediglich dazu, Energie und SP zu generieren, wenn nichts Besseres zur Verfügung steht.

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Die besten Lichtkegel für Huohuo

„Nacht des Schreckens“ ist Huohuos Markenzeichen und ihr insgesamt bester Lichtkegel. Er erhöht ihre Energieregenerationsrate und gewährt zusätzliche Heilung sowie einen stapelbaren Angriffs-Buff, wann immer sie ihre ultimative Fähigkeit einsetzt, was ihre Rolle, energiehungrige Teamkameraden am Leben zu halten, direkt unterstützt.

„Gespräch nach der Operation“ ist eine sehr starke 4-Sterne-Alternative. Bei Superimposition 5 erhöht sie sowohl ihre Energieregenerationsrate um bis zu 16 % als auch ihre ausgehende Heilung und deckt damit den Großteil dessen ab, was ihre Signaturfähigkeit leistet – wenn auch in geringerem Umfang.

„Gemeinsames Gefühl“ lohnt sich in Teams mit überschüssigen Fertigkeitspunkten, da es ihre ausgehende Heilung erhöht und Energie für das gesamte Team regeneriert, wann immer sie ihre Fertigkeit einsetzt.

„Die Zeit wartet auf niemanden“ ist eine ordentliche 5-Sterne-Alternative, falls du sie bereits besitzt. Sie erhöht ihre HP und ihre ausgehende Heilung und fügt zudem einem zufälligen Gegner einen geringen Schaden zu, sobald ein Verbündeter angreift.

„Quid Pro Quo“ ist ein zu 100 % farmbarer, komplett kostenloser (F2P) 4-Sterne-Lichtkegel, der Huohuo zu einer unermüdlichen Energiequelle für dein Team macht. Er versorgt zu Beginn von Huohuos Zug automatisch einen zufälligen Teamkameraden mit weniger als 50 % Energie mit satten 16 Energiepunkten.

Einen detaillierteren Überblick über die besten Lichtkegel für Huohuo findest du in unserem Leitfaden zu den besten Lichtkegeln für Huohuo.

Die besten Relikt- und Planar-Ornament-Sets

„Messenger auf dem Weg durch den Hackerspace“ (4-teilig) ist Huohuos bestes Relikt-Set für den allgemeinen Einsatz. Es gewährt ihr einen pauschalen Geschwindigkeitsbonus und ermöglicht es ihr, die Geschwindigkeit der Gruppe jedes Mal zu verstärken, wenn sie ihre ultimative Fähigkeit einsetzt – so erreicht das gesamte Team seine Geschwindigkeits-Breakpoints schneller.

„Kriegsgöttin der Sonne und des Donners“ (4-teilig) ist eine starke Alternative, wenn Huohuo in einem auf kritischen Schaden ausgerichteten Team eingesetzt wird, da es anstelle des oben genannten Geschwindigkeitsbonus einen partyweiten Bonus auf kritischen Schaden gewährt.

„Flotte der Zeitlosen“ (2-teilig) ist ihr bestes Planar-Ornament. Der HP-Bonus wirkt sich direkt auf ihre Heilungsleistung aus, und der gewährte ATK%-Buff sorgt dafür, dass sie auch außerhalb spezieller Energie-Teams nützlich bleibt.

„Broken Keel“ (2-teilig) ist die zweitbeste Wahl bei den Ornamenten. Es tauscht die HP und den ATK%-Bonus von „Flotte der Unsterblichen“ gegen einen teamweiten CRIT-DMG-Buff ein, der für Nicht-DoT-Teams stärker ist, deren Heilung bereits anderweitig abgedeckt ist.

Huohuos Attributprioritäten

Priorität 1: SPD

SPD Priorität 2: HP%

HP% Priorität 3: Resistenz gegen Effekte (%),

Resistenz gegen Effekte (%), Priorität 4: DEF%

🎯 Ideale Werteziele: Strebe außerhalb des Kampfes 5.600 HP oder mehr an und ziele im Kampf auf mindestens einen SPD-Breakpoint von 134 ab, idealerweise 143, sofern dein Lichtkegel und deine Relikte dies zulassen. Feste Sekundärwerte eignen sich gut als Füllwerte, sobald die prozentualen Werte nicht mehr ausreichen.

Sowohl SPD als auch HP% verbessern direkt ihre Fähigkeiten, da SPD ihre Züge (und „Divine Provision“-Auslösungen) beschleunigt, während HP% die Werte hinter jeder ihrer Heilungen erhöht. Effekt-RES hilft ihr, Crowd Control zu widerstehen, hat aber keine hohe Priorität – ihr DEF% noch weniger.

Huohuos „Trace“-Prioritäten

Spuren Prioritätsstufe Warum? Grund-Angriff: Banner: Sturmrufer Niedrig Da sie nicht dazu gedacht ist, Schaden zu verursachen, kann ihr Basis-Angriff auf dem Grundwert belassen werden. Fähigkeit: Talisman: Schutz Hoch Das Aufwerten ihrer Fähigkeit erhöht lediglich die Heilung und die Reinigung, die sie bietet. Ultimativ: Schwanz: Spirituelle Dominanz Am höchsten Durch die Verbesserung ihrer ultimativen Fähigkeit werden sowohl ihre Energieregeneration als auch der von ihr gewährte Angriffsbonus erhöht, was die Offensive der Gruppe direkt stärkt. Talent: Besessenheit: Ätherischer Metafluss Hoch Durch die Verbesserung ihres Talents wird die passive Heilung erhöht, die „Göttliche Versorgung“ außerhalb des Zuges gewährt. Bonusfähigkeit: Angst vor dem Handeln Höchste Verstärkt den Angriff (ATK) von Verbündeten mit Energiekosten von 160 oder mehr noch weiter. Bonusfähigkeit: „Der Verfluchte“ Höchste Ermöglicht es ihr, zu Beginn des Kampfes eine Ultimative Fähigkeit sowie eine frühe „Göttliche Versorgung“ einzusetzen. Bonusfähigkeit: Stressreaktion auf Entsetzen Hoch Regeneriert Energie jedes Mal, wenn ihr Talent Verbündete heilt – ein kleiner, aber beständiger Beitrag zu ihrer nächsten ultimativen Fähigkeit.

Huohuos Aufstiegsmaterialien (Maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Unsterbliche Scionette 15 Unsterbliche Luftblüte 15 Unsterbliche Lumintwig 15 Aufsteigender Trümmer 65 Guthaben 308.000

Huohuos Spurenmaterialien (max. Spuren)

Material Gesamt Samen der Fülle 15 Unsterbliche Scionette 41 Spross des Lebens 72 Unsterbliche Luftblüte 56 Blume der Ewigkeit 139 Unsterblicher Lumintwig 58 Reue des unendlichen Ochema 12 Spuren des Schicksals 8 Einschätzung 3.000.000

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Die besten Huohuo-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du Huohuos bestes Team insgesamt, das beste F2P-Team sowie alternative Teammitglieder, um dir bei der Teamzusammenstellung zu helfen – je nachdem, welche Einheiten in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes Huohuo-Team (insgesamt)

Bestes Huohuo-Team (Gesamt) Rolle Huohuo Unterstützung Silberwolf Lv 999 DPS Yao Guang Unterstützung Sparxie DPS

Die prozentuale Energieregeneration ihrer ultimativen Fähigkeit ist ein enormer Segen für energiehungrige Hypercarries wie Sparxie, da sie dadurch ihre ultimativen Fähigkeiten viel häufiger einsetzen kann, als es ihr sonst möglich wäre.

Noch wichtiger ist, dass dadurch ein starker sekundärer Batteriekreislauf mit Yao Guang entsteht. Indem Yao Guangs ultimative Fähigkeit vorzeitig ausgelöst wird, sichert sich das Team eine deutlich längere Wirkdauer von „All-Type RES PEN“ und kontinuierliche Auslösungen von Folgeangriffen.

„Silver Wolf“ (Stufe 999) verbraucht Huohuos Energie nicht direkt, aber Huohuos massive Angriffs-Prozent-Buffs lassen ihren Folgeschaden und ihren skalierenden Schaden in die Höhe schnellen. Und falls du zufällig ihre E1 freigeschaltet hast, wirkt sich der passive Geschwindigkeitsbonus wie ein unglaublicher sekundärer Multiplikator aus, der sowohl „Silver Wolf Lv. 999“ als auch Yao Guang dabei hilft, ihre kritischen Schwellenwerte für den Hochgeschwindigkeits-Breakpoint viel leichter zu erreichen.

Bestes F2P-Huohuo-Team

Bestes Huohuo-Team (F2P) Rolle Huohuo Unterstützung Dan Heng DPS Yukong Unterstützer Pionier Beharrlichkeit Unterstützung

Dieses Beispiel für ein Free-to-Play-Team stützt sich auf Huohuo als Hauptheilerin, während sie gleichzeitig den Angriff des Teams verstärkt und Energie wiederherstellt. Da ihre eigene Heilung möglicherweise nicht in jedem Kampf ausreicht, unterstützt „Pionier Perseverance“ sie als zweite Überlebenssicherung durch Schilde und Provokationen.

Die besten Alternativen für ein Huohuo-Team

Kafka ist eine starke Verstärkung für ein auf DoTs ausgerichtetes Huohuo-Team, da die meisten DoT-Einheiten von der Angriffskraft (ATK) profitieren und direkt von dem ATK-Buff profitieren, den ihre ultimative Fähigkeit gewährt.

Black Swan eignet sich neben Huohuo als weitere DoT-Sub-DPS-Option, da sie zusätzliche DoTs verursacht und mit ihrer eigenen ultimativen Fähigkeit den Schaden erhöht, den Gegner erleiden.

Argenti benötigt für seine voll entfaltete ultimative Fähigkeit enorme 180 Energie, was ihn zu einem der absolut besten Partner von Huohuo macht. Ihre pauschale, prozentuale Energiezufuhr beschleunigt seine Rotation drastisch, sodass er seine verheerenden AoE-Bursts viel häufiger ausführen kann.

Aglaea ist stark darauf angewiesen, ihre „Supreme Stance“-Aktivierungen direkt hintereinander zu verketten, doch ihr hoher Energiebedarf kann sie erheblich ausbremsen. Huohuo fungiert als unverzichtbare „Batterie“, um dieses Problem zu lösen, und gewährt gleichzeitig einen Angriffs-Buff, der sowohl Aglaea als auch ihren „Garmentmaker“ stärkt.

Tingyun passt gut zu Huohuo, da beide Charaktere Energie regenerieren und die Angriffskraft verstärken, wodurch sich zwei Energiequellen gegenseitig verstärken und so die Verfügbarkeit der Ultimativen Fähigkeiten im gesamten Team noch weiter erhöhen.

Saber, eine weitere energiehungrige, auf Ultimative-Fähigkeiten angewiesene DPS-Charakterin, profitiert von einem kontinuierlichen Energiekreislauf und einer direkten ATK-Steigerung, um ihr Schadenspotenzial bei „Windzerstörung“ zu maximieren.

Gepard lohnt sich für anspruchsvollere Inhalte, da seine Schilde den Burst-Schaden abfedern, den Huohuos eigene Heilung nicht auffangen kann.

Fu Xuan kann Huohuo zudem als zweite Heilungsinstanz unterstützen und mithilfe von „Matrix der Vorhersehung“ die Gruppe im Kampf gegen die härtest schlagenden Bosse am Leben halten.

Yunli ist eine auf Konter basierende physische Hypercarry, deren Schaden dann am höchsten ist, wenn sie Gegner häufig mit ihrer ultimativen Fähigkeit provozieren kann. Aufgrund ihrer hohen Energieobergrenze erhält sie durch Huohuos ultimative Fähigkeit einen enormen Energieschub, wodurch sie Paraden am laufenden Band ausführen und jeglichen kleinen Schaden heilen kann.

Egal, für welche Variante du dich entscheidest: Die wichtigste Konstante ist die Energie. Huohuo ist eine der flexibelsten Unterstützerinnen in „Honkai Star Rail“, doch ihre größte Stärke liegt darin, Teamkameraden zu unterstützen, die ihre ultimative Fähigkeit als Hauptschadensquelle nutzen und einen hohen Energieaufwand benötigen, um ihre ultimativen Fähigkeiten wiederholt einzusetzen.

Huohuos Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Rendite Erläuterung E1: An das Gefäß verankert, Gespenster nisten sich ein Am höchsten Verlängert „Göttliche Versorgung“ um 1 Runde, erhöht ihre ausgehende Heilung um 20 %, solange der Effekt aktiv ist, und gewährt der gesamten Gruppe einen Geschwindigkeitsbonus von 12 %. E2: Im Schwanz versiegelt, Geist gebändigt Niedrig Verhindert, dass ein Verbündeter zu Boden geworfen wird, solange „Göttliche Versorgung“ aktiv ist, und stellt stattdessen 50 % seiner maximalen HP wieder her, jedoch nur zweimal pro Kampf. E3: Vom Schicksal verflucht, Motten zum Feuer Niedrig Ein reines Level-Up-Eidolon, das die Stufen von „Ultimate“ und „Talent“ jeweils um 2 erhöht, ohne neue Effekte zu gewähren. E4: Im Leben verbunden, zum Kampf verdammt Mittel Erhöht ihre ausgehende Heilung je nach dem, wie niedrig die HP des verbündeten Ziels sind, bis zu einer Steigerung von 80 % bei kritisch niedrigen HP. E5: Durch Edikt befohlen, das Böse vertrieben Niedrig Ein weiteres reines Level-Up-Eidolon, das die Fertigkeits- und Basisangriffsstufe erhöht, ohne neue Effekte zu bieten. E6: Verflochten, für immer vereint Hoch Erhöht den verursachten Schaden eines geheilten Verbündeten für 2 Runden um 50 % – eine echte Schadenssteigerung zusätzlich zu ihren Heilungsfähigkeiten.

E1 ist für die meisten Spieler die sinnvolle Grenze. Der SPD-Buff und die verlängerte Wirkdauer von „Divine Provision“ bieten den größten Nutzen bei geringstem Aufwand, während der Wert ab diesem Punkt deutlich abnimmt.

Fazit: Lohnt es sich, Huohuo zu bauen2026?

Huohuos Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Huohuo gehört derzeit nach wie vor zu den stärksten Support-Charakteren mit Sustain-Fähigkeiten im Spiel, vor allem weil die Verteilung von pauschalen Energiebatterien an den Rest des Teams nach wie vor eine seltene nützliche Fähigkeit ist, die die meisten anderen Heiler nicht bieten können. Auch vom „Powercreep-Effekt“ ist sie recht gut abgeschirmt, da die Nachfrage nach energiehungrigen Ultimate-Angreifern ihrem Kit Patch für Patch echten Wert verleiht.

Ihre Heilung allein reicht gegen feindliche Fraktionen mit hohem Burst-Schaden möglicherweise nicht aus, daher ist sie gegen die schlagkräftigsten Bosse im Spiel nicht die sicherste Wahl. Wenn dein Kader jedoch bereits über zahlreiche Angreifer verfügt, die auf Ultimative-Fähigkeiten angewiesen sind, lohnt es sich auf jeden Fall, sie aufzubauen – und denk daran, dass sie jetzt im „Stellar Convergence“-Shop erhältlich ist, was sie weitaus zugänglicher macht als die meisten anderen Top-Heiler.

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Häufig gestellte Fragen