La mejor configuración, equipo y eidolones de Castorice para HSR 2026

En esta guía he recopilado los veredictos sobre los conos de luz, las reliquias, la prioridad de trazas, la prioridad de estadísticas, los equipos y los eidolones para la mejor configuración de Castorice , junto con un análisis completo de la rotación y mi opinión sincera a continuación.

Castorice es una causante de daño de 5 estrellas de «Recuerdo Cuántico» que drena sus propios PS y los de sus aliados para invocar a su memosprite, Netherwing, y desatar un enorme daño de área de efecto. Es una de las unidades más poderosas disponibles actualmente en Honkai Star Rail, y todo su kit funciona con un sistema de recursos diferente a casi cualquier otro del juego.

Resumen: la mejor configuración de Castorice de un vistazo

El mejor «Light Cone» Haz que las despedidas sean más bonitas La mejor alternativa de Light Cone para jugadores F2P Llamas en la lejanía El mejor conjunto de reliquias Colapso del poeta del duelo (4 piezas) El mejor conjunto de adornos planares «Serene Demesne» de Bone Collection (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: DAÑO



CRÍTICO Botas: %



de PV Esfera planar: % de PV o DAÑO



CUÁNTICO Cuerda de enlace: % de PV Prioridad de estadísticas secundarias Daño crítico = Probabilidad de crítico > % de vida > Velocidad (por debajo de 95) Mejor equipo (general) Castorice (DPS)



Evernight (híbrido)



Cyrene (apoyo)



Hyacine (apoyo) Mejor equipo (F2P) Castorice (DPS)



Homenaje a los pioneros (Apoyo)



Pela (Apoyo)



Lynx (Apoyo)

Cómo jugar con Castorice: rotación y consejos

La habilidad de Castorice, «Silencio», «Caricia de Wraithfly», drena el 30 % de los PV actuales de cada aliado para infligir daño cuántico, y esos PV perdidos son los que llenan su barra única «Newbud», en lugar de la energía normal. Una vez que «Newbud» alcanza su máximo, su habilidad definitiva, «Grito de la perdición, Campanada del amanecer», invoca a Netherwing y despliega un territorio que reduce la resistencia a todos los tipos de daño de todos los enemigos.

Con Netherwing en el campo de batalla, su habilidad se mejora a la habilidad mejorada «Garra ósea, Abrazo del dragón de la perdición», un ataque conjunto de área de efecto que drena aún más puntos de vida. A partir de ahí, usa repetidamente la propia habilidad Memosprite de Netherwing, «El aliento abrasa la sombra»», que aumenta su multiplicador de daño con cada lanzamiento repetido.

Cuando los PV de Ala del Nether bajan lo suficiente, se activa automáticamente «Alas que barren las ruinas», un remate que golpea seis veces y cura a todo tu grupo al finalizar. Ajusta tu estrategia tanto al ritmo de curación de tu apoyo como a tu propio orden de turno, ya que Castorice necesita curación constante para seguir generando «Brotes nuevos».

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Los mejores conos de luz para Castorice

«Hacer que las despedidas sean más bellas» es el mejor cono de luz para Castorice. Supone un enorme aumento de su PV máximo, lo que se traduce en más daño de sus habilidades que escalan con los PV, y otorga a Castorice y a Netherwing un efecto de ignorar la DEF que escala con la superposición, además de un avance de acción cuando el memosprite desaparece.

«A las estrellas de la noche eterna» es una alternativa sólida de 5 estrellas que aumenta los PV máximos de Castorice con una pequeña cantidad de restauración de energía que se desperdicia, ya que ella no utiliza energía estándar.

«Suda ahora, llora menos» es una opción de 4 estrellas del Pase de Batalla que otorga índice de crítico y aumenta el daño propio de Netherwing, aunque es fácil sobrepasar el límite máximo de índice de crítico con ella una vez que se tienen en cuenta las reliquias y las mejoras de equipo.

«Flames Afar» es la mejor elección para jugadores F2P. Solo por su elevado PS base, resulta una opción bastante decente hasta que consigas su cono característico o encuentres un sustituto mejor.

Para un análisis más detallado de los mejores conos de luz de Castorice, visita nuestra guía de los mejores conos de luz de Castorice.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

El conjunto de 4 piezas «El poeta del luto y el colapso» es, con diferencia, el mejor conjunto de reliquias de Castorice, ya que potencia su daño cuántico y la tasa de crítico tanto de ella como de Netherwing. Mantén tu SPD baja para conservar la condición de activación del conjunto, ya que ganar estadísticas de SPD va en contra de ello.

«Discípulo longevo» es una sólida segunda opción, ya que añade un aumento fijo de PV y una bonificación a la tasa de crítico cada vez que Castorice consume sus propios PV.

En cuanto a los adornos, «Serene Demesne» de «Bone Collection» es, sin duda, la mejor opción, ya que la enorme reserva de PV de Castorice hace que su bonificación de daño crítico sea fácil de activar y mantener activa.

«Arcadia de los sueños entretejidos» funciona como adorno de reserva cuando se cuenta con cuatro o más aliados (incluidos los memosprites) en el combate, aunque pierde valor en modos en los que Netherwing no está constantemente en el campo de batalla.

Prioridades de estadísticas de Castorice

Prioridad 1: Daño crítico = Probabilidad de crítico

Daño crítico = Probabilidad de crítico Prioridad 2: % de PV

% de PV Prioridad 3: VEL (manténla por debajo de 95 sin contar los potenciadores)

🎯 Objetivos ideales de estadísticas: Intenta alcanzar más de 7.000 PV fuera de combate y mantén tu VEL base por debajo de 95 en combate para que el conjunto «Poeta del Colapso del Luto» permanezca totalmente activo. Las subestadísticas fijas sirven como relleno una vez que se agotan las tiradas porcentuales.

Prioridades de «Trace» de Castorice

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? Ataque básico: Lamento, Onda del Mar del Más Allá Bajo Usa su habilidad tan a menudo que casi nunca recurre a su ataque básico. Habilidad: Silencio, Caricia del Wraithfly Máximo Esta es su habilidad principal para infligir daño y drenar PV, por lo que se maximiza en primer lugar. Habilidad definitiva: Grito fatídico, Campanada del amanecer Máximo Un nivel más alto aumenta la desventaja de PEN de RES de todo tipo que aplica «Territorio de las Alas del Infierno». Talento: Desolación en las palmas Máximo Aumenta la mejora de daño que ella y el Ala Negra obtienen cada vez que los aliados pierden PV. Habilidad de Memosprite: Garra que rasga el velo / Aliento que abrasa la sombra Máximo Netherwing la usa constantemente, así que es una prioridad absoluta en cuanto la desbloquees. Talento de Memosprite: «El capullo lunar envuelve la forma» Alta Aumenta el daño del remate de Netherwing y la curación que proporciona al salir. Habilidad adicional: Marea oscura contenida Máximo Convierte la sanación recibida en Newbud, lo que acelera la velocidad a la que puedes volver a invocar a Netherwing. Habilidad adicional: Donde mora el viento del oeste Máximo Añade un aumento de daño acumulable a la habilidad «Memosprite» de Netherwing. Habilidad adicional: Antorcha invertida Máximo Otorga un aumento del 40 % en la velocidad mientras los PV de Castorice se mantengan por encima de la mitad, lo que le permite seguir siendo rápida sin necesidad de invertir en estadísticas de velocidad.

Materiales de ascensión de Castorice (ascensión máxima)

Material Total Luz de luna de Darkveil 65 Presagio etéreo 15 Lamento resonante 15 Lamento eterno 15 Crédito 308 000

Materiales de rastreo de Castorice (Máximo de rastros)

Material Total Bija de la Conciencia 15 Presagio etéreo 41 Brotes de Manas 72 Lamento resonante 56 Flor de Alaya 139 Lamento eterno 58 Fragmento de Auspice 12 Huellas del destino 8 Crédito 3 000 000

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Los mejores equipos de Castorice (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de Castorice, el equipo F2P y compañeros alternativos para ayudarte a decidir cómo formar tu equipo en función de las unidades que tengas realmente disponibles en tu plantilla actual.

El mejor equipo general de Castorice

Mejor equipo de Castorice (general) Función Castorice DPS Evernight Híbrido Cyrene Apoyo Hyacine Apoyo

Hyacine es, con diferencia, la mejor curandera de Castorice. Su habilidad de curación se activa automáticamente al perder PV, alcanza una velocidad muy alta por sí sola y su habilidad definitiva otorga a todo el equipo una mejora de PV máximos que aumenta aún más el daño de Castorice.

Evernight añade más del 100 % de daño crítico a Netherwing, además de un efecto negativo de «Vulnerabilidad» que afecta a todo el equipo, al tiempo que detona continuamente su propio memosprite para ayudar a llenar Newbud más rápido. Cyrene completa el equipo permitiendo que Castorice sobrecargue su habilidad definitiva, lo que aumenta aún más el daño del remate contra grupos de enemigos más reducidos.

El mejor equipo de Castorice para jugadores F2P

El mejor equipo F2P de Castorice Rol Castorice DPS Pionero del Recuerdo Apoyo Pela Apoyo Lynx Apoyo

Este trío se puede conseguir sin gastar nada. «Homenaje a los pioneros» es la mejor apoyo gratuita de Castorice, ya que su memosprite «Mem» le proporciona otro objetivo de PV al que drenar, y su «Bonus Trace» otorga una mejora de daño verdadero que se transfiere a Netherwing. Pela reduce drásticamente la DEF enemiga con su habilidad definitiva, y Lynx puede aumentar los PV máximos de Castorice gracias a su propia habilidad.

Las mejores alternativas para el equipo de Castorice

Tribbie es un sustituto directo de Evernight o Cyrene, ya que sus potenciadores se aplican de forma general en lugar de a una estadística específica, lo que permite que el aumento de PV de Castorice alcance su máximo valor en cada turno.

Robin Summeretto es un motor excelente para las formaciones de «Mono-Remembrance». Al llenar el campo con sus memosprites «Summer Songbirds», proporciona a Castorice una gran reserva de PV de equipo de la que sacar partido, acumulando rápidamente energía «Newbud» mientras su estado «Fever» reduce la DEF de todos los enemigos.

Mydei convierte esto en un equipo con dos fuentes de daño, ya que su propio conjunto de habilidades, que consume PS, carga la habilidad definitiva de Castorice tan bien como lo haría un apoyo especializado, y la pasiva de resucitación de Netherwing lo mantiene a salvo de su propia baja DEF.

Sunday puede potenciar la tasa de CRIT y el daño de Castorice y Netherwing, aunque sus potenciadores no se transfieren a Netherwing a menos que se actualicen después de que este ya haya sido invocado, lo que hace que sea más complicado de manejar que Hyacine o Cyrene.

Gallagher es una alternativa más débil que Hyacine, pero su debuff de curación puede activarse con cada enemigo atacado, lo que supone una potente fuente de generación extra de Newbud en combates con gran concentración de enemigos.

Luocha aporta una curación fiable al impactar gracias a su campo curativo, y es totalmente neutro en cuanto a puntos de habilidad, lo cual es importante, ya que el propio kit de Castorice ya es neutro en puntos de habilidad.

Ruan Mei es una sólida opción de apoyo genérica para modos en los que abundan los «Break», como «Sombra apocalíptica», ya que aporta una mejora de velocidad (SPD) a todo el equipo que también ayuda a tu sanador a alcanzar un mayor rendimiento.

Independientemente del compañero de equipo que elijas, la única constante que debes tener en cuenta a la hora de elegir una alternativa es una curación constante y fiable. Todo el sistema de recursos de Castorice depende de que sus aliados pierdan y recuperen HP, por lo que un protector o un apoyo que solo cuente con habilidades pasivas dejará su habilidad definitiva sin recursos, por muy bueno que parezca el resto del equipo sobre el papel.

Eidolones de Castorice: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad de la inversión Explicación E1: Doncella atrapada en la nieve, Recuerdo en la tumba Alto Aumenta el daño contra enemigos con menos del 80 % o del 50 % de vida en la mayoría de sus ataques clave. E2: Corona sobre alas de flor Máxima Otorga acumulaciones adicionales de «Voluntad ardiente» que compensan el coste de PV de «Ala del Abismo» y adelantan la acción de Castorice en un 100 %, lo que hace que «Ala del Abismo» se vuelva a invocar mucho más rápido. E4: Descanso en «Canciones de la Penumbra» Bajo Aumenta la curación recibida mientras Castorice está en el campo de batalla, lo que solo merece la pena si tu sostenimiento ya tiene dificultades para mantener el ritmo. E6: Esperar a que se ciernen los años Máximo Añade RES PEN cuántico y permite que Netherwing ignore por completo el tipo de debilidad, lo que supone un auténtico aumento de daño a cambio de la inversión.

La E2 es el punto de parada práctico para la mayoría de los jugadores que quieren invertir sin ir a por todas, ya que refuerza directamente su ventana de daño de la E1 y acelera el tiempo de actividad de Netherwing.

Veredicto: ¿Merece la pena construir a Castorice2026?

Clasificación de niveles de Castorice Valoración general EX Valoraciones de final de juego Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: EX



Sombra Apocalíptica: EX

Castorice se lleva con holgura nuestra máxima puntuación (EX) en todos los modos de final de partida y en utilidad general (su pasiva global única es una mejora de la calidad de vida demasiado buena como para dejarla pasar), y eso sin necesidad de un arquetipo de apoyo específico, algo que sí requieren la mayoría de las demás unidades de DPS. Su «Cono de luz» característico supone una mejora enorme, pero es perfectamente jugable con conos de luz alternativos y de alta vida base hasta que llegues a ese punto.

Su principal necesidad no es tanto que se invierta en ella misma como que se invierta en sus compañeros de equipo de apoyo, ya que contar con un sanador potente es lo que realmente le permite alcanzar su máximo potencial de daño. Si ya cuentas con un apoyo fiable como Cyrene, Tribbie, Hyacine, Luocha o Gallagher, Castorice es una de las mejores causantes de daño que merece la pena desarrollar en este momento, en cualquier modo de juego.

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