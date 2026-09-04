Castorice – Beste Konfiguration, Team und Eidolons – HSR 2026

In diesem Leitfaden habe ich die Informationen zu Lichtkegeln, Relikten, Prioritäten bei Spuren und Werten, Teams sowie die Einschätzungen zu Eidolonen für den besten Castorice-Build zusammengestellt, zusammen mit einer vollständigen Aufschlüsselung der Rotation und meiner ehrlichen Einschätzung weiter unten.

Castorice ist eine 5-Sterne-Schadensverursacherin vom Typ „Quantum Remembrance“, die ihre eigenen HP und die ihrer Verbündeten abbaut, um ihr Memo-Sprite „Netherwing“ zu beschwören und enormen Flächen-Schaden zu verursachen. Sie ist eine der stärksten Einheiten, die derzeit in „Honkai Star Rail“ verfügbar sind, und ihr gesamtes Spielsystem basiert auf einem Ressourcensystem, das sich von fast allem anderen im Spiel unterscheidet.

TL;DR – Der beste Castorice-Build auf einen Blick

Bester Lichtkegel „Den Abschied schöner gestalten“ Beste F2P-Alternative zum „Light Cone“ Flammen in der Ferne Bestes Relikt-Set Dichter der Trauer – Zusammenbruch (4-teilig) Bestes Planar-Ornament-Set „Bone Collections friedliches Anwesen“ (2 Teile) Hauptwerte Körper: KRIT-SCHADEN



Stiefel: HP%



Planare Sphäre: HP% oder Quantenschaden



Verbindungsseil: HP% Priorität der Sekundärwerte KRITISCHER SCHADEN = KRITISCHE TREFFCHANCE > HP% > GESCHWINDIGKEIT (unter 95) Bestes Team (insgesamt) Castorice (DPS)



Evernight (Hybrid)



Cyrene (Unterstützung)



Hyacine (Unterstützung) Bestes Team (F2P) Castorice (DPS)



Trailblazer Remembrance (Unterstützung)



Pela (Unterstützung)



Lynx (Unterstützung)

So spielst du Castorice: Rotation und Tipps

Castorices Fähigkeit „Stille, Wraithflys Liebkosung“ entzieht jedem Verbündeten 30 % seiner aktuellen HP, um Quantenschaden zu verursachen, und diese verlorenen HP füllen anstelle der normalen Energie ihre einzigartige „Newbud“-Leiste auf. Sobald „Newbud“ voll aufgeladen ist, beschwört ihre ultimative Fähigkeit „Untergangsschrei, Glockenspiel der Morgenröte““ einen Netherwing und richtet ein Territorium ein, das die Widerstandskraft aller Gegner gegen alle Schadensarten verringert.

Sobald Netherwing im Einsatz ist, wird ihre Fertigkeit zur erweiterten Fertigkeit „Knochenklaue, Die Umarmung des Untergangsdrachen““ aufgewertet – ein gemeinsamer Flächenangriff, der noch mehr HP entzieht. Von da an spammst du Netherwings eigene Memosprite-Fähigkeit „Der Atem versengt den Schatten“, deren Schadensmultiplikator mit jedem wiederholten Einsatz steigt.

Wenn die HP von Netherwing niedrig genug sind, löst dies automatisch „Flügel fegen über die Ruinen“ aus, einen Finisher, der sechsmal trifft und beim Abklingen deine gesamte Gruppe heilt. Passe dich sowohl dem Heilungsrhythmus deiner Heiler als auch deiner eigenen Zugreihenfolge an, da Castorice konstante Heilung benötigt, um weiterhin „Newbud“ zu generieren.

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Die besten Lichtkegel für Castorice

„Den Abschied schöner gestalten“ ist Castorices bester Lichtkegel. Er erhöht ihre maximalen HP enorm, was mehr Schaden durch ihre HP-skalierenden Fähigkeiten bedeutet, und gewährt Castorice und Netherwing einen DEF-Ignorier-Effekt, der mit der Überlagerung skaliert, zusätzlich zu einem Aktionssprung, wenn das Memosprite verschwindet.

„Zu den Sternen der ewigen Nacht“ ist eine solide 5-Sterne-Alternative, die Castorices maximale HP erhöht, wobei ein kleiner Teil der Energierückgewinnung ungenutzt bleibt, da sie eigentlich keine Standardenergie verbraucht.

„Jetzt schwitzen, später weniger weinen“ ist eine 4-Sterne-Option aus dem Battle Pass, die die Krit-Rate erhöht und Netherwings eigenen Schaden steigert, wobei man die Krit-Rate damit leicht über das Maximum hinaus steigern kann, sobald Relikte und Team-Buffs mit einbezogen werden.

„Flames Afar“ ist die beste Wahl für F2P-Spieler. Allein schon die hohen Basis-HP machen es zu einem recht ordentlichen Lückenfüller, bis man ihr Signature-Light-Cone zieht oder einen besseren Ersatz findet.

Einen detaillierteren Überblick über die besten Lichtkegel für Castorice findest du in unserem Leitfaden zu den besten Lichtkegeln für Castorice.

Die besten Relikt- und Planar-Ornament-Sets

Das 4-teilige Set „Dichter des Zusammenbruchs der Trauer“ ist mit großem Abstand Castorices bestes Relikt-Set, da es sowohl ihren Quantenschaden als auch die Krit-Rate von ihr und Netherwing erhöht. Halte deine Geschwindigkeit (SPD) niedrig, um die Aktivierungsbedingung des Sets aufrechtzuerhalten, da ein Anstieg der Geschwindigkeit-Werte dieser entgegenwirkt.

„Der langlebige Schüler“ ist eine starke zweite Wahl, die eine pauschale HP-Erhöhung und einen Bonus auf die Krit-Rate gewährt, sobald Castorice ihre eigenen HP verbraucht.

Bei den Ornamenten ist „Serene Demesne“ aus der „Bone Collection“ eindeutig die beste Wahl, da sich der Krit-Schaden-Bonus aufgrund von Castorices enormem HP-Pool leicht auslösen und aufrechterhalten lässt.

„Arcadia der gewebten Träume“ eignet sich als Ersatzornament, wenn vier oder mehr Verbündete (einschließlich Memosprites) im Kampf eingesetzt werden, verliert jedoch an Wert in Modi, in denen Netherwing nicht durchgehend auf dem Feld ist.

Castorices Prioritäten bei den Werten

Priorität 1: Krit. Schaden = Krit. Rate

Krit. Schaden = Krit. Rate Priorität 2: HP%

HP% Priorität 3: Geschwindigkeit (außerhalb von Buffs unter 95 halten)

🎯 Ideale Werteziele: Strebe außerhalb des Kampfes 7.000+ HP an und halte deine Basis-SPD im Kampf unter 95, damit das „Dichter des Zusammenbruchs der Trauer“-Set voll aktiv bleibt. Feste Sekundärwerte sind eine gute Ergänzung, sobald die prozentualen Werte nicht mehr ausreichen.

Prioritäten für „Castorices Spur“

Spuren Prioritätsstufe Warum? Grundlegende ATK: „Lament“, „Nethersea’s Ripple“ Niedrig Sie setzt ihre Fertigkeit so häufig ein, dass ihr Basisangriff nur selten zum Einsatz kommt. Fähigkeit: Stille, Liebkosung der Geisterfliege Am höchsten Dies ist ihre wichtigste Fähigkeit für Schaden und HP-Entzug, daher wird sie als Erstes auf das Maximum ausgebaut. Ultimative Fähigkeit: Untergangsschrei, Glockenspiel der Morgenröte Am höchsten Ein höheres Level erhöht den Debuff „All-Type RES PEN“, den „Netherwing’s Territory“ verursacht. Talent: „Verwüstung unter Palmen“ Am höchsten Verstärkt den DMG-Buff, den sie und Netherwing erhalten, wenn Verbündete HP verlieren. Memosprite-Fähigkeit: „Klaue spaltet den Schleier“ / „Atem versengt den Schatten“ Höchste Netherwing setzt diese Fähigkeit ständig ein, daher hat sie höchste Priorität, sobald du sie freischaltest. Memosprite-Talent: „Mondkokon verhüllt die Gestalt“ Hoch Erhöht den Schaden von Netherwings Finishern und die Heilung, die sie beim Beenden gewähren. Bonusfähigkeit: Eingedämmte dunkle Flut Am höchsten Wandelt eingehende Heilung in „Newbud“ um und beschleunigt so die Zeit, in der ihr Netherwing erneut beschwören könnt. Bonusfähigkeit: Wo der Westwind weht Höchste Fügt der Fertigkeit „Memosprite“ von Netherwing einen stapelbaren Schadensbonus hinzu. Bonusfähigkeit: Umgekehrte Fackel Höchste Gewährt einen Geschwindigkeitsbonus von 40 %, solange Castorices HP über der Hälfte liegen, wodurch sie schnell bleibt, ohne in Geschwindigkeitswerte investieren zu müssen.

Castorices Aufstiegsmaterialien (Maximaler Aufstieg)

Material Gesamt Dunkelhauch-Mondlicht 65 Ätherisches Omen 15 Hallendes Heulen 15 Ewige Klage 15 Quelle 308.000

Castorices Spurenstoffe (max. Spuren)

Material Gesamt Bija des Bewusstseins 15 Ätherisches Omen 41 Keimling des Manas 72 Hallendes Wehklagen 56 Blume von Alaya 139 Ewige Klage 58 Auspice-Splitter 12 Spuren des Schicksals 8 Anmerkung 3.000.000

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Die besten Castorice-Teams (Gesamt, F2P und Alternativen)

Im Folgenden findest du Castorices bestes Gesamtteam, sein F2P-Team sowie alternative Teammitglieder, um dir bei der Teamzusammenstellung zu helfen – je nachdem, welche Einheiten in deinem aktuellen Kader tatsächlich verfügbar sind.

Bestes Castorice-Team insgesamt

Bestes Castorice-Team (Gesamt) Rolle Castorice DPS Evernight Hybrid Cyrene Unterstützung Hyacine Unterstützung

Hyacine ist mit deutlichem Abstand Castorices beste Unterstützerin. Ihre Heilung wird automatisch bei HP-Verlust ausgelöst, sie erreicht von sich aus eine sehr hohe SPD, und ihre ultimative Fähigkeit gewährt dem gesamten Team einen Max-HP-Buff, der Castorices Schaden weiter steigert.

„Evernight“ gewährt „Netherwing“ einen Bonus von über 100 % auf kritischen Schaden sowie einen teamweiten Verwundbarkeits-Debuff, während sie kontinuierlich ihr eigenes Memosprite zur Explosion bringt, um „Newbud“ schneller aufzufüllen. Cyrene rundet das Team ab, indem sie Castorice ihre ultimative Fähigkeit überladen lässt, wodurch der Schaden des Finishers gegen eine geringere Anzahl von Gegnern weiter gesteigert wird.

Bestes F2P-Castorice-Team

Bestes F2P-Castorice-Team Rolle Castorice DPS Wegbereiter der Erinnerung Unterstützung Pela Unterstützung Lynx Unterstützung

Dieses Trio lässt sich komplett ohne Ausgaben erhalten. „Gedenken an die Pioniere“ ist Castorices beste kostenlose Unterstützung, da ihr Memosprite „Mem“ ihr ein weiteres HP-Ziel zum Abziehen bietet und ihr „Bonus Trace“ einen „True DMG“-Buff gewährt, der auf „Netherwing“ übertragen wird. Pela senkt die Verteidigung des Gegners mit ihrer ultimativen Fähigkeit drastisch, und Lynx kann Castorices maximale HP durch ihre eigene Fähigkeit erhöhen.

Beste Alternativen für Castorice-Teams

Tribbie ist ein direkter Ersatz für Evernight oder Cyrene, da ihre Buffs universell wirken und nicht nur auf einen bestimmten Wert beschränkt sind, sodass Castorices HP-Skalierung in jeder Runde ihren vollen Wert erreicht.

Robin Summeretto ist ein hervorragender Motor für Mono-Remembrance-Aufstellungen. Indem sie das Feld mit ihren „Summer Songbirds“-Memosprites füllt, verschafft sie Castorice einen enormen HP-Vorrat, aus dem dieser schöpfen kann, und sammelt so schnell „Newbud“-Energie an, während ihr „Fever“-Zustand allen Gegnern einen allgemeinen DEF-Abzug zufügt.

Mydei verwandelt das Team dadurch in eine Formation mit zwei Schadensverursachern, da seine eigenen HP-verzehrenden Fähigkeiten Castorices Ultimativangriff genauso gut aufladen wie ein dedizierter Unterstützer, und Netherwings passive Wiederbelebungsfähigkeit schützt ihn vor seiner eigenen geringen Verteidigung.

Sunday kann die Krit-Rate und den Schaden von Castorice und Netherwing steigern, allerdings übertragen sich seine Buffs erst dann auf Netherwing, wenn sie nach dessen Beschwörung erneuert werden, was seine Steuerung im Vergleich zu Hyacine oder Cyrene schwieriger macht.

Gallagher ist eine schwächere Alternative zu Hyacine, doch sein Heilungs-Debuff kann bei jedem angegriffenen Gegner ausgelöst werden, was in Kämpfen mit vielen Gegnern eine starke Quelle für zusätzliche Newbud-Generierung darstellt.

Luocha sorgt durch sein Heilungsfeld für zuverlässige Heilung bei jedem Treffer und ist zudem vollständig skillpunktneutral – was wichtig ist, da Castorice selbst bereits skillpunktneutral ist.

Ruan Mei ist eine starke allgemeine Support-Wahl für Break-lastige Modi wie „Apokalyptischer Schatten“ und sorgt für einen teamweiten SPD-Buff, der auch deinem Heiler hilft, eine höhere Heilleistung zu erzielen.

Egal, welchen Teamkameraden du einsetzt – die eine Konstante, die du bei der Auswahl einer Alternative im Auge behalten solltest , ist beständige, zuverlässige Heilung. Castorices gesamtes Ressourcensystem hängt davon ab, dass ihre Verbündeten HP verlieren und wieder gewinnen; daher wird ein Schutzeinsatz oder ein rein passiver Heiler dazu führen, dass ihr Ultimate nicht ausreichend mit Ressourcen versorgt wird, egal wie gut der Rest des Teams auf dem Papier aussieht.

Castorice-Eidolons: Welche lohnen sich?

Eidolons Kapitalrendite Erläuterung E1: Die eingeschneite Jungfrau, Erinnerung an das Grab Hoch Erhöht den Schaden gegen Gegner, deren Lebenspunkte unter 80 % oder 50 % liegen, bei den meisten ihrer wichtigsten Angriffe. E2: Krone auf den Flügeln der Blüte Am höchsten Gewährt zusätzliche „Ardent Will“-Stapel, die die HP-Kosten von „Netherwing“ ausgleichen und Castorices Aktion um 100 % beschleunigen, wodurch „Netherwing“ wesentlich schneller erneut beschworen werden kann. E4: Ruhe in den Liedern der Finsternis Niedrig Erhöht die eingehende Heilung, solange Castorice auf dem Spielfeld ist; dies lohnt sich jedoch nur, wenn eure Heilung ohnehin schon Mühe hat, Schritt zu halten. E6: Auf die kommenden Jahre warten Am höchsten Fügt „Quantum RES PEN“ hinzu und lässt „Netherwing“ den Schwächetyp vollständig ignorieren – ein echter Schadenssprung für diese Investition.

E2 ist für die meisten Spieler, die investieren wollen, ohne voll aufs Ganze zu gehen, die praktische Grenze, da es ihr E1-Schadensfenster direkt verstärkt und die Verweildauer von „Netherwing“ beschleunigt.

Fazit: Lohnt es sich, Castorice zu bauen2026?

Castorices Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Castorice verdient sich mühelos unsere Bestnote (EX) in jedem Endgame-Modus und hinsichtlich ihrer allgemeinen Nützlichkeit (ihre einzigartige globale Passivfähigkeit ist einfach eine zu gute Verbesserung der Spielqualität, um darauf zu verzichten), und das, ohne dass sie einen speziellen Support-Archetyp benötigt, wie ihn die meisten anderen DPS-Einheiten erfordern. Ihr charakteristischer Lichtkegel ist eine enorme Verbesserung, aber bis dahin ist sie auch mit nicht-optimalen Lichtkegeln mit hoher Grund-HP durchaus spielbar.

Ihre wichtigste Voraussetzung ist weniger die Investition in sich selbst als vielmehr die Investition in ihre Support-Teamkollegen, da erst ein starker Heiler ihr volles Schadenspotenzial freisetzt. Wenn ihr bereits einen zuverlässigen Support wie Cyrene, Tribbie, Hyacine, Luocha oder Gallagher im Team habt, ist Castorice derzeit in jedem Spielmodus eine der besten Schadensverursacherinnen, die es sich lohnt, aufzubauen.

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Häufig gestellte Fragen