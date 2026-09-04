Los mejores conos de luz Sparxie HSR 2026

Encontrar el mejor «Light Cone» para Sparxie se reduce a una pregunta: ¿quieres que alcance su máximo daño posible o estás creando un equipo en torno a otro personaje que inflige daño? Para ayudarte a decidir cuáles se complementan mejor con su kit y tu rol preferido, a continuación he clasificado los mejores «Light Cones» para Sparxie, desde los exclusivos hasta las opciones gratuitas .

Ahora bien, antes de elegir el mejor cono de luz de Sparxie, ten en cuenta lo siguiente: Sparxie sigue la Ruta de la Euforia. Puede equiparse con un cono de luz de cualquier Ruta para obtener sus estadísticas básicas, pero su pasiva solo se activa si lleva equipado un cono de luz de la Ruta de la Euforia.

Clasificación de los mejores conos de luz de Sparxie (resumen)

Esta es la forma más rápida de ver cómo se comparan las opciones de conos de luz de Sparxie, desde su mejor elección hasta las opciones más potentes para jugadores que no pagan.

Puesto Cono de luz Por qué ocupa este puesto 1 Deslumbrada por un mundo florido Su cono característico acumula ignorancia de DEF por cada punto de habilidad gastado y potencia la «Euforia» de todo el equipo, lo que lo convierte claramente en la mejor opción para este espacio. 2 Una pequeña escapada La mejor opción de 4 estrellas, que aumenta su daño de «Euforia» y permite que su habilidad de «Euforia» ignore la DEF del enemigo sin necesidad de su habilidad característica. 3 Buena suerte hoy Un objeto que aumenta la probabilidad de crítico y acumula bonificación de «Elation» cada vez que usa su habilidad, útil si ya lo tienes del Pase de Batalla. 4 Las aventuras de Mushy Shroomy Su mejor elección gratuita, ya que aumenta su propio «Elation» y hace que los enemigos reciban más daño de «Elation» durante un par de turnos.

Deslumbrado por un mundo florido: la mejor opción para esta ranura

«Deslumbrado por un mundo florido» es el cono de luz característico de Sparxie, y merece la pena hacerse con él si la estás configurando como una DPS optimizada al máximo. En el nivel 1 de Superposición, otorga un 48 % fijo de daño crítico, lo que ya la sitúa por delante de la mayoría de alternativas solo en cuanto a estadísticas puras.

La verdadera razón por la que es la mejor opción es su interacción con los puntos de habilidad: por cada punto de habilidad que consume Sparxie, ignora un 5 % de la DEF del enemigo, lo que se acumula hasta cuatro veces, y gastar cuatro o más puntos de habilidad en un mismo turno potencia la «Euforia» de todo el equipo en un 20 %.

El kit de Sparxie ya se basa en gastar puntos de habilidad de forma agresiva, por lo que esta pasiva recompensa exactamente lo que ella ya hace de todos modos. Es una elección de auténtico lujo, no un requisito imprescindible. Si no tienes pensado conseguir su carta exclusiva, las alternativas de 4 estrellas y gratuitas que se indican a continuación cubren prácticamente la misma función con un descuento real, aunque menor.

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Las mejores alternativas a «Deslumbrado por un mundo florido»

«Una pequeña escapada» es el mejor «Light Cone» de 4 estrellas de Sparxie, y es la opción que recomendaría a la mayoría de los jugadores si no se decantan por su habilidad característica. Aumenta directamente su daño de «Elation», y su pasiva permite que su habilidad de «Elation» ignore la DEF del enemigo, cubriendo gran parte de lo que hace la habilidad característica.

Al tratarse de un «Light Cone» de 4 estrellas, es bastante realista conseguir al menos un ejemplar gracias a los tirones acumulados a medida que vas jugando. Supone una clara mejora respecto a cualquier «stat stick» genérico de 4 estrellas que puedas tener por ahí. Si la tienes, no necesitas gastar ni un solo Jade Estelar en un banner para sacar el máximo partido al kit de Sparxie.

El «Good Luck» de hoy adopta un enfoque diferente: es un objeto de estadísticas con una tasa de CRIT fija que además acumula bonificación de «Elation» cada vez que Sparxie usa su habilidad, hasta un máximo de dos veces. Se trata de un cono del Pase de Batalla Light, así que no es algo que puedas conseguir gratis, pero si ya lo tienes de un pase anterior, supone una mejora razonable respecto a un cono genérico de 3 estrellas mientras ahorras para algo mejor.

No superará en daño a un cono de «Elation» adecuado construido en torno al gasto de puntos de habilidad, pero como solución provisional mientras intentas conseguir «Una pequeña escapada» o obtienes la firma, cumple su función.

El mejor cono de luz gratuito para Sparxie

El mejor «Light Cone» gratuito para Sparxie es «Las aventuras de Mushy Shroomy» y sigue siendo una opción muy asequible. En Superposición 1, aumenta su propia «Euforia» en un 12 % y, cada vez que utiliza su habilidad de «Euforia», aumenta el daño por «Euforia» que reciben todos los enemigos en un 6 % durante dos turnos. Esa segunda parte funciona como un auténtico amplificador de daño para todo el equipo, además del aumento personal de «Elation», algo bastante inusual para un «Light Cone» gratuito de esta rareza.

Ahora bien, no alcanzará el máximo de la habilidad característica de Sparxie ni siquiera el de «Una pequeña escapada» si está en Superposición 1, pero se puede comprar en la Tienda de Manifiestos de Conos de Luz del Salón Olvidado, y es un Cono de Luz perfectamente válido para equipar a Sparxie mientras ahorras tus Jades Estelares para otra cosa.

Veredicto: ¿Qué Light Cone deberías darle a Sparxie?

«Deslumbrado por un mundo florido» es la mejor opción para Sparxie si quieres que su estilo de juego basado en el gasto de puntos de habilidad alcance su máximo potencial, gracias a la acumulación de ignorancia de DEF y al beneficio de «Elation» para todo el equipo.

Si no consigues su cono característico, «Una pequeña escapada» cumple prácticamente la misma función como alternativa realista de 4 estrellas, y «Las aventuras de Mushy Shroomy» es una opción gratuita totalmente válida si prefieres ahorrarte por completo los jades estelares.

Aquí no hay ninguna elección errónea que impida que Sparxie funcione. En realidad, solo se trata de hasta qué punto quieres desarrollar todo su potencial y cuánto estás dispuesto a gastar para conseguirlo.

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