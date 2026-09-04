Die besten Sparxie-Lichtkegel HSR 2026

Die Wahl des besten Sparxie-Lichtkegels hängt von einer Frage ab: Willst du ihre maximale Schadensobergrenze erreichen oder baust du dein Team um einen anderen Schadensverursacher herum auf? Um dir bei der Entscheidung zu helfen, welche Modelle am besten mit ihrem Fähigkeiten-Set und deiner bevorzugten Rolle harmonieren, habe ich im Folgenden die besten Sparxie-Lichtkegel von ihren charakteristischen bis hin zu den Free-to-Play-Optionen in einer Rangliste zusammengestellt .

Bevor du dich nun für den besten Sparxie-Lichtkegel entscheidest, solltest du Folgendes beachten: Sparxie beschreitet den Pfad der Begeisterung. Sie kann einen Lichtkegel aus jedem beliebigen Pfad wegen seiner Basiswerte ausrüsten, doch seine passive Fähigkeit wird nur ausgelöst, wenn sie mit einem Lichtkegel des Pfads der Begeisterung ausgerüstet ist.

Rangliste der besten „Sparxie“-Lichtkegel (TL;DR)

Hier ist der schnellste Weg, um zu sehen, wie sich die „Light Cone“-Optionen für Sparxie im Vergleich schlagen – von ihrer besten Wahl für den „Best-in-Slot“-Slot bis hin zu den stärksten F2P-Optionen.

Rang Lichtkegel Warum er hier rangiert 1 „Von einer blumigen Welt verzaubert“ Ihr charakteristischer Kegel stapelt pro ausgegebenem Fertigkeitspunkt DEF-Ignoranz und verstärkt die „Begeisterung“ des gesamten Teams, was ihn zur unbestrittenen ersten Wahl macht. 2 Ein kleiner Ausflug Die beste 4-Sterne-Option, die ihren „Begeisterung“-Schaden erhöht und es ihrer „Begeisterung“-Fähigkeit ermöglicht, die gegnerische Verteidigung zu ignorieren, ohne dass ihre Spezialfähigkeit erforderlich ist. 3 „Das Glück des Tages“ Ein Stat-Stick für die Krit-Rate, der bei jedem Einsatz ihrer Fertigkeit zusätzlichen „Elation“-Bonus gewährt – nützlich, wenn du ihn bereits aus dem Battle Pass besitzt. 4 Mushy Shroomys Abenteuer Ihre beste Wahl für Free-to-Play: Erhöht ihre eigene „Elation“ und sorgt dafür, dass Gegner für einige Runden mehr „Elation“-Schaden erleiden.

Geblendet von einer blumigen Welt – Best-in-Slot

„Von einer blumigen Welt verzaubert“ ist Sparxies charakteristischer Lichtkegel, und es lohnt sich , ihn zu wählen, wenn du sie als DPS mit maximaler Effizienz aufbaust. Bei Überlagerungsstufe 1 gewährt er pauschal 48 % kritischen Schaden, womit er allein schon aufgrund der reinen Werte den meisten Alternativen überlegen ist.

Der eigentliche Grund, warum es das beste Slot-Option ist, liegt in der Wechselwirkung mit den Fertigkeitspunkten – für jeden Fertigkeitspunkt, den Sparxie verbraucht, ignoriert sie 5 % der Verteidigung des Gegners, was bis zu viermal stapelbar ist, und wenn sie in einem Zug vier oder mehr Fertigkeitspunkte ausgibt, wird die „Begeisterung“ des gesamten Teams um 20 % erhöht.

Sparxies Spielweise basiert ohnehin schon darauf, Skillpunkte aggressiv einzusetzen, sodass diese Passivfähigkeit genau das belohnt, was sie ohnehin tut. Sie ist eine echte Luxuswahl, aber keine zwingende Notwendigkeit. Wenn du nicht vorhast, sie als Signature-Charakter zu ziehen, erfüllen die unten aufgeführten 4-Sterne- und kostenlosen Alternativen den Großteil derselben Aufgabe – zu einem echten, wenn auch geringeren Preis.

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Beste Alternativen zu „Von einer blumigen Welt verzaubert“

„Ein kleiner Ausflug“ ist Sparxies bester 4-Sterne-Lichtkegel, und ich würde ihn den meisten Spielern empfehlen, wenn sie sich nicht auf ihre Signatur-Fähigkeit festlegen möchten. Er erhöht ihren „Elation“-Schaden direkt, und dank seiner passiven Fähigkeit ignoriert ihre „Elation“-Fähigkeit die gegnerische Verteidigung, wodurch ein Großteil der Wirkung ihrer Signatur-Fähigkeit abgedeckt wird.

Da es sich um einen 4-Sterne-Lichtkegel handelt, ist es durchaus realistisch, dass du im Laufe der Zeit durch deine gesammelten Ziehversuche mindestens ein Exemplar davon erhältst. Er ist eine deutliche Verbesserung gegenüber jedem beliebigen 4-Sterne-Stat-Stick, den du vielleicht noch herumliegen hast. Wenn du diesen hast, musst du keine einzige „Sternjade“ für ein Banner ausgeben, um den vollen Nutzen aus Sparxies Fähigkeiten zu ziehen.

Das heutige „Good Luck“-Geschenk verfolgt einen anderen Ansatz – es handelt sich um einen „Stat-Stick“ mit fester Krit-Rate, der zudem jedes Mal, wenn Sparxie ihre Fähigkeit einsetzt, einen Elation-Bonus addiert, und zwar bis zu zweimal. Da es sich um einen „Battle Pass Light“-Cone handelt, kannst du ihn nicht kostenlos farmen, aber wenn du ihn bereits aus einem früheren Pass besitzt, ist er ein vernünftiges Stat-Upgrade gegenüber einem gewöhnlichen 3-Sterne-Cone, während du auf etwas Besseres sparst.

Er wird zwar nicht mehr Schaden verursachen als ein richtiger „Elation“-Cone, der auf dem Einsatz von Skill-Punkten basiert, aber als Platzhalter, während ihr auf „Ein kleiner Ausflug“ hinarbeitet oder auf die Signatur zielt, erfüllt er seinen Zweck.

Bester F2P-Lichtkegel für Sparxie

Der beste F2P-Lichtkegel für Sparxie ist „Die Abenteuer von Mushy Shroomy“ und erweist sich nach wie vor als echte Budget-Empfehlung. Bei Überlagerungsstufe 1 erhöht er ihre eigene Begeisterung um 12 %, und jedes Mal, wenn sie ihre Begeisterung-Fähigkeit einsetzt, erhöht er den durch Begeisterung verursachten Schaden, den alle Gegner erleiden, für zwei Runden um 6 %. Dieser zweite Teil wirkt zusätzlich zum persönlichen „Elation“-Boost wie ein echter teamweiter Schadensverstärker, was für einen kostenlosen „Light Cone“ dieser Seltenheit ziemlich ungewöhnlich ist.

Zwar erreicht er bei Superimposition 1 nicht das Niveau von Sparxies „Signature“ oder gar „Ein kleiner Ausflug“, aber er kann im „Light Cone Manifest“-Shop der „Forgotten Hall“ erworben werden und ist ein vollkommen ausreichender Lichtkegel für Sparxie, während du deine „Stellar Jades“ für etwas anderes aufhebst.

Fazit: Welchen Lichtkegel solltest du Sparxie geben?

„Von einer blumigen Welt verzaubert“ ist die beste Wahl für Sparxie, wenn du ihren Spielstil mit Skill-Punkten voll ausschöpfen willst – dank der stapelbaren DEF-Ignorierung und des teamweiten „Elation“-Buffs.

Wenn du ihre Signatur-Karte nicht ziehst, erfüllt „Ein kleiner Ausflug“ als realistische 4-Sterne-Alternative weitgehend denselben Zweck, und „Die Abenteuer von Mushy Shroomy“ ist eine absolut sinnvolle kostenlose Option, falls du deine Stellar Jades lieber komplett sparen möchtest.

Hier gibt es keine falsche Wahl, die dazu führen würde, dass Sparxie nicht mehr funktionieren kann. Es geht wirklich nur darum, wie viel von ihrem Potenzial du freischalten möchtest und wie viel du bereit bist, dafür auszugeben.

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Häufig gestellte Fragen