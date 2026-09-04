Archer HSR: Descripción general del personaje y equipamiento 2026

Esta guía del personaje analiza el kit de Archer, sus Trazas, sus Eidolones y si merece la pena intentarlo conseguir en función de tu plantilla actual. Es uno de los causantes de daño a un solo objetivo más potentes de HSR, un personaje cuántico de 5 estrellas de la Ruta de la Caza que convierte los puntos de habilidad en una avalancha de golpes con la espada.

Es un personaje de la colaboración con Fate diseñado para encadenar su Habilidad y asestar golpes repetidos, además de acumular el daño de seguimiento de su Talento. Si ya dispones de buenos apoyos de Puntos de Habilidad, es una de las unidades de objetivo único más gratificantes que puedes desarrollar en Honkai Star Rail en este momento.

Archer de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Cuántico Ruta La caza Función DPS Lanzamiento Versión 3.4 (banner «Soy el hueso de mi espada») Repeticiones Banner colaborativo disponible de forma indefinida Actores de doblaje Junichi Suwabe (JP)



Wu Lei (CH)



Lim Chae-heon (KR) Valoración general EX Valoraciones de Endgame Memoria del caos: EX



Ficción pura: S



Sombra apocalíptica: EX

Historia y trasfondo: ¿Quién es Archer en Honkai Star Rail?

Archer llegó a HSR como personaje de la colaboración con Fate, y su historia se basa directamente en el trasfondo de su serie original, al igual que las otras tres unidades de la colaboración con Fate. Es un espadachín frío y curtido (sí, Archer es más espadachín que, bueno, arquero) que trata su propio cuerpo como una forja de espadas y lucha en nombre de un ideal de justicia que lleva dentro desde hace mucho tiempo.

Su identidad en combate refleja fielmente el concepto de su historia. El elemento Cuántico y la Ruta de Caza de Archer le permiten desenfundar y disparar un arma tras otra en un solo turno, y el texto descriptivo de su kit (su Habilidad Definitiva recita, literalmente, el canto de «Unlimited Blade Works»») es, de hecho, una de las adaptaciones de colaboración más fieles del juego.

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Explicación del kit de Archer

El estilo de juego de Archer, turno a turno, gira en torno a un único recurso: los puntos de habilidad. Su habilidad, «Caladbolg II: Espada Espiral Falsa», le sitúa en un estado de «Conexión de Circuito» en el que volver a usar su habilidad no pone fin a su turno, y el daño de su habilidad sigue aumentando con cada activación, hasta un máximo de cinco activaciones antes de que se vea obligado a salir de ese estado.

Mientras encadena habilidades, su talento, «Ojo mental (verdadero)», aporta un valor añadido: cada vez que un aliado ataca a un enemigo, el Arquero lanza un golpe de seguimiento y recupera un punto de habilidad, lo que ayuda a compensar lo que gasta en su propio bucle de habilidades.

Su habilidad definitiva, «Unlimited Blade Works»», es un ataque nuclear masivo contra un único objetivo que, además, acumula cargas para su técnica y para futuros ataques de seguimiento. Su ataque básico, «Kanshou» y «Bakuya», es un simple golpe de relleno para los turnos en los que no puede permitirse gastar puntos de habilidad.

La tensión fundamental de su kit es clara: quiere gastar puntos de habilidad de forma agresiva para conseguir un golpe explosivo, pero necesita ayuda externa para poder permitirse ese hábito.

Resumen de los «Traces» y los «Eidolons» de Archer

A continuación se explica qué hace realmente cada uno de los «Traces» de Archer, seguido de sus «Eidolons».

Las Huellas de Archer

Su ataque básico, «Kanshou y Bakuya», inflige daño cuántico equivalente a hasta el 100 % del ataque de Archer a un enemigo designado.

Su habilidad, «Caladbolg II: Espada Espiral Falsa», le coloca en el estado «Conexión de circuitos» e inflige daño cuántico equivalente a hasta el 360 % del ataque de Archer a un enemigo designado. Mientras se encuentra en «Conexión de circuito», volver a usar su habilidad no pone fin a su turno, y el daño infligido por su habilidad aumenta hasta un 100 %, acumulándose hasta dos veces. Cada uso cuesta 2 puntos de habilidad en lugar de 1, y puede lanzar hasta 5 veces en un turno, o hasta que se quede sin puntos de habilidad, antes de que se vea obligado a salir de ese estado.

Su talento, «Ojo de la mente (Verdadero)», se activa cuando un aliado ataca a un objetivo enemigo: Archer consume 1 carga y lanza un ataque de seguimiento que inflige daño cuántico equivalente a hasta el 200 % del ataque de Archer, recuperando 1 punto de habilidad en el proceso.

Su habilidad definitiva, «Unlimited Blade Works»», inflige daño cuántico equivalente a hasta el 1000 % del ataque de Archer a un enemigo designado y obtiene 2 cargas, hasta un máximo de 4.

Técnica de Archer Clarividencia Tras entrar en combate, inflige daño cuántico equivalente al 200 % del ataque del Arquero a todos los enemigos y gana 1 carga.

Habilidades adicionales de Archer Magia de proyección Cuando el arquero está en el campo de batalla, aumenta en 2 el límite máximo de puntos de habilidad. Héroe de la justicia Cuando el Arquero entra en combate, obtiene 1 carga. Guardián Después de que los aliados obtengan un punto de habilidad, si hay 4 puntos de habilidad o más, aumenta el daño crítico de Archer en un 120 % durante 1 turno.

Bonificaciones de estadísticas de Archer (total) +6,7 % de probabilidad de crítico +18 % de ATA +22,4 % de daño cuántico

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Eidolones del Arquero

E1, «El sueño inalcanzable», es una mejora excelente para la calidad de vida. Tras usar su habilidad tres veces en un turno, recupera dos puntos de habilidad para los aliados, lo que alivia la escasez de recursos que genera su conjunto de habilidades.

E2, «La felicidad insatisfecha», se considera generalmente el punto de parada práctico para quienes invierten en mejoras. Cuando Archer utiliza su habilidad definitiva, reduce la resistencia cuántica del objetivo en un 20 % y le aplica «Debilidad cuántica» durante 2 turnos, lo que proporciona a su equipo una herramienta real de amplificación de daño además de sus propias estadísticas.

Las mejoras de E3 a E5 tienen menor prioridad. Tanto «La voluntad indómita» (E3) como «La vigilia sin nombre» (E5) aumentan los niveles de «Trace» en su Habilidad, Ataque básico, Habilidad definitiva y Talento, mientras que «La vida olvidada» (E4) añade un aumento fijo del 150 % al daño de su Habilidad definitiva.

E6, «La peregrinación sin fin», es el Eidolón más potente del conjunto. Recupera un punto de habilidad para los aliados al comienzo de cada turno, aumenta en 1 el número máximo de acumulaciones de bonificación de daño de su habilidad y permite que el daño de su habilidad ignore el 20 % de la DEF del objetivo.

Evaluación del meta de Archer en Honkai Star Rail: ¿Es bueno Archer?

Archer es una elección de nivel EX si tienes a Rin Tohasaka y/o personajes con buena generación de puntos de habilidad, como Sparkle o Silver Wolf, con los que formar equipo.

Clasificación por niveles de Archer Valoración general EX Clasificaciones de final de partida Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: S



Sombra Apocalíptica: EX

Es un personaje que inflige daño a un solo objetivo mediante el uso repetido de habilidades y cuya habilidad definitiva cuenta con uno de los multiplicadores más altos del juego en este momento. El elemento Cuántico del Arquero también combina muy bien con el implante «Debilidad Cuántica» del Lobo Plateado, lo que añade una reducción adicional de RES además de su propio daño.

El potencial máximo de Archer en «Memoria del caos» y «Sombra apocalíptica» es enorme cuando se le asigna un apoyo de puntos de habilidad, ya que eso elimina el principal obstáculo que le impide lanzar su cadena completa de habilidades cada turno. Por supuesto, su rendimiento más flojo en «Pure Fiction» se debe a su enfoque en un solo objetivo, lo que no se adapta bien a las exigencias de este modo, que requiere eliminar oleadas de enemigos.

Cómo conseguir a Archer en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Conseguir un personaje limitado de colaboración como Archer implica pasar por la cadena de gacha estándar de HSR. Los «Oneiric Shards» (la moneda premium, que se obtiene mediante recargas) se convierten 1:1 en «Stellar Jades», y con 160 «Stellar Jades» se compra un «Special Warp Pass». Un pase de teletransporte especial te da derecho a un intento en su banner.

De hecho, Archer se entrega de forma gratuita a los jugadores durante el evento «Contrato del Destino: Renovación». Si elegiste a Gilgamesh en lugar de a él durante el evento «Contrato del Destino: Renovación» o si quieres más ejemplares de Archer, aún puedes conseguirlo en su propio evento de personaje (banner «Yo soy el hueso de mi espada»), que actualmente está activo de forma indefinida junto con todos los banners de los personajes de la colaboración «Destino».

Ahora bien, si estás pensando en recargar para conseguirlo a él, a sus Eidolones o su característico «Cono de Luz», merece la pena que compruebes las bonificaciones por primera compra de «Fragmentos oníricos» y los paquetes limitados de la tienda, ya que ambos se renuevan periódicamente y pueden ayudarte a estirar considerablemente tu presupuesto para los sorteos.

Veredicto: ¿Deberías hacer tiradas por Archer en 2026?

Archer es uno de los mejores causantes de daño a un solo objetivo de Honkai Star Rail, siempre y cuando puedas satisfacer su necesidad de Puntos de Habilidad. Sin un apoyo específico para los Puntos de Habilidad, su rendimiento cae en picado, por lo que recompensa a los jugadores que ya tienen (o están dispuestos a crear) los compañeros de equipo adecuados a su alrededor. Si tu cuenta se inclina más hacia el contenido de área de efecto (AoE), su enfoque en un solo objetivo lo convierte en una prioridad menor que un DPS más generalista.

Ventajas Contras ✅ Inflige uno de los daños contra un solo objetivo más potentes del juego, con una Habilidad Definitiva que alcanza hasta el 1000 % de su ATQ al nivel



máximo ✅ Puede encadenar su habilidad hasta cinco veces en un mismo turno una vez que se activa



«Conexión de circuito» ✅ El uso de su propia habilidad aumenta aún más el daño de esta mientras está en «Conexión de circuito», por lo que parte de su amplificación ya viene integrada en su kit



✅ Su talento devuelve un punto de habilidad con cada golpe de seguimiento, y el E6 añade aún más recuperación al inicio de cada turno



✅ Funciona con varios apoyos diferentes que generan puntos de habilidad, por lo que no hay ningún compañero



de equipo obligatorio ✅ En E2, su habilidad definitiva reduce la resistencia cuántica del objetivo y le impone debilidad cuántica, lo que aporta utilidad a todo el equipo además de su propio daño



✅ Se puede obtener de forma gratuita durante el evento «Contrato del Destino: Renovación» ❌ Todo su kit consume muchos puntos de habilidad, por lo que le cuesta mucho desenvolverse sin un apoyo



especializado en puntos de habilidad ❌ Está diseñado para infligir daño a un solo objetivo, lo que limita su utilidad en contenidos con gran cantidad de enemigos, como «Pure Fiction»

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