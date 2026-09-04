Archer HSR: Charakterübersicht und Ausrüstung 2026

Dieser Charakterleitfaden behandelt Archers Fähigkeiten, Spuren und Eidolons sowie die Frage, ob es sich angesichts eures aktuellen Teams lohnt, ihn zu ziehen. Er ist einer der schlagkräftigsten Einzelziel-Schadensverursacher in HSR – ein 5-Sterne-Quantum-Charakter auf dem Jagdpfad, der Fertigkeitspunkte in eine Lawine von Klingenhieben verwandelt.

Er ist ein Charakter aus der „Fate“-Kooperation, dessen Spielweise darauf ausgelegt ist, seine Fertigkeit zu verketten, um wiederholte Treffer zu erzielen, und den Folgeschaden seines Talents zu stapeln. Wenn du bereits über starke Skill-Point-Unterstützer verfügst, ist er derzeit eine der lohnenswertesten Einheiten für Einzelziele, die du in Honkai Star Rail aufbauen kannst.

Archer auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Quantum Pfad Die Jagd Rolle DPS Veröffentlicht Version 3.4 (Banner „Ich bin der Kern meines Schwertes“) Wiederholungen Kooperations-Banner auf unbestimmte Zeit verfügbar Synchronsprecher Junichi Suwabe (JP)



Wu Lei (CH)



Lim Chae-heon (KR) Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: EX

Geschichte und Hintergrund: Wer ist Archer in Honkai Star Rail?

Archer kam als Charakter aus der „Fate“-Kooperation zu HSR, und seine Hintergrundgeschichte knüpft direkt an die Geschichte seiner Originalserie an, ähnlich wie bei den anderen drei „Fate“-Kooperationscharakteren. Er ist ein kühler, abgehärteter Schwertkämpfer (ja, Archer ist eher ein Schwertkämpfer als, nun ja, ein Bogenschütze), der seinen eigenen Körper als Schmiede für Klingen betrachtet und für ein Ideal der Gerechtigkeit kämpft, das er schon seit sehr langer Zeit in sich trägt.

Seine Kampfidentität spiegelt sein Story-Konzept sehr genau wider. Archers Element „Quantum“ und sein „Hunt Path“ sind darauf ausgelegt, in einem einzigen Zug eine Waffe nach der anderen zu ziehen und abzufeuern, und der Flavor-Text seines Kits (seine Ultimate zitiert buchstäblich den „Unlimited Blade“ Works“-Spruch) ist tatsächlich eine der originalgetreuesten Kollaborationsadaptionen im Spiel.

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Archers Kit erklärt

Archers Spielstil von Zug zu Zug basiert auf einer einzigen Ressource: Skillpunkten. Seine Fertigkeit „Caladbolg II: Gefälschtes Spiralschwert““ versetzt ihn in einen „Circuit Connection“-Zustand, in dem die erneute Anwendung seiner Fertigkeit seinen Zug nicht beendet, und sein Fertigkeitsschaden steigt mit jedem Einsatz weiter an – bis zu fünf Einsätzen, bevor er aus diesem Zustand herausgezwungen wird.

Während er seine Fähigkeiten verketten lässt, sorgt sein Talent „Das innere Auge (wahr)““ für einen zusätzlichen Vorteil: Jedes Mal, wenn ein Verbündeter einen Gegner angreift, führt der Bogenschütze einen Folgeangriff aus und erhält einen Fertigkeitspunkt zurück, was dazu beiträgt, die Kosten für seine eigene Fähigkeitsschleife auszugleichen.

Seine Ultimative Fähigkeit, „Unlimited Blade Works““, ist ein einziger, gewaltiger Einzelziel-Angriff, der zudem Ladungen für seine Technik und zukünftige Folgeangriffe sammelt. Seine Basisangriffe „Kanshou“ und „Bakuya“ sind einfache Füllangriffe für Runden, in denen er es sich nicht leisten kann, Fertigkeitspunkte auszugeben.

Der zentrale Konflikt in seinem Spielstil ist klar: Er möchte Skillpunkte aggressiv für Burst-Angriffe ausgeben, braucht aber Unterstützung von außen, um sich diese Vorgehensweise leisten zu können.

Übersicht über Archers „Traces“ und „Eidolons“

Hier erfährst du, was die einzelnen Spuren von Archer tatsächlich bewirken, gefolgt von seinen Eidolons.

Archers Spuren

Sein Basisangriff „Kanshou und Bakuya“ fügt einem ausgewählten Gegner Quanten-Schaden in Höhe von bis zu 100 % von Archers Angriff zu.

Seine Fertigkeit „Caladbolg II: Gefälschtes Spiralschwert““ versetzt ihn in den Zustand „Circuit Connection“ und fügt einem ausgewählten Gegner Quantenschaden in Höhe von bis zu 360 % von Archers Angriff zu. Befindet er sich im Zustand „Circuit Connection“, beendet die erneute Anwendung seiner Fertigkeit seinen Zug nicht, und der durch seine Fertigkeit verursachte Schaden erhöht sich um bis zu 100 %, was bis zu zweimal stapelbar ist. Jeder Einsatz kostet 2 Fertigkeitspunkte statt 1, und er kann bis zu 5 Mal pro Zug oder so lange, bis ihm die Fertigkeitspunkte ausgehen, seine Fertigkeit einsetzen, bevor er aus diesem Zustand herausgezwungen wird.

Sein Talent „Inneres Auge (Wahr)“ wird ausgelöst, wenn ein Verbündeter ein feindliches Ziel angreift: Der Bogenschütze verbraucht 1 Ladung und führt einen Folgeangriff aus, der Quantenschaden in Höhe von bis zu 200 % seines Angriffswerts verursacht, wobei er 1 Fertigkeitspunkt zurückgewinnt.

Seine ultimative Fähigkeit „Unlimited Blade Works““ fügt einem ausgewählten Gegner Quantenschaden in Höhe von bis zu 1000 % von Archers Angriffskraft zu und gewährt ihm 2 Ladungen, bis zu einer Höchstzahl von 4.

Archers Technik Hellsehen Nach Eintritt in den Kampf verursacht er bei allen Gegnern Quantenschaden in Höhe von 200 % von Archers Angriffskraft und erhält 1 Ladung.

Archers Bonusfähigkeiten Projektionsmagie Solange der Bogenschütze auf dem Spielfeld ist, erhöht sich die maximale Skillpunkt-Obergrenze um 2. Held der Gerechtigkeit Wenn der Bogenschütze in den Kampf eintritt, erhält er 1 Ladung. Wächter Nachdem Verbündete einen Fertigkeitspunkt erhalten haben, erhöht sich Archers KRIT-SCHADEN für 1 Runde um 120 %, sofern 4 oder mehr Fertigkeitspunkte vorhanden sind.

Stat-Boni des Bogenschützen (insgesamt) +6,7 % Kritische Trefferquote +18 % Angriff +22,4 % Quantenschaden

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Eidolons des Bogenschützen

E1, „Der unerreichbare Traum“, ist eine hervorragende Fähigkeit, die die Spielqualität deutlich verbessert. Nachdem er seine Fähigkeit dreimal in einem Zug eingesetzt hat, stellt sie 2 Fähigkeitspunkte für Verbündete wieder her und mildert so genau den Ressourcenengpass, den sein Fähigkeiten-Set verursacht.

E2, „Das unerfüllte Glück“, gilt weithin als praktischer Endpunkt für Spieler, die viel in Upgrades investieren. Wenn Archer seine Ultimative Fähigkeit einsetzt, verringert dies die Quantenresistenz des Ziels um 20 % und fügt ihm für 2 Runden „Quantenschwäche“ hinzu, was seinem Team zusätzlich zu seinen eigenen Werten ein echtes Werkzeug zur Schadensverstärkung an die Hand gibt.

E3 bis E5 sind Upgrades mit geringerer Priorität. Sowohl „Der ungezähmte Wille“ (E3) als auch „Die namenlose Wache“ (E5) erhöhen die Trace-Stufen seiner Fertigkeit, seiner Basis-ATK, seiner Ultimativ-Fertigkeit und seines Talents, während „Das unbesungene Leben“ (E4) seinem Ultimativ-Schaden einen pauschalen Bonus von 150 % gewährt.

E6, „Die endlose Pilgerreise“, ist das stärkste Eidolon in diesem Set. Es stellt zu Beginn jeder Runde einen Fertigkeitspunkt für Verbündete wieder her, erhöht die maximale Anzahl der Schadensverstärkungs-Stapel seiner Fertigkeit um 1 und sorgt dafür, dass der durch seine Fertigkeit verursachte Schaden 20 % der Verteidigung des Ziels ignoriert.

Bewerterung des Bogenschützen in „Honkai Star Rail“: Ist der Bogenschütze gut?

Archer ist eine EX-Tier-Wahl, wenn du Rin Tohasaka und/oder Charaktere mit guter Skillpunkt-Generierung wie Sparkle oder Silver Wolf hast, mit denen du ihn im Team einsetzen kannst.

Archer-Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: EX

Er ist ein Single-Target-Schadensverursacher, der seine Fähigkeiten spammt und dessen Ultimative Fähigkeit derzeit einen der höchsten Multiplikatoren im Spiel aufweist. Archers Quantenelement passt zudem gut zum Implantat „Quanten-Schwäche“ von Silver Wolf, wodurch zusätzlich zu seinem eigenen Schaden noch eine zusätzliche RES-Reduzierung hinzukommt.

Archers Potenzial in „Erinnerung an das Chaos“ und „Apokalyptischer Schatten“ ist enorm, sobald er mit einem Skill-Point-Support gepaart wird, da dies den Hauptengpass beseitigt, der ihn daran hindert, in jedem Zug seine gesamte Skill-Kette abzufeuern. Seine schwächere Leistung in „Pure Fiction“ ist natürlich auf seinen Fokus auf Einzelziele zurückzuführen, der sich nicht gut mit den Anforderungen dieses Modus an das Beseitigen von Gegnerwellen vereinbaren lässt.

So erhält man Archer in „Honkai Star Rail“: Banner, Warp-Kosten und Aufladung

Um einen kollaborationsbeschränkten Charakter wie Archer zu ziehen, muss man die übliche HSR-Gacha-Kette durchlaufen. Oneiric Shards (die Premiumwährung, die man durch Aufladen erhält) lassen sich im Verhältnis 1:1 in Stellar Jades umwandeln, und für 160 Stellar Jades erhält man einen Special Warp Pass. Ein „Special Warp Pass“ berechtigt zu einem Ziehversuch auf seinem Banner.

Archer wird den Spielern während des Events „Fate Contract: Renewal“ sogar kostenlos zur Verfügung gestellt. Falls du dich während des Events „Fate Contract: Renewal“ stattdessen für Gilgamesh entschieden hast oder weitere Exemplare von Archer haben möchtest, kannst du ihn weiterhin über seinen eigenen Charakter-Event-Warp („Ich bin das Rückgrat meiner Sword“-Banner) ziehen, der derzeit auf unbestimmte Zeit parallel zu den Bannern aller „Fate“-Kooperationscharaktere läuft.

Falls du vorhast, Guthaben aufzuladen, um ihn, seine Eidolons oder seinen charakteristischen Lichtkegel zu erhalten, lohnt es sich, zunächst die Erstkaufboni für Oneiric-Splitter und die limitierten Bundles im Shop zu prüfen, da beide regelmäßig zurückgesetzt werden und dein Ziehbudget erheblich strecken können.

Fazit: Solltest du in „Honkai Star Rail“ für Archer ziehen2026?

Archer ist einer der besten Einzelziel-Schadensverursacher in „Honkai Star Rail“ – vorausgesetzt, du kannst seinen Hunger nach Skillpunkten stillen. Ohne einen speziellen Skillpunkt-Unterstützer sinkt seine Leistung schnell, daher belohnt er Spieler, die bereits über die richtigen Teamkollegen verfügen (oder bereit sind, diese aufzubauen). Wenn dein Account eher auf AoE-Inhalte ausgerichtet ist, hat er aufgrund seiner Ausrichtung auf Einzelziele eine geringere Priorität als ein vielseitigerer DPS.

Vorteile Nachteile ✅ Verursacht einigen der höchsten Einzelziel-Schaden im Spiel, wobei seine Ultimative Fähigkeit auf maximaler Stufe



bis zu 1000 % seines Angriffswerts erreicht ✅ Kann seine Fertigkeit in einem einzigen Zug bis zu fünfmal hintereinander ausführen, sobald „Circuit Connection“ aktiv



ist ✅ Der Einsatz seiner eigenen Fertigkeit erhöht den Fertigkeitsschaden zusätzlich, solange „Circuit Connection“ aktiv ist, sodass ein Teil seiner Verstärkung bereits in seinem Fertigkeitsset



integriert ist ✅ Sein Talent erstattet bei jedem Folge-Treffer einen Fertigkeitspunkt, und E6 sorgt zu Beginn jeder Runde



für noch mehr Regeneration ✅ Lässt sich mit verschiedenen Unterstützern zur Fertigkeitspunktgenerierung kombinieren, sodass es keinen einzigen obligatorischen Teamkameraden



gibt ✅ Auf Stufe E2 senkt seine ultimative Fähigkeit die Quantenresistenz des Ziels und verursacht Quanten-Schwäche, was zusätzlich zu seinem eigenen Schaden



einen teamweiten Nutzen bietet ✅ Kann während des Events „Fate Contract: Renewal“ kostenlos erhalten werden ❌ Sein gesamtes Kit ist sehr skillpunktintensiv, sodass er ohne einen speziellen Skillpunkt-Unterstützer



Schwierigkeiten hat ❌ Er ist auf Einzeltarget-Schaden ausgelegt, was seinen Nutzen in Inhalten mit vielen Adds wie „Pure Fiction“ einschränkt

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Häufig gestellte Fragen