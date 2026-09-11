Robin HSR: Descripción general del personaje y kit 2026

Robin, en Honkai Star Rail, es un personaje de 5 estrellas del elemento Físico y de la ruta Armonía que convierte a casi cualquier equipo en una auténtica máquina de ataques de seguimiento. Esta guía del personaje repasa sus habilidades, sus Trazas, sus Eidolones y su historial en los banners, además de analizar si merece la pena intentarla conseguir en función de los equipos que más partido le sacan.

Combina una mejora de daño y de daño crítico para todo el equipo con una Habilidad Definitiva que otorga una acción adicional a todos los demás aliados, y su propio daño en estado «Concerto» es lo suficientemente alto como para ser relevante por sí solo. Como personaje del elemento Físico en la ruta de la Armonía, Robin abarca el ataque, las mejoras y la energía en un único conjunto de habilidades.

Robin de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Físico Ruta Armonía Función Apoyo Fecha de lanzamiento Versión 2.2 (banner «Just Intonation») Reemisiones Versión 2.5 (banner de «El círculo indeleble»)



Versión 3.0 (banner de «El círculo indeleble») Actores de doblaje Alice Himora (EN)



Nazuka Kaori (JP)



Qian Chen (CH)



Shin Onyu (KR) Valoración general S Valoraciones de Endgame Memoria del caos: S



Ficción pura: S



Sombra apocalíptica: S

Historia y trasfondo: ¿Quién es Robin en Honkai Star Rail?

Robin es una cantante haloviana que nació en Penacony y llegó a convertirse en una de sus mayores estrellas musicales.

Es una artista elegante y recatada a la que «La Familia» ha invitado a volver a su tierra natal para cantar en el Festival Charmony, que es donde la mayoría de los jugadores la conocen por primera vez. Tanto su carrera sobre los escenarios como la trama general de Penacony en Honkai Star Rail se basan en la misma idea: la música de Robin ejerce una influencia real sobre las personas que la rodean.

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Explicación del kit de Robin

1. Preparación para el Ultimate

El kit de Robin se basa por completo en su identidad como apoyo del elemento Físico y de la ruta de la Armonía: potenciar primero al equipo y dejar que su propio daño se produzca como consecuencia. Su ataque básico, «Wingflip White Noise», inflige daño físico equivalente a hasta el 100 % de su ataque a un enemigo, y su principal función es mantener su SP al máximo entre lanzamientos.

Su habilidad, «Aria de Pinion», aumenta el daño infligido por todo el equipo hasta un 50 % durante tres de sus propios turnos y, dado que la duración se cuenta a la baja en función de sus turnos en lugar de un reloj compartido, un solo lanzamiento cubre un tramo inusualmente largo del combate.

Su talento, «Tonal Resonance», añade una mejora permanente de daño crítico de hasta un 20 % a todo ello y le devuelve discretamente 2 de energía cada vez que un aliado asesta un golpe, lo que le permite recuperarse del elevado coste de su habilidad definitiva.

2. El estado «Concerto»

Una vez que se activa la habilidad definitiva de Robin, «Vox Harmonique, Opus Cosmique», entra en el estado «Concerto» y todos los demás aliados actúan inmediatamente. Mientras dure este estado, los aliados obtienen una mejora de ATQ equivalente a hasta el 22,8 % del propio ATQ de Robin más 200, y cada ataque que un aliado aseste desencadena un daño físico adicional por parte de Robin equivalente a hasta el 120 % de su ATK, con una tasa de crítico fija del 100 % y un daño crítico del 150 %.

La propia Robin no puede actuar y es inmune al control de masas hasta que finalice una cuenta atrás en la barra de orden de acción, por lo que sincronizar su habilidad definitiva justo antes de su propio turno suele permitir sacar el máximo partido a las acciones gratuitas que otorga.

Resumen de los «Traces» y «Eidolons» de Robin

A continuación se explica qué hace realmente cada una de las «Traces» de Robin, seguidas de sus «Eidolons».

Las «Traces» de Robin

El ataque básico de Robin, «Wingflip White Noise», inflige daño físico equivalente a hasta el 100 % de su ataque a un único enemigo en su nivel máximo de traza.

Su habilidad, «Aria de Pinion», aumenta el daño infligido por todos los aliados hasta un 50 % durante tres de los turnos de Robin en su nivel máximo, y la duración solo se reduce en sus turnos, no en los de todo el equipo.

Su talento, «Resonancia tonal», añade una mejora permanente al daño crítico de hasta un 20 % para todo el grupo en el nivel máximo, y devuelve a Robin 2 de energía cada vez que un aliado asesta un golpe a un enemigo.

Su habilidad definitiva, «Vox Harmonique, Opus Cosmique», cuesta 160 de energía y coloca a Robin en el estado «Concerto», lo que adelanta al instante la acción de todos los demás aliados. En el nivel máximo, los aliados obtienen una mejora de ataque equivalente a hasta un 22,8 % del ataque de Robin más 200, y cada uno de sus ataques desencadena un daño físico adicional de Robin equivalente a hasta el 120 % de su ATK, con una tasa de crítico fija del 100 % y un daño crítico del 150 %.

Técnica de Robin Obertura de embriaguez Tras usar su técnica, Robin crea una dimensión a su alrededor que dura 15 segundos. Los enemigos que se encuentren dentro no la atacarán, sino que la seguirán a todas partes, y entrar en combate mientras la dimensión está activa le otorga 5 de energía al inicio de cada oleada. Solo puede haber una dimensión de este tipo activa a la vez.

Habilidades adicionales de Robin Cadencia de coloratura Al comenzar la batalla, la acción de Robin se adelanta un 25 %. Floritura improvisada Mientras su estado «Concierto» esté activo, los ataques de seguimiento de cualquier aliado infligen un 25 % más de daño crítico. Pasaje secuencial Al usar su habilidad, regenera 5 de energía adicionales.

Bonificaciones de estadísticas de Robin (total) +28 % de ATAQUE +5 de VEL +18,0 % de PV máximos

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Eidolones de Robin

E1, «Tierra de las Sonrisas», aumenta la PEN de RES de todos los tipos de todos los aliados en un 24 % mientras el estado «Concerto» de Robin está activo. Es su Eidolón más eficaz, ya que la PEN de RES fija aumenta el daño independientemente de lo que ya tenga tu equipo.

E2, «Té de la tarde para dos», aumenta la velocidad (SPD) de todos los aliados en un 16 % durante «Concerto» y eleva la recuperación de energía de su talento de 2 a 3, lo que ayuda a compensar el coste de su habilidad definitiva un poco más rápido.

E4, «Raindrop Key», supone el siguiente gran aumento de potencia. Disipa los efectos de control de masas de todos los aliados cuando Robin usa su habilidad definitiva y otorga una mejora del 50 % a la resistencia a efectos durante «Concerto», lo que supone una auténtica mejora de la supervivencia más allá de un simple aumento de daño.

Los Eidolones restantes suponen mejoras menores y progresivas. E3, «Afinación invertida», y E5, «Lamento de Lonestar», aumentan sus niveles de Habilidad, Habilidad definitiva, Ataque básico y Talento, lo que se traduce en cifras ligeramente superiores en todos los aspectos.

El E6, «Medianoche sin luna»», aumenta el daño crítico de su daño adicional de «Concerto» en un 450 %, con un máximo de 8 activaciones por habilidad definitiva. Ninguno de ellos es imprescindible para que Robin funcione, así que considera el E1 y el E4 como prioridades si vas a invertir en ella.

Evaluación de Robin en el meta de Honkai Star Rail: ¿Es buena Robin?

Robin es una excelente elección, especialmente para equipos centrados en el daño de «Ataque de seguimiento», ya que cada ataque que sus aliados asesten mientras ella se encuentre en el estado «Concerto» aumenta su propio «Daño adicional» y hace que su Energía siga aumentando.

Clasificación de Robin Valoración general S Clasificaciones de fase final «Memoria del caos»: S



«Ficción pura»: S



«Sombra apocalíptica»: S

Aparte de los equipos de «Follow-Up», encaja en casi cualquier composición de hipercarry que escale en función del ATK, y sus potenciadores funcionan igual de bien junto a equipos basados en DoT construidos en torno a personajes como Black Swan o Kafka.

Su producción de daño personal durante «Concerto» es inusualmente significativa para una apoyo, y sus requisitos de estadísticas son bajos, ya que el daño adicional de su habilidad definitiva siempre es crítico, por lo que la inversión se destina principalmente a la velocidad (SPD) y la supervivencia, en lugar de a equipamiento de crítico (CRIT).

La principal desventaja es el coste de 160 de energía de su habilidad definitiva, lo que significa que tendrás que equipar una «Tasa de regeneración de energía» (ERR) junto con conos de luz específicos (como «Recuerdos del pasado» o «Engranajes entrelazados») o un compañero de equipo especializado en energía (como Huohuo o Tingyun) para mantener su rendimiento óptimo.

Cómo conseguir a Robin en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Robin es un personaje de 5 estrellas de edición limitada, por lo que solo se puede obtener en su propio evento de personajes (banner «Just Intonation») mientras esté activo, y no en el Warp estándar permanente. Un solo intento en su banner cuesta un pase especial de Star Rail, que se puede comprar con 160 jades estelares. Para los que recarguen, los «Oneiric Shards» se convierten a razón de 1:1 con «Jades Estelares».

Recuerda que, si tienes pensado realizar una recarga para conseguir a Robin, sus Eidolones o su Cono de Luz exclusivo, siempre merece la pena consultar las bonificaciones de recarga de Oneiric de la tienda, los paquetes por tiempo limitado, el Pase de Batalla de Honor Sin Nombre y el Pase de Suministros Exprés antes de comprar nada. Esto aumentará significativamente el valor de tus recargas y te proporcionará más tiradas por cada gasto.

Robin debutó en su banner «Just Intonation» durante la versión 2.2 de Honkai Star Rail, que estuvo disponible del 8 de mayo de 2024 al 29 de mayo de 2024. Su reaparición más reciente tuvo lugar en el banner compartido «El círculo indeleble» durante la versión 3.0, que se celebró del 5 de febrero de 2025 al 25 de febrero de 2025, tras una reaparición anterior de «El círculo indeleble» en la versión 2.5, del 10 de septiembre al 2 de octubre de 2024.

Por el momento, no se ha anunciado oficialmente ninguna otra reaparición de Robin.

Veredicto: ¿Deberías intentar conseguir a Robin en 2026?

Merece la pena intentar conseguir a Robin si quieres un apoyo de «Armonía» que cubra el ataque, la energía y el avance de acción en un solo kit, especialmente si tu plantilla ya se apoya en personajes que infligen daño con «Ataque de seguimiento».

Es una de las apoyas más versátiles del juego, ya que casi cualquier equipo de hipercarry que escale por ATK se beneficia del daño adicional y de la acción gratuita que otorga su habilidad definitiva. Destacará más junto a personajes que le ayuden a recuperar Energía rápidamente, ya sea mediante efectos desencadenantes posteriores o con un sanador como Huohuo.

La pega es que no es una buena elección para los jugadores que dependen en gran medida del modo de combate automático, ya que la IA tiende a lanzar su habilidad definitiva en cuanto está disponible, en lugar de reservarla para el momento más oportuno.

Ventajas Contras ✅ Proporciona potenciadores de daño y daño crítico de primer nivel para todo el equipo en escuadrones



de «Ataque de seguimiento» ✅ Su habilidad definitiva otorga una acción extra inmediata a todo el equipo de una



sola vez ✅ Se mantiene inmune al control de masas durante todo el estado



«Concerto» ✅ Aporta un daño personal real y significativo a través de su «Daño



adicional de Concerto» ✅ Es extremadamente eficiente en cuanto a SP y una de las apoyos más fáciles de equipar del juego ❌ El coste de 160 de energía de su habilidad definitiva es elevado y ralentiza sus primeros ciclos



❌ La regeneración de energía varía mucho en función del equipo y los patrones



del enemigo ❌ No es adecuada para el combate automático, ya que la IA puede desperdiciar su «Avance de acción» al activar la habilidad definitiva demasiado pronto

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