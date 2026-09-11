Robin HSR: Charakterübersicht und Ausrüstung 2026

Robin in „Honkai Star Rail“ ist eine 5-Sterne-Figur des Typs „Physische Harmonie“, die nahezu jedes Team zu einem Kraftpaket für Folgeangriffe macht. Dieser Charakter-Guide behandelt ihre Fähigkeiten, Spuren, Eidolons und die Geschichte ihrer Banner sowie die Frage, ob es sich lohnt, sie zu ziehen – je nachdem, welche Teams das Beste aus ihr herausholen können.

Sie kombiniert einen teamweiten Schadens- und CRIT-DMG-Buff mit einer ultimativen Fähigkeit, die jedem anderen Verbündeten eine zusätzliche Aktion gewährt, und ihr eigener Schaden im „Concerto“-Zustand ist hoch genug, um schon für sich allein entscheidend zu sein. Als Charakter des physischen Elements auf dem „Harmony“-Pfad deckt Robin Angriff, Buffs und Energie in einem einzigen Fähigkeiten-Set ab.

Robin auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Physisch Weg Harmonie Rolle Unterstützung Veröffentlicht Version 2.2 (Banner „Reine Stimmung“) Wiederveröffentlichungen Version 2.5 (Banner „Unvergessliche Clique““)



Version 3.0 (Banner „Unvergessliche Clique““) Synchronsprecher Alice Himora (EN)



Nazuka Kaori (JP)



Qian Chen (CH)



Shin Onyu (KR) Gesamtbewertung S Bewertungen für das Endspiel „Memory of Chaos“: S



„Pure Fiction“: S



„Apokalyptischer Schatten“: S

Handlung und Hintergrund: Wer ist Robin in „Honkai Star Rail“?

Robin ist eine halovianische Sängerin, die auf Penacony geboren wurde und sich zu einem der größten Musikstars der Insel entwickelt hat.

Sie ist eine elegante, zurückhaltende Künstlerin, die von „The Family“ in ihre Heimat eingeladen wurde, um beim Charmony-Festival zu singen – dort begegnen ihr die meisten Spieler zum ersten Mal. Sowohl ihre Bühnenkarriere als auch die übergreifende Penacony-Handlung in „Honkai Star Rail“ basieren auf derselben Idee: Robins Musik hat einen echten Einfluss auf die Menschen in ihrer Umgebung.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Robins Ausrüstung im Detail

1. Der Weg zur ultimativen Fähigkeit

Robins Spielweise stützt sich vollständig auf ihre Identität als Unterstützerin des Elements „Physisch“ auf dem Harmonie-Pfad: Zuerst das Team stärken und ihren eigenen Schaden als Nebeneffekt entstehen lassen. Ihr Basisangriff „Wingflip White Noise““ fügt einem Gegner physischen Schaden in Höhe von bis zu 100 % ihres Angriffswerts zu und dient in erster Linie dazu, ihre SP zwischen den Einsätzen aufzufüllen.

Ihre Fertigkeit „Pinion’s Aria“ erhöht den vom gesamten Team verursachten Schaden für drei ihrer eigenen Züge um bis zu 50 %, und da die Dauer anhand ihrer Züge heruntergezählt wird statt über eine gemeinsame Uhr, deckt ein einziger Einsatz einen ungewöhnlich langen Abschnitt des Kampfes ab.

Ihr Talent „Klangresonanz““ fügt dem noch einen permanenten Krit-Schadens-Buff von bis zu 20 % hinzu und erstattet ihr unauffällig 2 Energie zurück, sobald ein Verbündeter einen Treffer landet – wodurch sie sich von den hohen Kosten ihrer Ultimativfähigkeit erholen kann.

2. Der „Concerto“-Zustand

Sobald Robins ultimative Fähigkeit „Vox Harmonique, Opus Cosmique“ aktiv wird, wechselt sie in den „Concerto“-Zustand und jeder zweite Verbündete ist sofort an der Reihe. Solange dieser Zustand anhält, erhalten Verbündete einen Angriffsbonus in Höhe von bis zu 22,8 % von Robins eigenem Angriffswert plus 200, und jeder Treffer eines Verbündeten löst zusätzlichen physischen Schaden von Robin aus, der bis zu 120 % ihres Angriffswerts entspricht, mit einer festen Krit-Rate von 100 % und 150 % Krit-Schaden.

Robin selbst kann nicht agieren und ist immun gegen Crowd Control, bis ein Countdown auf der Aktionsreihenfolge-Leiste abgelaufen ist. Daher lässt sich in der Regel der größte Nutzen aus den gewährten freien Aktionen ziehen, wenn man ihre Ultimative Fähigkeit kurz vor ihrem eigenen Zug einsetzt.

Übersicht über Robins „Traces“ und „Eidolons“

Hier erfährst du, was die einzelnen Spuren von Robin bewirken, gefolgt von ihren Eidolons.

Robins Spuren

Robins Basisangriff „Wingflip White Noise““ fügt einem einzelnen Gegner bei maximaler „Trace“-Stufe physischen Schaden in Höhe von bis zu 100 % ihres Angriffswerts zu.

Ihre Fertigkeit „Pinion’s Aria“ erhöht den von allen Verbündeten verursachten Schaden auf der höchsten Stufe für drei von Robins eigenen Zügen um bis zu 50 %, wobei die Dauer nur in ihren Zügen abläuft, nicht in denen des gesamten Teams.

Ihr Talent „Tonresonanz“ gewährt der gesamten Gruppe auf der maximalen Stufe einen permanenten CRIT-DMG-Buff von bis zu 20 % und erstattet Robin jedes Mal 2 Energie, wenn ein Verbündeter einen Treffer gegen einen Gegner landet.

Ihre ultimative Fähigkeit „Vox Harmonique, Opus Cosmique“ kostet 160 Energie und versetzt Robin in den Zustand „Concerto“, wodurch die Aktion jedes zweiten Verbündeten sofort vorverlegt wird. Auf der maximalen Stufe erhalten Verbündete einen Angriffsbonus in Höhe von bis zu 22,8 % von Robins Angriff plus 200, und jeder ihrer Angriffe löst zusätzlichen physischen Schaden von Robin in Höhe von bis zu 120 % ihres Angriffswerts mit einer festen Krit-Rate von 100 % und 150 % Krit-Schaden aus.

Robins Technik Ouvertüre der Trunkenheit Nach dem Einsatz ihrer Technik erschafft Robin eine Dimension um sich herum, die 15 Sekunden lang anhält. Gegner innerhalb dieser Dimension greifen sie nicht an, sondern folgen ihr; wenn sie in den Kampf eintritt, während die Dimension aktiv ist, erhält sie zu Beginn jeder Welle 5 Energie. Es kann jeweils nur eine solche Dimension aktiv sein.

Robins Bonusfähigkeiten Coloratura-Kadenz Zu Beginn des Kampfes wird Robins „Vorwärtssturm“-Aktion um 25 % beschleunigt. Improvisierte Verzierung Solange ihr „Concerto“-Zustand aktiv ist, verursachen Folgeangriffe aller Verbündeten 25 % mehr kritischen Schaden. Sequentielle Passage Durch den Einsatz ihrer Fertigkeit werden zusätzlich 5 Energie regeneriert.

Robins Attributboni (insgesamt) +28 % Angriff +5 GES +18,0 % Max. HP

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Robins Eidolons

E1, „Land des Lächelns“, erhöht die RES-PEN aller Verbündeten aller Typen um 24 %, solange Robins „Concerto“-Zustand aktiv ist. Es ist ihr effizientestes Eidolon, da eine pauschale RES-PEN den Schaden erhöht, unabhängig davon, welche Charaktere dein Team bereits im Einsatz hat.

E2, „Nachmittagstee zu zweit““, erhöht die Geschwindigkeit (SPD) aller Verbündeten während „Concerto“ um 16 % und steigert die Energierückgabe ihres Talents von 2 auf 3, was dabei hilft, die Kosten ihrer ultimativen Fähigkeit etwas schneller auszugleichen.

E4, „Raindrop Key“, ist der nächste echte Leistungssprung. Es hebt alle Crowd-Control-Effekte von jedem Verbündeten auf, wenn Robin ihre Ultimative Fähigkeit einsetzt, und gewährt während des „Concerto“-Zustands einen 50-prozentigen Buff auf die Effekt-Resistenz – was eine echte Verbesserung der Überlebensfähigkeit darstellt und nicht nur mehr Schaden verursacht.

Die verbleibenden Eidolons sind kleinere, schrittweise Verbesserungen. E3, „Inverted Tuning“, und E5, „Lonestars Klagelied“, erhöhen ihre Fertigkeits-, Ultimativ-, Basisangriffs- und Talentstufen, was insgesamt zu etwas höheren Werten führt.

E6, „Mondlose Mitternacht“, erhöht den kritischen Schaden ihres zusätzlichen „Concerto“-Schadens um 450 % für bis zu 8 Auslösungen pro ultimativer Fähigkeit. Keines dieser Eidolons ist zwingend erforderlich, damit Robin gut funktioniert. Betrachtet daher E1 und E4 als vorrangige Ziele, falls ihr überhaupt in sie investiert.

Robin Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Robin gut?

Robin ist insbesondere für Teams eine gute Wahl, die auf „Follow-Up-Angriff“-Schaden ausgerichtet sind, da jeder Treffer, den ihre Verbündeten während ihres „Concerto“-Zustands landen, zu ihrem eigenen zusätzlichen Schaden beiträgt und ihre Energie weiter ansteigen lässt.

Robins Tier-Bewertungen Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen „Memory of Chaos“: S



„Pure Fiction“: S



„Apokalyptischer Schatten“: S

Abgesehen von Follow-Up-Teams passt sie in fast jede Hypercarry-Komposition, die von ATK skaliert, und ihre Buffs funktionieren ebenso gut in DoT-basierten Teams, die um Charaktere wie Black Swan oder Kafka herum aufgebaut sind.

Ihr persönlicher Schadensausstoß während „Concerto“ ist für eine Unterstützerin ungewöhnlich hoch, und ihre Anforderungen an die Werte sind gering, da der Bonusschaden ihrer ultimativen Fähigkeit immer als kritischer Treffer landet; daher fließen Investitionen hauptsächlich in Geschwindigkeit und Überlebensfähigkeit statt in Ausrüstung für kritische Treffer.

Der größte Nachteil sind die Kosten ihrer ultimativen Fähigkeit von 160 Energie, was bedeutet, dass du ein „Link Rope“ zur Energieregenerationsrate (ERR) „Link Rope“ zusammen mit bestimmten Lichtkegeln (wie „Erinnerungen an die Vergangenheit“ oder „Meshing Cogs“) oder einen speziellen Energie-Batterie-Teamkameraden (wie Huohuo oder Tingyun) einsetzen, um ihre optimale Leistung aufrechtzuerhalten.

So erhältst du Robin in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Robin ist eine limitierte 5-Sterne-Figur, daher kann sie nur aus ihrem eigenen Charakter-Event-Warp (Banner „Reine Stimmung“) gezogen werden, solange dieser aktiv ist, nicht aus dem permanenten Standard-Warp. Ein einzelner Zug aus ihrem Banner kostet einen Star Rail-Sonderfahrkarte, der mit 160 „Stellar Jades“ erworben werden kann. Für Spieler, die Guthaben aufladen, werden „Oneiric Shards“ im Verhältnis 1:1 in „Stellar Jades“ umgewandelt.

Denkt einfach daran: Wenn ihr vorhabt, Guthaben aufzuladen, um Robin, ihre Eidolons oder ihren charakteristischen Lichtkegel zu erhalten, lohnt es sich immer, vor dem Kauf die Oneiric-Aufladeboni im Shop, zeitlich begrenzte Bundles, den „Nameless Honor Battle Pass“ und den „Express Supply Pass“ zu prüfen. Diese erhöhen den Wert deiner Aufladungen erheblich und verschaffen dir mehr Ziehungen pro Ausgabe.

Robin debütierte in ihrem „Just Intonation“-Banner während der Version 2.2 von Honkai Star Rail, das vom 8. Mai 2024 bis zum 29. Mai 2024 lief. Ihr jüngster Wiederholungslauf fand im gemeinsamen „Indelible Coterie“-Banner während Version 3.0 statt, das vom 5. Februar 2025 bis zum 25. Februar 2025 lief, nach einem früheren Wiederaufruf des „Unvergessliche Clique““-Banners in Version 2.5 vom 10. September bis zum 2. Oktober 2024.

Bislang wurde noch keine weitere Wiederverfügbarkeit für Robin offiziell angekündigt.

Fazit: Solltest du in 2026? nach Robin ziehen?

Robin ist einen Pull wert, wenn du einen „Harmony“-Support suchst, der Angriff, Energie und Aktionsfortschritt in einem einzigen Kit abdeckt – insbesondere, wenn dein Kader bereits auf Schadensverursacher mit „Follow-Up-Attack“ setzt.

Sie ist eine der flexibelsten Support-Figuren im Spiel, da fast jedes Hypercarry-Team, dessen Schaden vom Angriffswert abhängt, von dem zusätzlichen Schaden und der kostenlosen Aktion profitiert, die ihre ultimative Fähigkeit gewährt. Am besten kommt sie mit Charakteren zur Geltung, die ihr helfen, Energie schnell wiederherzustellen – sei es durch Folgeeffekte oder durch einen Heiler wie Huohuo.

Der Haken daran ist, dass sie für Spieler, die sich stark auf den Autokampf verlassen, keine so gute Wahl ist, da die KI dazu neigt, ihre ultimative Fähigkeit sofort auszulösen, sobald sie verfügbar ist, anstatt sie für den effizientesten Zeitpunkt aufzuheben.

Vorteile Nachteile ✅ Bietet erstklassige teamweite Schadens- und kritischen-Schadens-Buffs für Trupps



mit Folgeangriffen ✅ Ihre Ultimative gewährt der gesamten Gruppe sofort eine zusätzliche Aktion ✅



Bleibt während des gesamten „Concerto“-Zustands



immun gegen Crowd Control ✅ Trägt durch ihren „Concerto“-Zusatzschaden



zu echtem, bedeutendem persönlichem Schaden bei ✅ Extrem SP-effizient und eine der am einfachsten auszurüstenden Unterstützerinnen im Spiel ❌ Die Kosten ihrer Ultimaten von 160 Energie sind hoch und verlangsamen ihre frühen Zyklen



❌ Die Energieregeneration schwankt stark je nach Team und Gegnermustern



❌ Nicht für den Auto-Kampf geeignet, da die KI ihren „Action Advance“ verschwenden kann, indem sie die Ultimaten zu früh abfeuert

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR Shop on Eneba

Häufig gestellte Fragen