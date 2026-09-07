Firefly HSR: Descripción del personaje y kit 2026

Firefly es una de las atacantes del elemento Fuego más potentes de la vía de la Destrucción en HSR, cuyo estilo de juego gira por completo en torno a una única transformación explosiva que convierte sus propios puntos de vida en un daño de ruptura colosal. Es un personaje de 5 estrellas de edición limitada que dedica varios turnos a prepararse antes de hacer estallar la barra de Resistencia de un enemigo en un violento cambio de estado, y esa característica la convierte en una de las causantes de daño más singulares del juego en este momento.

Esta guía del personaje repasa su conjunto de habilidades, sus «Traces» y «Eidolons», su banner y cómo conseguirla, además de ofrecer un veredicto final sobre si merece la pena intentarla conseguir en función de lo que ya tengas en tu plantilla .

Firefly de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Fuego Camino Destrucción Función DPS Lanzamiento Versión 2.3 (banner de Firefull Flyshine) Repeticiones Versión 2.7 (banner de Firefull Flyshine)



Versión 3.4 (banner de Firefull Flyshine)



Versión 3.7 (banner de Firefull Flyshine)



Versión 4.2 (banner de Indelible Coterie – Fase 1) Actores de doblaje Analesa Fisher | SAM: Adin Rudd (EN)



Tomori Kusunoki | SAM: Jun Kasama (JP)



Song Yuanyuan | SAM: Gan Ziqi (CH)



Yu Hye-ji | SAM: Jang Seo-hwa (KR) Valoración general EX Valoraciones del final del juego Memoria del caos: EX



Pura ficción: S



Sombra apocalíptica: EX

Historia y antecedentes: ¿Quién es Firefly en Honkai Star Rail?

Firefly se presenta como una misteriosa luchadora cuya verdadera identidad se mantiene deliberadamente en el secreto durante la mayor parte de su línea de misiones introductoria. Pilota un traje de combate que le permite consumir su propia vida (HP) para alcanzar un estado transformado breve pero devastador, una idea que se plasma directamente en su mecánica de juego como «Combustión Total».

Es reservada y centrada en la misión, habla poco, y sus primeras escenas se inclinan por ese misterio en lugar de resolverlo de forma directa. El concepto de su personaje gira en torno al riesgo y la recompensa.

Todo lo relacionado con su kit, desde el coste de HP de su habilidad hasta el temporizador de su transformación, la presenta como una luchadora que se entrega por completo en lugar de ir a lo seguro. Esa tensión entre la vulnerabilidad y el poder destructivo en estado puro es el hilo conductor de su diseño, tanto dentro como fuera del combate.

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Explicación del kit de Firefly

El kit de Firefly se desarrolla en dos fases distintas, y comprender el cambio entre ellas es la clave para jugar con ella.

1. Preparación antes de «Combustión completa»

Fuera de su estado transformado, Firefly desempeña un papel de apoyo. Tanto su ataque básico, «Orden: Propulsión de bengala», como su habilidad, «Orden: Bombardeo aéreo», infligen daño de fuego a un solo objetivo, pero la verdadera función de la habilidad es gastar el 40 % de su propia vida máxima para recuperar una gran cantidad de energía y adelantar su propio turno. Se trata de un intercambio de recursos deliberado: está gastando PV ahora para alcanzar su habilidad definitiva más rápido más adelante.

2. Combustión completa y el kit mejorado

Su habilidad definitiva, Fyrefly Tipo IV: Combustión completa, es donde el kit realmente da sus frutos. Al entrar en este estado, se adelanta su acción, se mejoran su ataque básico y su habilidad a sus formas mejoradas, y se obtiene un gran aumento de velocidad mientras dure el efecto.

Mientras está transformada, su Habilidad mejorada, «Fyrefly Tipo IV: Sobrecarga de la Estrella de la Muerte», aplica Debilidad al Fuego a un objetivo y a sus vecinos, e inflige un gran daño de Fuego escalado según su propio Efecto de Rotura, que es la estadística en torno a la cual gira toda su configuración.

Su talento, «Chrysalid Pyronexus», es lo que evita que esta estrategia de gastar PV acabe con ella, ya que reduce drásticamente el daño recibido cuanto más bajan sus PV y potencia su RES a efectos mientras está transformada.

Resumen de los «Traces» y «Eidolons» de Firefly

A continuación se explica qué hace realmente cada una de las Huellas de Firefly, seguidas de sus Eidolones.

Las huellas de Firefly

Su ataque básico, «Orden: Propulsión de destello», inflige daño de fuego equivalente a hasta el 100 % del ataque de Firefly a un enemigo. Su versión mejorada, «Fyrefly Tipo IV: Diezmo pirogénico», restaura el 20 % de su PV máximo e inflige hasta el 150 % de su ATK en daño de fuego a ese mismo objetivo.

Su habilidad, «Orden: Bombardeo aéreo», consume el 40 % de su PV máximo y restaura energía equivalente a hasta el 60 % de su energía máxima, infligiendo hasta el 200 % de su ATQ en daño de fuego a un único enemigo. Si su PV es demasiado bajo para pagar el coste, este se reduce a 1 en lugar de fallar. Su forma mejorada, Fyrefly Tipo IV: Sobrecarga de Deathstar, restaura el 25 % de los PV máximos, aplica Debilidad de Fuego al objetivo y a los enemigos adyacentes durante 2 turnos, e inflige daño de Fuego que se escala según su Efecto de ruptura (con un límite del 360 %) al objetivo principal y una parte menor a los enemigos adyacentes.

Su talento, «Chrysalid Pyronexus», reduce el daño que recibe a medida que bajan sus PV, alcanzando una reducción de hasta el 40 % cuando sus PV son del 20 % o menos, y aumenta su resistencia a los efectos hasta un 30 % mientras se encuentra en «Combustión completa». Si entra en combate con menos del 50 % de energía, esta se recarga hasta ese umbral, y al alcanzar la energía máxima posteriormente se disipan sus propias desventajas.

Su habilidad definitiva, «Fyrefly Tipo IV: Combustión completa», adelanta su acción un 100 % y desbloquea su «Ataque básico mejorado» y su «Habilidad mejorada». Mientras está transformada, su Velocidad aumenta hasta en 60, y el uso de cualquiera de sus habilidades mejoradas potencia su eficacia para romper debilidades y el daño de ruptura que reciben esos enemigos. No puede volver a usar su habilidad definitiva hasta que finalice ese estado.

La técnica de Firefly Δ Orden: Incineración meteórica Permite a Firefly saltar al aire y moverse libremente durante varios segundos antes de lanzarse al ataque. Al aterrizar, aplica la debilidad al fuego a todos los enemigos durante 2 turnos y, a continuación, inflige daño de fuego a todo el equipo enemigo.

Habilidades adicionales de Firefly Módulo γ: Sobrecarga del núcleo Por cada 10 puntos de ATQ por encima de 1800, el efecto de ruptura de Firefly aumenta, lo que le proporciona un importante aumento de daño una vez que sus estadísticas estén bien desarrolladas. Módulo β: Armadura autoreactiva Mientras se encuentre en «Combustión completa» y tenga un «Efecto de ruptura» lo suficientemente alto, al atacar a un enemigo con «Debilidad rota», parte de ese golpe se convierte en una instancia de «Daño de superruptura». Módulo α: Estallido antilag Mientras está transformada, su Efecto de Rotura aumenta aún más, y provocar una Rotura de Debilidad con una habilidad mejorada retrasa la cuenta atrás de «Combustión Completa», lo que permite que el estado dure más tiempo.

Bonificaciones de estadísticas de Firefly (total) +5 SPD +18,0 % de resistencia a efectos +37,3 % de «Efecto de ruptura»

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Eidolones de Firefly

Su E1, «En una crisálida enrojecida, una vez descansé»», es una mejora inicial realmente potente. Su habilidad mejorada ignora el 15 % de la DEF del objetivo y deja de consumir puntos de habilidad por completo, lo que resuelve gran parte de la presión de SP que, de otro modo, generaría su kit.

Su E2, «Desde el cielo destrozado, caigo en caída libre»», se considera generalmente el mejor punto de parada para los que invierten mucho en habilidades, ya que derrotar a un enemigo o infligir «Weakness Break» con una habilidad mejorada mientras está transformada le otorga un turno extra inmediato, una vez por turno.

Las habilidades de nivel 3 a 6 aportan, en su mayoría, un valor incremental menor. Las habilidades de nivel 3 y 5 simplemente aumentan los niveles de sus habilidades. La habilidad de nivel 4 le proporciona un gran aumento de la resistencia a los efectos mientras está transformada, lo cual resulta útil contra el control de masas, pero no es una prioridad a la hora de equiparla.

Su E6, «En un mañana ya consumado, floreceré plenamente»», es la excepción que merece una mención especial. Aumenta su PEN de RES al Fuego y la eficiencia de «Weakness Break» al usar sus habilidades mejoradas, lo que supone un auténtico impulso a su ya enorme producción de «Break» para los jugadores que apuestan por una inversión completa.

Evaluación de Firefly en el meta de Honkai Star Rail: ¿Es buena Firefly?

Firefly es una elección sólida, especialmente para equipos construidos en torno al daño de «Super Break», como el «Harmony Trailblazer» y el «Gallagher», ambos orientados al mismo estilo de juego centrado en «Break» que su kit de la ruta «Destruction» ya pretende aplicar.

Clasificación por niveles de Firefly Valoración general EX Clasificaciones de final de partida Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: S



Sombra Apocalíptica: EX

Firefly es una de las causantes de daño de Destrucción más poderosas de Honkai Star Rail, con un daño de Rotura desmesurado, una gran capacidad de autosostentamiento y la habilidad de propagar la debilidad al Fuego a todo el equipo enemigo de una sola vez.

Su kit gira por completo en torno a «Combustión completa», el estado transformado en el que se produce casi todo su daño real, lo que significa que su rendimiento depende en gran medida de la capacidad del equipo para llevarla a ese estado de forma constante y mantenerla allí.

El daño de Firefly contra un solo objetivo y centrado en «Break» se traduce claramente en «Memoria del caos» y «Sombra apocalíptica», aunque su techo en «Pure Fiction» (centrado en área de efecto) queda ligeramente por detrás de esos dos modos.

Cómo conseguir a Firefly en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Firefly es un personaje de 5 estrellas de edición limitada, por lo que solo se puede obtener a través de su propio Warp de evento de personaje (banner «Firefull Flyshine») mientras esté activo, y no a través del Warp estándar permanente. Un solo intento en su banner cuesta un Pase Especial de Star Rail, que se puede comprar con 160 Jades Estelares. Para los jugadores que realicen recargas, los «Oneiric Shards» se convierten a razón de 1:1 con los «Stellar Jades».

Recuerda que, si tienes pensado hacer una recarga para conseguir a Firefly, sus Eidolones o su cono de luz característico, siempre merece la pena echar un vistazo a las bonificaciones de recarga «Oneiric» de la tienda, los paquetes por tiempo limitado, el Pase de Batalla «Nameless Honor» y el Pase de Suministros Exprés antes de comprar nada. Esto aumentará significativamente el valor de tus recargas y te proporcionará más tiradas por cada gasto.

Firefly debutó en la versión 2.3 de Honkai Star Rail en su banner «Firefull Flyshine», y su última reaparición la situó en el banner «Círculo indeleble» (Fase 1) durante la versión 4.2. Por el momento, no se ha anunciado oficialmente ninguna otra reaparición para ella.

Veredicto: ¿Deberías hacer tiradas por Firefly en 2026?

Firefly es una de las mejores causantes de daño de Destrucción disponibles actualmente, y su combinación de un daño de Rotura desmesurado, una gran autosostenibilidad gracias a su Talento y una aplicación fiable de la debilidad al Fuego la convierten en una auténtica pieza clave para un equipo centrado en la Rotura.

Su principal inconveniente es la diferencia entre su nivel mínimo y su nivel máximo. Una Firefly con una inversión mínima sigue siendo útil, pero necesita una inversión real en estadísticas, una línea de estadísticas de efecto «Break» bien construida y, a ser posible, un «Harmony Trailblazer» o un compañero de equipo similar para alcanzar las cifras de las que es realmente capaz.

Si a tu equipo le falta un potente atacante de Fuego orientado a «Break», o si ya disfrutas del estilo de juego «Super Break», es una elección segura y gratificante en la que invertir recursos.

Ventajas Contras ✅ Inflige un daño de Super Break enorme una vez que se ha preparado con «Combustión



completa» ✅ Aplica constantemente la debilidad al fuego a varios enemigos a la vez, lo que facilita mantener



las configuraciones de Break ✅ Daño de Resistencia natural muy alto incluso antes de que sus compañeros de equipo contribuyan



✅ Es lo suficientemente resistente por sí sola como para que algunos equipos puedan prescindir por completo



de una unidad dedicada a la supervivencia ✅ Es extremadamente rápida, con aumentos de SPD integrados y «Avances de Acción» que le permiten actuar con mucha más frecuencia



✅ Es totalmente autosuficiente en cuanto a Energía, por lo que nunca necesita una batería externa para alcanzar su Habilidad Definitiva ❌ Para alcanzar su máximo potencial necesita un equipo de primera categoría, por lo que una alineación económica rinde notablemente



menos ❌ Agota rápidamente los puntos de habilidad, lo que supone una carga para los equipos



que consumen muchos puntos de habilidad ❌ Alcanzar los valores actuales de la barra de Resistencia sin un cono de luz de efecto «Break» potente es realmente complicado



❌ Requiere una gran inversión en estadísticas antes de que su daño alcance realmente su máximo

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