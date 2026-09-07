Firefly HSR: Charakterübersicht und Bausatz 2026

Firefly ist eine der stärksten Angreiferinnen des Elements Feuer auf dem Pfad der Zerstörung in HSR. Ihr Spielprinzip basiert vollständig auf einer einzigen explosiven Transformation, bei der sie ihre eigenen HP in massiven Break-Schaden umwandelt. Sie ist eine limitierte 5-Sterne-Figur, die mehrere Züge damit verbringt, alles vorzubereiten, bevor sie die Widerstandsleiste eines Gegners in einem einzigen gewaltsamen Zustandswechsel zur Explosion bringt – und genau diese Eigenart macht sie derzeit zu einer der markantesten Schadensverursacherinnen im Spiel.

Dieser Charakter-Guide behandelt ihre Fähigkeiten, ihre Spuren und Eidolons, ihr Banner und die Aufstockungsmöglichkeiten sowie eine abschließende Einschätzung, ob es sich lohnt, sie zu ziehen, je nachdem, welche Charaktere du bereits in deinem Team hast .

Firefly auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Feuer Pfad Zerstörung Rolle DPS Veröffentlicht Version 2.3 (Firefull Flyshine-Banner) Wiederholungen Version 2.7 (Firefull Flyshine-Banner)



Version 3.4 (Firefull Flyshine-Banner)



Version 3.7 (Firefull Flyshine-Banner)



Version 4.2 (Indelible Coterie Phase 1 – Banner) Synchronsprecher Analesa Fisher | SAM: Adin Rudd (EN)



Kusunoki Tomori | SAM: Kasama Jun (JP)



Song Yuanyuan | SAM: Gan Ziqi (CH)



Yu Hye-ji | SAM: Jang Seo-hwa (KR) Gesamtbewertung EX Bewertungen im Endspiel Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: EX

Geschichte und Hintergrund: Wer ist Firefly in „Honkai Star Rail“?

Firefly wird als geheimnisvolle Kämpferin vorgestellt, deren wahre Identität während des größten Teils ihrer Einführungsquestreihe bewusst im Dunkeln bleibt. Sie steuert einen Kampfanzug, der es ihr ermöglicht, ihre eigenen HP zu verbrennen, um einen kurzen, aber verheerenden Transformationszustand zu erreichen – ein Konzept, das sich direkt in ihrem Gameplay als „Vollständige Verbrennung“ widerspiegelt.

Sie ist zurückhaltend und auf ihre Mission fokussiert, sagt wenig, und ihre ersten Szenen betonen dieses Geheimnis, anstatt es sofort aufzuklären. Ihr Charakterkonzept dreht sich um Risiko und Belohnung.

Alles an ihrem Kit – von den HP-Kosten ihrer Fertigkeit bis zum Timer ihrer Verwandlung – zeichnet sie als Kämpferin aus, die voll und ganz alles gibt, anstatt auf Nummer sicher zu gehen. Diese Spannung zwischen Verletzlichkeit und roher Zerstörungskraft zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Design, sowohl im Kampf als auch außerhalb.

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Fireflys Fähigkeiten im Überblick

Fireflys Fähigkeiten verlaufen in zwei unterschiedlichen Phasen, und das Verständnis des Wechsels zwischen diesen ist der Kern des Spiels mit ihr.

1. Vorbereitung vor der „Vollständige Verbrennung“

Außerhalb ihres transformierten Zustands übernimmt Firefly eine unterstützende Rolle. Sowohl ihr Basisangriff „Befehl: Flare-Antrieb“ als auch ihre Fähigkeit „Befehl: Luftangriff“ verursachen Feuerschaden an einem einzelnen Ziel, doch die eigentliche Funktion der Fähigkeit besteht darin, 40 Prozent ihrer maximalen HP zu opfern, um einen großen Teil ihrer Energie zurückzugewinnen und ihren eigenen Zug vorzuverlegen. Dies ist ein bewusster Ressourcenaustausch: Sie opfert jetzt HP, um später schneller ihre Ultimative Fähigkeit zu erreichen.

2. „Vollständige Verbrennung“ und das verbesserte Kit

Ihre ultimative Fähigkeit, „Fyrefly Typ IV: Vollständige Verbrennung“, ist der Punkt, an dem sich das Kit tatsächlich auszahlt. Das Eintreten in diesen Zustand beschleunigt ihre Aktion, wertet ihren Basisangriff und ihre Fähigkeit zu ihren verbesserten Formen auf und gewährt für die Dauer einen großen Geschwindigkeitsschub.

Während der Transformation wendet ihre verbesserte Fähigkeit „Fyrefly Typ IV: Deathstar Overload“ eine Feuer-Schwäche auf ein Ziel und dessen Nachbarn an und verursacht hohen Feuerschaden, der sich nach ihrem eigenen „Break-Effekt“ richtet – dem Wert, um den sich ihr gesamter Build dreht.

Ihr Talent „Chrysalid Pyronexus“ sorgt dafür, dass dieser HP-intensive Spielplan sie nicht umbringt: Je tiefer ihre HP sinken, desto stärker wird der eingehende Schaden reduziert, und während der Verwandlung wird ihre Effekt-RES erhöht.

Übersicht über Fireflys Spuren und Eidolons

Hier erfährst du, was die einzelnen Spuren von Firefly tatsächlich bewirken, gefolgt von ihren Eidolons.

Fireflys Spuren

Ihr Basisangriff „Befehl: Flare-Antrieb“ fügt einem Gegner Feuerschaden in Höhe von bis zu 100 % von Fireflys Angriffskraft zu. Die verbesserte Version, „Fyrefly Typ IV: Pyrogenic Decimation“, stellt 20 Prozent ihrer maximalen HP wieder her und fügt demselben Ziel Feuerschaden in Höhe von bis zu 150 % ihres Angriffswerts zu.

Ihre Fähigkeit, „Befehl: Luftangriff“, verbraucht 40 Prozent ihrer maximalen HP und stellt Energie in Höhe von bis zu 60 Prozent ihrer maximalen Energie wieder her, wobei sie einem einzelnen Gegner Feuerschaden in Höhe von bis zu 200 % ihrer Angriffskraft zufügt. Sind ihre HP zu niedrig, um die Kosten zu decken, sinken sie auf 1, anstatt dass die Fähigkeit fehlschlägt. Ihre verbesserte Form, Fyrefly Typ-IV: „Deathstar Overload“, stellt 25 Prozent der maximalen HP wieder her, erlegt dem Ziel und benachbarten Gegnern für 2 Runden eine Feuerschwäche auf und fügt dem Hauptziel Feuerschaden zu, der sich nach ihrem Break-Effekt richtet (begrenzt auf 360 Prozent), sowie einen geringeren Anteil an diesen benachbarten Gegnern.

Ihr Talent, „Chrysalid Pyronexus“, verringert den erlittenen Schaden, je weiter ihre HP sinken, und erreicht bei 20 Prozent HP oder weniger eine Reduzierung von bis zu 40 Prozent; außerdem erhöht es ihre Effekt-Resistenz um bis zu 30 Prozent, solange sie sich im Zustand „Vollständige Verbrennung“ befindet. Wenn sie mit weniger als 50 Prozent Energie in den Kampf eintritt, wird diese auf diesen Schwellenwert aufgefüllt, und das Erreichen der vollen Energie beseitigt anschließend ihre eigenen Debuffs.

Ihre Ultimative Fähigkeit „Fyrefly Typ IV: Vollständige Verbrennung“ beschleunigt ihre Aktion um 100 Prozent und schaltet ihren „Verbesserten Basisangriff“ sowie ihre „Verbesserte Fertigkeit“ frei. Während der Transformation steigt ihre Geschwindigkeit um bis zu 60, und der Einsatz einer ihrer „Verbesserten“ Fähigkeiten erhöht ihre Effizienz beim Schwachstellen-Break sowie den Break-Schaden, den diese Gegner erleiden. Sie kann ihre ultimative Fähigkeit erst wieder einsetzen, wenn der Zustand endet.

Die Technik der Glühwürmchen Δ Befehl: Meteoriteneinbruch Firefly springt in die Luft und bewegt sich mehrere Sekunden lang frei, bevor sie zu einem Angriff ansetzt. Bei der Landung versetzt sie jedem Gegner für 2 Runden die Schwäche „Feuer“ und fügt anschließend dem gesamten gegnerischen Team Feuerschaden zu.

Fireflys Bonusfähigkeiten Modul γ: Kernüberlastung Pro 10 Punkte Angriff über 1800 erhöht sich Fireflys „Break“-Effekt, was ihr einen erheblichen Schadensbonus verschafft, sobald ihre Werte entsprechend ausgebaut sind. Modul β: Autoreaktive Rüstung Befindet sie sich im Zustand „Vollständige Verbrennung“ mit ausreichend hohem „Break-Effekt“, wird bei einem Angriff auf einen Gegner mit gebrochener Schwäche ein Teil dieses Treffers stattdessen in einen „Super-Break-Schaden“ umgewandelt. Modul α: Antilag-Ausbruch Im transformierten Zustand steigt ihr „Break-Effekt“ weiter an, und wenn sie mit einer verstärkten Fähigkeit eine Schwachstellen-Überwindung erzielt, verzögert dies den Countdown für „Vollständige Verbrennung“, sodass dieser Zustand länger anhält.

Fireflys Attributboni (Gesamt) +5 SPD +18,0 % Effekt-RES +37,3 % Break-Effekt

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Fireflys Eidolons

Ihre E1, „In der geröteten Puppe ruhte ich einst““, ist ein wirklich starkes Upgrade für den Spielanfang. Ihre verbesserte Fertigkeit ignoriert 15 Prozent der DEF des Ziels und verbraucht überhaupt keine Fertigkeitspunkte mehr, was den Großteil des SP-Drucks beseitigt, den ihr Kit sonst verursacht.

Ihre E2-Fähigkeit „Aus dem zerschmetterten Himmel stürze ich im freien Fall“ gilt allgemein als bester Haltepunkt für Spieler, die viel Geld ausgeben, da sie durch das Besiegen eines Gegners oder das Auslösen von „Weakness Break“ mit einer verstärkten Fähigkeit im transformierten Zustand einmal pro Runde sofort einen zusätzlichen Zug erhält.

E3 bis E6 bieten größtenteils nur einen geringfügigen, schrittweisen Mehrwert. E3 und E5 erhöhen lediglich ihre Fähigkeitsstufen. E4 gewährt ihr im transformierten Zustand einen erheblichen Effekt-Resistenz-Schub, der zwar gegen Crowd Control nützlich ist, aber keine Priorität bei der Auswahl hat.

Ihre E6, „In der vollendeten Zukunft erblühe ich in voller Pracht““, ist die Ausnahme, die es verdient, gesondert hervorgehoben zu werden. Sie erhöht ihre Feuer-Resistenz-Durchschlagskraft und die Effizienz des „Weakness Break“ beim Einsatz ihrer verstärkten Fähigkeiten und verleiht ihrem ohnehin schon enormen „Break“-Output einen echten Schub für Spieler, die eine vollständige Investition anstreben.

Firefly Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Firefly gut?

Firefly ist eine starke Wahl, insbesondere für Teams, die auf Super-Break-Schaden ausgelegt sind, wie der „Harmony Trailblazer“ und „Gallagher“, die beide denselben auf Break fokussierten Spielstil verfolgen, den ihr „Destruction“-Path-Kit ohnehin anstrebt.

Fireflys Tier-Bewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen „Erinnerung an das Chaos“: EX



„Pure Fiction“: S



„Apokalyptischer Schatten“: EX

Firefly ist eine der stärksten Schadensverursacherinnen des Elements „Zerstörung“ in Honkai Star Rail – mit absurd hohem „Break“-Schaden, starker Selbstheilung und der Fähigkeit, die Feuer-Schwäche auf das gesamte gegnerische Team auf einmal zu übertragen.

Ihr Spielstil dreht sich vollständig um „Vollständige Verbrennung“, den transformierten Zustand, in dem fast ihr gesamter tatsächlicher Schaden entsteht. Das bedeutet, dass ihre Leistung stark davon abhängt, wie konsequent ein Team sie in diesen Zustand versetzen und dort halten kann.

Fireflys Einzelziel- und „Break“-fokussierter Schaden kommt in „Erinnerung an das Chaos“ und „Apokalyptischer Schatten“ voll zur Geltung, während ihre Obergrenze bei „Pure Fiction“ (AoE-zentriert) etwas hinter diesen beiden Modi zurückbleibt.

So erhältst du Firefly in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Firefly ist eine limitierte 5-Sterne-Figur, daher kann sie nur aus ihrem eigenen Charakter-Event-Warp (Banner „Firefull Flyshine“) gezogen werden, solange dieser aktiv ist, nicht aus dem permanenten Standard-Warp. Ein einzelner Zug in ihrem Banner kostet einen „Star Rail Special Pass“, der mit 160 „Stellar Jades“ gekauft werden kann. Für Spieler, die Guthaben aufladen, werden Oneiric-Splitter im Verhältnis 1:1 in Stellar Jades umgewandelt.

Denkt daran: Wenn ihr vorhabt, Guthaben aufzuladen, um Firefly, ihre Eidolons oder ihren charakteristischen Lichtkegel zu erhalten, lohnt es sich immer, vor dem Kauf die Oneiric-Aufladeboni im Shop, zeitlich begrenzte Bundles, den „Nameless Honor Battle Pass“ und den „Express Supply Pass“ zu prüfen. Diese erhöhen den Wert deiner Aufladungen erheblich und verschaffen dir mehr Ziehungen pro ausgegebenem Betrag.

Firefly feierte ihr Debüt in „Honkai Star Rail“ Version 2.3 auf ihrem „Firefull Flyshine“-Banner, und bei ihrem letzten Wiederauftritt war sie in Version 4.2 auf dem „Indelible Coterie (Phase 1)““-Banner zu finden. Bislang wurde noch kein weiterer Wiederauftritt für sie offiziell angekündigt.

Fazit: Solltest du in „Honkai Star Rail“ nach Firefly ziehen2026?

Firefly ist derzeit eine der besten Schadensverursacherinnen im Element „Zerstörung“, und ihre Kombination aus absurd hohem „Break“-Schaden, starker Selbstversorgung durch ihr Talent und zuverlässiger Auslösung der Feuer-Schwäche macht sie zu einem echten Herzstück für ein auf „Break“ ausgerichtetes Team.

Ihr größter Nachteil ist die Kluft zwischen ihrem Mindest- und Höchstpotenzial. Eine nur leicht aufgerüstete Firefly ist zwar immer noch einsetzbar, doch um ihre tatsächlichen Leistungswerte zu erreichen, benötigt sie erhebliche Investitionen in ihre Werte, eine richtig auf den „Break“-Effekt ausgerichtete Werteverteilung und idealerweise einen „Harmony Trailblazer“ oder einen ähnlichen Teamkameraden.

Wenn in deinem Team ein starker, auf „Break“ ausgerichteter Feuer-Angreifer fehlt oder du bereits Gefallen am „Super-Break“-Spielstil findest, ist sie eine sichere und lohnende Wahl, in die es sich lohnt, Ressourcen zu investieren.

Vorteile Nachteile ✅ Verursacht massiven Super-Break-Schaden, sobald sie sich im Zustand „Vollständige Verbrennung“



befindet ✅ Wendet ständig die Schwäche „Feuer“ auf mehrere Gegner gleichzeitig an, wodurch sich Break-Setups leicht aufrechterhalten



lassen ✅ Sehr hoher natürlicher Toughness-Schaden, noch bevor ihre Teamkameraden dazu beitragen



✅ Allein schon so widerstandsfähig, dass manche Teams auf eine spezielle Heilungseinheit komplett



verzichten können ✅ Extrem schnell, dank integrierter Geschwindigkeitsboni und Aktionsbeschleunigungen, die es ihr ermöglichen, weitaus häufiger



zu agieren ✅ Völlig autark in Sachen Energie, sodass sie niemals eine externe Energiequelle benötigt, um ihre ultimative Fähigkeit zu aktivieren ❌ Um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, benötigt sie ein wirklich erstklassiges Team; eine kostengünstige Aufstellung bleibt daher deutlich



hinter den Erwartungen zurück ❌ Verbraucht Skillpunkte schnell, was SP-hungrige Teams



stark belastet ❌ Das Erreichen moderner „Toughness“-Bar-Werte ohne einen starken „Break“-Effekt-Lichtkegel ist sehr schwierig



❌ Erfordert umfangreiche Stat-Investitionen, bevor ihr Schaden tatsächlich seinen Höchstwert erreicht

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Häufig gestellte Fragen