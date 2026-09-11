Cipher HSR: Descripción general del personaje y equipamiento 2026

Este resumen del personaje Cipher HSR abarca su kit, su historia, sus Trazas, sus Eidolones y su estado en el estandarte, para que sepas exactamente qué aporta al equipo y si realmente merece la pena intentar conseguirla antes de gastarte ni una sola Piedra Estelar.

Cipher es una sub-DPS híbrida de 5 estrellas de la facción «Nihilidad Cuántica» y una amplificadora de daño de apoyo. Su mecánica gira en torno a un talento único llamado «Patrocinador» que selecciona automáticamente a los enemigos para acumular el daño de los aliados, lo que culmina en una potente ráfaga de daño verdadero al lanzar su habilidad definitiva.

Cipher de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Cuántico Camino Nihilismo Función Híbrido Lanzamiento Versión 3.3 (banner «Slick and Speedy se adueña del cielo») Reediciones Versión 3.7 (banner «La Cotería Indeleble: Fase 2») Actores de doblaje Shea Fairaday (EN)



Ito Ayasa (JP)



Wang Yaxin (CH)



Mi So (KR) Valoración general S Valoraciones de Endgame Memoria del caos: EX



Ficción pura: S



Sombra apocalíptica: S

Historia y trasfondo: ¿Quién es Cipher en Honkai Star Rail?

Cipher es una de las Herederas de Chrysos de Okhema, conocida allí como la ladrona de pies ligeros Star Cifera, vinculada a la Llama Central «Engaño». Pertenece a la ciudad de los pícaros, Dolos, donde cientos de pícaros no responden ante nadie más que ante sí mismos, y ese trasfondo se refleja directamente en la identidad de su kit como ladrona que elige a su objetivo y se lleva lo que le corresponde.

La senda de Cipher es la Nihilidad y su elemento es el Cuántico, y su kit se maneja como una carterista que se dedica a un objetivo: elige al enemigo más duro del campo de batalla como su «Patrón», deja que sus aliados lo debiliten y, a continuación, remata la faena con un contundente ataque de seguimiento y su habilidad definitiva. Su técnica refuerza directamente esa identidad de ladrona, ya que permite a su equipo ser invisible y moverse más rápido por el mapa.

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Explicación del kit de Cipher

El kit de Cipher se basa en una idea central: elegir un objetivo «Patrón», dejar que el equipo le acumule daño y, a continuación, convertir ese daño acumulado en una ráfaga de daño verdadero en su propio turno.

Su talento, «La dolosiana hospitalaria», es lo que impulsa esto: siempre que no haya ningún enemigo que sea el «patrón» en ese momento, marca al más resistente del campo de batalla, y cada vez que un aliado golpea a ese objetivo, ella contraataca con su propio «ataque de seguimiento» mientras acumula silenciosamente una parte del daño infligido.

Su habilidad, «Oye, el premio gordo está al alcance de la mano», es tanto una herramienta ofensiva como de preparación. Debilita al objetivo y a sus vecinos, reduciendo el daño que infligen al tiempo que aumenta el ATK de Cipher durante un par de turnos, y además inflige por sí misma una buena cantidad de daño cuántico.

Su habilidad definitiva, «Atentamente, Kitty, la ladrona fantasma», es la recompensa: golpea directamente al Patrón y, a continuación, descarga una parte del contador de «Daño real» sobre él y sus vecinos, poniendo el contador a cero una vez que se resuelve.

Las habilidades adicionales de Cipher completan el ciclo. «El truco del cielo» hace que sus ataques de seguimiento golpeen con mucha más fuerza y aplica una vulnerabilidad a todo el equipo mientras está activa; «300 Rogues» mantiene su contador en aumento incluso cuando los aliados no golpean directamente al Patrón; y «Pasos empíreos» recompensa una estadística de Velocidad alta con un aumento de la tasa de CRIT y un crecimiento más rápido del contador.

No está pensada para ser tu principal fuente de daño. Está diseñada para potenciar notablemente a tu carry actual, ya sea uno que se base en ataques de seguimiento o en debuffs, de ahí su rol híbrido.

Resumen de las «Traces» y los «Eidolons» de Cipher

A continuación se explica qué hace realmente cada una de las «huellas» de Cipher, seguidas de sus «eidolones».

Las «Trazas» de Cipher

El ataque básico, «Ups, una recepción fallida», inflige daño cuántico equivalente a hasta el 100 % del ataque de Cipher a un enemigo designado.

La habilidad «Oye, un premio gordo al alcance de la mano» tiene una probabilidad base del 120 % de debilitar al enemigo designado y a sus objetivos adyacentes, reduciendo el daño que infligen hasta un 10 % y aumentando el propio ataque de Cipher hasta un 30 % durante dos turnos. Además, inflige daño cuántico equivalente a hasta el 175 % del ataque de Cipher al objetivo principal y hasta el 87 % de su ataque a los enemigos adyacentes.

Su habilidad definitiva, «Atentamente, Kitty, la ladrona fantasma», inflige daño cuántico equivalente a hasta el 105 % del ataque de Cipher al enemigo designado y, a continuación, añade daño verdadero equivalente al 25 % del recuento actual de su talento a ese mismo objetivo. A continuación, inflige otro golpe de daño cuántico equivalente a hasta el 20 % de su ATK, más daño verdadero equivalente al 75 % del recuento, repartido entre el objetivo principal y sus vecinos, antes de restablecer el recuento a cero.

El talento «La dolosiana hospitalaria» marca al enemigo con el mayor número de PV máximos como «Patrocinador» siempre que ningún objetivo tenga ese estado en ese momento. Cada vez que un aliado asesta un golpe al Patrón, Cipher puede responder inmediatamente con un «Ataque de seguimiento» de hasta el 131 % de su ATK, una vez por turno, al tiempo que acumula en su contador el 12 % del daño no verdadero infligido por sus aliados al Patrón para utilizarlo más tarde en la Habilidad Definitiva.

Técnica de Cipher El Gato con Botas Obtiene «Bendición de Zagreus» durante 15 segundos. Durante este tiempo, Cipher será indetectable para los enemigos y su velocidad de movimiento aumentará un 50 %. Al acercarse a un enemigo en el mundo exterior, el Universo Simulado o el Universo Divergente, existe la posibilidad de obtener inmediatamente un consumible aleatorio, hasta 50 veces por cada día terrestre.



Al entrar en combate con «La bendición de Zagreus» activa, inflige daño cuántico equivalente al 100 % del ataque de Cipher a todos los enemigos. Aumenta en un 200 % el daño registrado que Cipher obtiene de esta instancia de daño.

Habilidades adicionales de Cipher Juego de manos celestial Los ataques de seguimiento de Cipher infligen hasta un 100 % más de daño crítico y, mientras ella está en el campo de batalla, los enemigos reciben hasta un 40 % más de daño de todas las fuentes. 300 pícaros Cipher acumula progreso en el contador cuando sus aliados atacan a enemigos que no sean el Patrón actual. Zancadas empíricas Cuando la VEL de Cipher alcanza 140 o 170, su tasa de CRÍTICO aumenta hasta un 25 % o un 50 %, y la ganancia de puntos de su talento aumenta hasta un 50 % o un 100 %.

Bonificaciones de estadísticas de Cipher (total) +14,4 % de daño cuántico +14 de SPD +10,0 % de tasa de acierto de efectos

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Eidolones de Cipher

E1, «Leer el ambiente, buscar la alegría», aumenta el contador de reservas de talento de Cipher hasta el 150 % de su valor original y le otorga un aumento temporal del 80 % en el ataque durante dos turnos cada vez que su «Ataque de seguimiento» acierta.

E2, En plena refriega, A por todas, otorga a Cipher un 120 % de probabilidad base de aumentar en un 30 % el daño que recibe un enemigo golpeado durante dos turnos cada vez que ataca, y es el punto de parada más eficaz para la mayoría de los que gastan recursos, ya que potencia directamente el daño de todo el equipo contra su objetivo marcado.

Entre esas dos, E3 y E5 simplemente aumentan sus niveles de Habilidad Definitiva, Ataque Básico, Habilidad y Talento, así que considéralas como bonificaciones que conviene aprovechar cuando surja la oportunidad, en lugar de intentar conseguirlas a propósito.

E4, «Se acabó el juego, rápida para huir», añade un modesto golpe extra de daño cuántico equivalente al 50 % de su ataque al Patrón cada vez que un aliado lo ataque; es algo que está bien tener, pero no es una prioridad.

E6, «El juego del ladrón», «Anónimo» y «Libre», es el otro verdadero aumento de potencia: aumenta el daño de su «Ataque de seguimiento» en un 350 %, acumula aún más daño del equipo en su recuento y devuelve una parte de ese recuento después de que utilice su habilidad definitiva, en lugar de perderlo todo con el reinicio.

Evaluación de Cipher en el meta de Honkai Star Rail: ¿es buena Cipher?

Cipher es una elección sólida, especialmente para equipos construidos en torno a los «ataques de seguimiento» y a los causantes de daño que dependen de los debuffs, como Acheron o Feixiao.

Clasificación de Cipher Valoración general S Clasificaciones de endgame Memoria del caos: EX



Ficción pura: S



Sombra apocalíptica: S

Su mayor ventaja es lo poco que hay que configurarla: elige ella misma a su objetivo «Patron» y empieza a dar resultados en cuanto sus aliados lo atacan, lo que la hace flexible para adaptarse a varios arquetipos diferentes de causantes de daño, en lugar de estar limitada a una sola formación de equipo.

Encaja especialmente bien en equipos que ya se basan en debuffs o en ataques de seguimiento, ya que su propio conjunto de habilidades añade más de ambos a lo que esos carrys ya están aportando. Requiere mucha atención por parte del jugador para sacarle partido, ya que su utilidad depende de acertar al objetivo correcto, en lugar de dejarla en modo de combate automático.

Cómo conseguir a Cipher en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Cipher es un personaje de 5 estrellas de edición limitada, por lo que solo se puede obtener a través de su propio Warp de evento de personaje (banner «Slick and Speedy se adueña del cielo»») mientras esté activo, y no a través del Warp estándar permanente. Un solo intento en su banner cuesta un Pase Especial de Star Rail, que se puede comprar con 160 jades estelares. Para quienes recarguen, los fragmentos oníricos se convierten a razón de 1:1 con los jades estelares.

Recuerda que, si tienes pensado realizar una recarga para conseguir a Cipher, sus Eidolones o su Cono de Luz exclusivo, siempre merece la pena consultar las bonificaciones de recarga Oneiric de la tienda, los paquetes por tiempo limitado, el Pase de Batalla de Honor Sin Nombre y el Pase de Suministros Exprés antes de comprar nada. Esto aumentará considerablemente el valor de tus recargas y te proporcionará más tiradas por cada gasto.

Debutó en la versión 3.3 en el banner «Slick and Speedy se adueña del cielo»», que estuvo disponible del 11 de junio de 2025 al 2 de julio de 2025. Su última reaparición tuvo lugar en el banner «El círculo indeleble» (Fase 2)» de la versión 3.7, que estuvo disponible del 26 de noviembre de 2025 al 16 de diciembre de 2025. Por el momento, no se ha anunciado oficialmente ninguna nueva reaparición de Cipher.

Veredicto: ¿Deberías apostar por Cipher en 2026?

Cipher se ha ganado su lugar como una de las opciones híbridas de DPS y apoyo más versátiles disponibles actualmente, sobre todo porque su ciclo de «Patron» y «Tally» funciona con casi cualquier equipo que quiera daño de seguimiento adicional o más debuffs en el campo de batalla. Es una elección fácil si ya cuentas con Acheron, Feixiao o un carry similar que necesite muchos debuffs y quieres ejercer una presión más constante sobre objetivos individuales difíciles.

Resulta más difícil de recomendar si prefieres poner tu equipo en «Combate automático», ya que gran parte de su valor proviene de elegir activamente cuándo y cómo activar sus «ataques de seguimiento».

Ventajas Contras ✅ Aplica un efecto permanente de «Vulnerabilidad al daño» a todo el equipo con solo estar en el campo



✅ Extremadamente rápida y eficiente en el uso de puntos de habilidad en la mayoría de los equipos



✅ Acumula el daño del equipo para obtener una gran recompensa de daño verdadero con su habilidad definitiva



✅ Inflige un daño considerable a la resistencia para ser una unidad



de apoyo ✅ No necesita una gran inversión ofensiva, ya que la mayor parte de su daño proviene de la acumulación de su talento ❌ Su producción de daño personal es baja sin una inversión



específica ❌ Necesita un umbral de SPD elevado para desbloquear su habilidad



de bonificación más potente ❌ Pierde mucho valor en el modo de combate automático en comparación con el juego manual

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