Los mejores conos luminosos Cerydra HSR 2026

Esta guía recoge los mejores conos de luz para Cerydra, desde su cono característico, el mejor para su ranura, hasta la opción más potente para jugadores F2P. Cerydra es una de las potenciadoras de Armonía más poderosas de Honkai Star Rail, y el cono de luz que le asignes determina la rapidez con la que se activan sus potenciadores de escalado de ATK y de daño de habilidad.

Antes de elegir el mejor «Light Cone» de Cerydra para tu configuración, hay un dato importante que debes tener en cuenta: Cerydra sigue la ruta de la Armonía. Aunque puede equipar físicamente un «Light Cone» de cualquier ruta para obtener sus estadísticas básicas, sus habilidades pasivas únicas y los efectos de sus habilidades solo se activarán si lleva equipado un «Light Cone» de Armonía.

Clasificación de los mejores conos de luz para Cerydra (TL;DR)

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 «Época grabada en sangre dorada» El cono característico de Cerydra otorga un enorme aumento del 64 % al ATQ y una bonificación del 54 % al daño de habilidad al aliado que posea Mérito Militar. 2 Resplandor nocturno fluido Una potente alternativa de 5 estrellas que proporciona tasa de regeneración de energía y potenciadores de daño para todo el equipo tras su habilidad definitiva. 3 Un ascenso con los pies en la tierra Restaura energía al lanzar habilidades a un solo objetivo, otorga potenciadores de daño acumulables y devuelve puntos de habilidad. 4 El sustento eterno La mejor elección gratuita de la versión 3.5, que acumula ATQ puro directamente en la progresión de su talento con cada uso de habilidad. 5 Cita Planetaria Una opción fiable para jugadores F2P que aumenta el daño de los compañeros de equipo que comparten su elemento Viento, como Phainon o Dan Heng.

Una época grabada en sangre dorada: la mejor opción para el equipo

«Una época grabada con sangre dorada» es el «Light Cone» característico de Cerydra y, sin duda, su mejor opción para ese espacio. En Superposición 1, aumenta su ATQ en un 64 %, recupera 1 punto de habilidad tras usar su habilidad definitiva para atacar y aumenta el daño de habilidad infligido por el aliado al que apunte con su habilidad en un 54 % durante 3 turnos. Esa última característica es la razón por la que ocupa el primer puesto de esta lista.

Pero seamos sinceros: es fácil prescindir de él si tienes alguna de las alternativas que se indican a continuación. Su primer Eidolón suele tener prioridad sobre este «Light Cone», y su kit ya convierte el ATK bruto en potenciadores para el equipo a través de su Talento, «Ave Imperator», y su Habilidad de bonificación «Veni». Su habilidad característica amplía su ventaja, pero no es fundamental para su mecánica de juego.

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Las mejores alternativas a «Una época grabada con sangre dorada»

«Resplandor nocturno fluido» es la alternativa más cercana si ya la tienes en tu inventario. En Superposición 1, cada ataque de un aliado otorga a quien lo lleva una acumulación de «Cantillation» equivalente a un 3,0 % de tasa de regeneración de energía, hasta un máximo de 5 acumulaciones, y al usar su habilidad definitiva, esas acumulaciones se convierten en «Cadenza», lo que aumenta su ATK en un 48 % y el daño infligido por todos los aliados en un 24 % durante 1 turno.

El inconveniente es ese margen de un turno, ya que debes lanzar la habilidad definitiva de Cerydra justo antes de que tu personaje principal de daño actúe o la mayor parte de la mejora se esfume.

«Un ascenso con los pies en la tierra» es la más estable de las dos alternativas premium, ya que su valor no depende en absoluto de una secuencia de giros ajustada. En «Superposición 1», cuando Cerydra utiliza su habilidad o su habilidad definitiva sobre un único aliado, regenera 6 de energía y ese aliado obtiene una acumulación de «Himno» durante 3 turnos, hasta un máximo de 3 acumulaciones, y cada acumulación aumenta el daño infligido en un 15 %.

Además, recupera 1 punto de habilidad cada 2 usos de su habilidad o habilidad definitiva contra un único objetivo, lo cual es muy importante para una apoyo que lanza su habilidad casi cada turno.

El mejor cono de luz gratuito para Cerydra

El «Forever Victual» es el mejor cono de luz gratuito que puede equipar Cerydra. En Superposición 1, aumenta su ATQ en un 16 % y, además, añade otro 8 % cada vez que utiliza su habilidad, acumulándose hasta 3 veces, lo que incide directamente en la estadística de la que dependen tanto su talento como su habilidad de bonificación «Veni».

Se repartió de forma gratuita durante el evento «Gran Restaurante del Laberinto de Chrysos» en la versión 3.5, lo que lo convirtió en un elemento básico para las cuentas activas durante ese parche. Pero, en caso de que te lo perdieras, está disponible para su compra en la Tienda de Herta.

Si te has perdido el evento o no tienes suficientes Herta Bond para comprarlo en la tienda, «Encuentro planetario» es tu mejor alternativa; se trata de un «Harmony Light Cone» de 4 estrellas que se puede conseguir en los Warps estándar de HSR. Aumenta el daño infligido por los aliados que comparten el elemento de quien lo lleva, por lo que resulta muy útil cuando tu personaje principal de daño es de Viento, como la propia Cerydra.

En un equipo de elementos mixtos es una solución provisional, pero si tienes a Cerydra formando equipo con Phainon o Dan Heng, funciona increíblemente bien.

Veredicto: ¿Qué «Light Cone» deberías darle a Cerydra?

«Una época grabada con sangre dorada» es la respuesta correcta si estás participando en su reaparición y quieres alcanzar el máximo daño posible para tu principal causante de daño, ya que la mejora del 64 % al ATK y al daño de habilidad potencia directamente su kit principal. Aun así, recuerda que el primer Eidolón de Cerydra es una inversión más rentable para tus jade estelares.

Para las cuentas gratuitas, «El sustento eterno» reduce la mayor parte de la brecha sin esfuerzo, mientras que «Encuentro planetario» mantiene a los equipos alineados con el elemento Viento funcionando a un alto nivel. Su rendimiento mínimo en HSR es notablemente flexible: un «Light Cone» de Armonía sólido, combinado con aproximadamente 4.000 de ATK, la lleva casi hasta el límite.

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