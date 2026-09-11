Cerydra HSR: Descripción general del personaje y equipamiento 2026

Cerydra, en HSR, es un personaje de 5 estrellas del elemento Viento que pertenece a la Ruta de la Armonía, y su conjunto de habilidades, totalmente orientado al apoyo, está diseñado para hacer que un atacante elegido resulte mucho más peligroso.

Esta guía repasa el kit de Cerydra, su historia, sus Trazas, sus Eidolones y cuál es la situación actual de su banner y de las recargas. Al terminar, sabrás si encaja en la plantilla que ya tienes o si tus Jades Estelares deberían destinarse a algo completamente diferente.

Cerydra de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Viento Camino Armonía Función Apoyo Lanzamiento Versión 3.5 (estandarte «El domador de hierro de las mareas») Reediciones Versión 4.0 (banner «La Cotería Indeleble (Fase 2)»)



Versión 4.4 (banner «La Cotería Indeleble») Actores de doblaje Rhiannon Moushall (EN)



Takao Kanon (JP)



Shi Xinlei (CH)



Kim Yun-chae (KR) Valoración general S Valoraciones de Endgame Memoria del caos: EX



Ficción pura: S



Sombra apocalíptica: EX

Historia y trasfondo: ¿Quién es Cerydra en Honkai Star Rail?

Cerydra es la emperatriz de Okhema, la décima heredera de Chrysos y una semidiosa de la Ley en Amphoreus. Se hizo con el trono por la fuerza, sofocando la insurgencia de Okhema y poniendo fin a la Guerra de Chrysos, y desde entonces ha reinado desde él con su leal caballero Hysilens a su lado.

En Amphoreus se la conoce con un solo nombre: Imperator. Se ganó ese título llevando la corona de llamas y al mando de legiones a lo largo de las Tierras Altas de Oleinus, las llanuras de Styxia y las montañas de Epos, y las campañas que hay detrás de ese título se han convertido en leyenda más que en historia.

Lo que hace que Cerydra sea atípica entre los personajes de apoyo de Honkai Star Rail es lo abiertamente egoísta que es. Su ambición es liberar a la humanidad del control de los titanes, y cuando el grupo del Pionero se cruza en su camino en el pasado de Amphoreus, les ayuda exactamente en la medida en que lo requiere ese plan, y ni un paso más allá.

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Explicación del kit de Cerydra

El kit de Cerydra gira en torno a una mejora, «Mérito militar», y un recurso, «Carga». Su habilidad, «Ascenso de peón», otorga «Mérito militar» a un aliado elegido y le da 1 punto de «Carga», con un límite de 8 puntos. Su talento, «Ave Imperator», es lo que da importancia a esa mejora: el aliado que posea «Mérito militar» obtiene un ATK proporcional al propio ATK de Cerydra, y cada vez que utilice un ataque básico o una habilidad, ella obtiene otro punto de «Carga».

A partir de 6 puntos de Carga, «Mérito militar» se mejora a «Título nobiliario». Esto elimina los efectos negativos de control de masas del aliado y añade DAÑO CRÍTICO al DAÑO de habilidad que inflige, además de PENETRACIÓN DE RESISTENCIA de todo tipo. «Peerage» también activa «Coup de Main», el efecto que permite al aliado beneficiado usar su habilidad una vez más cuando la utiliza contra objetivos enemigos.

Su habilidad definitiva, «Jaque mate del erudito», le otorga 2 de carga e inflige daño de viento a todos los enemigos, además de otorgar «Mérito militar» al primer personaje del equipo si nadie lo tiene. Su técnica, «Ventaja de la primera jugada», adelanta toda la secuencia: lleva el mérito militar al combate y utiliza automáticamente su habilidad una vez al inicio de la batalla sin consumir ningún punto de habilidad (SP).

Ese es el ciclo. Otorga Mérito Militar al aliado que inflige más daño con su Habilidad, mantén la Carga en aumento y la recompensa será una Habilidad extra gratuita de tu principal causante de daño.

Resumen de los «Traces» y «Eidolons» de Cerydra

A continuación se explica qué hace realmente cada una de las «Trazas» de Cerydra, seguidas de sus «Eidolones».

Las Huellas de Cerydra

Su ataque básico, «Enroque del rey», inflige daño de viento equivalente a hasta el 100 % del ataque de Cerydra a un enemigo designado. Es el botón menos interesante que tiene, y rara vez lo pulsarás a propósito una vez que su economía de carga esté en marcha.

Su habilidad, «Promoción de peón», otorga Mérito militar a un personaje aliado designado y proporciona a Cerydra 1 punto de Carga, con un límite de 8. Una vez que la Carga alcanza 6, eleva a ese aliado al rango de «Peerage», disipa sus efectos negativos de control de masas, aumenta el daño crítico de su habilidad, añade penalización de resistencia a todos los tipos y activa «Coup de Main» cuando utiliza su habilidad contra objetivos enemigos.

Su habilidad definitiva, «Jaque mate del erudito», gana 2 de Carga e inflige daño de Viento equivalente a hasta el 144 % del ATQ de Cerydra a todos los enemigos. Si ningún personaje en el campo de batalla tiene «Mérito militar», da prioridad a otorgar la mejora al primer personaje del equipo actual, de modo que la mejora nunca queda sin aplicar.

Su talento, «Ave Imperator», otorga al portador de «Mérito Militar» un bonus de ATK equivalente a una parte del propio ATK de Cerydra, le proporciona 1 carga cada vez que ese aliado utilice un ATK básico o una habilidad, y añade una instancia de daño adicional de viento de Cerydra después de que ese aliado ataque.

Técnica de Cerydra Ventaja de primer movimiento Tras usar su técnica, Cerydra obtiene «Mérito militar». Al cambiar de personaje activo, la marca se transfiere a quienquiera que esté ahora en el campo de batalla, y al inicio de la siguiente batalla, ella utiliza automáticamente su habilidad una vez en ese personaje sin consumir ningún punto de habilidad.

Habilidades adicionales de Cerydra Veni Por cada 100 de ATQ de Cerydra por encima de 2.000, aumenta su DAÑO CRÍTICO en un 18 %, hasta un aumento máximo del 360 %. Vidi Aumenta su tasa de crítico en un 100 %. Cuando el portador del Mérito Militar utilice su Habilidad Definitiva mientras la carga de Cerydra esté por debajo del máximo, se le devuelve 1 carga (se activa una vez por batalla). Vici Cuando Cerydra utiliza su habilidad, aumenta su velocidad y la de su compañero de equipo con «Mérito Militar» en 20 durante 3 turnos. Además, regenera 5 de energía para Cerydra cada vez que ese aliado utilice un ataque básico o una habilidad.

Bonificaciones totales de estadísticas de Cerydra +18,0 % de ATQ +22,4 % de daño de viento +10,0 % de PV máximos

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Eidolones de Cerydra

El Eidolón E1, «Adueñarse de todas las coronas», hace que el portador del Mérito Militar ignore un 16 % de la DEF del objetivo, con un 20 % adicional ignorado en el daño de su habilidad una vez ascendido a la nobleza, y regenera 2 de energía para el aliado designado cada vez que Cerydra utiliza su habilidad. Este es el punto de parada práctico para la mayoría de los jugadores y propietarios de Phainon.

E2, «Forja los sueños de muchos», aumenta el daño infligido por el portador del Mérito Militar en un 40 % y aumenta el daño infligido por la propia Cerydra en un 160 % mientras un compañero de equipo en el campo de batalla tenga la mejora activa. Se trata de una mejora clara e incondicional, aunque el aumento de coste respecto a E1 es lo que frena a la mayoría de las plantillas.

De la E3 a la E5 se añaden principalmente niveles de habilidad en lugar de nuevas mecánicas: «Incendiar las Leyes Antiguas» (E3) añade niveles a su Habilidad y a su Ataque Básico; «Rehacer los Reinos de los Hombres» (E4) aumenta el multiplicador de daño de su Habilidad Definitiva en un 240 %; y «Ayuda y daño devueltos por completo» (E5) añade niveles a su Habilidad Definitiva y a su Talento. Ninguno de los tres cambia su forma de jugar.

E6, «Un viaje hacia las estrellas», proporciona una mejora considerable a todo el equipo. Otorga al portador de «Mérito Militar» un 20 % adicional de PEN de RES de todo tipo, aumenta en un 300 % el multiplicador del DAÑO adicional activado por «Mérito Militar» y otorga a Cerydra un 20 % de PEN de RES de todo tipo mientras un compañero de equipo mantenga el efecto.

Evaluación de Cerydra en el meta de Honkai Star Rail: ¿es buena Cerydra?

Cerydra es una elección sólida, especialmente para equipos construidos en torno a un causante de daño que hace uso intensivo de habilidades, como Phainon, Anaxa o Feixiao.

Clasificación de Cerydra Valoración general S Clasificaciones de endgame Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: S



Sombra Apocalíptica: EX

Su verdadero potencial como apoyo está directamente ligado a la frecuencia con la que el aliado potenciado utilice su Ataque Básico o su Habilidad para alimentar su economía de Carga. En el equipo adecuado, es una de las apoyos más potentes que puedes asignar a un hiperllevador basado en habilidades en Honkai Star Rail, mientras que en una alineación de ataque de seguimiento o de daño prolongado sale menos favorecida en comparación con los potenciadores generalistas o específicos de un arquetipo.

En «Memoria del caos» y «Sombra apocalíptica», Cerydra destaca al permitir ventanas de ráfagas elevadas contra un solo objetivo que rompen rápidamente las fases de los jefes. En «Ficción pura», su valor se mantiene estable siempre que se la empareje con un atacante capaz de eliminar habilidades que pueda acabar con oleadas completas una tras otra.

Cómo conseguir a Cerydra en Honkai Star Rail: banner, coste del teletransporte y recarga

Cerydra es un personaje de 5 estrellas de edición limitada, por lo que solo se puede conseguir en su propio teletransporte de evento de personaje, nunca en el teletransporte estándar permanente. Su banner de debut, «La domadora de hierro de las mareas», llegó en la versión 3.5, y volvió a aparecer en repetición en la versión 4.0 y en el banner «Círculo indeleble» de la versión 4.4.

Cada tirada cuesta un Pase Especial de Star Rail, o 160 jades estelares si conviertes los jades en pases. Los jades estelares se pueden conseguir jugando, pero si necesitas más oportunidades de tirada, al realizar una recarga obtendrás fragmentos oníricos que se convierten en jades estelares a razón de 1:1.

Recuerda que, si tienes pensado realizar una recarga para conseguir a Cerydra, sus Eidolones o su «Light Cone» característico, siempre merece la pena consultar las bonificaciones de recarga «Oneiric» de la tienda, los paquetes por tiempo limitado, el «Nameless Honor Battle Pass» y el «Express Supply Pass» antes de comprar nada. Esto aumentará significativamente el valor de tus recargas y te proporcionará más tiradas por cada gasto.

Veredicto: ¿Deberías hacer tiradas para conseguir a Cerydra en 2026?

Haz tiradas por Cerydra si tienes un personaje de daño cuya Habilidad sea el núcleo de su kit, y Phainon es el ejemplo más claro de ello en HSR. En ese tipo de equipo, ella supone una mejora real respecto a un apoyo genérico de ATK o CRIT, ya que la activación extra de la Habilidad supone un daño que ninguna otra unidad de Harmony puede aportar.

No resulta tan atractiva si tus mejores unidades infligen la mayor parte de su daño mediante ataques básicos, ataques de seguimiento o daño prolongado, ya que hay mejores personajes de apoyo de edición limitada para esos arquetipos específicos.

Ventajas Contras ✅ Otorga un lanzamiento adicional gratuito de una habilidad al aliado designado mediante «Coup de Main»



✅ La mejora escalada de ataque, el aumento del daño crítico y la penetración de resistencia de todo tipo amplifican considerablemente el daño explosivo



contra un solo objetivo ✅ Acelera la preparación inicial mediante «Técnica», otorgando «Mérito Militar» y activando una habilidad gratuita al inicio



del combate ✅ El efecto de disipación de «Peerage» elimina las desventajas de control de masas de tu principal causante



de daño ✅ Excelente sinergia con causantes de daño centrados en habilidades como Phainon y Feixiao



✅ Cuenta con numerosas alternativas accesibles a «Cono de luz» ❌ Las mejoras se canalizan hacia un único compañero de equipo, lo que ofrece un valor mínimo a las formaciones



con doble DPS o con gran presencia de área de efecto ❌ Aporta pocos beneficios a los equipos



centrados en ataques de seguimiento, daño en el tiempo o Ataque Básico ❌ La gestión de la carga requiere que el aliado potenciado utilice activamente Habilidades y Ataques Básicos para alcanzar «Peerage»

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