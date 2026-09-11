La mejor configuración, equipo y eidolones de Cerydra para el HSR 2026

Esta guía abarca los conos de luz, las reliquias, la prioridad de «Trace», la prioridad de estadísticas, los equipos y las recomendaciones de Eidolon para la mejor configuración de Cerydra , junto con sus listas completas de materiales de «Trace» y de Ascensión.

Es un personaje de Viento de 5 estrellas del Camino de la Armonía que marca a un único aliado con «Mérito Militar», le transfiere una parte de su propio ATK y, finalmente, mejora esa marca a «Nobleza» para que su habilidad se active una segunda vez de forma gratuita.

Resumen: la mejor configuración de Cerydra de un vistazo

Mejor cono de luz Época grabada en sangre dorada Mejor alternativa de cono de luz para jugadores F2P «Cita planetaria» Mejor conjunto de reliquias La Prueba Revivida de Sacerdos (4 piezas) El mejor conjunto de adornos planares Lushaka, los mares hundidos (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: %



de Ataque Botas: Velocidad



Esfera planar: %



de Ataque Cuerda de enlace: % de Ataque o tasa de regeneración de energía Prioridad de estadísticas secundarias % de ATA > VEL > Daño crítico > ATA fija Mejor equipo (general) Cerydra (Apoyo)



Phainon (DPS)



Sunday (Apoyo)



Dan Heng Permansor Terrae (Apoyo) Mejor equipo (F2P) Cerydra (apoyo)



Dan Heng (DPS)



Pionero en la conservación (apoyo)



Lynx (apoyo)

Cómo jugar con Cerydra: rotación y consejos

La técnica de Cerydra, «Ventaja de la primera jugada», le otorga «Mérito militar», lo transfiere a quienquiera que elijas, y luego lanza automáticamente su habilidad una vez sobre ese aliado al inicio de la batalla sin gastar ningún punto de habilidad. Inicia los combates con esto siempre que puedas.

A partir de ahí, lanza su habilidad, «Ascenso de peón», sobre tu personaje principal de daño. Cada lanzamiento le otorga 1 carga, y su talento, «Ave Imperator», añade otra carga cada vez que el aliado marcado utilice un ataque básico o una habilidad. El límite de cargas es de 8 puntos.

Con 6 cargas, la marca se actualiza a «Peerage», lo que disipa los efectos negativos de control de masas del aliado y le otorga una gran bonificación de daño crítico de habilidad, además de penetración de resistencia de todo tipo. Su siguiente habilidad contra enemigos activa entonces «Coup de Main», repitiendo esa habilidad de forma gratuita con toda su potencia.

Utiliza su habilidad definitiva, «Jaque mate del erudito», siempre que esté disponible. Otorga 2 de Carga por sí sola e inflige daño de Viento equivalente a hasta el 144 % del ataque de Cerydra a todos los enemigos, lo que la convierte en la forma más rápida de completar un ciclo de Carga.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Los mejores conos de luz para Cerydra

«Una época grabada con sangre dorada» es su cono característico y, sin duda, la primera opción. Aumenta su propio ATK y aplica una gran mejora de daño de habilidad al aliado que marque, lo que encaja perfectamente con lo que ya ofrece «Peerage». No es imprescindible para que funcione, pero ningún otro cono combina ambas partes de su kit a la vez.

«Resplandor nocturno fluido» es la mejor alternativa si la tienes. Potencia su regeneración de energía y aumenta su ATK después de que utilice su habilidad definitiva, y un mayor ATK en Cerydra nunca está de más, ya que su talento convierte una parte de ese ATK directamente en el ATK del aliado marcado.

«Un ascenso con los pies en la tierra» es la otra opción destacada que merece la pena mencionar. Combina la regeneración de energía con una mejora de daño acumulable, por lo que mantiene corto su ciclo de habilidad definitiva sin que tengas que sacrificar las estadísticas principales de ataque de las que dependen sus objetivos de estadísticas.

«Encuentro planetario» es la mejor elección para las cuentas gratuitas (F2P). Potencia a los aliados que comparten su elemento, lo que la hace ideal junto a un causante de daño de Viento como Phainon o Dan Heng.

Como mención especial, los jugadores que obtuvieron «El sustento eterno» durante la versión 3.5 disponen de una alternativa sólida (por no decir gratuita) al evento «Light Cone», además de que también está disponible en la tienda de Herta si tienes «Herta Bonds» de sobra.

Si quieres conocer con más detalle cuáles son los mejores conos de luz de Cerydra, consulta nuestra guía «Los mejores conos de luz de Cerydra».

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

«La prueba revivida de Sacerdos» (4 piezas) es su mejor configuración. Aumenta el daño crítico de los aliados a los que Cerydra aplica un beneficio, lo que se suma al daño crítico de habilidad que ya proporciona «Peerage», en lugar de solaparse con él.

La línea «Águila del Crepúsculo» (4 piezas) ocupa el segundo puesto. Le otorga «Avance» tras su habilidad definitiva, por lo que su siguiente turno llega mucho antes y el aliado marcado pasa menos tiempo esperando a que se vuelva a aplicar el efecto.

«Lushaka, los mares hundidos» (2 piezas) es el adorno planar que hay que construir primero. Le da a Cerydra regeneración de energía y otorga una bonificación de ataque al aliado que ocupa la primera posición del equipo, así que coloca a tu causante de daño en la ranura uno y a Cerydra detrás de él.

«El vivaz Vonwacq» (2 piezas) es la opción alternativa. Le permite adelantar su turno al inicio del combate, lo que hace que tu personaje principal de daño obtenga «Mérito militar» una acción completa antes en los combates en los que el primer turno marca el ritmo.

Prioridades de estadísticas de Cerydra

Cerydra ignora la distribución habitual de estadísticas de apoyo porque sus habilidades de bonificación ya resuelven dos de ellas. Su habilidad de bonificación «Vidi» le otorga una tasa de crítico fija del 100 %, por lo que las estadísticas secundarias relacionadas con la tasa de crítico son tiradas inútiles en su caso, y «Veni» convierte el ataque bruto en daño crítico.

Prioridad 1: % de ATA

% de ATA Prioridad 2: VEL

VEL Prioridad 3: % de daño crítico

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Aspira a alcanzar 4.000 de ATK y, a continuación, fíjate como objetivo el umbral de 160 de SPD en combate. Las estadísticas secundarias fijas sirven como relleno una vez que se agotan las tiradas porcentuales.

Los 4.000 de ATK son clave porque Veni otorga un 18 % de daño crítico por cada 100 de ATK por encima de 2.000, con un límite máximo de un aumento del 360 %, y 4.000 de ATK es exactamente donde se alcanza ese límite. En cuanto a su SPD, solo necesitas equiparla hasta 140 fuera del combate, ya que Vici le suma 20 de SPD cuando lanza su habilidad.

Prioridades de rastreo de Cerydra

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? Habilidad: Promoción del peón Máxima Aplica el mérito militar e impulsa todo el ciclo de carga. Sube de nivel esta habilidad primero. Talento: Ave Imperator Máximo Establece la cantidad de su ATK que se transfiere al aliado marcado y escala su DAÑO ADICIONAL. Habilidad definitiva: Jaque mate del erudito Alto Otorga 2 cargas y elimina oleadas. Su daño varía según el nivel. Ataque básico: Enroque del rey Bajo Rara vez se usa, salvo para recuperar puntos de habilidad. Invierte en ella en último lugar. Habilidad extra: Veni Máxima Un desbloqueo crucial que convierte su ATK en CRIT DMG. Habilidad adicional: Vidi Máximo Un desbloqueo crucial que le otorga un 100 % de probabilidad de crítico. Habilidad adicional: Vici Máximo Un desbloqueo crucial que le ayuda con su punto de ruptura de SPD y su obtención de energía.

Materiales de ascensión de Cerydra (ascensión máxima)

Material Total Presagio etéreo 15 Lamento resonante 15 Lamento eterno 15 Capullo carbonizado del crepúsculo 65 Crédito 308 000

Materiales de «El rastro de Cerydra» (rastros máximos)

Material Total Nota sobre el firmamento 18 Sección celestial 69 Melodía celestial 139 Presagio etéreo 41 Lamento resonante 56 Lamento eterno 58 Trueno diurno Anamnesis 12 Huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Los mejores equipos de Cerydra (general, F2P y alternativas)

Los equipos de Cerydra se construyen en torno a una pregunta: ¿quién merece el Mérito Militar? Ella quiere un causante de daño cuya Habilidad sea su golpe más potente, ya que la repetición gratuita de Peerage solo se activa con una Habilidad. Todo lo demás en el equipo existe para mantener a ese aliado en acción.

El mejor equipo de Cerydra en general

Mejor equipo de Cerydra (general) Función Cerydra Apoyo Phainon DPS Domingo Apoyo Dan Heng Permansor Terrae Apoyo

Phainon es el principal causante de daño para el que se diseñó a Cerydra. Su «Peerage» duplica su habilidad a plena potencia sin gastar recursos adicionales, lo que proporciona un pico de daño inmediato que ningún otro apoyo puede igualar.

Sunday es su mejor compañero en cuanto a avance se refiere y acelera su rotación gracias al avance de la acción y a las mejoras de energía. Dan Heng Permansor Terrae se encarga de la sostenibilidad del equipo, inflige daño acumulativo por sí mismo mediante ataques de seguimiento y aporta más potencia ofensiva a Phainon.

El mejor equipo de Cerydra para jugadores F2P

El mejor equipo de Cerydra (F2P) Rol Cerydra Apoyo Dan Heng DPS Pionera de la preservación Apoyo Lynx Apoyo

El daño de Dan Heng se concentra en su habilidad de objetivo único y comparte el elemento Viento de Cerydra. Pionero de la Preservación absorbe el daño recibido con provocaciones y escudos, mientras que Lynx se encarga de la curación activa y la eliminación de debuffs. «Cita planetaria» es una alternativa muy eficaz a «Cono de luz» si quieres utilizar esta composición.

Las mejores alternativas para el equipo de Cerydra

Anaxa es un buen sustituto directo de Phainon, ya que su capacidad para usar su habilidad dos veces por turno acumula carga rápidamente y la duplicación de Cerydra le permite encadenar dos habilidades seguidas, seguidas de su talento, maximizando así sus golpes rebotados.

Feixiao convierte la duplicación de habilidades de Cerydra en acumulaciones aceleradas de «Flying Aureus». Dado que Feixiao se beneficia enormemente de las acciones frecuentes de habilidades para cargar su habilidad definitiva y desencadenar ataques de seguimiento, «Coup de Main» le permite aprovechar al máximo las ventanas de daño explosivo mientras disfruta de una reducción de resistencia a todos los tipos.

Mydei es otro personaje de gran impacto que encaja perfectamente en la posición de «Mérito Militar». Dado que consume una parte considerable de sus propios puntos de vida durante el combate, es mejor emparejarlo con un sanador de gran potencia como Luocha en lugar de con un protector pasivo.

Cyrene sustituye a Sunday en las alineaciones que cuentan con varios «Herederos de Chrysos», actuando como el apoyo clave de la facción que acelera el orden de acción de todo el equipo y la generación de energía.

Gallagher es la mejor alternativa económica a Huohuo en cuanto a sostenibilidad, ya que proporciona curación fiable y generación positiva de SP para mantener a Cerydra y a tu principal causante de daño constantemente alimentados.

Independientemente de los compañeros de equipo que elijas, la constante más importante es la dependencia de las habilidades. Cerydra se potencia en función de hasta qué punto el aliado marcado depende del lanzamiento de su habilidad para infligir daño, por lo que cualquier causante de daño que convierta los lanzamientos adicionales de habilidades en daño masivo merece la pena ser emparejado con ella.

Eidolones de Cerydra: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad Explicación E1: Hazte con todas las coronas más altas La aliada marcada ignora el 16 % de la DEF enemiga, que aumenta un 20 % adicional en el daño de habilidad una vez que «Peerage» está activo, y su habilidad devuelve 2 de energía. Este es su eidolón más destacado en las primeras fases del juego. E2: Forja los sueños de muchos Medio El aliado marcado inflige un 40 % más de daño, y el propio daño de Cerydra aumenta un 160 % mientras un compañero de equipo posea Mérito Militar. E3: Incinera las antiguas leyes Bajo Nivel de habilidad +2 hasta el nivel 15 y nivel de ataque básico +1 hasta el nivel 10. E4: Remodelar los reinos de los hombres Bajo Aumenta el multiplicador de daño de su habilidad definitiva en un 240 %. Útil para eliminar oleadas, pero secundario respecto a la utilidad de su habilidad «Carga». E5: Ayuda y daño devueltos con creces Bajo Nivel de habilidad definitiva +2 y nivel de talento +2, ambos hasta el nivel 15. E6: Un viaje hacia las estrellas Máximo (Territorio de las ballenas) El aliado marcado obtiene un 20 % de PEN de RES de todo tipo y el multiplicador de DAÑO adicional aumenta un 300 %, mientras que Cerydra obtiene ella misma un 20 % de PEN de RES de todo tipo.

E1 es el punto de parada práctico para quienes invierten en personajes. Es el único Eidolón antes de E6 que cambia de forma fundamental la cantidad de daño que inflige el aliado marcado, mientras que E2 a E5 son pasos incrementales.

Veredicto: ¿merece la pena invertir en Cerydra2026?

Clasificaciones por niveles de Cerydra Valoración general S Clasificaciones de final de juego Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: S



Sombra Apocalíptica: EX

Merece la pena construir a Cerydra si tienes un causante de daño centrado en habilidades, y es una excelente incorporación para equipos de Phainon o Anaxa. Ningún otro apoyo convierte una única ranura de potenciador en un lanzamiento adicional de habilidad a plena potencia.

Fuera de esos hipercarries basados en habilidades, su valor disminuye, ya que los equipos que dependen de habilidades definitivas o de ataques de seguimiento obtienen un beneficio mínimo de «Peerage».

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Preguntas frecuentes