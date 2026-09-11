Los mejores conos de luz Ruan Mei HSR 2026

Elegir el mejor «Light Cone» para Ruan Mei determina la cantidad de «Break Effect» y el daño que puede infligir a todo el equipo en Honkai Star Rail. Esta guía repasa su mejor opción, las alternativas más potentes y el mejor «Light Cone» para jugadores que no pagan (F2P) y que prefieren guardar su «Stellar Jade» para personajes.

Hay un dato que conviene tener en cuenta antes de nada: Ruan Mei sigue el Camino de la Armonía. Puede equiparse físicamente con un Light Cone de cualquier Camino para obtener sus estadísticas básicas, pero sus habilidades pasivas únicas solo se activan si lleva equipado un Light Cone de Armonía.

Clasificación de los mejores conos de luz para Ruan Mei (resumen)

Puesto Cono de Luz Por qué ocupa este puesto 1 Yo del pasado en el espejo Su potenciación del efecto «Break» y la energía gratuita para todo el equipo al comienzo de cada oleada la convierten, sin duda, en la mejor opción para Ruan Mei. 2 En busca del viento Proporciona a todo el equipo un aumento fijo al daño de «Break» que se acumula perfectamente con los propios potenciadores de Ruan Mei en equipos especializados en «Break». 3 Engranajes entrelazados Una opción económica que resuelve los problemas de energía de Ruan Mei al devolverle SP cada vez que ataca o recibe un golpe. 4 Recuerdos del pasado La opción no limitada más potente, que potencia el efecto de ruptura y recarga la energía de Ruan Mei con cada ataque.

Yo del pasado en el espejo – La mejor opción para este espacio

«El yo del pasado en el espejo»» es el «Light Cone» característico de Ruan Mei, y realmente merece la pena intentarlo si ya te encanta su kit. En el nivel 1 de «Superimposition», aumenta su «Break Effect» en un 60 %, lo que supone una parte enorme del umbral del 150 % de «Break Effect» que persiguen la mayoría de los equipos de «Break».

Cuando Ruan Mei usa su habilidad definitiva, todos los aliados obtienen además una bonificación de daño del 24 % durante tres turnos, y todo el equipo regenera energía al inicio de cada oleada. Este último efecto es más importante de lo que parece. Tanto la habilidad como la habilidad definitiva de Ruan Mei consumen rápidamente su propia reserva de energía, y la regeneración al inicio de cada oleada que proporciona este cono de luz característico mantiene constante el tiempo de actividad de su habilidad definitiva sin obligar a realizar rotaciones incómodas.

En general, es una buena elección, aunque no imprescindible si dispones de alguna de las alternativas que se indican a continuación. Aun así, es la opción más completa de esta lista.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Las mejores alternativas a «Past Self» en Mirror

«En busca del viento» es una sólida alternativa de 4 estrellas para un equipo especializado en «Break». Otorga a todos los aliados un aumento fijo del 16 % al daño de «Break» en el momento en que comienza el combate, sin condiciones.

Esto no compite directamente con el característico «Light Cone» de Ruan Mei, ya que las dos mejoras resuelven problemas diferentes, pero si tu equipo se basa por completo en el daño de «Break», esta es la elección que maximiza el daño total de todo el equipo.

«Meshing Cogs» es una opción económica y fácil de conseguir si la energía de Ruan Mei no da abasto para cubrir los costes de sus habilidades y su habilidad definitiva. Devuelve energía cada vez que ataca o recibe un golpe, lo que facilita su rotación en combates más largos. Es una solución provisional bastante decente mientras sigues equipándola.

El mejor cono de luz gratuito para Ruan Mei

El mejor cono de luz gratuito para Ruan Mei es «Recuerdos del pasado», ya que es la opción de «Armonía» más potente que no requiere un banner limitado ni la compra del Pase de Batalla. Aumenta su efecto de ruptura en un 28 % en la superposición 1 y devuelve energía cada vez que ataca, lo que garantiza que su habilidad definitiva esté siempre disponible.

No igualará la mejora de daño para todo el equipo de su cono de luz característico, pero cubre las dos cosas que Ruan Mei realmente más necesita: el efecto de ruptura y la regeneración de energía.

Veredicto: ¿Qué «Light Cone» deberías darle a Ruan Mei?

«El yo del pasado en el espejo» es la mejor opción para Ruan Mei si quieres aprovechar al máximo su potencial de apoyo, gracias a la escalabilidad de su efecto «Break» y a la energía gratuita para todo el equipo en cada oleada. En cambio, un equipo especializado en «Break» saca más partido a una opción de daño «Break» para todo el equipo.

Para los jugadores que prefieran ahorrar y no arriesgarse con un cono de luz exclusivo, «Recuerdos del pasado» es una opción accesible que supone un mínimo de concesiones, y es realmente lo suficientemente buena como para utilizarla a largo plazo como cono de luz F2P de Ruan Mei.

EN STOCK OFERTA EXCLUSIVA EDITOR PRECIO DE ENEBA PRECIO HUB ★ ★ ★ ★ ★ CONSÍGUELO CON NUESTRO CÓDIGO DE DESCUENTO i No tienes que ser un usuario registrado para usarlo. Límite de uso: 3. ACTUALMENTE NO DISPONIBLE Shop on Eneba

Preguntas frecuentes