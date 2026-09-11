La mejor configuración, equipo y eidolones de Ruan Mei para HSR 2026

Esta guía abarca los conos de luz, las reliquias, la prioridad de trazas, la prioridad de estadísticas, los equipos y las valoraciones de Eidolon para la mejor configuración de Ruan Mei en HSR, para que sepas exactamente dónde destinar tus recursos a la hora de invertir en ella.

Ruan Mei es una apoyo de 5 estrellas del elemento Armonía que potencia a la vez el daño, la velocidad y la eficacia de ruptura de todo el equipo, y ha sido un pilar fundamental de los equipos de efecto de ruptura desde su lanzamiento. Su habilidad definitiva también retrasa la recuperación de los enemigos tras sufrir una ruptura de debilidad, lo que acumula aún más daño sobre quienquiera que les haya golpeado en último lugar.

Resumen: la mejor configuración de Ruan Mei de un vistazo

El mejor cono de luz «Yo del pasado en el espejo» Mejor alternativa de Light Cone para jugadores F2P Recuerdos del pasado Mejor conjunto de reliquias Relojero, maestro de las maquinaciones oníricas (4 piezas) El mejor conjunto de adornos planares Vonwacq el vivaz (2 piezas) Estadísticas principales Cuerpo: %



de PV/% de DEF Botas: VEL



Esfera planar: %



de PV/% de DEF Cuerda de enlace: Tasa de regeneración de energía Prioridad de estadísticas secundarias Efecto de ruptura > Velocidad > % de PV = % de DEF Mejor equipo (general) Ruan Mei (Apoyo)



Firefly (DPS)



Tingyun Fugue (Apoyo)



La dalia (DPS) Mejor equipo (F2P) Ruan Mei (apoyo)



7 de marzo «The Hunt (Imaginary)» (DPS)



Trailblazer Harmony (híbrido)



Gallagher (apoyo)

Cómo jugar con Ruan Mei: rotación y consejos

La rotación de Ruan Mei es bastante sencilla: empieza con su habilidad para otorgar a todo el grupo «Overtone», una mejora de daño y eficiencia de ruptura, y luego usa su habilidad definitiva en cuanto esté lista para añadir «All-Type RES PEN» y activar «Thanatoplum Rebloom» además de eso.

Ambos efectos tienen temporizadores independientes, por lo que el objetivo en cada ciclo es mantener al menos uno de ellos activo en tu unidad de DPS de ruptura antes de que ataque.

Otro Trace que la convierte en una excelente facilitadora para equipos de «Break» es su Talento, que otorga a todo el equipo una mejora permanente de SPD y añade daño adicional de «Ice Break» cada vez que un aliado activa un «Weakness Break».

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Los mejores conos de luz para Ruan Mei

«El yo del pasado en el espejo» es el cono característico de Ruan Mei y el mejor del juego para ella. Aumenta su efecto «Break» hasta en un 100 % en Superposición 5 y añade una mejora de daño para todo el equipo cada vez que usa su habilidad definitiva, además de regeneración de energía al inicio de cada oleada.

«Recuerdos del pasado» es la mejor opción para jugadores F2P, ya que se puede obtener del banner estándar de «Stellar Warp». Aumenta el efecto de ruptura hasta un 56 % en el nivel 5 de superposición y devuelve energía cada vez que Ruan Mei ataca, lo que mantiene un buen tiempo de actividad de su habilidad definitiva.

«En busca del viento» es una excelente alternativa al Pase de Batalla que aporta un aumento fijo e incondicional del daño de ruptura a todo el equipo. Su efecto no se acumula con una segunda copia en otro aliado, por lo que solo una unidad del grupo especializada en daño de ruptura debería equiparlo.

Para conocer con más detalle los mejores conos de luz de Ruan Mei, consulta nuestra guía de los mejores conos de luz de Ruan Mei.

Los mejores conjuntos de reliquias y adornos planares

«Relojero, maestro de las maquinaciones oníricas» es el mejor conjunto de reliquias de Ruan Mei. Su efecto de 2 piezas añade un 16 % fijo de efecto de ruptura, y el efecto de 4 piezas añade otro 30 % de efecto de ruptura a todo el equipo durante 2 turnos cada vez que Ruan Mei utiliza su habilidad definitiva en un aliado, lo cual es más que suficiente para que ella sola se acerque a su propio umbral de efecto de ruptura.

«El vivaz Vonwacq» es el mejor conjunto de adornos para la mayoría de sus equipos. Su efecto de 2 piezas añade un 5 % a la tasa de regeneración de energía y, una vez que la SPD de Ruan Mei alcanza 120 o más, obtiene un adelanto de acción inmediato del 40 % al inicio del combate, lo que le permite aplicar sus mejoras antes de que actúe nadie más.

Prioridades de estadísticas de Ruan Mei

Prioridad 1: Efecto «Break»

Efecto «Break» Prioridad 2: SPD

SPD Prioridad 3: % de PV o % de DEF (lo que menos necesite el rol de «Preservación» o el compañero sanador de su equipo)

🎯 Objetivos de estadísticas ideales: Aspira a un 160 % de Efecto de ruptura y, a continuación, fíjate como objetivo un punto de ruptura de 134 en SPD durante el combate. Las estadísticas secundarias fijas sirven como relleno una vez que se agotan los valores porcentuales.

Prioridades de «Trace» de Ruan Mei

Rastros Nivel de prioridad ¿Por qué? ATK básico: Fragancia entretejida Bajo Ruan Mei rara vez ataca, ya que la mayor parte de su valor proviene de las mejoras, no del daño. Habilidad: «String Sings Slow Swirls» Máximo Aumenta el potenciador de daño para todo el grupo y la mejora de «Eficacia de ruptura» que su habilidad aplica a todos los aliados. Habilidad definitiva: Pétalos en cascada, reposo en sueños Máximo Aumenta la PEN de RES de todos los tipos y el daño de ruptura de recuperación retardada que su campo aplica a los enemigos. Talento: Hélice somatotípica Alto Aumenta la mejora de VEL del grupo y el daño de ruptura de hielo adicional de Ruan Mei al romper las debilidades de los aliados.

Materiales de ascensión de Ruan Mei (ascensión máxima)

Material Total Descendiente inmortal 15 Flor aérea inmortal 15 Lumintwig inmortal 15 Quitina gélida 65 Crédito 308 000

Materiales de rastro de Ruan Mei (rastros máximos)

Material Total Afinación armónica 15 Scionette inmortal 41 Himno ancestral 72 Flor aérea inmortal 56 Sinfonía de Stellaris 139 Lumintwig inmortal 58 Los males del pasado del desastre del planeta Borehole 12 Las huellas del destino 8 Créditos 3 000 000

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Los mejores equipos de Ruan Mei (general, F2P y alternativas)

A continuación se enumeran el mejor equipo general de Ruan Mei, el equipo F2P y los compañeros alternativos para ayudarte a decidir cómo formar tu equipo en función de las unidades que tengas disponibles actualmente en tu plantilla.

El mejor equipo general de Ruan Mei

El mejor equipo de Ruan Mei (general) Función Ruan Mei Apoyo Firefly DPS Fuga de Tingyun Apoyo La Dahlia DPS

Este es uno de los equipos premium de mayor rendimiento de Ruan Mei. Firefly convierte cada una de sus propias «rupturas de debilidad» en un ataque nuclear de «superruptura», y las mejoras de Ruan Mei aumentan aún más ese daño.

«Tingyun Fugue» fuerza una segunda ventana de «Weakness Break» en el mismo enemigo con «Exo Toughness», lo que acumula otra ronda completa de daño de «Super Break» además del de Firefly.

El kit «Nihility» de Dahlia permite al equipo infligir daño de «Super Break» a enemigos que ni siquiera han sido quebrantados todavía, lo que cubre los huecos entre los propios quebrantamientos de Firefly.

El mejor equipo de Ruan Mei para jugadores F2P

El mejor equipo de Ruan Mei (F2P) Función Ruan Mei Apoyo 7 de marzo: La caza (Imaginaria) DPS Pionera Armonía Híbrido Gallagher Apoyo

7 de marzo: «The Hunt» se beneficia directamente de las mejoras de RES PEN para todos los tipos y del efecto «Break» de Ruan Mei, mientras que la habilidad definitiva de «Trailblazer Harmony»» permite infligir daño «Super Break» por sí sola. Gallagher completa el equipo como sanador, cuya curación aumenta en función del «Efecto de ruptura», por lo que las mejoras de Ruan Mei lo hacen más resistente al mismo tiempo que refuerza a sus atacantes.

Las mejores alternativas para el equipo de Ruan Mei

Boothill es un sustituto directo de Firefly como principal DPS de «Break», y rinde mejor que ella cuando el combate cuenta con varios enemigos de nivel «Elite».

Rappa sustituye a Firefly como DPS de Break en combates contra tres o más enemigos, ya que su conjunto de habilidades está diseñado para golpear a toda una oleada de una sola vez, en lugar de a un único objetivo.

Xueyi es una DPS de «Break» totalmente gratuita cuyo daño se escala directamente en función de la estadística del efecto «Break», por lo que se beneficia de las mejoras de Ruan Mei tanto como cualquier otra opción de 5 estrellas.

Black Swan es una sustituta directa de The Dahlia en una formación centrada en el daño por tiempo (DoT), ya que aplica sus propios efectos de daño por tiempo y cuenta con una habilidad definitiva que aumenta el daño que inflige todo el equipo.

Huohuo es una alternativa de soporte a Gallagher que puede usar su habilidad definitiva para restaurar la energía del equipo y añadir una mejora de ataque, lo cual resulta útil cuando tu DPS de «Break» consume mucha energía.

La única constante en todas las alternativas que se plantean aquí es que Ruan Mei no exige un arquetipo específico tan marcadamente como otros apoyos de primer nivel, pero destaca en equipos centrados en el «Break». Sus potenciadores se adaptan a lo que ya haga el resto del equipo, por lo que el verdadero factor decisivo es siempre qué unidades de DPS y de sustain para «Break» tengas realmente.

Eidolones de Ruan Mei: cuáles merecen la pena

Eidolones Rentabilidad Explicación E1: Bordado neuronal Máxima Mientras el campo de su habilidad definitiva está activo, todos los aliados ignoran el 20 % de la DEF del enemigo, lo que supone un aumento directo del daño para todo el equipo. E2: Paseo junto a los juncos Alto Otorga a todos los aliados una bonificación del 40 % al ATK contra enemigos con la propiedad «Debilidad rota» mientras Ruan Mei esté en el campo de batalla, lo que se acumula perfectamente con sus potenciadores existentes. E4: Éclat chatoyante Alto Aumenta su propio efecto de ruptura en un 100 % durante 3 turnos tras una ruptura de debilidad, lo que te permite asignarle menos estadísticas secundarias relacionadas con el efecto de ruptura en otras características. E6: Cascada de fajín Medio Amplía la duración del campo de su habilidad definitiva en 1 turno, lo que proporciona un tiempo de actividad más cómodo para la mejora de RES PEN de todos los tipos.

E1 es el punto de parada práctico para la mayoría de los jugadores. Es el mejor Eidolón de esta lista por los «Jadas Estelares» que cuesta, y solo merece la pena intentar conseguir del E2 al E6 una vez que hayas cubierto todas las demás inversiones en personajes de 5 estrellas de tu plantilla.

Veredicto: ¿Merece la pena construir a Ruan Mei2026?

Ruan Mei es una de las mejores apoyos de Honkai Star Rail y merece la pena desarrollarla en casi cualquier cuenta. Sus potenciadores se aplican a todo el grupo, independientemente del elemento o la Ruta, por lo que encaja en equipos de «Break» (su mejor combinación), equipos de daño por tiempo (DoT) e incluso en equipos generalistas de «Hypercarry» sin perder valor.

Clasificación de Ruan Mei Valoración general S Clasificaciones de endgame «Memoria del Caos»: S



«Ficción Pura»: S



«Sombra Apocalíptica»: EX

Es una recomendación fácil en E0, y su configuración no requiere un «Cono de Luz» específico para funcionar, ya que «Recuerdos del pasado» cubre la mayor parte de lo que hace «Yo del pasado en el espejo» con un coste de inversión menor. Si ya la tienes, configurarla rara vez es un tiraje desperdiciado. Tanto las configuraciones económicas como las de alto nivel de Ruan Mei alcanzan el mismo objetivo de Efecto de ruptura, aunque mediante piezas diferentes.

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