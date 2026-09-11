Cipher HSR: Charakterübersicht und Ausrüstung 2026

Diese Charakterübersicht zu Cipher (HSR) behandelt ihre Fähigkeiten, ihre Hintergrundgeschichte, ihre Traces, ihre Eidolons und ihren Bannerstatus – damit du genau weißt, was sie einem Team bietet und ob es sich tatsächlich lohnt, sie zu ziehen, bevor du auch nur eine einzige Sternjade ausgibst.

Cipher ist eine 5-Sterne-Hybrid-Charakterin vom Typ „Quantum Nihility“, die sowohl als Sub-DPS als auch als unterstützende Schadensverstärkerin fungiert. Ihre Spielmechanik dreht sich um ein einzigartiges „Patron“-Talent, das automatisch Gegner anvisiert, um den Schaden der Verbündeten zu sammeln, was beim Einsatz ihrer Ultimativfähigkeit in einem mächtigen „True Damage“-Burst gipfelt.

Cipher auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Quantum Weg Nichts Rolle Hybrid Veröffentlicht Version 3.3 (Banner „Slick and Speedy erobert den Himmel“) Wiederholungen Version 3.7 (Banner „Unvergessliche Coterie – Phase 2“) Synchronsprecher Shea Fairaday (EN)



Ito Ayasa (JP)



Wang Yaxin (CH)



Mi So (KR) Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: S



Apokalyptischer Schatten: S

Handlung und Hintergrund: Wer ist Cipher in „Honkai Star Rail“?

Cipher ist eine der Chrysos-Erben von Okhema, dort bekannt als die flinke Diebin Star Cifera, die mit der Kernflamme „Trickery“ verbunden ist. Sie stammt aus der Stadt der Schurken, Dolos, wo Hunderte von Schurken niemandem außer sich selbst Rechenschaft schuldig sind, und dieser Hintergrund spiegelt sich direkt in der Identität ihres Charakter-Kits wider: Sie ist eine Diebin, die sich ein Ziel aussucht und sich nimmt, was ihr zusteht.

Ciphers Pfad ist „Nihility“ und ihr Element ist „Quantum“; ihr Spielstil ähnelt dem einer Taschendiebin, die es auf ein Opfer abgesehen hat: Sie wählt den stärksten Gegner auf dem Spielfeld als ihren „Patron“ aus, lässt ihre Verbündeten ihn schwächen und macht dann mit einem schlagkräftigen Folgeangriff und ihrer ultimativen Fähigkeit den Sack zu. Ihre „Technik“ unterstreicht diese Diebin-Identität direkt, da sie es ihrem Team ermöglicht, unsichtbar und schneller zu sein, während es sich auf der Karte bewegt.

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Ciphers Fähigkeiten im Detail

Ciphers Fähigkeiten basieren auf einer zentralen Idee: Wähle ein „Patron“-Ziel aus, lass das Team Schaden auf ihn anhäufen und wandle diesen gespeicherten Schaden dann in ihrem eigenen Zug in einen Burst aus „True DMG“ um.

Ihr Talent, „Der gastfreundliche Dolosianer“, ist der Motor dafür: Immer wenn kein Gegner aktuell der „Patron“ ist, markiert sie den widerstandsfähigsten Gegner auf dem Spielfeld, und jedes Mal, wenn ein Verbündeter dieses Ziel trifft, feuert sie mit ihrem eigenen Folgeangriff zurück, während sie still und leise einen Teil des verursachten Schadens sammelt.

Ihre Fähigkeit „Hey, der Jackpot wartet nur darauf, gewonnen zu werden“ ist sowohl ein Angriffs- als auch ein Vorbereitungswerkzeug. Sie schwächt das Ziel und dessen Nachbarn, verringert deren Schadenausstoß und erhöht gleichzeitig Ciphers eigenen Angriffswert für einige Runden, außerdem verursacht sie selbst einen ordentlichen Quantum-Schaden.

Ihre ultimative Fähigkeit, „Mit freundlichen Grüßen, Kitty, die Phantomdiebin“, ist der Höhepunkt: Sie trifft den Patron direkt und lässt dann einen Teil des „True DMG“-Wertes auf ihn und seine Nachbarn ab, wodurch der Wert nach der Ausführung wieder auf Null zurückgesetzt wird.

Ciphers Bonusfähigkeiten runden das Ganze ab. „Sleight of Sky“ sorgt dafür, dass ihre Folgeangriffe deutlich stärker treffen, und wendet eine teamweite Verwundbarkeit an, solange sie aktiv ist; „300 Rogues“ lässt ihren Zähler auch dann weiterwachsen, wenn Verbündete den Patron nicht direkt treffen, und „Empyrean Strides“ belohnt einen hohen Geschwindigkeitswert mit einer Erhöhung der Krit-Rate und einem schnelleren Zählerwachstum.

Sie ist nicht als deine Hauptschadensverursacherin gedacht. Sie ist darauf ausgelegt, deinen bestehenden, auf Folgeangriffe oder Debuffs angewiesenen Carry spürbar zu stärken – daher auch ihre Hybrid-Rolle.

Übersicht über Ciphers Spuren und Eidolons

Hier erfährst du, was die einzelnen „Cipher’s Traces“ tatsächlich bewirken, gefolgt von ihren Eidolons.

Ciphers Spuren

Die Basis-ATK „Ups, ein Fehlfang“ fügt einem ausgewählten Gegner Quantenschaden in Höhe von bis zu 100 % von Ciphers ATK zu.

Die Fähigkeit „Hey, Jackpot zum Greifen nah“ hat eine Grundwahrscheinlichkeit von 120 %, den ausgewählten Gegner und die angrenzenden Ziele zu schwächen, wodurch deren verursachter Schaden um bis zu 10 % verringert wird, während Ciphers eigener Angriff für zwei Runden um bis zu 30 % erhöht wird. Außerdem fügt sie dem Hauptziel Quantenschaden in Höhe von bis zu 175 % von Ciphers Angriff zu und den benachbarten Gegnern Quantenschaden in Höhe von bis zu 87 % ihres Angriffs.

Die ultimative Fähigkeit „Mit freundlichen Grüßen, Kitty, die Phantomdiebin““ fügt dem ausgewählten Gegner Quantenschaden in Höhe von bis zu 105 % von Ciphers Angriff zu und anschließend diesemselben Ziel echten Schaden in Höhe von 25 % des aktuellen Wertes ihres Talents. Darauf folgt ein weiterer Schlag mit Quantenschaden in Höhe von bis zu 20 % ihres Angriffswerts sowie echtem Schaden in Höhe von 75 % des Zählstands, der zwischen dem Hauptziel und dessen Nachbarn aufgeteilt wird, bevor der Zählstand auf Null zurückgesetzt wird.

Das Talent „Die gastfreundliche Dolosianerin“ kennzeichnet den Gegner mit den höchsten maximalen HP als „Schirmherr“, sofern derzeit kein Ziel diesen Status innehat. Jedes Mal, wenn ein Verbündeter einen Treffer gegen den „Gönner“ landet, kann Cipher sofort mit einem Folgeangriff im Wert von bis zu 131 % ihres Angriffswerts reagieren – einmal pro Runde –, während sie 12 % des von Verbündeten gegen den „Gönner“ verursachten Nicht-Echten Schadens in ihren Zählerstand für die ultimative Fähigkeit einspeichert, um ihn später zu nutzen.

Ciphers Technik Der gestiefelte Kater Erhält 15 Sekunden lang „Zagreus’ Segen“. Während dieser Zeit ist Cipher für Gegner nicht aufspürbar und ihre Bewegungsgeschwindigkeit erhöht sich um 50 %. Wenn sie sich einem Gegner in der Oberwelt/im simulierten Universum/im divergierenden Universum nähert, besteht die Chance, sofort einen zufälligen Verbrauchsgegenstand zu erhalten – bis zu 50 Mal pro Erdtag.



Wenn sie mit aktivem „Zagreus’ Segen“ in den Kampf eintritt, fügt sie allen Gegnern Quantenschaden in Höhe von 100 % von Ciphers Angriffskraft zu. Der Schaden, den Cipher durch diesen Schaden erhält, wird um 200 % erhöht.

Ciphers Bonusfähigkeiten „Sleight of Sky“ Ciphers Folgeangriffe verursachen bis zu 100 % mehr kritischen Schaden, und solange sie auf dem Spielfeld ist, erleiden Gegner bis zu 40 % mehr Schaden aus allen Quellen. 300 Schurken Cipher erhält Tally-Fortschritt von Verbündeten, die Gegner angreifen, bei denen es sich nicht um den aktuellen Gönner handelt. Himmlische Schritte Wenn Ciphers Geschwindigkeit 140 oder 170 erreicht, steigt ihre Krit-Rate um bis zu 25 % oder 50 %, und ihr durch das Talent erzielter Zählstand steigt um bis zu 50 % oder 100 %.

Ciphers Attributboni (insgesamt) +14,4 % Quantenschaden +14 Geschwindigkeit +10,0 % Effekt-Trefferquote

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Ciphers Eidolons

E1, „Die Stimmung einschätzen, Freude finden“, erhöht Ciphers Talentvorräte auf 150 % ihres ursprünglichen Wertes und gewährt ihr vorübergehend einen Angriffsbonus von 80 % für zwei Runden, sobald ihr Folgeangriff trifft.

E2, „Im Getümmel, Beutejagd“, gewährt Cipher eine Grundwahrscheinlichkeit von 120 %, den Schaden, den ein getroffener Gegner erleidet, für zwei Runden um 30 % zu erhöhen, jedes Mal, wenn sie angreift; dies ist für die meisten „Spender“ der effizienteste Haltepunkt, da dadurch der Schaden des gesamten Teams gegen ihr markiertes Ziel direkt erhöht wird.

Was diese beiden betrifft – E3 und E5 –, so erhöhen sie lediglich die Stufen ihrer ultimativen Fähigkeit, ihrer Basisangriffskraft, ihrer Fertigkeit und ihres Talents. Betrachte sie daher eher als Boni, die du bei Gelegenheit mitnehmen kannst, anstatt gezielt darauf zu setzen.

E4, „Das Spiel ist aus“, „Schnell auf der Flucht“, fügt dem Patron einen bescheidenen zusätzlichen Quantenschaden in Höhe von 50 % ihres Angriffswerts hinzu, wann immer ein Verbündeter ihn angreift – eher eine nette Zusatzfunktion als eine Priorität.

E6, „The Thief’s Game“, „Unsung“ und „Free“, ist der andere echte Leistungsschub: Es erhöht den Schaden ihres Folgeangriffs um 350 %, rechnet noch mehr vom Teamschaden auf ihre Schadenssumme an und gibt einen Teil dieser Summe zurück, nachdem sie ihre ultimative Fähigkeit eingesetzt hat, anstatt alles durch den Reset zu verlieren.

Cipher Honkai Star Rail Meta-Bewertung: Ist Cipher gut?

Cipher ist eine starke Wahl, insbesondere für Teams, die auf Folgeangriffe und auf Debuffs angewiesene Schadensverursacher wie Acheron oder Feixiao ausgerichtet sind.

Ciphers Tier-Bewertungen Gesamtbewertung S Endgame-Bewertungen „Memory of Chaos“: EX



„Pure Fiction“: S



„Apokalyptischer Schatten“: S

Ihr größter Vorteil ist, wie wenig Vorbereitung sie benötigt: Sie wählt ihr eigenes „Patron“-Ziel selbst aus und beginnt mit dem Auszahlen, sobald Verbündete dieses angreifen, was sie für verschiedene Schadensverursacher-Archetypen flexibel einsetzbar macht, anstatt auf eine bestimmte Teamzusammensetzung festgelegt zu sein.

Sie passt besonders gut in Teams, die bereits auf Debuffs oder Folgeangriffe setzen, da ihr eigenes Kit beides zusätzlich zu dem verstärkt, was diese Carry-Charaktere ohnehin schon leisten. Um sie gut einzusetzen, erfordert sie vom Spieler echte Aufmerksamkeit, da ihr Wert davon abhängt, dass sie Treffer am richtigen Ziel landet, anstatt sie einfach auf „Auto-Kampf“ laufen zu lassen.

So erhältst du Cipher in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Cipher ist eine limitierte 5-Sterne-Figur, daher kann sie nur aus ihrem eigenen Charakter-Event-Warp („Slick and Speedy stiehlt die Sky“-Banner) gezogen werden, solange dieser aktiv ist – nicht aus dem permanenten Standard-Warp. Ein einzelner Zug in ihrem Banner kostet einen „Star Rail Special Pass“, der mit 160 „Stellar Jades“ gekauft werden kann. Für Spieler, die Guthaben aufladen, werden „Oneiric Shards“ im Verhältnis 1:1 in „Stellar Jades“ umgewandelt.

Denkt daran: Wenn ihr vorhabt, Guthaben aufzuladen, um Cipher, ihre Eidolons oder ihren charakteristischen Lichtkegel zu erhalten, lohnt es sich immer, vor dem Kauf die „Oneiric“-Aufladeboni im Shop, zeitlich begrenzte Bundles, den „Nameless Honor Battle Pass“ und den „Express Supply Pass“ zu prüfen. Diese erhöhen den Wert deiner Aufladungen erheblich und verschaffen dir mehr Ziehungen pro Ausgabe.

Sie debütierte in Version 3.3 im Banner „Slick and Speedy erobert den Himmel““, das vom 11. Juni 2025 bis zum 2. Juli 2025 lief. Ihr jüngster Wiederauftritt fand im Rahmen des Banners „Unvergessliche Clique“ (Phase 2)“ in Version 3.7 statt, das vom 26. November 2025 bis zum 16. Dezember 2025 lief. Bislang wurde noch kein weiterer Wiederauftritt von Cipher offiziell angekündigt.

Fazit: Solltest du in 2026? auf Cipher setzen?

Cipher hat sich ihren Platz als ei ne der derzeit flexibelsten Hybrid-Optionen zwischen DPS und Support verdient, vor allem weil ihre „Patron“- und „Tally“-Kombination mit fast jedem Team funktioniert, das zusätzlichen Folgeschaden oder zusätzliche Debuffs auf dem Spielfeld benötigt. Sie ist eine klare Empfehlung, wenn du bereits Acheron, Feixiao oder einen ähnlichen, auf Debuffs angewiesenen Carry einsetzt und konstanten Druck auf starke Einzelziele ausüben möchtest.

Etwas schwieriger zu empfehlen ist sie, wenn du dein Team lieber auf „Auto-Battle“ einstellst, da ein großer Teil ihres Wertes darin besteht, aktiv zu entscheiden, wann und wie ihre Folgeangriffe ausgelöst werden.

Vorteile Nachteile ✅ Verleiht dem gesamten Team allein durch ihre Anwesenheit auf dem Spielfeld



einen permanenten DMG-Anfälligkeits-Effekt ✅ Extrem schnell und Skill-Punkt-effizient in den meisten Teams



✅ Sammelt Teamschaden für einen hohen „True DMG“-Gewinn bei ihrer ultimativen



Fähigkeit ✅ Verursacht für eine Unterstützungseinheit



soliden „Toughness“-Schaden ✅ Erfordert keine starken Offensivinvestitionen, da der Großteil ihres Schadens aus der Sammelfunktion ihres Talents stammt ❌ Der persönliche Schadensausstoß ist ohne gezielte Investitionen



gering ❌ Benötigt einen hohen SPD-Breakpoint, um ihre stärkste Bonusfähigkeit



freizuschalten ❌ Verliert im automatischen Kampf im Vergleich zum manuellen Spiel erheblich an Wert

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Häufig gestellte Fragen