Ruan Mei HSR: Descripción general del personaje y kit 2026

Ruan Mei es un personaje de 5 estrellas del elemento Hielo que lucha en la ruta de la Armonía en Honkai Star Rail, y es una de las mejores opciones de apoyo del juego para los equipos que se basan en el daño de «Romper debilidad».

Esta guía del personaje repasa las habilidades de Ruan Mei, sus «Traces» y sus «Eidolons», así como la situación actual de su banner y de las recargas, además de ofrecer una valoración sobre si merece la pena intentarla conseguir en función de lo que sus habilidades aportan realmente al equipo.

Ruan Mei de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Hielo Camino Armonía Función Apoyo Lanzamiento Versión 1.6 (banner «Tríptico floral») Repeticiones Versión 2.3 (banner «Tríptico floral») Actores de doblaje Emi Lo (EN)



Saori Onishi (JP)



Zhang Wenyu (CH)



Yoon Yeo-jin (KR) Valoración general S Valoraciones de Endgame Memoria del caos: S



Ficción pura: S



Sombra apocalíptica: EX

Historia y trasfondo: ¿Quién es Ruan Mei en Honkai Star Rail?

Ruan Mei es la miembro número 81 de la Sociedad de los Genios, un grupo que reúne a algunas de las mentes más brillantes del universo, y trabaja como investigadora estudiando el origen y los mecanismos de la vida misma.

Es una erudita de voz suave y elegante, cuya actitud reservada esconde una mente muy aguda; al principio no tenía ningún interés en unirse a la Sociedad de los Genios y, según se dice, intentó tirar a la basura su invitación antes de acabar aceptando su puesto entre sus miembros.

Su investigación acabó llamando la atención de Nous, el Aeón de la Erudición, y esa conexión la impulsó a profundizar aún más en su trabajo, al tiempo que la hacía mostrarse aún más retraída con respecto a las personas que la rodeaban.

Antes de abandonar la Estación Espacial Herta para emprender sus viajes, Ruan Mei utilizó sus niveles inferiores para sus propios experimentos, trabajando junto a Herta, otra miembro de la Sociedad de los Genios, con quien también ayudó a diseñar el Universo Simulado.

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Explicación del kit de Ruan Mei

El ataque básico de Ruan Mei, «Fragancia entrelazada», inflige una cantidad moderada de daño de Hielo a un solo enemigo, pero rara vez tendrás que utilizarlo. Su habilidad, «String Sings Slow Swirls», sin embargo, es el núcleo de ese kit: otorga «Overtone», una mejora que aumenta el daño y la eficacia de «Weakness Break» de todos los aliados durante unos turnos.

Su habilidad definitiva, «Pétalos en la corriente, reposo en el sueño», abre una zona que potencia la penetración de resistencia de todo el equipo y marca a los enemigos alcanzados con «Thanatoplum Rebloom», lo que prolonga el tiempo que permanecen con la «Rotura de debilidad».

Su talento, «Hélice somatotípica», aumenta de forma permanente la SPD de todos los demás compañeros de equipo y, cada vez que un aliado activa un «Romper debilidad», Ruan Mei inflige además su propio daño adicional por «Romper».

Empieza siempre los combates con su técnica, «Serenata de seda», que activa automáticamente su habilidad de forma gratuita al inicio del combate, de modo que la mejora de daño de su equipo ya está activa antes incluso de que comience el primer turno

Resumen de las Huellas y los Eidolones de Ruan Mei

A continuación se explica qué hace realmente cada uno de los «Traces» de Ruan Mei, seguido de sus «Eidolons».

Las «Traces» de Ruan Mei

El ATQ básico de Ruan Mei, «Threading Fragrance», inflige daño de hielo equivalente a hasta el 100 % de su ATQ a un objetivo enemigo al nivel máximo de Huella. Se trata de una acción de relleno, ya que su verdadero valor proviene de sus potenciadores más que de su propio daño.

Su habilidad, «String Sings Slow Swirls», le otorga «Overtone» durante 3 turnos, que se reduce en 1 al comienzo de cada uno de sus turnos. Mientras «Overtone» está activo, el daño de todos los aliados aumenta hasta un 32 % y su «Eficacia para romper debilidades» también aumenta, ambos al nivel máximo de «Trace».

Su talento, «Hélice somatotípica», aumenta de forma permanente la velocidad (SPD) de todos los demás compañeros de equipo hasta un 10 % cuando alcanza el nivel máximo de «Trace». Cada vez que un aliado activa un «Weakness Break», Ruan Mei también inflige a ese enemigo un daño adicional de «Break» equivalente a hasta el 120 % de su propio daño de «Ice Break».

Su habilidad definitiva, «Pétalos en la corriente, reposo en el sueño», cuesta 130 de energía y abre una zona que dura 2 turnos. Dentro de la zona, la PEN de RES de todos los tipos de cada aliado aumenta hasta un 25 % al nivel máximo de «Trace», y sus ataques aplican «Thanatoplum Rebloom», que prolonga la duración de la «Rotura de debilidad» del enemigo y retrasa su acción cada vez que intente recuperarse de ella.

Técnica de Ruan Mei «Silken Serenade» Tras usar la técnica, Ruan Mei obtiene «Serenata sedosa». Al comienzo de la siguiente batalla, esto activa automáticamente su habilidad una vez sin consumir puntos de habilidad.

Habilidades adicionales de Ruan Mei Respiración inerte Aumenta el efecto de ruptura en un 20 % para todos los aliados. Los días se desvanecen, los pensamientos crecen Ruan Mei regenera 5 de energía al comienzo de su turno. Luces de velas sobre aguas tranquilas Por cada 10 % del efecto de ruptura de Ruan Mei que supere el 120 %, la mejora de daño de su habilidad aumenta adicionalmente un 6 %, hasta un máximo del 36 %.

Bonificaciones de estadísticas de Ruan Mei (total) +37,3 % de efecto de ruptura +22,5 % DEF +5 de velocidad

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Eidolones de Ruan Mei

El Eidolón E1 de Ruan Mei, «Bordado neuronal», es el que más se recomienda: mientras la «Zona» de su habilidad definitiva está activa, el daño de todos los aliados ignora el 20 % de la DEF del objetivo. Se trata de un aumento fijo del daño para todo el equipo que funciona en casi cualquier composición, por lo que la mayoría de las guías consideran el E1 como el punto de parada práctico para sus Eidolones.

El E2, «Paseo junto a los juncos», aumenta el ATK de todos los aliados en un 40 % contra enemigos que ya hayan sufrido «Rotura de debilidad». Es una buena opción si ya estás invirtiendo más en ella, aunque tiene menos importancia en composiciones de equipo que se basan en el daño de «Super Break» en lugar de en la escalada de ATK, así que valora esto en función de tu propio equipo antes de ir a por ella.

E3 y E5 simplemente aumentan los niveles de su Habilidad Definitiva y su Talento, así como su Ataque de Habilidad y su Ataque Básico, respectivamente, mientras que E4 otorga un aumento temporal del efecto de ruptura tras romper la debilidad de un enemigo.

El E6, «Cascada de fajín», amplía la zona de su Habilidad Definitiva en un turno y añade una gran bonificación al multiplicador de daño de ruptura de su Talento, lo que lo convierte en un objetivo a largo plazo muy interesante para una inversión dedicada a Ruan Mei, aunque requiere un conjunto completo de Eidolones para alcanzarlo.

Evaluación de Ruan Mei en el meta de Honkai Star Rail: ¿Es buena Ruan Mei?

Ruan Mei es una excelente elección, especialmente para equipos centrados en el daño de «Weakness Break», ya que todo su conjunto de habilidades está diseñado para que los equipos centrados en «Break» inflijan un daño mucho mayor.

Clasificación de Ruan Mei Valoración general S Clasificaciones de fase final Memoria del Caos: S



Ficción Pura: S



Sombra Apocalíptica: EX

Ruan Mei es una de las mejores unidades de apoyo en HSR para equipos centrados en romper las debilidades del enemigo de forma eficaz, y su mejora permanente de SPD hace que todo el equipo actúe con mayor frecuencia. El conjunto de habilidades de Ruan Mei sacrifica daño personal real a cambio de hacer que la rutina de ruptura de debilidades de todo el equipo golpee más fuerte, lo cual es un intercambio justo en casi cualquier equipo orientado a la ruptura.

Su mayor limitación es la inversión. Alcanzar sus niveles óptimos de eficacia en los efectos de ruptura requiere un gran compromiso en cuanto a reliquias y ajuste de estadísticas, y sus opciones de «Cono de luz», que no son su especialidad, se consideran bastante limitadas más allá de su mejor elección.

Cómo conseguir a Ruan Mei en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Ruan Mei es un personaje de 5 estrellas de edición limitada, por lo que solo se puede obtener en su propio evento de personaje (Tríptico floral) mientras esté activo, no en el Warp estándar permanente. Un único intento en su banner cuesta un Pase Especial de Star Rail, que se puede comprar con 160 Jades Estelares. Para los jugadores que realicen recargas, los «Oneiric Shards» se convierten a razón de 1:1 con los «Stellar Jades».

Recuerda que, si tienes pensado realizar una recarga para conseguir a Ruan Mei, sus Eidolones o su Cono de Luz exclusivo, siempre merece la pena consultar las bonificaciones de recarga «Oneiric» de la tienda, los paquetes por tiempo limitado, el Pase de Batalla «Honor Sin Nombre» y el Pase de Suministros Exprés antes de comprar nada. Esto aumentará considerablemente el valor de tus recargas y te permitirá obtener más tiradas por cada gasto.

Ruan Mei debutó en la versión 1.6 en su banner «Tríptico floral», que estuvo disponible del 27 de diciembre de 2023 al 17 de enero de 2024. Su última reaparición tuvo lugar en el mismo banner «Tríptico floral» durante la versión 2.3, que estuvo disponible del 19 de junio de 2024 al 10 de julio de 2024. Por el momento, no se ha anunciado oficialmente ninguna nueva reaparición de Ruan Mei.

Veredicto: ¿Deberías intentar conseguir a Ruan Mei en 2026?

Ruan Mei se ha ganado un puesto como una de las opciones de apoyo más potentes de HSR para equipos centrados en «Break», y merece la pena intentarla si tu plantilla ya cuenta con un causante de daño que se apoye en «Weakness Break» para infligir daño significativo. Sus potenciadores se aplican a casi todo el equipo a la vez, y su aumento permanente de SPD hace que todos completen sus rotaciones más rápido.

Si tu equipo actual no utiliza realmente «Weakness Break» como principal fuente de daño, Ruan Mei sigue siendo útil gracias a su mejora de daño fija para todo el equipo y a su zona de RES PEN para todos los tipos, aunque su valor disminuye si no cuenta con un compañero especializado en «Break».

Ventajas Contras ✅ Aumenta el daño de casi todos los aliados a la vez gracias al «Overtone»



de su habilidad ✅ Aumenta de forma permanente la velocidad (SPD) de todo el equipo gracias a su talento



✅ Convierte el «Weakness Break» de cualquier aliado en daño



adicional para todo el equipo ✅ La zona de reducción de resistencia a todos los tipos de su habilidad definitiva aumenta el daño elemental de forma generalizada



✅ La E1 añade un potente efecto de ignorar la defensa que beneficia a todo el equipo



✅ Se adapta a una amplia variedad de equipos, en lugar de limitarse a un único arquetipo ❌ Requiere una gran inversión en efectos de ruptura para alcanzar su máximo rendimiento



❌ Sus opciones de «Cono de luz» no emblemáticas son bastante limitadas



❌ Apenas aporta daño propio fuera de los desencadenantes de ruptura

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