Dan Heng Permansor Terrae HSR: Descripción del personaje y kit 2026

Dan Heng Permansor Terrae es un personaje de 5 estrellas del tipo «Preservación Física» en Honkai Star Rail, y su estrategia se basa en designar a un único aliado como su «Compañero de vínculo» y proteger a ese personaje con algunos de los escudos más potentes del juego para todo el equipo. Esta guía del personaje analiza su conjunto de habilidades, sus Trazas, sus Eidolones, su estado en el banner y si merece la pena intentarlo conseguir en función de lo que ya tengas en tu plantilla.

También he desglosado cómo funciona realmente su mecánica de compañero de vínculo, qué aportan su técnica y sus habilidades adicionales, y en qué aspectos son más importantes sus eidolones si ya lo tienes gracias al regalo gratuito.

Dan Heng Permansor Terrae de un vistazo: perfil del personaje

Rareza 5★ Elemento Físico Ruta Conservación Función Soporte Lanzamiento Versión 3.6 (banner «Slay Until Evil Ends») Repeticiones Versión 4.4 (banner «Indelible Coterie») Actores de doblaje Nicholas Leung (EN)



Kento Itō (JP)



Yú Dòng (CH)



Kim Hye-sung (KR) Valoración general EX Valoraciones de Endgame Memoria del caos: EX



Ficción pura: EX



Sombra apocalíptica: EX

Historia y trasfondo: ¿Quién es Dan Heng Permansor Terrae en Honkai Star Rail?

Dan Heng Permansor Terrae es una variante de Dan Heng vinculada a Amphoreus —el escenario presentado junto con los Herederos de Chrysos— y se le presenta (o, mejor dicho, se le vuelve a presentar) como una de esas figuras anónimas encargadas de proteger el mundo.

La presentación de Permansor Terrae se apoya directamente en ese marco: se le describe como aquel que «mantiene firme el mundo mientras este se derrumba» mientras porta la Llama Central de la Tierra. Pertenece a la facción de los Herederos de Chrysos (Terravox) junto con otros personajes vinculados a Amphoreus, como Cyrene. Un grupo muy diferente al que estamos acostumbrados a ver en torno al Dan Heng original.

Todos los jugadores que iniciaron sesión en el juego entre el 15 de octubre de 2025 y el final de la versión 4.0 recibieron una copia gratuita de él, por lo que muchos jugadores ya lo tienen en su plantilla antes incluso de haber tocado su banner. Esperamos que tú también estés entre ellos; sigue leyendo y sabrás exactamente por qué.

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Explicación del kit de Dan Heng Permansor Terrae

El kit de Dan Heng Permansor Terrae gira en torno a una única mecánica: designar a un aliado como su «compañero de vínculo». Su habilidad, «Terra Omnibus», otorga a ese compañero de vínculo (y al resto del equipo) un escudo, y su habilidad definitiva, «El apogeo de un dragón no conoce el arrepentimiento»», renueva y refuerza ese mismo escudo al tiempo que inflige daño físico a todos los enemigos del campo de batalla.

Su mecánica de «Compañero de vínculo» es lo que lo diferencia de una unidad de «Preservación» genérica. Su talento, «De la virtud, las formas se despliegan», invoca a un compañero llamado «Souldragon» en el momento en que un aliado se convierte en su «Compañero de vínculo». Souldragon actúa por iniciativa propia, elimina una desventaja del equipo cada vez que se mueve y añade un escudo adicional al que ya proporcionan su habilidad y su habilidad definitiva.

Una vez activada su habilidad definitiva, Souldragon se potencia y comienza a lanzar «ataques de seguimiento» que también infligen daño adicional del mismo tipo elemental que el del compañero de vínculo; así es como este apoyo físico acaba potenciando también el daño no físico de un compañero de equipo.

Su ataque básico, «Aegis Vitae», es un simple golpe físico contra un solo objetivo al que rara vez recurrirá, salvo en las primeras fases para recuperar puntos de habilidad. Su «Trace» más relevante para el juego prolongado es su «Técnica», que prepara a su compañero de vínculo y le permite activar una habilidad de forma gratuita antes incluso de que comience el combate, lo que le permite iniciar una rotación ya protegido por un escudo.

Resumen de los «Traces» y «Eidolons» de Dan Heng Permansor Terrae

A continuación se explica qué hace realmente cada una de las trazas de Dan Heng Permansor Terrae, seguidas de sus eidolones.

Trazas de Dan Heng Permansor Terrae

Su ataque básico, «Aegis Vitae», inflige daño físico equivalente a hasta el 100 % de su ataque a un solo enemigo cuando alcanza el nivel máximo de «Trace».

Su habilidad, «Terra Omnibus», designa a un aliado como su «Compañero de vínculo» y otorga a todos los aliados un escudo que puede contrarrestar un daño equivalente a hasta el 20 % de su ataque más 400 fijos al máximo nivel de «Trace», con una duración de 3 turnos. Los escudos que le proporciona se acumulan, pero nunca superan el 300 % del escudo que su habilidad proporciona en ese momento, y la etiqueta de «Compañero de vínculo» siempre pasa a quien haya sido el último objetivo de su habilidad.

Su habilidad definitiva, «El cenit de un dragón no conoce el arrepentimiento», inflige daño físico a todos los enemigos equivalente a hasta el 300 % de su ATK en el nivel máximo de Trace y renueva ese mismo escudo de equipo. Además, potencia a Souldragon durante 2 de sus acciones, tiempo durante el cual el «Ataque de seguimiento» de Souldragon inflige daño físico a todos los enemigos equivalente a hasta el 80 % de su ATK, más un daño adicional del tipo elemental del compañero de vínculo equivalente a hasta el 80 % del ATK de este.

Su talento, «De la virtud, las formas se despliegan», invoca a Souldragon (velocidad inicial de 165) cada vez que un aliado se convierte en su compañero de vínculo. Cada vez que Souldragon actúa, elimina 1 efecto negativo de todos los aliados y añade un escudo por un valor de hasta el 10 % de su ATK más 200 fijos al nivel máximo de «Trace», durante 3 turnos, que se acumula bajo el mismo límite del 300 % que el escudo de su habilidad. Souldragon desaparece si él o su compañero de vínculo caen al suelo.

Técnica de Dan Heng Permansor Terrae Earthrend Tras usarla, obtiene un compañero de vínculo e inflige aturdimiento a los enemigos cercanos durante 10 segundos, impidiéndoles atacar a los aliados. El estado de compañero de vínculo se mantiene al cambiar de personaje activo. Al inicio de la siguiente batalla, utiliza automáticamente su habilidad una vez sobre el personaje compañero de vínculo sin coste de puntos de habilidad.

Habilidades adicionales de Dan Heng Permansor Terrae Sublimidad Cuando Souldragon actúa, añade un escudo adicional al aliado que tenga el escudo más bajo en ese momento y, una vez potenciado, Souldragon también inflige un golpe adicional de daño extra al enemigo con más PV en ese momento. Silvanidad Acelera su propia acción un 40 % al inicio del combate; después, regenera su energía y acelera aún más la acción de Souldragon cada vez que su compañero de vínculo ataca. Empyreanidad Mientras utiliza su habilidad, aumenta el ATQ de su compañero de vínculo en una cantidad basada en su propio ATQ.

Bonificaciones de estadísticas de Dan Heng Permansor Terrae (total) +5 a la Velocidad +28,0 % de Ataque +22,5 % DEF

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Eidolones de Dan Heng Permansor Terrae

Su E1, «Desprenderse de las viejas cargas»», recupera 1 punto de habilidad cada vez que utiliza su habilidad definitiva y otorga a su compañero de vínculo un aumento de 3 turnos en la PEN de RES de todos los tipos, lo que supone una pequeña mejora en la calidad de vida. Es bueno tenerlo, pero no supone un gran aumento de poder.

Su E2, «Mira “Trails to Blaze”», es donde deberían detenerse la mayoría de los jugadores que decidan invertir más en él. Añade 2 acciones extra de Souldragon gracias a su habilidad definitiva, adelanta la acción de Souldragon en un 100 % justo después de usar su habilidad definitiva y duplica el daño adicional y el efecto de escudo que proporciona Souldragon mientras está potenciado.

Esto supone un salto significativo tanto en el daño con el que puede contar su compañero de vínculo como en la capacidad de supervivencia que aporta a todo el equipo.

Las habilidades E3 a E5 se centran principalmente en los niveles de «Trace»: impulsan su habilidad definitiva, su ataque básico, su habilidad y su talento aún más en sus respectivas curvas de escalado sin añadir ningún efecto nuevo.

Su E6, «Un sueño que abarca todas las tierras salvajes», supone una mejora considerable y merece la pena destacarlo por sí solo. Mientras su compañero de vínculo está activo, todos los enemigos reciben un 20 % más de daño, los golpes de su compañero de vínculo ignoran un 12 % de la DEF enemiga y su habilidad definitiva añade una ráfaga de daño adicional a cada enemigo equivalente a un tercio del ATK de su compañero de vínculo. Se trata de un auténtico aumento del techo de daño para cualquier aliado al que esté apoyando.

Evaluación del meta de Dan Heng Permansor Terrae en Honkai Star Rail: ¿Es bueno Dan Heng Permansor Terrae?

Dan Heng Permansor Terrae es una elección de nivel EX para equipos construidos en torno a un único causante de daño que escala con el ATK, como Anaxa o Phainon, ya que su Habilidad y sus Habilidades de bonificación canalizan una mejora directa del ATK hacia cualquier aliado que se convierta en su compañero de vínculo.

Clasificación por niveles de Dan Heng Permansor Terrae Valoración general EX Valoraciones de fin de partida Memoria del Caos: EX



Ficción Pura: EX



Sombra Apocalíptica: EX

Se mantiene a la altura en todos los modos de fase final porque sus escudos garantizan la supervivencia y su mecánica «Compañero de vínculo» amplifica el daño al mismo tiempo, una combinación poco habitual en un único personaje de apoyo. En general, es más versátil que muchos otros personajes de apoyo, incluidos incluso los de primer nivel.

El único verdadero límite a su valor es que esta amplificación se concentra en un solo personaje a la vez, por lo que destaca más en una estructura «hipercarry» construida en torno a un único causante de daño principal, y menos en un equipo que distribuye el daño entre varios atacantes.

Cómo conseguir a Dan Heng Permansor Terrae en Honkai Star Rail: banner, coste de teletransporte y recarga

Dan Heng Permansor Terrae se puede obtener en su propio «Warp de evento de personaje» siempre que su banner esté activo, nunca en el «Warp estándar» permanente. Realizar un tiraje cuesta «Jades estelares», que se convierten a razón de 1:1 a partir de «Fragmentos oníricos», la moneda premium con la que se recarga directamente. Cada intento consume un pase especial de teletransporte, y un pase cuesta 160 jades estelares.

Debutó originalmente a través del banner «Slay Until Evil Ends» y también se entregó de forma gratuita a todos los jugadores que iniciaran sesión entre el 15 de octubre de 2025 y el final de la versión 4.0, razón por la cual tantas plantillas ya lo tienen en Eidolon 0.

Su última reedición se llevó a cabo bajo el lema «Indelible Coterie», durante la Fase 1 de la Versión 4.4, y estuvo disponible del 14 de julio de 2026 al 5 de agosto de 2026.

Merece la pena comprobar las recargas de Fragmentos oníricos antes de decidirte por una tirada, ya que las bonificaciones por primera compra en algunos importes pueden duplicar efectivamente lo que recibes. Conviene confirmar las bonificaciones de recarga actuales en la página de la tienda antes de comprar, ya que estas pueden cambiar entre las distintas fases del banner.

Veredicto: ¿Deberías realizar un gacha por Dan Heng Permansor Terrae en 2026?

Dan Heng Permansor Terrae es una de las mejores unidades de sustento de Honkai Star Rail. Si tu cuenta ya cuenta con un potente causante de daño escalado por ATK al que le vendrían bien tanto un escudo como una mejora de daño directo, o si tienes pensado conseguir uno en el futuro, su valor se dispara enormemente.

Es menos imprescindible si tus atacantes más fuertes no escalan con el ATK, o si ya tienes un equipo bien equilibrado sin un «hipercarry» claro en torno al cual construirlo. Dado que la mayoría de los jugadores ya tienen una copia gratuita de él, supongo que la verdadera decisión aquí no es tanto si conseguirlo como hasta qué punto invertir en sus Eidolones y Huellas. Eso, y mucho más, lo aprenderás en su guía de configuración.

Ventajas Contras ✅ Ofrece uno de los tiempos de duración de escudo para todo el equipo más potentes de entre todos los personajes



de Preservación ✅ Aporta una mejora directa de ATK al aliado que se convierta en su compañero



de vínculo ✅ Su habilidad definitiva añade una auténtica capa de amplificación de daño además de sus escudos, algo poco habitual en un personaje que proporciona escudos



✅ Su mecánica de compañero de vínculo se complementa con los efectos de invocación que aportan



otros personajes ✅ Funciona con una gestión cómoda de energía y puntos de habilidad gracias a su talento y sus habilidades



adicionales ✅ Se repartió de forma gratuita a la mayoría de los jugadores, por lo que la mayoría ya lo tiene en Eidolón 0 ❌ Su repertorio de conos de luz específicos es limitado, ya que la mayoría de las opciones potentes de «Preservación» se basan en una escalabilidad de ATK que él solo aprovecha



en parte ❌ Aporta poco valor a los equipos cuyo principal causante de daño no escala en función del ATK



❌ Su potencial ofensivo se centra en un compañero de vínculo cada vez, por lo que contribuye menos fuera de los equipos de estilo «hipercarry»

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