Dan Heng Permansor Terrae HSR: Charakterübersicht und Bausatz 2026

Dan Heng Permansor Terrae ist ein 5-Sterne-Charakter der Klasse „Physische Erhaltung“ in Honkai Star Rail. Sein Spielkonzept basiert darauf, einen einzelnen Verbündeten als seinen „Bondmate“ zu bestimmen und diesen Charakter mit einigen der stärksten teamweiten Schilde im Spiel zu umgeben. Dieser Charakter-Guide behandelt seine Fähigkeiten, Spuren, Eidolons, seinen Status im Banner sowie die Frage, ob es sich lohnt, ihn zu ziehen, je nachdem, welche Charaktere du bereits in deinem Team hast.

Außerdem habe ich genau erklärt, wie seine „Bondmate“-Mechanik tatsächlich funktioniert, welche zusätzlichen Effekte seine Technik und seine Bonusfähigkeiten bieten und wo seine Eidolons am wichtigsten sind, falls du ihn bereits aus der kostenlosen Verlosung besitzt.

Dan Heng Permansor Terrae auf einen Blick: Charakterprofil

Seltenheit 5★ Element Physisch Pfad Erhaltung Rolle Unterstützung Veröffentlicht Version 3.6 (Banner „Slay Until Evil Ends“) Wiederholungen Version 4.4 (Banner „Unvergessliche Clique“) Synchronsprecher Nicholas Leung (EN)



Kento Itō (JP)



Yú Dòng (CH)



Kim Hye-sung (KR) Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Handlung und Hintergrund: Wer ist Dan Heng Permansor Terrae in „Honkai Star Rail“?

Dan Heng Permansor Terrae ist eine Form von Dan Heng, die mit Amphoreus verbunden ist – dem Setting, das zusammen mit den Chrysos-Erben eingeführt wurde –, und er wird als eine dieser namenlosen, die Welt beschützenden Gestalten vorgestellt (oder besser gesagt: erneut vorgestellt).

Die Einführung von Permansor Terrae stützt sich direkt auf diesen Rahmen: Er wird als derjenige beschrieben, der „die Welt im Fallen stabilisiert“, während er die Kernflamme der Erde trägt. Er gehört neben anderen mit Amphoreus verbundenen Charakteren wie Cyrene zur Fraktion der Chrysos-Erben (Terravox). Weit entfernt von der üblichen Besetzung, die wir gewohnt sind, den ursprünglichen Dan Heng zu umgeben.

Jeder Spieler, der sich zwischen dem 15. Oktober 2025 und dem Ende von Version 4.0 ins Spiel eingeloggt hat, erhielt ein kostenloses Exemplar von ihm, weshalb so viele Spieler ihn bereits in ihrem Kader haben, bevor sie sein Banner überhaupt angerührt haben. Hoffentlich gehört auch du dazu – lies weiter und du wirst genau erfahren, warum.

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Dan Heng Permansor Terraes Fähigkeiten erklärt

Dan Heng Permansor Terraes Fähigkeiten drehen sich um eine einzige Mechanik: die Bestimmung eines Verbündeten als seinen „Bondmate“. Seine Fähigkeit „Terra Omnibus“ verleiht diesem Bondmate (und dem Rest des Teams) einen Schild, und seine ultimative Fähigkeit „Der Höhepunkt eines Drachen kennt kein Bedauern“ erneuert und verstärkt denselben Schild, während sie jedem Gegner auf dem Spielfeld physischen Schaden zufügt.

Seine „Bondmate“-Mechanik ist es, die ihn von einer gewöhnlichen „Preservation“-Einheit unterscheidet. Sein Talent „Aus der Tugend entfalten sich Formen“ beschwört einen Begleiter namens „Souldragon“, sobald ein Verbündeter sein Bondmate wird. Souldragon handelt eigenständig, beseitigt bei jeder Bewegung einen Debuff aus dem Team und gewährt zusätzlich zu dem, was seine Fertigkeit und seine ultimative Fähigkeit bereits bieten, einen weiteren Schild.

Sobald seine ultimative Fähigkeit aktiv ist, wird Souldragon verstärkt und beginnt, Folgeangriffe auszuführen, die zudem zusätzlichen Schaden des Elementartyps des „Bondmates“ verursachen – auf diese Weise steigert dieser physische Unterstützer letztendlich auch den nicht-physischen Schaden eines Teamkollegen.

Sein Basisangriff „Aegis Vitae“ ist ein einfacher physischer Einzelzielangriff, auf den er sich außerhalb der frühen Skillpunkt-Rückgewinnung selten verlässt. Sein für das dauerhafte Spiel relevanterer „Trace“ ist seine „Technik“, die seinen Bondmate vorbereitet und eine kostenlose Skill-Aktivierung ermöglicht, noch bevor der Kampf überhaupt beginnt, sodass er eine Rotation bereits mit einem Schild geschützt eröffnen kann.

Übersicht über die Traces und Eidolons von Dan Heng Permansor Terrae

Hier erfährst du, was die einzelnen Traces von Dan Heng Permansor Terrae tatsächlich bewirken, gefolgt von seinen Eidolons.

Dan Heng Permansor Terraes Traces

Sein Basisangriff „Aegis Vitae“ fügt einem einzelnen Gegner bei maximaler Trace-Stufe physischen Schaden in Höhe von bis zu 100 % seines Angriffswerts zu.

Seine Fähigkeit „Terra Omnibus“ bestimmt einen Verbündeten als seinen Bondmate und gewährt jedem Verbündeten einen Schild, der bei maximaler Trace-Stufe Schaden in Höhe von bis zu 20 % seines Angriffswerts plus pauschal 400 abfedern kann und 3 Runden lang anhält. Wiederholte Schilde von ihm addieren sich, jedoch nie über 300 % des Schildes hinaus, den seine Fähigkeit derzeit gewährt, und die „Bondmate“-Markierung wechselt stets zu demjenigen, den seine Fähigkeit zuletzt als Ziel ausgewählt hat.

Seine ultimative Fähigkeit, „Der Höhepunkt eines Drachen kennt kein Bedauern““, fügt allen Gegnern physischen Schaden in Höhe von bis zu 300 % seines Angriffswerts bei maximaler Trace-Stufe zu und erneuert denselben Team-Schild. Außerdem verstärkt sie „Souldragon“ für 2 seiner Aktionen; während dieser Zeit fügt „Souldragons“ Folgeangriff allen Gegnern physischen Schaden in Höhe von bis zu 80 % seines Angriffswerts zu, zuzüglich zusätzlichen Schadens des Elementartyps des „Bondmates“ in Höhe von bis zu 80 % des Angriffswerts des „Bondmates“.

Sein Talent „Aus der Tugend entfalten sich Formen“ beschwört Souldragon (Anfangsgeschwindigkeit 165), sobald ein Verbündeter sein Bindepartner wird. Jedes Mal, wenn Souldragon agiert, hebt er 1 Debuff von allen Verbündeten auf und gewährt ihnen 3 Runden lang einen Schild im Wert von bis zu 10 % seines Angriffswerts plus pauschal 200 bei maximaler „Trace“-Stufe, der unter derselben Obergrenze von 300 % wie der Schild seiner Fertigkeit gestapelt wird. Souldragon verschwindet, wenn entweder er oder sein Verbündeter zu Boden geworfen wird.

Dan Heng Permansor Terraes Technik Earthrend Nach dem Einsatz erhält er einen Bondmate und versetzt Gegner in der Nähe für 10 Sekunden in einen Benommenheitszustand, wodurch diese keine Verbündeten angreifen können. Der Bondmate-Status bleibt beim Wechsel des aktiven Charakters erhalten. Zu Beginn des nächsten Kampfes wendet er seine Fertigkeit automatisch einmal auf den Bondmate-Charakter an, ohne dass Fertigkeitspunkte verbraucht werden.

Die Bonusfähigkeiten von Dan Heng Permansor Terrae Erhabenheit Wenn Souldragon agiert, gewährt er dem Verbündeten, der derzeit den niedrigsten Schildwert hat, einen zusätzlichen Schild. Sobald die Fähigkeit aktiviert ist, fügt Souldragon dem Gegner mit den derzeit höchsten HP zusätzlich einen Treffer mit zusätzlichem Schaden zu. Sylvanität Beschleunigt seine eigene Aktion zu Beginn des Kampfes um 40 %, regeneriert anschließend seine Energie und beschleunigt Souldragons Aktion jedes Mal weiter, wenn sein Bindepartner angreift. Empyreanität Während er seine Fertigkeit einsetzt, erhöht er die Angriffskraft seines Verbündeten um einen Wert, der auf seiner eigenen Angriffskraft basiert.

Dan Heng Permansor Terraes Attributboni (insgesamt) +5 SPD +28,0 % Angriff +22,5 % DEF

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Dan Heng Permansor Terraes Eidolons

Seine E1-Fähigkeit „Die alten Schuppen abstreifen““ stellt jedes Mal 1 Fertigkeitspunkt wieder her, wenn er seine ultimative Fähigkeit einsetzt, und gewährt seinem Bondmate 3 Runden lang einen Boost auf die RES-PEN aller Typen – ein kleiner, aber feiner Bonus, der die Spielqualität verbessert. Nett zu haben, aber kein wirklich großer Leistungsschub.

Sein E2, „Schau dir ‚Trails to Blaze‘ an“, ist der Punkt, an dem die meisten Spieler, die weiter investieren, aufhören sollten. Es fügt seiner ultimativen Fähigkeit zwei zusätzliche Souldragon-Aktionen hinzu, beschleunigt Souldragons Aktion um 100 % unmittelbar nach dem Einsatz seiner ultimativen Fähigkeit und verdoppelt den zusätzlichen Schaden sowie den Schildeffekt, den Souldragon im verstärkten Zustand gewährt.

Dies ist ein bedeutender Sprung sowohl hinsichtlich des Schadens, auf den sich sein Bondmate verlassen kann, als auch hinsichtlich der Überlebensfähigkeit, die er dem gesamten Team verleiht.

Bei E3 bis E5 geht es hauptsächlich um die reinen „Trace“-Stufen: Sie steigern seine ultimative Fähigkeit, seinen Basisangriff, seine Fertigkeit und sein Talent weiter entlang ihrer jeweiligen Skalierungskurven, ohne einen neuen Effekt hinzuzufügen.

Sein E6, „Ein Traum, der alle Wildnis umfasst“, ist eine beachtliche Verbesserung und verdient es, gesondert erwähnt zu werden. Solange sein Bondmate aktiv ist, erleidet jeder Gegner 20 % mehr Schaden, die Treffer seines Bondmates ignorieren 12 % der gegnerischen Verteidigung, und seine Ultimative Fähigkeit fügt jedem Gegner einen zusätzlichen Schadensschub hinzu, der einem Drittel der Angriffskraft seines Bondmates entspricht. Das ist eine echte Anhebung der Schadensobergrenze für jeden Verbündeten, den er unterstützt.

Dan Heng Permansor Terrae – Meta-Bewertung in „Honkai Star Rail“: Ist Dan Heng Permansor Terrae gut?

Dan Heng Permansor Terrae ist eine EX-Tier-Wahl für Teams, die um einen einzelnen, an der Angriffskraft skalierenden Schadensverursacher wie Anaxa oder Phainon herum aufgebaut sind, da seine Fertigkeit und seine Bonusfähigkeiten einen direkten Angriffs-Buff auf den Verbündeten lenken, der zu seinem Bondmate wird.

Dan Heng Permansor Terraes Stufenbewertungen Gesamtbewertung EX Endgame-Bewertungen Erinnerung an das Chaos: EX



Reine Fiktion: EX



Apokalyptischer Schatten: EX

Er behauptet sich in jedem Endgame-Modus, da seine Schilde für Überlebensfähigkeit sorgen und seine „Bondmate“-Mechanik gleichzeitig den Schaden verstärkt – eine seltene Kombination, die ein einzelner Support abdecken kann. Insgesamt ist er einfach vielseitiger als viele andere Supports, darunter sogar solche der obersten Stufe.

Die einzige wirkliche Einschränkung seines Werts besteht darin, dass sich diese Verstärkung jeweils auf einen Charakter konzentriert; daher glänzt er am stärksten in einer „Hypercarry“-Aufstellung, die um einen einzigen Hauptschadensverursacher herum aufgebaut ist – weniger jedoch in einem Team, das den Schaden auf mehrere Angreifer verteilt.

So erhältst du Dan Heng Permansor Terrae in Honkai Star Rail: Banner, Warp-Kosten und Aufladen

Dan Heng Permansor Terrae kann aus seinem eigenen Charakter-Event-Warp gezogen werden, sobald sein Banner aktiv ist – niemals aus dem permanenten Standard-Warp. Das Ziehen kostet Stellar Jades, die im Verhältnis 1:1 aus Oneiric Shards umgewandelt werden, der Premiumwährung, die du direkt aufladen kannst. Ein einzelner Zug verbraucht einen „Special Warp Pass“, und ein Pass kostet 160 „Stellar Jades“.

Er debütierte ursprünglich über das Banner „Slay Until Evil Ends“ und wurde zudem kostenlos an jeden Spieler verteilt, der sich zwischen dem 15. Oktober 2025 und dem Ende von Version 4.0 eingeloggt hat – weshalb er in so vielen Teams bereits auf Eidolon-Stufe 0 ist.

Seine jüngste Wiederholung fand im Rahmen der „Unvergessliche Clique“-Aktion während Phase 1 von Version 4.4 statt und war vom 14. Juli 2026 bis zum 5. August 2026 verfügbar.

Es lohnt sich, vor einer Ziehung zu prüfen, ob „Oneiric Shards“ aufgefüllt werden können, da sich durch Erstkaufboni bei einigen Nennwerten der Erhalt effektiv verdoppeln kann. Es empfiehlt sich, vor dem Kauf die aktuellen Aufladeboni auf der Shop-Seite zu überprüfen, da sich diese zwischen den Bannerphasen ändern können.

Fazit: Solltest du für Dan Heng Permansor Terrae ziehen2026?

Dan Heng Permansor Terrae ist eine der besten Sustain-Einheiten in „Honkai Star Rail“. Wenn dein Account bereits über einen starken, an ATK skalierenden Schadensverursacher verfügt, der sowohl von einem Schild als auch von einem direkten Schadens-Buff profitieren könnte, oder wenn du planst, in Zukunft einen solchen zu ziehen, dann steigt sein Wert massiv an.

Er ist weniger unverzichtbar, wenn deine stärksten Angreifer nicht vom Angriff (ATK) skalieren oder wenn du bereits ein ausgewogenes Team hast, das nicht um einen eindeutigen Hypercarry herum aufgebaut ist. Da die meisten Spieler bereits eine kostenlose Kopie von ihm besitzen, geht es hier wohl weniger um das Ziehen als vielmehr darum, wie viel man in seine Eidolons und Traces investieren sollte. Das und noch mehr erfährst du in seinem Build-Guide.

Vorteile Nachteile ✅ Bietet eine der stärksten teamweiten Schildverfügbarkeiten aller „Preservation“-Charaktere



✅ Verleiht dem Verbündeten, der sein „Bondmate“



wird, einen direkten Angriffsbonus ✅ Seine ultimative Fähigkeit sorgt zusätzlich zu seinen Schilden für eine echte Schadensverstärkung, was bei Schildträgern



selten ist ✅ Seine „Bondmate“-Mechanik harmoniert gut mit den Beschwörungs-Effekten anderer Charaktere ✅ Dank seines Talents und seiner Bonusfähigkeiten



kommt er mit einem überschaubaren Energie- und Skillpunktverbrauch aus



✅ Wurde den meisten Spielern kostenlos zur Verfügung gestellt, sodass die meisten ihn bereits auf Eidolon-Stufe 0 haben ❌ Sein Pool an speziellen Lichtkegeln ist gering, da die meisten starken „Preservation“-Optionen eine Angriffsskalierung voraussetzen, die er nur teilweise nutzt



❌ Bringt Teams, deren Hauptschadensverursacher nicht über den Angriff



skaliert, kaum einen Mehrwert ❌ Sein offensives Potenzial konzentriert sich jeweils auf einen Bondmate, sodass er außerhalb von Teams im Hypercarry-Stil weniger beiträgt

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Häufig gestellte Fragen