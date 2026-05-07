Cómo overclockear la memoria RAM: una guía paso a paso para gamers

Optimizar la memoria RAM para mejorar el rendimiento solía ser algo que solo se atrevían a hacer los entusiastas del hardware. Hoy en día, la RAM de alta velocidad es habitual en los equipos para videojuegos, y aprender a overclockearla puede ser una forma sencilla de sacar unas cuantas fotogramas más a un equipo bien equipado.

En este artículo, explico qué es el overclocking de la RAM, cómo funciona y los pasos seguros que sigo cada vez que llevo mis módulos de memoria más allá de los ajustes de fábrica. Basándome en los consejos recientes de expertos en hardware y en mi propia experiencia montando ordenadores, mi objetivo es ofrecer una guía práctica sobre el overclocking que resulte accesible para los principiantes.

Si quieres que la transferencia de datos sea más fluida en juegos exigentes o simplemente sientes curiosidad por los tiempos de memoria, esta guía te explicará todo lo que necesitas saber.

Cómo overclockear la memoria RAM: qué significa y por qué lo hacen los gamers

El overclocking de la RAM consiste en hacer funcionar la memoria del ordenador a velocidades superiores a las especificadas por el fabricante. La velocidad de un módulo de memoria viene determinada por su frecuencia de reloj (medida en megahercios) y sus tiempos de latencia. Una frecuencia más alta implica una mayor velocidad de transferencia de datos, mientras que una latencia más baja significa que se accede a los datos más rápidamente. Al overclockear la RAM, se modifican los ajustes de la memoria para alcanzar frecuencias más altas o tiempos más ajustados, a menudo con un ligero aumento del voltaje de la memoria para mantener la estabilidad.

Empecé a investigar sobre el overclocking de la memoria RAM cuando monté mi primer ordenador para juegos en la universidad. Utilizando módulos DDR4 de 3200 MHz, activé el perfil de memoria extremo (XMP) en la BIOS y noté de inmediato un mejor rendimiento en mis juegos de disparos favoritos. El overclocking de la memoria redujo los tiempos de carga y mejoró la capacidad de respuesta del sistema en juegos que consumen mucha memoria.

Además, me permitió comprender mejor cómo interactúan entre sí componentes como el controlador de memoria de la CPU y la BIOS de la placa base. Aunque las mejoras son a veces modestas, la combinación de mayores velocidades y menor latencia puede suponer una diferencia notable para los entusiastas que buscan sacar el máximo partido a cada fotograma.

Cómo influye la velocidad de la memoria RAM en el rendimiento del sistema

La memoria de acceso aleatorio (RAM) actúa como puente entre el procesador y el almacenamiento a largo plazo. Cuando ejecutas un juego o procesas un vídeo, la RAM almacena los datos a los que la CPU necesita acceder rápidamente. Utilizar la RAM a una velocidad de reloj más alta mejora la velocidad de transferencia de datos, lo que permite al procesador recuperar la información más rápidamente.

Los tiempos de latencia más bajos reducen el tiempo de espera entre cada operación de memoria, lo que mejora aún más la capacidad de respuesta. Por eso, los gamers y los creadores de contenido suelen optar por kits de RAM con frecuencias más altas y tiempos optimizados. Una combinación equilibrada de frecuencia y latencia ofrece un mejor rendimiento que buscar únicamente la velocidad.

¿Cuál es el truco?

El overclocking de la RAM tiene sus riesgos. Forzar los módulos de memoria más allá de sus especificaciones de fábrica puede aumentar la generación de calor y sobrecargar el controlador de memoria de la CPU. También puede requerir un mayor voltaje de la DRAM, lo que aumenta el riesgo de inestabilidad del sistema y posibles daños en el hardware si se lleva demasiado lejos.

Por lo general, la duración de la batería de los ordenadores portátiles se reduce cuando se overclockea la memoria. Por eso es fundamental realizar el ajuste de la RAM en pequeños incrementos y comprobar la estabilidad tras cada cambio. Si se hace correctamente, el overclocking de la RAM suele ser seguro, pero siempre existe cierto riesgo al aumentar el voltaje por encima de los ajustes de fábrica.

Cómo preparar el sistema antes de overclockear la memoria RAM

Un overclocking de la memoria RAM satisfactorio comienza mucho antes de ajustar las frecuencias. Una buena preparación garantiza que el sistema pueda soportar la carga y que se disponga de un punto de referencia sólido tras los cambios.

Comprueba la compatibilidad y la refrigeración

No todas las placas base y CPU admiten el overclocking de la RAM. La posibilidad de ajustar la frecuencia y los tiempos de la memoria depende del chipset de la placa base, de las funciones de la BIOS y del controlador de memoria de la CPU. Asegúrate de que tu hardware admita funciones como XMP o DOCP y de que cuente con una regulación de voltaje sólida.

Los usuarios que utilizan procesadores Intel Core suelen buscar placas base compatibles con las opciones AI Tweaker o Extreme Tweaker (habituales en las placas de ASUS), ya que estos menús de la BIOS permiten acceder a los ajustes de memoria. Por su parte, las placas AMD diseñadas para procesadores Ryzen ofrecen funciones similares en el modo avanzado.

La refrigeración es igual de importante. La memoria overclockeada genera calor adicional, lo que puede afectar a la estabilidad del sistema. Asegúrate de que la carcasa tenga una ventilación adecuada y de que el disipador de la CPU no esté ya al límite.

Cuando monté mi equipo actual, cambié el refrigerador de serie por un disipador en torre antes de tocar la configuración de la memoria, porque me di cuenta de que unos voltajes más altos podían hacer que las temperaturas subieran a niveles inaceptables.

Haz una copia de seguridad de los datos importantes y establece un punto de referencia

El overclocking puede provocar en ocasiones reinicios aleatorios o daños en los datos si se llevan los ajustes demasiado al límite. Haz una copia de seguridad de los archivos importantes antes de empezar. A continuación, establece un punto de referencia para saber cuánto rendimiento estás ganando. Herramientas como CPU-Z, HWInfo, AIDA64 o la pestaña «Rendimiento» del Administrador de tareas te permiten ver la frecuencia, la latencia y el voltaje actuales de la memoria. Ejecuta una prueba de rendimiento de la memoria o tu juego favorito y anota los resultados.

Esta referencia te ayudará a cuantificar las mejoras en el rendimiento y a detectar cualquier inestabilidad en una fase temprana.

Elige la placa base y la CPU adecuadas

La placa base determina qué frecuencias de memoria están disponibles y la capacidad del sistema para soportar voltajes más altos. Las placas diseñadas pensando en el overclocking suelen incluir funciones como botones de actualización de la BIOS y interruptores para borrar el CMOS. Además, cuentan con secciones de suministro de energía potentes para admitir kits de memoria diseñados para altas velocidades.

Por ejemplo, nuestro artículo sobre el Las mejores placas base para el i9-14900K destaca la ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero, que admite velocidades DDR5 superiores a los 8000 MHz e incluye controles avanzados de voltaje.

Si estás montando un equipo con procesadores AMD, nuestro las mejores placas base AMD Roundup recomienda placas base como la GIGABYTE X870, diseñadas para el overclocking e equipadas con ranuras reforzadas y sistemas de refrigeración adicionales.

Es igual de importante combinar la memoria con una CPU potente, ya que el controlador de memoria se encuentra en el procesador. Los chips más recientes de Intel y AMD ofrecen mayores límites de frecuencia de memoria y una estabilidad mejorada, pero cada plataforma tiene sus propias limitaciones.

Infórmate sobre la compatibilidad de memoria de tu CPU antes de decidir hasta dónde ampliar tu RAM. Nuestra guía sobre Comprobación de la temperatura de la CPU analiza los rangos de temperatura y las herramientas de supervisión que te ayudarán a controlar el procesador mientras ajustas la memoria.

Activar XMP o EXPO: la forma más sencilla de mejorar el rendimiento de la memoria RAM

La forma más rápida de overclockear la RAM es activando el perfil de memoria extremo almacenado en los módulos de memoria. Los perfiles XMP (Intel) o EXPO (el equivalente de AMD) son ajustes preconfigurados creados por el fabricante de los módulos de memoria, diseñados para que la RAM funcione a velocidades superiores a las de la especificación JEDEC estándar. Activar uno de estos perfiles puede proporcionar mejoras significativas en el rendimiento sin necesidad de realizar ajustes manuales.

Acceder al BIOS

Para activar un perfil XMP o EXPO, reinicia el ordenador y accede a la interfaz de la BIOS o UEFI. Para ello, suele ser necesario pulsar una tecla como Supr, F2 o Esc durante el arranque. Una vez dentro, ve a la configuración de memoria o a la sección «AI Tweaker». Cada marca de placa base lo denomina de forma diferente; las placas ASUS suelen tener una AI Tweaker menú, las placas base MSI utilizan Extreme Tweaker, y las placas de Gigabyte simplemente lo denominan como Configuración de la memoria.

Busca una opción que se llame Perfil XMP, DOCP, oEXPO. Normalmente verás varios perfiles que corresponden a diferentes combinaciones de frecuencia de memoria, tiempos y voltaje. El perfil 1 suele ofrecer un overclocking moderado, mientras que el perfil 2 lleva la memoria más cerca de su máximo nominal. Selecciona un perfil, guarda los cambios y reinicia el equipo. Cuando vuelvas al sistema operativo, vuelve a ejecutar la prueba de rendimiento para comprobar la diferencia de rendimiento.

¿Qué ocurre entre bastidores?

Al activar XMP/EXPO, la BIOS ajusta automáticamente la frecuencia de la DRAM, los tiempos de memoria y el voltaje de la DRAM para que se ajusten al perfil almacenado en el módulo. Por ejemplo, al activar un perfil XMP, es posible que tu kit DDR4 se configure a 3200 MHz con tiempos de 14-14-14-34 a 1,35 V.

Estos valores son superiores a los ajustes estándar de JEDEC (que suelen oscilar entre 2133 y 2666 MHz para DDR4) y pueden suponer un notable aumento del rendimiento del sistema.

Según mi experiencia, al activar XMP se consigue una mejora de entre el 10 % y el 20 % en el ancho de banda de la memoria, sin que se produzcan problemas de estabilidad. Es el mejor punto de partida para la mayoría de los usuarios, ya que los ajustes han sido probados por el fabricante del módulo de memoria.

Overclocking manual de la RAM: ajuste preciso de la frecuencia, el voltaje y los tiempos

Una vez activado el XMP, es posible que sigas queriendo mejorar el rendimiento o que tengas módulos que no sean compatibles con XMP. El overclocking manual te permite explorar los límites de tu memoria y adaptar la configuración a tu equipo concreto. Este proceso consiste en ajustar de forma gradual la frecuencia de la DRAM, los tiempos de memoria y los voltajes para encontrar la configuración más estable posible. El ajuste manual requiere paciencia y exige realizar pruebas de estrés tras cada cambio para garantizar la estabilidad del sistema.

Aumentar la frecuencia de los DRAM en pequeños incrementos

Con XMP activado (o tras anotar tu configuración de referencia), accede a la BIOS y busca el ajuste que controla la frecuencia de la DRAM. Aumenta el valor poco a poco, normalmente en incrementos de 200 MHz para DDR4 o de 100 MHz para DDR5, y reinicia el sistema para comprobar si sigue funcionando con estabilidad.

En el caso de los sistemas DDR5 con la plataforma Z690 de Intel, las guías de overclocking recomiendan utilizar la relación Gear 2, en la que el controlador de memoria funciona a la mitad de la frecuencia de la DRAM. Esto permite alcanzar velocidades de memoria más altas sin sobrecargar el controlador de memoria. Empieza con un aumento moderado (por ejemplo, de 6400 MHz a 6600 MHz) y ve subiendo poco a poco.

Ajuste del voltaje del DRAM y sintonización aproximada

Las frecuencias más altas suelen requerir más voltaje para mantenerse estables. Si tu sistema no arranca tras aumentar la frecuencia, sube ligeramente el voltaje de la DRAM, entre 0,01 V y 0,05 V, sin sobrepasar los límites de seguridad recomendados por el fabricante del módulo de memoria. En el caso de la DDR4, el voltaje predeterminado es de 1,2 V o 1,35 V para los perfiles XMP, y muchos overclockers consideran que 1,4 V o 1,5 V es el límite máximo. Los módulos DDR5 suelen funcionar a entre 1,25 V y 1,35 V para EXPO o XMP, y los overclockers a veces aumentan este valor a 1,4 V o 1,45 V. Evita los saltos bruscos y supervisa las temperaturas después de cada cambio.

El ajuste manual también puede implicar modificar otros voltajes, como el voltaje del controlador de memoria (VCCIO) y el voltaje del agente del sistema (VCCSA) en plataformas Intel, o el voltaje del SoC en plataformas AMD, para mantener la estabilidad del controlador de memoria a velocidades más altas. Estos ajustes afectan a otros componentes y deben modificarse con precaución.

Reducir los tiempos de memoria

Los tiempos de memoria describen el número de ciclos de reloj que tarda la RAM en realizar determinadas operaciones. Los tiempos principales, entre los que se incluyen la latencia CAS (tCL), el tRCD (retardo de RAS a CAS), el tRP (tiempo de precarga de fila) y el tRAS (tiempo de activación de fila), tienen un impacto significativo en el rendimiento. Unos tiempos más bajos (tiempos más ajustados) reducen la latencia, pero pueden requerir más voltaje o una frecuencia más baja para mantenerse estables.

Una vez que hayas encontrado una frecuencia y un voltaje estables, intenta reducir los tiempos de sincronización disminuyendo cada valor un paso cada vez; a continuación, reinicia el sistema y realiza una prueba rápida de estabilidad. Si el sistema no arranca, vuelve a aumentar los tiempos de sincronización hasta el valor estable anterior.

El ajuste de los tiempos es un proceso de prueba y error que puede llevar tiempo, pero que puede aportar mayores mejoras de rendimiento que la mera aumento de la frecuencia. Los aficionados al overclocking suelen utilizar herramientas como Thaiphoon Burner para identificar los chips de memoria (Samsung B-die, Hynix o Micron) utilizados en sus módulos, ya que los diferentes circuitos integrados responden de forma distinta al voltaje y a los tiempos. Se sabe, por ejemplo, que los kits Samsung B-die alcanzan altas frecuencias con menor latencia, mientras que los módulos Micron E-die pueden requerir voltajes más altos.

Equilibrio entre frecuencia y latencia

El overclocking consiste en encontrar el equilibrio entre velocidad y estabilidad. Aumentar la frecuencia puede obligar a relajar los tiempos de acceso, lo que puede contrarrestar parte de la mejora en el rendimiento. A veces, una frecuencia ligeramente inferior con tiempos de acceso más ajustados ofrece un mejor rendimiento general.

Durante mis propias pruebas con un kit DDR4 a 3600 MHz, descubrí que funcionar a 3600 MHz con tiempos de 16-18-18-38 ofrecía una experiencia de juego más fluida que a 3800 MHz con tiempos de 20-22-22-42. La mejora se debió a una menor latencia y a un controlador de memoria más estable.

Pruebas de estrés para tu overclocking

Después de cada cambio, inicia el sistema operativo y ejecuta pruebas de estrés para comprobar la estabilidad. Herramientas como MemTest86, la prueba «Blend» de Prime95 y AIDA64 pueden detectar errores de memoria y problemas de estabilidad. Deja que estas pruebas se ejecuten durante al menos una o dos horas, o hasta que completen varias pasadas sin errores. Supervisa las temperaturas del sistema y presta atención a reinicios aleatorios o bloqueos. Si detectas inestabilidad, reduce la frecuencia, relaja los tiempos o reduce el voltaje. Es posible que tengas que probar varias combinaciones antes de encontrar un equilibrio que ofrezca mejoras de rendimiento sin sacrificar la estabilidad.

Pruebas y supervisión: garantía de estabilidad y mejora del rendimiento

El overclocking de la memoria RAM consiste principalmente en garantizar que el sistema se mantenga estable en condiciones reales. Eso implica realizar pruebas, supervisar el sistema y realizar los ajustes necesarios.

Utiliza programas de pruebas de rendimiento como AIDA64, MaxxMEM2 o PassMark para medir el ancho de banda y la latencia de la memoria antes y después del overclocking. Para los videojuegos, también puedes usar las pruebas de rendimiento integradas o registrar las tasas de fotogramas en tus títulos favoritos. El software de monitorización como HWMonitor o HWiNFO puede mostrar el voltaje de la DRAM, la temperatura del controlador de memoria y otros parámetros críticos. Mantén estas herramientas en ejecución durante las pruebas de estrés para detectar picos repentinos. Si las temperaturas suben o el sistema genera errores, reduce el voltaje o la frecuencia.

Comprobación de la temperatura de la CPU y otros componentes

El overclocking de la memoria RAM puede afectar indirectamente a otros componentes del hardware. Un mayor voltaje de la DRAM puede elevar la temperatura del controlador de memoria de la CPU y la temperatura general del sistema, lo que repercute en la estabilidad y la vida útil de los componentes.

Asegúrate de que la temperatura de la CPU se mantenga dentro de los límites de seguridad, normalmente por debajo de los 85 °C durante las partidas o las pruebas de estrés. Ajusta las curvas de los ventiladores o mejora tu sistema de refrigeración si las temperaturas se acercan a los umbrales críticos.

Reconocer la inestabilidad

Entre los signos de inestabilidad se incluyen fallos en las aplicaciones, pantallas azules o reinicios aleatorios. También es posible que observes artefactos gráficos o interrupciones en el audio durante los juegos. Cuando te encuentres con estos problemas, vuelve a la última configuración estable e intenta realizar ajustes más moderados. A veces, el sistema se inicia correctamente, pero produce errores de memoria durante las pruebas de estrés; esto indica que el overclocking está cerca de su límite. Es mejor funcionar ligeramente por debajo de la frecuencia máxima estable que arriesgarse a que se dañen los datos.

Riesgos, inconvenientes y cuándo no se debe overclockear la memoria RAM

Aunque el overclocking de la memoria RAM puede aportar mejoras significativas en el rendimiento, hay ocasiones en las que no merece la pena el esfuerzo. Conocer los inconvenientes te ayudará a decidir si el ajuste manual es adecuado para tu sistema.

Posibles riesgos relacionados con el hardware

Aumentar el voltaje de la DRAM y hacer funcionar la memoria a frecuencias más altas incrementa el calor y la carga eléctrica sobre los chips de memoria y el controlador de memoria de la CPU. Un voltaje excesivo puede acortar la vida útil de los módulos de RAM e incluso dañar la placa base. Algunos fabricantes de memoria anularán la garantía si se producen daños debido al overclocking. Consulta siempre la ficha técnica o la página del producto de tu RAM para conocer el voltaje máximo seguro antes de continuar.

Inestabilidad del sistema y pérdida de datos

Un overclocking demasiado agresivo puede provocar reinicios aleatorios, bloqueos del sistema o la corrupción de datos. Si utilizas el sistema para tareas críticas o no puedes permitirte ningún tiempo de inactividad, quizá sea mejor utilizar la memoria a las velocidades predeterminadas o simplemente activar un perfil XMP. Realiza copias de seguridad periódicas de tus datos y guarda una copia de la configuración de la BIOS para poder volver rápidamente a configuraciones que sepas que son estables.

Rendimientos decrecientes y mejoras alternativas

Las mejoras de rendimiento que se obtienen al overclockear la RAM varían en función de la carga de trabajo. Los videojuegos y la creación de contenidos pueden beneficiarse de una mayor frecuencia de memoria y una menor latencia, pero en las tareas cotidianas, como navegar por Internet o el procesamiento de textos, apenas se nota mejora. Además, hay un límite en cuanto a hasta qué punto se puede forzar la memoria antes de que otros componentes se conviertan en el cuello de botella. Llegado un punto, el esfuerzo adicional y el tiempo invertido pueden no justificar un pequeño aumento en la velocidad de fotogramas.

En algunos casos, cambiar a módulos más nuevos con velocidades base más altas o mayor capacidad puede ser una opción mejor que el overclocking manual. Por ejemplo, pasar de 8 GB a 16 GB de RAM de alta velocidad ofrece mejoras más notables en los juegos modernos que aumentar la frecuencia del kit actual en 200 MHz.

Consejos profesionales para un overclocking de la RAM seguro y eficaz

Para optimizar el rendimiento y minimizar los riesgos, sigue estas recomendaciones:

Haz pequeños cambios. Ajusta la frecuencia, los tiempos y el voltaje en pequeños incrementos. Si pasas directamente a ajustes elevados, aumentas el riesgo de que el sistema se bloquee. Da prioridad a la refrigeración. Una ventilación adecuada y un disipador de CPU de calidad ayudan a disipar el calor adicional generado por los voltajes más altos de la memoria. Evita el overclocking en cajas con poco espacio o en entornos polvorientos. Equilibra la frecuencia y los tiempos. A veces, una frecuencia ligeramente inferior con tiempos más ajustados ofrece un mejor rendimiento en la práctica. Prueba diferentes configuraciones hasta dar con la combinación ideal para tu hardware. Supervisa el controlador de memoria. Presta atención a la temperatura del controlador de memoria de la CPU. Si la RAM funciona a una temperatura muy por encima del límite de Infinity Fabric o del controlador de memoria, puede provocar inestabilidad, especialmente en los sistemas AMD, donde la velocidad de Infinity Fabric está vinculada a la velocidad de la memoria. Conoce los tipos de chips de memoria. Los distintos chips de memoria reaccionan de forma diferente al voltaje y a los tiempos de acceso. Los kits Samsung B-die suelen permitir una latencia menor y una frecuencia más alta, mientras que los módulos Micron E-die pueden requerir más voltaje. Herramientas como Thaiphoon Burner pueden identificar los chips de tus módulos de RAM. Prepárate para parar. El overclocking no es una competición. Si consigues una configuración que ofrece un aumento estable del rendimiento sin elevar los voltajes a niveles peligrosos, disfruta de la mejora en lugar de perseguir 50 MHz más.

¿Listo para jugar?

Aprender a overclockear la memoria RAM es un proceso gratificante que permite obtener un rendimiento adicional sin necesidad de comprar nuevo hardware. Empieza por comprender los conceptos básicos sobre la frecuencia y los tiempos de la memoria, prepara tu sistema con una refrigeración adecuada y copias de seguridad, y activa los perfiles XMP o EXPO para conseguir un aumento sencillo del rendimiento. Si te sientes cómodo probando ajustes manuales, aumenta la frecuencia de la DRAM poco a poco, ajusta el voltaje con cuidado y reduce los tiempos para conseguir una menor latencia. Realiza siempre pruebas de estrés tras cada cambio y supervisa las temperaturas para proteger tus componentes.

Una vez que hayas ajustado la memoria RAM, notarás que los juegos se inician más rápido y que la velocidad de fotogramas es más constante. Una de las formas en las que me encanta poner a prueba mi equipo overclockeado es lanzándome a un gran juego de mundo abierto que exprima al máximo todos los componentes. Starfield es un ejemplo perfecto. Con un vasto universo por explorar y unos requisitos del sistema exigentes, saca partido de cada bit de ancho de banda de memoria adicional. Puedes conseguir Starfield (PC) – Clave de Steam – Global en nuestra tienda y comprueba cómo se comporta tu memoria recién overclockeada en la exploración espacial. Es una forma estupenda de disfrutar de los frutos de tu esfuerzo mientras te sumerges en uno de los juegos de rol más esperados de los últimos años.

Preguntas frecuentes

¿Es seguro overclockear la memoria RAM?

El overclocking de la memoria RAM suele ser seguro si se realiza con cuidado, aumentando los valores poco a poco y manteniendo los voltajes dentro de los límites especificados por el fabricante del módulo de memoria. La clave está en supervisar la estabilidad y las temperaturas del sistema, y evitar superar los voltajes recomendados. Unos ajustes demasiado agresivos pueden provocar fallos del sistema o daños en el hardware, por lo que hay que proceder con cautela y realizar pruebas de estrés después de cada cambio.

¿Cómo puedo overclockear la memoria RAM en la BIOS?

Para overclockear la RAM en la BIOS, reinicia el ordenador y pulsa la tecla que aparece en la pantalla de arranque —normalmente Supr o F2— para acceder a la interfaz de la BIOS o UEFI. Busca la sección de configuración de la memoria (puede llamarse «AI Tweaker», «Extreme Tweaker» o simplemente «Configuración de la memoria») y activa un perfil XMP, EXPO o DOCP para obtener un aumento rápido del rendimiento. Para el ajuste manual, aumenta la frecuencia de la DRAM en pequeños incrementos, ajusta el voltaje de la DRAM según sea necesario y comprueba la estabilidad después de cada cambio. Guarda la configuración y reinicia el equipo para aplicarla.

¿Aumenta el overclocking de la memoria RAM los FPS en los videojuegos?

Sí, overclockear la memoria RAM puede aumentar los FPS en los videojuegos, sobre todo en aquellos títulos que son sensibles al ancho de banda y la latencia de la memoria. Una memoria más rápida reduce el tiempo que tarda la CPU en acceder a los datos, lo que puede mejorar la tasa de fotogramas y reducir los tirones. Sin embargo, la mejora en el rendimiento varía según el juego y puede ser modesta en comparación con otras mejoras, como una tarjeta gráfica más potente.

¿Puedo overclockear la RAM sin perfiles XMP o EXPO?

Sí, puedes overclockear la RAM sin XMP ni EXPO ajustando manualmente la frecuencia, los tiempos y el voltaje de la memoria en la BIOS. Empieza con la configuración predeterminada de tus módulos y aumenta la frecuencia de la DRAM poco a poco, añadiendo voltaje solo cuando sea necesario. Reduce los tiempos con cuidado y comprueba la estabilidad. El overclocking manual requiere más experimentación, pero te permite ajustar el rendimiento con mayor precisión que los perfiles preestablecidos.

¿El overclocking de la memoria RAM anulará mi garantía?

Depende del fabricante. Algunos fabricantes de memoria RAM y placas base permiten el overclocking mediante XMP o EXPO sin que ello afecte a la garantía, mientras que otros pueden anularla si se producen daños debido a ajustes manuales. Comprueba las condiciones de la garantía de tu kit de memoria RAM y de tu placa base antes de realizar el overclocking. El uso de perfiles preconfigurados suele suponer menos riesgo que los ajustes manuales de voltaje.