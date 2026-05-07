Cómo grabar audio en Mac: guía completa para gamers y creadores

Puedes aprender a grabar audio en un Mac en unas pocas horas. Conocer las herramientas y configuraciones adecuadas marca la diferencia. Yo mismo he probado varios métodos, desde la captura del sonido de videojuegos para crear resúmenes hasta el uso de GarageBand para podcasts. En esta guía, te explicaré paso a paso las formas más sencillas y fiables de grabar audio en un Mac, para que ahorres tiempo y consigas resultados de calidad profesional.

La forma más rápida de empezar a grabar en un Mac es utilizando las aplicaciones integradas. Apple ha diseñado macOS con unas herramientas muy útiles que no requieren descargas adicionales.

Reproductor QuickTime es una herramienta que la mayoría de la gente pasa por alto. No sirve solo para reproducir vídeos. Yo la he usado para grabar mi voz mientras tomaba notas rápidas sobre reseñas de videojuegos. Para empezar, abre QuickTime, selecciona Nueva grabación de audio, y pulsa el botón de grabar. Es sencillo, pero fiable.

Otra opción es Notas de voz, que se sincroniza en todos tus dispositivos Apple. La uso a menudo para apuntar cosas rápidas, como las marcas de tiempo de las grabaciones de videojuegos que quiero editar más tarde. Es perfecta para sesiones cortas o para un uso ocasional.

Sin embargo, ambas herramientas tienen sus limitaciones. Por ejemplo, no captan el sonido interno del sistema. Por eso, cuando quise grabar el audio del juego mientras exploraba el Los mejores juegos de Naruto, tengo que buscar un programa más avanzado.

Grabar audio en un Mac con software externo

Cuando las herramientas integradas no dan la talla, las aplicaciones externas toman el relevo. GarageBand es una de las opciones más populares y viene incluida de serie en la mayoría de los Mac. La he utilizado para editar contenido tipo podcast y superponer pistas de audio en algunos juegos de terror de calidad. Te ofrece grabación multipista, efectos y herramientas de edición que QuickTime no puede igualar.

Para los jugadores,OBS Studio Es imprescindible. Es gratuito, de código abierto y te permite grabar tanto el sonido del sistema como la señal del micrófono al mismo tiempo. Yo lo he utilizado para grabar partidas en directo sin ningún problema. Además, sirve como herramienta de streaming, así que si tienes pensado retransmitir en Twitch o YouTube, te ahorra tener que estar cambiando entre varios programas.

Otra aplicación muy utilizada es Audacity. Es ligero y muy útil para grabar y editar audio. Suelo recomendarlo a quienes no necesitan las funciones avanzadas de GarageBand, pero sí quieren tener control sobre sus grabaciones.

El uso de software externo abre las puertas a una mejor calidad de sonido y a una mayor versatilidad. Con solo unos sencillos ajustes, podrás realizar grabaciones aptas tanto para proyectos profesionales como para su difusión en streaming.

Cómo grabar partidas y transmitir audio en un Mac

Los jugadores suelen necesitar grabar tanto sus comentarios como el sonido del juego. Imagínate retransmitir un juego de disparos en primera persona muy popular sin que tu público pueda escuchar tus reacciones en tiempo real. En un Mac, esto puede resultar complicado, ya que el sistema no permite grabar directamente el audio interno. Yo mismo me he topado con este problema al intentar grabar los momentos más destacados de partidos online.

La solución suele consistir en aplicaciones de enrutamiento de audio. Cuando se combinan con OBS Studio, herramientas como Loopback o BlackHole te permiten canalizar el sonido del sistema hacia tu configuración de grabación. La primera vez requiere un poco de prueba y error, pero una vez configurado, funciona a la perfección.

Cuando grabes partidas, te recomiendo que ajustes por separado los niveles de audio del micrófono y del sistema. De esta forma, tu voz no quedará ahogada por las explosiones del juego o la música de fondo. Algunos streamers prefieren usar un micrófono USB para los comentarios, dejando que OBS se encargue de la captura del juego.

Elegir la configuración adecuada para tus necesidades

No todas las grabaciones requieren el mismo nivel de detalle. Me he dado cuenta de que los gamers, los estudiantes y los creadores de contenido abordan el audio de forma diferente.

Jugadores a menudo necesitan comentarios claros que acompañen al sonido del juego. A un micrófono económico y de buena calidad Si lo combinas con OBS Studio, suele funcionar.

a menudo necesitan comentarios claros que acompañen al sonido del juego. A un micrófono económico y de buena calidad Si lo combinas con OBS Studio, suele funcionar. Estudiantes Quizá solo necesites «Notas de voz» o «QuickTime» para los apuntes de clase y las clases magistrales. Estas herramientas ligeras no requieren una configuración compleja.

Quizá solo necesites «Notas de voz» o «QuickTime» para los apuntes de clase y las clases magistrales. Estas herramientas ligeras no requieren una configuración compleja. Creadores de contenido Aprovecha las ventajas de GarageBand o Audacity para la edición por capas. Estos programas te ayudan a pulir el producto final antes de subirlo.

La clave está en saber cuáles son tus prioridades. Si solo necesitas tomar notas de forma informal, no te compliques. Si quieres un audio nítido para un podcast o un vídeo, invierte en un micrófono y un software de calidad. Yo me pasé a un micrófono externo después de meses de usar el integrado en el MacBook, y la diferencia en cuanto a claridad fue enorme.

Edición y guardado de tus grabaciones

La grabación es solo el primer paso. La edición puede transformar un audio sin pulir en algo pulido y profesional. QuickTime permite recortar el audio, lo cual resulta útil si solo quieres eliminar silencios o errores.

Para trabajos más detallados, GarageBand y Audacity te permiten utilizar filtros, ecualizadores y funciones de reducción de ruido. Yo los he utilizado para eliminar los ruidos de fondo al grabar a altas horas de la noche. Incluso los ajustes más básicos hacen que las grabaciones parezcan más profesionales.

Al guardar los archivos, ten en cuenta el formato. El MP3 es ligero y compatible con la mayoría de plataformas. El WAV ocupa más espacio, pero mantiene el audio sin comprimir, lo que garantiza una mejor calidad. Para proyectos de vídeo, es posible que te interese exportar el audio junto con los archivos de vídeo en OBS.

Compartir las grabaciones también es muy fácil. A menudo exporto los archivos a un servicio de almacenamiento en la nube o directamente a un programa de edición para crear mis mejores momentos de juego. Contar con un flujo de trabajo coherente ayuda a evitar perder archivos o confundir versiones.

Conclusión

Aprender a grabar audio en un Mac no lleva mucho tiempo, pero elegir el método adecuado depende de tus objetivos. Para notas rápidas, lo mejor es usar «Notas de voz» o QuickTime. Para los videojuegos, OBS Studio es la mejor opción. Y para la edición creativa, GarageBand o Audacity te ofrecerán un mayor control.

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Preguntas frecuentes

¿Cómo grabo audio en mi Mac?

Para grabar audio en tu Mac, puedes utilizar aplicaciones integradas como Reproductor QuickTime o Notas de voz. Estas herramientas te permiten capturar rápidamente grabaciones de voz o notas sin necesidad de descargar ningún software adicional.

¿Puedo grabar el audio interno en un Mac sin aplicaciones de terceros?

No, no se puede grabar el audio interno en un Mac sin aplicaciones de terceros. macOS restringe la captura directa del sonido del sistema, por lo que necesitarás herramientas como OBS Studio o aplicaciones de enrutamiento de audio.

¿Cuál es el mejor programa para grabar audio en un Mac?

El mejor programa para grabar audio en Mac depende de tus necesidades. Para notas rápidas, «Notas de voz» funciona bien, mientras que GarageBand u OBS Studio son mejores para podcasts, grabaciones de videojuegos y audio profesional.

¿Cómo grabo el audio de un juego en un Mac?

Para grabar el audio de un juego en un Mac, puedes utilizar OBS Studio junto con herramientas adicionales como BlackHole o Loopback. Esta configuración permite capturar tanto el sonido del juego como la señal del micrófono para los comentarios.

¿Dónde se guardan las grabaciones de audio en un Mac?

Las grabaciones de audio en Mac se guardan de forma predeterminada en las carpetas «Música» o «Notas de voz». Si utilizas aplicaciones de terceros, puedes elegir ubicaciones de guardado personalizadas o formatos de exportación como MP3 o WAV.