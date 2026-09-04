Las mejores tarjetas de crédito para viajar en 2026

Las mejores tarjetas de crédito para viajar combinan2026 recompensas útiles con comisiones que realmente puedes recuperar. La tarjeta Chase Sapphire Preferred es nuestra primera elección y la mejor tarjeta de crédito con recompensas de viaje para la mayoría de los viajeros, con una cuota anual de 95 dólares, un bono de bienvenida de 75 000 puntos, sin comisiones por transacciones en el extranjero y recompensas flexibles. Esa flexibilidad de transferencia también la convierte en nuestra elección como la mejor tarjeta de crédito para acumular puntos de viaje de entre las cinco.

Esta comparativa de tarjetas de crédito para viajar también incluye la Capital One Venture X, por el acceso a salas VIP; la American Express Platinum, por sus ventajas premium; la Citi Strata Premier, por sus recompensas diarias; y la tarjeta Recompensas de viaje de Bank of America, como la mejor tarjeta de crédito para viajar sin cuota anual de esta selección. Si buscas una tarjeta de crédito con recompensas de viaje flexible y sin un precio elevado, Chase encabeza nuestra 2026clasificación de las mejores tarjetas de crédito para viajar.

¿Qué es una tarjeta de crédito para viajes?

Una tarjeta de crédito para viajes es una tarjeta de recompensas diseñada para ayudarte a acumular puntos o millas que se pueden utilizar para vuelos, hoteles y otros gastos de viaje. Las mejores tarjetas de crédito para viajes suelen incluir ventajas como mayores recompensas en viajes o restaurantes, ausencia de comisiones por transacciones en el extranjero, acceso a salas VIP de aeropuertos o créditos anuales para viajes.

Algunos programas de tarjetas de crédito con recompensas de viaje también te permiten transferir puntos a aerolíneas y hoteles asociados, lo que a veces puede ofrecerte más valor que un canje estándar. A la hora de elegir la mejor tarjeta de crédito con recompensas de viaje, compara las recompensas y ventajas que realmente vas a utilizar con la cuota anual.

Las mejores tarjetas de crédito para viajar: comparación de las 5 principales

A continuación te ofrecemos una comparación rápida de las cinco mejores tarjetas de crédito para viajar, incluyendo cuál es la mejor tarjeta para acumular puntos de viaje si lo que más te importa es la flexibilidad a la hora de transferirlos. Cada fila muestra la cuota anual, la bonificación de bienvenida actual y a quién va dirigida la tarjeta, para que puedas hacer una selección rápida y pasar directamente a la reseña completa que encontrarás más abajo.

[IMAGEN: Gráfico comparativo resumido con el diseño de la tarjeta (diseño propio)]

Hay que tener en cuenta una salvedad respecto a una de las bonificaciones: la cifra de Amex es una oferta variable y selectiva de hasta 175 000 puntos, no una cantidad garantizada, por lo que conviene confirmarla antes de solicitarla. La bonificación de 75 000 puntos de Chase se confirmó en la página oficial de Chase el 24 de agosto de 2026.

Las mejores tarjetas de crédito para viajar, analizadas

A continuación se muestra el desglose completo de cada tarjeta, con la cuota verificada, la TAE, el bono de bienvenida y a quién va dirigida. El orden va desde la que ofrece la mejor relación calidad-precio hasta la tarjeta básica sin cuotas. Empieza por nuestra mejor elección, la Chase Sapphire Preferred.

1. Chase Sapphire Preferred: la mejor en general

La tarjeta Chase Sapphire Preferred encabeza nuestra clasificación de las mejores tarjetas de crédito para viajar con una cuota anual de 95 dólares, un generoso bono de bienvenida de 75 000 puntos y recompensas de viaje flexibles. Para los viajeros que buscan acumular puntos, también es nuestra mejor tarjeta de crédito para puntos de viaje.

Detalles de la cuenta Información Cuota anual 95 $ TAE Entre el 19,24 % y el 27,49 %, variable Bonificación de bienvenida 75 000 puntos tras gastar 5 000 $ en 3 meses Comisión por transacciones en el extranjero Ninguna Requisitos de crédito De buena a excelente Ideal para La mejor relación calidad-precio

La bonificación requiere realizar compras por valor de 5.000 dólares en los tres primeros meses, y la tarjeta no aplica comisiones por transacciones en el extranjero. Al tratarse de una tarjeta de crédito con recompensas de viaje, te ofrece numerosas formas de canjear tus puntos a través de Chase Travel o de los programas de aerolíneas y hoteles participantes. La mayoría de los socios de transferencia aplican una proporción de 1:1, aunque World of Hyatt aplica una proporción de 4:3 para las cuentas abiertas a partir del 15 de junio de 2026. A pesar de esa limitación, la combinación de puntos transferibles y una cuota relativamente baja convierte a esta tarjeta en una de las mejores opciones de tarjetas de crédito con recompensas de viaje para quienes viajan habitualmente.

Además, obtienes hasta 100 dólares en créditos anuales para hoteles de Chase Travel y hasta 120 dólares para Global Entry, TSA PreCheck o NEXUS cada cuatro años, además de un año gratis de Apple TV si se activa antes del 31 de diciembre de 2026. Las recompensas incluyen 5 veces más puntos en Chase Travel, 3 veces más en restaurantes y en determinadas categorías de gasto diario, y 2 veces más en otros gastos de viaje. La función «Points Boost» puede multiplicar por 1,5 el valor de las reservas elegibles en Chase Travel, lo que contribuye a que la Sapphire Preferred siga siendo una de las mejores opciones2026 de tarjetas de crédito para viajes sin una cuota de nivel premium.

La mejor relación calidad-precio en general Chase Sapphire Preferred® 4.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga una cuota anual de 95 $ y gana 75 000 puntos tras realizar compras por valor de 5 000 $ en los primeros 3 meses. Consigue 5 veces más puntos en Chase Travel, 2 veces más en otros viajes y sin comisiones por transacciones en el extranjero. Solicítalo ahora

Compara a continuación dos de las mejores tarjetas de crédito para viajes: Chase Sapphire Preferred frente a Capital One Venture X.

2. Capital One Venture X: la mejor para el acceso a salas VIP

Entre las mejores tarjetas de crédito para viajar, la Capital One Venture X es nuestra elección premium para quienes viajan con frecuencia. Esta tarjeta de crédito con recompensas de viaje cuesta 395 dólares al año, pero su crédito anual de 300 dólares de Capital One Travel puede compensar gran parte de la cuota.

Detalles de la cuenta Información Cuota anual 395 $ TAE Entre el 19,49 % y el 28,49 %, variable Bonificación de bienvenida 75 000 millas tras gastar 4 000 $ en 3 meses Comisión por transacciones en el extranjero Ninguna Requisitos de crédito Excelente Ideal para Acceso a salas VIP y créditos de viaje

Actualmente , la tarjeta ofrece 75 000 millas de bonificación tras realizar compras por valor de 4 000 dólares en un plazo de tres meses, además de 10 000 millas de aniversario cada año. Tampoco aplica comisiones por transacciones en el extranjero y acumula el doble de millas en las compras diarias, lo que la convierte en una opción muy interesante en esta comparativa de tarjetas de crédito para viajes. Capital One exige un historial crediticio «Excelente», por lo que resulta menos accesible que algunas de las opciones de nuestra selección de las mejores tarjetas de crédito para viajes.

Las opiniones en la propia página del producto de Capital One son, en general, positivas: la Venture X tiene actualmente una puntuación de 4,2/5 basada en 1.292 opiniones, y el 79 % de los usuarios la recomienda. Algunas reseñas recientes critican las normas más estrictas para los invitados a las salas VIP, lo cual vale la pena tener en cuenta si el acceso a las salas VIP es una de las principales razones por las que quieres la tarjeta. Capital One también destaca los premios otorgados por NerdWallet, The Points Guy y Fortune, al tiempo que revela sus relaciones de afiliación con dichas publicaciones, al margen de los premios.

Ideal para acceder a las salas VIP Capital One Venture X Rewards Credit Card 4.7 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga una cuota anual de 395 dólares y obtén un crédito anual de 300 dólares para viajes con Capital One, 10 000 millas de aniversario y acceso a las salas VIP de Capital One y a más de 1 300 salas VIP participantes en Priority Pass. Gana el doble de millas sin límite en tus compras diarias. Solicítala ahora

Comprueba cómo se compara la Capital One Venture X con la Chase Sapphire Preferred entre las mejores tarjetas de crédito para viajar.

3. American Express Platinum: la mejor combinación de ventajas

La tarjeta American Express Platinum es la mejor opción para los viajeros que buscan la red más amplia de salas VIP en aeropuertos y el conjunto más completo de ventajas, siempre y cuando puedas asumir su cuota anual de 895 dólares.

Detalles de la cuenta Información Cuota anual 895 dólares (aumentada desde los 695 dólares en septiembre de 2025) Tasa de interés anual (APR) para pagos a plazos Entre el 19,49 % y el 28,49 %, variable en los cargos que cumplan los requisitos Bonificación de bienvenida Hasta 175 000 puntos (variable, no garantizado) Comisión por transacciones en el extranjero Ninguna Requisitos de crédito De buena a excelente Ideal para La red de salas VIP más amplia, ventajas premium

La Platinum es, con diferencia, la tarjeta más cara de este grupo, con una cuota anual de 895 dólares que Amex aumentó desde los 695 dólares en septiembre de 2025, así que no hagas caso a la cifra anterior que todavía circula por ahí. A cambio, ofrece el acceso a salas VIP más amplio de todas las tarjetas de este grupo, a través de la red Centurion Lounge, Priority Pass y las salas VIP asociadas, además de una serie de créditos anuales en el extracto por viajes, restaurantes y compras que pueden compensar gran parte de la cuota si los utilizas. No hay comisión por transacciones en el extranjero.

Lee atentamente la oferta de bienvenida. Amex anuncia una bonificación de hasta 175 000 puntos Membership Rewards tras gastar 12 000 dólares en seis meses, pero en su propia página web se indica que las ofertas varían según el solicitante y no están garantizadas, por lo que algunas personas recibirán una bonificación menor o ninguna. La tarjeta no cuenta con una valoración pública específica, y la puntuación de American Express en Trustpilot a nivel de empresa es de 1,3 sobre 5, basada en 5.335 opiniones, motivada en gran medida por quejas sobre comisiones y servicio, más que por esta tarjeta en concreto.

El conjunto de ventajas más completo The Platinum Card® from American Express 4.5 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Paga una cuota anual de 895 dólares a cambio de ventajas de viaje premium, amplio acceso a salas VIP en aeropuertos y una amplia gama de descuentos en el extracto. La oferta de bienvenida puede variar según el solicitante, así que comprueba la oferta que se muestra antes de solicitarla. Solicítala ahora

4. Citi Strata Premier: los mejores multiplicadores para el día a día

La tarjeta Citi Strata Premier es la mejor opción para obtener una buena rentabilidad diaria en hoteles, restaurantes y gasolina, con una cuota anual moderada de 95 dólares.

Detalles de la cuenta Información Cuota anual 95 $ TAE Entre el 20,24 % y el 28,24 %, variable Bonificación de bienvenida 60 000 puntos tras gastar 4 000 $ en 3 meses Comisión por transacciones en el extranjero Ninguna Requisitos de crédito De buena a excelente Ideal para Multiplicadores de categorías de gasto diario

La Strata Premier tiene la misma cuota de 95 dólares que la Sapphire Preferred, pero se centra en el gasto diario, con puntos extra en hoteles, restaurantes, gasolina y supermercados. La bonificación de bienvenida es de 60 000 puntos tras gastar 4 000 dólares en tres meses, y no hay comisiones por transacciones en el extranjero. Los puntos se pueden transferir a las aerolíneas asociadas a Citi, lo que aporta una flexibilidad mayor que el canje directo a través de un portal de viajes.

Actualmente, Citi ofrece una TAE variable del 20,24 % al 28,24 %, junto con un bono de bienvenida de 60 000 puntos tras gastar 4 000 dólares en compras en un plazo de tres meses. La tarjeta también acumula 10 veces más puntos en hoteles, alquiler de coches y atracciones reservadas a través de Citi Travel, además de 3 veces más en viajes en avión, otros hoteles, restaurantes, supermercados, gasolineras y recarga de vehículos eléctricos. Otra ventaja útil es el beneficio anual de 100 dólares para hoteles en una única estancia de 500 dólares o más reservada a través de Citi Travel.

La tarjeta Citi Strata Premier no tiene su propio perfil en Trustpilot, por lo que la puntuación global de Citi a nivel de empresa debe interpretarse más bien como un indicador general del servicio de atención al cliente que como una valoración de la propia tarjeta.

Los mejores multiplicadores para el día a día Citi Strata Premier® Card 4.3 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Consigue 10 veces más puntos en hoteles, alquiler de coches y atracciones reservadas a través de Citi Travel, además de 3 veces más puntos en vuelos, otros hoteles, restaurantes, supermercados, gasolineras y puntos de recarga para vehículos eléctricos. Solicítala ahora

5. Recompensas de viaje de Bank of America: la mejor tarjeta sin cuota anual

La tarjeta Travel Rewards de Bank of America es la mejor opción para quienes solicitan una tarjeta de viajes por primera vez, ya que es la única tarjeta de esta lista sin cuota anual y la única que ofrece un periodo inicial con un 0 % de TAE.

Detalles de la cuenta Información Cuota anual 0 Tasa de interés anual (APR) 0 % durante los primeros 15 ciclos; a continuación, entre el 17,49 % y el 27,49 %, variable Bonificación de bienvenida 25 000 puntos (250 $) tras gastar 1 000 $ en 90 días Comisión por transacciones en el extranjero Ninguna Requisitos de crédito De buena a excelente Ideal para Solicitantes primerizos, sin cuota anual

Como primera tarjeta de viaje, esta es la opción de menor riesgo. No tiene cuota anual ni comisiones por transacciones en el extranjero, y ofrece un tipo de interés inicial (APR) del 0 % durante los primeros 15 ciclos de facturación, antes de que entre en vigor el tipo variable estándar, que oscila entre el 17,49 % y el 27,49 %; es la única oferta con APR inicial de este grupo. La bonificación de bienvenida es de 25 000 puntos, con un valor aproximado de 250 dólares en viajes, tras gastar 1 000 dólares en 90 días, un objetivo fácil de alcanzar para la mayoría de los solicitantes.

La contrapartida es la capacidad de acumulación de puntos fuera de BofA Travel. La tarjeta acumula 1,5 puntos ilimitados por cada dólar en compras diarias y 3 puntos por cada dólar en viajes reservados a través de BofA Travel. Su bonificación de 25 000 puntos sigue siendo la más baja de las aquí comparadas, por lo que los viajeros frecuentes que busquen mayores recompensas podrían obtener más valor con las tarjetas con cuota anual mencionadas anteriormente. Aun así, al ser la mejor tarjeta de crédito de viajes sin cuota anual de esta comparativa, es una forma sencilla de obtener recompensas de viaje sin comprometerse a pagar una cuota anual.

La mejor tarjeta de viaje sin cuota anual Bank of America® Travel Rewards Credit Card 4.1 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Sin cuota anual ni comisiones por transacciones en el extranjero, y con la posibilidad de ganar 1,5 puntos por cada dólar gastado en compras diarias, además de 3 puntos por cada dólar en viajes reservados a través de BofA Travel. Consigue 25 000 puntos de bonificación tras gastar 1 000 dólares en compras durante los primeros 90 días. Solicítala ahora

Chase Sapphire Preferred frente a Capital One Venture X

La Sapphire Preferred y la Venture X son las dos tarjetas más útiles para compararlas entre sí: una tarjeta de gama media de 95 dólares frente a una de gama alta de 395 dólares.

La tarjeta Chase Sapphire Preferred supera a la Capital One Venture X en cuanto a relación calidad-precio para la mayoría de los viajeros, sobre todo en lo que respecta a la cuota anual (95 dólares frente a 395 dólares) y a la relación entre el bono de bienvenida y el gasto necesario para canjearlo (75 000 puntos por cada 5 000 dólares gastados frente a 75 000 millas por cada 4 000 dólares).

La Venture X sigue ganando en ventajas de viaje de gama alta, con acceso a las salas VIP de Capital One y a Priority Pass, además de un crédito de viaje anual de 300 dólares, por lo que es la mejor opción si vuelas con la suficiente frecuencia como para aprovechar el acceso a las salas VIP y dejar que esos créditos compensen la cuota más elevada.

Características Chase Sapphire Preferred Capital One Venture X Cuota anual 95 $ 395 $ Bonificación de bienvenida 75 000 puntos (5 000 $ de gasto) 75 000 millas (por un gasto de 4 000 $) Acceso a salas VIP No Sala VIP de Capital One más Priority Pass Crédito para viajes 100 $ de crédito para hoteles Crédito de viaje anual de 300 $ Comisión por transacciones en el extranjero Ninguna Ninguna Crédito necesario De buena a excelente Excelente

Elige la Venture X si vuelas lo suficiente como para utilizar las salas VIP y el crédito de 300 dólares, y la Sapphire Preferred si quieres las mejores recompensas sin cuota premium.

Selección del editor

Selección del editor: Chase Sapphire Preferred. Elegida por ofrecer la mejor relación calidad-precio de esta comparativa: una cuota anual de 95 dólares a cambio de un bono de bienvenida de 75.000 puntos y puntos flexibles y transferibles. No la elijas si vuelas con la suficiente frecuencia como para querer acceso a las salas VIP de los aeropuertos, en cuyo caso la Capital One Venture X o la American Express Platinum son opciones más adecuadas.

¿Cuánto pueden valer las recompensas de viaje?

A continuación se muestran las recompensas de la ganadora en cifras reales, con los cálculos detallados paso a paso en lugar de solo una afirmación.

El bono de bienvenida de 75.000 puntos de la Chase Sapphire Preferred tiene un valor de 750 dólares en viajes cuando se canjea a través de Chase Travel al tipo básico de 1 céntimo por punto para los nuevos titulares: 75.000 puntos x 0,01 dólares = 750 dólares.

Los gastos diarios suman aún más a eso. Supongamos que gastas 2.000 dólares al mes con la tarjeta, repartidos entre varias categorías: 500 dólares en restaurantes, a 3 puntos por dólar, que te dan 1.500 puntos; 500 dólares en viajes fuera del portal de Chase Travel, a 2 puntos por dólar, que te dan 1.000 puntos; y los 1.000 dólares restantes en todo lo demás, a 1 punto por dólar, que te dan 1.000 puntos. Eso son 3.500 puntos al mes, o 42.000 puntos al año (3.500 x 12 = 42.000), que equivalen a unos 420 dólares en viajes, partiendo de la misma base de 1 céntimo: 42 000 puntos × 0,01 dólares = 420 dólares.

Fuente Cómo se calcula Valor aproximado del viaje Bonificación de bienvenida de 75 000 puntos 75 000 × 0,01 $ ~750 $ ~42 000 puntos por un año de gasto 42 000 × 0,01 $ ~420 $ Valor bruto de las recompensas del primer año, antes de la cuota anual 750 $ + 420 $ ~1.170 $

Estas cifras se basan en el valor de referencia de Chase de 1 céntimo por punto para los nuevos titulares de la tarjeta, confirmado en la página oficial de Chase el 24 de agosto de 2026. El valor puede aumentar en las reservas de Chase Travel con una oferta «Points Boost» activa, hasta un máximo de 1,5 céntimos por punto para esta tarjeta.

La Chase Sapphire Reserve tiene un límite más alto, de 2 céntimos por punto, pero se trata de una tarjeta diferente. Con la tasa máxima de «Points Boost» de 1,5 céntimos, el mismo bono de bienvenida y el mismo gasto anual tendrían un valor aproximado de 1.125 $ y 630 $, lo que supondría un total para el primer año cercano a los 1.755 $; sin embargo, esto requiere reservar viajes que cumplan los requisitos de «Points Boost» y no está garantizado. Los programas de canje cambian, así que vuelve a confirmar el valor actual antes de contar con él.

Cómo solicitar una tarjeta de crédito de viajes

Sea cual sea la mejor tarjeta de crédito para viajes que elijas de esta lista, los pasos para solicitarla que se indican a continuación son prácticamente idénticos. Solicitar una tarjeta de crédito para viajes como la Chase Sapphire Preferred lleva entre 5 y 10 minutos por Internet y, a menudo, la decisión es inmediata.

Rellena la solicitud en línea con tus datos básicos de identificación y tu número de la Seguridad Social (SSN) o tu número de identificación fiscal (ITIN). Recibe una respuesta inmediata o espera unos días laborables si la entidad emisora necesita realizar una revisión manual. Activa la tarjeta en línea o por teléfono en cuanto la recibas. Cumple el requisito de gasto mínimo dentro del plazo establecido para obtener la bonificación de bienvenida.

La mejor relación calidad-precio en recompensas de viaje Chase Sapphire Preferred® 4.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Una opción muy completa con puntos transferibles, un generoso bono de bienvenida y una cuota anual asequible. Solicítalo ahora

Cómo elegir la mejor tarjeta de crédito de viajes para ti

El factor más importante a la hora de elegir una tarjeta de crédito con recompensas de viaje es la cuota anual, que debe sopesarse con lo que realmente vas a aprovechar en forma de ventajas y recompensas.

Si buscas la mejor relación calidad-precio sin condiciones: Chase Sapphire Preferred, con una cuota de 95 dólares a cambio de un bono de 75 000 puntos.

Chase Sapphire Preferred, con una cuota de 95 dólares a cambio de un bono de 75 000 puntos. Si vuelas con la frecuencia suficiente como para aprovechar las salas VIP y los créditos de viaje: Capital One Venture X, a pesar de su cuota de 395 dólares.

Capital One Venture X, a pesar de su cuota de 395 dólares. Si el dinero no es un problema y quieres la mayor red de salas VIP y la mayor cantidad de ventajas: American Express Platinum, por 895 dólares al año.

American Express Platinum, por 895 dólares al año. Si gastas mucho en hoteles, restaurantes y gasolina: Citi Strata Premier, con una modesta cuota de 95 dólares.

Citi Strata Premier, con una modesta cuota de 95 dólares. Si quieres empezar sin riesgo alguno en cuanto a la cuota anual: Recompensas de viaje de Bank of America, a 0 dólares al año.

Requisitos mínimos: las cinco exigen ser mayor de 18 años, tener una dirección postal en EE. UU. y un número de la Seguridad Social (SSN) o un número de identificación fiscal para extranjeros (ITIN) válido. La Capital One Venture X exige específicamente un historial crediticio «excelente», y las demás tarjetas premium dan preferencia a los expedientes con un historial «bueno» a «excelente», por lo que un historial crediticio escaso o con problemas es el principal factor que puede impedir la aceptación de una solicitud.

Cómo valoramos las tarjetas de crédito

Aplicamos la misma tabla de puntuación de cuatro partes a todas y cada una de nuestras mejores tarjetas de crédito para viajes, y la relación entre comisiones y recompensas es el factor que más peso tiene. Esta comparación de tarjetas de crédito para viajes no es arbitraria: obtenemos cada comisión, TAE y bonificación directamente de la página oficial del emisor y, a continuación, ponderamos las tarjetas según los criterios que se indican a continuación.

Relación entre la cuota y las ventajas (40 %): lo que la cuota anual te reporta en puntos, ventajas y créditos.

lo que la cuota anual te reporta en puntos, ventajas y créditos. Comisiones y transparencia (25 %): rango de la TAE, comisiones por transacciones en el extranjero y claridad en la información sobre las condiciones.

rango de la TAE, comisiones por transacciones en el extranjero y claridad en la información sobre las condiciones. Requisitos de acceso (20 %): el perfil crediticio necesario para poder optar a la tarjeta.

el perfil crediticio necesario para poder optar a la tarjeta. Atención al cliente y valoraciones (15 %): la atención al cliente del emisor y valoraciones independientes como las de Trustpilot.

Revisamos cada cuota, TAE y oferta de bienvenida trimestralmente, y antes si un emisor notifica un cambio, como hizo Chase con el bono de bienvenida de la Sapphire Preferred.

Veredicto final

Para la mayoría de los viajeros, la Chase Sapphire Preferred es, en estos momentos, la mejor tarjeta de crédito para viajar, y es nuestra elección como la mejor tarjeta de crédito de viajes que ofrece el año 2026 en este rango de precios. Su cuota anual de 95 dólares, su bonificación de bienvenida de 75 000 puntos y sus puntos flexibles y transferibles le otorgan la mejor relación calidad-precio de esta comparativa, sin exigir un precio elevado.

La Capital One Venture X es la segunda mejor opción para los viajeros frecuentes que vayan a utilizar sus salas VIP y su crédito de viaje de 300 dólares; la American Express Platinum es la elección maximalista para obtener las ventajas más generosas por 895 dólares; la Citi Strata Premier recompensa el gasto diario con una cuota baja; y la tarjeta Recompensas de viaje de Bank of America es la opción sin cuotas ideal para empezar. Las ofertas de bienvenida y los tipos de interés anual (APR) cambian con frecuencia, así que confirma las condiciones vigentes antes de solicitarla.

¿Listo para ganarte tu próximo viaje? Solicítala hoy mismo.

La mejor opción para obtener puntos de viaje flexibles Chase Sapphire Preferred® 4.9 Nuestra valoración tiene en cuenta la calidad de la plataforma, la facilidad de uso, el potencial de ganancias y la experiencia general del usuario. Consigue puntos Chase transferibles que podrás utilizar para viajar o canjear por ofertas de aerolíneas y hoteles asociados. Solicítalo ahora

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