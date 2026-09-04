Die besten Kreditkarten für Reisen im Jahr 2026

Die besten Kreditkarten für Reisen 2026verbinden nützliche Prämien mit Gebühren, die Sie realistisch gesehen wieder hereinholen können. Die Chase Sapphire Preferred ist unsere erste Wahl und für die meisten Reisenden die beste Kreditkarte mit Reiseprämien – mit einer Jahresgebühr von 95 US-Dollar, einem Willkommensbonus von 75.000 Punkten, keinen Gebühren für Auslandstransaktionen und flexiblen Prämien. Aufgrund dieser Flexibilität bei der Übertragung ist sie unter den fünf Karten auch unsere Wahl als beste Kreditkarte für Reisepunkte.

Dieser Vergleich von Reisekreditkarten umfasst außerdem die Capital One Venture X für Lounge-Zugang, die American Express Platinum für Premium-Vorteile, die Citi Strata Premier für alltägliche Prämien und die Bank of America Travel Rewards als beste Reisekreditkarte ohne Jahresgebühr in diesem Vergleich. Wenn Sie eine flexible Reisekreditkarte mit Prämien ohne hohen Preis suchen, führt Chase unser 2026Ranking der besten Reisekreditkarten an.

Was ist eine Reisekreditkarte?

Eine Reisekreditkarte ist eine Prämienkarte, mit der Sie Punkte oder Meilen sammeln können, die für Flüge, Hotels und andere Reisekosten eingelöst werden können. Die besten Reisekreditkarten bieten oft zusätzliche Vorteile wie höhere Prämien bei Reisen oder Restaurantbesuchen, keine Gebühren für Auslandstransaktionen, Zugang zu Flughafen-Lounges oder jährliche Reisegutschriften.

Bei einigen Reiseprämien-Kreditkartenprogrammen können Sie Punkte auch an Partnerfluggesellschaften und -hotels übertragen, was Ihnen manchmal einen höheren Wert als eine Standard-Einlösung bietet. Vergleichen Sie bei der Auswahl der besten Reiseprämien-Kreditkarte die Prämien und Vergünstigungen, die Sie tatsächlich nutzen werden, mit der eventuellen Jahresgebühr.

Die besten Kreditkarten für Reisen: Die Top 5 im Vergleich

Hier finden Sie einen Überblick über die fünf besten Kreditkarten für Reisen im Vergleich, einschließlich der Frage, welche davon die beste Kreditkarte für Reisepunkte ist, wenn Ihnen flexible Übertragungen am wichtigsten sind. In jeder Zeile sind die Jahresgebühr, der aktuelle Willkommensbonus und die Zielgruppe der Karte aufgeführt, sodass Sie schnell eine Vorauswahl treffen und direkt zum vollständigen Testbericht weiter unten springen können.

[BILD: Vergleichsgrafik mit Kartenmotiven (eigenes Design)]

Bei einem Bonus ist Vorsicht geboten: Der Amex-Wert ist ein variables, zielgerichtetes Angebot im Wert von bis zu 175.000 Punkten und kein garantierter Betrag. Überprüfen Sie dies daher vor der Beantragung. Der 75.000-Punkte-Bonus von Chase wurde am 24. August 2026 auf der offiziellen Seite von Chase bestätigt.

Die besten Kreditkarten für Reisen im Test

Nachfolgend finden Sie eine vollständige Übersicht über jede Karte mit den verifizierten Gebühren, dem effektiven Jahreszins, dem Willkommensbonus und den Zielgruppen. Die Reihenfolge reicht von der Karte mit dem besten Gesamtwert bis hin zur gebührenfreien Einsteigerkarte. Beginnen Sie mit unserer Top-Empfehlung, die Chase Sapphire Preferred.

1. Chase Sapphire Preferred: Bester Gesamtwert

Die Chase Sapphire Preferred führt unser Ranking der besten Kreditkarten für Reisen mit einer Jahresgebühr von 95 US-Dollar, einem großzügigen Willkommensbonus von 75.000 Punkten und flexiblen Reiseprämien an. Für punkteorientierte Reisende ist sie zudem unsere beste Kreditkarte für Reisepunkte.

Kontodetails Informationen Jahresgebühr 95 US-Dollar Effektiver Jahreszins 19,24 % bis 27,49 %, variabel Willkommensbonus 75.000 Punkte nach Ausgaben in Höhe von 5.000 $ innerhalb von 3 Monaten Gebühr für Auslandstransaktionen Keine Erforderliche Bonität Gut bis ausgezeichnet Am besten geeignet für Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Um den Bonus zu erhalten, müssen innerhalb der ersten drei Monate Einkäufe in Höhe von 5.000 US-Dollar getätigt werden; die Karte erhebt keine Gebühren für Auslandstransaktionen. Als Reisepunkte-Kreditkarte bietet sie Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, Ihre Punkte über Chase Travel oder teilnehmende Flug- und Hotelprogramme einzulösen. Die meisten Transferpartner wenden ein Verhältnis von 1:1 an, wobei „World of Hyatt“ für Konten, die ab dem 15. Juni 2026 eröffnet wurden, ein Verhältnis von 4:3 anwendet. Trotz dieser Einschränkung macht die Kombination aus übertragbaren Punkten und einer relativ geringen Gebühr diese Karte zu einer der besten Reiseprämien-Kreditkarten für Vielreisende.

Außerdem erhalten Sie jährlich bis zu 100 US-Dollar an Chase Travel-Hotelgutschriften und alle vier Jahre bis zu 120 US-Dollar für Global Entry, TSA PreCheck oder NEXUS sowie ein Jahr Apple TV kostenlos, sofern die Aktivierung bis zum 31. Dezember 2026 erfolgt. Zu den Prämien gehören 5-fache Punkte bei Chase Travel, 3-fache Punkte für Restaurantbesuche und ausgewählte Alltagsausgaben sowie 2-fache Punkte für sonstige Reisekosten. Mit „Points Boost“ lässt sich der Wert berechtigter Chase Travel-Buchungen auf das 1,5-Fache steigern, wodurch die Sapphire Preferred auch ohne Premium-Gebühr eine starke Wahl2026 unter den besten Reisekreditkarten bleibt.

Bester Gesamtwert Chase Sapphire Preferred® 4.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Zahlen Sie eine Jahresgebühr von 95 US-Dollar und sammeln Sie 75.000 Punkte, wenn Sie in den ersten drei Monaten Einkäufe im Wert von 5.000 US-Dollar tätigen. Sie erhalten 5-fache Punkte bei Chase Travel, 2-fache Punkte bei anderen Reisen und zahlen keine Gebühren für Auslandstransaktionen. Jetzt beantragen

Vergleichen Sie unten zwei der besten Kreditkarten für Reisen: Chase Sapphire Preferred vs. Capital One Venture X.

2. Capital One Venture X: Am besten für den Lounge-Zugang

Unter den besten Kreditkarten für Reisen ist die Capital One Venture X unsere erste Wahl für Vielflieger. Diese Reiseprämien-Kreditkarte kostet 395 US-Dollar pro Jahr, doch das jährliche Capital One Travel-Guthaben in Höhe von 300 US-Dollar kann einen Großteil der Gebühr ausgleichen.

Kontoinformationen Informationen Jahresgebühr 395 $ Effektiver Jahreszins 19,49 % bis 28,49 % variabel Willkommensbonus 75.000 Meilen nach Ausgaben in Höhe von 4.000 $ innerhalb von 3 Monaten Gebühr für Auslandstransaktionen Keine Erforderliche Bonität Ausgezeichnet Am besten geeignet für Lounge-Zugang und Reisegutschriften

Die Karte bietet derzeit 75.000 Bonusmeilen nach Einkäufen im Wert von 4.000 US-Dollar innerhalb von drei Monaten sowie jährlich 10.000 Jubiläumsmeilen. Außerdem fallen keine Auslandsgebühren an und bei alltäglichen Einkäufen sammeln Sie doppelte Meilen, was sie zu einer starken Option in diesem Vergleich von Reisekreditkarten macht. Capital One verlangt eine ausgezeichnete Bonität, sodass die Karte weniger leicht erhältlich ist als einige andere Modelle in unserer Auswahl der besten Reisekreditkarten.

Die Bewertungen auf der eigenen Produktseite von Capital One sind im Allgemeinen positiv: Die Venture X hat derzeit eine Bewertung von 4,2/5 aus 1.292 Bewertungen, wobei 79 % der Rezensenten die Karte weiterempfehlen. In einigen aktuellen Bewertungen werden die strengeren Regeln für Lounge-Gäste kritisiert – dies sollte man bedenken, wenn der Lounge-Zugang ein wichtiger Grund für den Wunsch nach dieser Karte ist. Capital One hebt außerdem Auszeichnungen von NerdWallet, The Points Guy und Fortune hervor und legt dabei offen, dass über die Auszeichnungen hinaus Affiliate-Partnerschaften mit diesen Publikationen bestehen.

Am besten geeignet für den Zugang zu Lounges Capital One Venture X Rewards Credit Card 4.7 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Gegen eine Jahresgebühr von 395 US-Dollar erhalten Sie ein jährliches Capital One-Reiseguthaben in Höhe von 300 US-Dollar, 10.000 Jubiläumsmeilen sowie Zugang zu den Capital One-Lounges und zu über 1.300 teilnehmenden Priority Pass-Lounges. Sammeln Sie unbegrenzt doppelte Meilen bei alltäglichen Einkäufen. Jetzt beantragen

Sehen Sie, wie sich die Capital One Venture X im Vergleich zur Chase Sapphire Preferred unter den besten Kreditkarten für Reisen schlägt.

3. American Express Platinum: Beste Kombination von Vorteilen

American Express Platinum ist die beste Wahl für Reisende, die sich das größte Netzwerk an Flughafen-Lounges und die umfangreichsten Vergünstigungen wünschen – vorausgesetzt, man kann die Jahresgebühr von 895 US-Dollar rechtfertigen.

Kontoinformationen Informationen Jahresgebühr 895 $ (Anhebung von 695 $ im September 2025) Zinssatz bei Ratenzahlung 19,49 % bis 28,49 %, variabel auf berechtigte Ausgaben Willkommensbonus Bis zu 175.000 Punkte (variabel, nicht garantiert) Gebühr für Auslandstransaktionen Keine Erforderliche Bonität Gut bis ausgezeichnet Am besten geeignet für Größtes Lounge-Netzwerk, Premium-Vorteile

Die Platinum-Karte ist mit Abstand die teuerste Karte in dieser Auswahl. Die Jahresgebühr beträgt 895 US-Dollar – Amex hat sie im September 2025 von 695 US-Dollar erhöht; ignorieren Sie daher den älteren Wert, der noch immer im Umlauf ist. Im Gegenzug bietet sie den umfassendsten Lounge-Zugang aller Karten in dieser Gruppe – über das Centurion-Lounge-Netzwerk, Priority Pass und Partner-Lounges – sowie eine Reihe von jährlichen Gutschriften für Reisen, Restaurantbesuche und Einkäufe, die einen Großteil der Gebühr ausgleichen können, wenn Sie sie nutzen. Es fallen keine Gebühren für Auslandstransaktionen an.

Lesen Sie das Willkommensangebot sorgfältig durch. Amex wirbt mit einem Bonus von bis zu 175.000 Membership Rewards-Punkten nach Ausgaben in Höhe von 12.000 US-Dollar innerhalb von sechs Monaten, doch auf der eigenen Seite heißt es, dass die Angebote je nach Antragsteller variieren und nicht garantiert sind; daher erhalten manche Personen einen geringeren oder gar keinen Bonus. Die Karte hat keine öffentliche Bewertung auf Kartenebene, und die unternehmensweite Trustpilot-Bewertung von American Express liegt bei 1,3 von 5 Punkten bei 5.335 Bewertungen, was vor allem auf Beschwerden über Gebühren und Service zurückzuführen ist und nicht auf diese spezifische Karte.

Umfangreichste Kombination von Vorteilen The Platinum Card® from American Express 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Gegen eine Jahresgebühr von 895 US-Dollar erhalten Sie erstklassige Reisevorteile, umfassenden Zugang zu Flughafen-Lounges und eine Vielzahl von Gutschriften auf Ihrer Abrechnung. Das Willkommensangebot kann je nach Antragsteller variieren. Prüfen Sie daher vor der Beantragung das angezeigte Angebot. Jetzt beantragen

4. Citi Strata Premier: Beste Multiplikatoren für den Alltag

Die Citi Strata Premier ist die beste Wahl für hohe Punktegewinne im Alltag bei Hotelübernachtungen, Restaurantbesuchen und Tankstopps – und das bei einer moderaten Jahresgebühr von 95 US-Dollar.

Kontodetails Informationen Jahresgebühr 95 $ Effektiver Jahreszins 20,24 % bis 28,24 %, variabel Willkommensbonus 60.000 Punkte nach Ausgaben in Höhe von 4.000 $ innerhalb von 3 Monaten Gebühr für Auslandstransaktionen Keine Erforderliche Bonität Gut bis ausgezeichnet Am besten geeignet für Multiplikatoren für alltägliche Ausgaben

Die Strata Premier hat wie die Sapphire Preferred eine Jahresgebühr von 95 US-Dollar , legt jedoch den Schwerpunkt auf alltägliche Ausgaben und bietet erhöhte Punkte bei Hotels, Restaurants, Tankstellen und Supermärkten. Der Willkommensbonus beträgt 60.000 Punkte nach Ausgaben in Höhe von 4.000 US-Dollar innerhalb von drei Monaten, und es fallen keine Gebühren für Auslandstransaktionen an. Die Punkte lassen sich auf die Airline-Partner von Citi übertragen, was zusätzliche Flexibilität gegenüber einer reinen Einlösung über ein Reiseportal bietet.

Citi gibt derzeit einen variablen Jahreszins (APR) von 20,24 % bis 28,24 % an, zusammen mit einem Willkommensbonus von 60.000 Punkten nach Einkäufen im Wert von 4.000 US-Dollar innerhalb von drei Monaten. Mit der Karte sammeln Sie außerdem das 10-Fache an Punkten für Hotels, Mietwagen und Sehenswürdigkeiten, die über Citi Travel gebucht werden, sowie das 3-Fache für Flugreisen, andere Hotels, Restaurants, Supermärkte, Tankstellen und das Aufladen von Elektrofahrzeugen. Ein weiterer nützlicher Vorteil ist der jährliche Hotelbonus in Höhe von 100 US-Dollar für einen einzelnen Aufenthalt ab 500 US-Dollar, der über Citi Travel gebucht wird.

Da die Citi Strata Premier kein eigenes Trustpilot-Profil hat, sollte die unternehmensweite Bewertung von Citi eher als allgemeiner Hinweis auf den Kundenservice denn als Bewertung der Karte selbst betrachtet werden.

Die besten Multiplikatoren für den Alltag Citi Strata Premier® Card 4.3 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Sammeln Sie 10-fache Punkte für Hotels, Mietwagen und Sehenswürdigkeiten, die über Citi Travel gebucht werden, sowie 3-fache Punkte für Flugreisen, andere Hotels, Restaurants, Supermärkte, Tankstellen und Ladestationen für Elektroautos. Jetzt beantragen

5. Bank of America Travel Rewards: Die beste Karte ohne Jahresgebühr

Die „Bank of America Travel Rewards“ ist die beste Wahl für Erstbewerber einer Reisekarte, da sie die einzige Karte in dieser Auswahl ohne Jahresgebühr ist und als einzige einen Einführungszeitraum mit 0 % APR bietet.

Kontodetails Informationen Jahresgebühr 0 APR 0 % Einführungszinssatz für 15 Abrechnungszyklen, danach variabel zwischen 17,49 % und 27,49 % Willkommensbonus 25.000 Punkte (250 $) nach Ausgaben in Höhe von 1.000 $ innerhalb von 90 Tagen Gebühr für Auslandstransaktionen Keine Erforderliche Bonität Gut bis ausgezeichnet Am besten geeignet für Erstbewerber, keine Jahresgebühr

Als erste Reisekarte ist dies der risikominimierte Einstieg. Es fallen keine Jahresgebühr und keine Auslandsgebühren an, und es gilt ein Einführungs-APR von 0 % für die ersten 15 Abrechnungszyklen, bevor der variable Standardzinssatz von 17,49 % bis 27,49 % greift – das einzige Einführungs-APR-Angebot in dieser Gruppe. Der Willkommensbonus beträgt 25.000 Punkte im Wert von etwa 250 US-Dollar für Reisen, die nach Ausgaben in Höhe von 1.000 US-Dollar innerhalb von 90 Tagen gutgeschrieben werden – ein für die meisten Antragsteller leicht zu erreichendes Ziel.

Der Kompromiss liegt in der Sammelkraft außerhalb von BofA Travel. Die Karte sammelt unbegrenzt 1,5 Punkte pro 1 $ bei alltäglichen Einkäufen und 3 Punkte pro 1 $ bei über BofA Travel gebuchten Reisen. Der Bonus von 25.000 Punkten ist hier nach wie vor der geringste, sodass Vielreisende, die höhere Prämien anstreben, mit den oben genannten kostenpflichtigen Karten möglicherweise mehr Wert erzielen. Dennoch ist sie als beste Reise-Kreditkarte ohne Jahresgebühr in diesem Vergleich eine einfache Möglichkeit, Reisepunkte zu sammeln, ohne sich auf eine Jahresgebühr festlegen zu müssen.

Beste Reisekarte ohne Jahresgebühr Bank of America® Travel Rewards Credit Card 4.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Es fallen keine Jahresgebühr und keine Gebühren für Auslandstransaktionen an. Sie sammeln unbegrenzt 1,5 Punkte pro 1 US-Dollar bei alltäglichen Einkäufen sowie 3 Punkte pro 1 US-Dollar bei Reisen, die über BofA Travel gebucht werden. Nach Einkäufen im Wert von 1.000 US-Dollar innerhalb der ersten 90 Tage erhalten Sie 25.000 Bonuspunkte. Jetzt beantragen

Chase Sapphire Preferred vs. Capital One Venture X

Die Sapphire Preferred und die Venture X sind die beiden nützlichsten Karten, die man miteinander vergleichen sollte: eine Mittelklasse-Karte für 95 US-Dollar im Vergleich zu einer Premium-Karte für 395 US-Dollar.

Für die meisten Reisenden ist die Chase Sapphire Preferred in puncto Preis-Leistungs-Verhältnis besser als die Capital One Venture X, vor allem aufgrund der Jahresgebühr (95 $ gegenüber 395 $) und des Verhältnisses von Willkommensbonus zu Ausgaben (75.000 Punkte bei Ausgaben von 5.000 US-Dollar gegenüber 75.000 Meilen bei Ausgaben von 4.000 US-Dollar).

Die Venture X punktet jedoch nach wie vor bei den Premium-Reisevorteilen: Mit Zugang zur Capital One Lounge und zum Priority Pass sowie einem jährlichen Reiseguthaben von 300 $ ist sie die bessere Wahl, wenn Sie oft genug fliegen, um den Lounge-Zugang zu nutzen und die höheren Gebühren durch das Guthaben auszugleichen.

Besonderheit Chase Sapphire Preferred Capital One Venture X Jahresgebühr 95 US-Dollar 395 $ Willkommensbonus 75.000 Punkte (bei einem Umsatz von 5.000 $) 75.000 Meilen (bei Ausgaben von 4.000 $) Zugang zur Lounge Nein Capital One Lounge plus Priority Pass Reiseguthaben 100 $ Hotelguthaben 300 $ jährliches Reiseguthaben Gebühr für Auslandstransaktionen Keine Keine Erforderliche Bonität Gut bis ausgezeichnet Ausgezeichnet

Entscheiden Sie sich für die Venture X, wenn Sie häufig genug fliegen, um Lounges zu nutzen und das Guthaben von 300 $ auszuschöpfen, und für die Sapphire Preferred, wenn Sie die besten Prämien ohne Premium-Gebühr wünschen.

Empfehlung der Redaktion

Empfehlung der Redaktion: Chase Sapphire Preferred. Ausgewählt wegen des besten Verhältnisses von Leistung zu Gebühren in diesem Vergleich: eine Jahresgebühr von 95 US-Dollar bei einem Willkommensbonus von 75.000 Punkten sowie flexiblen, übertragbaren Punkten. Lassen Sie diese Karte links liegen, wenn Sie so oft fliegen, dass Sie Zugang zu Flughafen-Lounges wünschen – in diesem Fall sind die Capital One Venture X oder die American Express Platinum die bessere Wahl.

Wie viel können Reiseprämien wert sein?

So sehen die Prämien des Gewinners in konkreten Zahlen aus, wobei die Berechnung Schritt für Schritt dargestellt wird, anstatt nur behauptet zu werden.

Der Willkommensbonus von 75.000 Punkten die Chase Sapphire Preferred hat einen Reisewert von 750 $, wenn er über Chase Travel zum Standardwert von 1 Cent pro Punkt für neue Karteninhaber eingelöst wird: 75.000 Punkte × 0,01 $ = 750 $.

Alltägliche Ausgaben bringen noch mehr dazu. Angenommen, Sie geben monatlich 2.000 $ mit der Karte aus, aufgeteilt auf verschiedene Kategorien: 500 $ für Restaurantbesuche mit 3 Punkten pro Dollar bringen 1.500 Punkte, 500 $ für Reisen außerhalb des Chase Travel-Portals mit 2 Punkten pro Dollar bringen 1.000 Punkte und die restlichen 1.000 $ für alles andere mit 1 Punkt pro Dollar bringen 1.000 Punkte. Das sind 3.500 Punkte pro Monat oder 42.000 Punkte im Jahr (3.500 × 12 = 42.000), was bei demselben Basiswert von 1 Cent einem Reisewert von etwa 420 $ entspricht: 42.000 Punkte × 0,01 $ = 420 $.

Quelle So wird es berechnet Ungefährer Reisewert 75.000-Punkte-Willkommensbonus 75.000 × 0,01 $ ~750 $ ~42.000 Punkte bei einem Jahr Umsatz 42.000 × 0,01 $ ~420 $ Bruttowert der Prämien im ersten Jahr, vor Jahresgebühr 750 $ + 420 $ ~1.170 $

Diese Zahlen basieren auf dem von Chase für neue Karteninhaber festgelegten Basiswert von 1 Cent pro Punkt, der am 24. August 2026 auf der offiziellen Seite von Chase bestätigt wurde. Bei Buchungen über Chase Travel kann der Wert bei einem aktiven „Points Boost“-Angebot noch höher ausfallen – bei dieser Karte bis zu 1,5 Cent pro Punkt.

Die Chase Sapphire Reserve hat eine höhere Obergrenze von 2 Cent pro Punkt, aber das ist eine andere Karte. Bei der vollen „Points Boost“-Rate von 1,5 Cent wären derselbe Willkommensbonus und dieselben jährlichen Ausgaben etwa 1.125 $ bzw. 630 $ wert, was im ersten Jahr einen Gesamtwert von fast 1.755 $ ergäbe – dies setzt jedoch die Buchung von Reisen voraus, die für den „Points Boost“ qualifiziert sind, und ist nicht garantiert. Einlösemöglichkeiten ändern sich, daher sollten Sie den aktuellen Wert noch einmal überprüfen, bevor Sie sich darauf verlassen.

So beantragen Sie eine Reisekreditkarte

Egal, für welche der besten Reisekreditkarten aus dieser Liste Sie sich entscheiden – die folgenden Schritte zur Beantragung sind nahezu identisch. Die Online-Beantragung einer Reisekreditkarte wie die Chase Sapphire Preferred dauert etwa 5 bis 10 Minuten und führt oft zu einer sofortigen Entscheidung.

Füllen Sie den Online-Antrag unter Angabe Ihrer Ausweisnummer und Ihrer Sozialversicherungsnummer (SSN) oder Ihrer ITIN aus. Erhalten Sie eine sofortige Entscheidung oder warten Sie einige Werktage, falls der Aussteller eine manuelle Prüfung benötigt. Aktivieren Sie die Karte online oder telefonisch, sobald sie bei Ihnen eingetroffen ist. Erfüllen Sie die Mindestumsatzanforderung innerhalb des Bonuszeitraums, um den Willkommensbonus zu erhalten.

Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bei Reiseprämien Chase Sapphire Preferred® 4.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Eine rundum gelungene Wahl mit übertragbaren Punkten, einem attraktiven Willkommensbonus und einer überschaubaren Jahresgebühr. Jetzt beantragen

So wählen Sie die beste Reise-Kreditkarte für sich aus

Der mit Abstand wichtigste Faktor bei der Auswahl einer Reise-Prämienkreditkarte ist die Jahresgebühr, abgewogen gegen den tatsächlichen Nutzen, den Sie aus den Vergünstigungen und Prämien ziehen.

Wenn Sie das beste Gesamtangebot ohne Bedingungen suchen: Chase Sapphire Preferred – eine Jahresgebühr von 95 Dollar bei einem Bonus von 75.000 Punkten.

Chase Sapphire Preferred – eine Jahresgebühr von 95 Dollar bei einem Bonus von 75.000 Punkten. Wenn Sie oft genug fliegen, um Lounges und Reisegutschriften zu nutzen: Capital One Venture X, trotz der Jahresgebühr von 395 $.

Capital One Venture X, trotz der Jahresgebühr von 395 $. Wenn Geld keine Rolle spielt und Sie das größte Lounge-Netzwerk sowie die meisten Zusatzleistungen wünschen: American Express Platinum für 895 $ pro Jahr.

American Express Platinum für 895 $ pro Jahr. Wenn Sie viel Geld für Hotels, Restaurants und Benzin ausgeben: Citi Strata Premier, mit einer moderaten Jahresgebühr von 95 US-Dollar.

Citi Strata Premier, mit einer moderaten Jahresgebühr von 95 US-Dollar. Wenn Sie ohne das Risiko einer Jahresgebühr starten möchten: Bank of America Travel Rewards, für 0 US-Dollar pro Jahr.

Mindestvoraussetzungen: Bei allen fünf Karten müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein, über eine Postanschrift in den USA sowie eine gültige SSN oder ITIN verfügen. Capital One Venture X verlangt ausdrücklich eine „ausgezeichnete“ Bonität, und die anderen Premium-Karten bevorzugen „gute bis ausgezeichnete“ Bonitätsdaten; daher ist eine dünne oder beeinträchtigte Bonitätshistorie der Hauptgrund, der einen Antrag verhindern kann.

Wie wir Kreditkarten bewerten

Wir wenden bei allen unseren Übersichten zu den besten Reisekreditkarten dieselbe vierteilige Bewertungsmatrix an, wobei das Verhältnis von Gebühren zu Prämien das größte Gewicht hat. Dieser Vergleich von Reisekreditkarten ist nicht willkürlich: Wir entnehmen alle Gebühren, den Jahreszins (APR) und den Bonus direkt der offiziellen Seite des Emittenten und gewichten die Karten dann anhand der unten aufgeführten Kriterien.

Verhältnis von Gebühren zu Prämien (40 %): Was die Jahresgebühr an Punkten, Vergünstigungen und Gutschriften einbringt.

Was die Jahresgebühr an Punkten, Vergünstigungen und Gutschriften einbringt. Gebühren und Transparenz (25 %): APR-Spanne, Gebühren für Auslandstransaktionen und die Klarheit der Bedingungen.

APR-Spanne, Gebühren für Auslandstransaktionen und die Klarheit der Bedingungen. Zulassungskriterien (20 %): das erforderliche Kreditprofil, um sich zu qualifizieren.

das erforderliche Kreditprofil, um sich zu qualifizieren. Kundenservice und Bewertungen (15 %): Support durch den Emittenten und unabhängige Bewertungen wie auf Trustpilot.

Wir überprüfen alle Gebühren, Jahreszinssätze und Willkommensangebote vierteljährlich neu – und früher, sobald ein Emittent eine Änderung ankündigt, wie es Chase beim Willkommensbonus der „Sapphire Preferred““ getan hat.

Fazit

Für die meisten Reisenden ist die Chase Sapphire Preferred derzeit die beste Kreditkarte für Reisen, und sie ist unsere Wahl für die beste Reisekreditkarte, die das Jahr 2026 in dieser Preisklasse zu bieten hat. Mit ihrer Jahresgebühr von 95 US-Dollar, dem Willkommensbonus von 75.000 Punkten und den flexiblen, übertragbaren Punkten bietet sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in diesem Vergleich, ohne einen Premiumpreis zu verlangen.

Die „Capital One Venture X“ ist die zweitbeste Wahl für Vielflieger, die ihre Lounges und das Reiseguthaben in Höhe von 300 US-Dollar nutzen werden; die „American Express Platinum“ ist mit einer Jahresgebühr von 895 US-Dollar die erste Wahl für diejenigen, die die umfangreichsten Vergünstigungen suchen; die „Citi Strata Premier“ belohnt alltägliche Ausgaben bei einer niedrigen Gebühr, und die „Bank of America Travel Rewards“ ist der gebührenfreie Einstieg. Willkommensangebote und Jahreszinssätze ändern sich häufig, daher sollten Sie die aktuellen Konditionen vor der Beantragung überprüfen.

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Am besten geeignet für flexible Reisepunkte Chase Sapphire Preferred® 4.9 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Sammeln Sie übertragbare Chase-Punkte, die Sie für Reisen nutzen oder an Partnerfluggesellschaften und -hotels übertragen können. Jetzt beantragen

Häufig gestellte Fragen