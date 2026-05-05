Los 10 mejores juegos de rol de mesa: la guía definitiva de aventuras para 2026

Si alguna vez has buscado juegos de rol de mesa y has pensado: «Quiero un juego de rol, pero ¿dónde puedo encontrar uno que sea realmente genial?», ten por seguro que no eres el único.

Millones de jugadores de todo el mundo son unos apasionados de los juegos de rol de mesa, pero a menudo se quedan atascados al intentar encontrar el sistema o la campaña adecuados.

Mi guía es una solución real a ese problema. Aquí, todo el mundo encontrará algo interesante. Tanto los principiantes que se inician en el mundo de los juegos de rol de mesa como los jugadores experimentados que buscan mejorar sus habilidades se beneficiarán de ello.

Nuestra selección de los mejores juegos de rol de mesa

En nuestra lista hay clásicos legendarios como la primera edición Dungeons & Dragons, así como nuevas versiones del sistema, incluida la mejor alternativa para quienes están hartos de las reglas de siempre. Analizaré en profundidad la mecánica, los mundos, los personajes y todos los detalles, para que sepas exactamente por qué merece la pena hacerse con cada juego, pero, por ahora, aquí tienes los mejores juegos de rol de mesa de todos los tiempos:

Dungeons & Dragons (1974) – Un clásico legendario para principiantes con un mundo inmenso, reglas sencillas y un sinfín de aventuras fantásticas.

– Un clásico legendario para principiantes con un mundo inmenso, reglas sencillas y un sinfín de aventuras fantásticas. Pathfinder (2009) – Un juego de rol táctico y de fantasía profunda dirigido a jugadores experimentados, con una personalización de personajes flexible y un sistema de combate estratégico.

– Un juego de rol táctico y de fantasía profunda dirigido a jugadores experimentados, con una personalización de personajes flexible y un sistema de combate estratégico. La llamada de Cthulhu (1981) – Juego de terror atmosférico inspirado en las obras de Lovecraft y en las historias de investigación, que cuenta con un sistema único de «cordura» en el que la trama y la tensión son más importantes que el combate.

Pero eso es solo el principio. Sigue leyendo y encontrarás aún más juegos, cada uno con una breve reseña para que te resulte más fácil elegir.

Los 10 mejores juegos de rol de mesa: explora mundos y aventuras épicas

Yo mismo he pasado por la dificultad de encontrar juegos de rol de mesa que me enganchen. Algunos son demasiado complicados, otros son aburridos y otros simplemente no logran crear el ambiente adecuado. Por eso precisamente he elaborado esta guía.

Aquí encontrarás los mejores juegos para todos los gustos: desde los mejores juegos de rol de mesa de temática policíaca hasta aventuras épicas al estilo deLa Tierra Media. E incluso juegos de caza de recompensas, en los que puedes sentirte como un auténtico cazarrecompensas.

¿A cuántos de ellos has jugado ya?

1. Dungeons & Dragons [El mejor juego de rol de mesa para principiantes]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Configuración Fantasía heroica con castillos, dragones, magia y aventuras al estilo clásico. Tipo de sistema Sistema d20 (5.ª edición) Número ideal de jugadores Normalmente, de 3 a 5 jugadores + el director de juego; oficialmente, hasta 6 en la práctica. Nivel de complejidad Medio/Alto: mecánica compleja, muchas opciones, aunque hay versiones para principiantes. Duración de la sesión De 3 a 5 horas por sesión; las campañas pueden durar mucho más tiempo. El mejor estilo de juego Aventuras, táctica, exploración, interacción social, versatilidad. Ideal para Principiantes y grupos que quieran «iniciarse» en los juegos de rol de mesa; también jugadores experimentados que busquen un sistema clásico y probado. Lo que me gustó Una comunidad enorme, montones de aventuras ya preparadas, escenarios flexibles y facilidad para encontrar jugadores.

Dungeons & Dragons es un legendario juego de fantasía heroica en el que creas un héroe, tiras los dados y escribes una historia junto con tus amigos. Un jugador se convierte en el Dungeon Master y dirige la desarrollan la trama y describen el mundo, mientras que los demás actúan, libran batallas y se hacen más fuertes.

La mecánica de este juego de rol de mesa es sencilla: una tirada de un dado de 20 caras determina el éxito de cualquier acción. El juego es ideal para principiantes: puedes jugar una partida corta de una sola sesión o sumergirte en una campaña larga. Cuenta con una enorme comunidad de seguidores, mundos oficiales y un montón de contenido que no deja de crecer.

Por qué lo elegimos Uno de los sistemas de juegos de rol de mesa más conocidos y populares, un punto de partida perfecto para principiantes, pero también apto para campañas más exigentes.

Mi veredicto: Sencillo, dinámico y infinitamente versátil: Dungeons & Dragons es la puerta de entrada perfecta al mundo de los juegos de rol de mesa.

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2. Pathfinder [El mejor juego de rol de fantasía táctica para jugadores experimentados]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Configuración Un mundo de fantasía con heroísmo, una rica tradición y una versión adaptada del sistema clásico d20. Tipo de sistema Sistema d20 (basado en D&D 3.5 y el SRD) Número ideal de jugadores Normalmente, de 3 a 5 jugadores + un director de juego; se puede adaptar a grupos más grandes. Nivel de complejidad Alto: muchas reglas, personalización de personajes, combate táctico. Duración de la sesión Entre 3 y 5 horas o más; las campañas pueden prolongarse a lo largo de decenas de sesiones. El mejor estilo de juego Aventuras tácticas, creación detallada de personajes, combates realistas y escenarios no lineales. Ideal para Jugadores experimentados que valoran la profundidad y las opciones mecánicas. Lo que me gustó Amplias opciones de personalización, gran variedad de clases y énfasis en los combates y la estrategia.

Cuando me siento a jugar Pathfinder, enseguida me doy cuenta de que se trata de una fantasía clásica con un marcado énfasis en la estrategia y la personalización. El mejor juego de rol de mesa del mundo es el planeta de fantasía medieval Golarion, donde la magia, los monstruos y los héroes conviven en armonía.

La esencia del juego: cada jugador crea un personaje, eligiendo su raza, clase y habilidades, y, junto con el director de juego (DJ), se sumerge en una aventura. Explorarás, derrotarás a enemigos y resolverás problemas mediante la diplomacia.

Mecánica: el combate y las acciones son muy tácticos, con muchas opciones de habilidades, reacciones y posibilidades. El sistema es ideal para quienes disfrutan «subiendo de nivel» a su héroe hasta convertirlo en un personaje poderoso y complejo.

Por qué lo elegimos Si conoces los juegos de rol de mesa básicos y buscas un sistema «para adultos» con todo tipo de detalles, Pathfinder es una opción excelente.

Mi veredicto: Si ya estás familiarizado con los juegos de rol y buscas un sistema de juego serio con amplias opciones de personalización, PathfinderElige tú mismo.

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3. La llamada de Cthulhu [El mejor juego de rol de investigación de terror]

Nuestra puntuación Enebameter 10/10

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Configuración Terror cósmico inspirado en H. P. Lovecraft: misterios, riesgo de locura, investigaciones. Tipo de sistema Sistema de percentiles (d100), basado en el juego de rol básico. Número ideal de jugadores Lo ideal es que participen entre 2 y 5 jugadores + el árbitro (GM); se puede llegar a más de 6. Nivel de complejidad Medio: se presta menos atención al combate táctico y más a la atmósfera, la investigación y el drama. Duración de la sesión Normalmente, entre 2 y 4 horas; las campañas pueden ser breves o específicas. El mejor estilo de juego Investigación, terror, giros argumentales; menos énfasis en la rutina y el combate, y más en la sensación de peligro. Ideal para Jugadores a los que les gusten los temas oscuros, la tensión psicológica, las partidas únicas o las minicampañas. Lo que me gustó Una atmósfera intensa, mecánicas alocadas, ideal para los jugadores que se han cansado de los típicos «RPG heroicos».

Cuando empiezo La llamada de Cthulhu, me sumerjo de inmediato en una atmósfera de terror y misterio. Investigaciones, secretos, el miedo a lo desconocido. El escenario se inspira en Lovecraft, los años veinte, cultos en decadencia y la locura.

Tú y tu grupo sois investigadores, y el director de juego es el «Guardián». Juntos, desveláis conspiraciones y os enfrentáis a situaciones peligrosas en las que el héroe no tiene por qué convertirse en un «superhombre». El juego utiliza un sistema de dados de 100 caras (tirada ≤ habilidad = éxito). No hay subida de nivel ni heroicidades; los personajes son vulnerables.

Por qué lo elegimos Una nueva perspectiva sobre los mejores juegos de rol de mesa, si quieres alejarte de la fórmula del «héroe contra el dragón», La llamada de Cthulhues ideal.

Mi veredicto: Si quieres sumergirte en el género de terror y jugar a un juego en el que la supervivencia importa más que la victoria, La llamada de Cthulhu es justo lo que necesitas.

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4. Alice ha desaparecido [El mejor juego de rol silencioso centrado en la historia]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Configuración Una ciudad mística y moderna, la desaparición de una niña, una investigación llena de emoción sin comunicación verbal. Tipo de sistema Sistema narrativo (con tiradas mínimas o sin ellas), que se desarrolla íntegramente a través de mensajes de texto. Número ideal de jugadores De 3 a 5 jugadores (según la descripción) Nivel de complejidad Sencillo: pocas reglas, muchas emociones e interacción. Duración de la sesión Aproximadamente 90 minutos por sesión. El mejor estilo de juego Narrativa, interacción emocional, formato ligeramente experimental. Ideal para Grupos que quieran alejarse del combate clásico y la rutina, y jugar una sesión única centrada en la historia y la atmósfera. Lo que me gustó Un formato muy fresco, una fuerte implicación emocional y un punto de acceso sencillo.

Se trata de un juego de investigación con un toque emotivo en el que toda la acción se desarrolla a través de mensajes de chat. La desaparición de un estudiante Alice Briarwood desata una serie de mensajes inquietantes en la localidad de Silent Falls.

Los mejores juegos para las noches de juegos, ofrece un formato «sin diálogo»: los jugadores discuten, narran e investigan, pero solo a través de mensajes de texto. La mecánica es minimalista: sin combates, sin niveles; lo fundamental es la interacción, la deducción, las cartas de pistas y un 90Temporizador de minutos.

Por qué lo elegimos Para los jugadores que buscan juegos de rol de mesa con un enfoque único, sin combates tradicionales, pero con una historia apasionante.

Mi veredicto: Si quieres jugar una sola sesión como si fuera una película, en la que vosotros sois los héroes y el texto es todo el mundo, Alice ha desaparecido te ofrece algo realmente único.

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5. La oscuridad se cierne [El mejor juego de rol de fantasía con aplicación para principiantes]

Nuestra puntuación Puntuación: 9,5/10

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Configuración Un mundo de fantasía con mazmorras, una campaña asistida por aplicación y un formato híbrido. Tipo de sistema Una combinación de juego de rol de mesa clásico y asistente digital (aplicación), en formato híbrido. Número ideal de jugadores De 1 a 4 jugadores (se puede jugar en solitario o en grupos reducidos) Nivel de complejidad Nivel medio: incluye aspectos tácticos, pero la ayuda de la aplicación simplifica muchas cosas. Duración de la sesión ~1 hora o más por sesión; la campaña en su conjunto puede superar las 60 horas. El mejor estilo de juego Ideal para iniciarse en el juego, para principiantes o para grupos con horarios irregulares; el formato híbrido resulta muy práctico. Ideal para Jugadores noveles, familias, grupos con horarios irregulares y quienes se inician en los juegos de rol de mesa sin una preparación exhaustiva. Lo que me gustó La aplicación gestiona la campaña, reduce la carga de trabajo del director general y es cómoda y flexible.

Se trata de una campaña de fantasía que funciona con una aplicación. El mundo de Pericle, donde los héroes, sin necesidad de un director de juego, utilizan la aplicación «Loremaster» para avanzar por los escenarios, influir en la historia y enfrentarse a los enemigos.

En esencia, se trata de una fantasía heroica clásica con combates, mapas, figuras y asistencia digital. Los mejores juegos de mesa para toda la familia, un sistema sin clases y una creación de personajes flexible; la aplicación impulsa la historia y establece las condiciones. Ideal para principiantes y para quienes desean iniciarse sin complicaciones en los mejores juegos de rol de mesa con una menor carga de trabajo para el director de juego.

Por qué lo elegimos Una excelente introducción a los juegos de rol de mesa; su formato moderno hace que el sistema resulte más accesible.

Mi veredicto: Si buscas una forma cómoda y moderna de iniciarte en los juegos de rol, Pericle: La oscuridad se cierne es una opción excelente.

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6. Raíz [El mejor juego de rol de fantasía en el bosque]

Nuestra puntuación Enebameter 9/10

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Configuración Un mundo de fantasía en el bosque, animales aventureros e intrigas políticas entre las facciones del bosque. Tipo de sistema Basado en «Powered by the Apocalypse» (PbtA), un sistema centrado en la narrativa Número ideal de jugadores De 3 a 6 jugadores Nivel de complejidad Medio: no es difícil, pero hay que prestar atención a las facciones y a la trama. Duración de la sesión Versátil: desde aventuras sueltas hasta largas campañas. El mejor estilo de juego Narrativa + aventura + juego de rol entre comunidades forestales; más historia y menos combates mecánicos. Ideal para A los jugadores que buscan una fantasía novedosa, una alternativa a los escenarios habituales, les encantan los personajes animales y las historias. Lo que me gustó Un escenario fantástico único en el bosque, con una buena combinación de mecánica de juego y narrativa.

Este épico juego de mesa de estrategia ambientado en un bosque fantástico cuenta con astutas facciones de animales, revueltas y secretos ocultos bajo el dosel del bosque. Te sumergirás en la historia de un grupo de vagabundos y marginados que viven entre facciones, comparten planes alrededor de la hoguera, negocian y exploran el mundo del bosque.

Las reglas se basan en el sistema «Powered by the Apocalypse» (PbtA), lo que significa que la atención se centra en la narración, las acciones de los personajes y sus consecuencias.

Por qué lo elegimos Una opción ideal para quienes quieran ir más allá de los típicos juegos de fantasía y descubrir un nuevo sistema de juego interesante y fácil de empezar.

Mi veredicto: Si estás cansado de los juegos de rol tradicionales y buscas algo nuevo, Root: El juego de rol te ofrece una atractiva alternativa «forestal».

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7. Aventuras con animales: Set de inicio [El mejor juego de rol para toda la familia]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Configuración Un mundo de fantasía con héroes animales, de estilo ligero y accesible, compatible con la 5.ª edición. Tipo de sistema Set de inicio simplificado compatible con d20 y 5.ª edición (para familias y principiantes). Número ideal de jugadores De 2 a 8 jugadores (juego pensado para jugar en familia) Nivel de complejidad Nivel básico: reglas sencillas dirigidas a principiantes y niños. Duración de la sesión ~2-6 horas (dependiendo del escenario) El mejor estilo de juego Noches en familia, introducción a los juegos de rol, aventuras sencillas. Ideal para Principiantes, niños, familias y grupos que quieran divertirse sin complicarse con mecánicas complejas. Lo que me gustó Miniaturas, escenarios ya montados, fácil acceso, estética agradable.

Una aventura fantástica y desenfadada en la que los protagonistas son adorables personajes animales: gatos, perros y otros. El ambiente es acogedor y colorido. Perfecto para principiantes y niños: reglas sencillas, un montón de miniaturas, un mapa y fichas; todo lo necesario para iniciarse con facilidad en los juegos de rol sin miedo a «no entenderlo».

Compatible con el sistema d20/5.ª edición, este kit de inicio está pensado para empezar rápidamente, vivir aventuras sencillas y disfrutar de un juego de rol divertido.

Por qué lo elegimos Una introducción perfecta y «sin complicaciones», un paso fácil hacia sistemas más complejos, especialmente para los juegos de rol de mesa como entretenimiento familiar.

Mi veredicto: Sencillo, acogedor y visualmente atractivo, Aventuras con animales: Set de inicio es ideal para empezar con los jugadores más jóvenes y con todo el grupo.

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8. Fallout: El juego de rol [El mejor juego de rol para los aficionados a los videojuegos]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Configuración El universo postapocalíptico de Fallout, supervivientes, escuadrones, ruinas tecnológicas, facciones. Tipo de sistema Sistema 2d20 con componentes de SPECIAL (adaptación de un videojuego al juego de mesa). Número ideal de jugadores Normalmente, entre 3 y 5 jugadores + el director de juego. Nivel de complejidad Nivel medio-alto: matices de supervivencia, facciones y tecnología, pero el escenario familiar facilita el acceso. Duración de la sesión Las campañas pueden ser largas; las sesiones suelen durar más de tres horas. El mejor estilo de juego Jugadores familiarizados con los videojuegos que buscan una adaptación a juego de mesa y disfrutan de la exploración, la supervivencia y los escenarios temáticos. Ideal para Aficionados a los videojuegos y grupos que desean una versión de mesa de su juego favorito. Lo que me gustó Adaptación de un videojuego emblemático, una rica historia, una mezcla de combate, supervivencia y exploración.

Una aventura postapocalíptica en un mundo tras una catástrofe nuclear, en la que puedes jugar como habitantes de los Refugios, supermutantes o robots que exploran las ruinas. Ideal para jugadores que estén familiarizados con el los mejores videojuegos que quieren recrear ese mismo ambiente en el juego de mesa. Disfrutarás de la exploración, la supervivencia, las facciones y la libertad de elección.

El sistema se basa en las reglas 2d20 de Modiphius, adaptadas con las características SPECIAL y una mecánica de tiradas que combina la táctica con la libertad.

Por qué lo elegimos Para aquellos aficionados a los videojuegos que busquen un juego de rol vinculado a la cultura del videojuego, Consecuencias ofrece exactamente eso.

Mi veredicto: Una transición completa de los videojuegos a los juegos de mesa: Fallout: El juego de rol ofrece un mundo familiar y nuevas posibilidades narrativas.

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9. La 13.ª Era [El mejor juego de rol con dados de 20 caras ligero para una experiencia centrada en la historia]

Nuestra puntuación Puntuación de Enebameter: 8,5/10

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Configuración Un mundo de fantasía con la estética habitual de los juegos de d20, pero con un mayor énfasis en la historia y los personajes. Tipo de sistema Sistema d20 simplificado, de fantasía, centrado en la historia. Número ideal de jugadores De 3 a 6 jugadores + el director de juego. Nivel de complejidad Medio: más ligero que muchos sistemas clásicos, pero más completo que los kits para principiantes. Duración de la sesión Ideal tanto para aventuras de una sola sesión como para campañas. El mejor estilo de juego Narrativa, juego de rol centrado en los personajes, menos «rutina» y más historia. Ideal para Jugadores familiarizados con los sistemas d20 que buscan una versión más ligera, pero sin dejar de ser seria. Lo que me gustó Alivia parte de la «carga mecánica» de los sistemas clásicos de d20, sin dejar de resultar familiar y flexible.

Fantasía heroica centrada en la historia y la libertad de acción: un mundo en el que grandes «iconos» influyen en ti y en tu historia. Ideal para grupos a los que les gusten las reglas sencillas, el juego ágil y las partidas centradas en la historia; perfecto para principiantes y para quienes buscan menos «rutina» y más narrativa.

El sistema se basa en el d20, pero está diseñado para tiradas rápidas; incluye las mecánicas «One Unique Thing» e «Icons», que vinculan al personaje con el escenario.

Por qué lo elegimos Ideal para quienes buscan un juego «ligero de d20» centrado en los personajes y la historia sin perder los fundamentos habituales.

Mi veredicto: Un sistema sencillo y flexible en el que la historia ocupa un lugar central: La 13.ª Era es perfecto si estás familiarizado con el clásico d20 pero buscas un enfoque nuevo.

★ El mejor juego de rol con dados de 20 caras (D20) ligero para partidas centradas en la historia La 13.ª Era Compra en Amazon

10. Castillos y cruzadas [La mejor experiencia de juego de rol de fantasía al estilo clásico]

Nuestra puntuación Enebameter 8/10

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Configuración Una aventura de fantasía clásica al estilo de la vieja escuela: «héroes contra monstruos», subida de nivel y exploración de mazmorras. Tipo de sistema Sistema d20 simplificado (motor SIEGE) con un toque clásico. Número ideal de jugadores De 3 a 6 jugadores + el guardián del castillo (GM) Nivel de complejidad Nivel medio-bajo: más sencillo que muchos sistemas modernos, pero sigue teniendo profundidad. Duración de la sesión Ideal para aventuras y campañas clásicas. El mejor estilo de juego Para los aficionados de la vieja escuela, los amantes de la tradición de D&D, las mazmorras y los grupos compactos. Ideal para Los jugadores y los directores de juego a los que les gusta el estilo clásico de los juegos de rol y buscan «esa» atmósfera de la vieja escuela. Lo que me gustó Tono nostálgico, compatible con muchos materiales, flexible.

Una fantasía clásica que recupera el espíritu de los antiguos juegos de rol de mesa: reyes, castillos, dragones, exploración de mazmorras y hazañas heroicas. Atrae a los aficionados al estilo OSR, a las reglas minimalistas y a la libertad de acción, así como a quienes no desean un sinfín de mecánicas; es perfecto para cualquiera que esté familiarizado con la tradición de los juegos de rol.

En mi opinión, el juego sirve de puente entre el D&D clásico y los sistemas modernos: Disfrutarás del clásico estilo de siempre con la ergonomía y la flexibilidad de hoy en día.

Por qué lo elegimos Si quieres sumergirte en el ambiente de los juegos de rol de mesa más populares sin una modernización excesiva y conservando el espíritu de la vieja escuela, Castillos y cruzadas es el indicado.

Mi veredicto: Si quieres sumergirte en el ambiente de «héroes contra monstruos» con un sistema sencillo y flexible, Castillos y cruzadas es una opción excelente.

★ La mejor experiencia de juego de rol de fantasía al estilo clásico Castillos y cruzadas Compra en Amazon

¿Cómo se juegan los juegos de rol de mesa?

Aquí tienes mi guía sencilla para adentrarte en el mundo de los juegos de rol de mesa: sin términos complicados, escrita por un jugador para otros jugadores.

Reúne a tu equipo. Tú + entre 2 y 5 amigos + un «líder» (al que normalmente se le llama «Game Master» o «GM»). Juntos formáis un equipo, no sois rivales. Crea personajes. Cada jugador crea su propio héroe: nombre, personalidad, habilidades y el papel que desempeñará en la historia. Esta es la fase de creación de personajes. Algunos juegos ya ofrecen personajes ya creados con estadísticas y habilidades. GM describe el mundo. El director de juego dice algo así como: «Entras en una taberna a oscuras…». Se encarga de crear el ambiente, dar pistas y gestionar el mundo, los personajes no jugadores y los acontecimientos. Los jugadores realizan sus jugadas. Tú decides qué hace tu personaje. ¿Intentas robar una joya? ¿O entablas una conversación diplomática? La elección es tuya. Tiradas de dados + resolución. La mayoría de los sistemas utilizan tiradas de dados u otras mecánicas para determinar si tu intento tiene éxito. Esto añade un elemento de riesgo y sorpresa. La historia sigue adelante. Tus acciones, las reacciones del mundo, los éxitos y los fracasos se combinan para crear la trama. Repite los pasos: el DJ describe → los jugadores actúan → se lanzan los dados → suceden cosas.

Aspectos importantes que debes tener en cuenta antes de jugar

El objetivo principal no es «ganar la partida». Estás creando una historia junto con tus amigos.

La imaginación y el trabajo en equipo son más importantes que memorizar normas.

Los distintos sistemas de juego pueden diferir en algunos detalles, pero la estructura básica es la misma: grupo + personajes + director de juego + interacción + dados.

La regla de oro de los juegos de rol de mesa: la diversión es más importante que las reglas. Las normas están para ayudar, no para ser un obstáculo. Si frenan la diversión: modifícalas, adáptalas, decidid en equipo.

Por qué creo que los juegos de rol son geniales

No estás simplemente «jugando»: eres un habitante del mundo que has ayudado a crear.

Cada sesión puede ser única: unas veces una batalla épica, otras una charla emotiva junto a la hoguera.

Puedes empezar poco a poco y, más adelante, desarrollar una campaña completa.

Aunque no seas un profesional, lo importante es tener ganas de intentarlo y formar parte de esta historia juntos.

En resumen: reúne a tus amigos, elige un sistema, crea personajes, da rienda suelta a tu imaginación y tira los dados. Los juegos de rol de mesa te están esperando, y el mundo entero lo construyes tú.

Preguntas frecuentes