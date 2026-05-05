Die 10 besten Tabletop-Rollenspiele – Der ultimative Abenteuer-Leitfaden für 2026

Wenn du schon einmal nach Tabletop-Rollenspielen gesucht und dir gedacht hast: „Ich möchte ein Rollenspiel, aber wo finde ich etwas, das wirklich toll ist?“, dann sei dir sicher: Du bist nicht allein.

Millionen von Spielern auf der ganzen Welt begeistern sich für Tabletop-Rollenspiele, haben aber oft Schwierigkeiten, das richtige System oder die richtige Kampagne zu finden.

Mein Leitfaden bietet eine echte Lösung für dieses Problem. Hier findet jeder etwas Interessantes. Davon profitieren sowohl Anfänger, die gerade erst in die Welt der Tabletop-Rollenspiele einsteigen, als auch erfahrene Spieler, die ihre Fähigkeiten verbessern möchten.

Unsere Top-Empfehlungen für Tabletop-Rollenspiele

Auf unserer Liste stehen legendäre Klassiker wie die Erstausgabe Dungeons & Dragonssowie brandneue Systemversionen, darunter die beste Alternative für alle, die die üblichen Regeln satt haben. Ich werde mich eingehend mit Spielmechaniken, Welten, Charakteren und allen Ecken und Kanten befassen, damit ihr genau wisst, warum sich jedes einzelne Spiel lohnt, aber vorerst sind hier die besten Tabletop-Rollenspiele aller Zeiten:

Dungeons & Dragons (1974) – Ein legendärer Klassiker für Einsteiger mit einer riesigen Spielwelt, einfachen Regeln und endlosen Fantasy-Abenteuern.

– Ein legendärer Klassiker für Einsteiger mit einer riesigen Spielwelt, einfachen Regeln und endlosen Fantasy-Abenteuern. Pathfinder (2009) – Ein taktisches und tiefgründiges Fantasy-Rollenspiel für erfahrene Spieler, mit flexiblen Charakteranpassungsmöglichkeiten und strategischem Kampfspiel.

– Ein taktisches und tiefgründiges Fantasy-Rollenspiel für erfahrene Spieler, mit flexiblen Charakteranpassungsmöglichkeiten und strategischem Kampfspiel. Der Ruf des Cthulhu (1981) – Ein atmosphärisches Horrorspiel, das von Lovecrafts Werken und Detektivgeschichten inspiriert ist und über ein einzigartiges „Verstandes“-System verfügt, bei dem Handlung und Spannung mehr zählen als Kämpfe.

Aber das ist erst der Anfang. Lies weiter, dann findest du noch mehr Spiele, jeweils mit einer kurzen Rezension, die dir die Auswahl erleichtert.

Die 10 besten Tabletop-Rollenspiele: Entdecke epische Welten und Abenteuer

Ich habe selbst die Erfahrung gemacht, wie schwierig es ist, spannende Tabletop-Rollenspiele zu finden. Manche sind zu kompliziert, andere langweilig, und wieder andere schaffen es einfach nicht, die richtige Atmosphäre zu vermitteln. Genau aus diesem Grund habe ich diesen Leitfaden zusammengestellt.

Hier findest du Top-Spiele für jeden Geschmack: von den besten Krimi-Tabletop-Rollenspielen bis hin zu epischen Abenteuern im Stil vonMittelerde. Und sogar Spiele mit Kopfgeldjagd, bei denen man sich wie ein echter Kopfgeldjäger fühlen kann.

Wie viele davon hast du schon gespielt?

1. Dungeons & Dragons [Das beste Tabletop-Rollenspiel für Anfänger]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Einstellung Heroische Fantasy mit Burgen, Drachen, Magie und Abenteuern im klassischen Stil. Systemtyp d20-System (5. Auflage) Ideale Spieleranzahl In der Regel 3–5 Spieler + Spielleiter; offiziell bis zu 6 Spieler. Schwierigkeitsgrad Mittel/Hoch – umfangreiche Spielmechanik, viele Optionen, es gibt jedoch auch Anfängerversionen. Dauer der Sitzung 3–5 Stunden pro Sitzung; Kampagnen können deutlich länger dauern. Beste Spielweise Abenteuer, Taktik, Erkundung, soziale Interaktion, vielseitig. Am besten geeignet für Anfänger und Gruppen, die in die Welt der Tabletop-Rollenspiele „einsteigen“ möchten; außerdem erfahrene Spieler, die ein bewährtes klassisches System suchen. Was mir gefallen hat Eine riesige Community, unzählige fertige Abenteuer, flexible Spielwelten, Spieler lassen sich leicht finden.

Dungeons & Dragons ist ein legendäres Heroic-Fantasy-Spiel, bei dem du einen Helden erschaffst, würfelst und gemeinsam mit Freunden eine Geschichte schreibst. Ein Spieler übernimmt die Rolle des Dungeon Masters und leitet das die Handlung vorantreiben und die Welt beschreiben, während die anderen handeln, Schlachten schlagen und stärker werden.

Die Spielmechanik dieser Tabletop-Rollenspiele ist einfach: Ein Wurf mit dem 20-seitigen Würfel entscheidet über den Erfolg jeder Aktion. Das Spiel ist einsteigerfreundlich: Man kann eine kurze Einzelsitzung spielen oder sich in eine lange Kampagne stürzen. Es hat eine riesige Fangemeinde, offizielle Spielwelten und jede Menge Inhalte, die ständig erweitert werden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eines der bekanntesten und beliebtesten Tabletop-Rollenspielsysteme – ein idealer Einstieg für Anfänger, das sich aber auch für anspruchsvolle Kampagnen eignet.

Mein Fazit: Einfach, lebendig und unendlich vielseitig: Dungeons & Dragons ist der perfekte Einstieg in die Welt der Tabletop-Rollenspiele.

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2. Pathfinder [Das beste taktische Fantasy-Rollenspiel für erfahrene Spieler]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Einstellung Eine Fantasiewelt voller Heldentum, reichhaltiger Hintergrundgeschichte und einem abgewandelten klassischen d20-System. Systemtyp d20-System (basierend auf D&D 3.5 und SRD) Ideale Spieleranzahl In der Regel 3–5 Spieler + Spielleiter; kann auf größere Gruppen angepasst werden. Schwierigkeitsgrad Hoch – viele Regeln, Charakteranpassung, taktische Kämpfe. Dauer der Sitzung 3–5+ Stunden; Kampagnen können sich über Dutzende von Spielsitzungen erstrecken. Beste Spielweise Taktische Abenteuer, detaillierte Charakterentwicklung, anspruchsvolle Kämpfe und nichtlineare Szenarien. Am besten geeignet für Erfahrene Spieler, die Wert auf Spieltiefe und mechanische Vielseitigkeit legen. Was mir gefallen hat Umfassende Anpassungsmöglichkeiten, große Auswahl an Klassen, Schwerpunkt auf Kämpfen und Strategie.

Wenn ich mich hinsetze, um zu spielen Pathfinder… und ich spüre sofort, dass es sich um klassische Fantasy handelt, bei der Strategie und Individualisierung im Vordergrund stehen. Das beste Tabletop-Rollenspiel der Welt spielt auf dem mittelalterlichen Fantasy-Planeten Golarion, wo Magie, Monster und Helden Seite an Seite existieren.

Das Herzstück des Spiels: Jeder Spieler erschafft einen Charakter, wählt dessen Rasse, Klasse und Fähigkeiten aus und stürzt sich gemeinsam mit dem Spielleiter (SL) in ein Abenteuer. Ihr werdet die Welt erkunden, Gegner besiegen und Probleme durch Diplomatie lösen.

Spielmechanik: Kämpfe und Aktionen sind äußerst taktisch, es gibt eine Vielzahl an Fähigkeiten, Reaktionen und Optionen. Das System ist ideal für alle, die Spaß daran haben, ihren Helden zu einem komplexen Kraftpaket „aufzuleveln“.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn du dich mit den Grundlagen von Tabletop-Rollenspielen auskennst und ein „ausgefeiltes“ System mit vielen Details suchst, ist Pathfinder eine hervorragende Wahl.

Mein Fazit: Wenn du dich bereits mit Rollenspielen auskennst und ein ernstzunehmendes Spielsystem mit umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten suchst, PathfinderDas ist deine Entscheidung.

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3. Der Ruf des Cthulhu [Das beste Horror-Ermittlungs-Rollenspiel]

Unsere Bewertung Enebameter 10/10

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Einstellung Von H. P. Lovecraft inspirierter kosmischer Horror: Geheimnisse, die Gefahr des Wahnsinns, Ermittlungen. Systemtyp Perzentilsystem (d100), basierend auf „Basic Role-Playing“. Ideale Spieleranzahl Optimal sind 2–5 Spieler + Spielleiter (GM); es können auch bis zu 6+ Spieler mitspielen. Schwierigkeitsgrad Mittler – weniger Fokus auf taktische Kämpfe, mehr auf Atmosphäre, Ermittlungen und Drama. Dauer der Sitzung In der Regel 2 bis 4 Stunden; Kampagnen können kurz oder zielgerichtet sein. Beste Spielweise Ermittlungen, Horror, überraschende Wendungen; weniger Fokus auf Grind/Kämpfe, mehr auf das Gefühl der Bedrohung. Am besten geeignet für Spieler, die düstere Themen, psychologische Spannung, One-Shots oder Minikampagnen mögen. Was mir gefallen hat Eine fesselnde Atmosphäre, verrückte Spielmechaniken – genau das Richtige für Spieler, denen die üblichen „heroischen Rollenspiele“ zu langweilig sind.

Wenn ich anfange Der Ruf des Cthulhu… tauche ich sofort in eine Atmosphäre voller Horror und Geheimnisse ein. Ermittlungen, Geheimnisse, die Angst vor dem Unbekannten. Die Kulisse ist inspiriert von Lovecraft, den 1920er Jahren, untergehenden Kulten und dem Wahnsinn.

Ihr und eure Gruppe seid Ermittler, und der Spielleiter ist der „Keeper“. Gemeinsam deckt ihr Verschwörungen auf und geratet in gefährliche Situationen, in denen der Held nicht unbedingt zum „Übermenschen“ wird. Das Spiel verwendet ein d100-System (Wurf ≤ Fertigkeit = Erfolg). Es gibt keine üblichen Stufen oder Heldentaten; die Charaktere sind verwundbar.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine frische Interpretation der besten Tabletop-Rollenspiele, wenn du mal von der „Held gegen Drache“-Formel abkommen möchtest, Der Ruf des Cthulhuist ideal.

Mein Fazit: Wenn du in das Horrorgenre eintauchen und ein Spiel spielen möchtest, bei dem es mehr ums Überleben als um den Sieg geht, Der Ruf des Cthulhu ist genau das Richtige für dich.

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4. Alice wird vermisst [Bestes ruhiges, handlungsorientiertes Rollenspiel]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Einstellung Eine moderne, geheimnisvolle Stadt, das Verschwinden eines Mädchens, eine emotionale Ermittlung ohne verbale Kommunikation. Systemtyp Erzählsystem (mit minimalen oder gar keinen Würfelwürfen), das vollständig über Textnachrichten gespielt wird. Ideale Spieleranzahl 3–5 Spieler (gemäß Beschreibung) Schwierigkeitsgrad Wenig – wenige Regeln, viel Spannung und Interaktion. Dauer der Sitzung ~90 Minuten pro Sitzung. Beste Spielweise Erzählung, emotionale Interaktion, leicht experimentelles Format. Am besten geeignet für Gruppen, die sich vom klassischen Kampf- und Grind-Spiel abwenden möchten, sollten ein One-Shot-Abenteuer spielen, bei dem die Geschichte und die Atmosphäre im Vordergrund stehen. Was mir gefallen hat Ein sehr frisches Format, starke emotionale Bindung, leichter Einstieg.

Dies ist ein emotionales Ermittlungsspiel, bei dem das gesamte Spielgeschehen über Chat-Nachrichten abläuft. Das Verschwinden eines Schülers Alice Briarwood löst eine Reihe beunruhigender Ereignisse in der Stadt Silent Falls aus.

Die besten Spiele für Spieleabendebietet ein „No-Talk“-Format: Die Spieler diskutieren, erzählen und ermitteln, jedoch ausschließlich über Textnachrichten. Die Spielmechanik ist minimalistisch: keine Kämpfe, keine Level – im Mittelpunkt stehen Interaktion, Kombinationsgabe, Hinweiskarten und ein 90-minute timer.

Warum wir uns dafür entschieden haben Für Spieler, die nach Tabletop-Rollenspielen mit einem einzigartigen Ansatz suchen – ohne traditionelle Kämpfe, dafür mit einer fesselnden Geschichte.

Mein Fazit: Wenn ihr eine einzelne Spielsitzung wie einen Film erleben wollt, in dem ihr die Helden seid und der Text die ganze Welt darstellt, Alice wird vermisst bietet Ihnen etwas wirklich Einzigartiges.

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5. Zunehmende Dunkelheit [Das beste App-gestützte Fantasy-Rollenspiel für Anfänger]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 9,5/10

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Einstellung Eine Fantasiewelt mit Dungeons, einer App-gestützten Kampagne und einem Hybridformat. Systemtyp Eine Mischung aus klassischem Tabletop-Rollenspiel und digitalem Assistenten (App), ein Hybridformat. Ideale Spieleranzahl 1–4 Spieler (auch für Einzelspieler oder kleine Gruppen geeignet) Schwierigkeitsgrad Mittel – beinhaltet taktische Aspekte, doch die Unterstützung durch die App vereinfacht vieles. Dauer der Sitzung ~1+ Stunde pro Sitzung; die gesamte Kampagne kann mehr als 60 Stunden in Anspruch nehmen. Beste Spielweise Ideal für den Einstieg in eine Kampagne, für Anfänger oder Gruppen mit unregelmäßigen Terminen; das hybride Format ist besonders praktisch. Am besten geeignet für Neue Spieler, Familien, Gruppen mit unregelmäßigen Terminen, diejenigen, die ohne umfangreiche Vorbereitung in die Welt der Tabletop-Rollenspiele einsteigen. Was mir gefallen hat Die App verwaltet die Kampagne, entlastet den Spielleiter, ist praktisch und flexibel.

Dies ist eine Fantasy-Kampagne, die durch eine App unterstützt wird. In der Welt von Pericle nutzen Helden ohne Spielleiter die „Loremaster“-App, um Szenarien zu durchlaufen, die Geschichte zu beeinflussen und gegen Feinde zu kämpfen.

Im Kern handelt es sich um klassische Heroic Fantasy mit Kämpfen, Karten, Miniaturen und digitaler Unterstützung. Die besten Brettspiele für die ganze Familie, klassenloses System, flexible Heldenerstellung; die App treibt die Geschichte voran und legt die Rahmenbedingungen fest. Geeignet für Anfänger und für alle, die mit geringem Spielleiter-Aufwand nahtlos in die besten Tabletop-Rollenspiele einsteigen möchten.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein hervorragender Einstieg in Tabletop-Rollenspiele; das moderne Format macht das System zugänglicher.

Mein Fazit: Wenn Sie einen bequemen und modernen Einstieg in Rollenspiele suchen, Pericle: Aufziehende Dunkelheit ist eine ausgezeichnete Wahl.

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6. Root [Das beste Wald-Fantasy-Rollenspiel]

Unsere Bewertung Enebameter 9/10

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Einstellung Eine Fantasiewelt im Wald, tierische Abenteurer, politische Intrigen zwischen den verschiedenen Waldfraktionen. Systemtyp „Powered by the Apocalypse“ (PbtA), ein erzählorientiertes System Ideale Spieleranzahl 3–6 Spieler Schwierigkeitsgrad Mittlerer Schwierigkeitsgrad – nicht besonders schwer, erfordert jedoch ein Gespür für die Fraktionen und die Handlung. Dauer der Sitzung Vielseitig einsetzbar – von einzelnen Abenteuern bis hin zu langen Kampagnen. Beste Spielweise Geschichte + Abenteuer + Rollenspiel in Waldgemeinschaften; mehr Handlung, weniger mechanischer Kampf. Am besten geeignet für Spieler, die auf der Suche nach frischem Fantasy-Spaß und einer Alternative zu den üblichen Spielwelten sind, lieben Tiercharaktere und entsprechende Geschichten. Was mir gefallen hat Einzigartige Wald-Fantasy-Kulisse, gelungene Mischung aus Spielmechanik und Erzählung.

Dieses epische Strategie-Brettspiel im Wald-Fantasy-Stil bietet listige Tierfraktionen, Aufstände und Geheimnisse unter dem Blätterdach des Waldes. Du tauchst ein in die Geschichte einer Gruppe von Wanderern und Ausgestoßenen, die zwischen den Fraktionen leben, am Lagerfeuer Pläne schmieden, verhandeln und die Waldwelt erkunden.

Die Regeln basieren auf dem „Powered by the Apocalypse“ (PbtA)-System, was bedeutet, dass der Schwerpunkt auf der Erzählung, den Handlungen der Figuren und deren Folgen liegt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Eine hervorragende Wahl für alle, die über die üblichen Fantasy-Spiele hinausgehen und ein neues Spielsystem entdecken möchten, das interessant und leicht zu erlernen ist.

Mein Fazit: Wenn du genug von traditionellen Rollenspielen hast und mal etwas Neues suchst, Root: Das Rollenspiel bietet Ihnen eine reizvolle Alternative im „Waldstil“.

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Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Einstellung Eine Fantasiewelt mit tierischen Helden, in einem leichten und unterhaltsamen Format, kompatibel mit 5e. Systemtyp Vereinfachtes d20-/5e-kompatibles Einsteigerset (für Familien und Anfänger). Ideale Spieleranzahl 2–8 Spieler (für das Spielen mit der Familie konzipiert) Schwierigkeitsgrad Leicht – einfache Regeln für Anfänger und Kinder. Dauer der Sitzung ca. 2–6 Stunden (je nach Szenario) Beste Spielweise Familienabende, Einführung in Rollenspiele, leichte Abenteuer. Am besten geeignet für Anfänger, Kinder, Familien und Gruppen, die Spaß ohne komplizierte Spielmechaniken suchen. Was mir gefallen hat Miniaturen, vorgefertigte Szenarien, einfacher Einstieg, ansprechende Optik.

Ein leichtes Fantasy-Abenteuer, in dem die Helden niedliche Tierfiguren sind: Katzen, Hunde und andere. Die Atmosphäre ist freundlich und bunt. Ideal für Anfänger und Kinder: einfache Regeln, viele Figuren, eine Karte und Spielsteine – alles, was man braucht, um ganz ungezwungen in die Welt der Rollenspiele einzutauchen, ohne Angst haben zu müssen, „nichts zu verstehen“.

Dieses Starter-Set ist mit dem d20/5e-System der 5. Edition kompatibel und wurde für einen schnellen Einstieg, leichte Abenteuer und unbeschwertes Rollenspiel entwickelt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ein idealer „schmerzfreier“ Einstieg, der nahtlos zu anspruchsvolleren Systemen überleitet, insbesondere für Tabletop-Rollenspiele als Familienunterhaltung.

Mein Fazit: Einfach, freundlich und optisch ansprechend, Tierabenteuer: Starter-Set eignet sich ideal für den Einstieg mit jüngeren Spielern und der gesamten Gruppe.

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8. Fallout: Das Rollenspiel [Das beste Rollenspiel für Videospielfans]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Einstellung Das postapokalyptische „Fallout“-Universum, Überlebende, Trupps, technische Ruinen, Fraktionen. Systemtyp 2d20-System mit SPECIAL-Komponenten (Videospiel-Adaption für den Tisch). Ideale Spieleranzahl In der Regel 3–5 Spieler + Spielleiter. Schwierigkeitsgrad Mittel bis hoch – Feinheiten des Überlebens, Fraktionen, Technologie, doch die vertraute Kulisse senkt die Einstiegshürde. Dauer der Sitzung Kampagnen können lang sein; die Spielsitzungen dauern in der Regel mehr als drei Stunden. Beste Spielweise Spieler, die mit Videospielen vertraut sind und sich für deren Brettspieladaptionen interessieren, die Spaß an Erkundung, Überleben und thematischen Spielwelten haben. Am besten geeignet für Fans von Videospielen, Gruppen, die sich eine Brettspielversion ihres Lieblingsspiels wünschen. Was mir gefallen hat Eine legendäre Videospieladaption, eine facettenreiche Spielwelt, eine Mischung aus Kämpfen, Überleben und Erkundung.

Ein postapokalyptisches Abenteuer in einer Welt nach einer nuklearen Katastrophe, in dem du als Vault-Bewohner, Supermutant oder Roboter die Ruinen erkunden kannst. Ideal für Spieler, die mit dem die besten Videospiele die diese Atmosphäre auch auf den Spieltisch bringen möchten. Es erwarten dich Erkundung, Überleben, Fraktionen und Entscheidungsfreiheit.

Das System basiert auf den 2d20-Regeln von Modiphius, angepasst mit SPECIAL-Werten und Würfelmechaniken, die Taktik und Freiheit in Einklang bringen.

Warum wir uns dafür entschieden haben Für alle, die sich mit Videospielen auskennen und ein Rollenspiel suchen, das an die Gaming-Kultur anknüpft, Fallout bietet genau das.

Mein Fazit: Ein vollständiger Übergang von Videospielen zu Brettspielen: Fallout: Das Rollenspiel bietet eine vertraute Welt und neue Möglichkeiten der Erzählung.

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9. Das 13. Zeitalter [Das beste leichtgewichtige D20-Rollenspiel für storyorientiertes Spielen]

Unsere Bewertung Gesamtbewertung 8,5/10

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Einstellung Eine Fantasy-Welt im bekannten d20-Stil, bei der jedoch die Handlung und die Charaktere im Vordergrund stehen. Systemtyp d20-System mit Vereinfachungen, Fantasy, handlungsorientiert. Ideale Spieleranzahl 3–6 Spieler + Spielleiter. Schwierigkeitsgrad Mittel – leichter als viele klassische Systeme, aber tiefer als Einsteigersets. Dauer der Sitzung Geeignet für Einzelabenteuer und Kampagnen. Beste Spielweise Handlungsorientiert, Rollenspiel mit Fokus auf die Charaktere, weniger „Grind“, mehr Story. Am besten geeignet für Spieler, die mit d20-Systemen vertraut sind und eine leichtere, aber dennoch ernstzunehmende Variante suchen. Was mir gefallen hat Reduziert etwas von der „mechanischen Schwere“ klassischer d20-Systeme, bleibt dabei aber vertraut und flexibel.

Heroische Fantasy mit Schwerpunkt auf Handlung und Handlungsfreiheit: eine Welt, in der große „Ikonen“ dich und deine Geschichte beeinflussen. Geeignet für Gruppen, die einfache Regeln, einen zügigen Spielablauf und storyorientierte Spielrunden schätzen; ideal für Anfänger und alle, die weniger „Grind“ und mehr Erzählung wollen.

Das System basiert auf dem d20-System, ist jedoch auf schnelle Würfelwürfe ausgelegt; es umfasst die Mechaniken „One Unique Thing“ und „Icons“, die den Charakter mit der Spielwelt verbinden.

Warum wir uns dafür entschieden haben Ideal für alle, die sich einen „leichten d20“-Ansatz wünschen, bei dem Charaktere und Handlung im Vordergrund stehen, ohne dabei die gewohnte Grundlage aus den Augen zu verlieren.

Mein Fazit: Ein einfaches und flexibles System, bei dem die Geschichte im Mittelpunkt steht: Das 13. Zeitalter ist ideal, wenn du mit dem klassischen d20 vertraut bist, aber einen neuen Ansatz suchst.

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10. Burgen & Kreuzzüge [Das beste Fantasy-Rollenspiel im Old-School-Stil]

Unsere Bewertung Enebameter 8/10

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Einstellung Ein klassisches Fantasy-Abenteuer der alten Schule: „Held gegen Monster“, Levelaufstieg, Erkundung von Dungeons. Systemtyp Vereinfachtes d20-System (SIEGE Engine) mit Old-School-Flair. Ideale Spieleranzahl 3–6 Spieler + Spielleiter (GM) Schwierigkeitsgrad Unteres Mittel – einfacher als viele moderne Systeme, bietet aber dennoch Tiefe. Dauer der Sitzung Geeignet für klassische Abenteuer und Spielkampagnen. Beste Spielweise Für Fans der alten Schule, Liebhaber der D&D-Tradition, Dungeons, ein eingespieltes Team. Am besten geeignet für Spieler und Spielleiter, die den klassischen Rollenspielstil mögen und sich „dieses“ Old-School-Feeling wünschen. Was mir gefallen hat Verleiht einen nostalgischen Charme, mit vielen Materialien kompatibel, flexibel.

Klassische Fantasy, die den Geist der alten Tabletop-Rollenspiele wieder aufleben lässt: Könige, Burgen, Drachen, Dungeon-Erkundungen und Heldentaten. Spricht Fans des OSR-Stils, minimalistischer Regeln und Handlungsfreiheit an sowie all jene, die auf umfangreiche Spielmechaniken verzichten möchten; perfekt für alle, die mit der Rollenspieltradition vertraut sind.

Meiner Meinung nach schlägt das Spiel eine Brücke zwischen dem klassischen D&D und modernen Systemen: Du bekommst den klassischen Old-School-Charme mit moderner Ergonomie und Flexibilität.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn du in die Atmosphäre der beliebtesten Tabletop-Rollenspiele eintauchen möchtest, ohne dass diese zu sehr modernisiert werden, und dabei den Old-School-Charme bewahren möchtest, Burgen & Kreuzzüge ist der Richtige.

Mein Fazit: Wenn du mit einem einfachen und flexiblen System in die Welt von „Helden gegen Monster“ eintauchen möchtest, Burgen & Kreuzzüge ist eine ausgezeichnete Wahl.

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Wie spielt man Tabletop-Rollenspiele?

Hier ist mein einfacher Leitfaden für den Einstieg in die Welt der Tabletop-Rollenspiele: keine komplizierten Fachbegriffe, direkt von einem Spieler für Spieler.

Versammle dein Team. Du + 2–5 Freunde + ein „Leiter“ (meistens als Spielleiter oder GM bezeichnet). Zusammen bildet ihr ein Team, ihr seid keine Gegner. Erstelle Charaktere. Jeder Spieler denkt sich seinen eigenen Helden aus: Name, Persönlichkeit, Fähigkeiten und welche Rolle er in der Geschichte spielen wird. Das ist die Phase der Charaktererstellung. Manche Spiele bieten bereits vorgefertigte Charaktere mit Werten und Fähigkeiten an. GM beschreibt die Welt. Der Spielleiter sagt etwa: „Ihr betretet eine dunkle Taverne …“ Er schafft die Kulisse, gibt Hinweise und kümmert sich um die Spielwelt, die Nicht-Spieler-Charaktere und die Ereignisse. Die Spieler führen ihre Aktionen aus. Du entscheidest, was dein Charakter tut. Versuchst du, ein Juwel zu stehlen? Oder knüpfst du ein diplomatisches Gespräch an – du hast die Wahl. Würfelwürfe + Auswertung. In den meisten Systemen wird durch Würfelwürfe oder andere Mechanismen entschieden, ob dein Versuch gelingt. Das sorgt für ein Element des Risikos und der Überraschung. Die Geschichte geht weiter. Deine Handlungen, die Reaktionen der Welt, Erfolge und Misserfolge – all das zusammen ergibt die Handlung. Wiederhole die Schritte: Der Spielleiter beschreibt → die Spieler handeln → Würfelwürfe → Ereignisse.

Wichtige Hinweise vor dem Spielen

Das Hauptziel ist nicht, „die Sitzung zu gewinnen“. Ihr erschafft gemeinsam mit Freunden eine Geschichte.

Kreativität und Teamarbeit sind wichtiger als das Auswendiglernen von Regeln.

Die verschiedenen Spielsysteme mögen sich in Einzelheiten unterscheiden, doch die Grundstruktur ist dieselbe: Gruppe + Charaktere + Spielleiter + Interaktion + Würfel.

Die goldene Regel bei Tabletop-Rollenspielen – Spaß > Regeln. Regeln sind dazu da, zu helfen, nicht zu behindern. Wenn sie den Spaß bremsen: Passen Sie sie an, nehmen Sie Änderungen vor und entscheiden Sie gemeinsam als Team.

Warum ich Rollenspiele toll finde

Du „spielst“ nicht nur – du bist ein Bewohner der Welt, die du mitgestaltet hast.

Jede Sitzung kann einzigartig sein: mal eine epische Schlacht, mal ein emotionales Gespräch am Lagerfeuer.

Sie können klein anfangen – und später eine umfassende Kampagne aufbauen.

Auch wenn du kein Profi bist, kommt es vor allem auf die Bereitschaft an, es zu versuchen und gemeinsam Teil der Geschichte zu sein.

Kurz gesagt: Schnapp dir ein paar Freunde, such dir ein System aus, erstelle Charaktere, lass deiner Fantasie freien Lauf und wirf die Würfel. Die Tabletop-Rollenspiele warten auf dich, und die ganze Welt wird von dir erschaffen.

Häufig gestellte Fragen