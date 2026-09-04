Reseña de «Spider-Man: Brand New Day» (2026): una historia realista del MCU

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En mi reseña de «Spider-Man: Un nuevo comienzo»»», mi valoración de la cuarta entrega protagonizada por Tom Holland fue, en general, positiva: es una sólida aportación a su saga de Spider-Man, pero ¿quizás no sea la mejor? En el momento de escribir estas líneas, la película tiene una puntuación de 66 en Metacritic y un 89 % en Rotten Tomatoes, aunque ambas valoraciones podrían variar a medida que se añadan más críticas.

Estrenada el 31 de julio de 2026, la película tiene una duración de 145 minutos y cuenta con la clasificación PG-13 en EE. UU. y 12A en el Reino Unido. Retoma la historia tras *Spider-Man: No Way Home**, en un mundo en el que se ha olvidado la identidad de Peter Parker como el superhéroe Spider-Man.

Al sentarme a redactar esta reseña de *Spider-Man: Un nuevo comienzo*, ese «borrón y cuenta nueva» marcó de inmediato un tono mucho más oscuro y personal para el viaje de Peter.

Vi *Un nuevo día* en una sala de cine convencional, y su enfoque en el aislamiento de Peter me recordó al juego *Spider-Man 2* de Insomniac para PS5, donde Peter también se enfrenta a amenazas que afectan a su mente y a su comportamiento. Como jugador, esa conexión me pareció especialmente interesante mientras escribía esta reseña de *Spider-Man: Un nuevo comienzo**.

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Spider-Man: Un nuevo comienzo: datos clave

Si estás buscando «cuánto dura la nueva película de Spider-Man» o «qué clasificación tiene la nueva película de Spider-Man», aquí tienes un resumen rápido de la película, que incluye la duración, la clasificación, el reparto principal y su ubicación dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Fecha de lanzamiento 31 de julio de 2026 (EE. UU.) Director Destin Daniel Cretton Estudio Sony Pictures Entertainment, Marvel Studios Duración 145 minutos (2 horas y 25 minutos) Clasificación MPA (EE. UU.) PG-13 Clasificación BBFC (Reino Unido) 12A Puesto en la saga 4.ª película de Spider-Man del UCM, Fase 6 del UCM Reparto principal Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Florence Pugh, Tramell Tillman, Marisa Tomei, Mark Ruffalo Rotten Tomatoes 89 % (críticos), 98 % (público) Metacritic 66 (críticos), 8,0 (usuarios) Dónde verla En cines

Resumen de la trama (pequeños spoilers)

Tras *Spider-Man: No Way Home**, el mundo ha olvidado la identidad de Peter Parker. Peter ha pasado los últimos cuatro años protegiendo Nueva York como Spider-Man, pero vivir sin las personas que ama le pasa factura.

Ver cómo Michelle «MJ» Jones-Watson y Ned Leeds construyen nuevas vidas sin conocerlo hace que Peter se sienta cada vez más aislado. Su rutina cambia cuando un misterioso telépata, cuya identidad no revelaré en esta reseña de *Spider-Man: Un nuevo comienzo** hasta la última sección, comienza a controlar a gente corriente y a utilizarlos para llevar a cabo ataques por toda la ciudad.

La amenaza no puede penetrar en la mente de Peter, lo que coloca a Spider-Man en una situación inusual frente a un enemigo capaz de convertir a casi cualquiera en un arma. A medida que los ataques se vuelven más peligrosos, Peter también se ve obligado a lidiar con cambios en sus propios poderes.

Mac Gargan, también conocido como Escorpión, regresa como una amenaza más física. Pero, a diferencia de su primera aparición y su papel secundario en *Spider-Man: De vuelta a casa*, ahora cuenta con un traje blindado y una cola mecanizada

Una cosa que quiero destacar en esta reseña de *Spider-Man: Un nuevo comienzo** es lo bien que se han gestionado esta vez sus secuencias de combate. Su papel más destacado añade otra dimensión de peligro mientras Peter intenta proteger la ciudad al tiempo que se enfrenta a sus propios conflictos personales.

Reparto y personajes

Spider-Man: Un nuevo comienzo cuenta con Tom Holland como Peter Parker/Spider-Man, Zendaya como MJ, y Jacob Batalon como Ned, junto con un reparto ampliado que incluye a Sadie Sink, Jon Bernthal, Florence Pugh, Mark Ruffalo, Tramell Tillman, Liza Colón-Zayas y Michael Mando.

Mando vuelve a interpretar al personaje de Escorpión descrito anteriormente, mientras que Tillman y Colón-Zayas dan vida a los nuevos personajes Bill Metzger y la detective Jean DeWolff. Sink también interpreta a un personaje que hace su debut, pero no voy a desvelarlo aquí, en esta parte de mi reseña de *Spider-Man: Un nuevo comienzo**.

Bernthal, Pugh y Ruffalo continúan con sus papeles en el UCM como Frank Castle/Punisher, Yelena Belova/Viuda Negra y Bruce Banner/Hulk, respectivamente, de anteriores proyectos de Marvel. El director Destin Daniel Cretton también tiene experiencia en el UCM tras haber dirigido *Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos*.

En la película también aparecen otros villanos de Spider-Man. Boomerang, Tarantula, Ramrod y Tombstone hacen breves apariciones en el montaje inicial, lo que me pareció un toque divertido que tenía que mencionar en esta reseña de «Spider-Man: Un nuevo comienzo»»». Aportan algunos rostros conocidos de los cómics sin saturar la trama principal.

Algo que quiero destacar en esta reseña de *Spider-Man: Un nuevo comienzo* es que estos breves cameos servirán como divertidos guiños para los lectores habituales de los cómics de Marvel.

Reseña sincera: lo que funciona

Para mí, el punto más destacado de esta reseña de *Spider-Man: Un nuevo comienzo** es el crecimiento personal de Peter. Su vida tras haber sido olvidado le da a Holland más margen para interpretar a Peter como un adulto que se enfrenta a la soledad, las amistades perdidas y el alto precio de ser un héroe.

También me gustó la acción, con Cretton aportando energía a las principales escenas de lucha y a las secuencias de acción con efectos prácticos. Holland sigue resultando convincente tanto en las escenas de acción como en los momentos más tranquilos, lo que da suficiente peso a las dificultades de Peter entre las secuencias más espectaculares.

El personaje de Sink fue otro de los aspectos que más me llamaron la atención en esta reseña de *Spider-Man: Un nuevo comienzo**. Su motivación aporta más profundidad emocional que una amenaza genérica, lo que hace que sus acciones sean un poco más fáciles de entender, incluso cuando ponen en peligro a Peter y a los demás. Esta mayor empatía hizo que el conflicto se percibiera como algo más personal que una típica batalla de superhéroes.

Reseña sincera: lo que no funciona

Cabe destacar en esta reseña de «Spider-Man: Un nuevo comienzo»»» que, en el momento de escribir estas líneas, es la película de Spider-Man del UCM peor valorada por la crítica. Y puede que la razón principal sea precisamente todo lo que intenta abarcar en una sola película.

La historia sigue funcionando como una aventura independiente. Sin embargo, a veces me pareció que se mezclaban demasiados personajes y tramas secundarias a la vez. Me hubiera gustado que se dedicara más tiempo a las tramas de ciertos personajes, pero la película suele pasar a otra trama secundaria antes de explorarlas a fondo, lo que hace que algunos personajes queden poco desarrollados.

Llevo siguiendo el UCM desde *Iron Man* en 2008 y siempre me ha encantado ver aparecer a personajes conocidos en otros proyectos. Pero los personajes del UCM que regresan aquí traen consigo conexiones con películas y series anteriores que pueden hacer que algunas partes de la historia resulten más difíciles de seguir para quienes no se han mantenido al día con el universo compartido.

Algunas críticas de «Spider-Man: Un nuevo comienzo»» describen la película como la más vinculada a la franquicia más amplia del MCU que las entregas anteriores, y estoy de acuerdo con eso.

¿Cómo se compara con las anteriores películas de Spider-Man del MCU?

Si estás leyendo esta crítica de *Spider-Man: Un nuevo comienzo** para saber cómo se compara la película con las anteriores de Holland, las valoraciones la sitúan en el último puesto del grupo según la crítica. Aquí tienes una comparación de las cuatro películas de Spider-Man del MCU:

Película Año de estreno Duración Metacritic RT (críticos) Spider-Man: De vuelta a casa 2017 133 min 73 92 % Spider-Man: Lejos de casa 2019 129 min 69 91 % Spider-Man: Sin camino a casa 2021 148 min 71 93 % Spider-Man: Un nuevo día 2026 145 min 66 89 %

Aunque la diferencia no es realmente enorme y las cifras aún pueden variar a medida que se publiquen más reseñas de «Spider-Man: Un nuevo comienzo»», las valoraciones actuales sugieren que, en general, los críticos se han mostrado menos impresionados con esta entrega.

¿Cómo se compara con los videojuegos de Spider-Man?

«Spider-Man: Un nuevo comienzo»» presenta algunos paralelismos interesantes con los juegos de Spider-Man de Insomniac, todos ellos fantásticos títulos para PS5. En la película, Peter tiene que vivir con el hecho de que todo el mundo haya olvidado su identidad, lo que le deja aislado de las personas que una vez conoció.

Eso me recordó a *Spider-Man: Miles Morales* mientras escribía esta reseña de *Spider-Man: Un nuevo comienzo**, donde Miles también intenta conciliar su papel como Spider-Man con su sensación de aislamiento y sus relaciones personales. *Spider-Man 2* ofrece otra comparación a través de su trama de Venom. El simbionte otorga a Peter un mayor poder, al tiempo que afecta a su comportamiento y a sus relaciones, mientras que *Un nuevo día* vincula de forma similar las nuevas habilidades de Peter con sus conflictos personales.

El antagonista de la película, capaz de controlar la mente, también parece una idea que podría funcionar bien como mecánica de juego. Mientras reflexionaba sobre la trama para esta reseña de *Spider-Man: Un nuevo comienzo**, me di cuenta de cómo el hecho de que ciudadanos al azar se volvieran contra Spider-Man podría dar lugar a enfrentamientos increíblemente tensos en el juego.

Sin embargo, se trata solo de similitudes temáticas, no de una conexión en el universo narrativo, ya que los juegos de Insomniac y las películas del MCU pertenecen a continuidades distintas. Si quieres explorar el lado de los videojuegos, empieza por algunos de los mejores juegos de Spider-Man, entre los que se incluyen los dos títulos mencionados anteriormente.

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Dónde ver «Spider-Man: Un nuevo comienzo»»

En el momento de escribir este artículo, «Spider-Man: Un nuevo comienzo»» solo está disponible en cines, sin que se haya anunciado ninguna fecha de estreno en formato digital o en plataformas de streaming. Las películas recientes del MCU suelen llegar a las plataformas digitales y de streaming entre 60 y 90 días después de su estreno en cines, pero el momento exacto puede variar y es algo que aún no puedo confirmar en esta reseña de «Spider-Man: Un nuevo comienzo»».

Mientras esperas a que salga a la venta para consolas domésticas, puedes disfrutar de más acción trepando por las telarañas jugando a los títulos de «Spider-Man» de Insomniac, que son juegos destacados para PC. Ofrecen otra forma de explorar el universo de Spider-Man y te permiten experimentar cómo un formato multimedia diferente y más interactivo retrata al personaje.

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¿Cómo prepara «Brand New Day» las próximas películas de Marvel?

⚠️ SPOILERS: Spider-Man: Un nuevo comienzo incluye una escena tras los créditos que ofrece una pista enigmática sobre el futuro de Spider-Man. La aplicación «Spidey Tracker» de Ned, que creó para rastrear los avistamientos públicos de Spider-Man, detecta un nuevo avistamiento y aleja la imagen de Nueva York hasta que la señal aparece en algún lugar fuera de la Tierra, seguida de una tarjeta de título que dice «Spider-Man volverá».

Algunos fans han relacionado este adelanto con *Vengadores: Guerras Secretas*, donde Spider-Man podría acabar fuera de la Tierra, según la trama del cómic *Secret Wars*. Otros han especulado con que la escena tras los créditos podría estar relacionada con otro Spider-Man de un universo diferente, como en *Spider-Man: No Way Home**.

También existe una posible conexión con «Vengadores: Doomsday», que se estrenará el 18 de diciembre de 2026, con el regreso de Robert Downey Jr. como Doctor Doom y un enorme reparto que incluye a los X-Men, los Cuatro Fantásticos y los Thunderbolts/Nuevos Vengadores. «Vengadores: Secret Wars» le seguirá el 17 de diciembre de 2027, poniendo fin a la Fase Seis y a la Saga del Multiverso.

Pero merece la pena mencionar en esta reseña de «Spider-Man: Un nuevo comienzo»»» que, en el momento de escribir estas líneas, la participación de Holland en las dos próximas películas de «Los Vengadores» aún no está confirmada.

Mi veredicto general sobre «Spider-Man: Un nuevo comienzo»»

En definitiva, concluiré esta reseña de «Spider-Man: Un nuevo comienzo»» diciendo que es una película que puedo recomendar sin reservas tanto a los fans del UCM como a los de los cómics. Aporta una continuación significativa a la historia de Peter Parker sin dejar de ofrecer la acción y el humor que se esperan de una gran aventura de lanzaredes.

No es la mejor entrega de la serie de Spider-Man del MCU; su abarrotado reparto y sus vínculos con proyectos anteriores del MCU hacen que resulte más difícil de seguir para el espectador ocasional. Aun así, las interpretaciones del reparto, la acción, los momentos emotivos y el personaje de Sink hacen que merezca la pena dedicarle sus 145 minutos de duración.

Terminaré esta reseña de *Spider-Man: Un nuevo comienzo** recordando una vez más que la película retoma la historia directamente desde *Spider-Man: No Way Home**. Ver primero la entrega anterior te proporcionará el contexto necesario para comprender la situación de Peter y por qué su aislamiento es una parte tan importante de la historia.

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