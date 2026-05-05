Skins de anime para CS2: las 31 mejores opciones para 2026

CS2 Las skins de anime se encuentran entre los cosméticos más buscados en Counter-Strike 2, y con razón: la cultura del anime se ha integrado en los videojuegos competitivos de una forma que pocos títulos de disparos en primera persona reflejan. Con dragones inspirados en el ukiyo-e, guerreras kunoichi de estilo cyberpunk y una estética shojo en tonos pastel, el CS2 El catálogo de diseños de anime abarca prácticamente todos los estilos artísticos del anime en rifles, pistolas, metralletas y escopetas. Cada ranura de arma cuenta con un firme candidato, lo que hace que los aspectos de anime CS2 ofrece uno de los ecosistemas de equipamientos temáticos más completos de cualquier juego de disparos.

Los precios en todo el CS2 El mercado de carcasas de anime abarca desde menos de 1 dólar por un modelo Mil-Spec básico hasta más de 3000 dólares por un Covert en perfecto estado que ni siquiera se puede sacar de la caja. Los niveles de rareza van desde Mil-Spec hasta Restricted, Classified y Covert, mientras que el estado exterior juega un papel fundamental en el valor final. Puedes encontrar Counter-Strike skins de anime a través de cajas del juego, el Mercado de la comunidad de Steam o tiendas de terceros, que suelen ofrecer una selección más amplia a precios competitivos. Esta guía recoge 31 de las mejores CS2 Skins de anime en 2026, clasificadas según cada tipo de jugador y presupuesto.

Nuestras mejores recomendaciones de skins de anime para CS2

The CS2 Las skins de anime que se muestran a continuación abarcan todos los niveles de rareza y rangos de precios. Estas son las mejores de todas las skins de anime. CS2 que ofrece en cada ranura de arma, y cada entrada incluye un enlace a una reseña completa.

Los precios varían según la plataforma; comprueba siempre el estado y el valor de fluctuación antes de comprar. Ya se trate de un diseño de anime para la MAC-10, un diseño de anime para la M4A4 o una pieza rara exclusiva de colección, las tiendas de terceros suelen ofrecer una selección más amplia de CS2 carcasas de anime a precios competitivos.

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Probabilidades de rareza de los casos

Es fundamental comprender las probabilidades de caída antes de invertir en cualquier CS2 las skins de anime a través del unboxing en lugar de la compra directa. Estas probabilidades explican directamente por qué el nivel «covert» Counter-Strike Las skins de anime tienen un precio muy elevado, y por eso tres de las skins de esta lista son exclusivas para coleccionistas y no se pueden conseguir en ningún contenedor. La tabla siguiente recoge los rangos de probabilidad de aparición estándar por nivel de rareza en Counter-Strike 2casos.

Raridades de la piel Probabilidades de caída (%) Especificaciones militares ( Azul ) 79,92 % Restrito ( Morado ) 15,98 % Clasificados ( Rosa ) 3,2 % Secreto ( Red ) 0,64 % Objeto especial poco común ( Oro ) 0,26 %

Estas cifras proceden de datos recopilados por la comunidad a partir de más de 100 000 cajas abiertas, lo que constituye una referencia estadística fiable, más que una cifra oficial de Valve. El nivel «Covert», que alberga las cajas más prestigiosas Counter-Strike carátulas de anime como la AWP | Oni Taiji and AK-47 | Bloodsport, con una probabilidad de aparición de tan solo el 0,64 %, lo que explica esos precios tan elevados. Las skins de especificaciones militares aparecen en aproximadamente el 80 % de los abridos, lo que las convierte en la forma más accesible de acceder al Counter-Strike mercado de skins de anime. Las skins de anime del MAC-10 de esta lista se sitúan en su mayoría en el nivel «Restringido», apareciendo en aproximadamente el 16 % de las aperturas, lo que las convierte en la opción ideal para los compradores con un presupuesto ajustado.

Las mejores skins de anime para CS2

Lo mejorCS2 Las carátulas de anime combinan el impacto visual, la dirección artística del anime y el valor real de mercado, y tres de las que figuran en esta lista destacan por encima del resto. Las AGOSTO | Akihabara Aceptar, Desert Eagle | Tormenta al atardecer I, la versión solo para recogida de AK-47 | Bloodsport no se pueden sacar de ninguna caja, lo que hace que sean permanentemente escasos en todas partes Counter-Strike Skins de anime. Tanto si buscas la mejor skin de anime para la M4A4 del mercado como si quieres echar un vistazo a todas las skins de anime CS2 Como se puede ver, las opciones que se muestran a continuación cubren todas las categorías de armas y rangos de precios.

Precio del producto:21,28–117,72 $ / ~19,58–108,30 € / ~16,81–92,99 £

Rareza:Clasificado

Fuente:Caso «Operación Wildfire»

Clave del caso:Clave del caso «Operación Wildfire»

The Desert Eagle | Kumicho Dragon es una opción muy recomendable entre CS2 Skins de anime: rareza clasificada con un rango de precios de 21–117 dólares en todas las condiciones. El Diseño de un dragón yakuza en rojo intenso, negro y dorado supera con creces lo que cabría esperar por su precio, con un trazo nítido que se mantiene incluso en el modo «Field-Tested».

Por qué lo elegimos In Counter-Strike 2, elHacia la cola del dragón ofrece ilustraciones de Yakuza Dragon en cualquier estado, lo que supone una excelente relación calidad-precio tanto para compradores ocasionales como para coleccionistas empedernidos.

Un ejemplar de Minimal Wear por unos 40 dólares es la opción ideal. Si buscas una Desert Eagle de anime con un aspecto de alta gama sin el elevado precio de Covert, la Hacia la cola del dragónes la mejor opción.

★ EL MEJOR SKIN DE ANIME PARA LA DESERT EAGLE Desert Eagle | Kumicho Dragon Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:265,55–3.700,88 $ / ~244,31–3.404,81 € / ~209,78–2.923,69 £

Rareza:Secreto

Fuente:Colección Enfield (no disponible en cajas)

Clave del caso:Ninguno

The AGOSTO | Akihabara Aceptar es el más emblemático de todos CS2 temas de anime –€265 to €3,700 dependiendo del estado. Procedente exclusivamente de la Colección Enfield, no se puede sacar de su estuche. La portada está completamente ilustrada con personajes de anime AUG cuerpo contra un Akihabara fondo –letreros de neón, motivos de maid café, yIconografía de la cultura pop japonesa.

No hay ninguna entre todas las máscaras de anime CS2 ha generado resultados que Akihabara Aceptar«… su impacto cultural. Su disponibilidad exclusiva en la colección, su rareza oculta y su estatus de icono la convierten en la pieza central de cualquier equipamiento de prestigio.»

★ EL SKIN DE ANIME MÁS EMBLEMÁTICO DE CS2 AGOSTO | Akihabara Aceptar Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:52,21–253,00 $ / ~48,03–232,76 € / ~41,25–199,87 £

Rareza:Secreto

Fuente:Prisma 2 Viviendas

Clave del caso:Prisma 2 Case Key

The M4A1-S | Jugador dos es una selección de Covert con un precio de52–253 dólares. Se inspira en los videojuegos retro y en la estética de las novelas visuales de anime – arte pixelado, diseños de viñetas de manga, ycuadrículas de neónen tonos rosa, azul y menta. Ningún otro Counter-Strike Las capturas de pantalla de «Anime Skins» reflejan esa nostálgica combinación de géneros con gran nitidez.

La demanda se ha mantenido fuerte desde 2020. Los ejemplares probados en el campo, con un precio de entre 65 y 80 dólares, son la mejor opción en cuanto a relación calidad-precio; los nuevos de fábrica, por encima de los 200 dólares, están destinados a coleccionistas especializados. En cuanto a los modelos principales de CT, Jugador dos es la opción más destacada entre las mejores CS2 carcasas de anime en la categoría de rifles.

★ EL MEJOR SKIN DE RIFLE CT DE ANIME M4A1-S | Jugador dos Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:14,16–90,62 $ / ~13,03–83,37 € / ~11,19–71,59 £

Rareza:Clasificado

Fuente:Funda Chroma

Clave del caso:Clave de la carcasa Chroma

The M4A4 | Rey Dragón es el skin de anime para la M4A4 más asequible de esta lista: está clasificado y tiene un precio de 14–90 dólares, lo que la convierte en la skin de anime del M4A4 más asequible del mercado. El dragón oriental en rojos intensos, negros y doradosjunto con elCaracteres chinos que significan «Rey Dragón» (龍王) en el cuerpo podría pasar por un boceto conceptual de una serie de anime.

Las copias «Field-Tested» conservan muy bien su aspecto. Al ser una piel «Factory New» por menos de 90 $, resulta una excelente opción de piel de anime para el M4A4 para aquellos jugadores que buscan un diseño llamativo con dragones orientales sin el elevado precio de la Covert; además, en ese rango de precios, se encuentra entre las mejores. CS2 Skins de anime disponibles en el nivel «Clasificado». Para cualquiera que busque una skin de anime para el M4A4 de gama media que cause un verdadero impacto visual, la «Dragon King» es la elección más acertada.

★ LA MEJOR SKIN DE ANIME DE DRAGONES M4A4 | Rey Dragón Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:150,18–390,70 $ / ~138,17–359,44 € / ~118,64–308,65 £

Rareza:Secreto

Fuente:Caso Spectrum

Clave del caso:Clave del estuche Spectrum

The AK-47 | Bloodsport es la elección definitiva para el lado T de los jugadores de AK –150–390 dólaresrango de precios, sin que la versión «Battle-Scarred» reduzca la oferta en la gama baja. Estética de los animes japoneses de carreras en tonos rojos y negros angulosos cumplen exactamente lo que promete Covert Rarity: un aspecto que llama la atención desde cualquier punto del mapa.

Una unidad de la serie «Field-Tested», que cuesta unos 180 dólares, es la mejor opción para iniciarse en las carcasas de anime CS2 jugadores que buscan todo el impacto visual sin tener que pagar el sobreprecio de los productos «Factory New». La demanda competitiva constante mantiene el Deportes sangrientossiempre entre los más negociados CS2 carcasas de anime disponibles en el mercado.

★ LA MEJOR SKIN DE ANIME PARA EL AK-47 AK-47 | Bloodsport Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:327,97 $–1 045,00 $ / ~301,73 €–961,40 € / ~259,10 £–825,55 £

Rareza:Secreto

Fuente:Caso «Operación Hydra»

Clave del caso:Clave del caso «Operación Hydra»

The AWP | Oni Taiji es la joya de la corona de Counter-Strike Skins de anime para jugadores de AWP – Skin «Covert» a un precio de 328–1045 dólaresElUna onna-bugeisha derrotando a un demonio oni El diseño que recubre todo el cuerpo, con un estilo que fusiona el ukiyo-e y el anime moderno, le confiere una profundidad narrativa poco habitual en las skins para rifles.

El origen exclusivo de la operación limita permanentemente la oferta, y la paleta de colores ámbar, rojo y negro crea una calidad cinematográfica que ningún otro skin del AWP puede igualar. Una copia «Well-Worn» por unos 380 $ es la mejor opción en cuanto a relación calidad-precio para cualquier jugador del bando T que se tome en serio su equipamiento.

★ LA MEJOR SKIN DE ANIME PARA LA AWP AWP | Oni Taiji Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:1,88–13,00 $ / ~1,73–11,96 € / ~1,49–10,27 £

Rareza:Acceso restringido

Fuente:Caso Spectrum

Clave del caso:Clave del estuche Spectrum

The Galil AR | Tsunami Carmesí demuestra que las carcasas de anime CS2 No hace falta que sea caro para llamar la atención. En €2 en condiciones menos favorables, €13 Nuevo de fábrica – este artículo está sujeto a restricciones Caso Spectrum «drop» reinterpreta La gran ola de Hokusaien unpaleta de colores carmesí intenso con una verdadera repercusión cultural.

La gran disponibilidad de fundas mantiene los precios en el mínimo del presupuesto. Para los aficionados al lado T que quieran disfrutar de auténtica cultura anime en su Galil por menos de 13 dólares, el Tsunami Carmesí es la mejor opción en cuanto a relación calidad-precio.

★ EL MEJOR RIFLE DE ANIME ECONÓMICO Galil AR | Tsunami Carmesí Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:6,23–34,74 $ / ~5,73–31,96 € / ~4,92–27,44 £

Rareza:Acceso restringido

Fuente:Caso «Operación Riptide»

Clave del caso:Clave del caso «Operación Riptide»

The MP9 | Monte Fuji es una selección restringida con un precio de 6–34 dólares. El monte Fuji en tonos azul grisáceos superpuestos with flores de cerezo El diseño del cañón confiere a esta piel una estética sobria y discreta que la distingue de las más agresivas CS2 Hay fundas con motivos de anime disponibles.

Riptide Case ofrece precios asequibles. Para el uso de munición de pistola CT en metralletas, el El monte Fujies la mejor opción por menos de 35 dólares: tiene un diseño llamativo y un buen precio en cualquier estado.

★ LA MEJOR SKIN DE ANIME PARA LA SMG MP9 | Monte Fuji Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:0,44–1,94 $ / ~0,40–1,78 € / ~0,35–1,53 £

Rareza:Acceso restringido

Fuente:Funda Revolution

Clave del caso:Clave de la carcasa Revolution

The MAC-10 | De bolsillo es la skin de anime para la MAC-10 más asequible que hay disponible – 0,44–1,94 dólaressolo en tres estados (sin «Como nuevo» ni «Desgaste mínimo»). «Lo siento« significa «ilusión,» y el espíritu del zorro en morado y negro plasma ese concepto con gran detalle en los rasgos del personaje, por menos de 2 dólares.

Para los jugadores que quieran ver anime en su MAC-10 Sin ningún riesgo económico, esta es la skin de anime de la MAC-10 ideal para iniciarse. Una compra perfecta para cualquiera que busque su primera skin de anime de la MAC-10: un diseño original a un precio que hace que la decisión sea prácticamente sin riesgo.

★ EL SKIN DE ANIME DEL MAC-10 MÁS BARATO MAC-10 | De bolsillo Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:29,42–202,96 $ / ~27,07–186,72 € / ~23,24–160,34 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda Revolution

Clave del caso:Clave de la carcasa Revolution

The M4A4 | Temukau es el skin de anime Covert M4A4 con la mejor relación calidad-precio que hay disponible – 29–202 dólaresdelFunda Revolution. Arte de las deidades guerreras polinesias en tonos cálidos de ocre, rojo y marrón la convierten en una de las piezas con mayor identidad cultural de entre todas las skins de anime CS2 ha creado, inspirándose en la mitología del Pacífico en lugar de en la estética tradicional japonesa.

Una copia probada en la práctica por unos 45 $ hace que este skin de anime para el M4A4 sea realmente competitivo frente a las alternativas de la gama «Classified». Para los jugadores del M4A4 que buscan la calidad de «Covert» sin tener que pagar un precio de cuatro cifras, Descúbreloes la mejor opción en cuanto a relación calidad-precio de esta lista.

★ FUNDAS DE ANIME CON LA MEJOR RELACIÓN CALIDAD-PRECIO M4A4 | Temukau Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:3,33–29,09 $ / ~3,06–26,76 € / ~2,63–22,98 £

Rareza:Clasificado

Fuente:Caja de recambio

Clave del caso:Clave de la carcasa de retroceso

The Sawed-Off | Beso♥AmortraeEstética del manga shojo en la categoría de escopetas – Anunciadas con un rango de precios de 3,33–29 $. Pasteles suaves,símbolos de corazones, yIlustraciones de personajes románticos crean un marcado contraste visual con los agresivos diseños de anime CS2 normas de esta lista.

Por menos de 30 dólares, nuevo de fábrica, se trata de una adquisición asequible con un diseño divertido en tonos rosa y menta que destaca en casi cualquier equipo. Si tu estilo es la agresividad a corta distancia y tu prioridad es la personalidad, Beso♥Amor ofrece ambas cosas.

★ LA PELICA DE ANIME MÁS DIVERTIDA Sawed-Off | Beso♥Amor Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:5,06–61,08 $ / ~4,66–56,19 € / ~3,99–48,25 £

Rareza:Clasificado

Fuente:Caso de fiebre

Clave del caso:Clave de casos de fiebre

The Glock-18 | Shinobu es una oferta de «Classified» de 2024 con un precio de 5–61 dólares. Representa unninja kunoichi en tonos morados y verde azulado oscuro – kunai con motivos, Detalle de un conjunto a capas, y un diseño que aprovecha al máximo la superficie de la Glock. El nivel de detalle es elevado para ser un skin de la categoría «Classified».

Esta Glock es un arma de alto nivel ideal para los jugadores que ya posean cualquiera de las cuchillos de Fieber Case y queremos mantener una línea temática coherente con respecto a ese lanzamiento.

EntreCounter-Strike En cuanto a las carcasas de anime de la categoría Glock, las «Factory New» por menos de 65 dólares son difíciles de superar en cuanto a la calidad que ofrecen. Si estás montando un equipo con lo mejor CS2 temas de anime para el juego en el lado T, el Shinobu debe estar entre los finalistas.

★ LA MEJOR SKIN DE GLOCK PARA ANIME Glock-18 | Shinobu Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:28,50–390,00 $ / ~26,22–358,80 € / ~22,52–308,10 £

Rareza:Clasificado

Fuente:Paquetes de recuerdo de Overpass (Budapest 2025)

Clave del caso:Ninguno

The AWP | ¡Cracovia! solo se puede obtener en el Paquete de recuerdo del paso elevado de Budapest 2025 – No en ningún caso. Los precios varían 28–390 dólares, un diferencial impulsado por la exclusividad de los artículos de recuerdo y la oferta derivada de los torneos. Pegatinas de jugador de oro en las copias de recuerdo aportan un valor coleccionable significativo.

Entre los diseños de anime CS2 lo que más valoran los coleccionistas, el ¡Cracovia! destaca por su rareza, ligada a la audiencia de los torneos más que a la probabilidad de aparición en los sobres: la oferta no se puede fabricar a demanda. Una inversión a largo plazo muy atractiva para cualquiera que se tome en serio las cartas escasas CS2 skins de anime.

Si estás pensando en desembalar algunos de estos CS2 Si te gusta personalizar tu dispositivo con carcasas de anime, es fundamental saber cuáles son las que ofrecen la mejor relación calidad-precio: nuestra guía sobre las el mejorCS2 casos pendientes puede ayudarte a decidir en qué gastar tu dinero.

★ El recuerdo de anime más raro de AWP AWP | ¡Cracovia! Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:0,43–5,51 $ / ~0,40–5,07 € / ~0,34–4,35 £

Rareza:Acceso restringido

Fuente:Caso de fractura

Clave del caso:Clave del caso de fractura

The MAC-10 | Estilo es la skin de anime de la MAC-10 más asequible con todos los elementos exteriores disponibles, y con un rango de precios de 0,43–5,51 dólares. Entre los más económicosCS2 carátulas de anime, las Aspectodestaca por sus ilustraciones de personajes con un suave degradado en tonos verde azulado y morado, una estética de ensueño que parece superar con creces su nivel de rareza «Restringida».

Menos de 6 dólares, nuevo de fábrica, con una gran oferta que mantiene los precios en mínimos, el Aspectoes la skin de anime para la MAC-10 más fácil de elegir de esta lista. Ideal para CS2 Coleccionistas de carcasas de anime que cubren la ranura del MAC-10 sin preocupaciones económicas.

★ LA SMG DE ANIME MÁS ECONÓMICA MAC-10 | Estilo Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: 0,06–0,98 $ / ~0,06–0,90 € / ~0,05–0,77 £

Rareza:Calidad militar

Fuente:Funda Revolution

Clave del caso:Clave de la carcasa Revolution

The MAG-7 | Insomnio es el diseño más barato de este CS2 Lista de skins de anime – 0,06–0,98 $delFunda Revolution. Con una rareza «Mil-Spec», aparece en aproximadamente el 80 % de las aperturas, lo que hace que su precio se mantenga siempre por debajo de 1 $. Imágenes de anime nocturnas y oníricas en tonos morados y azules fríos le confiere una identidad estética propia teniendo en cuenta su precio.

Para los jugadores que se inician en CS2 carátulas de anime, las Insomnioes la opción ideal para empezar sin ningún riesgo: se trata de una obra de arte auténtica, sin un coste significativo. Una copia «Factory New» es más barata que casi cualquier compra dentro del juego y, aun así, tiene el aspecto adecuado.

★ EL SKIN DE ESCOPETA DE ANIME MÁS BARATO MAG-7 | Insomnio Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:1,13–7,61 $ / ~1,04–7,00 € / ~0,89–6,01 £

Rareza:Calidad militar

Fuente:Funda para armas de caza

Clave del caso:Clave del caso Huntsman

The Galil AR | Kami es una de las más antiguas CS2 skins de anime en el juego – presentadas con el Funda para armas de caza en 2014, con un precio de1,13–7,61 dólares. Arte espiritual sintoísta en tonos azules y verdes frescos tiene un estilo clásico de ilustración japonesa anterior a la moda actual de los diseños de anime CS2.

Por menos de 8 dólares, nuevo de fábrica, combina a la perfección con el Five-SeveN Kami para crear un conjunto de anime básico y coherente. Para los jugadores que buscan aspectos de anime inspirados en el arte tradicional japonés en lugar del manga contemporáneo, el Nosotrossigue siendo una elección acertada.

Crear un completo CS2 Las skins de anime pueden aplicarse también a la ranura del cuchillo; algunas de las mejores combinaciones se encuentran entre las el más asequible CS2 fundas para cuchillos, donde hay opciones temáticas disponibles sin necesidad de un presupuesto elevado.

★ LA MEJOR CARCAZA CON MOTIVO DE ANIME PARA PRINCIPIANTES Galil AR | Kami Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:265,55–3.700,88 $ / ~244,31–3.404,81 € / ~209,78–2.923,69 £

Rareza:Secreto

Fuente:Colección Enfield (no disponible en cajas)

Clave del caso:Ninguno

The AGOSTO | Akihabara Aceptar (Variante) comparte la misma rareza «Covert», el origen «solo para coleccionistas» y 265–3.700 dólaresen el mismo rango de precios que la versión básica. Las principales diferencias residen en sutiles variaciones en la expresión de los personajes y en la ventana flotante, detalles que revisten importancia sobre todo para los coleccionistas que desean completar su colección. CS2 fundas de animeAkihabara línea.

Para la mayoría de los jugadores, ambos son intercambiables. Para aquellos que estén completando su colección de aspectos de anime CS2 colección de la Akihabara En este sentido, la variante no es negociable: oferta fija, demanda constante.

★ LA MEJOR SKIN DE ANIME DE AGOSTO AGOSTO | Akihabara Aceptar (Variante) Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:1,91–5,25 $ / ~1,76–4,83 € / ~1,51–4,15 £

Rareza:Calidad militar

Fuente:Caja de armas de la Ofensiva de Invierno

Clave del caso:Caso «Ofensiva de Invierno»

The Five-SeveN | Kami es uno de los primeros CS2 skins de anime en el juego – presentadas con el Caja de armas de la Ofensiva de Invierno en 2013. Mil-Spec, 1,91–5,25 dólares En estado de nuevo, con un desgaste mínimo y probado en el terreno. Lo mismo Arte espiritual sintoísta en tonos azules y verdes frescoscomo elGalil AR Kami, adaptada al armazón de la pistola.

Por menos de 6 dólares, se combina con el Galil AR Kami para un conjunto de anime básico y coherente: una de las formas más asequibles de equipar la ranura de pistola de CT con una estética tradicional japonesa.

★ LA MEJOR OPCIÓN ECONÓMICA EN ANIME: FIVE-SEVEN Five-SeveN | Kami Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:3,60–23,87 $ / ~3,31–21,96 € / ~2,84–18,86 £

Rareza:Clasificado

Fuente:Caso de fractura

Clave del caso:Clave del caso de fractura

The Glock-18 | Vogue está clasificado en la Caso de fractura, con un precio de entre 3,60 y 23,87 dólares. Ilustración de mangacumple moda editorial – un diseño de personajes con carácter en un paleta de colores oscuros y sofisticados eso es lo que lo distingue de los diseños de anime más llamativos CS2 opciones en la categoría Glock.

Menos de 24 dólares por una carcasa Classified nueva de fábrica es una ganga. La Moda«Su estética oscura la convierte en una de las opciones con un estilo más característico del mercado, ideal para los usuarios de pistolas con empuñadura lateral en T que prefieren la actitud al color.»

Si tuCS2 Dado que las fundas para anime tienden a ser de gama alta, combinar una funda de alta gama con un cuchillo de prestigio es el siguiente paso lógico. Echa un vistazo a la los aspectos de cuchillo más caros de CS2 para encontrar opciones de calidad de coleccionista que estén a la altura de este maridaje.

★ LA CARCASA DE GLOCK DE ANIME MÁS ELEGANTE Glock-18 | Vogue Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:554,98–948,04 $ / ~510,58–872,20 € / ~438,43–748,95 £

Rareza:Acceso restringido

Fuente:Recogida (no disponible en cajas)

Clave del caso:Ninguno

The Desert Eagle | Tormenta al atardecer I no se puede obtener en ningún caso, lo que limita de forma permanente la oferta y hace que los precios suban hasta 554–948 dólares a pesar de su rareza «Restringida». Clásico ukiyo-e: tormenta al atardecer ilustraciónlo sitúa más cerca de la pintura japonesa que del manga contemporáneo entre Counter-Strike skins de anime.

El carácter «壱» insinúa una serie más amplia, lo que añade un aliciente para los coleccionistas más entusiastas. Para los jugadores que quieran una Desert Eagle que prácticamente nadie más lleve en la sala, la Tormenta al atardecer I es la versión definitiva CS2 Selección de carcasas de anime: exclusivas por su diseño y cada vez más difíciles de encontrar.

★ EL FESTIVAL DE ANIME MÁS PRESTIGIOSO Desert Eagle | Tormenta al atardecer I Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:265,55–3.700,88 $ / ~244,31–3.404,81 € / ~209,78–2.923,69 £

Rareza:Secreto

Fuente:Recogida (no disponible en cajas)

Clave del caso:Ninguno

La versión de la colección del AK-47 | Bloodsport solo se encuentra en el mercado: las primeras existencias se agotan y nunca se reponen. Los precios suben 265–3.700 dólares, con un diseño idéntico al de la versión en estuche, pero con un valor añadido de exclusividad permanente que denota seriedad CS2 Coleccionista de skins de anime.

La caída de la cajaDeportes sangrientospor un precio de entre 150 y 390 dólares, ofrece la misma experiencia visual a la mayoría de los jugadores. Sin embargo, para los coleccionistas que buscan todas y cada una de las skins de anime CS2 En cualquier caso, la versión de la colección no es negociable.

★ EL MEJOR ANIME PREMIUM: AK-47 AK-47 | Bloodsport (Colección) Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto: 28,98 $–162,58 $ / ~26,66 €–149,57 € / ~22,89 £–128,44 £

Rareza:Secreto

Fuente:Caja de embrague

Clave del caso:Clave de la caja del embrague

The M4A4 | Neo-Noir es un diseño de anime Covert M4A4 con un precio de 29–162 dólares – una de las opciones de Covert más asequibles que hay. A diseño de anime de detectives cyberpunk en tonos monocromáticos de azul y plateado: una de las más evocadoras Counter-Strike Las skins de anime del juego aportan un ambiente más sombrío que las más alegres CS2 las carátulas de anime de esta lista.

Una skin «Field-Tested» por unos 45 $ es una ganga excepcional para una skin de anime del Covert M4A4. La estética oscura de novela gráfica encaja especialmente bien con el diseño angular del M4A4: las skins de anime premium con mejor relación calidad-precio CS2 una opción para los jugadores que prefieren el ambiente al color.

Finalizar tu CS2 El conjunto de skins de anime, con guantes a juego, le da el toque final. Para una paleta de azules frescos que combine con skins como la Neo-noir or Jugador dos, ellos mejores guantes azules merecen la pena ser exploradas.

★ EL ANIME M4A4 MÁS ELEGANTE M4A4 | Neo-Noir Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:52,40–254,92 $ / ~48,21–234,53 € / ~41,40–201,39 £

Rareza:Secreto

Fuente:Prisma 2 Viviendas

Clave del caso:Prisma 2 Case Key

The Glock-18 | La reina de las balas es un modelo de la gama Covert con un rango de precios de 52–254 dólares. Una imponentela reina del anime punk in tonos intensos de rosa y negro – una de las pocas pistolas de uso encubierto CS2 skins de anime con una identidad de personaje verdaderamente agresiva que encaja con la energía de la ronda de pistola del bando T.

Prisma 2 Su disponibilidad hace que sea más accesible que los skins Covert más antiguos. Una copia «Field-Tested» que ronda los 70-80 dólares ofrece todo el impacto visual sin el sobreprecio de los «Factory New»: la mejor opción de Covert para Glock entre los skins de anime. CS2 mercado.

★ LA PISTOLA DE ANIME MÁS IMPRESIONANTE Glock-18 | La reina de las balas Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:25,10–511,50 $ / ~23,09–470,58 € / ~19,83–404,09 £

Rareza:Clasificado

Fuente:Caso «Operación Colmillo Roto»

Clave del caso:Clave del caso «Operación Colmillo Roto»

Tales una de las opciones más dependientes de las condiciones de entre todas las CS2 carátulas de anime – Clasificadas con una llamativa selección de €25 Marcado por la batalla €511Nuevo, recién salido de fábrica.Imágenes de los cuentos de hadas orientales in tonos dorados cálidos andtonos tierra provoca una diferencia de hasta casi 20 veces en el estado de conservación, con precios de los artículos de segunda mano que superan con creces los niveles habituales de los anuncios clasificados.

El modelo Field-Tested, que cuesta unos 45 dólares, ofrece una relación calidad-precio mucho mejor. Comprueba todo el rango de flotación antes de decidirte: el estado es más importante aquí que en la mayoría de las pieles. Para Counter-Strike los coleccionistas de carátulas de anime que valoran la narrativa artística, los Cuento de hadas es la pistola «Classified» más gratificante de todas las skins de anime CS2 ofertas en esta categoría.

Para los skins de tu CS2 una colección de diseños de anime que se inclinan hacia los tonos morados más oscuros, como Disculpe,or Umbral Rabbit – Unos guantes adecuados completan el look. Los los mejores guantes morados en CS2 merece la pena probarlas para conseguir un equipamiento equilibrado.

★ EL ANIME MÁS ARTÍSTICO: FIVE-SEVEN Five-SeveN | Cuento de hadas Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:10,17–122,57 $ / ~9,36–112,76 € / ~8,03–96,83 £

Rareza:Clasificado

Fuente:Gama de carcasas

Clave del caso:Gama Case Key

The P2000 | Dragón Imperial está clasificado en la Gama de carcasas,10–122 dólares. Profundomotivo de dragón en azul marino y dorado La combinación del arte palaciego chino con el trazo limpio del anime confiere al P2000 una de las identidades visuales más marcadas entre Counter-Strike skins de anime en la ranura de la pistola CT.

«Factory New», a 122 dólares, ofrece una excelente relación calidad-precio teniendo en cuenta la calidad de las ilustraciones y la riqueza cultural que aporta. Para los jugadores de CT que busquen un juego con temática de dragones Counter-Strike selección de skins de anime a juego con el M4A4 Dragon King, el Dragón Imperial es la opción más lógica.

★ LA MEJOR PISTOLA DE DRAGÓN DEL ANIME P2000 | Dragón Imperial Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:20,32–94,24 $ / ~18,69–86,70 € / ~16,05–74,45 £

Rareza:Clasificado

Fuente:Caso «Operación Riptide»

Clave del caso:Caso clave de la Operación Riptide

The SSG 08 | Turbo Peek es el mejor aspecto de francotirador de anime para los jugadores del SSG 08 que no quieren pagar lo que cuesta el AWP. A piloto de anime de carreras vestido de naranja y amarillo brillante es ideal para un arma que premia las incursiones rápidas y agresivas.

At Entre 20 y 94 dólares en todos los aspectos externos, es uno de los Clasificados más accesibles CS2 Las skins de anime de esta lista – que cubren una ranura de arma que la mayoría de las guías pasan por alto y ofrecen a los jugadores del SSG 08 una opción de gran calidad que combina tanto con la energía como con la estética del anime.

A medida que vas desarrollando tu CS2 En la colección de skins de anime, la ranura para el cuchillo es la mejora visual más llamativa que hay disponible. Si quieres saber cuál es la opción más popular, consulta nuestra guía sobre la las mejores fundas para cuchillos karambit en CS2 cubre todos los presupuestos, desde los más básicos hasta los más exclusivos.

★ EL MEJOR ANIME PARA PRESUPUESTOS REDUCIDOS SSG 08 | Turbo Peek Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:9,30–71,56 $ / ~8,56–65,83 € / ~7,35–56,53 £

Rareza:Clasificado

Fuente:Funda para guantes

Clave del caso:Llavero para guantes

The Sawed-Off | La princesa del páramo está clasificado en la Funda para guantes, 9,30 $ – 71,56 $. A una delicada princesa de anime con atuendo postapocalíptico con un fondo abrasado crea un contraste temático único en Counter-Strike Skins de anime: el diseño de los personajes y el tipo de armas parecen contrastar deliberadamente de la mejor manera posible.

El precio de 71 dólares para un producto nuevo de fábrica se justifica por la calidad de las ilustraciones y el carácter distintivo de la narrativa. Pocos CS2 Pocas skins de anime combinan el diseño de los personajes y el tipo de arma con tanta deliberación como esta; para los jugadores de Sawed-Off que buscan una skin que cuente una historia, la La princesa del páramo es la opción de escopeta más atractiva de esta lista.

★ EL MEJOR ANIME: «SAWED-OFF SKIN» Sawed-Off | La princesa del páramo Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:0,46–5,31 $ / ~0,42–4,89 € / ~0,36–4,19 £

Rareza:Acceso restringido

Fuente:Funda Revolution

Clave del caso:Clave de la carcasa Revolution

The Glock-18 | Umbral Rabbit es una opción económica con un precio de 0,46–5,31 dólares. A conejo de las sombras inspirado en los youkai in tonos morados intensos y negros tiene un carácter oscuro y misterioso poco habitual en las skins de anime de gama económica CS2 ofertas: el tono aquí es realmente diferente al de la mayoría de las opciones por debajo de 5 dólares.

Por menos de 5,50 $, nuevo de fábrica: esta es una de las recomendaciones más fáciles de esta guía. Para los jugadores que quieren completar todas las ranuras de armas con un presupuesto ajustado, el Umbral Rabbit ofrece una personalidad que la mayoría de los modelos por debajo de 5 $ CS2 Las carcasas de anime simplemente no pueden ofrecerlo.

Si estás rotando tu CS2 Colección de skins de anime: vender las antiguas para financiar las nuevas. Es importante saber dónde venderlas. Una guía práctica sobre a la ventaCS2 carcasas abarca las opciones más eficientes disponibles en 2026.

★ LA PISTOLA DE ANIME MÁS ORIGINAL Glock-18 | Umbral Rabbit Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:2,00–4,00 $ / ~1,84–3,68 € / ~1,58–3,16 £

Rareza:Acceso restringido

Fuente:Maletín para armas de la Operación Breakout

Clave del caso:Clave del caso «Operación Breakout»

The Nova | Koi está restringido a un rango de precios de 2–4 dólares en tres condiciones. Tradicional Ilustración de un pez koi en estilo acuarela – rojo, blanco y naranja que fluye sobre un fondo azul suave, tiene un estilo pictórico que lo distingue del arte digital más nítido de la mayoría de las obras modernas CS2 skins de anime.

El simbolismo de las carpas koi en la cultura japonesa —suerte, perseverancia, renovación— aporta un matiz cultural adicional para los jugadores que aprecian esa profundidad. A un precio de entre 2 y 4 dólares, con «Factory New» prácticamente gratis, el Nova | Koi es una de las más fáciles CS2 Fundas de anime que todo coleccionista atraído por la estética tradicional japonesa debería tener.

★ LA MEJOR CARCASA DE ANIME NOVA Nova | Koi Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:0,51–6,01 $ / ~0,47–5,53 € / ~0,40–4,75 £

Rareza:Acceso restringido

Fuente:Prisma 2 Viviendas

Clave del caso:Prisma 2 Case Key

The Sawed-Off | Apocalypto es la escopeta recortada más asequible de esta CS2 Lista de skins de anime – 0,51–6,01 $. Imágenes de guerreros inspiradas en los aztecas y los mayas el hecho de verlo a través del prisma del anime, con tonos rojos, dorados y marrones terrosos, le confiere una identidad propia que destaca entre las demás carátulas de anime CS2.

Prisma 2 La oferta mantiene los precios en el mínimo presupuestario. Por debajo de los 6 dólares, nuevo de fábrica, el Apocalypto es una de las más fáciles CS2 Skins de anime recomendadas para jugadores con un presupuesto ajustado que quieran cubrir todas las ranuras de armas.

Jugadores del equipo T-side AK-47 a los que les encanta CS2 carátulas de anime, pero me parece que el Deportes sangrientosque se salgan del presupuesto encontrarán alternativas sólidas. Varias de las las mejores skins económicas para el AK-47 en CS2 ofrecen una calidad visual impresionante a una fracción del precio de Covert.

★ LA SAWED-OFF DE ANIME MÁS ECONÓMICA Sawed-Off | Apocalypto Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Precio del producto:87,51–369,26 $ / ~80,51–339,72 € / ~69,13–291,72 £

Rareza:Secreto

Fuente:Funda Spectrum 2

Clave del caso:Clave de la carcasa Spectrum 2

The AK-47 | La Emperatrizcierra estoCS2 Lista de carcasas de anime con uno de los diseños de Covert más elegantes que hay: 87,51 $ – 369 $delFunda Spectrum 2ElUna emperatriz del anime con un elaborado traje tradicional rodeada de motivos florales en tonos morados, dorados y verde azulado la convierten en una de las skins con mayor prestigio de la categoría de rifles del bando T.

Según la experiencia, el mejor precio de entrada ronda los 100-120 dólares. Para los jugadores del lado T que quieran su CS2 El AK-47 con diseño de anime transmite un estilo más que agresividad,La Emperatriz es la elección definitiva, y entre todos los diseños de anime CS2 a pesar de lo que ha producido, sigue siendo uno de los mejores ejemplos del arte del anime aplicado a un arma de combate.

★ EL SKIN MÁS MAJESTUOSO DEL AK-47 EN EL ANIME AK-47 | La Emperatriz Compra en SkinBaron Tarjetas regalo de Steam Compra en Eneba

Las mejores skins de anime para CS2 que no te puedes perder

No todos los jugadores buscan lo mismo, por eso esta tabla incluye todos los aspectos de anime CS2 para todos los niveles de rareza y presupuestos. Da igual si buscas el mejor skin de anime para la MAC-10, el mejor skin de anime para la M4A4, el skin de anime más barato para la MAC-10 o una visión general completa del mercado para tener una mejor perspectiva tras leer esto Counter-Strike 2reseña, estos 31CS2 Las carátulas de anime se muestran una al lado de otra, por lo que es fácil encontrar la que buscas.

Precios actualizados a abril de 2026.

Nombre del producto Rareza Rango de precios Descripción Desert Eagle | Kumicho Dragon Clasificado 21 $ – 117 $ Yakuza Dragon; aspecto imponente, rareza clasificada, buen valor en el rango medio. AGOSTO | Akihabara Aceptar Secreto 265 $ – 3 700 $ Solo para coleccionistas, oferta limitada; su escasidad y su carácter icónico hacen que alcancen precios elevados. M4A1-S | Jugador dos Secreto 52 $ – 253 $ La demanda de CT y la oferta de Prisma 2 Case mantienen altos los valores de Covert. M4A4 | Rey Dragón Clasificado 14 $ – 90 $ Procedente de un lote antiguo de Chroma Case; oferta moderada, precios asequibles. AK-47 | Bloodsport Secreto 150 $ – 390 $ La demanda encubierta, sin rastros de desgaste, pero sólida, por parte de los compradores mantiene los precios elevados. AWP | Oni Taiji Secreto 327 $ – 1 045 $ Exclusivo de la operación «Covert»; stock limitado y gran demanda entre coleccionistas. Galil AR | Tsunami Carmesí Acceso restringido 1 $ – 13 $ Suministro limitado de la carcasa Spectrum; precio asequible. MP9 | Monte Fuji Acceso restringido 6–34 dólares Caja Riptide, rareza limitada; de precio asequible. MAC-10 | De bolsillo Acceso restringido 0,44 $ – 1,94 $ No hay versiones FN/MW; la opción de anime de la MAC-10 más económica del mercado. M4A4 | Temukau Secreto 29 $ – 202 $ Funda Covert de Revolution; la Covert con la mejor relación calidad-precio de esta lista. Sawed-Off | Beso♥Amor Clasificado 3 $ – 29 $ Escopeta de segunda mano; la escasa demanda mantiene los precios asequibles. Glock-18 | Shinobu Clasificado 5 $ – 61 $ El caso «Fever» de 2024: la demanda va en aumento, pero los precios siguen siendo asequibles. AWP | ¡Cracovia! Clasificado 28 $ – 390 $ Solo como recuerdo; los precios de FN reflejan la escasez más que el nivel de rareza. MAC-10 | Estilo Acceso restringido 0,43 $ – 5 $ Gran oferta de productos para casos de fractura; precios siempre bajos. MAG-7 | Insomnio De especificación militar 0,06 $ – 0,98 $ Especificaciones militares; la abundante oferta de Funda Revolution mantiene el precio por debajo de 1 dólar. Galil AR | Kami De especificación militar 1–7 dólares Antiguas especificaciones militares; años de acumulación de existencias, suelo natural de los precios. AGOSTO | Akihabara Aceptar (Variante) Secreto 265 $ – 3 700 $ Mismo origen, solo para coleccionistas; prima de coleccionista mínima respecto al valor base. Five-SeveN | Kami De especificación militar 1–5 dólares Antigua especificación militar; solo tres estados de conservación, con imperfecciones, pero a un precio asequible. Glock-18 | Vogue Clasificado 3 $ – 23 $ Fracture Case Supply mantiene sus precios clasificados en un rango bajo. Desert Eagle | Tormenta al atardecer I Acceso restringido 554 $ – 948 $ Solo para coleccionistas; su valor de exclusividad supera con creces los estándares de la línea «Restricted». AK-47 | Bloodsport (Colección) Secreto 265 $ – 3 700 $ La categoría «Solo para coleccionistas» añade una prima de exclusividad a la rareza de «Covert». M4A4 | Neo-Noir Secreto 28 $ – 162 $ Funda para embrague Covert; la amplia oferta mantiene los precios por debajo del mínimo habitual de Covert. Glock-18 | La reina de las balas Secreto 52 $ – 254 $ Pistola de ocultación; la disponibilidad del modelo Prisma 2 modera los precios. Five-SeveN | Cuento de hadas Clasificado 25 $ – 511 $ La demanda de los coleccionistas de letreros publicitarios en perfecto estado ha disparado el precio de los modelos FN de gama alta. P2000 | Dragón Imperial Clasificado 10–122 dólares Oferta de carcasas Gamma; demanda constante del P2000, gama media estable. SSG 08 | Turbo Peek Clasificado 20 $ – 94 $ Suministro de carcasas Riptide; el modelo SSG 08, destinado a un nicho de mercado, se sitúa en un segmento de precio medio. Sawed-Off | La princesa del páramo Clasificado 9 $ – 71 $ Oferta de fundas para guantes; la escasez es notoria, pero la demanda moderada frena el precio máximo. Glock-18 | Umbral Rabbit Acceso restringido 0,46 $ – 5 $ Caso «Revolución restringida»: gran oferta en el nivel mínimo de precios. Nova | Koi Acceso restringido 2–4 dólares Un caso de «breakout» ya pasado; el papel limitado de Nova en el meta mantiene bajos sus valores. Sawed-Off | Apocalypto Acceso restringido 0,51 $ – 6 $ Oferta de Prisma 2; rareza limitada, demanda limitada de escopetas. AK-47 | La Emperatriz Secreto 87 $ – 369 $ La demanda latente y constante por parte de los compradores modera el precio máximo. La oferta de Spectrum 2 modera el precio máximo.

Los precios que aparecen en Eneba Hub se facilitan únicamente a título informativo y reflejan las condiciones del mercado en el momento de su publicación. El valor de los productos puede variar con frecuencia debido a la oferta, la demanda y las actualizaciones del juego, por lo que no podemos garantizar su exactitud ni su valor futuro.

Escasez y demanda temas de anime para el disco duro CS2 Precios para todos los bolsillos. Las carcasas «Covert» se obtienen en menos del 1 % de las cajas abiertas; las «Mil-Spec», en el 80 %. Esa diferencia explica por qué los precios varían tanto en esta lista, y conocer estas cifras ayuda a los compradores, sea cual sea su presupuesto, a tomar decisiones más acertadas.

Los tres aspectos exclusivos de la colección: el AGOSTO | Akihabara Aceptar, Desert Eagle | Tormenta al atardecer I, y la colección AK-47 | Bloodsport – se rigen por normas de mercado diferentes. Suministro fijo, desgaste, y demanda de coleccionistas lo que significa que su valor tiende a aumentar con el tiempo. Son lo más parecido a auténticas piezas de colección en el Counter-Strike Temas de anime y el espacio.

Valor flotanteand estado exterior pueden variar considerablemente. Comprueba siempre todas las opciones de estado antes de comprar: en muchos revestimientos de la categoría «Clasificados», la opción «Probado en campo» ofrece el 90 % del impacto visual por el 20 % del precio de «Nuevo de fábrica».

Algunos actores del CS2 La comunidad de skins de anime también participa en plataformas de apuestas basadas en skins; si te interesa, consulta una guía sobre el el mejorCS2 sitios web de apuestas con skin antes de vender cualquier pieza de tu colección.

Reflexiones finales sobre los mejores skins de anime de CS2

Seleccionar lo mejor CS2 Para seleccionar las tres mejores carcasas de anime hay que tener en cuenta la calidad del diseño, la durabilidad en el mercado y el nivel de precios. Estas tres opciones definen el CS2 Mercado de carcasas de anime para todos los bolsillos:

Desert Eagle | Kumicho Dragon — el más inteligente de la gama media CS2 Piel de anime incluida en esta lista: rareza clasificada, un diseño de dragón yakuza en colores carmesí, negro y dorado, y una amplia variedad de estados de conservación que ofrece una excelente relación calidad-precio, desde «Desgaste mínimo» hasta «Usada en el campo».

Agosto | Akihabara Accept — el más emblemático CS2 La mejor piel de anime jamás creada: exclusiva para coleccionistas, de rareza «Covert» y con ilustraciones completas de los personajes de Akihabara que no se pueden sacar de su estuche. La pieza estrella a la que aspira cualquier colección de anime de prestigio.

M4A1-S | Jugador dos — el destacado Covert CS2 Skin de anime para jugadores de CT: el arte pixelado retro se fusiona con la estética de las novelas visuales de anime en tonos rosa, azul y menta; las copias «Field-Tested», con un precio de entre 65 y 80 dólares, ofrecen la mejor relación calidad-precio para acceder al nivel «Covert».

Sea cual sea el arma con la que juegues, el presupuesto del que dispongas o la estética de anime que defina tus gustos, hay un CS2 Un diseño de anime para 2026, creado a medida para tu equipamiento. Utiliza los enlaces que encontrarás a lo largo de esta guía para consultar los precios actuales y descubrir las mejores CS2 carcasas de anime para tu colección.

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