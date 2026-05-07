Die 9 besten kleinen Soundbars im Jahr 2025 für kompakte Wohnräume

Wenn Filme, Musik und Spiele über die eingebauten TV-Lautsprecher flach klingen, ist eine kleine Soundbar genau das, was Sie brauchen. Bei der großen Auswahl kann die Entscheidung für das richtige Modell schnell überwältigend wirken.

Ich habe Dutzende kleiner Soundbars verglichen, um diejenigen zu finden, die ihre Versprechen tatsächlich einhalten. Preis, Leistung und Praktikabilität flossen bei der endgültigen Auswahl mit ein. Diese Liste umfasst neun Soundbars für unterschiedliche Konfigurationen und Preisklassen. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, welche Modelle genau Ihren Anforderungen entsprechen.

Unsere Top-Empfehlungen für kleine Soundbars

Die von mir getesteten Soundbars sind in ihrer jeweiligen Kategorie herausragend. Drei Modelle heben sich jedoch dank ihres kompakten Designs, ihrer starken Klangqualität und ihres insgesamt guten Preis-Leistungs-Verhältnisses besonders hervor.

Sonos Beam (2. Generation) – Die vielseitigste kleine Soundbar, die derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Dolby Atmos Dank der Unterstützung für Trueplay-Raumoptimierung und der Möglichkeit, das System später zu einem vollwertigen Surround-System auszubauen, ist es eine solide langfristige Investition. Außerdem fügt es sich nahtlos in die meisten Aufbauten ein, ohne dabei fehl am Platz zu wirken. ULTIMEA Solo B30 Pro – Die beste Wahl für alle, die eine Soundbar mit möglichst vielen Funktionen unter 100 Dollar suchen. Der integrierte Subwoofer sorgt für satte Bässe, die vielen preisgünstigen Soundbars fehlen. Mehrere Eingänge und vier EQ-Voreinstellungen runden das Paket ab und machen es zu einem echten Schnäppchen für Schlafzimmer und kleinere Fernseher. Yamaha SR-C20A – Wenn der Platz knapp ist, passt diese 23-Zoll-Soundbar dort hin, wo andere keine Platz finden. Yamaha hat einen eigenen Subwoofer eingebaut, sodass Sie ohne zusätzliche Hardware vollen 2.1-Sound genießen können. Dank des warmen, ausgewogenen Klangs eignet sie sich hervorragend für verschiedene Inhalte.

Ich habe noch einige weitere Empfehlungen vorzustellen. Scrollt nach unten, um die vollständige Übersicht über alle neun Empfehlungen zu sehen, darunter Empfehlungen für Gaming, Musik und bestimmte TV-Marken.

Die 9 besten kleinen Soundbars für jeden Raum und jedes Budget

Nicht jede kompakte Soundbar eignet sich für jede Situation. Manche Soundbars sind besonders gut für Dialoge geeignet, andere für Spiele, und einige lassen sich am besten mit bestimmten TV-Marken kombinieren. In der folgenden Liste werden die einzelnen Optionen im Detail vorgestellt, damit Sie die beste kleine Soundbar für Ihre Bedürfnisse finden können.

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Technische Daten Details Audiokanäle 5.0 (virtuelles Dolby Atmos) Unterstützte Audiofunktionen Dolby Atmos, Dolby Digital 5.1, Dolby TrueHD, Mehrkanal-PCM, Trueplay-Optimierung Anschlussmöglichkeiten HDMI eARC, WLAN, AirPlay 2, Spotify Connect Leistung (Watt) Vom Hersteller nicht angegeben Informationen zum Subwoofer Kein integrierter Subwoofer; kompatibel mit Sonos Sub Abmessungen 64,6 x 9,9 x 6,9 cm

The Sonos Beam (2. Generation) PackungenDolby Atmos zu einer Leiste, die unter die meisten 40-Zoll-Fernseher passt. Da die Höhenkanäle virtuell erzeugt werden, entsteht ein Raumklang über dem Kopf, ganz ohne Deckenlautsprecher. Vier elliptische Tieftöner und ein Hochtöner geben alles – von Dialogen bis hin zu Actionszenen – mit überraschender Klarheit wieder.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sonos Beam (2. Generation) bietet die perfekte Balance zwischen Größe, Klangqualität und intelligenten Funktionen. Die Trueplay-Optimierung passt den Klang an die Akustik Ihres Raums an. Die Sonos-App macht die Einrichtung zum Kinderspiel, und Sie können das System später um einen Subwoofer oder einen Rear-Lautsprecher erweitern.

Sprachsteuerung über Alexa or Google Assistent funktioniert sofort nach dem Auspacken. Auch bei nächtlichem Fernsehen mit geringer Lautstärke bleiben die Dialoge beeindruckend klar. Der Bass lässt zwar keine Wände wackeln, ist aber für eine so kompakte Soundbar ausgewogen und druckvoll.

Sonos hat das Beam Gen 2für Menschendie erstklassigen Klang ohne sperrige Anlage wünschen. Außerdem lässt sie sich gut erweitern. Beginne einfach mit der Soundbar und füge einen Subwoofer oder Surround-Lautsprecher hinzu, wenn du bereit bist. Meiner Meinung nach ist sie die beste kleine Soundbar, wenn du Wert auf Vielseitigkeit und Erweiterungsmöglichkeiten legst.

Vorteile Nachteile ✅ Dolby Atmos in einem kompakten Gehäuse ✅ Passt sich mithilfe deines iPhones an deinen Raum an ✅ Lässt sich mit anderen Sonos-Lautsprechern verbinden, um das ganze Haus mit Musik zu beschallen ✅ Integrierte Sprachassistenten (Alexa, Google Assistant) ✅ Klares, minimalistisches Design, das zu den meisten Einrichtungen passt ❌ Für den Bass ist möglicherweise der zusätzliche Sonos Sub erforderlich, aber der Klang bleibt dennoch klar

Fazit: Sonos Beam (Gen 2) ist die beste Wahl für alle, die eine kompakte, zukunftssichere Soundbar mit Erweiterungsmöglichkeiten suchen.

2. ULTIMEA Solo B30 Pro [Die beste preisgünstige kleine Soundbar]

9.5

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Technische Daten Details Audiokanäle 2.1 (integrierte Subwoofer-Kammer) Unterstützte Audiofunktionen Dolby Audio, 4 EQ-Voreinstellungen (Film, Musik, Nachrichten, Spiele) Anschlussmöglichkeiten HDMI ARC, optischer Ausgang, Bluetooth 5.3, AUX, USB Leistung (Watt) 120 W insgesamt Informationen zum Subwoofer Integrierter Subwoofer Abmessungen 15,75 x 4,25 x 2,76 Zoll

The ULTIMEA Solo B30 Pro bietet weit mehr, als man für diesen Preis erwarten würde. Die meisten preisgünstigen Soundbars unter 100 Dollar verzichten komplett auf Bässe, doch dieses Modell verfügt über eine integrierte Subwoofer-Kammer. Das bedeutet tiefere Bässe, ohne dass ein separates Gerät Platz wegnimmt.

Warum wir uns dafür entschieden haben ULTIMEA Solo B30 Pro bietet 2.1-Sound in einer einzigen kompakten Soundbar. Mit vier EQ-Voreinstellungen können Sie per Knopfdruck zwischen Filmen, Musik, Nachrichten und Spielen umschalten. Die Einrichtung ist in wenigen Minuten erledigt, und die mitgelieferte Fernbedienung sorgt für eine einfache Bedienung.

Mit 120 Watt ist er für eine Bar dieser Größe überraschend laut. Mir gefällt, dass die Bässe auch bei voller Lautstärke nicht matschig klingen. Stimmen sind in Actionszenen gut zu verstehen, und Bluetooth 5.3 sorgt für eine stabile drahtlose Übertragung vom Smartphone.

Für alle, die auf ihr Budget achten müssen, ist das Nur B30 Pro is Die beste kleine Soundbar unter 100 Dollar. Es bewältigt Filme, Musik und Gelegenheitsspiele mühelos. Mehr kann man sich bei diesem Preis kaum wünschen.

Vorteile Nachteile ✅ Der integrierte Subwoofer spart Platz und sorgt für satte Bässe ✅ Die 120-W-Leistung sorgt für ausreichend Lautstärke in mittelgroßen Räumen ✅ Vier EQ-Voreinstellungen für verschiedene Inhaltstypen ✅ Vielfältige Anschlussmöglichkeiten (HDMI ARC, optisch, Bluetooth, AUX, USB) ✅ Der kompakte 16,5-Zoll-Rahmen passt unter kleinere Fernseher ❌ Keine Atmos-Unterstützung, dennoch bleibt die Leistung stabil

Fazit: The ULTIMEA Solo B30 Pro ist ideal für preisbewusste Käufer, die einen satten Bass ohne separaten Subwoofer wünschen.

3. Yamaha SR-C20A [Beste ultrakompakte Soundbar mit integriertem Subwoofer]

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Technische Daten Details Audiokanäle 2.1 (integrierter Subwoofer) Unterstützte Audiofunktionen Dolby Audio, 4 Surround-Modi (Stereo, Standard, Film, Spiel) Anschlussmöglichkeiten HDMI ARC, optischer Ausgang, Bluetooth, AUX Leistung (Watt) insgesamt 100 W Informationen zum Subwoofer Integrierter Subwoofer Abmessungen 23,6 x 3,7 x 2,5 Zoll

Mit etwas mehr als 23 Zoll ist das Yamaha SR-C20A ist eine der kleinsten Soundbars mit vollem Frequenzbereich, die es auf dem Markt gibt. Yamahagequetschtein integrierter Subwoofer, sodass du echtes Low-End bekommst, ohne dass externe Hardware dein Setup überfüllt.

Warum wir uns dafür entschieden haben Dank seiner Größe, Yamaha SR-C20A passt auch dort hin, wo andere Soundbars keinen Platz finden. Außerdem erhalten Sie virtuellen Surround-Sound und den Clear-Voice-Modus von Yamaha zur Sprachverstärkung.

Der Klangcharakter ist warm und ausgewogen. Mir gefällt, dass er Podcasts und Nachrichten genauso gut wiedergibt wie Filme. Bass Erweiterung Der Modus sorgt bei Bedarf für etwas mehr Wumms, allerdings würde ich ihn bei Sprachinhalten ausgeschaltet lassen. Virtueller Surround-Sound kann ein echtes 5.1-System zwar nicht ersetzen, erweitert die Klangbühne jedoch so weit, dass man sich in den Klang eingetaucht fühlt.

Wenn begrenzter Platz Ihre größte Herausforderung ist, dann ist die SR-C20A is Die beste kleine Soundbar für vollen 2.1-Sound, wenn man kaum Platz für irgendetwas hat. Dank der Audiooptimierung von Yamaha klingt alles – ob Filme, Musik oder ganz normales Fernsehen – besonders natürlich.

Vorteile Nachteile ✅ Der ultrakompakte 23-Zoll-Rahmen passt überall hin ✅ Integrierter Subwoofer für einen vollwertigen Klang in einem Gerät ✅ Der „Clear Voice“-Modus sorgt für eine bessere Sprachverständlichkeit ✅ Warmer, ausgewogener Klang, ideal für gemischte Inhalte ✅ Einfache Einrichtung über HDMI ARC oder Bluetooth ❌ Der Surround-Sound ist dezent, wirkt aber dennoch räumlicher als der Ton eines Fernsehers

Fazit: Wenn der Platz begrenzt ist, dann Yamaha SR-C20A bietet ein kompaktes Design, das dennoch für satte Bässe sorgt.

4. Samsung HW-S60D S-Serie [Die beste kompakte Soundbar für Samsung-Fernseher]

8.5

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Technische Daten Details Audiokanäle 5.0 (virtuelles Dolby Atmos) Unterstützte Audiofunktionen Dolby Atmos, DTS Virtual:X, Q-Symphony, Adaptive Sound Anschlussmöglichkeiten HDMI eARC, Bluetooth, WLAN, Spotify Connect, AirPlay 2 Leistung (Watt) insgesamt 200 W Informationen zum Subwoofer Kein integrierter Subwoofer; kompatibel mit drahtlosen Subwoofern von Samsung Abmessungen 26,3 x 2,4 x 4,1 Zoll

The Samsung HW-S60D wurde speziell für Besitzer von Samsung-Fernsehern entwickelt. Mit Q-Symphony können Sie Die TV-Lautsprecher und die Soundbar spielen synchron statt dass das eine das andere ersetzt. Diese Kombination erzeugt einen volleren, breiteren Klang, als es jedes Instrument für sich allein könnte.

Warum wir uns dafür entschieden haben Wenn Sie bereits einen Samsung-Fernseher besitzen, Samsung HW-S60D ist das einfachste Upgrade. Die Kopplung dauert nur wenige Sekunden, und die adaptiven Klangmodi passen sich automatisch an das an, was Sie gerade ansehen.

Ich finde, das schlanke Design wird hier unterschätzt. Mit einer Höhe von nur 6 cm verdeckt es weder den IR-Sensor Ihres Fernsehers noch sieht es auf einem Regal unpassend aus. Wenn Sie auch die Top-Projektor für das Heimkino… Dank seines kompakten Designs eignet sich dieser Lautsprecher ideal für platzsparende Aufstellungen. Das 5.0-Kanal-System gibt räumlichen Klang gut wieder, wobei basslastige Inhalte von einer zusätzlichen Soundbar mit Subwoofer profitieren. Stimmen klingen natürlich, und die Höhen haben einen angenehmen Glanz, ohne dabei schrill zu wirken.

For SamsungFernsehbesitzer, dieHeimkino-Lautsprechersystem ist eine der besten kleinen Soundbars, die Sie mit Ihrer Anlage kombinieren können. Alles funktioniert sofort nach dem Auspacken, und die Klangqualität übertrifft die typischer All-in-One-Soundbars bei weitem.

Vorteile Nachteile ✅ Q-Symphony synchronisiert den Ton von Fernseher und Soundbar ✅ Mit einer Höhe von nur 2,4 Zoll passt es auch in beengte Platzverhältnisse ✅ Adaptive Sound passt den EQ automatisch an ✅ 200 W Leistung für kleine bis mittelgroße Räume ✅ WLAN-Streaming mit Spotify Connect und AirPlay 2 ❌ Kein integrierter Subwoofer, aber die Klangqualität bleibt hervorragend

Fazit: The Samsung HW-S60D S-Serie ist die beste Soundbar für Samsung Ein Fernseher, der für eine nahtlose Integration und ein klares, schnörkelloses Design konzipiert ist.

5. OXS Thunder Lite [Die beste kleine Soundbar für Gaming]

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Technische Daten Details Audiokanäle 2.0 Unterstützte Audiofunktionen Virtueller 3D-Surround-Sound, Spielmodus, Film-Modus, Musikmodus Anschlussmöglichkeiten HDMI ARC, optischer Ausgang, Bluetooth 5.0, AUX, USB Leistung (Watt) insgesamt 80 W Informationen zum Subwoofer Keine integrierte Funktion Abmessungen 17,7 x 4,8 x 2,9 Zoll

The OXS Thunder Lite wurde speziell für Gamer entwickelt. Es ist kompakt genug, um unter einem Monitor oder vor einer Konsole Platz zu finden, und the Spiel Modus legt den Schwerpunkt auf Richtungshinweise, wie zum Beispiel Schritte oder Umgebungsgeräusche, sodass man tatsächlich hören kann, woher die Geräusche kommen.

Warum wir uns dafür entschieden haben OXS Thunder Lite ist Eine Soundbar für Gaming, die die Dinge nicht unnötig kompliziert macht. Einfach anschließen, in den Spielmodus wechseln – fertig. Dank der Verbindung mit geringer Latenz bleibt der Ton perfekt mit dem Geschehen auf dem Bildschirm synchron.

Ich würde sagen, dass diese Soundbar vor allem im mittleren Frequenzbereich glänzt. Schüsse und Voice-Chat liegen genau in diesem Bereich, und die Thunder Lite Es gibt die Töne wieder, ohne dünn zu klingen. Der Bass ist zwar zurückhaltend, reicht aber für gelegentliche Sessions aus. Ein Hinweis: Bluetooth unterstützt keine Codecs mit geringer Latenz, daher solltest du beim Zocken auf eine kabelgebundene Verbindung zurückgreifen.

Für Gamer mit kleinem Budget ist das Thunder Liteist einer vondie besten tragbaren Soundbars für Desktop- oder Konsolen-Setups. Es konzentriert sich auf das Wesentliche im Spiel und verzichtet auf Funktionen, die du nicht nutzen wirst.

Vorteile Nachteile ✅ Der Spielmodus verbessert die räumliche Klangwiedergabe für Wettkämpfe ✅ Dank der Verbindung mit geringer Latenz bleibt der Ton mit dem Spielgeschehen synchron ✅ Dank seiner kompakten Größe von 17,7 Zoll passt er auf Schreibtische und in kleine Arbeitsbereiche ✅ Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI ARC ✅ Einfacher Moduswechsel zwischen Spiel, Film und Musik ❌ Bluetooth hat zwar eine gewisse Verzögerung, eignet sich aber dennoch gut für den gelegentlichen Gebrauch

Fazit: The OXS Thunder Lite ist ideal für Gamer, die ein besseres räumliches Klangerlebnis wünschen, ohne dabei Platz auf dem Schreibtisch zu opfern.

6. VIZIO V-Serie 2.0 [Die beste kleine Soundbar für Musik]

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Technische Daten Details Audiokanäle 2.0 Unterstützte Audiofunktionen DTS Virtual:X, Dolby Audio, DTS TruVolume Anschlussmöglichkeiten HDMI ARC, Bluetooth, USB, AUX (Eingang für Sprachassistenten) Leistung (Watt) Nicht bekannt Informationen zum Subwoofer Keine integrierte Funktion Abmessungen 24 x 2,3 x 3,2 Zoll

The VIZIO V-Serie 2.0 konzentriert sich auf das, was eine Soundbar für Musik gut können sollte: ausgewogene Mitten, präsente Höhen und einen breiten Frequenzbereich. Sie erfasst mehr Details als die meisten preisgünstigen Messstäbe in dieser Größenklasse.

Warum wir uns dafür entschieden haben VIZIO V-Serie 2.0 ist in erster Linie auf Musik abgestimmt. DTS Virtual:X erweitert das Stereobild und verleiht Alben mehr Tiefe sowie eine bessere Trennung der Instrumente.

Der 30-Zoll-Rahmen passt hervorragend zu 40- bis 50-Zoll-Fernsehern, und mit der QuickFit-Halterung von VIZIO können Sie ihn direkt an kompatiblen LUSTBildschirme.

Meiner Meinung nach kommen Akustik- und Gesangsstücke hier besonders gut zur Geltung, da die Mitten warm klingen, ohne dabei matschig zu wirken. Der Bass ist ohne Subwoofer etwas eingeschränkt; wenn Sie also basslastige Musik hören, könnte die Kombination mit einem preisgünstigen Subwoofer Abhilfe schaffen. Während dieses Gerät vor allem auf Klarheit ausgelegt ist, könnten diejenigen, die sich für Filme oder elektronische Musik einen tieferen Bass wünschen, das System später durch einen top-tier subwoofer um den Bassbereich abzurunden.

Für Musikliebhaber, die sich eine unkomplizierte Verbesserung gegenüber den TV-Lautsprechern wünschen, ist das V-Serie 2.0 ist eine der besten kleinen Soundbars in dieser Preisklasse. Sie gibt Musik, Podcasts und Hintergrundmusik mit einem warmen, angenehmen Klang wieder.

Vorteile Nachteile ✅ Optimiert für eine ausgewogene Musikwiedergabe mit großem Frequenzbereich ✅ DTS Virtual:X erweitert die Klangbühne und sorgt für ein volleres Klangerlebnis ✅ TruVolume verhindert plötzliche Lautstärkesprünge zwischen den einzelnen Inhalten ✅ QuickFit-Halterung für die einfache Montage an VIZIO-Fernsehern ✅ Einfache Einrichtung über ein einziges HDMI-ARC-Kabel ❌ Kein Subwoofer im Lieferumfang enthalten, aber die Mitten und Höhen klingen klar

Fazit: Wenn Sie es vorziehen, einfach nur Musik zu hören, dann ist das VIZIO V-Serie 2.0 sorgt für Ordnung und Ausgewogenheit.

7. BlueAnt Soundblade [Die beste Mini-Soundbar für den PC zur Platzierung unter dem Monitor]

7.5

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Technische Daten Details Audiokanäle 2.1 Unterstützte Audiofunktionen 3 EQ-Modi, integrierte Touch-Bedienelemente Anschlussmöglichkeiten USB-C, Bluetooth, AUX Leistung (Watt) 120 W insgesamt Informationen zum Subwoofer Integrierter Subwoofer Abmessungen 23 x 8,58 x 2,13 Zoll

The BlueAnt Soundblade Das Gerät lässt sich unter den Monitor schieben und nimmt so kaum Platz weg. Mit einer Höhe von nur 5,4 cm passt es unter die meisten Monitorständer und bietet dennoch ein vollwertiges 2.1-System. Der nach unten abstrahlende 80-mm-Subwoofer liefert Bässe, die man von einem so flachen Gerät nicht erwarten würde.

Warum wir uns dafür entschieden haben BlueAnt Soundblade löst das Problem mit dem Platzmangel. Anstatt dass zwei Desktop-Lautsprecher und ein Subwoofer Platz wegnehmen, erhalten Sie alles in einem schlanken Gerät. Dank USB-C funktioniert es an PC und Mac per Plug-and-Play, ohne dass Treiber installiert werden müssen.

Was mich überrascht hat, ist, wie laut dieses Gerät wird. Mit einer Spitzenleistung von 120 W erreicht es weit über 100 dB – das ist weit mehr, als die meisten Menschen am Schreibtisch benötigen. Bässe und Mitten kommen kraftvoll rüber, während die Höhen bei maximaler Lautstärke leicht abgeschnitten klingen können. Beim Gaming hilft die breite Stereotrennung dabei, Positionshinweise in Shootern besser wahrzunehmen.

Desktop-Nutzer, die eine Soundbar suchen, ohne dabei Platz auf dem Schreibtisch zu opfern, sollten sich dieses Modell unbedingt genauer ansehen. Es eignet sich für geschäftliche Anrufe, Filme und Gaming-Sessions ohne dass eine separate Lautsprecheranlage erforderlich ist.

Vorteile Nachteile ✅ Das extrem flache 2,13-Zoll-Profil passt unter die meisten Monitore ✅ Der integrierte Subwoofer sorgt für satten Bass ohne zusätzliche Hardware ✅ Mit einer Spitzenleistung von 120 W lässt sich ein Raum mühelos beschallen ✅ USB-C, Bluetooth 5.3 und AUX für flexible Anschlussmöglichkeiten ✅ Mit austauschbaren Standfüßen für zusätzliche Höhe ❌ Die Höhen werden bei maximaler Lautstärke abgeschnitten, aber bei normaler Lautstärke klingen sie ausgewogen

Fazit: Für einen aufgeräumten Schreibtisch ist das BlueAnt Soundblade bietet mehr Leistung, ohne Unordnung zu verursachen.

8. Sonos Ray [Die beste kleine Soundbar für Dialoge in kleinen Räumen]

7.5

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Technische Daten Details Audiokanäle 2.0 Unterstützte Audiofunktionen Dolby Digital, DTS Digital Surround, Trueplay-Optimierung, Sprachverbesserung, Nachtmodus Anschlussmöglichkeiten Optisch, Ethernet, WLAN, AirPlay 2, Spotify Connect Leistung (Watt) Nicht bekannt Informationen zum Subwoofer Keine integrierte Funktion Abmessungen 21,9 x 3,7 x 2,7 Zoll

The Sonos Ray ist die kleinste Soundbar von Sonos und wurde darauf ausgelegt, eine Sache wirklich gut zu können. Die Stimmen bleiben klar, selbst wenn Explosionen und Musik um die Aufmerksamkeit buhlen. Wenn du es leid bist, immer wieder zurückzuspulen, um zu verstehen, was die Figuren gesagt haben, ist dieses Feature genau das Richtige für dich.

Warum wir uns dafür entschieden haben Sonos Ray bietet eine Sprachoptimierung, die die Sprachfrequenzen mit einem Fingertipp in der App verstärkt. „Night Sound“ dämpft Explosionen, während Dialoge weiterhin gut zu verstehen sind – ideal für nächtliche Serienmarathons, ohne dass die ganze Familie davon aufwacht.

Sie können das Ray in einem TV-Schrank und Der Ton ist trotzdem klar, da er direkt nach vorne abstrahlt. Die Trueplay-Klangoptimierung passt den Klang mithilfe deines iPhones an die Akustik deines Raums an, und ich finde es toll, wie einfach die Einrichtung ist. Zwei Kabel, die App herunterladen – und schon kann es losgehen.

Wenn du in einem Schlafzimmer oder einer kleinen Wohnung wohnst und dich ständig fragst: „Was haben die gesagt?“, dann Ray löst dieses Problem. Es ist die beste tragbare Soundbar für Dialoge, von Nachrichten über Serien bis hin zu Podcasts.

Vorteile Nachteile ✅ Dank der Sprachverbesserung sind die Dialoge leicht zu verstehen ✅ „Night Sound“ sorgt für eine ausgewogene Lautstärke beim Fernsehen zu später Stunde ✅ Der nach vorne gerichtete Klang funktioniert gut in Schränken ✅ Trueplay passt sich automatisch an deinen Raum an (iOS erforderlich) ✅ Erweiterbar mit Sonos Sub und Surround-Lautsprechern ❌ Kein HDMI, aber der optische Anschluss bleibt unkompliziert und zuverlässig

Fazit: The Sonos Ray sorgt für klarere Stimmen und einen reineren Klang, auch wenn der Platz begrenzt ist.

9. LG S20A [Beste kleine Soundbar für LG-Fernseher]

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Technische Daten Details Audiokanäle 2.0 Unterstützte Audiofunktionen Dolby Digital, DTS Digital Surround, AI Sound Pro, WOW Orchestra Anschlussmöglichkeiten HDMI ARC, Bluetooth 5.3, USB Leistung (Watt) 50W Informationen zum Subwoofer Kein integrierter Tieftöner; nutzt einen Passivradiator für den Bass Abmessungen 25,6 x 2,5 x 3,9 Zoll

LG S20A ist die Soundbar für LG Fernsehen, wie es am besten ist. Mit WOW Orchestra spielen die TV-Lautsprecher und die Soundbar zusammen und erweitern so die Klangbühne, anstatt sie zu ersetzen.

Warum wir uns dafür entschieden haben LG S20A wurde speziell für Besitzer von LG-Fernsehern entwickelt, die sich eine einfache Plug-and-Play-Lösung wünschen. Mit einer einzigen Fernbedienung lässt sich alles steuern, und AI Sound Pro übernimmt die Klangoptimierung, sodass Sie sich nicht um die Einstellungen kümmern müssen.

Die WOW-Benutzeroberfläche ist ein nettes Extra. Lautstärke, Klangmodi und Verbindungsstatus werden alle auf Ihrem Fernsehbildschirm angezeigt und über Ihre vorhandene LG Fernbedienung. Bei 50 W und einem passiven Radiator bleibt der Bass auch ohne separaten Subwoofer präsent. Ich würde nicht sagen, dass er die Wände zum Wackeln bringt, aber er füllt Schlafzimmer und kleinere Wohnzimmer gut aus.

LG Fernsehbesitzer, die nach einer einfachen, gut integrierten Aufrüstung suchen, sollten hier ansetzen. Die zweite Jahreshälfte Lässt sich mit nur einem Kabel anschließen und ist sofort mit Ihrer TV-Fernbedienung synchronisiert. Es ist eine der besten Mini-Soundbars, wenn es um nahtlosen LG Integration ist Ihnen wichtig.

Vorteile Nachteile ✅ Das WOW Orchestra kombiniert den Ton des Fernsehers mit dem der Soundbar für einen breiteren Klang ✅ AI Sound Pro passt den EQ automatisch an den jeweiligen Inhalt an ✅ Steuern Sie alles über die Fernbedienung Ihres LG-Fernsehers ✅ Der kompakte 25,6-Zoll-Rahmen passt unter die meisten Fernseher ✅ Ein einziges HDMI-ARC-Kabel für eine übersichtliche Verkabelung ❌ 50 W reichen für große Räume nicht aus, eignen sich aber hervorragend für kleine Räume

Fazit: Als beste Soundbar für LG TV, LG S20A bietet müheloses Koppeln und intelligente Klangeinstellungen.

Welche Soundbar-Größe sollten Sie wählen?

Die Größe der Soundbar hat direkten Einfluss darauf, wie gut sie klingt, wie sie in Ihren Raum passt und wie sie unter Ihrem Fernseher aussieht. Die Wahl der richtigen Abmessungen sorgt für eine bessere Klangabdeckung, ohne dass es zu optischen Unstimmigkeiten kommt.

So wählen Sie die richtige Größe aus

Stellen Sie die Breite Ihrer Soundbar auf etwa 75–100 % ein der Breite Ihres Fernsehers. Bei einem 43-Zoll-Fernseher eignet sich eine Breite von etwa 30 Zoll gut. Bei 32-Zoll-Bildschirmen sollten Sie nach Lautsprechern mit einer Breite von unter 25 Zoll suchen. Sind die Lautsprecher zu breit, wirkt die Aufstellung unausgewogen, während eine zu schmale Anordnung das Klangerlebnis einschränken kann.

Messen Sie vor dem Kauf den Platz unter Ihrem Fernseher aus. Überprüfen Sie die Durchfahrtshöhe zwischen Ihrem Ständer und dem Bildschirm. Die meisten kompakten Soundbars sind etwa 5 bis 8 cm hoch, manche sind jedoch etwas klobiger.

Wenn die Füße Ihres Fernsehers dicht beieinander stehen, Stellen Sie sicher, dass die Stange zwischen ihnen passt oder stabil vor dem Bildschirm steht. An der Wand montierte Fernseher bieten Ihnen mehr Flexibilität, doch für eine optimale audiovisuelle Synchronisation sollte die Soundbar dennoch mittig unter dem Bildschirm angebracht werden.

Auch die Größe des Raums spielt eine Rolle. Eine 50-W-Leiste eignet sich für Schlafzimmer und kleine Wohnzimmer Das reicht völlig aus. Für mittelgroße Räume empfiehlt sich ein Modell mit höherer Leistung oder ein separater Subwoofer. Für den Schreibtischbedarf eignen sich ultrakompakte Modelle, die den Platz vor dem Monitor nicht einnehmen.

Empfehlungen nach Konfiguration

Für den Einsatz auf dem Schreibtisch oder vor dem Monitor sollten Sie nach Modellen mit einer Bildschirmdiagonale unter 20 Zoll Ausschau halten. Die BlueAnt Soundblade and OXS Thunder Litebeidepassen gut in kompakte Arbeitsbereiche, ohne den Bildschirm zu verdecken.

Fernseher für das Schlafzimmer mit einer Bildschirmdiagonale zwischen 32 und 43 Zoll lassen sich gut mit Halterungen von etwa 22 bis 25 Zoll kombinieren. Die Yamaha SR-C20A and Sonos Ray sind hier eine gute Wahl, da sie bieten einen vollen Klang, ohne kleinere Räume zu übertönen.

Kleine Wohnzimmer mit Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 43 bis 55 Zoll können etwas breitere Leisten aufnehmen im Bereich von 25 bis 30 Zoll. Die Sonos Beam (2. Generation) and Samsung HW-S60D Beide bieten ausreichend Leistung, um diese Räume zu beschallen, und behalten dabei dennoch ihre kompakte Bauweise bei. Wenn Sie etwas Besonderes für Ihr Zuhause suchen, entdecken Sie die Die besten Plattenspieler für Audiophile und noch mehr Freude an der Musik haben.

Mein Fazit

Die Wahl der besten Mini-Soundbar hängt von Ihrer Einrichtung, Ihrem Budget und davon ab, was Sie am häufigsten anschauen. Jede Option auf dieser Liste ist besser als die eingebauten TV-Lautsprecher, doch manche Modelle eignen sich für bestimmte Anforderungen besser als andere.

Die beste Wahl für alle Bereiche → Sonos Beam (2. Generation) . Dolby Atmos, Trueplay-Kalibrierung und die Möglichkeit, das System zu einem vollwertigen Surround-System auszubauen, machen es zur vielseitigsten Option. Es eignet sich gleichermaßen gut für Filme, Musik und Spiele.

. Dolby Atmos, Trueplay-Kalibrierung und die Möglichkeit, das System zu einem vollwertigen Surround-System auszubauen, machen es zur vielseitigsten Option. Es eignet sich gleichermaßen gut für Filme, Musik und Spiele. Für preisbewusste Käufer → ULTIMEA Solo B30 Pro . Ein integrierter Bass und mehrere Eingänge für unter 100 Dollar sind kaum zu übertreffen. Sie erhalten 2.1-Sound in einer einzigen kompakten Soundbar, ohne dass dabei Abstriche gemacht werden.

. Ein integrierter Bass und mehrere Eingänge für unter 100 Dollar sind kaum zu übertreffen. Sie erhalten 2.1-Sound in einer einzigen kompakten Soundbar, ohne dass dabei Abstriche gemacht werden. Für Gaming-Schreibtische → OXS Thunder Lite . Dank der kompakten Größe und dem Low-Latency-Modus bleibst du wettbewerbsfähig, ohne dass dein Setup überladen wirkt. Die breite Stereotrennung unterstützt die Positionswahrnehmung in Shooter-Spielen.

. Dank der kompakten Größe und dem Low-Latency-Modus bleibst du wettbewerbsfähig, ohne dass dein Setup überladen wirkt. Die breite Stereotrennung unterstützt die Positionswahrnehmung in Shooter-Spielen. Zur besseren Verständlichkeit des Dialogs → Sonos Ray. Rede Verbesserung and Nacht Ton sorgt dafür, dass jedes Wort auch in kleineren Räumen gut zu verstehen ist. Ideal für alle, die es leid sind, immer wieder zurückzuspulen, um zu verstehen, was die Figuren gesagt haben.

Jede dieser Soundbars ist eine deutliche Verbesserung gegenüber den eingebauten TV-Lautsprechern. Passen Sie die Größe an Ihren Bildschirm an, berücksichtigen Sie die Raumsituation, und Sie werden etwas Passendes finden.

Häufig gestellte Fragen