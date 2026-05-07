Los mejores tocadiscos para recuperar el estilo retro en 2026

Elegir el mejor tocadiscos puede resultar realmente complicado. Hay muchos aspectos que hay que tener en cuenta, como las velocidades compatibles, los tamaños, las cápsulas, los componentes integrados y mucho más; todo ello debes comprobarlo si quieres el sonido cálido y el aire vintage que ofrece un tocadiscos.

Por eso, es posible que estés buscando recomendaciones; si es así, has venido al lugar adecuado. En esta lista, te voy a presentar algunas opciones muy recomendables de tocadiscos y, con suerte, también aprenderás a elegir uno por ti mismo.

Nuestras mejores recomendaciones de tocadiscos

Aunque todos los tocadiscos de esta lista son bastante buenos, algunos destacan especialmente. Ya sea por su calidad de sonido, su precio o cualquier otro factor, estas son mis tres recomendaciones de los mejores tocadiscos que puedes comprar ahora mismo.

Audio-Technica AT-LP70XBT – Es muy difícil equivocarse con las marcas especializadas en equipos de audio, y este tocadiscos combina unas especificaciones impresionantes, un funcionamiento totalmente automático y una calidad de sonido fantástica, lo que lo convierte en una apuesta segura. Fluance RT81 – Este tocadiscos semiautomático se caracteriza por dar prioridad al rendimiento y es una opción ideal para quienes no solo quieren reproducir sus discos, sino también aprender todos los entresijos de estos aparatos. Qlearsoul ONE-S – No es tan bueno como los dos primeros modelos, claro, pero este tocadiscos todo en uno combina una buena calidad con un precio razonable, lo que lo hace perfecto para quienes tienen un presupuesto más ajustado.

Si ninguno de estos te convence, no pasa nada. En la lista que aparece a continuación hay muchos más tocadiscos, así que sigue leyendo.

Los 9 mejores tocadiscos para uso general

Antes de empezar, me gustaría invitarte (sobre todo si es la primera vez que compras uno) a que te desplaces más allá de la lista para ver qué debes tener en cuenta a la hora de elegir un tocadiscos en cuanto a calidad de sonido y especificaciones.

Ahora, veamos la lista de algunos de los mejores tocadiscos que puedes encontrar.

1. Audio-Technica AT-LP70XBT [El mejor tocadiscos en general]

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Especificaciones Detalles Tipo Plato giratorio Funcionamiento Automático Tipo de unidad Ciudad Velocidades de rotación 33 ⅓, 45 rpm Tipo de cartucho Doble imán móvil (AT-VM95C) Contrapeso ajustable No (automático) Preamplificador integrado Yes Altavoces integrados No

El primero de la lista es el Audio-Technica AT-LP70XBT, un tocadiscos absolutamente increíble Es una elección excelente en todos los sentidos.

The AT-LP70XBT admite velocidades de 33 ⅓ y 45 rpm, lo que permite reproducir prácticamente cualquier disco de vinilo, salvo los más antiguos. La cápsula AT-VM95C garantiza una excelente calidad de sonido y, aunque no se puede ajustar el contrapeso del brazo, este ha sido cuidadosamente calibrado para una fuerza de seguimiento de unos 2 g. Todo esto para decir que sí, Este tocadiscos suena de maravilla.

Por qué lo elegimos Con su impresionante rendimiento, sus componentes de alta calidad y su facilidad de uso, es difícil no enamorarse del AT-LP70XBT.

Lo que realmente hace que este tocadiscos sea irresistible es su diseño automático. Un gran obstáculo para cualquiera que se inicia en este juego es la idea de: «¿Y si estropeo mi disco?». Pero como el AT-LP70XBT es totalmente automático (y, de nuevo, con una fuerza de contacto muy ligera), hay prácticamente ningún riesgo de que se dañen los discos, y la configuración es pan comido.

Ningún buen tocadiscos está exento de comodidades modernas, y el AT-LP70XBT las tiene de sobra. No solo es compatible con conexiones Bluetooth y fuentes de audio externas, sino que además es también compatible con el Códec de audio Qualcomm aptX Adaptive, lo que da como resultado un sonido magnífico, incluso en conexiones inalámbricas.

Ventajas Contras ✅ Fantástica calidad de sonido ✅ Su diseño totalmente automático lo convierte en una opción ideal para quienes desean iniciarse en el mundo de los tocadiscos ✅ Diseño robusto que además mejora el sonido ✅ Configuración «plug-and-play» ✅ Compatible con Bluetooth ❌ Es un poco caro, sobre todo para ser un tocadiscos para principiantes, pero su calidad general es difícil de superar

Mi veredicto:Con la gama de tocadiscos de Audio-Technica es imposible equivocarse, y el AT-LP70XBT es una opción excelente.

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2. Fluance RT81 [El mejor tocadiscos para principiantes]

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Especificaciones Detalles Tipo Plato giratorio Funcionamiento Semiautomático Tipo de unidad Ciudad Velocidades de rotación 33 ⅓, 45 rpm Tipo de cartucho Doble imán móvil (AT95E) Contrapeso ajustable Yes Preamplificador integrado Yes Altavoces integrados No

A continuación viene elFluance RT81, un tocadiscos fantástico que ofrece una calidad de sonido a la altura del AT-LP70XBT además de ser una excelente opción como mejor tocadiscos para principiantes.

The Fluance RT81 sin cesarsorprende a los clientes con su sonido, y eso se nota. Se ha dedicado mucho esfuerzo a la RT81Su construcción, y todos sus componentes —desde la cápsula AT95E hasta la sólida base, el plato estable, el brazo cuidadosamente calibrado y el contrapeso ajustable— contribuyen a ofrecer una calidad de sonido siempre excepcional.

Por qué lo elegimos The Fluance RT81 es un tocadiscos realmente increíble que gusta tanto a los principiantes como a los audiófilos.

The RT81 Suena genial, sí, pero también es un Un punto de partida fantástico para principiantes. Gracias a su diseño semiautomático y a su contrapeso, este magnífico tocadiscos es una forma estupenda de iniciarse en el mundo del vinilo y, al mismo tiempo, garantizar que tus discos suenen de maravilla.

Por último,El zócalo no solo ayuda a potenciar el sonido, sino que además es muy bonito. No es para eso para lo que sirve un tocadiscos, lo sé, pero da igual el acabado que elijas (nogal, negro o blanco), nadie negará que este tocadiscos aporta un aire clásico a cualquier estancia en la que lo coloques.

Ventajas Contras ✅ Una calidad de sonido absolutamente increíble ✅ Su diseño semiautomático lo hace ideal para principiantes ✅ Componentes de alta calidad ✅ Zócalo sólido y pesado que no solo protege los componentes internos, sino que también mejora el sonido ✅ Disponible en acabados de nogal, negro o blanco ❌ No dispone de conectividad Bluetooth, aunque su excelente preamplificador y sus cables chapados en oro lo compensan con creces

Mi veredicto:Tanto si quieres utilizarlo para adentrarte en el mundo de los tocadiscos como si simplemente buscas algo que suene de maravilla, el Fluance RT81 No te defraudará.

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3. Qlearsoul ONE-S [El mejor tocadiscos en general]

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Especificaciones Detalles Tipo Todo en uno Funcionamiento Semiautomático Tipo de unidad Ciudad Velocidades de rotación 33 ⅓, 45 rpm Tipo de cartucho Imán móvil (AT-3600L) Contrapeso ajustable Yes Preamplificador integrado Yes Altavoces integrados Yes

El siguiente es elQlearsoul ONE-S, un tocadiscos todo en uno que se caracteriza por su equilibrio perfecto entre calidad y precio. Puede que este tocadiscos no sea de primera categoría en comparación con el AT-LP70XBT o elFluance RT81, claro, pero sigue siendo una opción estupenda tanto para los oyentes ocasionales como para los audiófilos que buscan algo un poco más asequible.

Por qué lo elegimos The Qlearsoul ONE-SSu principal atractivo es su buena calidad de sonido a un precio razonable. Esto lo convierte en uno de los mejores tocadiscos para principiantes, sobre todo si no dispones del presupuesto necesario para adquirir un modelo un poco más potente.

En cuanto al sonido, el Qlearsoul ONE-S ofrece un rendimiento notable. Este reproductor cuenta con una cápsula de imán móvil que ofrece una excelente calidad de sonido, así como un preamplificador integrado y un sistema de sonido de cuatro altavoces perfectamente ajustado que utiliza DSP. Además, admite velocidades de 33 ⅓ y 45 rpm, esta última mediante un adaptador.

The Qlearsoul ONE-S no le falta de nada en cuanto a comodidad, tampoco. Incorpora un mecanismo de parada automática para disfrutar de una reproducción nítida y sin preocupaciones, así como conectividad Bluetooth para una máxima comodidad. Para quienes prefieran conectar este reproductor a una fuente de audio externa, también cuenta con un preamplificador de phono integrado y una entrada auxiliar de 3,5 mm.

Por último, elQlearsoul ONE-S viene con unUn acabado muy bonito. Aunque cuenta con las buenas prestaciones propias de los reproductores de vinilo modernos, el ONE-S además, cuenta con un elegante acabado retro imitación madera que rebosa nostalgia.

Ventajas Contras ✅ Buenas prestaciones ✅ Precio razonable ✅ El Bluetooth es una auténtica maravilla en cuanto a comodidad ✅ Compatible con 33 ⅓ y 45 rpm ✅ Un diseño vintage elegante que combinará a la perfección con el resto de tu decoración ❌ La calidad de los altavoces no es la mejor, aunque siguen siendo bastante buenos teniendo en cuenta su rango de precios

Mi veredicto:The Qlearsoul ONE-S es una opción ideal para cualquiera que quiera iniciarse en el mundo del vinilo o para quienes buscan algo asequible.

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4. Annesburg HP-H2412 [El mejor tocadiscos en cuanto a calidad de sonido]

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Especificaciones Detalles Tipo Todo en uno Funcionamiento Semiautomático Tipo de unidad Ciudad Velocidades de rotación 33 ⅓, 45 rpm Tipo de cartucho Imán móvil (AT-3600L) Contrapeso ajustable Yes Preamplificador integrado Yes Altavoces integrados Yes

Si lo que buscas es calidad de sonido a la hora de comprar un tocadiscos (y, por si acaso, infórmate aquí sobre el debate entre «turntable» y «record player»), entonces el Annesburg HP-H2412 es una opción excelente, gracias a sus componentes de alta calidad, que ofrecen una fidelidad de sonido excepcional.

Por qué lo elegimos Un sonido cálido, nítido y con cuerpo hace que el Annesburg HP-H2412 Se ha convertido en un favorito inmediato entre los audiófilos más exigentes. En serio, suena de maravilla.

Empecemos por las especificaciones. Este tocadiscos de transmisión por correa incluye una cápsula de imán móvil AT-3600L de gran precisión que ofrece una calidad de sonido increíble a través de sus 4 altavoces integrados (2 de medios-graves y 2 tweeters de cúpula). Sin embargo, aunque el AnnesburgLa calidad de sonido ya es excelente, pero además incluye una salida RCA, una entrada auxiliar y una salida de línea, por si quieres conectar dispositivos de audio externos.

A pesar de su aspecto, el Annesburg HP-H2412 es un dispositivo muy moderno y viene con Conexión perfecta con dispositivos como iPhones, teléfonos Android, tabletas u ordenadores. Esto te permite reproducir música en streaming a través del reproductor, lo que le permite desempeñar una doble función.

Por último, pero no por ello menos importante, está su estética vaquera increíblemente robusta. Con su elegante acabado en madera de nogal, el Annesburg HP-2412 aporta un toque rústico pero elegante, independientemente de dónde lo coloques.

Ventajas Contras ✅ Excelente calidad de sonido ✅ Numerosas opciones de conectividad ✅ Compatible con dispositivos de audio externos ✅ Permite la reproducción por Bluetooth ✅ Un bonito acabado en nogal que realza a la perfección el estilo retro ❌ No es compatible con discos de 78 rpm, aunque sigue siendo una excelente elección

Mi veredicto:The Annesburg HP-H2412 combina a la perfección el encanto clásico con las comodidades modernas.

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5. Syitren PARON II [El mejor tocadiscos con un diseño cuidado]

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Especificaciones Detalles Tipo Todo en uno Funcionamiento Semiautomático Tipo de unidad Ciudad Velocidades de rotación 33 ⅓, 45 rpm Tipo de cartucho Imán móvil (AT-3600L) Contrapeso ajustable Yes Preamplificador integrado Yes Altavoces integrados Yes

A la hora de comprar tocadiscos, a veces el aspecto es tan importante como el rendimiento. Y si estás buscando un nuevo elemento central para tu salón o tu estudio, estás de suerte: el Syitren PARON II es un tocadiscos estupendo, tanto por su diseño como por su calidad de sonido.

Por qué lo elegimos Hay muchas cosas que me encantan de la Syitren PARON II: buena calidad de sonido, transmisión por Bluetooth.

The Syitren PARON II comparte muchas de las características de los tocadiscos de este rango de precios: una cápsula de imán móvil de alta calidad, compatibilidad con discos de 33 ⅓ y 45 rpm, y altavoces integrados. En definitiva, bastante decente, pero se puede ir aún más allá conectando este reproductor a algún altavoces de gran calidad para tocadiscos.

Aparte de esto, el Syitren PARON II incluye un modo de transmisión por Bluetooth. Esto significa que, cuando no lo estés utilizando para reproducir viejos éxitos o discos de vinilo más modernos, puedes usarlo como altavoz improvisado para videojuegos, películas y mucho más.

Ventajas Contras ✅ Buena calidad de sonido ✅ Muy fácil de instalar ✅ Compatible con la transmisión por Bluetooth ✅ Fabricación resistente ✅ El acabado en nogal tiene un aspecto y un tacto agradables ❌ Hay mucha competencia en este rango de precios, aunque eso también significa que los compradores tienen muchas opciones

Mi veredicto:The Syitren PARON II suscita admiración tanto por su elegante estilo retro como por su excelente rendimiento de audio.

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6. FancyRabbit H2501 [El tocadiscos más equilibrado]

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Especificaciones Detalles Tipo Todo en uno Funcionamiento Semiautomático Tipo de unidad Ciudad Velocidades de rotación 33 ⅓, 45 rpm Tipo de cartucho Imán móvil (AT-3600L) Contrapeso ajustable Yes Preamplificador integrado No se especifica, pero es probable que sí Altavoces integrados Yes

The FancyRabbit H2501 es un tocadiscos de vinilo que es mucho más de lo que parece. Es cierto que su nombre incluye la palabra «fancy», pero, aunque no es especialmente llamativo, tampoco alcanza del todo el nivel de los los mejores tocadiscos para audiófilos, Nadie puede negar que es una elección acertada.

Este tocadiscos cuenta con unas especificaciones más que aceptables: una cápsula de imán móvil AT-3600L, compatibilidad con velocidades de 33 ⅓ y 45 rpm, y una aguja de calidad profesional. Lo que más llama la atención son sus altavoces integrados: the H2501 Incluye 4 altavoces estéreo de alta calidad que ofrecen una calidad de sonido sorprendentemente buena.

Por qué lo elegimos The FancyRabbit H2501Su excelente rendimiento general hace que sea fácil de disfrutar tanto para los principiantes como para los aficionados al vinilo de nivel intermedio.

Al igual que ocurre con muchos de los grandes tocadiscos modernos, the FancyRabbit H2501 además, cuenta con Bluetooth. Esto te permite reproducir música sin interrupciones en tu teléfono o tableta si no tienes tiempo para sentarte y disfrutar del ambiente.

Ventajas Contras ✅ Buenas prestaciones generales ✅ El potente sistema de 4 altavoces hace que no sea necesario utilizar un sistema de audio externo ✅ Controles sencillos ✅ Es compatible con Bluetooth ✅ También disponible en otros acabados de madera ❌ Marca relativamente desconocida, aunque esto podría influir en el precio

Mi veredicto:Puede que no sea precisamente lujoso, pero el FancyRabbit H2501 convence a muchos oyentes gracias a sus buenas prestaciones y su precio.

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7. XJ-HOME H01 [El mejor tocadiscos «plug-and-play»]

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Especificaciones Detalles Tipo Todo en uno Funcionamiento Semiautomático Tipo de unidad Ciudad Velocidades de rotación 33 ⅓, 45 rpm Tipo de cartucho Imán móvil (AT-3600L) Contrapeso ajustable Yes Preamplificador integrado Yes Altavoces integrados Yes

Que quede claro: todos los tocadiscos de esta lista son muy fáciles de instalar y configurar, pero the XJ-HOME H01 se lleva la palma en cuanto a facilidad de uso. Si buscas algo que sea muy fácil de configurar y poner en marcha, esto es lo que necesitas.

Por qué lo elegimos The XJ-HOME H01Lo que más destaca de este dispositivo es su gran facilidad de uso, pero sus buenas prestaciones también lo convierten en una opción ideal para prácticamente cualquier persona.

En cuanto a las especificaciones, el XJ-HOME H01está bien.Viene equipado con reproducción a 33 ⅓ y 45 rpm, una cápsula de imán móvil y una función de parada automática para evitar daños en los discos. También cabe destacar que no tendrás que buscar barras de sonido potentes con este reproductor, ya que el altavoz integrado tiene bastante potencia. Por último, permite grabar discos de vinilo en un ordenador a través de USB.

Aunque elXJ-HOME H01 No solo es sencillo, sino que además es un tocadiscos Bluetooth bastante ingenioso. Gracias a su conexión Bluetooth 5.0, rápida y estable, the XJ-HOME H01 se puede conectar fácilmente a teléfonos inteligentes y tabletas, lo que te permite controlar tu música desde la comodidad de tus rincones favoritos.

Ventajas Contras ✅ Buena calidad de sonido ✅ Es compatible con Bluetooth 5.0 ✅ Potentes altavoces integrados ✅ Permite grabar desde un dispositivo USB al ordenador ✅ Diseño vintage ❌ Es un poco grande y pesado, aunque a algunos les puede gustar su diseño robusto

Mi veredicto:Los compradores que busquen un tocadiscos fácil de instalar y compatible con Bluetooth deberían echarle un buen vistazo al XJ-HOME H01.

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8. Victrola VPT-800 [El mejor tocadiscos automático]

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Especificaciones Detalles Tipo Todo en uno Funcionamiento Automático Tipo de unidad Ciudad Velocidades de rotación 33 ⅓, 45 rpm Tipo de cartucho Imán móvil (AT-3600L) Contrapeso ajustable No (automático) Preamplificador integrado Yes Altavoces integrados No

Todos los tocadiscos de los que hemos hablado cuentan con un funcionamiento semiautomático, lo que significa que, aunque incorporan una función de parada automática, tendrás que manejar el brazo manualmente. Aunque esta configuración semiautomática es ideal para quienes desean iniciarse en esta afición, el Victrola VPT-800diseño automático es ideal para quienes solo quieren escuchar música.

Por qué lo elegimos The Victrola VPT-800 destaca por su sencilla configuración automática: solo tienes que poner el disco y el sistema se encarga del resto. Sin complicaciones.

En cuanto a las especificaciones, el Victrola VPT-800 está bien.Aquí tienes la cápsula magnética estándar AT-3600L, que ofrece un sonido sólido, es compatible con discos de vinilo de todos los tamaños y admite velocidades de 33 ⅓ y 45 rpm. Una cosa que debo señalar es que la VPT-800 no incluye altavoces integrados; necesitarás un equipo de sonido o, al menos, unos unos auriculares estupendosa mano.

Lo que realmente destaca de este tocadiscos es su configuración automática. Lo que esto significa es que lo único que tienes que hacer para poner en marcha este fantástico tocadiscos automático es colocar el disco, pulsar un botón y ¡listo!: música al instante. Además, el VPT-800 Además, cuenta con una función de repetición muy práctica, que permite que la música siga sonando hasta que decidas que ya has terminado.

Ventajas Contras ✅ Funcionamiento totalmente automático ✅ Especificaciones aceptables ✅ Compatibilidad con Bluetooth ✅ Tiene función de repetición ✅ Diseño ligero y elegante ❌ No tiene altavoces integrados, aunque es fácil conectarlo a una fuente externa

Mi veredicto:Si quieres que tu experiencia al escuchar discos sea lo más sencilla posible, entonces el Victrola VPT-800 es una opción clara.

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9. Victrola The Quincy 6 en 1 [El mejor tocadiscos multiusos]

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Especificaciones Detalles Tipo Todo en uno Funcionamiento Semiautomático Tipo de unidad Ciudad Velocidades de rotación 33 1/3, 45 y 78 rpm Tipo de cartucho Cerámica Contrapeso ajustable No (cerámica) Preamplificador integrado Yes Altavoces integrados Yes

El último de esta lista es the Victrola The Quincy 6 en 1, un sistema impresionante que no solo incluye un tocadiscos de tres velocidades, sino que… además de una radio FM, un reproductor de CD y un reproductor de casetes, Todos ellos son compatibles con Bluetooth. Sí.

Por qué lo elegimos AunqueEl Quincy 6 en 1 Aunque se sitúa en la gama baja en cuanto a especificaciones de tocadiscos, sus funciones adicionales le otorgan una gran ventaja.

Cuando se trata de reproducir discos de vinilo, El Quincyestá bien. Es compatible con las tres velocidades, tiene altavoces integrados y un preamplificador, además de conectores de audio externos sencillos. Lo único que debo destacar aquí es la cápsula de cerámica, que es es pesado y no se puede calibrar mediante contrapeso. Si estás buscando el mejor tocadiscos para principiantes, este no es el adecuado.

Dicho esto, el principal atractivo de El Quincy 6 en 1 es precisamente su gran modularidad. Aunque no es precisamente un tocadiscos estupendo por sí solo, el hecho de que combina un montón de sistemas retro en una sola máquina es muy bonito. Con el Quincy 6 en 1, no importa qué tipo de soporte antiguo tengas a mano, ya que probablemente se reproducirá de todos modos.

Ventajas Contras ✅ Su diseño 6 en 1 permite utilizarlo para otras funciones además de reproducir discos ✅ No es demasiado caro para lo que ofrece ✅ Es compatible con Bluetooth ✅ Los altavoces son de buena calidad ✅ Bonito y robusto ❌ El cartucho cerámico puede resultar poco fiable, aunque se puede cambiar la aguja para obtener un mejor rendimiento

Mi veredicto:Si buscas una solución integral no solo para tus discos de vinilo, sino también para tus CD y casetes, entonces el Victrola The Quincy 6 en 1 Sin duda, vale la pena intentarlo.

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¿Qué es un tocadiscos?

Ya que hemos visto algunas buenas opciones (especialmente para principiantes), dediquemos un momento a analizar en qué consiste realmente un tocadiscos.

Un tocadiscos es un dispositivo todo en uno que se utiliza para reproducir discos de vinilo. Entre sus componentes se incluyen:

A giradiscos , que reproduce discos haciéndolos girar sobre un plato. La música se reproduce cuando una aguja (sujetada por una cápsula en el brazo) recorre la superficie del disco. Por eso, Un buen tocadiscos debe tener un contrapeso ajustable para asegurarse de que ejerce la presión justa. Si es muy poca, no se oye nada; si es demasiada, se estropea el disco. Quizá también te interese echar un vistazo a cambiar la aguja para mejorar el seguimiento. Con un poco de investigación podrás averiguar qué agujas son compatibles con tu cartucho. El plato y la alfombrilla que hay debajo también pueden influir en la calidad del sonido, dependiendo del material del que estén hechos.

, que reproduce discos haciéndolos girar sobre un plato. La música se reproduce cuando una aguja (sujetada por una cápsula en el brazo) recorre la superficie del disco. Altavoces integrados. Los altavoces de la mayoría de los tocadiscos de vinilo cumplen su función, pero, al igual que con la mayoría de los dispositivos de audio, es recomendable invertir en unos buenos altavoces, ya que son los que más influyen en la calidad final del sonido.

Los altavoces de la mayoría de los tocadiscos de vinilo cumplen su función, pero, al igual que con la mayoría de los dispositivos de audio, es recomendable invertir en unos buenos altavoces, ya que son los que más influyen en la calidad final del sonido. Un preamplificador integrado. En pocas palabras, esto «prepara» la señal generada por la aguja para el amplificador principal. Sin ello, apenas se oiría nada.

En pocas palabras, esto «prepara» la señal generada por la aguja para el amplificador principal. Sin ello, apenas se oiría nada. Controles sencillos. Los reproductores todo en uno cuentan con controles de volumen, tono y otras funciones. Son sencillos, pero imprescindibles.

Los reproductores todo en uno cuentan con controles de volumen, tono y otras funciones. Son sencillos, pero imprescindibles. Opciones de conectividad. La mayoría de los modelos modernos de AIO son compatibles con conexiones Bluetooth o USB. Si tienes pensado utilizar tu reproductor de esta forma, asegúrate de que el modelo que elijas cuente con la conectividad adecuada.

Para los nuevos compradores, lo más importante a tener en cuenta es el contrapeso ajustable, y, en su defecto, una fuerza de seguimiento de la luz precalibrada.

Sin embargo, al final, la mejor regla a la hora de comprar el mejor tocadiscos para ti es que elijas aquel que realmente te haga feliz.

Mi veredicto general

Entiendo que no todo el mundo tiene tiempo para leer con detenimiento todos los detalles de cada uno de los tocadiscos de esta lista, así que vayamos directamente al grano.

¿Cuál es el mejor punto de partida para elegir el mejor tocadiscos de vinilo hoy en día?

Para el mejor en general → Audio-Technica AT-LP70XBT

Su funcionamiento totalmente automático y sus potentes prestaciones hacen que el AT-LP70XBT una solución versátil para reproducir tus discos de vinilo.

Su funcionamiento totalmente automático y sus potentes prestaciones hacen que el AT-LP70XBT una solución versátil para reproducir tus discos de vinilo. Para principiantes → Fluance RT81

Este tocadiscos combina una construcción robusta, diseñada pensando ante todo en el sonido, con un funcionamiento semiautomático, lo que lo convierte no solo en una excelente opción para principiantes, sino también para el uso diario.

→ Este tocadiscos combina una construcción robusta, diseñada pensando ante todo en el sonido, con un funcionamiento semiautomático, lo que lo convierte no solo en una excelente opción para principiantes, sino también para el uso diario. Para compatibilidad Plug-and-Play → XJ-HOME H01

Si lo que buscas es comodidad, este tocadiscos es sin duda la mejor opción, gracias a su fácil instalación y a su compatibilidad con Bluetooth.

Si lo que buscas es comodidad, este tocadiscos es sin duda la mejor opción, gracias a su fácil instalación y a su compatibilidad con Bluetooth. Para escuchar música automáticamente sin gastar mucho → Victrola VPT-800

Aunque no es tan buena como las opciones de gama alta de esta lista, la Victrola… VPT-800 es un tocadiscos automático de gran calidad que reproducirá tus discos de vinilo sin ningún problema.

Aunque estas son mis recomendaciones, recuerda que siempre debes informarte por tu cuenta y que solo tú puedes decidir qué tocadiscos se adapta mejor a tus necesidades.

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