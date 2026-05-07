Los 11 mejores altavoces para los amantes de los tocadiscos en 2026

Encontrar los mejores altavoces para escuchar el tocadiscos me llevó más tiempo que elegir mi primer tocadiscos. Algunos altavoces suenan planos. Otros tienen un aspecto estupendo, pero carecen de esa sensación cálida y enérgica del vinilo. Y en cuanto empiezas a combinar el vinilo con el audio de los videojuegos, el streaming o la televisión, la cosa se complica rápidamente.

He elaborado esta lista para todos aquellos que busquen unos altavoces que realmente hagan justicia a los discos, con el fin de facilitar la búsqueda de los mejores altavoces para tu tocadiscos sin complicar demasiado la instalación.. Desde sencillas opciones «plug-and-play» hasta altavoces compatibles con discos de vinilo, consolas y el uso diario, estas recomendaciones se centran en un sonido nítido, una conectividad sólida y una buena relación calidad-precio a largo plazo.

Nuestra selección de los mejores altavoces para tocadiscos

Antes de presentar la lista completa, echemos un vistazo rápido a los mejores altavoces para los amantes de los tocadiscos en este momento. Estas opciones destacan por su calidad de sonido, su fácil configuración y su practicidad para el día a día.

Altavoces Sony CS – Un sonido equilibrado, cálido y detallado que permite que los discos suenen con naturalidad, lo que los convierte en una opción fiable tanto si pones clásicos como si se trata de ediciones más recientes. Edifier M60 – Compactos y económicos, estos altavoces son muy fáciles de integrar en cualquier espacio y ofrecen unos medios nítidos y unos graves potentes que dan vida al sonido del vinilo sin complicar demasiado tu configuración. Ortizan C7 – Una opción versátil para entornos compartidos, que ofrece una reproducción de vinilos de gran calidad y, al mismo tiempo, permite disfrutar de streaming, videojuegos y música de forma relajada con el mínimo esfuerzo.

Estos modelos destacados son un buen punto de partida, pero lo realmente interesante está en la lista completa. Desplázate hacia abajo para comparar características y rangos de precios, y encuentra el mejor altavoz para tocadiscos que se adapte a tu espacio, presupuesto y estilo musical.

Los 11 mejores altavoces para equipos de tocadiscos que vale la pena comprar

A continuación te presentamos una selección de altavoces que combinan a la perfección con los discos de vinilo y que se adaptan a diferentes presupuestos, tamaños de sala y usos. Tanto si buscas un sistema sencillo de «enchufar y listo» como una configuración que vaya más allá de los discos, estas recomendaciones destacan los mejores altavoces para tocadiscos y te ayudarán a encontrar los que mejor se adapten a tu forma de escuchar música.

1. Altavoces Sony CS [El mejor altavoz para tocadiscos]

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Especificaciones Detalles Tipo de altavoz Altavoces de estantería (pasivos) (par) Manejo de la potencia Potencia de entrada máxima de hasta 100 W Configuración del controlador Woofer de 5,12″ + tweeter de cúpula de 0,98″ + supertweeter de 0,75″ Respuesta en frecuencia 53 Hz – 50 kHz (audio de alta resolución) Datos de entrada Terminales estándar para altavoces con cable (tipo tornillo) Preamplificador de phono integrado No Amplificación típica Pasivo (requiere un amplificador o receptor externo) Características especiales Certificación Hi-Res Audio, caja con puerto de graves para unos graves potentes

The Altavoces Sony CS darse de lo lindo y ganarse su puesto como los campeones indiscutibles en equipos de vinilo. Estos chicos son unos auténticos altavoces de estantería de 3 vías y alto rendimiento que sacan hasta la última gota de calidez, detalle y ritmo a tus discos.

Los medios suaves hacen que las voces y las guitarras destaquen, los agudos nítidos aportan brillo sin causar fatiga, y los graves resuenan con auténtica fuerza, lo que hace que el vinilo suene pleno, rico y vivo. Lo que los convierte en los mejores en general es ese sonido equilibrado que tanto te gusta. La mayoría de los altavoces tienden a tener un sonido con exceso de graves o a sonar estridentes en los agudos, pero estos logran ese equilibrio tan difícil de alcanzar en el que todo suena natural.

Para más información Pon a todo volumen tanto tus discos de vinilo como las bandas sonoras de tus videojuegos; colócalos a la altura de los oídos para que esa maravillosa magia de los tres altavoces te sumerja de verdad en el sonido.

Si la aguja toca el surco, lo oirás. Los platillos brillan sin asperezas. El escenario sonoro resulta amplio y abierto, así que, ya sea un trío de jazz o rock duro, te sentirás como si estuvieras en la misma sala con la banda. Y gracias a la compatibilidad con alta resolución, las fuentes digitales (como tu ordenador o tu consola, reproducidas a través de la misma configuración) no suenan apagadas: conservan todo su dinamismo y plenitud.

Jugadores, prestad atención: no se trata de unos altavoces de vinilo cualquiera. Su precisa reproducción del sonido y su amplio rango de frecuencias hacen que los pasos, las explosiones y los detalles del entorno cobren vida tanto en los juegos de disparos como en los RPG. Es como descubrir una nueva dimensión sonora en tus juegos sin necesidad de un equipo de gaming específico para el sonido.

¿Lo único que hay que tener en cuenta? Son unos altavoces de estantería con ambición, así que dan lo mejor de sí mismos en una estancia espaciosa y con un amplificador adecuado (si es que tu tocadiscos no lleva uno incorporado). Pero si los combinas bien, estarás de enhorabuena.

Ventajas Contras ✅ El diseño detallado del altavoz de tres vías ofrece unos medios nítidos, unos agudos cristalinos y unos graves con textura ✅ Su amplio rango de frecuencias permite captar los detalles más sutiles del vinilo y de las grabaciones en alta resolución ✅ La imagen estéreo precisa crea un escenario sonoro amplio y envolvente ✅ Una construcción sólida que transmite una sensación de alta calidad teniendo en cuenta su precio ✅ Rendimiento versátil para configuraciones de música, películas y videojuegos ❌ Requiere un amplificador externo, pero eso también te ofrece un mayor control y flexibilidad para ampliar el sistema con el tiempo

Mi veredicto: The Altavoces Sony CS ofrecen las mejores prestaciones tanto para los auténticos amantes de la música como para los gamers: proporcionan una reproducción de vinilos de gran calidad y un sonido envolvente y preciso en todos tus dispositivos. Si buscas unos altavoces que lo hagan todo bien, estos son los mejores.

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2. Edifier M60 [El mejor altavoz económico para tocadiscos]

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Especificaciones Detalles Tipo de altavoz Altavoces activos compactos de 2.0 con amplificación de clase D y DSP Potencia de salida (RMS) 66 W en total (18 W × 2 altavoces de medios-graves + 15 W × 2 tweeters) Configuración del controlador Tweeters de cúpula de seda de 1″ y altavoces de medios-graves de aluminio de largo recorrido de 3″ Respuesta en frecuencia 58 Hz – 40 kHz Datos de entrada Bluetooth 5.3 (LDAC/SBC), USB-C, AUX de 3,5 mm Preamplificador de phono integrado No Amplificación típica Activo (clase D integrada) Características especiales Compatibilidad con audio de alta resolución y conexión inalámbrica de alta resolución, soportes de aluminio inclinados

The Edifier M60 Estos altavoces marcan un listón muy alto en cuanto a lo que puede ofrecer un equipo económico en una instalación de vinilo. Estos altavoces activos compactos ofrecen una potencia impresionante, con una salida de 66 W RMS, y aportan un sonido limpio y atractivo para tus discos. Si tu tocadiscos tiene un preamplificador de fono integrado, puedes conectarlo directamente al M60Conéctalo al AUX y listo.

Su compatibilidad con alta resolución realza el detalle en las voces, los instrumentos y los ritmos, por lo que incluso en sesiones de escucha ocasionales sorprende por una claridad que no suele esperarse en este rango de precios.

Para más información Tenlos siempre a mano en tu escritorio para disfrutar de sesiones musicales al estilo «enchufar y listo»; ajusta los graves y los agudos a tu gusto sin que te cueste un ojo de la cara.

Una de las características más destacadas es la compatibilidad con Bluetooth 5.3. Si te gusta pinchar discos de vinilo y reproducir canciones digitales desde tu teléfono o tu ordenador, disfrutarás de la comodidad de la transmisión inalámbrica sin perder gran parte de la calidad del sonido. La conexión Bluetooth se mantiene estable y la intensidad de la señal no decae aunque te desplaces por la habitación.

Para apartamentos, dormitorios o escritorios en los que el espacio es escaso, el M60 se desliza fácilmente sin ocupar espacio en tu equipaje. No requieren soportes especiales para altavoces ni estantes grandes: solo tienes que montarlos, enchufarlos y la música empieza a sonar.

Edifier tampoco ha escatimado en el sonido general. Estos altavoces ofrecen unos medios lo suficientemente cálidos para canciones con mucho canto y unos graves más definidos que evitan que estos se mezclen con otras frecuencias. Suenan con potencia sin llegar a distorsionar, por lo que el sonido sigue siendo dinámico y atrevido, ideal tanto para el ambiente del fin de semana como para las noches tranquilas de música..

Los compradores deben tener en cuenta que no se trata de unos monstruos de calidad audiófila con una imagen sonora profunda, pero son una relación calidad-precio excepcional y superan con creces a la mayoría de las opciones económicas de estanterías.

Ventajas Contras ✅ Diseño compacto con amplificador integrado de 66 W RMS para un sonido potente en el escritorio ✅ Bluetooth 5.3 con LDAC para una transmisión inalámbrica de alta calidad ✅ Compatibilidad con audio de alta resolución para una reproducción detallada ✅ Múltiples entradas: AUX, USB-C, Bluetooth ✅ El DSP y los soportes inclinados contribuyen a crear un escenario sonoro refinado ❌ La profundidad de los graves no es espectacular por sí sola, pero al combinarla con un subwoofer se puede potenciar el impacto de los graves sin perder la nitidez de los medios y los agudos

Mi veredicto: The Edifier M60 Estos altavoces son la opción ideal para los amantes del vinilo con un presupuesto limitado que buscan un sonido nítido y dinámico con conectividad moderna. Son una elección acertada cuando la relación calidad-precio es tan importante como la calidad.

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3. Ortizan C7 [El mejor altavoz multifunción para tocadiscos]

9.5

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Especificaciones Detalles Tipo de altavoz Altavoces de monitorización activos de doble modo (Bluetooth y con cable) Potencia de salida (RMS) ~60 W en total Configuración del controlador Tweeter de cúpula de seda de 0,75″ + altavoz de medios-graves con cono de aluminio de baja distorsión de 3,5″ Respuesta en frecuencia Respuesta casi plana (tipo monitor de estudio) Datos de entrada Bluetooth 5.3, AUX, TRS de 6,35 mm balanceado, RCA, USB-C Preamplificador de phono integrado No Amplificación típica Activo (amplificador integrado) Características especiales Bluetooth + múltiples entradas analógicas/digitales

The Ortizan C7 Estos altavoces se sitúan justo en la encrucijada entre el sonido de calidad y la diversión cotidiana. Estos altavoces de estudio de doble modo ofrecen una reproducción fiel y precisa de tu colección de vinilos y, además, funcionan como elegantes altavoces Bluetooth para reproducir lo que quieras.

Dan vida a la música con claridad, separación y detalle que hacen que cada disco se escuche como si fuera la primera vez. Las voces encajan a la perfección en la mezcla, los instrumentos tienen espacio para respirar y los matices que se esconden en los surcos de repente pasan a primer plano.

¿Qué es lo que hace que elC7 «Un todoterreno» es como lo describen alternar con total naturalidad entre la escucha atenta y el uso informal. Puedes activarlas en modo monitor para obtener una reproducción precisa, nítida y con baja distorsión, ideal para escuchar tus preciados discos de vinilo o mezclar temas de tu colección digital.

Para más información Conéctalo a tu PC o consola para jugar en el ordenador y, a continuación, cambia al modo vinilo: su claridad en modo dual lo convierte en un auténtico monstruo del audio todo en uno.

Entonces vuelve al modo Bluetooth cuando quieras disfrutar de música sin cables mientras juegas o te relajas con tus amigos. Esa comodidad no supone una gran pérdida de calidad de sonido: la conexión Bluetooth es fluida, estable y mantiene un sonido envolvente.

Los aficionados a los videojuegos y a los medios audiovisuales sabrán apreciar la excelente imagen estéreo que ofrecen estos altavoces. Los pasos, los efectos ambientales y las pistas de sonido superpuestas se perciben como elementos bien integrados, no como un batiburrillo, lo que confiere a tus juegos una presencia sonora más profunda y envolvente. La música y las películas suenan igual de vivas; no se trata de unos altavoces de estantería de un solo uso abandonados en un rincón. Se adaptan.

Hay algo que hay que tener en cuenta: dado que apuestan por la claridad y la neutralidad, no exageran los graves como hacen algunos altavoces «potentes» pensados para divertirse. Pero eso es a propósito; el C7 apuesta por la precisión en lugar de unos graves exagerados, lo cual es Ideal si buscas un sonido auténtico que se adapte a todos los géneros y que utilice.

Ventajas Contras ✅ Altavoces activos de doble modo con Bluetooth 5.3 y entradas por cable ✅ Afinación equilibrada al estilo de los estudios de grabación para un sonido preciso ✅ Compatible con conexiones TRS, AUX, RCA y USB-C ✅ Buena imagen estéreo para música y audio de videojuegos ✅ Respuesta casi plana, ideal para sesiones de escucha detalladas ❌ Potencia limitada en los graves en comparación con altavoces más grandes, pero perfectos para ofrecer unos medios y agudos nítidos y para configuraciones de escritorio a medida

Mi veredicto: The Ortizan C7 Estos altavoces son una auténtica potencia versátil: su reproducción fiel y detallada de discos de vinilo y su fluida transmisión por Bluetooth los convierten en una excelente opción polivalente tanto para los amantes de la música como para los gamers.

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4. Andover Audio SpinBase MAX 2 [El mejor altavoz con tocadiscos integrado de calidad audiófila]

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Especificaciones Detalles Tipo de altavoz Altavoz giratorio de alta gama con altavoces, amplificador y preamplificador integrados Potencia de salida (RMS) ~100 W en total, biamplificación de doble accionamiento directo Configuración del controlador Cuatro altavoces de graves de 3,5″ + dos altavoces de agudos con cúpula de seda de 20 mm Respuesta en frecuencia 50 Hz – 20 kHz Datos de entrada Fono, línea (AUX), óptica, Bluetooth Preamplificador de phono integrado Yes Amplificación típica Activo (integrado) Características especiales Tecnología anti-retroalimentación IsoGroove®, recepción y transmisión por Bluetooth

The Andover Audio SpinBase MAX 2 is diseñado para los amantes del vinilo que buscan un sonido de calidad audiófila en cada nota. Estos altavoces activos cuentan con potentes altavoces y una acústica perfectamente ajustada, lo que les permite ofrecer una claridad, profundidad y rango dinámico con los que la mayoría de los equipos solo pueden soñar.

Cada golpe de caja, cada matiz vocal y cada nota del contrabajo se perciben con precisión, convertir la reproducción de discos en una experiencia totalmente envolvente. Los medios son ricos y naturales, los agudos brillan sin asperezas y los graves suenan precisos y con cuerpo, lo que confiere una gran presencia a las canciones con mucho ritmo.

Los altavoces activos te permiten prescindir de un amplificador externo; los SpinBase MAX 2La amplificación integrada está perfectamente ajustada para fuentes analógicas, lo que permite conservar los detalles sin que el sonido domine la mezcla. Tanto si pones jazz, rock o música electrónica, El sonido resulta vivo y tridimensional, lo que lo convierte en una opción destacada para sistemas de música de alta calidad.

Para más información Coloca el tocadiscos directamente encima, utiliza el IsoGroove para eliminar las vibraciones y observa cómo tus discos cobran vida con cada nota.

Más allá del vinilo, estos altavoces son lo suficientemente versátiles como para reproducir contenidos digitales y para jugar. Sus refinados transductores y su amplio campo sonoro realzan los detalles ambientales, los pasos y las capas de la banda sonora, lo que los sitúa entre los los mejores altavoces para videojuegos para quienes buscan un sonido de alta fidelidad en consolas o equipos de PC.

A diferencia de los altavoces de estantería habituales, el SpinBase MAX 2 combina una nitidez de alta calidad con unos graves potentes, por lo que Las películas y los videojuegos suenan tan envolventes como tus discos de vinilo. La configuración es sencilla para un sistema de gama alta, pero estos altavoces destacan sobre todo cuando se combinan con un tocadiscos de calidad.

A los oyentes ocasionales les pueden parecer excesivos, pero Cualquiera que quiera sacar todo el partido a la música analógica sabrá valorar esta inversión.

Ventajas Contras ✅ Sistema de altavoces activos todo en uno con amplificador y preamplificador de phono integrados para disfrutar fácilmente de los discos de vinilo ✅ La tecnología IsoGroove® reduce las vibraciones y el efecto de retroalimentación del tocadiscos cuando la plataforma se coloca encima ✅ Múltiples entradas (phono, AUX, óptica, Bluetooth) compatibles con diversas fuentes ✅ La función de recepción y transmisión por Bluetooth ofrece flexibilidad inalámbrica ✅ El mando a distancia y los ajustes de ecualización garantizan una escucha cómoda desde cualquier lugar ❌ Los graves no son tan profundos como los de un subwoofer independiente, pero sus controles de ecualización y su salida de rango completo hacen que tanto los discos de vinilo como las listas de reproducción suenen muy bien

Mi veredicto: The Andover Audio SpinBase MAX 2 combina precisión, potencia y delicadeza, ofreciendo una experiencia de sonido comparable a la del vinilo. Tanto para los audiófilos como para los gamers, estos altavoces demuestran que un sonido de alta gama puede realzar cada tema, cada escena y cada sesión.

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5. KEF LSX II [El mejor altavoz activo para tocadiscos]

8.5

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Especificaciones Detalles Tipo de altavoz Altavoces estéreo activos inalámbricos compactos con sistema de altavoces Uni-Q Potencia de salida (RMS) LF: 70 W + HF: 30 W por altavoz (Clase D) Configuración del controlador Cono de 4,5″ para frecuencias bajas y medias + cúpula de aluminio de 0,75″ para frecuencias altas Respuesta en frecuencia 54 Hz – 28 kHz (±3 dB) Datos de entrada HDMI ARC, óptica, USB-C, AUX de 3,5 mm, Ethernet, Bluetooth Preamplificador de phono integrado No Amplificación típica Activo (clase D integrada) Características especiales Transmisión por Wi-Fi (AirPlay 2/Chromecast/Roon), salida para subwoofer

The KEF LSX II Estos altavoces son compactos, elegantes y muy potentes, lo que los convierte en una opción ideal para cualquiera que quiera altavoces activos que ofrecen un sonido de alta fidelidad sin necesidad de una instalación voluminosa.

Gracias a la configuración de altavoces Uni-Q de KEF, estos altavoces crean un un escenario sonoro coherente y envolvente con una distorsión mínima, permitiendo que las pistas de vinilo suenen con claridad y detalle. Las voces son nítidas, los instrumentos se escuchan con precisión y el equilibrio general hace que cada disco suene fiel a su origen.

La conectividad es moderna y versátil. El Wi-Fi, el Bluetooth y la conexión óptica cubren las necesidades de streaming y las configuraciones de televisión, mientras que la entrada analógica de 3,5 mm te permite conectar un tocadiscos (con una etapa de fono integrada o un preamplificador de fono externo) sin abarrotar tu escritorio o estantería. Al ser activos e inalámbricos, eliminan la necesidad de un amplificador externo, lo cual es ideal para los usuarios que buscan la comodidad del mejor plato giratorio automático sistemas combinados con altavoces de alta gama.

Para más información Conéctate de forma inalámbrica mediante Wi-Fi o Bluetooth, pero no te olvides de ajustar un poco la sala; su sistema Uni-Q da lo mejor de sí cuando se colocan en el lugar adecuado.

Los jugadores y los aficionados a los medios de comunicación también notarán la diferencia. El LSX IILa imagen y el sonido envolvente de Los pasos, los efectos ambientales y la música del juego parecen cobrar vida, lo que mejora la experiencia de juego tanto en consolas como en PC. Es poco habitual encontrar altavoces que combinen un nivel de detalle propio de los audiófilos con una versatilidad divertida, pero los LSX IIasí es.

Lo único que hay que tener en cuenta es que, debido a su diseño compacto, los graves no son tan profundos como los de los altavoces de suelo de tamaño normal, por lo que se puede añadir un subwoofer si se desea un sonido más potente.

Ventajas Contras ✅ Altavoces inalámbricos activos con sistema de altavoces Uni-Q para un sonido natural y detallado ✅ La función de transmisión integrada (AirPlay 2, Chromecast, Wi-Fi) mejora la experiencia de escucha de música digital y de discos ✅ Las entradas HDMI ARC y USB-C son compatibles con consolas, televisores y ordenadores ✅ La salida de subwoofer aporta flexibilidad en los graves ✅ Su diseño compacto se adapta perfectamente a escritorios y salones, aportando un toque de elegancia ❌ El precio es elevado en comparación con los altavoces básicos, pero su rendimiento de alta fidelidad y sus opciones de conectividad hacen que merezca la pena la inversión

Mi veredicto: KEF LSX II combina un diseño elegante, un sonido de alta fidelidad y una conectividad flexible en un dispositivo compacto y estilizado; ideal para los amantes del vinilo, los gamers y cualquiera que busque un sistema de altavoces activos versátil.

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6. ¿DALI CUPIDO? [El mejor altavoz pasivo para tocadiscos]

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Especificaciones Detalles Tipo de altavoz Altavoces de estantería pasivos (diseño de 2 vías) Manejo de la potencia Requiere un amplificador externo (se recomienda uno de 40 a 120 W) Configuración del controlador 1 woofer de graves-medios de 4,5″ + 1 tweeter de 1″ por altavoz Respuesta en frecuencia 63 Hz – 25 kHz ±3 dB Datos de entrada Conexión de un solo cable (cable de altavoz) Preamplificador de phono integrado No Amplificación típica Pasivo (requiere un amplificador o receptor externo) Características especiales Soportes de pared incluidos, sonido Hi-Fi de gran calidad en un diseño compacto

The ¿DALI CUPIDO? Estos altavoces son un ejemplo de audio elegante y refinado, lo que los convierte en la mejor opción para cualquiera que quiera montar un equipo de vinilos de calidad. Estas bellezas pasivas están diseñadas para combinarse con amplificadores o receptores de calidad, ofreciendo una reproducción fluida y transparente que revela todos los matices de cada disco.

Las voces fluyen con naturalidad en la mezcla, los instrumentos suenan nítidos y vivos, y el equilibrio tonal general resulta cálido sin llegar a sonar confuso en ningún momento. La calidad de fabricación es sólida: no se trata simplemente de unos altavoces que quedan bien en una estantería. Desde el diseño de la caja hasta los transductores cuidadosamente ajustados, the KUPIDs dan la sensación de estar hechos para durar y, al mismo tiempo, realzan un espacio de escucha refinado.

Para más información Combínalas con un amplificador de calidad y una estantería acogedora; estas joyas pasivas te recompensarán por su cuidadosa colocación con unos medios sedosos y unos agudos suaves.

Destacan por crear un escenario sonoro amplio y envolvente, lo que te permite destacar detalles de tus grabaciones que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos para oyentes menos exigentes. Los jugadores y los usuarios de dispositivos multimedia también valorarán la forma en que estos altavoces pasivos gestionan la dinámica.

Cuando se combina con un amplificador potente, el KUPIDs aportan claridad y presencia que potenciar tanto los elementos ambientales como la música en los videojuegos, lo que los hace muy versátiles suficientes para una configuración de uso mixto. Y para los amantes de los graves, se integran a la perfección con los mejores subwoofers, aportando un peso real a los graves sin sacrificar la transparencia.

Lo más importante a tener en cuenta es que, al tratarse de altavoces pasivos, necesitan un amplificador o un receptor, por lo que es posible que los oyentes ocasionales que busquen una opción «plug-and-play» prefieran buscar otras alternativas.

Ventajas Contras ✅ Altavoces pasivos compactos que ofrecen un sonido nítido y equilibrado, ideal para una escucha detallada y para estancias pequeñas o medianas ✅ Acabados elegantes y llamativos que realzan la decoración ✅ Opciones de instalación flexibles (soporte, estantería, pared) con los accesorios incluidos ✅ Una auténtica ingeniería de alta fidelidad y un timbre natural que rara vez se encuentran en diseños compactos ✅ Fácil instalación gracias a un cableado sencillo y a los accesorios incluidos ❌ La respuesta de graves es limitada por debajo de unos 63 Hz, pero al añadir un subwoofer se compensa fácilmente esa carencia sin que se vean afectados los medios y los agudos

Mi veredicto: ¿DALI CUPIDO? Estos altavoces ofrecen un sonido natural y musical, con elegancia y precisión, perfectos para los amantes del vinilo que buscan un sistema pasivo de alta calidad y la flexibilidad de ampliarlo con subwoofers y otros equipos de alta gama.

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7. Sonos Era 300 [El mejor altavoz compacto para tocadiscos]

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Especificaciones Detalles Tipo de altavoz Altavoz inteligente inalámbrico activo con audio espacial y compatibilidad con Dolby Atmos Potencia de salida (RMS) 6 amplificadores de clase D (potencia de salida combinada) Configuración del controlador 4 altavoces de agudos + 2 altavoces de graves para un sonido envolvente Respuesta en frecuencia ~35 Hz – 20 kHz (ajuste espacial) Datos de entrada Bluetooth 5.0, entrada de audio USB-C (mediante adaptador), Wi-Fi (compatible con AirPlay 2) Preamplificador de phono integrado No Amplificación típica Activo (integrado) Características especiales Ajuste de sala Trueplay, compatibilidad con el ecosistema Sonos multiroom

The Sonos Era 300 demuestra que un gran sonido no tiene por qué ocupar mucho espacio. Este potente y compacto equipo ofrece audio espacial envolvente en un diseño compacto, lo que lo convierte en la opción perfecta para los amantes del vinilo con poco espacio. El sonido es sorprendentemente pleno y detallado para su tamaño: los medios son nítidos, los agudos brillan y los graves son precisos y controlados.

Tus discos parecen cobrar vida, y hasta las sesiones de escucha más informales se convierten en una experiencia intensa que llena toda la estancia. Lo que distingue al Era 300lo que lo distingue es suintegración perfecta con el Ecosistema Sonos. Las configuraciones multisala, los servicios de streaming y los controles inteligentes son muy sencillos, por lo que podrás disfrutar de tus discos de vinilo junto con la música digital sin ningún problema.

Para más información Utiliza Trueplay o la aplicación de Sonos para adaptar el sonido al ambiente de tu habitación; compacto pero potente, te sorprenderá con su sonido Atmos envolvente.

Puedes empezar a poner discos en una habitación y extender el ambiente por toda la casa, todo ello controlado desde una sola aplicación. Para los aficionados a los videojuegos o a los medios de comunicación, el Era 300El audio espacial de este dispositivo realza las señales de posición, lo que hace que los momentos de acción en los videojuegos o las películas resulten más envolventes de lo que cabría esperar de un altavoz compacto.

Gracias a su diseño compacto, cabe perfectamente en apartamentos, escritorios o espacios reducidos sin ocupar apenas espacio, pero también se integra a la perfección con otros dispositivos Sonos para quienes deseen un sistema más completo. Los aficionados al cine en casa pueden combinarlo con barras de sonido de calidad para crear una experiencia de audio equilibrada y versátil que se adapte con facilidad a la música, los videojuegos y las películas.

Lo más importante es el precio; las funciones premium tienen su coste. Pero para los oyentes que valoran flexibilidad, diseño compacto y sonido de alta calidad, elEra 300 cumple con su cometido.

Ventajas Contras ✅ Audio espacial envolvente con Dolby Atmos para un sonido amplio y envolvente ✅ Transmisión por Wi-Fi con AirPlay 2 y Bluetooth para una conectividad flexible ✅ Ecualizador ajustable a través de la aplicación de Sonos para un sonido personalizado ✅ Funciones inteligentes, como la compatibilidad con varias habitaciones y opciones de control por voz ✅ Fabricación sólida y tacto de alta calidad para un altavoz inteligente compacto ❌ Los graves pueden parecer algo flojos en comparación con sistemas más grandes, pero el ecualizador Trueplay y los subwoofers Sonos conectados en red pueden ofrecer unos graves más potentes

Mi veredicto: Sonos Era 300 combina un impresionante audio espacial y una gran versatilidad en un diseño compacto, lo que lo convierte en una opción destacada tanto para los amantes del vinilo como para los entusiastas de los contenidos multimedia.

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8. Turtlebox Original 3.ª generación [El mejor altavoz para exteriores para tocadiscos]

7.5

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Especificaciones Detalles Tipo de altavoz Altavoz Bluetooth portátil para exteriores con carcasa resistente Potencia de salida (RMS) Potencia máxima de salida: 100 W (según especificaciones) Configuración del controlador Tweeter de titanio de 1″ + woofer de 6″ × 9″ Respuesta en frecuencia No se especifica en la página de Amazon Datos de entrada Conexión inalámbrica Bluetooth 5.4 Preamplificador de phono integrado No Amplificación típica Activo (amplificador digital Clase D integrado) Características especiales Diseño resistente a los golpes y con certificación IP-67 de resistencia al agua, emparejamiento ilimitado en modo fiesta

The Turtlebox Original 3.ª generación es una auténtica bestia para sesiones de vinilo al aire libre. Resistente, impermeable (IP67) y con un volumen altísimo, Está diseñado para adaptarse a todo tipo de situaciones, desde barbacoas en el jardín hasta fiestas en la playa, sin perder el ritmo..

La reproducción de vinilos se mantiene nítida y con fuerza incluso a volumen alto, lo que permite que tus discos se impongan con facilidad sobre el ruido ambiental. Con batería de larga duración (hasta unos 3 días a bajo volumen), podrás escuchar tus álbumes favoritos todo el día sin tener que buscar una toma de corriente.

Para más información Lleva la fiesta al aire libre, sube el volumen al máximo y no te preocupes por la lluvia: este equipo se crece en medio del caos sin dejar de sonar a todo volumen.

La portabilidad es una gran ventaja: este altavoz combina a la perfección con los tocadiscos portátiles, lo que la convierte en una de las el mejor tocadiscos Los compañeros ideales para cualquiera que busque un sonido de calidad dondequiera que vaya. La configuración es muy sencilla: la conexión por Bluetooth te permite reproducir música desde tu tocadiscos u otros dispositivos en cuestión de segundos, para que puedas centrarte en la música y en el ambiente.

La durabilidad no implica sacrificar la calidad del sonido. El Hay 3 mantiene nítidos los medios y los agudos, con unos graves sólidos y controlados que se mantienen bien incluso al aire libre. Ya sea para jugar o para una fiesta, su potente sonido y su amplia cobertura llenan el espacio con un audio envolvente: los pasos, los efectos y las entradas musicales se perciben con una energía especial.

Lo único que hay que tener en cuenta es el tamaño: es más grande que los altavoces portátiles habituales, así que piensa bien dónde lo vas a colocar. Pero for los amantes de las actividades al aire libre que no están dispuestos a renunciar a la capacidad, claridad o durabilidad, el Turtlebox 3.ª generación Es pan comido.

Ventajas Contras ✅ Estructura resistente y ultrarresistente para exteriores, con diseño impermeable y a prueba de golpes con clasificación IP67 (ideal para terrazas, playas y fiestas antes de los partidos) ✅ Un volumen de salida enorme que se oye perfectamente en espacios abiertos al aire libre ✅ El modo «Party» te permite emparejar varias unidades para ampliar la cobertura ✅ La batería de larga duración (varios días de reproducción) permite disfrutar de la música sin tener que recargarla con frecuencia ✅ El Bluetooth 5.4 ofrece una conectividad inalámbrica fiable ❌ El ajuste de sonido da prioridad al volumen frente a los detalles de alta fidelidad, pero para ambientes al aire libre y grandes reuniones sigue ofreciendo un sonido emocionante y potente

Mi veredicto: Turtlebox Original 3.ª generación ofrece un sonido nítido, potente y resistente que da vida al vinilo en exteriores, a la vez que sirve como compañero de juegos ideal para cualquier fiesta.

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9. Klipsch The Nines Heritage [El mejor altavoz de estantería para tocadiscos]

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Especificaciones Detalles Tipo de altavoz Altavoces de estantería activos con amplificación integrada Potencia de salida (RMS) 240 W de potencia total del sistema (480 W de potencia máxima) Configuración del controlador Tweeter de titanio de 1″ + woofer de 8″ Respuesta en frecuencia ~34 Hz – 25 kHz Datos de entrada Bluetooth 5, HDMI ARC, USB, entradas analógicas RCA Preamplificador de phono integrado Sí (etapa de fono integrada) Amplificación típica Activo (amplificador integrado; no se necesita receptor) Características especiales Decodificación a 192 kHz/24 bits, entradas digitales y analógicas versátiles

Klipsch The Nines Heritage Estos altavoces aportan un gran carácter a cualquier equipo de vinilo. Inspirados en el diseño clásico de alta fidelidad y equipados con el característico tweeter con bocina de Klipsch, estos altavoces de estantería de dos vías ofrecen un sonido audaz y dinámico que hace que los discos suenen potentes y llenos de vida.

La reproducción es enérgica y directa, con unos graves potentes que le aportan un gran cuerpo con discos de rock, funk y música electrónica, mientras que las voces se escuchan con claridad y seguridad. El tweeter de bocina es la estrella del espectáculo. Ofrece The Nines esa presencia viva y envolvente por la que se caracteriza Klipsch, que realza los detalles y el impacto sin sonar plana ni comprimida.

Para más información Déjalos respirar sobre una superficie firme; sus tweeters con bocina de carga ofrecen, en espacios abiertos, un sonido dinámico digno de una sala de cine.

El vinilo ofrece un sonido envolvente y con cuerpo, como si el grupo estuviera tocando a pocos metros de distancia en lugar de detrás de los altavoces. Los graves son profundos y contundentes para un diseño de altavoces de estantería, por lo que la mayoría de los oyentes no sentirán la necesidad de añadir un subwoofer.

Estos altavoces también destacan más allá de su uso con discos de vinilo. Las películas ganan en potencia y claridad, y los videojuegos se benefician de efectos nítidos y un audio con una gran sensación de dirección. Y cuando no te apetezca aislarte con auriculares, The Ninesofrecer ununa experiencia auditiva abierta y compartida que llena la sala de carácter y energía.

Ocupan más espacio que los altavoces de estantería compactos, y su sonido marcado no gustará a quienes busquen un sonido neutro y plano, como el de un estudio. Están pensadas para que se perciban tanto como se escuchen, tanto a nivel visual como sonoro.

Ventajas Contras ✅ El clásico sonido dinámico de Klipsch, con unos graves potentes que llenan la estancia y unos agudos nítidos ✅ El preamplificador de phono integrado y las versátiles entradas (HDMI-ARC, Bluetooth, analógicas) facilitan la configuración ✅ Admite la decodificación de audio de alta resolución (hasta 24 bits/192 kHz) para una reproducción de calidad ✅ La estructura con chapa de madera de primera calidad aporta un estilo atemporal a cualquier estancia ✅ La salida de subwoofer te permite ampliar fácilmente la potencia de los graves ❌ Aunque su mayor tamaño puede impedir su uso en espacios reducidos, su sonido potente y expresivo y su rendimiento, inspirado en una rica tradición, hacen que merezca la pena el espacio que ocupan

Mi veredicto: Klipsch The Nines Heritage ofrece un sonido potente y con carácter que hace que el vinilo resulte emocionante, intenso y envolvente, ideal para aquellos oyentes que quieren que sus altavoces tengan un aspecto tan bueno como suenan.

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10. Fluance Ai81 Elite [El mejor altavoz de suelo para tocadiscos]

6.5

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Especificaciones Detalles Tipo de altavoz Sistema de altavoces de suelo de 2 vías con amplificador integrado de clase D Potencia de salida (RMS) ~150 W en total (2×75 W) Configuración del controlador Dos altavoces de graves de 6,5″ con membrana de fibra de vidrio tejida + un altavoz de agudos de cúpula de seda de 1″ Respuesta en frecuencia ~30 Hz – 20 kHz (optimizado por DSP) Datos de entrada Bluetooth 5.0, 2 salidas RCA, salida óptica, salida para subwoofer Preamplificador de phono integrado No Amplificación típica Activo (clase D integrada) Características especiales Salida de subwoofer, transmisión por Bluetooth

The Fluance Ai81 Elite Estos altavoces están diseñados para el vinilo oyentes que quieran un sonido que llena toda la habitación sin necesidad de una configuración complicada. Estos grandes altavoces de suelo utilizan una configuración de múltiples drivers para ofrecer unos graves profundos y contundentes, unos medios limpios y precisos, y unos agudos diáfanos que permiten que los discos respiren.

El resultado es una presentación espectacular y envolvente que resulta ideal para escuchar álbumes completos, y no solo como música de fondo. ¿Qué es lo que hace que elAi81 Elite Lo que más destaca es la potencia y el control que ofrecen por sí mismos. Al tratarse de altavoces de suelo activos, eliminan la necesidad de un amplificador independiente, al tiempo que ofrecen un rendimiento que se acerca más al de un sistema de alta gama.

Para más información Las columnas necesitan espacio para desplegarse; dales espacio y una superficie firme para que puedan reproducir esos graves profundos sin distorsión.

Esto las convierte en una opción ideal para aquellos que desean disfrutar del impacto de un sistema tradicional sin tener que invertir en el mejor amplificador ni lidiar con componentes adicionales. El bajo es especialmente impresionante En este caso: el sonido es tan profundo y con tanta textura que en la mayoría de las habitaciones no hará falta un subwoofer.

La reproducción del vinilo resulta segura y equilibrada. Las voces se mantienen centradas y naturales, los instrumentos se distribuyen ampliamente por todo el escenario sonoro y los pasajes dinámicos se escuchan con auténtica fuerza. Estos altavoces también reproducen películas y juegos con facilidad, llenando los espacios más amplios con un diálogo nítido, efectos impactantes y una sensación envolvente de amplitud.

Lo más importante es el tamaño. Se trata de auténticos altavoces de suelo, por lo que necesitan espacio para dar lo mejor de sí mismos y no son la opción ideal para habitaciones pequeñas o configuraciones minimalistas. Pero Cuando se colocan correctamente, transmiten una gran presencia.

Ventajas Contras ✅ Altavoces activos de suelo con amplificadores de clase D integrados que ofrecen un sonido envolvente y graves profundos sin necesidad de un subwoofer independiente (con procesamiento DSP) ✅ Los dos woofers de 6,5″ y el tweeter de cúpula de seda ofrecen agudos nítidos y medios equilibrados ✅ Múltiples entradas (RCA, Bluetooth, óptica) compatibles con vinilos, streaming y otras fuentes ✅ La salida de subwoofer te permite añadir más graves más adelante ✅ El DAC integrado y el Bluetooth aumentan la versatilidad para el uso digital ❌ Al no incluir un preamplificador de phono integrado, necesitarás uno si tu tocadiscos no lo tiene, pero eso también te permite personalizar tu cadena de señal analógica

Mi veredicto: Fluance Ai81 Elite Estos altavoces ofrecen un sonido potente y de calidad audiófila en un diseño de suelo compacto y todo en uno, perfecto para los amantes del vinilo que buscan un sonido potente sin necesidad de equipos adicionales.

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11. Dali Katch G2 [El mejor altavoz portátil para tocadiscos]

6

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Especificaciones Detalles Tipo de altavoz Altavoz portátil Bluetooth® 5.0 con amplificador integrado Potencia de salida (RMS) 2 × 25 W Configuración del controlador 2 altavoces de graves con cono de aluminio de 90 mm + 2 altavoces de agudos de 21 mm Respuesta en frecuencia ~49 Hz – 23 kHz Datos de entrada Bluetooth 5.0 (aptX/aptX HD/AAC), entrada auxiliar de 3,5 mm Preamplificador de phono integrado No Amplificación típica Activo (amplificador digital Clase D integrado) Características especiales Hasta unas 30 horas de autonomía, compatible con True Wireless Stereo (TWS)

The Dali Katch G2 es la prueba de que los altavoces portátiles no tienen por qué sonar a «pequeños». Este altavoz Bluetooth compacto ofrece un sonido equilibrado, un sonido de alta fidelidad que hace que el vinilo suene musical, detallado y sorprendentemente amplio.

La dispersión estéreo es excelente para su tamaño, por lo que los discos no se convierten en una masa sonora monótona: los instrumentos se mantienen diferenciados, las voces se perciben con claridad y el sonido general sigue siendo nítido incluso a volúmenes elevados.

La portabilidad es donde el Katch G2 demuestra su potencial. Con un diseño estilizado, asa integrada y batería de larga duración, es fácil trasladarlo de una habitación a otra o llevarlo al exterior sin perder calidad de sonido. Si lo combinas con un tocadiscos portátil adecuado, se convierte en un equipo de vinilo versátil que funciona en un escritorio, en un balcón o en cualquier lugar que desees música sin cables apoderarse de tu espacio.

Para más información Llévatelo a cualquier parte, activa el modo TWS con el altavoz de un amigo y convierte una habitación pequeña o un balcón en una minisala de conciertos.

A pesar de su diseño compacto, el sonido resulta refinado y bien pensado. Los graves son controlados, en lugar de excesivos; los medios se mantienen naturales, y los agudos son suaves y sin asperezas. Ese equilibrio hace que resulte igual de agradable para escuchar vinilos que para streaming, podcasts o la escucha informal a lo largo del día.

Para los jugadores, la comodidad de la conexión inalámbrica y la amplia cobertura del sonido resultan muy útiles en configuraciones móviles o en espacios reducidos, ya que ofrecen Sonido nítido y una banda sonora envolvente sin el estorbo de los altavoces con cable. La contrapartida es el volumen. Suena sorprendentemente alto para su tamaño, pero no está pensado para llenar salas enormes ni fiestas al aire libre. Si te mantienes dentro de su rango óptimo, el sonido es fantástico.

Ventajas Contras ✅ Altavoz Bluetooth portátil con hasta 30 horas de autonomía para disfrutar fácilmente de tu música dondequiera que vayas ✅ Bluetooth 5.0 con compatibilidad con aptX/aptX HD/AAC mejora la calidad del sonido inalámbrico ✅ Su elegante diseño con correa de cuero permite llevarlo fácilmente a cualquier parte ✅ El modo estéreo totalmente inalámbrico empareja dos unidades para ofrecer un sonido más amplio ✅ Los tweeters de cúpula blanda de alta precisión y los woofers dobles ofrecen un sonido rico y nítido, ideal tanto para escuchar música como para jugar de forma ocasional ❌ No es resistente al agua y no permite la transmisión por Wi-Fi, pero su gran autonomía y su sonido refinado lo convierten en una opción portátil destacada

Mi veredicto: The Dali Katch G2 ofrece un sonido refinado y portátil que cuida tus discos a la vez que te da la libertad de escucharlos en cualquier lugar, lo que lo convierte en el compañero perfecto para los amantes del vinilo que están siempre en movimiento.

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Qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar los mejores altavoces para tocadiscos

Elegir los altavoces adecuados para tu tocadiscos no es nada del otro mundo, pero saber qué es lo que realmente importa marca la diferencia entre un sonido mediocre y una experiencia vinílica alucinante. Así es como lo analizo cuando busco la configuración perfecta:

Altavoces activos frente a pasivos

Los altavoces activos son mi opción preferida por su sencillez «enchufar y listo»: gracias a los amplificadores integrados, solo tengo que poner un disco y listo. Los altavoces pasivos necesitan un amplificador externo, pero son perfectos si buscas posibilidades de ampliación y una potencia realmente duradera.

Compatibilidad del preamplificador de phono

No todos los tocadiscos incluyen un preamplificador. Siempre compruebo dos veces mi cadena de señal, sobre todo cuando lo conecto a un tocadiscos de vinilo de alta gama diseñado para disfrutar de la auténtica experiencia analógica. Saltarse este paso puede convertir una configuración excelente en una deficiente en un abrir y cerrar de ojos.

Calidad del sonido y afinación

Algunos altavoces se centran en ofrecer un sonido equilibrado y detallado, resaltando cada matiz de tus discos de vinilo. Otros potencian la energía y los graves para conseguir temas potentes y animados. Yo elijo la configuración que mejor se adapta a mi estilo musical y a mi estado de ánimo, haciendo que cada sesión resulte especial.

Tamaño de la sala y distancia de escucha

Los altavoces compactos funcionan a la perfección en habitaciones pequeñas o sobre el escritorio, y ofrecen un sonido nítido y completo. En espacios más amplios, lo mejor son los modelos de estantería o de suelo, que llenan la estancia sin distorsiones. La ubicación es tan importante como la potencia para que la música y el audio de los videojuegos cobren vida.

Opciones de conectividad

En el caso de los tocadiscos, necesitas el tipo adecuado de ruta analógica: ya sea un Entrada PHONO(etapa de fono) o un Salida de nivel de línea desde tu tocadiscos (preamplificador integrado), puedes utilizar las entradas estándar AUX/RCA/3,5 mm. Además, me encanta contar con Bluetooth, Wi-Fi y salida óptica para una mayor versatilidad. Estas funciones combinan a la perfección con un tocadiscos con Bluetooth, lo que me permite cambiar entre vinilos, streaming y videojuegos en cuestión de segundos.

Solo para música frente a multiuso

Si lo mío es el vinilo, busco un sonido puro y detallado, sin distracciones. Los sistemas multifuncionales deben ser versátiles, capaces de reproducir videojuegos, películas y audio del ordenador sin dejar de ofrecer una experiencia musical agradable. Elijo altavoces que equilibren mis prioridades de escucha sin renunciar a nada.

Asistencia técnica para bajos y subwoofers

Algunos altavoces ofrecen unos graves sólidos por sí solos, perfectos para una escucha informal. Otros combinan mejor con un subwoofer para añadir profundidad y potencia, sobre todo en canciones con muchos graves o en habitaciones más grandes. Yo elijo en función de la potencia y la fuerza que busco.

Calidad de fabricación y diseño

Los altavoces robustos no solo destacan por su resistencia; también influyen en el sonido y aportan estilo a la instalación. Me decanto por altavoces que tengan un aspecto tan bueno como su rendimiento, que se integren en mi espacio y que, al mismo tiempo, garanticen una reproducción coherente y agradable de cada tema.

Ten en cuenta estos puntos y tus altavoces se adaptarán a tu espacio, a tu equipo y a tu forma de tocar.

Mi veredicto general

Si eres un amante del vinilo y quieres mejorar tu equipo, hay algunas opciones destacadas que se adaptan perfectamente a diferentes necesidades.

Para los oyentes ocasionales que buscan un sonido potente sin complicaciones: Coge elEdifier M60. Compacto, asequible y sorprendentemente potente, ofrece una reproducción nítida de discos de vinilo y también funciona como un sólido altavoz multiusos para videojuegos y streaming.

Coge elEdifier M60. Compacto, asequible y sorprendentemente potente, ofrece una reproducción nítida de discos de vinilo y también funciona como un sólido altavoz multiusos para videojuegos y streaming. Para los audiófilos que buscan detalle y profundidad: Elige elAndover Audio SpinBase MAX 2. Sus altavoces de alta gama y su refinada puesta a punto hacen que cada disco cobre vida, con agudos dinámicos, medios con gran cuerpo y unos graves que llaman la atención.

Elige elAndover Audio SpinBase MAX 2. Sus altavoces de alta gama y su refinada puesta a punto hacen que cada disco cobre vida, con agudos dinámicos, medios con gran cuerpo y unos graves que llaman la atención. Para los gamers o los que disponen de poco espacio y buscan versatilidad: The KEF LSX II es todo un éxito. Inalámbrico, elegante y equipado con la magia del driver Uni-Q de KEF, reproduce con precisión tanto discos de vinilo como contenido en streaming y audio de videojuegos, todo ello en un diseño compacto.

Otras opciones destacadas son: Fluance Ai81 Elite para disfrutar de un sonido potente y envolvente con altavoces de suelo, y el Turtlebox 3.ª generación si buscas un sistema de sonido portátil para exteriores con un volumen impresionante. Tanto si pones rock clásico, pinchas discos de vinilo o te pones a mezclar durante una sesión de videojuegos, estos altavoces cubren cada rincón de tu equipo.

En resumen: los mejores altavoces para tocadiscos hoy en día dependen de tu espacio, tu estilo y la versatilidad que necesites, pero cualquiera de estas opciones hará que tus discos de vinilo suenen de maravilla.

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