Los 13 mejores portátiles para programación en 2025: guía de compra para desarrolladores

Elegir el mejor portátil para programar puede ser todo un reto. Necesitas un dispositivo capaz de ejecutar sin problemas editores de código, máquinas virtuales, herramientas de depuración y múltiples pestañas del navegador sin ralentizarse. Además del rendimiento, factores como la duración de la batería, la calidad de la pantalla, la eficiencia térmica y un teclado cómodo son esenciales para las largas sesiones de programación.

Las necesidades de cada programador son diferentes. Es posible que los estudiantes solo necesiten un portátil ligero con un rendimiento fiable para el día a día, mientras que los desarrolladores de videojuegos y los ingenieros de IA suelen necesitar una CPU potente y una GPU dedicada. Esta guía presenta los mejores portátiles para programación de 2025, desde opciones económicas hasta equipos de gama alta diseñados para cargas de trabajo de desarrollo intensivas.

Nuestra selección de los mejores portátiles para programación

A la hora de elegir el mejor portátil para programar, lo fundamental suele ser encontrar el equilibrio adecuado entre potencia, portabilidad y fiabilidad. Estos tres modelos destacan por su rendimiento, diseño y relación calidad-precio, tanto si te dedicas a escribir código como a compilar proyectos o entrenar modelos de IA.

1. ASUS ROG Strix G18 (2023) – Este potente equipo está diseñado para desarrolladores y creadores profesionales. Gracias a su excepcional rendimiento de CPU y GPU, ejecuta sin problemas proyectos de gran envergadura, motores de videojuegos y tareas de aprendizaje automático. Su sistema de refrigeración garantiza la estabilidad durante largas sesiones de trabajo, lo que lo convierte en la opción ideal para el desarrollo intensivo o el diseño de videojuegos.

2. Acer Swift X 14 (2023) – Ligero pero potente, este portátil es la opción ideal para los desarrolladores que necesitan rendimiento dondequiera que vayan. El Swift X 14 Ofrece una multitarea fiable, potentes capacidades gráficas y una autonomía impresionante, lo que lo convierte en la opción perfecta para estudiantes o profesionales que trabajan de forma móvil y programan desde cualquier lugar.

3. Dell XPS 16 (2024) – Elegante, de alta gama y diseñado para la precisión. El Dell XPS 16 combina una pantalla impresionante con una gran potencia de procesamiento, lo que la convierte en la mejor opción para desarrolladores de software, diseñadores de UI/UX y cualquiera que valore una experiencia refinada sin concesiones.

Sigue desplazándote para ver la lista completa y encontrar el portátil de programación perfecto para tu flujo de trabajo. Tanto si programas para la universidad, desarrollas aplicaciones a gran escala o entrenas modelos de IA, los portátiles que te presentamos a continuación ofrecen la mejor combinación de rendimiento, portabilidad y fiabilidad para adaptarse a todo tipo de desarrolladores.

Los 13 mejores portátiles para programar en 2025: potentes y fiables

La elección del mejor ordenador portátil para programar depende de las necesidades específicas de cada desarrollador, desde entornos de alto rendimiento hasta presupuestos asequibles para estudiantes. Los siguientes modelos han sido seleccionados por su fiabilidad demostrada, su excepcional rendimiento general, sus teclados de calidad profesional y su valor real en términos de productividad para el desarrollo de software, la programación y la compilación de código en plazos exigentes.

Esta selección incluye sistemas Windows, macOS y Linux orientados a la productividad. Cada opción ofrece un equilibrio entre la eficiencia de la batería, la nitidez de la pantalla y la gran potencia de procesamiento que requieren las aplicaciones modernas.

1. ASUS ROG Strix G18 [El mejor portátil para programar]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9-13980HX GPU Tarjeta gráfica NVIDIA RTX 4070 / 4080 para portátiles RAM Hasta 32 GB Almacenamiento SSD PCIe NVMe de hasta 2 TB Pantalla 18″ QHD+ (2560 × 1600), 240 Hz Puertos USB-C, HDMI, toma de auriculares, etc. OS Windows 11 Home

The ASUS ROG Strix G18 Está diseñado para desarrolladores que exigen la máxima potencia de cálculo. Con una CPU de gama alta, potentes opciones de GPU dedicadas y una amplia pantalla de 18 pulgadas, este portátil se desenvuelve con facilidad en las exigentes tareas de desarrollo, como la compilación de bases de código de gran tamaño, la ejecución de entornos en contenedores y el trabajo en Unreal o Unity para el desarrollo de videojuegos o simulaciones.

Its diseño térmico avanzadogarantizarendimiento constante durante largas sesiones de programación o renderizado.

Ventajas Contras ✅ Rendimiento excepcional para tareas intensivas de desarrollo y compilación ✅ Pantalla grande con alta frecuencia de actualización, ideal para el desarrollo con múltiples ventanas ✅ Las GPU discretas abren nuevas posibilidades para el desarrollo de videojuegos, el aprendizaje automático y los flujos de trabajo con GPU ✅ Excelente refrigeración para cargas elevadas prolongadas ✅ Gran variedad de puertos y posibilidades de ampliación ❌ Su tamaño y peso lo hacen menos portátil que los ultrabooks ❌ Menor duración de la batería en comparación con los portátiles ultraportátiles

Diseñado para desarrolladores que dan prioridad al rendimiento, el Strix G18 destaca en flujos de trabajo intensivos como desarrollo de videojuegos, entrenamiento de modelos de aprendizaje automático, compilaciones de Unreal Engine, y grandes recopilaciones de varios proyectos.

Veredicto final:

A portátil de gran potencia que ofrece un rendimiento comparable al de un ordenador de sobremesa, ideal para desarrolladores de videojuegos, ingenieros de aprendizaje automático/inteligencia artificial, o cualquier persona que se encargue de códigos de gran tamaño y grandes volúmenes de trabajo de compilación.

2. Acer Swift X 14 [El mejor portátil económico para programar]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core Ultra 7 (o variante Ryzen 7) GPU NVIDIA RTX 3050 / RTX 4060 RAM 16 GB Almacenamiento SSD de 512 GB Pantalla 14″ FHD / OLED Puertos USB-C, HDMI, toma de auriculares OS Windows 11 Home

The Acer Swift X 14 es ideal para estudiantes y desarrolladores principiantes que quieran un rendimiento potente sin tener que gastarse lo que cuesta una estación de trabajo. Gracias a su GPU dedicada y a su diseño ligero, gestiona con fluidez las tareas diarias de programación, las cargas de trabajo gráficas ligeras y la multitarea, sin dejar de ser fácil de transportar.

Ventajas Contras ✅ Una potente combinación de CPU y GPU por ese precio ✅ La amplia pantalla de alta resolución con formato 16:10 mejora el flujo de trabajo de los desarrolladores ✅ Ligeros y portátiles en comparación con las estaciones de trabajo ✅ Excelente relación calidad-precio para el desarrollo web, entornos de programación y flujos de trabajo ligeros con GPU ✅ Ideal para estudiantes o desarrolladores que están empezando su carrera profesional ❌ Una tarjeta gráfica dedicada puede agotar la batería más rápido cuando se somete a una carga elevada ❌ El ventilador puede hacer mucho ruido cuando hay una gran carga de procesamiento o de la GPU

Ideal para estudiantes de programación, desarrolladores web, y para cualquiera que necesite un rendimiento sólido a un precio razonable sin renunciar a la portabilidad.

Veredicto final:

An un excelente portátil para programación a un precio asequible que ofrece un rendimiento y una portabilidad impresionantes, ideal para estudiantes y desarrolladores noveles que buscan potencia sin tener que pagar un precio elevado.

3. Dell XPS 16 [El mejor portátil de gama alta para programación]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7 / i9 GPU NVIDIA RTX 4060 (opcional) RAM Hasta 32 GB Almacenamiento SSD de hasta 1 TB Pantalla 15″ QHD+ o 4K UHD Puertos USB-C / Thunderbolt, HDMI, ranura para tarjetas SD OS Windows 11 Pro

The Dell XPS 16es unportátil de gama altaque combinaalto rendimiento, excelente calidad de fabricación y impresionantes opciones de pantalla. Supantalla de borde a borde y su formato de pantalla alargado ofrecen un amplio espacio vertical para los entornos de desarrollo integrado (IDE) y la multitarea, lo que lo convierte en la opción ideal para los desarrolladores que pasan muchas horas programando y depurando.

Ventajas Contras ✅ Excelente calidad de visualización para el desarrollo multitarea ✅ Gran rendimiento para entornos de desarrollo exigentes ✅ Buena capacidad de ampliación de la memoria RAM y el almacenamiento ✅ Fabricación de alta gama, excelente gestión térmica y gran variedad de puertos ✅ Diseño de alta calidad y gran resistencia ❌ La duración de la batería disminuye con cargas de trabajo intensas ❌ Gama de precios superior

Ideal paradesarrolladores full-stack, ingenieros y profesionales que buscan rendimiento y una calidad de fabricación de primera en un formato portátil.

Veredicto final:

A potencia de primera categoría con unos gráficos impresionantes y un rendimiento de desarrollo excelente, lo que lo hace perfecto para los profesionales que necesitan velocidad, espacio de visualización y durabilidad en una sola máquina.

4. MSI Creator Z17 HX Studio [El mejor portátil para desarrolladores de videojuegos]

9.5

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i9-14900HX GPU GPU NVIDIA RTX 4070 para portátiles RAM Hasta 64 GB Almacenamiento SSD NVMe de hasta 2 TB Pantalla 17″ QHD+ con certificación Calman Puertos USB-C / Thunderbolt 4, USB-A, HDMI, toma de auriculares OS Windows 11 Pro Peso ~2,5 kg Características especiales Sistema de refrigeración de alta gama, pantalla con gran precisión cromática, rendimiento de nivel de ordenador de sobremesa

The MSI Creator Z17 HX Studio está diseñado para desarrolladores de videojuegos, artistas 3D y creadores de Unreal/Unity que necesitan un rendimiento elevado para la simulación, el renderizado y el procesamiento de recursos. Con componentes de nivel profesional, ofrece vistas previas en tiempo real con gran capacidad de respuesta y una ejecución fluida de los procesos en entornos de desarrollo exigentes, especialmente al trabajar en línea con el La mejor VPN en cuanto a privacidad y velocidad.

Ventajas Contras ✅ La RTX 4070 ofrece un rendimiento de GPU de primera categoría para el desarrollo de juegos y 3D ✅ El procesador Intel Core i9 es capaz de gestionar cargas de trabajo intensivas de compilación y simulación ✅ La pantalla certificada por Calman garantiza un trabajo de diseño con colores precisos ✅ El sistema de refrigeración avanzado mantiene el rendimiento durante sesiones prolongadas ✅ Amplias opciones de ampliación de memoria y almacenamiento ❌ Más grandes y pesadas que los ultraportátiles ❌ Gama de precios superior

Ideal para profesionales que necesitan rendimiento a nivel de ordenador de sobremesa para el renderizado 3D, las vistas previas en tiempo real y el desarrollo con uso intensivo de la GPU.

Veredicto final:

A una herramienta potente diseñada para desarrolladores de videojuegos y creadores de contenido 3D que necesitan un rendimiento excepcional de la GPU y la CPU, ideal para renderización y simulación en tiempo real.

5. Apple MacBook M4 Pro [El mejor MacBook para programar]

9.5

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Especificaciones Detalles CPU Apple M4 Pro (12 núcleos / GPU de 16 núcleos) GPU Opciones de GPU de 16 y 18 núcleos RAM Hasta 64 GB Almacenamiento SSD de 512 GB a 8 TB Pantalla Liquid Retina XDR de 14″ (3024 × 1964) Puertos 3 puertos Thunderbolt 4 / USB-4, HDMI 2.1, ranura para tarjetas SDXC OS macOS Ventura Peso ~1,6 kg Características especiales Diseño silencioso sin ventilador, autonomía sin igual, ideal para el desarrollo en iOS y macOS

The MacBook M4 Pro está diseñado para desarrolladores que trabajan en Xcode, Swift, Flutter, React, y entornos multiplataforma. El Chip M4 Pro ofrece una velocidad de compilación impresionante, una multitarea fluida y un consumo energético eficiente, todo ello sin hacer ruido.

Ventajas Contras ✅ Rendimiento excepcional para el desarrollo multilingüe y en iOS/macOS ✅ Funcionamiento silencioso y sin ventilador, incluso con cargas de trabajo intensas ✅ Una autonomía excepcional para programar todo el día ✅ Pantalla Liquid Retina XDR con imágenes de gran precisión cromática ✅ Integración perfecta con Appleel ecosistema para la programación, las pruebas y la implementación ❌ Gama de precios superior ❌ Puertos limitados sin adaptadores

Ideal paraDesarrolladores especializados en Apple que buscan un flujo de trabajo fluido, una calidad de visualización de primer nivel y tiempos de compilación rápidos.

Veredicto final:

The el mejor MacBook para desarrolladores es silencioso, potente y está optimizado para Xcode y la programación en varios lenguajes.

6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon de 13.ª generación [El mejor portátil para programar en Python]

9.2

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Especificaciones Detalles CPU Serie Intel Core Ultra GPU Intel Iris Xe integrado RAM Hasta 32 GB Almacenamiento SSD de hasta 2 TB Pantalla 14″ FHD+ / 4K UHD Puertos USB-C / Thunderbolt, HDMI, microSD OS Windows 11 Pro Peso ~1,12 kg Características especiales Chasis ultraligero, teclado de alta gama, resistencia de nivel empresarial

The ThinkPad X1 Carbon 13.ª generación destaca como portátil para programación gracias a su teclado extraordinariamente cómodo y un chasis ultraportátil. Es ideal para flujos de trabajo con Python, configuraciones de Linux y desarrollo de backend.

Ventajas Contras ✅ Chasis ultraligero con una resistencia propia de los dispositivos profesionales ✅ El mejor teclado de su clase para largas sesiones de programación ✅ Excelente selección de puertos (USB-C, Thunderbolt, HDMI) ✅ Ideal para arranque dual con Linux/Windows ✅ Excelente compatibilidad con Linux para configuraciones de desarrollo fluidas ❌ No cuenta con una GPU dedicada, por lo que no es ideal para tareas que requieren un uso intensivo de la GPU

Ideal paraDesarrolladores de Python e ingenieros de backend que valoran la portabilidad y la comodidad al escribir.

Veredicto final:

The ThinkPad X1 Carbon 13.ª generaciónes elEl mejor ultrabook para programadores que busquen un ordenador portátil ligero, resistente y fiable para programar, especialmente en Python y para tareas de backend. Si no necesitas una GPU dedicada, este portátil ofrece el equilibrio perfecto entre portabilidad y productividad profesional.

7. ASUS ROG Strix SCAR 16 [El mejor portátil para programadores avanzados y gamers]

9.6

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Especificaciones Detalles CPU Opciones Intel Core i9 / Core Ultra GPU Tarjetas gráficas para portátiles NVIDIA RTX 4060 / 4070 / 4080 / 4090 / serie 50 RAM Hasta 64 GB de DDR5 Almacenamiento SSD PCIe Gen 4 de 1 a 4 TB Pantalla ROG Nebula HDR Mini-LED de 16″ (16:10, alta frecuencia de actualización) Puertos USB-C / Thunderbolt, HDMI, ranura para tarjetas SD, USB-A OS Windows 11 Home / Pro Peso ~2,5 kg Características especiales Cámara de vapor + refrigeración por metal líquido, conmutador MUX, optimización para creadores y gamers

The ASUS ROG Strix SCAR 16 está diseñado parausuarios avanzados que necesitan tanto un rendimiento de juego de élite como potentes capacidades de desarrollo. Con las GPU de la serie RTX 50 y las opciones de CPU Core Ultra/i9, es capaz de gestionar flujos de trabajo que exigen un uso intensivo de la GPU, como el desarrollo de videojuegos, el aprendizaje automático y simulaciones 3D complejas. La pantalla Nebula HDR Mini-LED ofrece una claridad y un brillo excepcionales, y el avanzado sistema de refrigeración garantiza un rendimiento estable y duradero.

Ventajas Contras ✅ Rendimiento extremo de CPU y GPU para desarrollo y videojuegos ✅ Pantalla Mini-LED con alta frecuencia de actualización y formato 16:10, ideal para programación y diseño de videojuegos ✅ La refrigeración avanzada mantiene un rendimiento constante bajo carga ✅ El teclado RGB y la alta frecuencia de actualización mejoran tanto el aspecto estético como la visibilidad del flujo de trabajo ✅ Una autonomía sorprendentemente buena para un portátil para juegos de alto rendimiento ❌ Gama de precios superior ❌ Más pesado que los ultrabooks

Ideal para programadores que trabajan con Unreal Engine, Unity, modelos de aprendizaje automático y simulaciones complejas.

Veredicto final:

The ASUS ROG Strix SCAR 16es elportátil de gran potencia para programadores avanzados, desarrolladores de videojuegos y aficionados al aprendizaje automático que necesitan un rendimiento de GPU y CPU de primer nivel. Combina un rendimiento propio de una estación de trabajo, una pantalla impresionante y funciones de gaming profesional, lo que la convierte en la opción ideal para proyectos complejos y flujos de trabajo que exigen un uso intensivo de la GPU.

8. ASUS ProArt [El mejor portátil de gama profesional para programación]

9.4

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Especificaciones Detalles CPU Opciones de Intel Core i7 / i9 o AMD Ryzen 9 GPU Tarjeta gráfica NVIDIA RTX 4060 / 4070 / 4080 para portátiles RAM Hasta 64 GB de DDR5 Almacenamiento SSD PCIe Gen 4 de 1 a 4 TB Pantalla 16″ / 17″ OLED 4K o Mini-LED (alta precisión cromática) Puertos USB-C / Thunderbolt, HDMI, ranura para tarjetas SD, USB-A OS Windows 11 Pro Características especiales Pantalla calibrada para creadores, gran capacidad de memoria, E/S robustas

The ASUS ProArtestá diseñado paradesarrolladores, diseñadores de UI/UX, investigadores en aprendizaje automático y creadoresque necesitanrendimiento a nivel de estación de trabajo with imágenes precisas. Gracias agrandes capacidades de memoria y CPU/GPU de nivel de ordenador de sobremesa, se encarga deCompilaciones de CI, virtualización, entrenamiento de modelos de aprendizaje automático y cargas de trabajo de renderizadocon facilidad. Elpantalla 4K OLED o Mini-LED con gran precisión cromática lo convierte en la opción ideal para los desarrolladores front-end que necesitan que la interfaz de usuario se muestre exactamente como se había previsto.

Ventajas Contras ✅ Pantalla grande de alta resolución, ideal para la programación en múltiples ventanas y el diseño de interfaces de usuario ✅ Una CPU/GPU de nivel de ordenador de sobremesa se encarga de las tareas de renderizado, aprendizaje automático e integración continua ✅ Gran capacidad de memoria + varios terabytes de almacenamiento para proyectos de gran envergadura ✅ Pantalla con colores precisos, ideal para desarrolladores de UI/UX ✅ Amplias opciones de E/S para varios monitores y unidades externas ❌ Un poco más pesado que los ultraportátiles ❌ La duración de la batería es menor cuando se somete a un uso intensivo

Ideal para programadores que trabajan con programación, diseño y creación de contenidos en un solo equipo.

Veredicto final:

The ASUS ProArt es un portátil de clase profesional para desarrolladores y creadores profesionalesque necesitan ambas cosaspotencia y precisión. Si tu flujo de trabajo incluye experimentos de aprendizaje automático, tareas multitarea intensivas en el IDE o validación front-end, el ProArt ofrece una potencia y una precisión que pocos portátiles pueden igualar.

9. Dell Precision 5470 [El mejor portátil compacto de gama alta para programación]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7 / i9 (13.ª generación) GPU Opciones de GPU NVIDIA RTX A1000 / A2000 para portátiles RAM Hasta 64 GB de DDR5 Almacenamiento SSD PCIe Gen 4 de 512 GB a 4 TB Pantalla 14″ FHD+ / UHD+ IPS u OLED, alta precisión cromática Puertos USB-C / Thunderbolt 4, HDMI, lector de tarjetas SD, USB-A OS Windows 11 Pro Características especiales Certificaciones de proveedores de software independientes (ISV), gestión empresarial, asistencia técnica de nivel empresarial

The Dell Precision 5470 es unestación de trabajo móvil compacta diseñado para desarrolladores y profesionales de TI que necesitan potencia sin renunciar a la portabilidad. Con CPU de nivel profesional y GPU profesionales NVIDIA RTX, se encarga decompilaciones de gran tamaño, máquinas virtuales, contenedores Docker y procesos de CI/CDcon facilidad.

OfreceCertificaciones ISV, garantizando que las herramientas profesionales funcionen de forma fiable, y opciones de gestión de nivel empresarial, lo que lo hace ideal para entornos de trabajo en equipo.

Pros Cons ✅ Formato compacto de 14 pulgadas, ideal para la movilidad sin renunciar a la potencia ✅ La CPU y la GPU de nivel profesional gestionan compilaciones de gran tamaño, máquinas virtuales y CI local ✅ Pantalla de alta calidad con una excelente precisión cromática, ideal para trabajos de codificación y de interfaz de usuario ✅ Las certificaciones de los proveedores de software independientes (ISV) garantizan la fiabilidad del software ✅ Amplia memoria RAM y capacidad de almacenamiento para entornos en contenedores y cachés locales ❌ Precio más elevado en comparación con los portátiles estándar ❌ Un poco más pesado que los ultrabooks

Veredicto final:

A una pequeña gran máquina, lo cual es ideal para los desarrolladores que trabajan con máquinas virtuales o flujos de trabajo empresariales.

10. HP Spectre x360 14 [El mejor portátil 2 en 1 para programación]

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5 / i7 de 13.ª generación GPU Intel Iris Xe integrado RAM 16–32 GB Almacenamiento SSD de 512 GB – 1 TB Pantalla Pantalla táctil OLED o FHD de 13,5 pulgadas (relación de aspecto 3:2) Puertos 2 puertos Thunderbolt 4 / USB-C, USB-A, conector para auriculares OS Windows 11 Home / Pro Peso 1,34 kg Características especiales Convertible 2 en 1, compatible con lápiz óptico, inicio de sesión biométrico

The HP Spectre x360 14 está dirigido a desarrolladores y estudiantes que valoran portabilidad y flexibilidad. El360° de libertad lo convierte de un portátil en una tableta, lo que lo hace perfecto para programar, tomar notas y hacer presentaciones. El Pantalla táctil OLED de 3,2 pulgadasofrecemás espacio en la pantalla en sentido vertical, mejorando la visibilidad del código.

Ventajas Contras ✅ Diseño flexible 2 en 1, ideal para programar y hacer presentaciones ✅ La pantalla táctil OLED de 3:2 ofrece más espacio de escritura en vertical ✅ Ligero y muy fácil de transportar ✅ Teclado excelente y acabado de primera calidad ✅ Gran rendimiento para los flujos de trabajo de desarrollo diarios ❌ La GPU integrada no es adecuada para tareas que requieren un uso intensivo de la GPU ❌ Batería de menor capacidad en condiciones de uso intensivo

Veredicto final:

The HP Spectre x360 14es elEl mejor portátil 2 en 1 para desarrolladores y para los estudiantes que buscan portabilidad y versatilidad sin renunciar al rendimiento. Su diseño convertible, su nítida pantalla OLED y sus potentes procesadores Intel lo convierten en la opción perfecta para el desarrollo web, el desarrollo de aplicaciones y la programación sobre la marcha.

11. Acer Chromebook Plus 515 [El mejor Chromebook para programar]

8.7

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5 GPU Gráficos Intel UHD integrados RAM 8 GB Almacenamiento SSD de 256 GB Pantalla 15,6″ Full HD (1920×1080) IPS Puertos USB-C, USB-A, microSD, toma de auriculares OS Chrome OS Peso ~1,72 kg Características especiales Compatibilidad con contenedores Linux, optimizado para el desarrollo en la nube

The Acer Chromebook Plus 515está pensado para programadores y desarrolladores web especializados en la nube que dependen de entornos de desarrollo integrados (IDE) en el navegador, servidores remotos, GitHub Codespaces o contenedores Linux. Con un Pantalla Full HD de 15,6 pulgadas and Procesador Intel Core i5, gestiona la multitarea con fluidez sin dejar de ser ligero y muy fácil de transportar. Chrome OS garantiza un arranque rápido, actualizaciones automáticas y seguridad integrada, lo que lo convierte en la opción ideal para estudiantes, teletrabajadores y desarrolladores que programan en la nube.

Ventajas Contras ✅ Gran pantalla de 15,6″ para programación en múltiples ventanas y multitarea ✅ Ejecuta sin problemas entornos de desarrollo integrados (IDE) en el navegador y contenedores Linux ✅ Ligero + batería de larga duración ✅ Opción asequible y fácil de programar ✅ Ideal para flujos de trabajo de desarrollo web y en la nube ❌ ChromeOS limita algunas aplicaciones de escritorio nativas ❌ No es la opción ideal para tareas que requieren un uso intensivo de la GPU

Veredicto final:

The Acer Chromebook Plus 515es ideal paradesarrolladores en la nube, programadores web, y los estudiantes que dan prioridad a rapidez, sencillez y movilidad. Gracias a la compatibilidad con contenedores Linux, su rápido rendimiento y su amplia pantalla, gestiona sin esfuerzo los entornos de desarrollo integrados (IDE) en el navegador, la programación remota y la programación ligera.

12. ASUS ZenBook 14 OLED [El mejor portátil para tareas intensivas de oficina y programación]

9.1

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i7 / i9 GPU NVIDIA RTX 4060 (opcional) RAM 16–32 GB Almacenamiento SSD de 1 TB Pantalla 14–16″ OLED (FHD / 4K) Puertos USB-C, HDMI, ranura para tarjetas SD OS Windows 11 Home Características especiales Pantalla OLED, acabado de alta calidad, batería de larga duración en modo optimizado

The ASUS ZenBook 14 OLED está diseñado para desarrolladores y profesionales que pasan muchas horas programación, depuración y multitarea en varios entornos de desarrollo integrado (IDE) y ventanas del navegador. La pantalla OLED ofrece un contraste intenso, una nitidez impresionante y una menor fatiga visual, lo que la hace ideal para trabajos que exigen un uso intensivo de la vista. Combinada con un potente Procesadores Intel Core i7/i9 (y GPU RTX 4060 opcional), gestiona grandes códigos fuente, simulaciones y flujos de trabajo asistidos por GPUcon facilidad.

Ventajas Contras ✅ La impresionante pantalla OLED reduce la fatiga visual ✅ Ideal para realizar varias tareas a la vez y para proyectos de gran envergadura ✅ CPU de gama alta + GPU RTX opcional para tareas de desarrollo exigentes ✅ Un teclado excelente + una calidad de fabricación de primera ✅ Impresionante autonomía y portabilidad para una productividad ideal para viajar ❌ Más pesadas que los portátiles ultraportátiles ❌ Gama de precios superior

The ASUS ZenBook 14 OLED es una opción ideal para ingenieros y desarrolladores que gestionan cargas de trabajo intensas, tareas que requieren el uso de la GPU, simulaciones, bases de código de gran tamaño o configuraciones con varios monitores.

Veredicto final:

If portabilidador presupuestoSi tu prioridad es el trabajo y te dedicas al desarrollo web, móvil o de back-end, quizá te convenga más un portátil más ligero y económico.

13. Portátil Microsoft Surface 5 [El mejor portátil para programación y productividad]

8.9

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Especificaciones Detalles CPU Intel Core i5 / i7 (12.ª generación) GPU Gráficos Intel Iris Xe integrados RAM 8–32 GB Almacenamiento SSD de 256 GB – 1 TB Pantalla 13,5″ / 15″ PixelSense (2256×1504 / 2496×1664) Puertos USB-C, USB-A, conector para auriculares, Surface Connect OS Windows 11 Home / Pro Características especiales Excelente teclado y trackpad de precisión, compatible con Linux en muchos modelos

El Portátil Microsoft Surface 5 da prioridad a comodidad y productividad, ideal para desarrolladores que se dedican a escribir, programar y realizar múltiples tareas en múltiples entornos de desarrollo integrado (IDE). Su pantalla PixelSense ofrece una visualización nítida del texto y colores precisos, lo que mejora la legibilidad de la documentación y la programación en múltiples paneles. El teclado y el trackpad Precision se encuentran entre los mejores del sector, lo que hace que las largas sesiones de desarrollo resulten muy cómodas.

Ventajas Contras ✅ Teclado cómodo y trackpad de precisión para largas sesiones de programación ✅ La pantalla PixelSense de alta nitidez mejora la legibilidad en los entornos de desarrollo integrado (IDE) ✅ Gran rendimiento de la CPU en un solo subproceso para compilaciones e intérpretes ✅ Chasis de aluminio fino y de alta calidad con una buena variedad de puertos ✅ Batería de larga duración para trabajar todo el día ❌ Rendimiento limitado de la GPU (no es ideal para tareas con gran carga gráfica)

The Portátil Microsoft Surface 5 es ideal para desarrolladores que dan prioridad a la comodidad al escribir, la portabilidad y la nitidez de la pantalla. Destaca en entornos de programación orientados a la productividad, ideales para estudiantes y profesionales que utilizan intérpretes y compiladores, ylenguajes de scripting.

Veredicto final:

Portátil Microsoft Surfacedestaca portareas diarias de programación gracias a la duración de la batería, su tacto de alta calidad y su excelente teclado y trackpad.

Especificaciones de un ordenador portátil para programación

Elegir el portátil adecuado para programar en 2025 implica prestar menos atención a los términos publicitarios llamativos y más a componentes de rendimiento que afecten directamente a tu flujo de trabajo. Un buen portátil para desarrollo debería compilar código rápidamente, ejecutar varias aplicaciones sin problemas, asistenciamonitores externos, y duran todo un día sin necesidad de recargarlas.

Tanto si estás desarrollando aplicaciones web, probando API, ejecutando máquinas virtuales o experimentando con modelos de IA, la combinación adecuada de CPU, RAM, almacenamiento y calidad de la pantalla determina lo eficiente que será tu experiencia de programación, sobre todo si además utilizas el VPN para protección contra ataques DDoS para mantener tu trabajo a salvo.

Esto es lo más importante a la hora de elegir un ordenador portátil para programar:

1. Procesador (CPU)

El procesador es el el núcleo de un flujo de trabajo de desarrollo. Determina la rapidez con la que se compila el código y el rendimiento del IDE.

Nivel mínimo (apto para estudiantes/principiantes): Intel Core i5 / Ryzen 5 / Apple M3

Intel Core i5 / Ryzen 5 / Apple M3 Recomendado (para profesionales/tareas múltiples): Intel Core i7 / Ryzen 7 / Apple M4 Pro

Por qué es importante:CPU más rápidasreducir los tiempos de compilación y mejorar el rendimiento durante la ejecución servidores locales, contenedores Docker o emuladores.

2. RAM (memoria)

Repercusiones en la memoria RAMmultitarea; cuantas más aplicaciones y pestañas tengas abiertas, más memoria RAM necesitarás.

Mínimo: 8 GB

8 GB Recomendado: 16 GB

16 GB Ideal para cargas de trabajo intensas (máquinas virtuales, IA, Android Studio): 32 GB o más

Si utilizasVS Code, Chrome, una base de datos y Docker, elige16 GB o más.

3. Almacenamiento (SSD)

SSD esno es opcional. Evita por completo los portátiles con disco duro.

Unidades de estado sólido NVMeofrecer ellas velocidades de lectura y escritura más rápidas (ideal para archivos de proyectos de gran tamaño).

Mínimo: 256 GB

256 GB Recomendado: 512 GB – 1 TB Unidad SSD NVMe (sobre todo si se utiliza Docker o varios entornos de desarrollo integrado)

4. Gráficos (GPU)

Solo necesitas una GPU dedicada si trabajas en:

Desarrollo de videojuegos (Unity/Unreal)



Aprendizaje automático/ciencia de datos



Modelado 3D o cargas de trabajo aceleradas por GPU

En esos campos, busca:

NVIDIA RTX 4050 o superior, oGPU de la serie M de Apple

5. Tamaño y calidad de la pantalla

Una pantalla mejor mejora legibilidad durante largas sesiones de programación.

Mínimo: 14″ FHD (1920 × 1080)

14″ FHD (1920 × 1080) Recomendado: 14″–16″ QHD u OLED para obtener un texto nítido y colores precisos

6. Duración de la batería

Buena duración de la batería:8-12 horas

Ordenadores portátiles conIntel Core Ultra or Apple Silicon ofrecen la mayor eficiencia.

7. Puertos y conectividad

Los programadores necesitan ayuda para monitores externos and transferencia rápida de datos.

Busca:

USB-C / Thunderbolt



HDMI (para monitores)



Wi-Fi 6 / 6E



Ranura para tarjetas SD/MicroSD (opcional, pero muy útil)

8. Tabla de especificaciones de los ordenadores portátiles para programación

Componente Nivel básico (ideal para principiantes) Recomendado (Ideal para profesionales) CPU Intel Core i5 / Ryzen 5 / Apple M3 Intel Core i7 / Ryzen 7 / Apple M4 Pro RAM 8 GB 16 GB – 32 GB Almacenamiento SSD de 256 GB SSD NVMe de 512 GB – 1 TB GPU Intel Iris Xe / Apple M-Series integrada GPU NVIDIA RTX 4050 o de la serie M de Apple Pantalla 14″ FHD (1080p) 14–16″ QHD / OLED Duración de la batería 6-8 horas 10-12 horas Puertos USB-A + USB-C USB-C + Thunderbolt + HDMI

Mi opinión general sobre los mejores portátiles para programar

Si te tomas en serio la programación, el portátil adecuado debe adaptarse a tu entorno de desarrollo, tu volumen de trabajo y tus necesidades de movilidad. A continuación te explico cómo elegiría yo en función del uso que le vayas a dar:

Sea cual sea tu especialidad —web, dispositivos móviles, datos, desarrollo de videojuegos o inteligencia artificial—, los modelos anteriores combinan a la perfección rendimiento, gestión térmica, autonomía y ergonomía. Elige primero en función de tu carga de trabajo y luego del formato; el modelo adecuado te permitirá reducir los tiempos de compilación y mantener la concentración durante más tiempo.

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