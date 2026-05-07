Die 13 besten Laptops für die Programmierung 2025: Einkaufsratgeber für Entwickler
Die Wahl des besten Laptops für die Programmierung kann eine echte Herausforderung sein. Sie benötigen ein Gerät, das Code-Editoren, virtuelle Maschinen, Debugging-Tools und mehrere Browser-Tabs reibungslos ausführen kann, ohne dabei an Leistung einzubüßen. Neben der Leistung sind Faktoren wie Akkulaufzeit, Bildschirmqualität, Wärmeableitung und eine komfortable Tastatur für lange Programmier-Sessions unerlässlich.
Die Anforderungen jedes Programmierers sind unterschiedlich. Studenten benötigen vielleicht nur einen schlanken Laptop mit zuverlässiger Leistung im Alltag, während Spieleentwickler und KI-Ingenieure oft eine leistungsstarke CPU und eine dedizierte GPU benötigen. Dieser Leitfaden stellt die besten Programmier-Laptops des Jahres 2025 vor, von preisgünstigen Modellen bis hin zu High-End-Geräten, die für intensive Entwicklungsaufgaben ausgelegt sind.
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Unsere Top-Empfehlungen für die besten Laptops zum Programmieren
Bei der Auswahl des besten Laptops für die Programmierung kommt es oft darauf an, das richtige Gleichgewicht zwischen Leistung, Mobilität und Zuverlässigkeit zu finden. Diese drei Modelle zeichnen sich durch ihre Leistung, ihr Design und ihr Preis-Leistungs-Verhältnis aus – ganz gleich, ob Sie Code schreiben, Projekte kompilieren oder KI-Modelle trainieren.
1. ASUS ROG Strix G18 (2023) – Dieses Kraftpaket wurde für professionelle Entwickler und Kreative konzipiert. Dank seiner außergewöhnlichen CPU- und GPU-Leistung bewältigt es umfangreiche Builds, Spiel-Engines und Machine-Learning-Aufgaben ohne Verzögerungen. Sein Kühlsystem sorgt auch bei langen Arbeitslasten für stabile Leistung und macht es damit ideal für intensive Entwicklungs- oder Spieledesign-Projekte.
2. Acer Swift X 14 (2023) – Leicht und dennoch leistungsstark: Dieser Laptop ist genau das Richtige für Entwickler, die unterwegs auf Leistung angewiesen sind. Der Swift X 14 bietet zuverlässiges Multitasking, leistungsstarke Grafikfunktionen und eine beeindruckende Akkulaufzeit und eignet sich damit perfekt für Studenten oder mobile Berufstätige, die von überall aus programmieren.
3. Dell XPS 16 (2024) – Elegant, hochwertig und auf Präzision ausgelegt. Das Dell XPS 16 verbindet ein atemberaubendes Display mit leistungsstarker Rechenleistung und ist damit die erste Wahl für Softwareentwickler, UI/UX-Designer und alle, die Wert auf ein erstklassiges Erlebnis ohne Kompromisse legen.
Scrolle weiter, um die vollständige Liste zu entdecken und den perfekten Programmier-Laptop für deinen Arbeitsablauf zu finden. Egal, ob du für die Schule programmierst, vollwertige Apps entwickelst oder KI-Modelle trainierst – die folgenden Laptops bieten die optimale Kombination aus Leistung, Mobilität und Zuverlässigkeit für jeden Entwicklertyp.
Die 13 besten Laptops für die Programmierung im Jahr 2025: Leistungsstark und zuverlässig
Die Wahl des besten Laptops für die Programmierung hängt von den spezifischen Anforderungen der Entwickler ab – von Hochleistungsumgebungen bis hin zu studentenfreundlichen Budgets. Die folgenden Modelle wurden aufgrund ihrer bewährten Zuverlässigkeit, ihrer außergewöhnlichen Gesamtleistung, ihrer für Entwickler geeigneten Tastaturen und ihres tatsächlichen Produktivitätswerts für die Softwareentwicklung, Programmierung und Code-Kompilierung unter Zeitdruck ausgewählt.
Diese sorgfältig zusammengestellte Liste umfasst Windows-, macOS- und Linux-Systeme, die auf Produktivität ausgelegt sind. Jede Option bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Akkulaufzeit, Bildschirmauflösung und der hohen Rechenleistung, die für moderne Anwendungsumgebungen erforderlich ist.
1. ASUS ROG Strix G18 [Der beste Laptop für Programmierer]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Intel Core i9-13980HX
|GPU
|NVIDIA RTX 4070 / 4080 Laptop-Grafikkarte
|RAM
|Bis zu 32 GB
|Lagerung
|Bis zu 2 TB PCIe-NVMe-SSD
|Anzeige
|18 Zoll QHD+ (2560 × 1600), 240 Hz
|Anschlüsse
|USB-C, HDMI, Kopfhöreranschluss usw.
|OS
|Windows 11 Home
The ASUS ROG Strix G18 wurde für Entwickler entwickelt, die maximale Rechenleistung benötigen. Mit einer High-End-CPU, leistungsstarken dedizierten GPU-Optionen und einem großen 18-Zoll-Display bewältigt dieser Laptop anspruchsvolle Entwickleraufgaben mühelos, darunter das Kompilieren umfangreicher Codebasen, das Ausführen containerisierter Umgebungen und die Arbeit in Unreal/Unity für die Spiele- oder Simulationsentwicklung.
Its fortschrittliches Wärmemanagementstellt sicher, dassnachhaltige Leistung während langer Programmier- oder Rendering-Sitzungen.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Hervorragende Leistung bei intensiver Entwicklung/Kompilierung
✅ Großes Display mit hoher Bildwiederholfrequenz – ideal für die Entwicklung mit mehreren Fenstern
✅ Eine diskrete GPU eröffnet neue Möglichkeiten für die Spieleentwicklung, maschinelles Lernen und GPU-Workflows
✅ Hervorragende Kühlung bei anhaltend hoher Belastung
✅ Zahlreiche Anschlüsse und Erweiterungsmöglichkeiten
|❌ Aufgrund seiner Größe und seines Gewichts ist es weniger mobil als Ultrabooks
❌ Kürzere Akkulaufzeit im Vergleich zu ultraportablen Laptops
Das Strix G18 wurde speziell für leistungsorientierte Entwickler entwickelt und überzeugt bei anspruchsvollen Arbeitsabläufen wie Spieleentwicklung, Training von ML-Modellen, Unreal-Engine-Buildssowie umfangreiche Sammelbände mit mehreren Projekten.
Fazit:
A Leistungsstarker Workstation-Laptop bietet Leistung auf Desktop-Niveau und eignet sich ideal für Spieleentwickler, ML-/KI-Ingenieureoder jeder, der damit zu tun hat umfangreiche Codebasen sowie umfangreiche Kompilierungsaufgaben.
2. Acer Swift X 14 [Der beste preisgünstige Laptop zum Programmieren]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Intel Core Ultra 7 (oder Ryzen 7-Variante)
|GPU
|NVIDIA RTX 3050 / RTX 4060
|RAM
|16 GB
|Lagerung
|512 GB SSD
|Anzeige
|14″ FHD / OLED
|Anschlüsse
|USB-C, HDMI, Kopfhöreranschluss
|OS
|Windows 11 Home
The Acer Swift X 14 ist ideal für Studenten und Entwickler-Einsteiger, die Leistungsstark, ohne so viel Geld wie für eine Workstation ausgeben zu müssen. Dank seiner dedizierten GPU und der schlanken Bauweise bewältigt es alltägliche Programmieraufgaben, einfache Grafikaufgaben und Multitasking mühelos und bleibt dabei leicht zu transportieren.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Leistungsstarke CPU- und GPU-Kombination für diesen Preis
✅ Großes hochauflösendes 16:10-Display verbessert den Arbeitsablauf für Entwickler
✅ Leicht und mobil im Vergleich zu Workstations
✅ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für Webentwicklung, Programmierumgebungen und ressourcenschonende GPU-Workflows
✅ Ideal für Studierende oder Entwickler, die gerade ihre Karriere beginnen
|❌ Eine diskrete GPU kann den Akku unter Last schneller entladen
❌ Der Lüfter kann bei hoher Rechenlast oder hoher GPU-Auslastung laut werden
Am besten geeignet für Informatikstudenten, Webentwickler… und alle, die solide Leistung zu einem vernünftigen Preis suchen, ohne dabei auf Mobilität verzichten zu müssen.
Fazit:
An Ein hervorragender, preisgünstiger Laptop für Programmierer das durch beeindruckende Leistung und Mobilität überzeugt und sich perfekt eignet für Studierende und angehende Entwickler die Leistung wollen, ohne dafür einen hohen Preis zu zahlen.
3. Dell XPS 16 [Der beste Premium-Laptop für die Programmierung]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Intel Core i7 / i9
|GPU
|NVIDIA RTX 4060 (optional)
|RAM
|Bis zu 32 GB
|Lagerung
|Bis zu 1 TB SSD
|Anzeige
|15 Zoll QHD+ oder 4K UHD
|Anschlüsse
|USB-C / Thunderbolt, HDMI, SD-Kartensteckplatz
|OS
|Windows 11 Pro
The Dell XPS 16ist einLaptop der Luxusklassedas sich verbindetHohe Leistung, erstklassige Verarbeitungsqualität und atemberaubende Anzeigeoptionen. SeinBildschirm von Rand zu Rand und das hohe Seitenverhältnis bieten reichlich Platz in der Vertikalen für IDEs und Multitasking, was es ideal für Entwickler macht, die viele Stunden mit Programmieren und Debuggen verbringen.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Hervorragende Bildschirmqualität für die Entwicklung bei mehreren gleichzeitig geöffneten Fenstern
✅ Hohe Leistung für anspruchsvolle Entwicklungsumgebungen
✅ Gute Erweiterungsmöglichkeiten für RAM und Speicher
✅ Hochwertige Verarbeitung, hervorragende Wärmeableitung und umfangreiche Anschlussmöglichkeiten
✅ Hochwertiges Design mit langer Lebensdauer
|❌ Die Akkulaufzeit sinkt bei hoher Auslastung
❌ Premium-Preisklasse
Ideal fürFull-Stack-Entwickler, Ingenieure und Fachleute die Leistung und erstklassige Verarbeitungsqualität in einem tragbaren Format suchen.
Fazit:
A Premium-Kraftpaket mit atemberaubender Grafik und hervorragender Entwicklungsleistung – ideal für Profis, die Geschwindigkeit, Platz auf dem Bildschirm und Langlebigkeit in einem Gerät.
4. MSI Creator Z17 HX Studio [Der beste Laptop für Spieleentwickler]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Intel Core i9-14900HX
|GPU
|NVIDIA RTX 4070 Laptop-Grafikkarte
|RAM
|Bis zu 64 GB
|Lagerung
|Bis zu 2 TB NVMe-SSD
|Anzeige
|17 Zoll QHD+, Calman-zertifiziert
|Anschlüsse
|USB-C / Thunderbolt 4, USB-A, HDMI, Kopfhöreranschluss
|OS
|Windows 11 Pro
|Gewicht
|ca. 2,5 kg
|Besondere Merkmale
|Hochwertige Kühlung, farbgetreue Darstellung, Leistung auf Desktop-Niveau
The MSI Creator Z17 HX Studio wurde entwickelt für Spieleentwickler, 3D-Grafiker und Entwickler mit Unreal/Unity die hohe Leistung für Simulationen, Rendering und die Bearbeitung von Assets benötigen. Mit Komponenten in Workstation-Qualität, bietet es reaktionsschnelle Echtzeit-Vorschauen und eine reibungslose Pipeline-Ausführung in ressourcenintensiven Entwicklungsumgebungen, insbesondere bei der Online-Arbeit mit dem Das beste VPN für Datenschutz und Geschwindigkeit.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Die RTX 4070 bietet erstklassige GPU-Leistung für die 3D- und Spieleentwicklung
✅ Der Intel Core i9 bewältigt anspruchsvolle Kompilierungs- und Simulationsaufgaben
✅ Das Calman-zertifizierte Display garantiert farbgenaue Entwicklungsarbeit
✅ Ein fortschrittliches Kühlsystem sorgt für gleichbleibende Leistung auch bei langen Spielsitzungen
✅ Zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten für Arbeitsspeicher und Speicherplatz
|❌ Größer und schwerer als Ultraportables
❌ Premium-Preisklasse
Ideal für Fachleute, die Leistung auf Desktop-Niveau für 3D-Rendering, Echtzeit-Vorschauen und GPU-intensive Entwicklung.
Fazit:
A Ein Kraftpaket für Spieleentwickler und 3D-Designer die außergewöhnliche GPU- und CPU-Leistung benötigen, ideal für Echtzeit-Rendering und -Simulation.
5. Apple MacBook M4 Pro [Das beste MacBook zum Programmieren]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Apple M4 Pro (12-Kern-CPU / 16-Kern-GPU)
|GPU
|Optionen mit 16-Kern- bzw. 18-Kern-GPU
|RAM
|Bis zu 64 GB
|Lagerung
|512 GB – 8 TB SSD
|Anzeige
|14″ Liquid Retina XDR (3024 × 1964)
|Anschlüsse
|3× Thunderbolt 4 / USB-4, HDMI 2.1, SDXC-Kartensteckplatz
|OS
|macOS Ventura
|Gewicht
|ca. 1,6 kg
|Besondere Merkmale
|Geräuschloses, lüfterloses Design, unübertroffene Akkulaufzeit, ideal für die iOS-/macOS-Entwicklung
The MacBook M4 Pro wurde für Entwickler entwickelt, die in Xcode, Swift, Flutter, Reactsowie plattformübergreifende Umgebungen. Die M4 Pro-Chip bietet rasante Kompilierungsgeschwindigkeiten, nahtloses Multitasking und einen effizienten Energieverbrauch – und das alles bei geräuschlosem Betrieb.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Hervorragende Leistung für die Entwicklung mehrsprachiger Anwendungen sowie für iOS und macOS
✅ Lüfterloser, geräuschloser Betrieb auch bei hoher Auslastung
✅ Hervorragende Akkulaufzeit für einen ganzen Tag Programmieren
✅ Liquid Retina XDR-Display mit farbgetreuer Darstellung
✅ Nahtlose Integration mit Appledas Ökosystem für die Programmierung, das Testen und die Bereitstellung
|❌ Premium-Preisklasse
❌ Begrenzte Anzahl an Anschlüssen ohne Adapter
Ideal fürAuf Apple spezialisierte Entwickler die sich einen reibungslosen Arbeitsablauf, erstklassige Anzeigequalität und schnelle Kompilierungszeiten wünschen.
Fazit:
The Das beste MacBook für Entwickler ist leise, leistungsstark und optimiert für Xcode und mehrsprachige Programmierung.
6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon der 13. Generation [Der beste Laptop für Python-Programmierung]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Intel Core Ultra-Serie
|GPU
|Integrierte Intel Iris Xe
|RAM
|Bis zu 32 GB
|Lagerung
|Bis zu 2 TB SSD
|Anzeige
|14″ FHD+ / 4K UHD
|Anschlüsse
|USB-C / Thunderbolt, HDMI, microSD
|OS
|Windows 11 Pro
|Gewicht
|ca. 1,12 kg
|Besondere Merkmale
|Ultraleichtes Gehäuse, hochwertige Tastatur, robuste Bauweise für den geschäftlichen Einsatz
The ThinkPad X1 Carbon der 13. Generation zeichnet sich dank seiner Eigenschaften als Programmier-Laptop aus eine außergewöhnlich komfortable Tastatur und ein extrem kompaktes Gehäuse. Es eignet sich ideal für Python-Workflows, Linux-Umgebungen und die Backend-Entwicklung.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Ultraleichtes Gehäuse mit robuster Bauweise in Business-Qualität
✅ Erstklassige Tastatur für lange Programmier-Sessions
✅ Hervorragende Anschlussausstattung (USB-C, Thunderbolt, HDMI)
✅ Ideal für Linux/Windows-Dual-Boot
✅ Hervorragende Linux-Kompatibilität für reibungslose Entwicklungsumgebungen
|❌ Keine dedizierte GPU, daher nicht ideal für GPU-intensive Anwendungen
Ideal fürPython-Entwickler und Backend-Entwickler die Wert auf Mobilität und Schreibkomfort legen.
Fazit:
The ThinkPad X1 Carbon der 13. Generationist dasDas beste Ultrabook für Programmierer die einen leichten, robusten und zuverlässigen Laptop für die Programmierung suchen, insbesondere für Python und Backend-Arbeiten. Wenn Sie keine dedizierte GPU benötigen, bietet dieser Laptop die perfekte Balance zwischen Mobilität und professioneller Produktivität.
7. ASUS ROG Strix SCAR 16 [Der beste Laptop für erfahrene Programmierer und Gamer]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Intel Core i9 / Core Ultra-Optionen
|GPU
|NVIDIA RTX 4060 / 4070 / 4080 / 4090 / Laptop-Grafikkarten der 50er-Serie
|RAM
|Bis zu 64 GB DDR5
|Lagerung
|1–4 TB PCIe-Gen4-SSD
|Anzeige
|16-Zoll-ROG-Nebula-HDR-Mini-LED (16:10, hohe Bildwiederholfrequenz)
|Anschlüsse
|USB-C / Thunderbolt, HDMI, SD-Kartensteckplatz, USB-A
|OS
|Windows 11 Home / Pro
|Gewicht
|ca. 2,5 kg
|Besondere Merkmale
|Wärmekammer + Flüssigmetallkühlung, MUX-Schalter, Optimierung für Kreative und Gamer
The ASUS ROG Strix SCAR 16 wurde entwickelt fürerfahrene Nutzer die sowohl erstklassige Gaming-Leistung als auch umfangreiche Entwicklungsfunktionen benötigen. Mit Grafikkarten der RTX 50-Serie und Core Ultra/i9-CPU-Optionen bewältigt es GPU-intensive Arbeitsabläufe, darunter Spieleentwicklung, maschinelles Lernen und umfangreiche 3D-Simulationen. Das Nebula HDR Mini-LED-Display bietet außergewöhnliche Klarheit und Helligkeit, und das fortschrittliche Kühlsystem sorgt für eine stabile, dauerhafte Leistung.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Extrem hohe CPU- und GPU-Leistung für Entwicklung und Gaming
✅ Mini-LED-Display mit hoher Bildwiederholfrequenz im 16:10-Format – ideal für Programmierung und Spieledesign
✅ Dank fortschrittlicher Kühlung bleibt die Leistung auch unter Last konstant
✅ Eine RGB-Tastatur und eine hohe Bildwiederholfrequenz verbessern sowohl die Optik als auch die Übersichtlichkeit beim Arbeiten
✅ Für einen leistungsstarken Gaming-Laptop überraschend lange Akkulaufzeit
|❌ Premium-Preisklasse
❌ Schwerer als Ultrabooks
Ideal für Programmierer, die mit Unreal Engine, Unity, ML-Modelle und rechenintensive Simulationen.
Fazit:
The ASUS ROG Strix SCAR 16ist dasLeistungsstarker Laptop für erfahrene Programmierer, Spieleentwickler und ML-Enthusiasten, die erstklassige GPU- und CPU-Leistung benötigen. Es vereint Leistung auf Workstation-Niveau, ein atemberaubendes Display und professionelle Gaming-Funktionen und eignet sich somit ideal für komplexe Projekte und GPU-intensive Arbeitsabläufe.
8. ASUS ProArt [Der beste Laptop der Creator-Klasse für Programmierer]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Intel Core i7 / i9 oder AMD Ryzen 9
|GPU
|NVIDIA RTX 4060 / 4070 / 4080 Laptop-Grafikkarte
|RAM
|Bis zu 64 GB DDR5
|Lagerung
|1–4 TB PCIe-Gen4-SSD
|Anzeige
|16″ / 17″ 4K-OLED oder Mini-LED (hohe Farbgenauigkeit)
|Anschlüsse
|USB-C / Thunderbolt, HDMI, SD-Kartensteckplatz, USB-A
|OS
|Windows 11 Pro
|Besondere Merkmale
|Für Kreative optimiertes Display, hohe Speicherkapazität, leistungsstarke Ein- und Ausgänge
The ASUS ProArtist konzipiert fürEntwickler, UI/UX-Designer, ML-Forscher und KreativedieLeistung auf Workstation-Ebene with präzise Darstellungen. Dankhohe Speichergrenzen und CPUs/GPUs der Desktop-Klasse, es bewältigtCI-Builds, Virtualisierung, Training von ML-Modellen und Rendering-Workloadsmit Leichtigkeit. Dasfarbgenaues 4K-OLED- oder Mini-LED-Display Das macht es ideal für Frontend-Entwickler, bei denen die Benutzeroberfläche genau so dargestellt werden muss, wie es beabsichtigt ist.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Großes, hochauflösendes Display – ideal für die Programmierung mehrerer Fenster und das UI-Design
✅ Eine CPU/GPU der Desktop-Klasse bewältigt Rendering-, ML- und CI-Workloads
✅ Viel Arbeitsspeicher + Speicherkapazität im Multi-TB-Bereich für große Projekte
✅ Präzise Farbdarstellung – ideal für UI/UX-Entwickler
✅ Leistungsstarke Ein- und Ausgänge für mehrere Monitore und externe Laufwerke
|❌ Etwas schwerer als Ultraportables
❌ Die Akkulaufzeit ist bei hoher Auslastung kürzer
Ideal für Programmierer, die mit Programmierung, Design und Erstellung von Inhalten auf einem einzigen Rechner.
Fazit:
The ASUS ProArt ist ein Laptop der Workstation-Klasse für professionelle Entwickler und Kreativedie beides brauchenKraft und Präzision. Wenn Ihr Arbeitsablauf ML-Experimente, anspruchsvolles Multitasking in der IDE oder Frontend-Validierung umfasst, bietet der ProArt Leistung und Präzision, mit denen nur wenige Laptops mithalten können.
9. Dell Precision 5470 [Der beste kompakte Workstation-Laptop für die Programmierung]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Intel Core i7 / i9 (13. Generation)
|GPU
|Optionen für NVIDIA RTX A1000 / A2000 Laptop-Grafikkarten
|RAM
|Bis zu 64 GB DDR5
|Lagerung
|512 GB – 4 TB PCIe Gen 4 SSD
|Anzeige
|14″ FHD+ / UHD+ IPS oder OLED, hohe Farbgenauigkeit
|Anschlüsse
|USB-C / Thunderbolt 4, HDMI, SD-Kartenleser, USB-A
|OS
|Windows 11 Pro
|Besondere Merkmale
|ISV-Zertifizierungen, Unternehmensverwaltung, Support der Business-Klasse
The Dell Precision 5470 ist einkompakte mobile Workstation Entwicklern und IT-Fachleuten gewidmet, die Leistung benötigen, ohne dabei auf Mobilität verzichten zu müssen. Mit CPUs der Workstation-Klasse und professionelle NVIDIA RTX-Grafikkarten, es bewältigtumfangreiche Builds, VMs, Docker-Container und CI/CD-Pipelinesganz mühelos.
Es bietetISV-Zertifizierungen… wodurch sichergestellt wird, dass professionelle Werkzeuge zuverlässig funktionieren, und Verwaltungsoptionen für den Unternehmensbereich, wodurch es sich für Teamumgebungen eignet.
|Pros
|Nachteile
|✅ Kompaktes 14-Zoll-Format – ideal für Mobilität, ohne dabei an Leistung einzubüßen
✅ CPU und GPU in Workstation-Qualität bewältigen umfangreiche Builds, VMs und lokale CI
✅ Hochwertiges Display mit hervorragender Farbgenauigkeit für die Programmierung und die Arbeit an Benutzeroberflächen
✅ ISV-Zertifizierungen gewährleisten die Zuverlässigkeit der Software
✅ Ausreichend RAM und Speicherplatz für containerisierte Umgebungen und lokale Caches
|❌ Höherer Preis im Vergleich zu Standard-Laptops
❌ Etwas schwerer als Ultrabooks
Fazit:
A kompaktes Kraftpaket, das ist ideal für Entwickler, die mit virtuelle Maschinen oder Unternehmensabläufe.
10. HP Spectre x360 14 [Der beste 2-in-1-Laptop für die Programmierung]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Intel Core i5 / i7 der 13. Generation
|GPU
|Integrierte Intel Iris Xe
|RAM
|16–32 GB
|Lagerung
|512 GB – 1 TB SSD
|Anzeige
|13,5-Zoll-OLED- oder FHD-Touchscreen (Seitenverhältnis 3:2)
|Anschlüsse
|2× Thunderbolt 4 / USB-C, USB-A, Kopfhöreranschluss
|OS
|Windows 11 Home / Pro
|Gewicht
|1,34 kg
|Besondere Merkmale
|2-in-1-Convertible, Stylus-Unterstützung, biometrische Anmeldung
The HP Spectre x360 14 richtet sich an Entwickler und Studierende, die Wert legen auf Portabilität und Flexibilität. Die360°-Scharnier verwandelt es von einem Laptop in ein Tablet und eignet sich somit perfekt zum Programmieren, Notizen machen und für Präsentationen. Das 3:2-OLED-Touchscreenbietetmehr Platz in der Bildschirmhöhe, wodurch die Code-Transparenz verbessert wird.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Flexibles 2-in-1-Design – ideal zum Programmieren und für Präsentationen
✅ Der OLED-Touchscreen im Format 3:2 bietet mehr Platz für vertikale Beschriftungen
✅ Leicht und äußerst handlich
✅ Hervorragende Tastatur und erstklassige Verarbeitungsqualität
✅ Hohe Leistung für alltägliche Entwicklungsabläufe
|❌ Die integrierte GPU ist für rechenintensive GPU-Aufgaben nicht geeignet
❌ Geringere Akkuleistung bei hoher Auslastung
Fazit:
The HP Spectre x360 14ist dasDer beste 2-in-1-Laptop für Entwickler sowie für Studenten, die Mobilität und Vielseitigkeit suchen, ohne dabei auf Leistung verzichten zu wollen. Dank seines Convertible-Designs, des brillanten OLED-Displays und der leistungsstarken Intel-CPUs eignet es sich perfekt für Webentwicklung, App-Entwicklung und das Programmieren unterwegs.
11. Acer Chromebook Plus 515 [Das beste Chromebook zum Programmieren]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Intel Core i5
|GPU
|Integrierte Intel UHD-Grafikkarte
|RAM
|8 GB
|Lagerung
|256 GB SSD
|Anzeige
|15,6″ Full HD (1920×1080) IPS
|Anschlüsse
|USB-C, USB-A, microSD, Kopfhöreranschluss
|OS
|ChromeOS
|Gewicht
|ca. 1,72 kg
|Besondere Merkmale
|Unterstützung für Linux-Container, optimiert für die Cloud-Entwicklung
The Acer Chromebook Plus 515ist gedacht für auf Cloud-Lösungen spezialisierte Programmierer und Webentwickler die auf Browser-IDEs, Remote-Server, GitHub Codespaces oder Linux-Container angewiesen sind. Mit einem 15,6-Zoll-Full-HD-Display and Intel Core i5-Prozessor… es bewältigt Multitasking problemlos und bleibt dabei dennoch schlank und äußerst mobil. Chrome OS sorgt für schnelle Startzeiten, automatische Updates und integrierte Sicherheitsfunktionen und ist damit ideal für Schüler und Studenten, Remote-Mitarbeiter sowie Entwickler, die in der Cloud programmieren.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Großes 15,6-Zoll-Display für die Programmierung in mehreren Fenstern und Multitasking
✅ Lässt Browser-IDEs und Linux-Container reibungslos laufen
✅ Leicht + lange Akkulaufzeit
✅ Kostengünstige, programmierfreundliche Option
✅ Ideal für Arbeitsabläufe in der Web- und Cloud-Entwicklung
|❌ ChromeOS schränkt einige native Desktop-Apps ein
❌ Nicht ideal für GPU-intensive Anwendungen
Fazit:
The Acer Chromebook Plus 515ist ideal fürCloud-Entwickler, Webprogrammierer, und Studierende, denen Geschwindigkeit, Einfachheit und Mobilität. Dank Linux-Container-Unterstützung, hoher Leistung und einem großen Bildschirm bewältigt es mühelos Browser-IDEs, Remote-Programmierung und ressourcenschonende Programmieraufgaben.
12. ASUS ZenBook 14 OLED [Der beste Laptop für anspruchsvolle Büro- und Programmieraufgaben]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Intel Core i7 / i9
|GPU
|NVIDIA RTX 4060 (optional)
|RAM
|16–32 GB
|Lagerung
|1 TB SSD
|Anzeige
|14–16″ OLED (FHD / 4K)
|Anschlüsse
|USB-C, HDMI, SD-Kartensteckplatz
|OS
|Windows 11 Home
|Besondere Merkmale
|OLED-Display, hochwertige Verarbeitung, lange Akkulaufzeit im optimierten Modus
The ASUS ZenBook 14 OLED ist für Entwickler und Fachleute konzipiert, die viele Stunden damit verbringen Programmieren, Debuggen und Multitasking über mehrere IDEs und Browserfenster hinweg. Das OLED-Display bietet einen hohen Kontrast, atemberaubende Bildschärfe und schont die Augen, wodurch es sich ideal für bildintensive Arbeiten eignet. In Kombination mit leistungsstarker Intel Core i7/i9-Prozessoren (und optional eine RTX 4060-Grafikkarte), es bewältigt große Quellcodes, Simulationen und GPU-gestützte Arbeitsabläufeganz mühelos.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Das atemberaubende OLED-Display verringert die Ermüdung der Augen
✅ Hervorragend geeignet für Multitasking und große Projekte
✅ Hochleistungs-CPU + optionale RTX-GPU für anspruchsvolle Entwicklungsaufgaben
✅ Tolle Tastatur + hochwertige Verarbeitung
✅ Beeindruckende Akkulaufzeit und Mobilität für produktives Arbeiten auch unterwegs
|❌ Schwerer als ultraportable Laptops
❌ Premium-Preisklasse
The ASUS ZenBook 14 OLED ist eine leistungsstarke Wahl für Ingenieure und Entwickler, die mit hohen Arbeitslasten, GPU-gestützten Aufgaben, Simulationen, umfangreichen Codebasen oder Mehrfachmonitor-Konfigurationen arbeiten.
Fazit:
If Portabilitätor HaushaltWenn das Ihre Priorität ist und Ihr Arbeitsschwerpunkt auf der Web-, Mobil- oder Backend-Entwicklung liegt, ist ein leichterer und kostengünstigerer Laptop möglicherweise die bessere Wahl.
13. Microsoft Surface Laptop 5 [Der beste Laptop für Programmierer und Produktivität]
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|Technische Daten
|Details
|CPU
|Intel Core i5 / i7 (12. Generation)
|GPU
|Integrierte Intel Iris Xe-Grafikkarte
|RAM
|8–32 GB
|Lagerung
|256 GB – 1 TB SSD
|Anzeige
|13,5″ / 15″ PixelSense (2256×1504 / 2496×1664)
|Anschlüsse
|USB-C, USB-A, Kopfhöreranschluss, Surface Connect
|OS
|Windows 11 Home / Pro
|Besondere Merkmale
|Hervorragende Tastatur und präzises Trackpad, Linux-Kompatibilität bei vielen Modellen
Beim Microsoft Surface Laptop 5 steht Komfort und Produktivität – ideal für Entwickler, die sich auf das Schreiben, Programmieren und Multitasking konzentrieren in verschiedenen IDEs. Sein PixelSense-Display sorgt für eine gestochen scharfe Textdarstellung und präzise Farbwiedergabe, was die Lesbarkeit von Dokumentationen und die Arbeit in mehreren Programmierfenstern verbessert. Die Tastatur und das Precision-Trackpad gehören zu den besten der Branche und machen auch lange Entwicklungssitzungen zu einem Kinderspiel.
|Vorteile
|Nachteile
|✅ Komfortable Tastatur und präzises Trackpad für lange Programmier-Sessions
✅ Das scharfe PixelSense-Display verbessert die Lesbarkeit in IDEs
✅ Hohe Single-Thread-CPU-Leistung für Builds und Interpreter
✅ Schlankes Gehäuse aus hochwertigem Aluminium mit einer guten Auswahl an Anschlüssen
✅ Lange Akkulaufzeit für einen ganzen Tag Programmieren
|❌ Begrenzte GPU-Leistung (nicht ideal für grafikintensive Aufgaben)
The Microsoft Surface Laptop 5 ist ideal für Entwickler, denen Tippkomfort, Mobilität und eine klare Bildschirmdarstellung besonders wichtig sind. Es zeichnet sich aus durch produktivitätsorientierte Programmierumgebungen, ideal für Studierende und Berufstätige, die Interpreter und Compiler nutzenundSkriptsprachen.
Fazit:
Microsoft Surface Laptopglänzt fürtägliche Programmieraufgaben dank seiner Akkulaufzeit, seiner hochwertigen Haptik sowie seiner hervorragenden Tastatur und seines Trackpads.
Laptop-Spezifikationen für die Programmierung
Bei der Auswahl des richtigen Laptops für die Programmierung im Jahr 2025 sollte man sich weniger auf auffällige Marketingbegriffe konzentrieren, sondern vielmehr auf Leistungskomponenten die sich direkt auf Ihren Arbeitsablauf auswirken. Ein guter Entwicklungs-Laptop sollte Code schnell kompilieren, mehrere Anwendungen reibungslos ausführen, Unterstützungexterne Monitoreund halten einen ganzen Tag lang, ohne dass sie wieder aufgeladen werden müssen.
Ganz gleich, ob Sie Webanwendungen entwickeln, APIs testen, virtuelle Maschinen ausführen oder mit KI-Modellen experimentieren – die richtige Kombination aus CPU, Arbeitsspeicher, Speicherplatz und Bildschirmqualität entscheidet darüber, wie effizient das Programmieren für Sie sein wird – vor allem, wenn Sie auch die VPN zum Schutz vor DDoS-Angriffen damit Ihre Arbeit sicher bleibt.
Bei der Auswahl eines Laptops für die Programmierung kommt es vor allem auf Folgendes an:
1. Prozessor (CPU)
Der Prozessor ist der Kernstück eines Entwicklungsworkflows. Sie bestimmt, wie schnell Ihr Code kompiliert wird und wie flüssig Ihre IDE läuft.
- Mindestniveau (geeignet für Schüler/Anfänger): Intel Core i5 / Ryzen 5 / Apple M3
- Empfohlen (für Profis/Multitasking): Intel Core i7 / Ryzen 7 / Apple M4 Pro
Warum das wichtig ist:Schnellere CPUsdie Kompilierungszeiten verkürzen und die Leistung beim Ausführen verbessern lokale Server, Docker-Container oder Emulatoren.
2. RAM (Arbeitsspeicher)
Auswirkungen auf den ArbeitsspeicherMultitasking; je mehr Apps und Tabs du geöffnet hast, desto mehr Arbeitsspeicher benötigst du.
- Mindestens: 8 GB
- Empfohlen: 16 GB
- Am besten geeignet für hohe Auslastung (VMs, KI, Android Studio): 32 GB und mehr
Wenn SieVS Code, Chrome, eine Datenbank und Docker, dann nimm16 GB oder mehr.
3. Speicher (SSD)
SSD istnicht optional. Verzichte gänzlich auf Laptops mit Festplatte.
Solid-State-Laufwerke mit Non-Volatile Memory Expressbieten diehöchste Lese-/Schreibgeschwindigkeiten (ideal für große Projektdateien).
- Mindestens: 256 GB
- Empfohlen: 512 GB – 1 TB SSD mit Non-Volatile Memory Express (vor allem bei Verwendung von Docker oder mehreren IDEs)
4. Grafik (GPU)
Sie benötigen nur dann eine dedizierte GPU, wenn Sie in folgenden Bereichen arbeiten:
- Spieleentwicklung (Unity/Unreal)
- Maschinelles Lernen/Datenwissenschaft
- 3D-Modellierung oder GPU-beschleunigte Arbeitslasten
Achten Sie bei diesen Feldern auf Folgendes:
- NVIDIA RTX 4050 oder besseroderGPU der Apple M-Serie
5. Bildschirmgröße und -qualität
Ein besseres Display verbessert Lesbarkeit während langer Programmier-Sessions.
- Mindestens: 14 Zoll FHD (1920 × 1080)
- Empfohlen: 14–16 Zoll QHD oder OLED für gestochen scharfen Text und präzise Farbwiedergabe
6. Akkulaufzeit
- Gute Akkulaufzeit:8–12 Stunden
Laptops mitIntel Core Ultra or Apple Silicon bieten die beste Effizienz.
7. Anschlüsse und Konnektivität
Programmierer benötigen Unterstützung bei externe Monitore and schnelle Datenübertragung.
Achten Sie auf:
- USB-C / Thunderbolt
- HDMI (für Monitore)
- Wi-Fi 6 / 6E
- SD-/MicroSD-Kartensteckplatz (optional, aber praktisch)
8. Technische Daten des Programmier-Laptops
|Komponente
|Minimal (Gut für Anfänger)
|Empfohlen (Ideal für Profis)
|CPU
|Intel Core i5 / Ryzen 5 / Apple M3
|Intel Core i7 / Ryzen 7 / Apple M4 Pro
|RAM
|8 GB
|16 GB – 32 GB
|Lagerung
|256 GB SSD
|512 GB – 1 TB NVMe-SSD
|GPU
|Integrierte Intel Iris Xe / Apple M-Serie
|NVIDIA RTX 4050 oder eine GPU der Apple M-Serie
|Anzeige
|14 Zoll FHD (1080p)
|14–16 Zoll QHD / OLED
|Akkulaufzeit
|6–8 Stunden
|10–12 Stunden
|Anschlüsse
|USB-A + USB-C
|USB-C + Thunderbolt + HDMI
Mein Fazit zu den besten Laptops für die Programmierung
Wenn du es mit dem Programmieren ernst meinst, sollte der richtige Laptop zu deinem Technologie-Stack, deinen Arbeitsanforderungen und deinen Mobilitätsbedürfnissen passen. Hier ist meine Empfehlung je nach Anwendungsfall:
- Für Leistung auf Workstation-Niveau → ASUS ROG Strix G18. CPU/GPU in Desktop-Qualität und hervorragende Kühlung für große Systeme, virtuelle Maschinen, Unreal/Unity und maschinelles Lernen.
- Für erstklassige Entwicklung im Alltag → Dell XPS 16. Ein elegantes Gehäuse und ein hervorragendes Display mit reichlich Leistung für lange IDE-Sitzungen und Mehrfachmonitor-Konfigurationen.
- Für preisgünstige Mobilität → Acer Swift X 14. Leicht, schnell und preiswert; ideal für Studenten, Webentwicklung und einfache GPU-Aufgaben für unterwegs.
- Für iOS-/macOS-Entwickler → MacBook M4 Pro. Leise Geschwindigkeit, hervorragende Akkulaufzeit und reibungslose Xcode-Arbeitsabläufe.
- Für höchsten Schreibkomfort unter Linux → Lenovo ThinkPad X1 Carbon 13. Generation. Ultraleicht, fantastische Tastatur und reibungslose Linux-/Dual-Boot-Unterstützung.
- Für Creator/ML- und 3D-Pipelines → MSI Creator Z17 HX Studio or ASUS ProArt. Farbgenaue Bildschirme, hohe RAM-Kapazitäten und leistungsstarke Grafikkarten.
- Für flexibles Notieren und Präsentieren → HP Spectre x360 14. Klappbares Design mit einem großen OLED-Display für gut lesbare Codes.
- Für Cloud-First-Programmierung → Acer Chromebook Plus 515. Schnelles, sicheres ChromeOS mit Linux-Containern und einem großzügigen 15,6-Zoll-Bildschirm.
Ganz gleich, welchen Weg Sie einschlagen – Web, Mobile, Datenverarbeitung, Spieleentwicklung oder KI – die oben aufgeführten Modelle bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung, Wärmeentwicklung, Akkulaufzeit und Ergonomie. Entscheiden Sie sich zunächst nach Ihrer Arbeitslast und dann nach der Bauform; das richtige Modell sorgt für kurze Kompilierungszeiten und hilft Ihnen, lange konzentriert zu bleiben.
Häufig gestellte Fragen
Der beste Laptop zum Programmieren im Jahr 2025 ist der ASUS ROG Strix G18, dank seines Intel i9-Prozessors, der RTX-GPU und der hervorragenden Kühlleistung. Es eignet sich perfekt für anspruchsvolle Arbeitsabläufe wie Spieleentwicklung, KI-Projekte und umfangreiche Code-Kompilierungen, ohne dabei ins Schwitzen zu geraten.
Man braucht nicht immer einen leistungsstarken Laptop zum Programmieren, aber das hängt von der jeweiligen Arbeit ab. Einfache Programmieraufgaben oder Webentwicklung laufen problemlos auf Prozessoren der Mittelklasse, während Spieleentwicklung, KI oder rechenintensive Kompilieraufgaben von leistungsstärkeren Chips wie dem Intel i7 oder dem Apple M4 Pro profitieren.
Wählen Sie einen Laptop, der ein ausgewogenes Verhältnis zwischen CPU-Leistung, Arbeitsspeicher (mindestens 16 GB) und Akkulaufzeit bietet. Ein hochwertiges Display und eine komfortable Tastatur sind ebenfalls unerlässlich für lange Programmier-Sessions und um die Produktivität aufrechtzuerhalten.
The Lenovo ThinkPad X1 Carbon 13. Generation ist aufgrund seines leichten Designs, seiner hervorragenden Tastatur und seiner Linux-freundlichen Leistung der beste Laptop für die Python-Entwicklung. Er eignet sich perfekt für die Skripterstellung, die Backend-Entwicklung und die Arbeit in virtuellen Umgebungen.
Ein MacBook eignet sich besser für die Entwicklung von iOS- und plattformübergreifenden Apps, während Windows-Laptops eine größere Softwarekompatibilität bieten. Beide sind eine ausgezeichnete Wahl – es hängt hauptsächlich von Ihren bevorzugten Entwicklungstools und Ihrem Arbeitsablauf ab.
Welches Betriebssystem sich am besten zum Programmieren eignet, hängt von Ihrer Umgebung ab: macOS bietet UNIX-basierte Stabilität, Windows unterstützt die größte Auswahl an Tools und Linux bietet unübertroffene Flexibilität. Die meisten Entwickler nutzen ein Dual-Boot-System oder virtuelle Maschinen, um das Beste aus allen Welten zu vereinen.