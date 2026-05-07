Die besten Joysticks für den PC im Jahr 2025: Präzision auf Knopfdruck

Sich das Der beste Joystick für den PC revolutioniert Ihr Simulationserlebnis auf eine Weise, mit der herkömmliche Controller einfach nicht mithalten können. Tastatur- und Mauskonfigurationen bieten zwar grundlegende Eingabemöglichkeiten, doch fehlt ihnen die intuitive Bedienung, Präzision und das intensive Spielgefühl, das ein guter Flugstick bietet.

Ich habe Foren durchforstet, eingefleischte Simulationsfans befragt und die technischen Daten Dutzender Modelle miteinander verglichen. Eines ist dabei glasklar: Nicht alle Steuerungen für Flugsimulatoren bieten die nötige Präzision, Langlebigkeit oder Realitätsnähe die jeder Pilot braucht. Manche wirken sogar eher wie Spielzeug als wie Werkzeuge.

Ich spreche von:

Wackelige Konstruktionen

Ungenaue Sensoren

Begrenzte Anpassungsmöglichkeiten

Überteuerte heiße Kartoffeln

Ich habe die Spitzenreiter nach Preis, Verarbeitungsqualität und Funktionen (einsteigerfreundliche Optionen für Ausrüstung auf Elite-Niveau, (alles ist abgedeckt). Wenn du mehr als nur unzuverlässige Spiele suchst, habe ich genau das Richtige für dich.

Am Ende wirst du genau wissen, welcher Joystick dir die ultimative Steuerung bietet.

Unsere Top-Empfehlungen für PC-Joysticks

Die besten PC-Joysticks umwandeln wie man fliegt, kämpft oder farmt. Nach Prüfung verschiedener Faktoren wie Präzision, Langlebigkeit, Ausstattung und Preis-Leistungs-Verhältnis habe ich in den wichtigsten Kategorien folgende Spitzenprodukte ermittelt:

Thrustmaster T-Flight Hotas X – Der beste Joystick für den PC insgesamt, der mit einem abnehmbaren Gashebel ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und solide Leistung für die meisten Flugsituationen bietet Logitech Extreme 3D Pro – Der beste preisgünstige Joystick, der zuverlässige Leistung für Einsteiger zu einem unschlagbaren Preis bietet Victrix Pro FS-12 – Der beste Fight Stick für Arcade- und Kampfspiel-Fans, ausgestattet mit hochwertigen Komponenten und in Turnierqualität gefertigt

Als Nächstes: Ausführliche Testberichte, Leistung in der Praxis, Rudersteuerung und welcher Joystick am besten passt deinCockpit

Die 9 besten Joysticks für PC-Fans

Wenn du fliegen, kämpfen oder farmen willst wie nie zuvor, kann der richtige Joystick den entscheidenden Unterschied ausmachen. Vergiss unpräzise Eingaben und wackelige Konstruktionen – diese neun Modelle sorgen für echte Präzision und ein intensives Spielerlebnis:

1. Thrustmaster T-Flight Hotas X [Bester Joystick für den PC insgesamt]

Technische Daten Details Typ HOTAS (abnehmbares Gas- und Steuerknüppelsystem) Kompatibilität PC, PS3 (modellspezifisch) Konnektivität USB-A Sensortyp Potentiometer Schwerpunkte 5 (X, Y, Z/Ruder mit Drehung am Steuerknüppel, Gashebel, Ruder mit Wippe/Hebel am Gashebel) Schaltflächen 12 Programmierbar HAT Switches 1 (8-Kanal-POV) Drosselklappe Separater Hebel, abnehmbar Abmessungen (BxHxT) Ca. 24,2 x 26,5 x 26,4 cm Gesamtgewicht ca. 2,0 – 2,2 kg / 4,4 – 4,8 lbs Besondere Merkmale Einstellbarer Steuerknüppelwiderstand, arretierbares Dreh-Ruder, beschwerter Sockel, interner Speicher, Plug & Play

The Thrustmaster T-Flight Hotas X trifft genau die richtige Balance zwischen Preis, Leistung und Zugänglichkeit. Es ist ein fantastischer Einstieg in die Welt der HOTAS-Steuerungen für alle, die von einem Gamepad oder einem einfachen Steuerknüppel umsteigen.

The abnehmbarer Gashebel ist ein herausragendes Merkmal. Sie können ihn für kompakte Schreibtischkonfigurationen angeschlossen lassen oder abnehmen, um ein Cockpit-Layout nachzubilden, wobei dazwischen Platz für Ihre Tastatur bleibt. Die Einrichtung erfolgt per Plug-and-Play und umfasst 12 programmierbare Tasten sowie 5 Achsen, darunter eine Drehroder für die Giersteuerung (die Sie sperren können, wenn Sie lieber den Gashebel oder die Pedale verwenden).

Obwohl der Stick aus Kunststoff besteht, fühlt er sich dennoch robust genug für den regelmäßigen Sim-Einsatz an. Mir ist allerdings ein leichtes Knarren oder ein kleines Tote Zone nahe der Mitte, aber solange man kein hochpräzises Flugzeug fliegt, stört das nicht. Und ja, es nutzt potentiometer sensors … für die Rudersteuerung anstelle des Hall-Effekts, aber das ist in dieser Preisklasse üblich und für Gelegenheits- und fortgeschrittene Simulator-Fans mehr als ausreichend.

Außerdem erhalten Sie praktische Extras wie interner Speicher um Tastenbelegungen zu speichern und die Kompatibilität mit vielen Spielen von Anfang an zu gewährleisten.

Vorteile Nachteile ✅ Abnehmbarer Gashebel für eine flexible Cockpit-Anordnung ✅ Plug & Play mit umfassender Spielkompatibilität ✅ Einstellbarer Widerstand zur individuellen Anpassung des Spielgefühls ✅ Beschwerter Sockel für zusätzliche Stabilität ✅ Das arretierbare Drehroder bietet Möglichkeiten zur Giersteuerung ✅ Der interne Speicher speichert die Tastenbelegungen ❌ Kunststoffausführung wirkt unter Belastung weniger hochwertig

Zusammenfassung: Der T-Flight Hotas X bietet eine unschlagbare Kombination aus unverzichtbaren HOTAS-Funktionen und einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und ist damit der ideale Einstieg für die meisten angehenden Piloten.

2. Logitech Extreme 3D Pro [Der beste preisgünstige Joystick]

Technische Daten Details Typ Steuerknüppel Kompatibilität PC (Windows Vista/7/8/10/11*) Konnektivität USB-A Sensortyp Potentiometer Schwerpunkte 4 (X, Y, Z/Twist-Ruder, Gashebel) Schaltflächen 12 Programmierbar HAT Switches 1 (8-Kanal-POV) Drosselklappe Integrierter Schieberegler Abmessungen (H x B x T) ca. 21,3 x 22,4 x 23,4 cm Gewicht ca. 1,0 – 1,2 kg / 2,2 – 2,7 lbs Besondere Merkmale Gewichtete Basis, Schnellfeuer-Abzug, geformter Griff, als klimaneutral zertifiziert

The Logitech Extreme 3D Pro hat sich seinen Platz als erste Wahl unter den preisgünstigen Joysticks verdient. Ich habe ihn schon unzähligen Einsteigern empfohlen, weil er die Steuerung und das Spielerlebnis spürbar verbessert – und das alles für unter 40 Dollar.

Trotz des Preises bietet es jede Menge nützliche Funktionen: 12 programmierbare Tasten, der8-fach-HAT-Schalter zum Wechseln der Ansicht oder der Waffe sowie ein Drehroder im Stick integriert. Es gibt sogar einen Gashebel auf der Basis, die zwar einfach gehalten ist, aber die Geschwindigkeitsanpassungen für das Gelegenheitsfliegen abdeckt.

Die Haptik hat mich überrascht. Es ist zwar alles aus Kunststoff, aber die geformter Griff ist bequem und die gewichtete Basis sorgt dafür, dass es bei schnellen Kurven sicher auf der Straße bleibt. Außerdem ist es plug-and-play, das mit den meisten Windows-Konfigurationen reibungslos funktioniert. Logitechs klimaneutral Die Zertifizierung ist ebenfalls ein schöner, moderner Akzent.

Natürlich gibt es auch Abstriche. Wie die meisten Controller dieser Preisklasse nutzt er Potentiometer, die sich mit der Zeit abnutzen können und zu Problemen wie Steuerungsabweichungen oder Ausschlagspitzen führen können. Der Gashebel ist nicht so ausgefeilt wie bei kompletten HOTAS-Konfigurationen und wurde eindeutig dafür konzipiert, für Rechtshändernur.

Dennoch ist dieser Joystick eine gute Wahl für den Einstieg in die Flugsimulation, da er ein geringes Risiko bei hohem Ertrag bietet.

Vorteile Nachteile ✅ Unter 40 Dollar – unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis bei der Flugsteuerung ✅ Dreh-Ruder + Gashebelin einer Einheit ✅ Angenehmer Griff mit einem stabilen, beschwerten Sockel ✅ 12 Tasten + HAT-Schalter die grundlegenden Simulationsanforderungen abdecken ✅ Plug-and-Play auf den meisten Windows-PCs ✅ Als klimaneutral zertifiziert ❌ Potentiometer kann sich mit der Zeit zersetzen

Zusammenfassung:Der Logitech Extreme 3D Pro ist der Inbegriff eines preisgünstigen Joysticks, der die wichtigsten Flugsteuerungen und eine ordentliche Leistung zu einem unschlagbaren Preis bietet, ideal für Einsteiger einen ersten Versuch in der Simulation wagen.

Technische Daten Details Typ Arcade-Fightstick ohne Hebel Kompatibilität PS5, PS4, PC (Windows 10/11) Konnektivität Kabelgebunden (3 m langes, abnehmbares, geflochtenes USB-C-zu-USB-A-Kabel) Sensortyp Digital (Drucktaster) Schwerpunkte k. A. (Richtungs-Tasten) Schaltflächen 12 Sanwa Denshi (8x 30 mm (Bewegung), 4x 24 mm (Richtung)) HAT Switches N/A Drosselklappe N/A Abmessungen (L x B x H) ca. 41,3 cm × 28 cm × 5,7 cm Gewicht ca. 7,8 lbs / 3,5 kg Besondere Merkmale Gehäuse aus Flugzeugaluminium, Sanwa-Tasten, Handgelenkauflage, Quick-Mod-Panel, RGB-Beleuchtung, Touchpad, Turnier-Sperre, 3,5-mm-Klinkenstecker, 5 ms Latenz

The Victrix Pro FS-12 ist eine kompromisslose Waffe, die für die Dominanz im Wettkampf entwickelt wurde. Als jemand, der sowohl Stick- als auch Hebel-lose Layouts ausprobiert hat, kann ich sagen, dass dieses Modell Präzision auf Spitzenniveau, vorausgesetzt, du bist bereit, es zu meistern.

Its hebellose Bauweise ersetzt den Joystick durch äußerst reaktionsschnelle Sanwa-Tasten zur Richtungssteuerung. Diese Konfiguration ist bei korrekter Ausführung schneller und präziser. Die Gehäuse aus Flugzeugaluminium verleiht ihm eine unverwüstliche, hochwertige Haptik, die auch bei noch so intensiven Spielen stabil bleibt.

Überall finden sich raffinierte Details: ein 6,28° Handgelenksneigung für ergonomischen Komfort, ein Schaumstoff-Sitzkissen für lange Sitzungen und ein Schnellzugriff auf das Mod-Panel zum Austauschen von Komponenten. Die RGB-Akzente, 5 ms Eingangsverzögerungund Turnierfunktionen (wie Tragegriffe und Sperrmodi) runden das professionelle, e-Sport-taugliche Paket ab.

Gegen€399, diesFight Stick ist eine Investition. Es gibt zwar ein paar kleine Macken, wie zum Beispiel keine speziellen L3/R3-Tasten (sie sind neu belegt) und nur begrenzter Platz für Modifikationen, die angeschraubt werden.

Wenn du es jedoch mit Kampfspielen ernst meinst und einen Joystick in Profiqualität suchst, der auf Langlebigkeit und Siege ausgelegt ist, ist der FS-12 kaum zu übertreffen.

Vorteile Nachteile ✅ Flugzeugaluminium – erstklassige Langlebigkeit ✅ Sanwa-Tasten + 5 ms Latenz – für den Wettkampf entwickelt ✅ Handgelenkschiene + Schaumstoffpolster – bequem auch bei längerem Spielen ✅ Mod-fähig mit leicht zugänglicher Abdeckung ✅ Plattformübergreifend – läuft auf PS5, PS4 und PC ❌ Kleinere Macken – neu belegte Tasten, Modding-Einschränkungen

Zusammenfassung: Der Victrix Pro FS-12 ist ein kompromissloser, turniertauglicher Fightstick ohne Hebel, der sich durch außergewöhnliche Verarbeitungsqualität und Leistung für ambitionierte Fighting-Game-Spieler auszeichnet.

4. Logitech G X56 [Bester Joystick mit Gashebel]

Technische Daten Details Typ HOTAS (separate Gashebel und Steuerknüppel) Kompatibilität PC (Windows 7/8.1/10/11) Konnektivität 2x USB-A 2.0 Sensortyp Hall-Effekt (Neigung/Roll), Potentiometer (andere Achsen) Schwerpunkte Insgesamt 13 (inkl. Mini-Sticks, Drehregler, Doppelgashebel) Schaltflächen 31 Programmierbar HAT Switches 5 Drosselklappe Unabhängige Doppelgasgriffe mit einstellbarer Reibung und Arretierung Abmessungen Stiel: 18,5 × 22,5 × 26,6 cm / Griff: 18,5 × 22,5 × 17 cm Gewicht ca. 2,3 kg (insgesamt) Besondere Merkmale Über 189 programmierbare Eingänge, Mini-Analogsticks (6DoF), RGB-Beleuchtung, einstellbarer Widerstand (4 Federn), Logitech-Software

The Logitech G X56 HOTAS ist eine funktionsreiche Lösung, die sich an passionierte Simulationspiloten und Raumfahrtkommandanten richtet. Ich habe gesehen, wie sie in Spielen wie Elite Dangerous and Star Citizen, wo dessen189+ programmierbare Eingänge macht es zu einem Kraftpaket für benutzerdefinierte Steuerungsschemata.

Dazu gehörenDoppeldrosselklappen, ideal für mehrmotorige Flugzeuge oder Raumfahrzeuge. Sie können die Reibung einstellen und sie bei Bedarf arretieren. Der Steuerknüppel unterstützt 6-Achsen-Steuerung, mit Mini-Daumensticks für Seitwärtsbewegungen und Drehungen – ein Muss für Weltraumsimulationen. Logitechs Einsatz von Hall-Sensoren Da die Hauptachsen des Joysticks genau dort Präzision bieten, wo es am wichtigsten ist, gehört er zweifellos zu den besten Gaming-Zubehörteilen, die man sich wünschen kann.

Es ist auchVR-kompatibel, dank der intuitiven Tastenanordnung und der lebendigen RGB-Beleuchtung. Außerdem bietet das einstellbares Federsystem ermöglicht es Ihnen, den Widerstand des Joysticks genau auf Ihren Griff abzustimmen.

Aber ich habe gesehen, dass Nutzer berichten, Phantom-EingängeundAusfälle der Torsionsachse, obwohl diese in neueren Geräten angeblich verbessert wurden.

Vorteile Nachteile ✅ Über 189 programmierbare Steuerungen ✅ Doppelte Gashebel mit Reibungsbremse/Arretierung ✅ Mini-Sticks für vollständige 6DoF-Steuerung ✅ Hall-Sensoren an den Hauptachsen ❌ Fühlt sich für ein Premium-Gerät zu plastisch an

Zusammenfassung: Die Logitech G X56 bietet für ihren Preis eine beispiellose Anzahl an Bedienelementen und Funktionen, doch mögliche Qualitätsprobleme machen den Kauf zu einem Risiko.

Technische Daten Details Typ Flugsteuerhebel mit integriertem Schubregler Kompatibilität PC Konnektivität USB Sensortyp Hall-Effekt (H.E.A.R.T.) auf allen Achsen Schwerpunkte X, Y, Z (Drehen), Schub, Mini-Stick, Daumenrad Schaltflächen 21 Aktionstasten + 2 Trigger HAT Switches 2 Drosselklappe Integrierter Hebel Abmessungen Nicht offiziell gelistet Gewicht Nicht offiziell gelistet Besondere Merkmale H.E.A.R.T.-Sensoren, Mini-Stick, Daumenrad, kompatibel mit dem Ökosystem

The Thrustmaster Sol-R1setztHall-Effekt-Präzision in einer platzsparenden Ausführung, die speziell auf Piloten von Weltraumsimulationen und Cockpit-Minimalisten. Jede Hauptachse läuft auf magnetische H.E.A.R.T.-Sensoren, die langfristige Genauigkeit ohne Drift bieten – ein gewaltiger Fortschritt gegenüber Potentiometer-Sticks.

With Insgesamt 44 Eingaben… mit 21 Tasten, 2 Triggern, zwei HATs, einem Mini-Stick und einem Daumenrad ist es bereit, deine Tastatur in komplexen Spielen wie Star Citizen or Elite Dangerous. Dieintegrierter Schubhebel bietet die volle HOTAS-Funktionalität in einem eleganten Gerät.

Ich finde es besonders ideal für beengte Platzverhältnisse oder für alle, die Dual-Stick (HOSAS) ohne dass ein separater Gashebel erforderlich ist. Die Haptik ist hochwertig, die Reaktion auf Eingaben ist präzise, und es lässt sich gut mit anderen Thrustmaster-Geräten im Ökosystem kombinieren.

At etwa 220 Dollar… ist es teurer als Einsteigermodelle. Das Der Drehzahlbereich ist begrenzt im Vergleich zu speziellen Geräten, und es ist Nur für PC, daher müssen Konsolenbenutzer sich anderweitig umsehen.

Vorteile Nachteile ✅ Hall-Sensoren – Präzision ohne zeitliche Abweichung ✅ Integrierte Drosselklappe – All-in-One-Lösung mit platzsparendem Design ✅ Insgesamt 44 Eingaben – ideal für komplexe Weltraumsimulationen ✅ Mini-Stick + Daumenrad – zusätzliche Steuerachsen ✅ Bequeme, solide Konstruktion ❌ Höherer Preis als die meisten Mittelklasse-Sticks

Zusammenfassung: Der Thrustmaster Sol-R1 nutzt die robuste Hall-Effekt-Technologie für eine präzise, driftfreie Steuerung und ist damit eine hervorragende, wenn auch kostspielige Komplettlösung für passionierte Weltraumsimulationspiloten.

6. Thrustmaster T16000M FCS HOTAS [Der beste Joystick für Linkshänder]

Technische Daten Details Typ HOTAS (separate Gashebel und Steuerknüppel) Kompatibilität PC (Windows Vista/7/8/10/11) Konnektivität USB-A (separate Kabel) Sensortyp Hall-Effekt (X/Y), Potentiometer (Z/Dreh- und Gashebel) Schwerpunkte 9 Insgesamt Schaltflächen 30 insgesamt (16 Steuerknüppel, 14 Gashebel) HAT Switches 2 (8-Wege-POV für Steuerknüppel und Gashebel) Drosselklappe TWCS mit S.M.A.R.T.-Schienen, Mini-Stick, Paddel Abmessungen Maße: 21,4 x 22,0 x 24,2 cm Gewicht Gewicht: ~1,32 kg Besondere Merkmale Beidhändiges Design, T.A.R.G.E.T.-Software, kompatibel mit dem Ökosystem

The T16000M FCS HOTASist dasdie erste Wahl für linkshändige Simmer, und das nicht nur, weil es technisch funktioniert. Es ist eigentlich Beidhändig. Durch Austauschen von drei Komponenten lässt sich der Griff für die linke Hand anpassen, sodass Linkshänder volle ergonomische Kontrolle haben.

Der StockHall-Sensoren auf der X- und Y-Achse sorgen für eine gleichmäßige, driftfreie Präzision, die in dieser Preisklasse herausragend ist. Außerdem erhalten Sie eine separater Gashebel with S.M.A.R.T.-Schienenverkehrstechnik, dazu 30 programmierbare Tasten, zwei POV-HATs, ein Paddle und ein Mini-Stick für zusätzliche Steuerachsen.

The Z-Achsen-Drehroder Der Gashebel am Steuerknüppel funktioniert über ein Potentiometer und ist dafür bekannt, dass er mit der Zeit an Leistung verliert. Auch die Gashebel-Führungsschienen fühlen sich direkt nach dem Auspacken oft schwergängig an und müssen unter Umständen nachgeschmiert werden.

Vorteile Nachteile ✅ Wirklich beidhändig – ideal für Linkshänder ✅ Präzise Hall-Sensoren – driftfrei in X/Y-Richtung ✅ Vollständige HOTAS-Konfiguration – solides Preis-Leistungs-Verhältnis im mittleren Segment ✅ Viele Beiträge – 30 Tasten, 9 Achsen, zwei HATs ✅ T.A.R.G.E.T.-Software – erweiterte Programmierunterstützung ❌ Drehroder anfällig für Ausfälle (potentiometerbasiert)

Zusammenfassung: Der Thrustmaster T16000M FCS HOTAS ist die erste Wahl für linkshändige Simulator-Fans, die ein komplettes HOTAS-Setup benötigen. Er bietet präzise Hauptachsen, wird jedoch durch einen unzuverlässigDrehroder.

7. Turtle Beach VelocityOne Flightstick [Der beste Joystick für Luft- und Weltraumkampfsimulationen]

Technische Daten Details Typ Flugsteuerhebel mit integrierten Hebeln Kompatibilität Xbox Series X/S, Xbox One, PC (Windows 10/11) Konnektivität USB-C auf USB-A (3 m langes Kabel) Sensortyp Berührungslose Sensoren (wahrscheinlich Hall-Effekt) Schwerpunkte 8 (X, Y, Z/Twist, 2 Hebel, Nano-Trim-Rad, POV-Achsen) Schaltflächen 27 Programmierbar HAT Switches 1 digitaler 8-Kanal-Eingang, 1 analoger POV-Eingang Drosselklappe Doppelte integrierte Hebel (Gas/Klappen) Abmessungen 1,95 m x 2,60 m x 2,76 m Gewicht 820 g Besondere Merkmale OLED-Display, Einstellrad, Touchpad, Scrollrad, RGB-Beleuchtung, Pro-Aim-Modus, 3,5-mm-Audiobuchse, Bluetooth-App

The VelocityOne Flightstick ist ein mutiger erster Schritt von Turtle Beach in die Welt der Simulationen und bietet Fans von Hybrid-Luft- und Weltraumsimulationen überraschende Innovationen. Was mir dabei am meisten aufgefallen ist, sind die OLED-Display and Konfigurationsrad, sodass du Einstellungen anpassen kannst, ohne das Spiel verlassen zu müssen.

Es ist vollständigbeidhändig, mit einer wendbaren Handballenauflage, Doppelhebel für Gashebel/Klappen, Touchpad-Sensorund einNano-Trimmscheibe zur Feinabstimmung. Fügen Sie hinzu berührungslose Sensoren für die Hauptachsen, und dieser Controller wird zu einer überzeugenden plattformübergreifenden Option, insbesondere für Xbox-Nutzer.

Allerdings ist dieDie Spannung der Stange ist sehr hoch, was eine präzise Steuerung erschweren kann, und die leichter Sockel kann sich bei aggressiver Nutzung lösen.

Vorteile Nachteile ✅ OLED-Display – Anpassungen in Echtzeit während des Spiels ✅ Beidhändiges Design – ideal für jeden Nutzer ✅ Hohe Eingabeanzahl – 27 Tasten + 8 Achsen ✅ Xbox + PC-kompatibel – Plug-and-Play-Unterstützung ✅ Innovative extras – Trimmrad, RGB, Pro-Aim-Modus ❌ Steifer Stock kann zwar die Präzision beeinträchtigen, bietet manchen Spielern aber möglicherweise auch ein bewussteres Spielgefühl

Zusammenfassung: Der Turtle Beach VelocityOne Flightstick ist ein innovativer und mit zahlreichen Funktionen ausgestatteter Joystick, der sich ideal für Luft- und Weltraumkämpfe auf dem PC und der Xbox eignet.

8. Thrustmaster SimTask [Am besten für Bauernhof-Simulationen geeignet]

Technische Daten Details Typ Spezial-Joystick / Bedienfeld Kompatibilität PC (Windows 10/11), Xbox Series X/S Konnektivität USB-C auf USB-A Sensortyp Hall-Effekt (2 Achsen), Potentiometer (1 Achse) Schwerpunkte 3 Insgesamt Schaltflächen 33 Programmierbar HAT Switches k. A. (stattdessen Mini-Stick + Daumenrad) Drosselklappe Integrierter Hebel Abmessungen Ca. 23 x 19 x 18,5 cm Gewicht ca. 841–858 g Besondere Merkmale Kompatibel mit Farming Sim, beidhändig nutzbares Design, Plug & Play, Modus-Auslöser, kompatibel mit dem SimTask-Ökosystem

The Thrustmaster SimTask FarmStick ist eine speziell entwickelte Maschinensteuerungssystemspeziell fürSpieler von „Farming Simulator“ und Fans von Schwerlast-Simulationen. Wenn in deinem Cockpit mehr Traktoren als Raumschiffe stehen, ist das genau das Richtige für dich.

Es bietet33 programmierbare Tasten, einschließlichMini-Sticks, Daumenräder, Wippschalter und ein Handgashebel, die alle von realen Steuerelementen in der Landwirtschaft inspiriert sind. Die H.E.A.R.T.-Hall-Effekt-Sensoren auf den beiden Hauptachsen sorgen für eine gleichmäßige, präzise Steuerung, die auch auf Dauer überzeugt.

Die Einrichtung ist ganz einfach. Auf dem PC und der Xbox, Farming Simulator 22/25 erkennt den FarmStick sofort. Konsolenbenutzer sollten beachten, dass Für den FS25 ist ein Lenkrad erforderlich um die volle Kompatibilität zu aktivieren.

Der Stock istbeidhändig, mit einem komfortablen Griff und einer logischen Tastenanordnung, die echte Geräte nachahmt. In Kombination mit dem breiteren Angebot von Thrustmaster SimTask-Ökosystem, einschließlich des Lenksatzes, wird es zu einer kompletten Steuerungslösung für passionierte Simulator-Fans.

Vorteile Nachteile ✅ Für intensiven Simulator-Einsatz konzipiert – ideal für Landwirtschaft und Maschinen ✅ 33+ Eingänge – verringert die Abhängigkeit von der Tastatur ✅ Multifunktionsstift – Mini-Stick, Daumenrad, Wippschalter ✅ Präzise Achsen – Hall-Sensoren dort, wo es darauf ankommt ✅ Plug & Play mit FS22/25 ❌ Für die vollständige Kompatibilität auf Xbox ist Folgendes erforderlich: SimTask-Rad

Zusammenfassung: Der Thrustmaster SimTask FarmStick ist die ultimative Steuerungslösung für begeisterte „Farming Simulator“-Spieler und Fans von Baumaschinen und bietet unvergleichliche, spezialisierte Steuerung und ein einzigartiges Spielerlebnis.

9. Thrustmaster T-Flight Hotas One [Der beste Joystick für Flugsimulationen]

Technische Daten Details Typ HOTAS (abnehmbares Gas- und Steuerknüppelsystem) Kompatibilität Xbox Series X/S, Xbox One, PC (Windows 10/11) Konnektivität USB-A (mit abnehmbarem Kabel) Sensortyp Potentiometer Schwerpunkte 5 (X, Y, Z/Twist, Gas, Rocker Rudder) Schaltflächen 14 programmierbar (inkl. Xbox Guide/View/Menu) HAT Switches 1 Mehrfachperspektive Drosselklappe Abnehmbarer Hebel Abmessungen 26,5 x 26,4 x 24,2 cm Gewicht 2,0 – 2,6 kg Besondere Merkmale Doppeltes Ruder-System, einstellbarer Widerstand, beschwerter Sockel, offizielle Xbox-Lizenz

The T-Flight Hotas One ist eine der besten Möglichkeiten, um Stürze dich in die Flugsimulation ohne dabei das Budget zu sprengen. Es ist die erste Wahl für Einsteiger, vor allem, wenn man auf beiden Xbox und PC.

Es verfügt über eineabnehmbarer Gashebel, was eine große Flexibilität bei der Anordnung bietet. Man kann die Anordnung kompakt halten oder die Bedienelemente weiter auseinander platzieren, um ein intensiveres Spielerlebnis zu erzielen. Mit 5 Achsen, 14 Tastenund einPOV hat, es deckt alle Grundlagen für Titel wie Microsoft Flight Simulator.

Außerdem erhalten Siedoppelte Gierregelung (Drehhebel oder Kipphebel) und einstellbarer Widerstand, sodass du die Spannung ganz nach deinen Wünschen einstellen kannst. Auch die Ergonomie stimmt – der Stick liegt auch bei längeren Spielsitzungen bequem in der Hand.

Natürlich ist das ein Budget-Build. DieDie Anzahl der Schaltflächen ist begrenztDaher werden komplexere Flugzeuge wahrscheinlich eine Tastaturunterstützung erfordern, um eine optimale Steuerung im Flugsimulator zu gewährleisten.

Vorteile Nachteile ✅ Preisgünstiges HOTAS für Xbox & PC ✅ Abnehmbarer Gashebel für flexible Konfigurationen ✅ Optionen für Doppelruder (Twist oder Rocker) ✅ Bequeme Handauflage + Einstellrad für den Widerstand ✅ Plug-and-Play – läuft besonders flüssig auf der Xbox ❌ Potentiometer können verschleißenmit der Zeit

Zusammenfassung: Der Thrustmaster T-Flight Hotas One ist der ideale erste HOTAS für Fans von Flugsimulationen auf Xbox und PC und bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis zu einem sehr erschwinglichen Preis.

Wie wählt man einen PC-Joystick aus?

Die Wahl des richtigen PC-Joysticks kann Ihr Flugsimulator-Erlebnis grundlegend verändern. Ob Sie nun durch Wolken gleiten, sich im Orbit Luftkämpfe liefern oder schwere Landmaschinen steuern – verbinden Sie ihn einfach mit dem passenden Controller und erleben Sie einen deutlichen Präzisionsgewinn, Eintauchenund macht insgesamt einfach Spaß.

Dies hilft Ihnen dabei, die Auswahl entsprechend Ihren individuellen Bedürfnissen einzugrenzen:

Arten von Joysticks

Verschiedene Joystick-Typen eignen sich für unterschiedliche Genres und Spielstile, und wenn du die Grundlagen kennst, kannst du schnell die Konfiguration finden, die deinen Bedürfnissen entspricht.

Es gibt vier Hauptarten:

Steuerknüppel

Kompakt, einfach, preiswert.

Ideal für lockere Simulator-Spiele und Arcade-Flüge.

Beispiel:Logitech Extreme 3D Pro.

Weniger Tasten und weniger Realismus als bei HOTAS-Konfigurationen.

HOTAS (Hands On Throttle And Stick)

Doppelte Steuerung für mehr Realismus und ein intensiveres Spielerlebnis.

Am besten für ambitionierte Flug and Weltraumsimulationen .

and . Bessere Gasregelung, mehr Tasten, bessere Ergonomie.

Beispiel:Thrustmaster T16000M FCS.

Ein sperriges und teureres Flugsimulator-Erlebnis.

Space Sim-Joysticks (HOSAS/HOSAM)

Entwickelt für sechs Freiheitsgrade (6DoF).

Beliebt in Spielen wie Star Citizen.

Für die meisten Nutzer sind dazu zwei Joysticks oder eine Maus-Kombination erforderlich.

Leistungsstark, aber teuer und eher für Nischenmärkte geeignet.

Joysticks im Arcade-Stil (Fight Sticks)

Optimiert für Kampfspiele.

Digitale Eingabe, schnelle Reaktion.

Ideal fürStreet Fighter oder Retro-Arcade-Spiele.

Nicht kompatibel mit Flug- oder Weltraumsimulationen.

Achten Sie bei der Auswahl eines Joystick-Typs darauf, dass dieser zu dem Die besten Simulationsspiele in deiner Spielebibliothek.

Wichtige Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt

Sobald Sie sich für einen geeigneten Joystick-Typ entschieden haben, sollten Sie die folgenden spezifischen Funktionen prüfen, um das perfekte Modell zu finden:

Ergonomie: Komfort ist wichtig. Achten Sie auf natürliche Griffformen, gut erreichbare Tasten und eine gute Handablage.

Komfort ist wichtig. Achten Sie auf natürliche Griffformen, gut erreichbare Tasten und eine gute Handablage. Verarbeitungsqualität: Modelle aus Kunststoff sind leichter, aber weniger langlebig. Metallrahmen halten länger und wirken stabiler.

Modelle aus Kunststoff sind leichter, aber weniger langlebig. Metallrahmen halten länger und wirken stabiler. Sensortyp: Potentiometer sind zwar preiswert, nutzen sich aber mit der Zeit ab. Hall-Sensoren sind magnetisch, verschiebungsfrei und langlebiger.

Genauigkeit: Achten Sie auf hochauflösende Sensoren (z. B. 16-Bit) für präzise Bewegungen.

Achten Sie auf hochauflösende Sensoren (z. B. 16-Bit) für präzise Bewegungen. Anzahl der Schaltflächen: Mehr Tasten = weniger Umwege zur Tastatur. Strebe mindestens 12 Tasten für Simulatoren an.

Mehr Tasten = weniger Umwege zur Tastatur. Strebe mindestens 12 Tasten für Simulatoren an. Drosselklappensteuerung: Schieberegler sind für Gelegenheitsspieler gut geeignet. Spezielle Gashebel sind für eine präzise Leistungsregelung unerlässlich.

Konnektivität: Die meisten verwenden USB-A oder USB-C. Für HOTAS-Konfigurationen sind oft zwei Anschlüsse erforderlich.

Die meisten verwenden USB-A oder USB-C. Für HOTAS-Konfigurationen sind oft zwei Anschlüsse erforderlich. Kompatibilität: Bleiben Sie nach Möglichkeit bei Windows. Mac- und Linux-Unterstützung ist selten.

Bleiben Sie nach Möglichkeit bei Windows. Mac- und Linux-Unterstützung ist selten. Montage: Gewichtete Sockel funktionieren zwar, doch Tischhalterungen sorgen bei passionierten Sim-Fans für zusätzliche Stabilität.

Jede noch so kleine Funktion, der du Priorität einräumst, trägt zu einem flüssigeren und intensiveren Spielerlebnis bei, insbesondere wenn du dich tiefer in fortgeschrittene Simulatoren vertiefst.

Budgetaspekte

PC-Joysticks decken eine breite Preisspanne ab, wobei jede Preisklasse ihre eigenen Besonderheiten aufweist; letztendlich wird Ihr Budget Ihre Entscheidung bestimmen.

So wirken sich die Preisstufen auf die Qualität und Leistung aus, die Sie erwarten können:

Einstiegsmodelle (unter 100 $)

Flugsteuerhebel wie der Thrustmaster Hotas X bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Rechnen Sie mit Kunststoffgehäusen, Potentiometersensoren und weniger Tasten.

Ideal für Anfänger.

Mittelklasse (100–300 $)

HOTAS-Systeme wie das X56 and VelocityOnehier landen.

Eine Kombination aus Hall-Effekt-Sensoren, mehr Eingängen und besserer Ergonomie.

Gelegentliche Qualitätsprobleme, aber insgesamt ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

High-End (ab 300 $)

Hochwertige Ausrüstung wie Thrustmaster Warthog or Victrix Pro FS-12.

Vollmetallgehäuse, Modularität, Hall-Effekt-Sensoren.

Entwickelt für Enthusiasten, die auf vollendeten Realismus setzen.

Entscheide dich nach deinem Engagement. Für Sim-Piloten-Neulinge reicht ein Einsteigermodell völlig aus. Wenn du jedoch langfristig dabei bleiben möchtest, bieten Mittel- oder High-End-Steuerknüppel ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis in Bezug auf Präzision und Langlebigkeit. Effekt-Sensoren bieten aufgrund ihrer höheren Strapazierfähigkeit und dauerhaften Leistungsfähigkeit einen besseren langfristigen Nutzen.

Aber ganz gleich, wie hoch dein Budget ist oder wie viel Erfahrung du hast: Du solltest deinen Joystick auf deine Lieblingsspiele und deine langfristigen Ziele abstimmen. Investiere mit Bedacht, lege Wert auf Komfort und Präzision, und dein nächster Flug, Luftkampf oder Farming-Run wird sich besser anfühlen als je zuvor.

Häufig gestellte Fragen

Welcher ist der beste Joystick für einen PC?

Welcher Joystick der beste ist, hängt von Ihren Bedürfnissen ab. Ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet der Thrustmaster T-Flight Hotas X ist eine zuverlässige Wahl. Anspruchsvolle Nutzer bevorzugen oft das Thrustmaster Warthog or VKB Gladiator EVO für mehr Präzision. Wenn Sie ein begrenztes Budget haben, ist das Logitech Extreme 3D Pro ist nach wie vor ein beliebter und leistungsfähiger Flugstick für Einsteiger.

Was ist ein Hall-Effekt-Joystick?

Ein Hall-Effekt-Joystick nutzt Magnete und Sensoren anstelle der physischen Kontakte herkömmlicher Steuerungen, um Bewegungen zu erfassen. Dadurch wird die innere Reibung beseitigt, der Verschleiß verringert und ein Driften des Joysticks verhindert. Er bietet eine gleichmäßigere und langfristig zuverlässigere Eingabe. Hall-Effekt-Sensoren kommen in vielen Mittelklasse und Premium Sticks und werden wegen ihrer langfristigen Zuverlässigkeit und ihrer konstanten Leistung in anspruchsvollen Simulationen geschätzt.

Wie behebt man eine Joystick-Drift?

Reinigen Sie zunächst den Bereich um den Joystick mit Druckluft, um Staub oder Schmutz zu entfernen. Tragen Sie bei Bedarf etwas Isopropylalkohol auf, um den Sensorbereich zu reinigen. Kalibrieren Sie den Joystick in den Softwareeinstellungen neu. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ist das Potentiometer möglicherweise verschlissen und muss ausgetauscht werden. In manchen Fällen ist der Austausch des gesamten Joysticks die praktischste Lösung.

Wie funktioniert ein Joystick?

Ein Joystick erfasst Richtungsbefehle, indem er Bewegungen in elektrische Signale umwandelt. Ältere Modelle verwenden Potentiometer, die Widerstandsänderungen messen, wenn man den Joystick bewegt. Moderne Konstruktionen nutzen häufig Hall-Effekt-Sensoren, die mithilfe von Magnetfeldern eine berührungslose und langlebigere Erfassung der Eingaben ermöglichen. Diese Signale steuern die Bewegung in Flugsimulatoren, Weltraumspielen und anderen Simulationsgenres.