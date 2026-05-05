LEGO Party! – Rezension: Ein gut durchdachtes Partyspiel, das sich selten übernimmt

JederLEGO-Party! Die Rezension kommt unweigerlich immer wieder auf dieselbe Frage zurück – Wie nah kommt es an Mario Party?

Dieser Vergleich ist dem Konzept innewohnend, und LEGO-Party! versucht nicht gerade, dem Thema auszuweichen. Stattdessen betritt es selbstbewusst die Arena der Brettspiele mit Minispielen und hisst seine Flagge nicht nur auf Nintendo Switch, aber auch auf dem PC, PlayStationundXbox. Insbesondere Plattformen, denen lange Zeit ein direktes Äquivalent zu Nintendoder unbesiegbare Wahlkampfmaschinerie der Partei.

Entwickelt vonSMG Studio (das Team hinter Auszug and Der Tod zum Quadrat) und herausgegeben von Belletristik (das bevorstehende und mit Spannung erwartete Das Tier der Wiedergeburt), LEGO-Party! überzeugt mit soliden Multiplayer-Qualitäten und einem klaren Gespür dafür, wie man Chaos so gestaltet, dass es sich eher gewollt als zufällig anfühlt .

Die gute Nachricht ist, dass ich mich nach ausgiebiger Beschäftigung damit für dieses LEGO-Party!Rezension,Was am meisten auffällt, ist, wie zugänglich dieses Erlebnis ist, auch wenn es sich gelegentlich zögerlich anfühlt, über die Grenzen der Formel hinauszugehen, aus der es sich bedient.

Für Spieler, die nach den besten Multiplayer-Spielen suchen Nintendo Hardware – dann könnte dieses Spiel genau das Richtige für dich sein. Ob es jedoch zu einem absoluten Muss wird, hängt ganz davon ab, ob du eher auf solide Zuverlässigkeit als auf ausgelassenes Chaos aus bist; LEGO-Party! glänzt bei Letzterem, steht bei Ersterem jedoch auf wackligem Boden. Lies weiter meinenLEGO-Party! Lies die Spielrezension, um herauszufinden, warum.

Kurzfassung – Lego Party! – Überblick über die Rezension

Genre Gesellschaftsspiel Kernschleife Rolle, bewege dich, sammle Studs, gewinne Minispiele, kaufe Goldsteine Gehäuse Vier zum Start (Pirat, Ninjago, Leerzeichen, Freizeitpark) Minispiele 60 insgesamt Mehrspieler Lokales und Online-Crossplay mit Lobby-Codes Anpassung Freischaltbare Minifiguren und Kosmetikartikel (keine Mikrotransaktionen) Größte Stärke Barrierefreiheit und plattformübergreifende Flexibilität Größte Schwäche Ein paar wirklich unvergessliche Momente

Würfel, Bausteine und schrullige Wortgefechte

Ich werde mit meinem LEGO-Party! Ich möchte diese Rezension mit der Feststellung beginnen, dass das Spiel im Kern einer Struktur folgt, die einem sofort vertraut vorkommt – was nicht unbedingt etwas Schlechtes sein muss. Die Spiele bestehen aus sechs oder acht Runden, mit einer großen Auswahl an Minispielen.

Zwischen den einzelnen Runden bewegt sich jeder Spieler über ein LEGO auf dem Spielbrett und löst das Feld aus, auf dem sie landen – sei es eine Belohnung, eine Strafe, eine Gelegenheit, einen Gegenstand zu erhalten, oder ein besonderes Ereignis, das die Positionierung für die nächsten paar Runden durcheinanderwirbelt.

„Studs“ dienen als zentrale Währung und verbinden alles zu einem leicht verständlichen Kreislauf – man sammelt sie durch Interaktionen auf dem Spielbrett und in Minispielen und gibt sie dann für Goldziegel aus, die das Wichtigste sind, was man anstreben sollte. Wer am Ende des Spiels die meisten Goldbarren hat, gewinnt, so einfach ist das.

Diese Betonung der Leistung verleiht dem Spielerlebnis jedoch einen willkommenen Spaßfaktor, obwohl ich bei meinem ausführlichen LEGO-Party! In der Spielrezension habe ich festgestellt, dass Die Spiele wirkten oft eher kontrolliert als chaotisch, mit weniger der plötzlichen Wendungen, die die dramatischsten Parteitage auszeichnen.

Das Spiel versucht zwar, den Spielspaß mit den beiden Kommentatoren Ted Talker und Paige Turner aufzupeppen, doch ihre Witze wirken schon bald gekünstelt und nur um des Witzes willen.

Vier Bretter, feine Unterschiede

Die vier standardmäßig verfügbaren Boards (Pirat, Ninjago, LeerzeichenundFreizeitpark) ihre eigenen Besonderheiten beim Spieltempo und ihre eigenen Umgebungsmechaniken einführen, auch wenn sie deine Herangehensweise an das Spiel nicht grundlegend verändern. Pirat leitet die Spieler in konfliktreiche Zonen, in denen Diebstähle an der Tagesordnung sind und das Risiko greifbar spürbar ist, während Ninjago empfiehlt, frühzeitig in die Schaffung von Abkürzungen zu investieren, die sich später auszahlen können.

Leerzeichenim Gegensatz dazu verengt das Spiel die Wege und führt Hindernisse ein, die eine sorgfältige Bewegungsplanung belohnen, und Freizeitpark spielt mit Ereignisketten, die den Spielverlauf über mehrere Runden hinweg verändern können, anstatt alles auf einmal.

Dank der Bau-Mechanik können Spieler Teile des Spielfelds während des Spiels verändern, was eine zusätzliche Ebene der Interaktion schafft, die gelegentlich zu wichtigen Entscheidungen hinsichtlich der Routenführung und des Einsatzzeitpunkts der Ressourcen führt. Dennoch hat sich über mehrere Spielsitzungen hinweg bei meinem LEGO-Party! Spielrezension: Sobald alle mit den jeweiligen Spielabläufen vertraut waren, pendelten sich die Partien oft in gewohnte Muster ein, was sie zwar zuverlässig, aber nicht besonders überraschend macht.

Für Spieler, die sich mit dem Die besten Multiplayer-Spiele oder zum Vergleich der Optionen unter den Die besten Koop-Spiele, LEGO-Party! kann sich durchaus behaupten, auch wenn es das Brettspielformat selten neu definiert.

Minispiele, Karotten und Anpassungsmöglichkeiten

Jede gründlicheLEGO-Party!In der Rezension muss man sich mit den Minispielen beschäftigen, weil 60 ist keine kleine Zahl, und diese Vielfalt ist eines der größten Verkaufsargumente des Spiels. Die Auswahl reicht von von Renn- und Rhythmus-Herausforderungen bis hin zu Arenakämpfen und reflexbasierten Geschicklichkeitswettbewerben, von denen die meisten reaktionsschnell sind und sich innerhalb von Sekunden leicht verstehen lassen.

Die Minispiele reichen von solchen, bei denen es auf Geschicklichkeit ankommt, bis hin zu reinen Glücksspielen (ein Beispiel für Letzteres ist das Spiel, bei dem man herumlaufen und den Boden bemalen muss). Das bedeutet jedoch, dass eine gewisse Zufälligkeit herrscht, die die Spieler auf Trab hält, egal ob sie im Koop-Modus gegen Freunde, online oder gegen KI-Gegner antreten (man kann bis zu vier dieser Gegner gleichzeitig haben). Was das Spiel so besonders macht, ist top UmschaltenGesellschaftsspiel spielt auch auf anderen Plattformen eine positive Rolle.

Die Leistung wirkt sich direkt auf die Auszahlungen der Ställe aus, was wiederum Einfluss darauf hat, inwieweit du Goldbarren kaufen kannst. Der Wechsel zwischen Vier-Spieler-Kämpfe and 2-gegen-2-Formate sorgt für Abwechslung, und das Crossplay funktioniert reibungslos, egal ob du lokal als Gastgeber fungierst oder Online-Lobby-Codes verwendest.

Wenn Sie gezielt nach Alternativen zum Die besten Couch-Koop-Spiele auf Umschaltenoder Listen der besten durchstöbern LEGO Spiele für Familienveranstaltungen,LEGO-Party!passt dank seiner Zugänglichkeit und dem Verzicht auf Mikrotransaktionen gut in dieses Bild. In diesem Spiel lässt sich alles mit Karotten freischalten.

Ja, Karotten. Die verdienst du, indem du Minispiele gewinnst, Studs sammelst und im Level aufsteigst. Karotten werden dann verwendet, um Kauf neue Körperteile und komplette Minifiguren. Die gute Nachricht ist, dass das Spiel bereits standardmäßig eine schöne Auswahl an Teilen freigeschaltet hat, sodass du ganz einfach deine eigenen lustigen LEGO ein Spinner, den man mit ins Spiel nehmen kann.

Es ist erwähnenswert, dass sich die Minispiele zwar in ihrer Spielmechanik unterscheiden, einige jedoch eine ähnliche visuelle Gestaltung und ein ähnliches Tempo aufweisen, was es nach längeren Spielsitzungen erschweren kann, sich an einzelne Highlights zu erinnern. Das ist zwar nur ein kleines Problem, aber ich konnte es in meiner LEGO-Party!Rezension.

LEGO Party! Bietet den Spielern genau das, was sie wollen

Optisch,LEGO-Party! bietet genau das, was sich Fans erhoffen: aus Bausteinen zusammengesetzte Umgebungen, die sich greifbar und farbenfroh anfühlen, ohne dabei visuell zu überladen zu wirken. Die Animationen haben diesen leicht steifen, spielzeugartigen Charakter, der die LEGOIdentität, und das Thema jedes Boards wird durch die Requisiten und Hintergrunddetails deutlich vermittelt. Die Bauabschnitte auf den Boards sind mit einem ansprechenden, ruckartigen Zeitraffereffekt versehen, was ebenfalls eine nette Idee ist.

Der Soundtrack bleibt energiegeladen, lenkt aber kaum ab, und die Kommentare des Moderators verleihen dem Ganzen Persönlichkeit, auch wenn sich Wiederholungen bald nicht mehr vermeiden lassen und leider auf die Nerven gehen. Die Sprachausgabe lässt sich stummschalten, ebenso wie eine Vielzahl von Optionen zur Anpassung der Grafik und der Online-Verbindung. Ich war allerdings etwas enttäuscht über das Fehlen von Barrierefreiheitsoptionen, wie beispielsweise einem Modus für Farbenblinde.

Was die Leistung betrifft, Die PC-Version läuft flüssig und mit stabiler Bildwiederholrate… und die Konsolenversionen halten dem Chaos im Vier-Spieler-Modus gut stand, was für alle beruhigend ist, die regelmäßige Spieleabende planen. Kurz gesagt: Das Spiel ist ausgefeilt und zugänglich, auch wenn es stilistisch auf Nummer sicher geht.

Mein Gesamtfazit zu „LEGO Party!“ – Robust und farbenfroh, aber sonst wenig zu bieten

Enebameter 7/10

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LEGO-Party!ist ein zuverlässiges, plattformübergreifendes Partyspiel, das endlich auch Nicht-Nintendo den Spielern eine echte Alternative zu Mario Party. Es ist durchdacht aufgebaut, technisch ausgereift und lässt sich gut für Familien oder Freizeitgruppen empfehlen, die etwas Buntes und Wettkampforientiertes suchen. Es eignet sich wirklich hervorragend als eines der am bestenLEGO Spiele Du kannst mit anderen spielen.

Aber wenn du meinen LEGO-Party! Wenn Sie in dieser Rezension auf bahnbrechende Innovationen oder eine dramatische Weiterentwicklung des Genres hoffen, muss ich Sie leider enttäuschen – wahrscheinlich werden Sie das Spiel als etwas zurückhaltend empfinden. Es verfeinert die Formel von Mario Party anstatt es neu zu erfinden, was zwar für Beständigkeit sorgt, aber selten für Überraschungen.

So wie dieseLEGO Bausätze, mit denen man beeindruckende Modelle bauen kann, bei denen diese Teile jedoch nicht für andere Zwecke verwendet werden können, LEGO-Party! hat eine Aufgabe, und Es erfüllt seinen Zweck genau so, wie es soll.

Vorteile Nachteile ✅ Reibungsloses Crossplay und lokaler Mehrspielermodus ✅ 60 Minispiele, bei denen es auf Geschicklichkeit ankommt ✅ Keine Mikrotransaktionen ✅ Übersichtliche, einsteigerfreundliche Systeme ❌ Die Bretter fühlen sich mit der Zeit weniger markant an ❌ Nur wenige wirklich herausragende Minispiele ❌ Nur wenige dramatische Wendungen

Ideal für: Familien, lockere Spielgruppen und Spieler, die auf der Suche nach einem plattformübergreifenden Spiel unter den besten Multiplayer-Titeln sind.

Weniger geeignet für: Wettbewerbsorientierte Spieler, die sich nach mehr strategischer Tiefe oder größerer Unvorhersehbarkeit sehnen.