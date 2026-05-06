Hollow Knight: Silksong – Rezension – Ein Wespennest aufstören

Unsere Bewertung 8

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Veröffentlicht 4. September 2025 Entwickler Team Cherry Verlag Team Cherry Plattformen PS5, Xbox Series X|S, PC (getestet)

Hype Knight: Silksong

AnrufenHollow Knight: Silk Song „Mit Spannung erwartet“ ist die Untertreibung des Jahres; abgesehen davon, dass die Vorfreude ins Unermessliche stieg, galt es fast schon als urbaner Mythos, und die Gamer scherzten sogar mal, wir würden Grand Theft Auto VIbevor wirSeidenlied. Und dann, ohne Vorwarnung, Team Cherry zeigte nicht nur, dass das Spiel fertig war, sondern auch, dass es innerhalb von zwei Wochen nach der Ankündigung zu einem günstigen Preis erscheinen würde.

Dies brachte die Veröffentlichungstermine anderer Spiele durcheinander, weil wer will es schon mit einem kulturellen Giganten wie Seidenlied?Der ersteHollow Knight hat das Metroidvania-Genre vielleicht nicht erfunden, aber es wurde zweifellos zu einem Paradebeispiel dafür, wie man es richtig macht; daher war es nur fair, dass sowohl Spieler als auch Spieleentwickler erwarteten, Seidenlied in seine flinken Insektenspuren zu treten.

Natürlich ist es auch möglich, dass das Gewicht seines Vorgängers ihn erdrückt Seidenlied wie ein Käfer unter den Füßen. Um herauszufinden, ob Seidenliedverdient sich seinenSpiel des JahresErnennungfür 2025,lies meinSeidenliedRezension!

★ Nominiert für den „Game of the Year“-Award Hollow Knight: Silksong Bei Eneba erhältlich

Immer dasselbe (Seiden-)Lied

Es ist unmöglich, irgendetwas zu beginnen Hollow Knight: Silksong Rezension, ohne zu erwähnen, dass dies ursprünglich als DLC für den ersten Teil konzipiert war, und in vielerlei Hinsicht das Gespenst von Hollow Knightverfolgt mich noch immerSilksongsder ohnehin schon gespenstischen Welt von Pharloom. Abgesehen vom Aussehen, Das Gameplay folgt einem ähnlichen Metroidvania-Konzept wie das Original, wo neue Fähigkeiten alternative Routen und verschiedene Orte freischalten.

Auch wenn es technisch gesehen mehr vom Gleichen ist, ist es doch auch ein Vorwand für Team Cherry um zu zeigen, was sie gelernt haben Hollow Knight und das, was gut funktioniert hat, weiter zu verfeinern. Schließlich hatten sie acht Jahre Zeit dafür, da das erste Spiel bereits 2017 erschienen ist.

Seidenlied Es beginnt mit einem schön animierten Intro, in dem die diesjährige Protagonistin, Hornet, in einem käfigartigen Wagen transportiert wird. Plötzlich breiten sich neonweiße Linien aus und umhüllen den Wagen, wodurch dieser in den ersten Bereich, die Moosgrotte, stürzt und Hornet dabei befreit wird. In der Nähe liegt zudem eine praktische, nadelartige Klinge, und so macht sich unsere Heldin, angemessen bewaffnet, auf den Weg in ihr Abenteuer.

Es ist ein prägnanter (Wieder-)Einstieg in diese Welt der Insekten, was von Anfang an für Spannung und Dynamik sorgt. In Verbindung mit Hornets gelegentlichen Anzeichen von Müdigkeit, die scheinbar aus dem Nichts auftauchen, entsteht zudem ein unterschwelliges Unbehagen – ist sie vielleicht doch nicht so fähig, wie wir gerne glauben möchten?

Antworten gibt es zwar, aber man muss etwa 30 Stunden investieren, um die Hauptgeschichte durchzuspielen und sie zu erhalten. Außerdem gibt es zahlreiche Nebenquests und Geheimnisse Da es auch einiges zu entdecken gibt, sollten Perfektionisten realistischerweise damit rechnen, mehr als 40, vielleicht sogar 60 bis 100 Stunden zu investieren, um das Spiel zu 100 % durchzuspielen. Seidenlied.

Glücklicherweise wird Pharloom durch detailreiche Parallax-Scrolling-Effekte zum Leben erweckt, die dem 2D-Plattformspiel eine beachtliche Tiefe verleihen. Kleine Details, wie zum Beispiel die Tatsache, dass man Felsen und Moos ohne wirklichen Grund zerschlagen kann, tragen zum Eintauchen in die Spielwelt bei, während sich die Karte auf unerwartete Weise windet und dreht.

Nehmen wir zum Beispiel die feuchte, grüne Landschaft von Moss Grotto. Diese mündet bald in die Ruined Chapel, die ganz aus dunklen Knochen und Fels besteht. Später führst du Hornet durch die industrielle Hitze von Deep Docks, bevor du dich auf den Weg hinauf zum regengepeitschten Grey Moor machst. Es sieht alles wunderschön aus, mit Charakteren, die in klaren Linien und kräftigen Farben gezeichnet sind, ergänzt durch eine der flüssigsten Animationen, die ich je gesehen habein einem Spiel.

Der Stich einer Hornisse

Hollow Knight: Silksong ist allerdings kein ruhiger Tagesausflug. Es gibt über 150 Gegner, von flauschigen Raupen über stachelige Maden bis hin zu allerlei geflügelten Schreckgespenstern, die Hornet umbringen wollen. Und das werden sie auch, immer wieder, denn Seidenlied ist ein kniffliges Spiel. Ich würde sagen, es ist viel schwieriger als der erste Teil, aber das kann natürlich von Person zu Person unterschiedlich sein.

Ich verwende den Begriff „Soulslike“ nicht gerne ständig, aber Tatsache ist, dass viele moderne Spiele zumindest einen Teil ihrer DNA diesem Genre verdanken, und Seidenlied – im Guten wie im Schlechten – zieht nach.

An dem Ort, an dem du zuletzt gestorben bist, befindet sich ein Kokon, den du zerschlagen kannst, um einen Teil deiner gesammelten Gegenstände zurückzubekommen (wie Muschelscherben und Rosenkranzperlen; erstere dienen dem Handwerk, letztere als Währung). Orte, an denen du dich ausruhen und deine Gesundheit wiederherstellen kannst, liegen oft ziemlich weit von den Endgegnern entfernt, gegen die es häufig zu langwierigen Kämpfen kommt, die sich wie ein Zermürbungskrieg anfühlen können.

Um fair zu sein, Viele Spieler haben Spaß an dieser Art von kniffliger Herausforderung (schau dir einfach mal Hollow Knight: Silksong – Steam (schau dir die Bewertungen an, um zu sehen, wie viele). Ich auch, aber in Maßen, und Seidenlied bevorzugt wohl eher Bestrafung als Belohnung.

Das soll nicht heißen, dass Hornet unterlegen oder gar chancenlos wäre; sie beginnt mit einem „Ledge-Grab“ und schaltet schon bald Sprint- und Schwebebewegungen frei. Tatsächlich ist sie ein weitaus wendigerer Charakter als Hollow Knight, und der geschickte Einsatz ihrer Moves ist der Schlüssel zum Überleben.

Hornet beginnt mit einem einfachen Nadelschwert, erlangt jedoch im Laufe des Spiels weitere Fähigkeiten. Dazu gehören „Needle Strike“, „Thread Storm“ und „Silkspear“ – diese reichen von schweren, langsamen Angriffen mit hohem Schaden bis hin zu Flächenangriffen. Hornet kann zudem Wappen ausrüsten, von denen es insgesamt sieben gibt. Diese verändern ihr Moveset und ermöglichen den Einsatz von defensiveren Fähigkeiten, Kombinationsangriffen und sogar einen Berserker-Modus.

Freunde und Feinde

Nachdem ich viel Zeit in trostlosen Insektenstädten und Giger-artigen Kathedralen verbracht hatte, Ich bin nicht ganz überzeugtSeidenlied wird gewinnenbei der diesjährigenGame Awards, aber es hat sich seinen Platz auf die Liste der Nominierten, und hier ist der Grund dafür.

Im Laufe meiner Hollow Knight: Silksong – Testbericht Ich war ein paar Mal kurz davor, aus Wut aufzuhören, fast immer wegen Bosskämpfen, aber gelegentlich auch wegen schwieriger Plattform-Herausforderungen. Es ist jedoch erwähnenswert, dass das Erfolgserlebnis Das Gefühl, endlich einen monströsen Boss wie den Skull Tyrant besiegt zu haben, ist Gold wert.

Glücklicherweise gehört das Zurücklaufen zwar zum festen Bestandteil aller Metroidvanias (von Tierwohl to Blasphemous 2), Silksongs Es macht Spaß, diese Welt zu erkunden. Ich empfehle euch wärmstens, noch einmal zurückzukehren und in dunklen Ecken nach geheimen Bereichen zu suchen, denn die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ihr etwas (oder jemanden) übersehen habt, das zu eine willkommene Unterstützung.

Apropos: Die gute Nachricht ist, dass Pharloom nicht nur aus Tod und Bestrafung besteht – überall gibt es Ladenbesitzer, Wanderer und Archivare, die Hornet Ausrüstung, Wissen oder andere Formen der Hilfe anbieten können. Gerade bei diesen Begegnungen Team Cherry’s Das Drehbuch besticht dadurch, dass es dem Studio die Möglichkeit gibt, hier und da kleine Details einzustreuen willkommene Prise Humor.

Mein abschließendes Urteil zu „Hollow Knight: Silksong“

Ich weiß, dass meinHollow Knight: Silksong Nicht nur diese Spielrezension stellt fest, dass „Mehr vom Gleichen“ ist an der Tagesordnung hier. Ein kurzer Blick auf die Hollow Knight: Silksong – Metacritic Die Bewertungen anderer Spieler zeigen, dass es den meisten genauso geht. Es gibt zwar ein paar Bewertungen, die nur um der Kontroverse willen geschrieben wurden, aber so etwas wirst du von mir nicht zu hören bekommen.

Manche Bosskämpfe sind gut inszenierte Herausforderungen die Ausdauer und das Auswendiglernen von Angriffsmustern belohnen, doch selbst diese können einem manchmal zu langwierig vorkommen. Hornet beginnt als recht schwacher Charakter, doch wie die erste freundliche Gestalt, der sie begegnet, bemerkt, verfügt sie über mehr Kraft, als andere vermuten, und es macht Spaß, diese Kraft freizusetzen – auch wenn es sich so anfühlt, als würde auch das länger dauern, als es sollte.

Zum Glück, so frustrierend das alles auch ist, Die Welt ist wunderschön gestaltet, derSoundtrack wechselt zwischen melancholisch und episch, ohne jemals aufdringlich zu wirken, und Hornet macht letztendlich einfach Spaß zu steuern.

Team Cherry’s umstrittene Entscheidung, freizulassenSeidenliedEin Preis von unter 20 Dollar führt zu Diskussionen über das Verhältnis von Spielzeit und Preis-Leistungs-Verhältnis, und die lang erwartete Fortsetzung des Studios überzeugt wohl in puncto Umfang. Abgesehen von dem stellenweise fast schon grausam hohen Grundschwierigkeitsgrad würde ich diesen Beitrag auch gerne hier beenden SeidenliedRezension mit dem Hinweis, dass Es überzeugt durch Qualität, das.

Hollow Knight: Silksong

Der bittere Nachgeschmack des Sieges

Hollow Knight: Silksong ist ein knallhartes Metroidvania, das die besten Elemente seines Vorgängers aufgreift und die „Soulslike“-Aspekte noch weiter ausbaut. Bosskämpfe und Plattform-Herausforderungen sind ziemlich knifflig, aber die wunderschöne Welt macht das Erkunden mehr als lohnenswert.