EA Sports FC 26 im Test: Wenn der Karrieremodus zurückschlägt

Unsere Bewertung 8

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Veröffentlicht 26. September 2025 Entwickler EA Rumänien, EA Vancouver Verlag Electronic Arts Plattformen PS5, PS4, Windows, Xbox X|S, Xbox One, Switch, Switch 2

Ich spiele dieses Spiel schon viel zu lange. Ich rede hier von „FIFA 08“-Zeiten. Damals, als Verteidigen noch bedeutete, ständig in den Zweikampf zu gehen und auf das Beste zu hoffen. Erst mit „FIFA 15“ habe ich mich richtig mit dem „World Class“-Modus beschäftigt, und seitdem ist der Manager-Karrieremodus im Grunde meine Komfortzone.

Also ja, wenn ein neues EA Sports FC erscheint, weiß ich schon, was mich erwartet: kleine Änderungen, große Versprechungen und ein weiteres Jahr mit der Einstellung „Na ja … mal sehen, was ihr euch diesmal einfallen lasst.“

EA Sports FC 26 ist eines dieser Spiele, bei denen ich zwar wirklich Spaß habe, aber gleichzeitig möchte ich meinen Controller mitten in der Partie am liebsten gegen den Fernseher schleudern.

Im Karrieremodus zeigt sich „FC 26“ von seiner besten Seite, aber genau dort liegen auch meine größten Frustrationen. Es gibt mehr Struktur und mehr Realismus als seit Jahren, aber die Schwierigkeitsbalance wirkt manchmal völlig aus dem Gleichgewicht.

In dieser Rezension gehe ich im Grunde genommen auf diese Hassliebe ein: Was an FC 26 gut ist, was mich immer noch in den Wahnsinn treibt und ob es sich je nach Spielweise tatsächlich lohnt, das Geld dafür auszugeben.

Spielgefühl und Spielablauf (Wettkampfmodus vs. Authentikmodus)

Das Erste, was mir bei FC 26 aufgefallen ist, ist, dass sich alles schwerer anfühlt. Und das meine ich nicht negativ, zumindest nicht auf den ersten Blick.

Das Fazit lautet: Die Spieler brauchen länger, um sich umzudrehen, die Ballberührungen wirken bedächtiger, und man muss tatsächlich erst nachdenken, bevor man den Sprint drückt oder einen Pass spielt. Das vermittelt sofort den Eindruck, dass EA mit aller Kraft auf Realismus setzt, vor allem, wenn man wie ich meistens offline spielt.

Der Authentic-Modus ist das, was diese Version von FC 26 für mich wirklich auszeichnet. Das Spieltempo ist langsamer, und der Spielaufbau spielt tatsächlich eine Rolle. Die Gegner halten ihre Formation besser, das Pressing wirkt strukturierter, und man kann sich nicht einfach in jeder Situation mit roher Kraft durchsetzen. Wenn das funktioniert, dann ein fantastisches Fußballspiel Das kommt dem echten Fußball viel näher als das, was wir in letzter Zeit gesehen haben.

Der Wettkampfmodus ist eine ganz andere Sache. Es ist flüssiger und gleichzeitig viel fehlerverzeihender, was für „Ultimate Team“ und „Clubs“ Sinn macht, aber es fühlt sich auch wie ein völlig anderes Spiel an.

Zwischen Wettbewerbsorientierung und Authentizität hin- und herwechseln kann etwas irritierend sein, vor allem, wenn man merkt, wie sehr sich das Spiel je nach Voreinstellung verändert. In einem Moment baut man noch sorgfältig das Spiel auf, im nächsten ist man wieder mitten im Chaos von einem Ende des Feldes zum anderen.

Und das ist im Grunde genommen der FC 26 in Kurzform. Wenn alles perfekt zusammenpasst, ist das Spielgefühl einfach großartig. Wenn das jedoch nicht der Fall ist, kann der Realismus sehr schnell in Frustration umschlagen, vor allem wenn die KI etwas zu perfekt wirkt, als dass es ihr noch gut tun würde. Die Idee ist solide, aber es mangelt einfach nicht immer an Konsistenz.

Übersicht über die Spielmodi: Wo sich FC 26 tatsächlich verbessert hat

Wenn es einen Bereich gibt, in dem man bei „FC 26“ tatsächlich das Gefühl hat, dass man versucht hat, ein bisschen erwachsener zu werden, dann sind es die Spielmodi, insbesondere die Offline-Modi. Nicht alles funktioniert auf Anhieb, und manche Entscheidungen sind nach wie vor fragwürdig, aber im Vergleich zu den jüngsten Titeln habe ich hier zum ersten Mal seit langer Zeit das Gefühl, dass EA zumindest darüber nachgedacht hat, wie verschiedene Spieler dieses Spiel tatsächlich spielen.

Karrieremodus: FC 26 in Bestform

Der Karrieremodus ist zweifellos der größte Gewinner in Erste Klasse 26, und irgendwieauch dort, wo der Großteil meiner Frustration liegt.

Auf dem Papier gibt es viel, was gefällt. Die Ziele wirken realistischer und entsprechen eher der Logik des echten Fußballs, und die Einschränkungen zwingen einen endlich dazu, etwas realistischer zu spielen, anstatt in jedem Transferfenster Wunderkinder zu horten.

Hier,Ich beschäftige mich ständig mit der Steuerung von Erwartungen, Ergebnissen und der langfristigen Planung. Kommt dann noch unerwartete Ereignisse wie Verletzungen und Urlaubsanträge wegen „familiärer Angelegenheiten“ hinzu, kommt einem der Manager-Karrieremodus mehr denn je wie eine Light-Version von Football Manager vor.

Aber dann kommen wir zum Thema „Balancing“, und genau da bricht für mich alles zusammen.

Ich spiele schon seit Jahren den Manager-Karrieremodus auf dem Schwierigkeitsgrad „Weltklasse“. Seit FIFA 15 ist das meine Komfortzone. In FC 26 wirkt „World Class“ jedoch wahnsinnig gnadenlos. Drücken Sie die Taste Gegner ist gnadenlos, die Passwege scheinen permanent versperrt zu sein, und den Ball zurückzugewinnen, kommt einem manchmal fast unmöglich vor. Ehrlich gesagt fühlt es sich eher wie „Legendary“ an als das, was „World Class“ früher einmal war.

Also habe ich den Schwierigkeitsgrad natürlich auf „Profi“ heruntergesetzt, und plötzlich war das Spiel ein Kinderspiel. Ich gewinne 8:0, 10:0, sogar gegen Top-Teams, und komme dabei kaum ins Schwitzen. Es gibt keinen Mittelweg. Der Schwierigkeitssprung zwischen „Professional“ und „World Class“ ist viel zu groß und beeinträchtigt das Spielerlebnis bei einem Langzeitspeicherstand erheblich.

Pro-Tipp Wenn der Schwierigkeitsgrad „Profi“ zu einfach und „Weltklasse“ zu brutal ist, ist das Anpassen der Schieberegler derzeit die einzige Möglichkeit, ein ausgewogenes Spielerlebnis im Karrieremodus zu erzielen.

Was das Ganze noch frustrierender macht, ist, dass es ganz offensichtlich nicht nur „mein Problem“ ist. Manager-Karrieremodus Die Spieler haben sich darüber beschwert, dass genau dasselbe. Derzeit scheinen Schieberegler die einzige Möglichkeit zu sein, ein ausgewogenes Spielerlebnis zu erzielen – was für Hardcore-Spieler zwar in Ordnung ist, aber nicht etwas, worauf man sich verlassen sollte.

Wenn der Manager-Karrieremodus funktioniert, ist er wirklich großartig. Wenn die Schwierigkeitsanpassung jedoch nicht stimmt, kann es ziemlich anstrengend sein.

Vereine und Spielerkarriere: Mehr Identität, weniger Freiheit

Vereine und die Spielerkarriere werden dieses Jahr dank des neuen Archetypen-Systems ziemlich auf den Kopf gestellt.

anstatt ein Alleskönner zu sein, Dein Spieler orientiert sich nun an einem bestimmten Spielstil, wie zum Beispiel „Magier“, „Schöpfer“, „Motor“ und so weiter, wobei jede Klasse ihren eigenen Entwicklungsweg hat.

Die Idee gefällt mir eigentlich ganz gut. Eine separate Level-Steigerung für jeden Archetyp verleiht dem Spieler mehr Individualität, und die Möglichkeit, mehreren Clubs beizutreten, sorgt für mehr Flexibilität. Der Kompromiss liegt jedoch auf der Hand: Man gewinnt an Spezialisierung, verliert aber an Freiheit. Man kann nicht mehr einfach spontan die Rollen tauschen, und das ist nicht jedermanns Sache.

Dennoch ist es eine bedeutende Veränderung, durch die sich die Spielerkarriere tatsächlich anders anfühlt und nicht nur wie ein Aufguss des Alten wirkt.

Ultimate Team: Besser zu spielen, aber immer noch teuer

Ich spiele nicht besonders viel „Ultimate Team“, und „FC 26“ hat mich auch nicht plötzlich zum Fan gemacht, aber man muss zugeben: Es spielt sich tatsächlich besser. Verbesserungen am Gameplay mindern einen Teil der üblichen Frustration… und Verbesserungen der Spielqualität sorgen insgesamt für einen flüssigeren Spielablauf. Live-Events und Turniere sorgen für Abwechslung, und die Spiele wirken weniger chaotisch als in FC 25.

Allerdings Die Monetarisierung ist nach wie vor aggressiv. Wenn du dich bereits intensiv mit FUT beschäftigst, werden dir die Verbesserungen wahrscheinlich gefallen. Wenn nicht, bietet FC 26 dir keinen wirklichen Grund, einzusteigen.

Einschränkungen bei den Modi & verpasste Chancen

Eine der verwirrendsten Entscheidungen in FC 26 ist Echtes Spielgefühl in Offline-Modi wie „Kick Off“ und „Karriere-Modus“. Die Online-Modi sind ausschließlich auf den Wettkampf ausgerichtet, was aus Sicht der Spielbalance zwar Sinn macht, für Spieler, die sich auch außerhalb des Offline-Modus Realismus wünschen, jedoch frustrierend ist.

Das wirkt weniger wie eine technische Einschränkung, sondern eher wie eine gestalterische Entscheidung, die Fans des Realismus außen vor lässt.

KI, Torhüter und Realismus auf dem Spielfeld

Eine Sache, die FC 26 definitiv besser macht als die Vorgänger, ist das Verhalten der KI auf dem Spielfeld – zumindest meistens.

Die Verteidigung, vor allem im Karrieremodus, wirkt strukturierter und strenger. Die Teams lassen nicht mehr so oft große Lücken, und es erfordert Geduld, diese zu durchbrechen. Und Angreifer… sie laufen tatsächlich geschickter, anstatt einfach grundlos vorwärts zu stürmen. Das ist das Gute daran.

Die Kehrseite ist, dass die KI manchmal zu perfekt wirkt. Das Drücken ist unglaublich präzise, und manchmal hat man das Gefühl, der Gegner wisse genau, was man vorhat, noch bevor man es überhaupt tut. Das ist es wiederum, was mich am meisten frustriert.

Torhüter Die Neuerungen in FC26 sind durchwachsen, stellen aber insgesamt eine Verbesserung dar. Die Positionierung ist besser, Paraden wirken natürlicher, und es gibt weniger dieser völlig absurden Tore am kurzen Pfosten. Die Torhüter reagieren realistischer auf Abpraller und Weitschüsse, und Flanken führen nicht mehr automatisch zu leichten Toren.

AllerdingsInkonsistenz ist nach wie vor ein Problem. In einem Spiel zeigt dein Torwart Weltklasse-Paraden, und im nächsten hat er vergessen, wie man sich wirft. Das Gleiche gilt für die Entscheidungen der KI: Meistens sind sie solide, aber hin und wieder gibt es Momente, die den Spielfluss völlig zerstören.

Der Realismus auf dem Spielfeld in FC 26 entwickelt sich eindeutig in die richtige Richtung. Das Fußballspiel sieht besser aus und erfordert mehr Überlegung als zuvor. Es ist nur nicht immer so ausgewogen oder konsistent, wie es gerne wäre.

Darstellung, Benutzeroberfläche und Barrierefreiheit

Optisch lässt sich das nicht leugnen. FC 26 ist derdas grafisch ansprechendste Sportspiel das EA je entwickelt hat. Alles läuft flüssiger und wirkt schärfer, und die gesamte Übertragung vermittelt endlich den Eindruck, dass EA wirklich stolz darauf ist.

Vor allem die Spielvorstellungen stechen dieses Jahr besonders hervor. Die Kameraführung, der Einlauf der Spieler und die Vorberichterstattung heizen einem vor dem Anpfiff richtig ein, besonders bei großen Spielen. Es ist eine dieser kleinen Details, die den Spielen mehr Bedeutung verleihen.

Und ja,Der Soundtrack ist gut. Es ist zwar kein absoluter Klassiker (kein Two Door Cinema Club, sorry), aber es passt gut zum Spiel, und es ist eine dieser Playlists, die einem mit der Zeit immer besser gefällt, je mehr Stunden man damit verbringt. Ich habe mich dabei ertappt, wie ich die Menüs etwas länger stehen ließ, nur um die Songs weiterlaufen zu lassen – und das ist immer ein gutes Zeichen.

Allerdings gibt es bei der Benutzeroberfläche nach wie vor einige bekannte Ärgernisse. Das ursprünglich für Konsolen entwickelte Design lässt sich nicht perfekt auf den PC übertragen, und Die Menüführung kann sich etwas umständlich anfühlen, wenn man zwischen verschiedenen Bereichen hin und her springt. Es gibt Momente, in denen man durch mehr Bildschirme klicken muss als nötig, vor allem im Karrieremodus, und das stört den Spielfluss mehr, als es sollte.

Was die Barrierefreiheit angeht, verdient EA Anerkennung. FC 26 bietet eine Vielzahl von Optionen, mit denen Spieler Grafik, Steuerung und Schwierigkeitsgrad ganz nach ihren Vorlieben anpassen können. Mit den Einstellungen für die Barrierefreiheit und den Schiebereglern lässt sich das Erlebnis ziemlich genau an die eigenen Vorstellungen anpassen, auch wenn man manchmal um einige fragwürdige Standardeinstellungen herumarbeiten muss.

Insgesamt,Der FC 26 sorgt für Spektakel. Die Spiele sehen toll aus, klingen großartig und vermitteln das Gefühl einer echten Live-Übertragung. Es ist nur schade, dass die Unstimmigkeiten in der Benutzeroberfläche das Erlebnis noch daran hindern, sich wirklich nahtlos anzufühlen.

Was sagen die Spieler auf Reddit und Steam über EA Sports FC 26?

Zitat eines Spielers Quelle Natürlich hat das Spiel noch seine Schwächen und verbesserungswürdigen Bereiche, aber was das Gameplay angeht, ist es mit Abstand das beste seit Jahren. Die Reaktionsgeschwindigkeit, der Spielfluss – sogar der Übergang von den Menüs zu den Matches – alles fühlt sich flüssiger an. Reddit Insgesamt ist FC 26 eine Verbesserung gegenüber den beiden Vorgängern, hat aber noch einige Ecken und Kanten Reddit FC 26 hat dazu geführt, dass taktische Umstellungen während des Spiels eine unglaubliche Wirkung zeigen. Man hat wirklich das Gefühl, dass sich die Spielintelligenz der Spieler enorm verbessert hat, und ich kann mitten im Spiel verschiedene Taktiken ausprobieren, die sich sofort auswirken. Reddit Kurz gesagt: Der Profi-Modus ist zu einfach, der Weltklasse-Modus ist ein einziges Chaos – was soll ich tun? Reddit

Mein Fazit: Lohnt sich EA Sports FC 26?

EA Sports FC 26 ist eines dieser Spiele, die mir Spaß machen, auch wenn es mich manchmal in den Wahnsinn treibt. Es verfeinert die Serie auf sinnvolle Weise, vor allem, wenn man die meiste Zeit offline verbringt. Der Karrieremodus hat endlich wieder eine echte Struktur, und die Gesamtpräsentation ist so gut wie nie zuvor in der Serie.

Gleichzeitig geht der FC 26 nicht immer zimperlich mit seinen Spielern um. Schwierigkeiten bei der Spielbalance, insbesondere im Karrieremodus, können lange Spielsitzungen zu einer Geduldsprobe machen, und einige seit langem bestehende Probleme mit der Benutzeroberfläche sind nach wie vor vorhanden. Es ist ein Spiel, das ganz genau weiß, was es sein will, aber nicht immer den richtigen Abschluss findet.

Wenn du im Karrieremodus spielst und Wert auf Realismus und einen flüssigen Spielablauf legst, FC 26 ist ein großer Fortschritt. Man muss sich nur darauf einstellen, an den Reglern herumzuschrauben und mit ein paar Ecken und Kanten zu leben. Wer einen gewaltigen Sprung nach vorne oder ein absolut frustfreies Erlebnis erwartet, für den könnte sich der diesjährige Titel vielleicht etwas zu vertraut anfühlen.

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Eine intelligentere Weiterentwicklung, keine Neuerfindung.