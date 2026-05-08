Pragmata-Rückblick 2026: Die gewagte Idee, die zu etwas Besonderem wurde

Nach Jahren des Ausprobierens und vielem Warten ist Capcoms neue Science-Fiction-IP im Third-Person-Shooter-Genre endlich da, und damit auch diese Pragmatisch Diese Rezension soll die wichtigste Frage beantworten. Hat sich das sechsjährige Warten gelohnt?

Im Mittelpunkt meines Pragmatisch In dieser Rezension werde ich ein Spiel unter die Lupe nehmen, das auf den ersten Blick vielleicht etwas gewöhnlich wirkt, vor allem für Fans von Action-Adventure-Einzelspieler-Spielen. Es wirkt wie etwas, das die meisten von uns schon einmal gespielt haben, aber sobald man über die offensichtlichen Sci-Fi-Schießereien und den klobigen, astronautenähnlichen Protagonisten hinwegsieht, kann ich euch versichern, dass dieses Spiel nicht einDead SpaceAbzocke.

Ich werde versuchen, alles abzudecken Pragmatisch seinen Spielern bietet. Die Spielmechanik, wie das Hacken und Schießen zusammenwirken (und ja, es dauert ein bisschen, bis man sich daran gewöhnt hat) und wie sich die einzelnen Versionen schlagen. Und natürlich die Dynamik zwischen Hugh und Diana, die der emotionale Kern des gesamten Erlebnisses.

Wenn du dich also gefragt hast, ob du es dir zulegen sollst, dann PragmatischDieser Testbericht zeigt Ihnen genau, was funktioniert, was nicht funktioniert und letztendlich, ob PragmatischLohnt es sich?

Kurzfassung – Überblick über den Pragmata-Testbericht

Genre Science-Fiction-Action-Adventure in der Third-Person-Perspektive Kernschleife Echtzeit-Hacking + Schieß-Hybridkampf Größte Stärke Einzigartiges Hack-and-Shoot-System Größte Schwäche Wiederholungen im Spielverlauf + vorhersehbare Handlung Eindeutiges Urteil Ein starkes neues Spiel, das sich lohnt Erscheinungsdatum 17. April 2026 Plattformen PS5, PS5 Pro, Xbox Series X|S, PC, Schalter 2 Preis €59.99 Am besten geeignet für Spieler, die sich nach neuem Einzelspieler-Gameplay sehnen

Rezension zu „Pragmata“: Seltsam, clever, überraschend herzlich

Bevor wir uns mit der Prämisse befassen, nehmen wir uns einen Moment Zeit, um Pragmatisch Rezension, um zu erklären, worum es in dem Spiel geht. A Einzelspieler-Shooter im Science-Fiction-Stil mit Elementen, die es einigen der die besten Third-Person-Shooter in der Branche, wie Dead Space andBesiegen.

Die Hauptfigur, in ihrer ganzen Pracht im Raumanzug und mit ihrem ausgefallenen Sci-Fi-Raumhelm, hebt diese Ähnlichkeit noch einmal auf ein neues Niveau. Selbst die Schießmechanik und die Kulisse – eine äußerst eine futuristische Raumstation, die von aggressiven Feinden überrannt wird die vernichtet werden müssen – das ist auf einer Stufe mit den ganz Großen der Science-Fiction-Spiele in der Third-Person-Perspektive.

Was jedochPragmatisch will kein weiteres düsteres, „Souls“-ähnliches Erlebnis sein oder etwas in der Art von Death Stranding. Es handelt sich nicht um ein Multiplayer- oder Koop-Spiel und bietet lediglich eine ziemlich geradlinige Kampagne im Rahmen eines Einzelspieler-Third-Person-Shooters. Nicht mehr und nicht weniger.

Kommen wir nun zur Handlung. Das Spiel handelt von Hugh Williams, einem Systemprüfer, der entsandt wurde, um eine als „Cradle“ bekannte Mondforschungsstation zu untersuchen. Doch als er und sein Team die Anlage betreten … ist es dort unnatürlich still und leer.

Noch bevor die eigentlichen Ermittlungen beginnen können, erschüttert ein unerwartetes Beben den gesamten Mond, und alle Besatzungsmitglieder kommen ums Leben. Hugh ganz allein lassen.

Kurz darauf trifft Hugh auf ein Androidenmädchen, das sich als D-I-0336-7 vorstellt. Da das etwas zu lang ist, nennt er sie Diana, und von da an bilden die beiden ein ungewöhnliches Team.

Auf ihrem Weg durch die „Cradle“ entdecken sie, was in der Forschungskolonie vorgefallen ist, und die fortschrittlichste Technologie in Form eines „Lunafilaments“ – eines Rohstoffs, aus dem sich fast alles, was Menschen zum Leben auf dem Mond benötigen, im 3D-Druck herstellen lässt. Das erklärt, warum die Die gesamte Mondbasis verfügt über eine beeindruckend große Auswahl an 3D-gedruckten Umgebungen die es fast identisch mit der Erde machen, d. h. Forschungslabore, Indoor-Wälder und sogar den Times Square.

Nachdem ich nun in meinem Pragmatisch Rezension: Ich möchte euch auch eine gute Nachricht mitteilen. Capcom bietet ein Kostenlose Demo für Spieler aller Plattformen. Du kannst das erste Kapitel spielen, um einen Eindruck davon zu bekommen, was das Spiel wirklich zu bieten hat, und um herauszufinden, ob dir die Hack-and-Shoot-Mechanik liegt.

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Gameplay & Kampfsystem (Hacken, Schießen, Panik, von vorne, und wieder von vorne)

Hier ist, wo mein Pragmatisch Da wird die Rezension erst richtig interessant – das Spiel dreht sich um zwei Hauptcharaktere, die als Einheit agieren. Die Kampfmechanik ist weitaus komplexer als ein gewöhnliches Ballerspiel.

Im Laufe des Spiels erhält Hugh Zugang zu einer ganzen Reihe von Waffen, von denen die meisten im Laufe der Zeit aufgerüstet werden können. Neben den üblichen Pistolen, Schrotflinten und schwereren Waffen gibt es auch einige einzigartigere Werkzeuge, wie zum Beispiel eine eine seilartige Schlinge, mit der sich Gegner einfangen und verlangsamen lassen. Außerdem verfügt er über ein Jetpack, das ihm Mobilität verleiht und für flüssige Bewegungen sorgt. Bis hierhin wirkt das alles ziemlich gewöhnlich.

Dann kommt das Hacking-System ins Spiel. Während des Kampfes erscheint, sobald du auf einen Gegner zielst, am Bildschirmrand ein Hacking-Raster, das mit Diana verbunden ist. Während du weiterhin angegriffen wirst, musst du dich in Echtzeit durch dieses Raster navigieren. Das Ziel ist es, den grünen Knotenpunkt zu erreichen, der eine Schwachstelle des Gegners aufdeckt und es Hugh ermöglicht, deutlich mehr Schaden zu verursachen. Das Wechsel zwischen dem Schießen und dem Lösen eines dynamischen Rätsels das ist es, was das Spiel ausmacht.

Diese Hacking-Raster basieren auf Knotenpunkten verschiedener Art, die sich jeweils auf den Kampf auswirken. Du musst den grünen Knotenpunkt erreichen, kannst aber unterwegs auch andere Knotenpunkte berühren, um deine Kampfkraft zu erhöhen (oder folglich zu verringern).

Knotenfarbe Knotentyp Wirkung / Zweck Grün Zielknoten Der Zielknoten, den du erreichen musst, um das Hacking-Raster zu vervollständigen. Blau Knoten für Schadensverstärkung Erhöht deinen Schaden im Kampf, wenn du durch den Bereich gehst. Gelb Kampf-spezifischer Knotenpunkt Bietet Effekte, die speziell für den aktuellen Kampf gelten; Einzelheiten werden auf dem Ladebildschirm angezeigt. Lila Knoten für Spezialfähigkeiten Ermöglicht das Freischalten von Spezialfähigkeiten mithilfe der Spielwährung. Red Ausgefallener Knoten Dies führt dazu, dass der Hack fehlschlägt, und zwingt dich dazu, die Hacking-Sequenz neu zu starten. Grau Hindernisknoten Erhöht den Schwierigkeitsgrad des Hacking-Pfads, ohne Boni zu gewähren.

Auch hier gibt es einen gewissen Spielraum. Optionale Knotenpunkte können Buffs wie erhöhten Schaden oder schnellere Betäubungen gewähren, und später schaltest du einen Auto-Hack-Funktion um den Druck bei längeren Kämpfen zu verringern. Dafür musst du jedoch deine Spezialangriffsanzeige opfern.

Das Hacken beschränkt sich auch nicht nur auf den Kampf. Auch bei den Rätseln in der Umgebung spielt es eine große Rolle, egal ob man Türen entriegelt, Aufzüge aktiviert oder Fallen deaktiviert. Diese Abschnitte sind zwar einfacher, aber zeitlich begrenzt, wodurch sie sich nicht wie Füllmaterial anfühlen.

Auch die Gegner werden mit der Zeit immer stärker. Tatsächlich, Die ersten Kämpfe könnten sogar etwas langweilig wirken für einige erfahrene Spieler. Doch je weiter deine Hauptcharaktere vorankommen, desto stärker werden die gegnerischen Mobs. Das Spiel wirft dir Störsender, zeitgesteuerte Sperren, mehrschichtige Gitter und sogar Angriffe entgegen, die du hacken und umleiten musst.

Es wird chaotisch, aber auf kontrollierte, strategische Weise. Hugh erhält nicht alle seine Gegenstände und Fähigkeiten auf einmal. Man kann diese Art von Kampf im Laufe der Zeit aufbauen und entscheiden, ob man Dianas Hacking-Fähigkeit die Hauptlast tragen lassen oder sich einfach aufs Schießen konzentrieren möchte. Und diese Flexibilität habe ich während meines PragmatischRezension; siesorgt dafür, dass die Schleife nicht veraltet.

Deine Speicher-Station oder der Schutzraum-Hub lässt sich ebenso individuell anpassen. Sie beginnt als normale Basis und kann schließlich durch das Hinzufügen weiterer Stationen zu einer Heimatbasis ausgebaut werden.

Auch der Spielverlauf ist recht gut gestaltet. Man kann versteckte Herausforderungen und Nebenquests entdecken, um weitere Fähigkeiten und Währung freizuschalten, mit denen man dann Hughs Schaden und Rüstung sowie Dianas Hacking-Fähigkeiten verbessern kann. Außerdem gibt es etwa 30 Simulationsübungen im Schulungsraum Du kannst das Spiel durchspielen und Belohnungen erhalten, die genauso erfrischend und charmant sind wie der Rest des Spiels.

Ein Punkt, der besonders auffällt, ist der Umgang des Spiels mit dem Tod. Anstatt in der Nähe wieder zu erscheinen, wird man zurück ins „Shelter“ geschickt, was dazu führen kann, dass sich bestimmte Abschnitte repetitiver anfühlen, als sie eigentlich müssten. Das verstärkt zwar den Spielablauf, fühlt sich in der Praxis aber nicht immer besonders gut an. Da der Kampf jedoch recht dynamisch ist und die Modifikationen und Upgrades sorgen für Abwechslung… hoffentlich lassen sich die meisten Spieler davon nicht abschrecken.

Wenn überhaupt, dann Pragmatisch Der Rezensent kommt zu dem Schluss, dass die größte Überraschung darin besteht, wie schnell sich das System intuitiv anfühlt, vor allem wenn man Probieren Sie zuerst die Demo aus.

Charaktere & das Herzstück des Spiels (Das Duo, das alles trägt)

My Pragmatisch Die Rezension macht deutlich, dass die Prämisse und die Handlung des Spiels denkbar einfach sind. Die Geschichte dreht sich um bekannte Themen wie Unternehmensfahrlässigkeit, außer Kontrolle geratene KI und Menschen, die mit den Folgen ihrer eigenen Entscheidungen zu kämpfen haben. Es ist ganz klar ein Spiel, das Dead Space das Übliche, nichts, was wir nicht schon gesehen hätten. Was das Ganze funktioniert, ist die die Beziehung zwischen Hugh und Diana.

Ich mag düstere, zwiespältige Antihelden als Hauptfiguren genauso gerne wie jeder andere auch, aber Hugh ist ein ein überraschend sanftmütiger Protagonist. Er ist ruhig, geduldig und verfällt nie in das Klischee des übermäßig schroffen, emotional verschlossenen Mannes. Er wirkt geerdet und – was noch wichtiger ist – glaubwürdig. Er strahlt eine beständige, fast beschützende Energie aus, die die ruhigeren Momente umso eindringlicher macht.

Diana hingegen ist aufrichtig eine der liebenswertesten jungen Videospielfiguren. Sie ist ausdrucksstark, neugierig und trotz ihrer Eigenschaft als Androide ziemlich kindlich. Und wie alle menschlichen Kinder liebt sie es über alles zu zeichnen und interessiert sich für alles Neue. Das Beste daran ist, dass sie nie nervt.

Es ist dasVater-Tochter-Beziehung das bei den Spielern wirklich Anklang findet. Hugh trägt Diana während des gesamten Spiels auf dem Rücken, und die beiden arbeiten zusammen, um abtrünnige KI-Bots zu besiegen. Außerdem zeichnet sie immer wieder Bilder von Hugh, was zeigt, wie nah sie sich wirklich stehen. Sie bilden eine Art Dynamik, die manche vielleicht sogar mit Joel und Ellie aus The Last of Us.

Allerdings ist dies Pragmatisch Auch diese Rezension wird die erzählerischen Schwächen nicht außer Acht lassen. Die einfache Erzählweise erweist sich manchmal als etwas zu simpel. Das Tempo ist zwar recht gut, aber es ist auch manchmal ein bisschen vorhersehbar. Selbst die wenigen Wendungen, die sie einzubauen versuchen, sind nicht der Rede wert. Außerdem taucht der Hauptschurke erst spät auf und hinterlässt kaum Eindruck. Mit anderen Worten, das Spiel Die emotionalen Momente wirken gehetzt, und die Weltgestaltung geht nie so tief, wie sie könnte.

Ich versuche zwar, in diesem Beitrag keine Spoiler zu verraten, Pragmatisch Wie in der Rezension erwähnt, gibt es eine Szene nach dem Abspann, die uns etwas für die Zukunft verspricht. Sie bereitet etwas viel Größeres vor und hat online bereits für Diskussionen gesorgt. Darüber hinaus ist das eigentliche Ende erst nach vollständigem Durchspielen des Spiels freigeschaltet, was den Spielern, die bereit sind, sich voll und ganz darauf einzulassen, definitiv einen bedeutungsvollen Abschluss bietet.

Und um ehrlich zu sein, Capcom hat in Sachen charakterorientiertes Storytelling wirklich ganze Arbeit geleistet. ErstensResident Evil: Requiem mit Grace und unserem Leon Kennedy. Und nunPragmatisch mit seinem energiegeladenen Vater-Tochter-Duo?

Lohnt sich „Pragmata“? Preis-Leistungs-Verhältnis & Wiederspielwert (Lohnt es sich? Oder lohnt sich das Warten?)

Is Pragmatisch Lohnt es sich? Das ist die große Frage, die sich PragmatischDiese Rezension versucht, diese Frage zu beantworten, vor allem, wenn man sich ein Ein Spiel mit einer Spielzeit von 10 bis 15 Stunden zum Preis von 59,99 $.

Wenn du es hastig durchgehst und dich nicht auf die kleinen Details konzentrierst, kommst du auf nur etwa 9–10 Stunden Spielzeit für die Hauptgeschichte. Wenn man es etwas gemächlicher angeht und sich etwas eingehender mit der Erkundung beschäftigt, gelangt man zu 10 bis 14 Stunden bei einem normalen Durchspielen. Aber wenn man alle Sektoren durchgeht und alles aufräumt Schulungssimulationenund das Sammeln von Sammelobjekten kann die Spielzeit leicht auf Über 16 Stunden für Perfektionisten.

Und wenn du wirklich alles haben willst, ist das ganz einfach das Spiel auf ein Erlebnis von 20 bis 25+ Stunden ausweiten indem man versucht, das Spiel RichtigEnde,Neues Spiel Plus, Verrückter Schwierigkeitsgrad und nach dem Spiel Unbekanntes SignalMode.

Der wichtigste Punkt, den ich in meinem Pragmatisch Mein Fazit lautet, dass das Spiel will kein riesiges 40-Stunden-RPG sein. Es ist ein fokussiertes, lineares Spielerlebnis mit einer einfachen Geschichte, das eher dem Dead Space – Remakeoder ein KlassikerResident EvilKampagne.

But Was den Preis des Spiels wirklich rechtfertigt, ist sein Wiederspielwert. Zusätzlich zu 30 Schulungssimulationen Du kannst das Spiel abschließen, um Belohnungswährung, Materialien und sogar neue Skins für Diana und Hugh zu erhalten. Dabei bleiben deine Charakterfortschritte erhalten, und du kannst das Spiel trotzdem von vorne beginnen, indem du Neues Spiel+.

Was bedeutetNeues Spiel+ do? Es verändert die Positionierung der Gegner und bietet neue Ausrüstung, aber ansonsten bist du einfach extrem übermächtig, da alle deine Fähigkeiten freigeschaltet sind und du trotzdem ein neues Spiel spielst. Wenn du eine etwas größere Herausforderung suchst, dann versuch es mit Verrückter Schwierigkeit (allerdings kann man sie nicht mit Neues Spiel+).

Außerdem gibt esUnbekanntes SignalModus und einDas wahre Ende für Perfektionisten, was den Spielern einen noch größeren Anreiz bietet, das Kampfsystem zu meistern und alles, was das Spiel zu bieten hat, ausgiebig zu erkunden.

Zu beachten ist, dass Pragmatischist nicht dabeiGame Pass or PS Plus bei der Veröffentlichung. Es handelt sich um einen Vollkauf ohne Abonnement-Optionen.

Es ist vielleicht nicht die längste Erfahrung auf dem Markt, aber ich möchte in meinem Pragmatisch Kritik, dass das Spiel seinen Preis verdient durch Originalität, Wiederspielwert, und einer der die kreativsten Kampfsysteme Capcom seit Jahren eingeführt hat.

Für preisbewusste Leute könnte das ein kleines Problem sein. Aber die gute Nachricht ist, dass CapcomSpieleihr Preis sinkt in der Regel recht schnell. Basierend auf Mustern, könnte innerhalb weniger Monate um 30 % fallen und später noch größere Rabatte zu erhalten. Wenn du es also nicht so eilig hast und dich vor Spoilern schützen kannst, ist es vielleicht besser, noch zu warten.

Aber ich weiß, dass mein Pragmatisch Die Rezension spricht ebenfalls dafür, das Spiel jetzt zu spielen. Das Spiel Der Start war ein riesiger Erfolgund baute sofort ein eine sehr aktive Community. Diese lästigen Spoiler zu vermeiden, ist also vielleicht gar nicht so einfach, wie es scheint.

Wenn Sie sich zum Kauf entschlossen haben, sollten Sie beim Preisvergleich Folgendes beachten: Pragmatisch würde sich problemlos neben einigen der am bestenResident Evil Spieleinträge. Es ist zwar kürzer, aber gut durchdacht und auf jeden Fall einen Versuch wert.

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Plattformleistung & Welche Version soll man kaufen? (Wählen Sie Ihre Plattform mit Bedacht aus)

Bevor ich darauf eingehe, wie sich das Spiel auf verschiedenen Plattformen spielt, möchte ich eines klarstellen: Alle Versionen von Pragmatischsind solide, aber es gibt ein paar Unterschiede, die man kennen sollte, bevor man sich für eine Variante entscheidet. Das ist meist der entscheidende Faktor bei der Wahl zwischen Konsole und PC, und meine PragmatischDiese Übersicht sollte zur Klärung beitragen.

On PS5, Pragmatischbietet seinen Spielern zwei verschiedene Grafikmodi. Leistung In diesem Modus läuft das Spiel mit einer flüssige 60 Bilder pro Sekunde bei hochskaliertem 4K-BildNatürlich gibt es in diesem Modus gewisse (sehr geringfügige) Einbußen bei der Grafikqualität, aber die Stabilität der Darstellung ist es wert. Beschluss Dieser Modus erweitert die Grafik um Raytracing, aber führt zu spürbaren Einbrüchen bei der Bildrate und gelegentlichen Rucklern, was es schwieriger macht, das Spiel weiterzuempfehlen. Es ist zwar nicht unspielbar, aber man merkt den Unterschied.

Das Spiel bietet außerdem vollständigDualSenseUnterstützung, das zwar solide, aber nicht bahnbrechend ist. Es gibt haptisches Feedback und sogar eine leicht adaptive Trigger-Implementierung, aber das ist nicht besonders beeindruckend (wie einige Nutzer bemängelt haben). Wenn du hierherkommst, weil du nach einem Pragmatisch PS5 Um es kurz zu machen: Die Antwort ist einfach. Es ist reibungslos, zuverlässig und für die meisten Spieler die sicherste Wahl, aber es gibt bessere Alternativen.

Wenn Sie jedoch Zugang zu PS5 Pro… das ist zweifellos das beste Konsolenerlebnis, das es dafür gibt. Im Gegensatz zu PS5, wo man zwischen dem Leistungs- und dem Wiedergabemodus wählen kann, der Pro Diese Version bietet nur einen Modus mit zwei verschiedenen Bildraten. Man erhält eine klares 4K-Bild mit 60 Bildern pro Sekunde und Raytracing aktiviert ist, und diese Leistung wird weitaus zuverlässiger aufrechterhalten. Und wenn es Ihre Konfiguration zulässt, können Sie ganz einfach die Bildrate auf 120 erhöhen. Die meisten Nutzer würden das jedoch nicht wirklich für nötig halten, da man bereits eine beträchtliche ein erstklassiges Spielerlebnis mit 60 fps.

On Xbox Series X, das Erlebnis ist sehr ähnlich wie PS5. Du bekommstauf 4K hochskaliert, konstante 60 fps in Leistung Modus sowie einen optionalen Auflösungsmodus mit den üblichen Vor- und Nachteilen. Kurzprofil wird unterstützt, was ein netter Bonus ist. Eines sollte man jedoch beachten: Das Spiel bietet derzeit keine Überall spielen Unterstützung, also den Kauf auf Xbox wird nicht auf den PC übertragen.

Abgesehen davon lässt sich insgesamt sagen, dass Pragmatisch Xbox Series X Aus der Sicht eines Rezensenten ist diese Version des Spiels recht ausgereift und keineswegs eine schlechte Wahl.

Xbox Series SHier werden die Kompromisse jedoch deutlich spürbarer. Es läuft mit einer nativen Auflösung von 720p, auf 1440p hochskaliert, wodurch es spielbar bleibt. Aber das Der Verlust an Klarheit ist kaum zu übersehen dass es die Serie S die grafisch schwächste Konsolenversion.

Auf dem PC entfaltet das Spiel endlich sein volles Potenzial. Die PC-Version des Spiels ist zweifellos die beste wenn du die nötige Hardware hast um es zu unterstützen. Und wenn du das hier als Pragmatisch PC-Testbericht – ich werde dir genau erklären, warum.

For NeidGrafikprozessoren… steht die Pfadverfolgung zur Verfügung, die alle passenden Szenen sehr beeindruckend wirken lassen kann. Allerdings handelt es sich dabei eher um eine Vorzeigefunktion als um etwas, das ständig aktiviert sein muss, und leider ist sie mit erheblichen Einbußen verbunden. Selbst auf High-End-GPUs kann sie die Leistung um fast zwei Drittel drosseln, während sie nur bescheidene visuelle Verbesserungen bietet.

Andererseits ist das herkömmliche Raytracing hier weitaus praktischer und effizienter. Es ist so weit optimiert, dass es mit Resident Evil: Requiem… also, noch einmal: wahrscheinlich die beste Option für PC-Nutzer. Nutzer im mittleren bis oberen Preissegment können sogar die Bildraten problemlos auf über 120 steigern. Das wird natürlich einen spürbaren Unterschied machen. Beim Start des Spiels findet ein einmaliger Shader-Kompilierungsschritt statt, aber danach kann es losgehen.

Wenn Sie sich auf einer Konfiguration mit 8 GB VRAM… das könnte für dich zwar etwas anspruchsvoller sein, ist aber keineswegs unüberwindbar. Durch das Anpassen von Einstellungen wie Texturqualität und Schatten-Cache lässt sich die Stabilität deutlich verbessern.

Steam Deck Die Bildrate liegt bei niedrigen Einstellungen bei etwa 30–40 fps. Es istspielbar, aber nicht die ideale Lösung um das Spiel zu erleben.

WasSchalter 2… ist dies in visueller Hinsicht eindeutig die am stärksten eingeschränkte Version, mit geringerer Auflösung und weniger detailreichen Texturen. Allerdings, Die Leistung hält sich überraschend gut, und die Gyro-Steuerung ist ein nettes Extra für Spieler, die diesen Stil bevorzugen.

Was die Frage „Tastatur oder Controller“ angeht, entscheide ich mich persönlich immer für die Tastatur, egal wie lange ich brauche, um mich an die Tastenbelegung zu gewöhnen. Allerdings, mit Pragmatisch, ich muss sagen, das Das Spiel lässt sich mit einem Controller besser spielen. Das Hacking-Raster lässt sich mit einer Tastatur einfach nicht so leicht beherrschen. Mit einem Controller lässt es sich viel flüssiger steuern, besonders in actionreichen Spielsituationen.

Insgesamt haben PC-Nutzer bei diesem Spiel wahrscheinlich die größte Flexibilität, und man kann schnapp dir einPragmatischSteam-Key zu einem günstigen Preis auf Eibe, oft mit Rabatten zum Verkaufsstart.

Kritik und Stimmen aus der Community (Die Kritiker waren größtenteils begeistert)

Pragmatischhat bei den Kritikern ziemlich gut abgeschnitten, und meine Pragmatisch Die Rezension spiegelt diese Einschätzung wider.

MetacriticDie Ergebnisse liegen bei86 fürPS5, 88 für PC, 87 fürXbox Series Xund88 fürSchalter 2, währendOpenCriticDurchschnittswerte87, wobei 95 % der Kritiker den Film empfehlen. Es gibtDampf, es ist sogar noch stärker als das und hat eine Bewertung von über 94 %Überwältigend positivBewertungvonüber 10.000 Spieler.

Auch einzelne Filialen scheinen diese Meinung zu teilen. IGNbewertet es8/10. The Guardian – 4/5, Nintendo Life – 9/10undGamingBolt gab dem Spiel eine 9/10.

Was Kritiker immer wieder hervorheben, sind die dynamischen Kämpfe und die äußerst gut durchdachte Charaktergestaltung. Die Das Hack-and-Shoot-System wirkt erfrischend, derDie „Hugh-Diana“-Dynamik emotional und insgesamt Die Präsentation ist ausgefeilt. Gleichzeitig weisen die meisten Rezensionen, einschließlich meiner eigenen, auf dieselben Schwachstellen hin. Es ist ein Spiel, das in Bezug auf die Handlung auf Nummer sicher geht, im späteren Spielverlauf ein strafferes Tempo aufweist, eine sehr begrenzte Waffenauswahl bietet und keine Minikarte für Sammelobjekte enthält.

Die meisten, die die Demo ausprobiert und das Spiel gekauft haben, sind zufrieden, auch wenn es gelegentlich Diskussionen über das Preis-Leistungs-Verhältnis gibt. Abgesehen davon ist es einfach ein starkes Spiel und eines der Die stärksten neuen IPs des Jahres 2026. Gleich dahinterResident Evil: Requiemund im Vorfeld vonMonster Hunter Stories 3.

Optik und Darstellung (sieht toll aus, kleine Mängel)

Optisch ist diesPragmatisch Eine Rezension muss anerkennen, was anzuerkennen ist… Es sieht einfach himmlisch aus. Capcom’s RE-Engine leistet hier ganze Arbeit, und das zahlt sich größtenteils aus.

Die Lunafilament-Umgebungen sehen wunderschön (und sehr blau) aus und sind überraschend abwechslungsreich. Außerdem, Die Gesichtsanimationen der Figuren sehen wirklich sehr, sehr gut aus, selbst in ruhigeren, dialoglastigeren Momenten. Das geht so weit, dass manche Leute die Details der Figuren sogar als „Uncanny Valley“ bezeichnet haben. Hilfreich ist auch, dass die Die Benutzeroberfläche bleibt übersichtlich und gut lesbar, was besonders wichtig wird, sobald sich das Hacking-Netzwerk mit dem Geschehen überschneidet.

Die Gegner sehen unterschiedlich genug aus, damit es nicht monoton wird, und das Sounddesign trägt gut dazu bei, die richtige Stimmung zu schaffen, wenn es etwas ruhiger wird.

Das Hauptproblem ist die Navigation. Es gibt keine Minikarte für Sammelobjekte, sodass das Auffinden aller Gegenstände mühsamer ist, als es sein müsste. Und genau darüber hat sich auch die Community lautstark beschwert.

Mein Fazit zu Pragmata: Eine kühne Idee, die voll ins Schwarze trifft!

Gesamtbewertung 8,5/10

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DiesPragmatisch Die Bewertung fällt sehr positiv aus – genau so, wie man es von einer neuen Spielereihe erwarten würde. Die Punktzahlen liegen im hohen 80er-Bereich durchgängig, in allen Bereichen.

In diesem Jahr gab es bereits einige großartige Veröffentlichungen, darunter Capcom allein. Doch unter den derzeitigen Rahmenbedingungen gilt: Je „anders“ ein Spiel ist, desto besser kommt es beim breiten Publikum an. Und genau deshalb Pragmatisch funktioniert. Klar, die Geschichte ist geradlinig und ziemlich linear, aber die Der „Hack-and-Shoot“-Kampf ist 2026 einzigartig.

Und sobald der Funke überspringt, trägt er das gesamte Spielerlebnis über die gesamte Spielzeit hinweg. Hinzu kommt, dass die Dynamik zwischen Hugh und Diana mehr Gewicht hat, als man erwarten würde, was der Geschichte hilft, auch dann zu überzeugen, wenn sie sich etwas auf Nummer sicher bewegt. Außerdem profitiert sie davon, dass sie sich auf das Wesentliche konzentriert, anstatt zu versuchen, sich zu etwas zu strecken, das sie nicht ist.

AllerdingsPragmatischist nicht perfekt. Ich bin immer noch etwas hin- und hergerissen, weil der Bösewicht erst spät auftaucht und nicht wirklich Eindruck hinterlässt. Außerdem wirkt der Mittelteil etwas eintönig, und Kleinigkeiten wie das Fehlen einer Minikarte oder das Respawn-System im Shelter können nervig sein.

Mir ist noch etwas aufgefallen, als ich versucht habe, 100 % aller Karten zur Vorbereitung auf die Das wahre Ende Das liegt daran, dass entweder Hugh oder Diana (meistens Diana) beim Betreten bestimmter Orte neue Dialogzeilen einleiten – selbst an solchen, die ich bereits mehrmals besucht habe. Das Gleiche gilt, wenn sie neue REMs (optionale Sammelobjekte) entdecken.

Leider musste ich dabei feststellen, dass ein Großteil der Dialoge in diesem Spiel kontextabhängig ist und kann man verpassen, wenn man die Hauptziele zu schnell abarbeitet. Dies kann die Charaktertiefe von Hugh erheblich beeinträchtigen, wenn man bedenkt, dass wir außerhalb dieser möglicherweise leicht zu übersehenden Rückblenden auf seine Vergangenheit und darauf, wie die Erde auf die stets neugierige Diana wirkte, kaum etwas über ihn wissen.

Dennoch bin ich fest davon überzeugt, dass dieses Spiel deine Zeit wert ist, vor allem, wenn du neue, noch nie dagewesene Spielmechaniken einem bewährten Design vorziehst. Was die technische Seite angeht, sind zwar alle Versionen des Spiels gut, doch die besten sind PS5 Pro und einen High-End-PC. Der Rest liegt natürlich bei dir.

PROS NACHTEILE ✅ Einzigartiges Kampfsystem ✅ Überzeugende Charakterdarstellung ✅ SuperRE-EngineBildmaterial ✅ Ausgereifter Startzustand ✅ Flexible Konfigurationen ❌ Schwacher Endgegner ❌ Keine Minikarte für Sammelobjekte ❌ Hugh wirkt vielleicht etwas unterentwickelt, wenn man das Spiel zu schnell durchspielt

Abgesehen von den Kritikern: Wenn du neugierig bist und es selbst ausprobieren möchtest, kannst du dir ein Pragmatic Steam key auf Eneba und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung.

Pragmatisch Es fühlt sich an wie der Beginn von etwas ganz Besonderem. Hier gibt es ein solides Fundament, und man hat das Gefühl, dass Capcom etwas hat, auf dem es sich lohnt, weiter aufzubauen.

Ideal für: An alle Fans des Einzelspielermodus, Dead Space and Resident Evil Veteranen, Spieler, die Spaß an neuen Spielmechaniken haben, und alle, die PS5 Pro oder eine leistungsstarke PC-Konfiguration.

Weniger geeignet für: Spieler, die Über 30 Stunden Spielspaß für diesen Preis, diejenigen, die auf Game Pass or PS Plus, alle, die kein Interesse an Echtzeit-Hacking während des Kampfes haben, oder Leute, die eher auf Spiele mit offenerer Spielweise stehen.