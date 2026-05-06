PUBG-Update 39.1 – Vollständige Übersicht über die Patch-Hinweise

Krafton hat eine groß angelegte PlayerUnknown’s Battlegrounds Update 39.1 – gerade rechtzeitig zum Winter. Erangel: „Subzero“ verwandelt die legendäre Inselkarte in ein vereistes Schlachtfeld, dank mysteriöser abgestürzter Satelliten, die einen vereisenden Effekt auf die Blaue Zone haben.

Das Update 39.1 enthält außerdem mehrere Anpassungen der Waffenbalance, eine erweiterte Rückkehr von UGC Alpha sowie neue taktische Optionen, darunter die BZ-Granate und -Werfer, mit denen Spieler begrenzte Frostzonen erzeugen können. PlayerUnknown’s Battlegrounds war bereits der das beste Battle-Royale-Spiel (und du kannst dir unsere vollständige PlayerUnknown’s BattlegroundsÜbersicht) aberDieses kühle Update hebt die Sache auf ein neues Niveau. Lies weiter, um mehr zu erfahren!

Die Spieler erwartet dank PlayerUnknown’s Battlegrounds Update 39.1, da es diese enthält wesentliche Änderungen:

Mehrere Gebiete auf Erangel sind nun zugefroren ( Stalber, Shelter, Militärstützpunkt Sosnovka und Werft )

) Das Schussverhalten wurde in verschiedenen Punkten angepasst, insbesondere beim Rückstoß (VSS, SLR, SKS, AUG und M416)

Neue Einzelladerwaffe mit Einfrier-Effekt: der BZ-Granatwerfer

UGC Alpha kehrt dauerhaft zurück in Benutzerdefiniertes Spiel(nur PC)

Anpassungen des Care-Pakets für Team Deathmatch, die Integration des Recall-Systems in Intensives Battle Royalesowie der Start einer neuen Ranglistensaison und des Survivor-Passes

Balenciaga Kooperations-Showrooms, die über ganz Erangel verteilt sind

Zahlreiche Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit

Ein streng geheimes Klimakontroll-Experiment ist fehlgeschlagen, wodurch mehrere Tythonic-Satelliten an verschiedenen Stellen auf Erangel abgestürzt sind und die Insel mit Schnee und Eis bedeckt haben. Stalber, wo magnetische Experimente durchgeführt wurden, ist einer der am stärksten betroffenen Orte, aber auch Shelter ist in Mitleidenschaft gezogen worden. Gerüchten zufolge soll jeder Spieler, die dort einen abgestürzten Satelliten finden, erhalten außerdem exklusive Beute.

Die Brücke zur Militärbasis und Werft von Sosnovka wurde durch einen Satelliteneinschlag teilweise zerstört, doch die gute Nachricht ist, dass der Fluss ebenfalls zugefroren ist und so neue taktische Tiefe geschaffen hat. Die Blaue Zone hat dabei am stärksten gelitten neue Wetterextreme. Während Schaden, Geschwindigkeit und Wirkungsradius der Zone unverändert bleiben, werden die Spieler folgende Anpassungen vorfinden:

Es wurden neue visuelle und akustische Effekte hinzugefügt, die je nach Schweregrad der Schäden in der Blauen Zone variieren.

Der Einfrier-Effekt wird durch das Jammer Pack nicht blockiert.

Die oben genannten Änderungen gelten auch für die BZ-Granate und den BZ-Granatwerfer.

Die dynamische Wetteranzeige kann für Arcade, in demNormales Spiel, Ranglistenspiel und benutzerdefiniertes Spiel Die Landkarten werden nach und nach mit Schnee bedeckt.

Zu guter Letzt sind Fähren und die Rote Zone derzeit für die Dauer von PlayerUnknown’s Battlegrounds Update 39.1. Spieler, die mit dem Fallschirm auf die Karte springen, können nun Die Sicht ist aufgrund wechselnder Wetterbedingungen eingeschränkt.

Die südwestliche Ebene von Erangel präsentiert sich nun in winterlichem Gewand: Schnee türmt sich auf, und aus der Tundra ragen die Überreste abgestürzter Satelliten hervor. Schaut euch diese Überreste unbedingt an, denn dort werden wahrscheinlich wertvolle Gegenstände aufbewahrtDaher wurden die Weltkarte und die Minikarte nun aktualisiert, um den Änderungen auf Erangel besser Rechnung zu tragen.

Zahlreiche Waffen wurden geschwächt oder gestärkt, darunter insbesondere:

VSS – Der vertikale Rückstoß wurde um etwa 10 % erhöht.

– Der vertikale Rückstoß wurde um etwa 10 % erhöht. SLR – Der horizontale Rückstoß wurde um etwa 5 % verringert.

– Der horizontale Rückstoß wurde um etwa 5 % verringert. SKS – Der Rückgang der Mündungsgeschwindigkeit über die Entfernung wurde verringert.

– Der Rückgang der Mündungsgeschwindigkeit über die Entfernung wurde verringert. AUG – Der horizontale Rückstoß hat sich um etwa 4 % erhöht.

– Der horizontale Rückstoß hat sich um etwa 4 % erhöht. M416 – Der horizontale Rückstoß wurde um etwa 5 % verringert.

Laut den offiziellen Kommentaren der Entwickler, die dem PlayerUnknown’s BattlegroundsUpdate 39.1,Diese Änderungen sollten zum Experimentieren anregen und die Spielbedingungen insgesamt etwas fairer zu gestalten. „Der VSS wurde im Rückstoß angepasst, um Dauerfeuer schwieriger zu machen, da er bisher außergewöhnlich häufig eingesetzt wurde und eine extrem hohe Gewinnquote aufwies“, erklärten sie.

„Bei der SLR und der SKS waren sowohl die Einsatzhäufigkeit als auch die Gewinnquote gering. Daher wurde der Rückstoß der SLR abgeschwächt, um die Handhabung zu verbessern, und die SKS wurde durch eine Optimierung von Rückstoß und Mündungsgeschwindigkeit angepasst, um die Gesamtleistung zu steigern.“

Neue Waffen & Ausrüstung

BZ-Granaten und ein Granatwerfer können nun gefunden und als Sekundärwaffe ausgerüstet werden. Bei den Granaten handelt es sich um Eisbomben, die auch an Oberflächen befestigt werden können. Wenn sie explodieren, erzeugen sie eine Kugel mit einem Radius von 7,5 m, die alles in ihrem Inneren einfriert und für kurze Zeit 8 Schaden pro Sekunde verursacht. Sie sind besonders nützlich für Räumung von Räumen, Verhinderung von Lagerbildung, Verhinderung von Neupositionierungund Gegner aus ihrer Deckung zu treiben.

Allerdings detonieren sie nicht auf Wasser und geben vor der Explosion einen Warnton ab, sodass die Spieler die Möglichkeit haben, sich schnell aus der drohenden Schneezone zu entfernen. In zwei bis drei Runden taucht der BZ-Granatwerfer auf, der an verschiedenen Orten in der Welt, in geheimen Räumen und in Satelliten zu finden ist.

Bei anderen Ausrüstungsgegenständen wurden die Spawn-Raten angepasst, auch:

Der Vikendi-Ghillie-Anzug ist nun in geheimen Räumen, Care-Paketen und speziellen Luftabwürfen zu finden.

Die Spawn-Rate des M79 wurde erhöht.

Die Spawn-Rate der P1911, P92 und R1895 in der Welt wurde leicht verringert.

PlayerUnknown’s Battlegrounds gilt weithin als einer der Die besten E-Sport-Spiele, daher sollten Wettkampfspieler beachten, dass Team Deathmatch enthält nun eine exklusive Ausrüstung über das Care-Paket, und alle Spawn-Kits sind jetzt mit Ausrüstung der Stufe 2 ausgestattet. Das Das Rückrufsystem wurde hinzugefügt to Intensives Battle Royalesowie eine Pfanne als Standardausrüstung. Nachschubabwürfe können nun eine Notfall-Leuchtfackel. Du kannst dir ein PUBG Battlegrounds E-Sport-Leitfaden um das Beste aus diesen Spielmodi herauszuholen.

Casual-Modus Die bisherige Begrenzung auf drei Spiele pro Tag wurde durch eine Spielzeit von 60 Minuten pro Tag ersetzt. UGC Alpha kehrt endgültig auf den PC zurück und bringt zerstörbare Objekte mit, sieben neue Geräte (einschließlich eines Geräts zum Erzeugen von KI-Spielern) sowie ein neues Verteidigungsmodus das bis zu vier Spieler unterstützt.

In Karriere Im Ranglistenmodus wurde die KDA durch die durchschnittliche Anzahl an Kills ersetzt und wird nun in der Karriere, im Profil und in der Rangliste angezeigt. Die Statistiken zeigen nun die durchschnittliche Überlebenszeit, die Anzahl der Kopfschuss-Kills und die Anzahl der Wiederbelebungen für den Ranglistenmodus an.

PlayerUnknown’s Battlegrounds Das Update 39.1 fügt dem Premium-Pass im Rahmen des Survivor-Passes einen 50-prozentigen BP-Boost hinzu. Außerdem wurden ausgewählte Schlüsselbelohnungen und Schmuggelgutscheine gegen BP ausgetauscht.

Zusammenarbeit: BALENCIAGA

A Zusammenarbeit zwischen Luxusmodehäusern with Balenciaga kommt zuPlayerUnknown’s Battlegrounds Update 39.1, mit besonderen Gegenständen, die über ganz Erangel verteilt sind. Dazu gehören ein „Couture Armor“-Look, eine pinkfarbene, korsettartige Daunenjacke, ein T-Shirt mit Standard-Logo, Jeans im Used-Look und ein kuscheliger blauer Pelzhelm.

Weitere Details

Die vollständigen Patch-Hinweise sind sehr umfangreich, doch zu den wichtigsten Punkten gehören:

Die Darstellung des Einzelansichtsbildschirms wurde verbessert.

Es wurde ein Problem behoben, durch das Spieler auf der Karte „Boatyard“ den Spielbereich verlassen konnten, ohne Schaden zu nehmen. Team Deathmatch.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein entferntes Gebäude auf der Karte „Rondo“ weiterhin auf der Weltkarte und der Minikarte angezeigt wurde.

Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Knöchel durchsichtig wurden, wenn die weibliche Figur die „Moon Seeker Boots“ zu bestimmten Hosen trug.

Häufig gestellte Fragen