PUBG: Battlegrounds – Testbericht – Nach wie vor ein Spitzenkandidat unter den Battle-Royale-Spielen

Obwohl sich das Unternehmen seinem neunten Jubiläum nähert, PUBG: Battlegrounds bleibt ein spannendes und lohnenswertes Multiplayer-Spiel. Es gilt wohl als Grundlage für viele der nachfolgenden Battle-Royale-Spiele, PlayerUnknown’s Battlegrounds ist der perfekte Einstieg für neue Spieler und hat auch erfahrenen Spielern viel zu bieten.

Unsere Bewertung 8

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Veröffentlicht 23. März 2017 Entwickler PUBG Studios Verlag Krafton Plattformen Android, PC, iOS, Xbox Series X|S, PS5 (getestet)

PlayerUnknown, bekannt

Ursprünglich entwickelt von Brendan „PlayerUnknown“ Greene, PlayerUnknown’s Battlegrounds begann als PlayerUnknown: Battlegrounds schon im Jahr 2017. Greene war vor allem bekannt für seine DayZ Battle-Royale-Mod und die darauf folgenden H1Z1 Battle Royale, was ihm schließlich zu einer Anstellung bei einem koreanischen Studio verhalf, Bluehole. Dies wurde bald umbenannt PUBG Corporationund brachte hervorPUBG: Battlegrounds so, wie wir es heute kennen.

PlayerUnknown’s Battlegrounds hat sich inzwischen bewährt beliebt bei Gamern und E-Sportlern auf verschiedenen Plattformen (es war zudem das viertbeliebteste gestreamte Spiel auf Twitch (Anfang 2025), doch in einer Welt, in der Battlefields, Fortniteund eine Million verschiedene Call of Duty, PlayerUnknown’s Battlegroundsmuss sich etwas mehr ins Zeug legen, um sich in dem Bereich, zu dessen Aufbau es beigetragen hat, von der Masse abzuheben.

Und genau hier setzt meine Rezension an – ich habe mich intensiv mit PlayerUnknown’s Battlegrounds um zu sehen, ob es sich noch frisch anfühlt, also Such dir deine Ausrüstung aus und spring mit mir ab!

Kostenlos spielen, nicht „Pay-to-Win“

Es schadet ja nicht, dass PlayerUnknown’s Battlegrounds Das Update 39.1 wurde kürzlich veröffentlicht und verwandelt die klassische Inselkarte Erangel in eine gefrorene Einöde. Dies bringt frischen Wind ins Gameplay für erfahrene Spieler, dient aber auch als guter Einstieg für Neulinge, um ihnen einen Eindruck davon zu vermitteln, was sie von dem Spiel erwarten können.

Wenn Sie neu bei PlayerUnknown’s Battlegrounds… oder auch Battle Royale-Spiele im Allgemeinen – im Grunde geht es darum: Auf jeder Karte befinden sich bis zu 100 Spieler, und es geht einfach darum, als Letzter übrig zu bleiben. Im Idealfall, indem man jeden ausschaltet, den man sieht. PUBG: Battlegrounds bietet Abwechslung durch verschiedene Spielmodi, die nach Abschluss des Grundtrainings freigeschaltet werden und über das etwas unübersichtliche Hauptmenü aufgerufen werden können.

Dadurch wird das Spiel in mehrere Abschnitte unterteilt: Spielen, Passen, Karriere, Anpassen, Versteck, Workshop, and Groß. Außerdem gibt es zusätzliche Menüs für Dinge wie tägliche Check-in-Prämien, Tutorials, Neuigkeiten und so weiter. Spielen Hier spielt sich das Geschehen ab, und im nächsten Abschnitt werde ich näher auf die verfügbaren Spielmodi (und wichtige Einschränkungen) eingehen.

Zunächst jedoch, Ich empfehle jedem, die verschiedenen Rubriken zu erkunden. SchrittEs ist genau das, wonach es klingt: Man schaltet Belohnungen durch das Spielen frei (z. B. indem man in einem Match 120 Schaden an Gegnern verursacht), und es gibt eine Premium-Version mit besseren (kosmetischen) Belohnungen. KarriereHier findest du alle Informationen zu den Ranglisten und die Spielerstatistiken. Anpassen Damit kannst du deinen Charakter ganz nach deinen Vorstellungen anpassen, aber denk daran, Die anfänglichen Optionen sind stark eingeschränkt auf sechs Gesichter, zwei T-Shirts, neun Frisuren und sechs Farben, verteilt auf männliche und weibliche Körperformen.

PUBG: Battlegrounds is kostenlos-spielbar, sodass unter anderem in Truhen und Schmuggel-Schließfächern weitere Anpassungsmöglichkeiten zu finden sind. Diese wichtigsten Gegenstands-Drops befinden sich unter der Versteck Registerkarte; Truhen werden mit Schlüsseln geöffnet und schalten Gegenstand-Skins frei, die wiederum erst mit Credits tatsächlich nutzbar gemacht werden müssen. Schmuggelware kann mit Gutscheinen geöffnet werden und bringt oft Schrott oder andere Spielwährungen ein, die dann zum Herstellen von Gegenständen unter der WorkshopVerlust.

Das gehört bei F2P-Titeln nun einmal dazu, aber neue Spieler können vieles davon zu Beginn getrost ignorieren und einfach ins Spiel einsteigen. Und um ehrlich zu sein, Die einzige Spielwährung, für die du echtes Geld ausgeben musst, sind G-Coins, mit denen man auch „Contraband“-Schränke öffnen kann. Ansonsten gibt es bei den Missionen jede Menge Beute zu gewinnen, und alles, was man im Spiel „kauft“, dient lediglich der optischen Aufwertung, um faire Spielbedingungen zu gewährleisten (in den „Contraband“-Schränken kann man gelegentlich Beute der Seltenheitsstufe „Episch“ finden – ich habe nach dem Öffnen von fünf Schränken einen ziemlich schicken Gewehr-Skin ergattert).

Hundert Feinde

Auf der Registerkarte „Spielen“ sind die verschiedenen Spielmodi zu finden: Normal, Rangliste, Arcade, TrainingundBenutzerdefiniert. Ranglisteand BenutzerdefiniertMatches stehen nur Plus-Mitgliedern zur Verfügung; dies ist PUBG’s eine spezielle Mitgliedschaft, mit der man zusätzliche Gegenstände und Medaillen im Spiel freischalten kann. Es gibt sogar eine E-Sport-Spielmodus im Rahmen der Plus-Mitgliedschaft, was angesichts der Tatsache, dass PUBG: Battlegrounds gilt nach wie vor als eines der Die besten E-Sport-Spieleherum.

Die gute Nachricht ist, dass es immer noch jede Menge kostenlose Inhalte gibt. Wenn du dich also nicht in ein PUBG: BattlegroundsE-Sport-Leitfaden Wenn du gleich zum spannenden Teil kommen willst, musst du erst das Grundtraining absolvieren, bevor sich weitere Inhalte freischalten. Das hat bei mir allerdings nur etwa fünf Minuten gedauert, es ist also schnell und einfach durchzuspielen.

Apropos Explosionen: Die Waffen bieten genau das richtige Maß an akustischem und visuellem Kick, von Gewehren bis hin zu Granaten, und das Bewegungsrepertoire des Spielers umfasst auch die Fähigkeit, über Hindernisse zu springen. Die Spielerbewegungen wirken im Vergleich zu neueren Multiplayer-Spielen wie dem auf PvPvE ausgerichteten ARC Raiders, aber ich weiß das durchaus zu schätzen Beim Zielen kann man die Schulter wechseln.

Die Matches können entweder in der TPP (Third-Person-Perspektive) oder in der FPP (First-Person-Perspektive) gespielt werden, je nachdem, ob man einen eher defensiven Spielstil oder eine offensive Herangehensweise bevorzugt. Da ich ein bisschen feige bin, ziehe ich die TPP vor, weil ich so die Möglichkeit habe, vor jemandem zu fliehen, der sich an mich heranschleicht. Die FPP ist allerdings immersiver.

Arcade Dieser Modus ist für 16 bis 20 Spieler ausgelegt Intensives Battle Royale Option sowie ein Acht-gegen-Acht Team Deathmatch, aber das Hauptprogramm besteht aus einem riesigen Kampf aller gegen alle mit 100 Spielern. Normal Übereinstimmungenkann allein oder in Teams von bis zu vier Spielern gespielt werden, und es gibt sogar die Möglichkeit, sicherzustellen, dass man mit Leuten zusammenkommt, die dieselbe Sprache sprechen. Echte Teamplayer können sogar mitmachen und loslegen Clans, allerdings ist auch dies nur über Plus verfügbar.

Kampf ums Überleben

Ich habe mir das angesehenPlayerUnknown’s Battlegrounds on PS5, und obwohl die PC-Version in puncto Leistung wohl die Nase vorn hat, profitieren Konsolenspieler vom plattformübergreifenden Matchmaking, sodass es nie an Mitspielern mangelt. Normal Die Spiele beginnen damit, dass die Spieler auf eine zufällig ausgewählte oder selbst gewählte Karte abspringen. Es gibt insgesamt 10 Karten, wobei in der Regel jeweils nur fünf zur Auswahl stehen. Durch diesen Wechsel bleibt alles abwechslungsreich, aber der Nachteil ist, dass deine bevorzugte Karte möglicherweise nicht so leicht verfügbar ist, wie du es dir wünschst.

Dazu gehören die sandige Hochebene von Miramar bis hin zur Stadt der nahen Zukunft, Deston, aber Mir gefällt die neueste Karte, Rondo, da es mich mit ostasiatischer Architektur und Geografie überraschte. Ich sprang mit dem Fallschirm auf einen verlassenen Bauernhof, rüstete mich aus und schlich dann durch dichten Bambus um einen See herum. Das war auch eine meiner schmählichsten Niederlagen, als ich beschloss, einen anderen Spieler anzugreifen, dessen Kopf immer wieder hinter einer Pagode hervorkam, nur um dann festzustellen, dass mir die Munition ausging, bevor ich ihn erreichte.

PlayerUnknown’s Battlegroundstutverschiedene Spielstile fördern, und normalerweise bin ich eher der vorsichtige Typ. Manchmal gehe ich gerne das Risiko ein, an einem abgelegenen Ort zu landen, da ich festgestellt habe, dass sich dort oft richtig coole Gegenstände verstecken; in einem Match habe ich innerhalb einer Minute nach der Landung einen Raketenwerfer entdeckt. Das Risiko kommt ins Spiel, sobald Der ausgewiesene Spielbereich wird immer kleiner. Es fängt klein an und wird alle paar Minuten noch kleiner, was Camper und Feiglinge wie mich dazu zwingt, wie der Teufel in Richtung Hauptbereich zu rennen.

Wer außerhalb dieser Zone erwischt wird, wird von einer „Blue Zone“ getroffen, die geringen, aber ständigen Schaden verursacht. Ich habe den Fehler gemacht, meine Taktik „Weit entfernt starten, langsam ins Landesinnere vorrücken“ auf der neuen, vereisten Erangel-Karte (die einen Vereisungseffekt hat) anzuwenden, und bin gestorben, bevor ich überhaupt einen anderen Spieler zu Gesicht bekommen habe. Irgendwie habe ich es aber trotzdem geschafft, 65 von ihnen zu überleben, es war also nicht alles schlecht.

Die Grundlagen von PUBG: Battlegrounds

Die Beute in den Matches ist größtenteils zufällig verteilt (die Farm mit dem Raketenwerfer? Ich habe sie dort nie wieder gefunden), wobei ein starker Fokus auf das Sammeln von Ressourcen in der Anfangsphase des Spiels. Es ist diese Einstellung – „nimm, was du kriegen kannst, und hoffe auf das Beste“ –, die PlayerUnknown’s Battlegroundsgegenüber den meisten Mitbewerbern, gepaart mit einer solideren Verankerung im relativen Realismus (die chaotische Absurdität von Fortnite(hier).

Ein typisches Beispiel: Die Waffen wirken größtenteils realistisch, wobei das Spektrum von Sturmgewehren bis hin zu Pistolen reicht, ergänzt durch Nahkampfwaffen wie die im Spiel ikonische Pfanne. Rauchbomben und Molotowcocktails sind zwei Beispiele für Wurfwaffen, wobei gelegentlich auch Spezialwaffen wie eine Armbrust zur Verfügung stehen; insgesamt gibt es gerade einmal über 70 Waffen zur Auswahl.

Es gibt sogar fast 30 Fahrzeuge von Fahrrädern über Wohnmobile, Drohnen, Schneemobile und Luftkissenboote bis hin zu Motorseglern. Fans von Rennspielen könnten sich zwar ein wenig über das allgemeine Fahrverhalten ärgern, doch als zusätzliche Möglichkeit, sich auf den Karten (von denen einige großzügige 8 x 8 km groß sind) fortzubewegen, erfüllen sie ihren Zweck.

Mein Fazit: PUBG sticht im Battle-Royale-Genre weiterhin hervor

PUBG: Battlegrounds könnten jedes Jahr weitere potenzielle Nachfolger auftauchen, aber es besteht keine Gefahr, dass es übertroffen wirdals einer derDie besten Battle-Royale-Spiele noch nicht. Neben seinen regelmäßigen Kooperationen (darunter ein kürzlich erfolgtes Crossover mit Dying Light: Die Bestie) und Krafton bringt neue Versionen auf den Markt (PUBG: Black Budget (erscheint in Kürze), PUBG: Battlegrounds strahlt weiterhin.

Zugegeben, die Grafik ist nicht so stilvoll oder ausgefeilt wie bei moderneren Battle-Royale-Spielen, und manche Spieler könnten das Fehlen exotischer Waffen als Enttäuschung empfinden, aber der Kern PUBG: Battlegrounds Dieses Erlebnis ist nach wie vor ein spannender Einstieg in Battle-Royale-Spiele.

★ Das Original unter den Battle-Royale-Spielen PUBG: Battlegrounds Bei Eneba erhältlich

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PUBG: Battlegrounds

Das ursprüngliche Battle Royale