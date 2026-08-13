Tipps für Freiberufler, die wirklich funktionieren – untermauert durch konkrete Zahlen aus dem Jahr 2026

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Ganz gleich, ob Sie gerade Ihre freiberufliche Laufbahn beginnen oder besser zahlende Kunden gewinnen möchten – die richtigen Strategien können einen großen Unterschied machen. Die besten Tipps für Freiberufler konzentrieren sich darauf, wertvolle Fähigkeiten aufzubauen, ein überzeugendes Portfolio zu erstellen, wettbewerbsfähige Preise festzulegen, personalisierte Angebote zu verfassen und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. In diesem Leitfaden finden Sie praktische Ratschläge für Freiberufler, die Ihnen helfen können, mehr Aufträge zu finden, regelmäßig mehr zu verdienen und eine erfolgreiche freiberufliche Karriere aufzubauen – ganz gleich, ob Sie ein absoluter Anfänger oder ein erfahrener Freiberufler sind.

Was entscheidet tatsächlich darüber, ob ein Freiberufler erfolgreich ist?

Der Erfolg als Freiberufler hängt in der Regel von drei Dingen ab: angemessene Preisgestaltung, Sicherung des Cashflows und die kontinuierliche Gewinnung neuer Kunden. Talent hilft natürlich, aber all dies sind Fähigkeiten, die man erlernen und zu verlässlichen Gewohnheiten machen kann.

Preisdisziplin bedeutet, von Anfang an ausreichend zu berechnen und die Preise planmäßig anzuheben – unabhängig davon, wie sicher du dich im Gespräch fühlst. Cashflow-Sicherung bedeutet Verträge mit Anzahlungsklauseln, automatisierte Rechnungserinnerungen und einen schriftlichen Plan für den Fall, dass ein Kunde zu spät zahlt. Kontinuierliche Kundenakquise bedeutet Kontaktpflege, Content oder Empfehlungen, die Ihre Pipeline ständig auffüllen – nicht nur, wenn die aktuelle Arbeit versiegt.

Dieser Leitfaden verzichtet bewusst auf den allgemeinen Ratschlag „Glaube an dich selbst“, den jede zweite Liste mit Tipps für Freiberufler wiederholt. Jeder der folgenden Tipps hat sich seinen Platz mit einer Nummer oder einem Tool verdient. Freiberufler, die ihre Einnahmen diversifizieren möchten, können auch andere Möglichkeiten erkunden, online Geld zu verdienen, darunter sowohl aktive als auch passive Optionen.

5 allgemeine Tipps für jeden Freiberufler

Bevor wir uns eingehender mit Themen wie Preisgestaltung, Kundengewinnung, Produktivitäts-Tools und Steuern befassen, lohnt es sich, die wichtigsten Tipps für Freiberufler zu verstehen, die für fast jeden Freiberufler gelten. Die folgenden allgemeinen Ratschläge decken die Grundlagen für den Aufbau einer erfolgreichen freiberuflichen Karriere ab, ganz gleich, ob Sie gerade erst anfangen oder Ihr Geschäft ausbauen möchten. Nutzen Sie sie als Kurzübersicht und lesen Sie anschließend die detaillierten Abschnitte weiter unten, um zu erfahren, wie Sie die einzelnen Tipps effektiv umsetzen können.

Tipp für Freiberufler Was Sie tun sollten Warum es wichtig ist Tipp Nr. 1 für Freiberufler Wählen Sie eine Nische, anstatt jede Dienstleistung anzubieten. Spezialisten ziehen mehr Kunden an und können höhere Honorare verlangen. Tipp für Freiberufler Nr. 2 Erstellen Sie ein Portfolio, bevor Sie sich auf freiberufliche Aufträge bewerben. Kunden beauftragen eher Freiberufler, die bereits nachweisbare Arbeitsergebnisse vorweisen können. Tipp Nr. 3 für Freiberufler Legen Sie wettbewerbsfähige Honorare fest, die Ihrer Erfahrung und Ihrem Wert entsprechen. Eine kluge Preisgestaltung hilft dir, Projekte zu gewinnen, ohne deine Arbeit unter Wert zu verkaufen. Tipp Nr. 4 für Freiberufler Kommunizieren Sie klar und reagieren Sie umgehend auf Kundenanfragen. Professionelle Kommunikation schafft Vertrauen und führt zu Folgeaufträgen. Tipp für Freiberufler Nr. 5 Eignen Sie sich ständig neue Fähigkeiten an und bleiben Sie über Branchentrends auf dem Laufenden. Durch den Ausbau Ihres Fachwissens werden Sie auf dem Markt für Freiberufler wettbewerbsfähiger.

Tipps für Freiberufler auf einen Blick: Die Zahlen hinter guten Ratschlägen

Gute Tipps und Tricks für Freiberufler haben eines gemeinsam: Sie sind konkret genug, um sofort umgesetzt zu werden. In der folgenden Tabelle werden alle wichtigen Tipps aus diesem Leitfaden mit der entsprechenden Nummer und dem Tool verknüpft, mit dem sie in die Praxis umgesetzt werden können.

Tipp Die echte Zahl dahinter Zu verwendendes Werkzeug Kategorie Legen Sie Ihren Stundensatz anhand Ihres Einkommensziels fest, nicht anhand von Schätzungen Einkommensziel ÷ realistische abrechenbare Stunden, dann +25–50 % Rechner, anschließend Vergleich mit Branchenkollegen nur zur Überprüfung der Plausibilität Preisgestaltung Erhöhen Sie die Honorare planmäßig 5–10 % jährlich; 20 % pro Jahr, 5 Jahre lang verzinst, führen zu einer etwa 2,5-fachen Steigerung des Ausgangssatzes Kalendererinnerung oder Projekt-Meilenstein-Tracker Preisgestaltung Verwenden Sie stets einen schriftlichen Vertrag Verlangen Sie von Neukunden eine Anzahlung von 50 %; fügen Sie eine Klausel über Verzugsgebühren hinzu Bonsai, HoneyBook oder eine Google-Docs-Vorlage Kunde Verfolgen Sie überfällige Rechnungen mithilfe von Automatisierung nach 29 % der Rechnungen von Freiberuflern werden verspätet bezahlt; 75 % werden innerhalb von 14 Tagen nach der Mahnung beglichen HoneyBook, Bonsai oder FreshBooks Kunde Erfassen Sie Ihre Arbeitszeit, auch bei Pauschalprojekten Ohne Zeiterfassung werden bei Pauschalprojekten die tatsächlichen Arbeitsstunden für ähnliche zukünftige Aufträge unbemerkt zu niedrig angesetzt Toggl Track (kostenlos) oder Harvest (kostenpflichtig) Tools Rechnungen international über Plattformen mit niedrigen Gebühren stellen Die Gebühren bei Wise beginnen bei 0,33–0,57 %; bei Standard-Banküberweisungen liegen sie im Durchschnitt bei 3–5 % Wise oder Payoneer Tools Setzen Sie von jeder Zahlung Steuern beiseite USA: 25–30 % des Nettoeinkommens; Großbritannien: 25–30 % des Nettoeinkommens als Ausgangspunkt; überprüfen Sie dies anhand Ihres tatsächlichen Steuersatzes IRS.gov oder gov.uk Steuern

Tipps zur Preisgestaltung und zum Umgang mit Geld als Freiberufler

Fehler bei der Preisgestaltung sind die folgenschwersten Fehler, die ein Freiberufler machen kann – sie summieren sich über jedes Projekt und jedes Jahr Ihrer Karriere hinweg. Die wichtigsten Tipps für Freiberufler-Einsteiger, noch vor der Kundenakquise oder der Auswahl der Tools, drehen sich fast immer um Geld: Was soll man überhaupt verlangen, und wie vermeidet man es, sich mit zunehmender Erfahrung und Kompetenz unter Wert zu verkaufen?

So legen Sie Ihren Honorarsatz als Freiberufler fest, ohne sich unter Wert zu verkaufen

Einer der praktischsten Tipps für Freiberufler-Einsteiger ist , Ihren Honorarsatz anhand Ihres Einkommensziels, geteilt durch realistische abrechnungsfähige Stunden, zu berechnen und ihn anschließend um 25–50 % nach oben anzupassen. Dieser Aufschlag deckt die Kosten ab, die ein Arbeitgeber normalerweise für Sie übernehmen würde: Selbstständigensteuer, Krankenversicherung, bezahlter Urlaub und Arbeitgeberbeiträge zur Altersvorsorge – Kosten, für die Sie selbst aufkommen müssen, sobald Sie selbstständig arbeiten.

Hier ist der Grund, warum diese Rechnung von einer naiven Berechnung abweicht. Ein Freiberufler, der bei einer vollen 40-Stunden-Woche ein Jahresziel von 70.000 $ anstrebt, käme auf etwa 34 $ pro Stunde (70.000 $ ÷ 2.080 Stunden). Doch 40 abrechnungsfähige Stunden pro Woche lassen die Realität außer Acht: Verwaltungsarbeit, Kundenakquise, Rechnungsstellung und berufliche Weiterbildung schmälern die Gesamtstundenzahl.

Bei realistischen 25 abrechnungsfähigen Stunden pro Woche – 1.300 Stunden pro Jahr – erfordert dasselbe Einkommensziel 54 $ pro Stunde vor Abzug der Sozialversicherungsbeiträge für Selbstständige, was den tatsächlichen Zielsatz je nach Ihrer Sozialversicherungssituation auf 67–81 $ pro Stunde erhöht.

Zu den nützlichsten Tipps für Freiberufler-Einsteiger gehört es, die Tarife der Konkurrenz als Realitätscheck zu betrachten und nicht als Ausgangspunkt für die Festlegung des eigenen Preises. Das Kopieren fremder Tarife ignoriert Ihre eigenen Kosten, Ihr Einkommensziel und Ihre Risikobereitschaft. Nutzen Sie Vergleichswerte von Kollegen, um zu überprüfen, ob Sie im richtigen Bereich liegen, nachdem Sie Ihre eigenen Zahlen berechnet haben.

Wie und wann Sie Ihre Tarife erhöhen sollten

Erhöhen Sie Ihre Honorare als Freiberufler jährlich um mindestens 5–10 %, um mit der Inflation und dem tatsächlichen Kompetenzzuwachs Schritt zu halten. Manche Freiberufler ziehen es vor, ihre Honorare nach jeweils 5–10 abgeschlossenen Projekten anzuheben, anstatt ein Kalenderjahr abzuwarten, da Meilensteine hinsichtlich des Projektvolumens die tatsächliche Erfahrung genauer widerspiegeln als die Zeit allein. Die Einplanung regelmäßiger Erhöhungen von Anfang an ist einer der Tipps für Freiberufler-Einsteiger, der langfristig verhindert, dass Sie sich unter Wert verkaufen.

Zwei Zielgruppen erfordern unterschiedliche Vorgehensweisen. Neue Kunden erhalten sofort Ihren aktuellen Tarif – testen Sie den neuen Tarif zunächst bei eingehenden Anfragen, bevor Sie ihn flächendeckend einführen. Bestehende Kunden benötigen eine Vorankündigung von 60–90 Tagen, die als planmäßige Erhöhung und nicht als Verhandlung dargestellt wird. Manche Freiberufler bieten die Möglichkeit an, den aktuellen Stundensatz bei einer längeren Projektbindung festzuschreiben, was unsichere Langzeitkunden dazu bewegt, mehrmonatige Verträge abzuschließen.

Kleine, konsequente Erhöhungen summieren sich erheblich. Eine jährliche Erhöhung um 20 % – ehrgeizig, aber für einen Freiberufler, der sich von Jahr zu Jahr messbar verbessert, erreichbar – hebt einen Einstiegstarif von 50 $/Stunde innerhalb von fünf Jahren auf etwa 124 $/Stunde an (50 $ × 1,2⁵ = 124,42 $). Das ist keine Prognose, sondern einfache Arithmetik.

Aus Angst vor dem Verlust eines Kunden bei Ihrem Einstiegssatz zu bleiben, ist eine der kostspieligsten Gewohnheiten in der Freiberuflichkeit. Dieser Leitfaden zu den 17 besten Spiele-Apps, bei denen man sofort echtes Geld verdienen kann, behandelt Strategien für zusätzliches Einkommen, die sich gut in den Übergangsphasen zwischen Preiserhöhungen eignen.

Tipps zu Kunden und Verträgen für Freiberufler

Aufträge zu gewinnen und das verdiente Einkommen zu sichern, sind zwei unterschiedliche Fähigkeiten – und die meisten Seiten mit Tipps für Freiberufler gehen auf beides nur vage ein. Dieser Abschnitt behandelt beide Seiten der Kundenbeziehung anhand konkreter Zahlen, erforderlicher Vertragsklauseln und der Tools zur Verwaltung des Arbeitsablaufs.

So gewinnen Sie Ihre ersten freiberuflichen Kunden

Für alle, die nach praktischen Tipps für Freiberufler-Einsteiger suchen: Der schnellste Weg zu einem ersten bezahlten Freiberufler-Projekt ist in der Regel ein „warmer Kontakt“ – jemand, der Ihre Arbeit bereits kennt oder von jemandem empfohlen wurde, der sie kennt. Kaltakquise allein wirkt entmutigend, weil sie es auch ist: Beliebte Ausschreibungen auf Upwork und Fiverr ziehen 15–40 konkurrierende Angebote an, und ein allgemeines Angebot sticht in einem so großen Feld selten hervor.

Es gibt zwei realistische Wege, um den Einstieg zu finden: Bewerben Sie sich über Plattformen wie Upwork und Fiverr oder erstellen Sie ein fokussiertes Portfolio. Einer der einfachsten Tipps und Tricks für Freiberufler ist, weniger Zeit damit zu verbringen, eine lange Biografie zu verfeinern, und mehr Zeit damit, ein Angebot zu verfassen, das klar auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist. Ein gutes Portfolio kann ebenfalls einen Großteil der Überzeugungsarbeit für Sie leisten, indem es Ihren Tarif rechtfertigt und Interessenten mit geringem Interesse aussortiert.

Gib dir Zeit. Konsequente Kontaktaufnahme und das Teilen deiner Arbeit sind viel wichtiger als ein einziger großer Schub. Es dauert in der Regel mehrere Monate, bis du genug Sichtbarkeit aufgebaut hast, um erste Anfragen zu erhalten – gerate also nicht in Panik, wenn deine ersten zwölf Kaltakquise-Anfragen ins Leere laufen. Die meisten Tipps für Freiberufler unterschätzen diesen Zeitaufwand, was dazu führt, dass Freiberufler in der Anfangsphase denken, etwas stimme nicht, wenn die ersten zwölf Kaltakquise-Anfragen unbeantwortet bleiben.

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Always Use a Written Contract (Here’s Why It Matters)

Among the most important freelancing tips for beginners is to use a written contract for every project, regardless of its size or how much you trust the client. A verbal agreement protects no one when a client expands the scope without paying for extra work, or disputes what was originally agreed. Both scenarios are dramatically harder to resolve without a document that defines deliverables, timeline, payment terms, and cancellation terms upfront.

One of the most useful freelancing tips and tricks is to make sure your contract clearly covers the scope of work, what is and isn’t included, the payment schedule, and what happens if the client pays late. For new clients, a deposit of around 50% is common, but the exact amount depends on the project. It should also include a cancellation clause covering payment for work already completed, plus any agreed kill fee if the client ends the project early.

Bonsai and HoneyBook both offer contract templates built for freelancers, with e-signature tools so clients can sign without printing. A lawyer-reviewed Google Docs template works for early-stage freelancers who need a free option. The point is not the tool – it’s having a signed document before any work begins. This single freelancing tip for beginners prevents more income loss than any other.

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How To Get Paid Faster and Avoid Late Payments

Require a deposit upfront and automate your invoice follow-ups – those two changes resolve most late payments before they escalate. The scale of the problem is larger than most new freelancers realize: 29% of freelance invoices are paid late, and 85% of freelancers report being paid late at some point. The good news is that 75% of late invoices are resolved within 14 days of follow-up, and 90% recover within a month.

Manual chasing is the slowest and most relationship-draining approach. Most invoicing tools – HoneyBook, Bonsai, and FreshBooks among them – automate reminder emails on intervals you define: three days before the due date, on the due date, and three, seven, and fourteen days after. Automation costs no relationship capital and converts faster than a personal follow-up in most cases.

One of the most practical freelancing tips for beginners is to add a late-payment fee clause before sending the first invoice, not after a payment is already overdue. Clients who know overdue balances accrue a 1.5% monthly fee pay faster than clients who don’t.

One tool to avoid for international freelancers is Wave. The platform has focused exclusively on the US and Canada since November 2020 and is no longer available to businesses based elsewhere, making it unsuitable for most cross-border freelancers.

A useful addition to your list of freelancing tips and tricks is having a simple way to earn extra money when clients pay late. Survey sites that pay real money can provide a small additional income stream while you wait for outstanding invoices.

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Was die Tools angeht, konzentrieren sich die besten Tipps für Freiberufler-Einsteiger auf zwei oder drei wesentliche Punkte und nicht auf ein komplettes Software-Paket. Wer die wichtigsten Funktionen – Zeiterfassung und Rechnungsstellung – außer Acht lässt, verliert bares Geld durch nicht in Rechnung gestellte Stunden und ausstehende Zahlungen, ganz gleich, wie viele Tipps zum Thema Freiberuflichkeit man bereits gelesen hat.

Erfassen Sie Ihre Arbeitszeit auch bei Pauschalpreisen

Die Zeiterfassung gehört zu den Tipps und Tricks für Freiberufler, mit denen Sie echtes Geld sparen können. Selbst bei Pauschalprojekten zeigt ein Zeiterfassungsprotokoll, ob Ihr Preis die Arbeit tatsächlich abdeckt, und hilft Ihnen, ähnliche Aufträge genauer zu kalkulieren.

Toggl Track bietet einen wirklich brauchbaren kostenlosen Tarif für bis zu fünf Nutzer, automatische Hintergrundaufzeichnung und eine Browser-Erweiterung, die den Timer aus jedem Tool heraus startet, in dem du dich gerade befindest. Die Einschränkung: nur einfache Pauschalrechnungen ohne integrierte Zahlungsabwicklung.

Harvest vereint Zeiterfassung und Rechnungsstellung auf einer Plattform. Der kostenlose Tarif unterstützt einen Nutzer und zwei Projekte, während der „Teams“-Tarif bei jährlicher Abrechnung ab 9 US-Dollar pro Nutzer und Monat bzw. bei monatlicher Abrechnung ab 11 US-Dollar pro Nutzer und Monat beginnt. Kunden können Web-Rechnungen über verknüpfte Stripe- oder PayPal-Konten bezahlen, wobei jedoch weiterhin Zahlungsabwicklungsgebühren anfallen.

Zu den praktischsten Tipps für Freiberufler-Einsteiger gehört, mit der kostenlosen Version von Toggl Track zu beginnen, die Ihnen die benötigten Zeitdaten liefert, ohne dass monatliche Kosten anfallen, solange Ihre Einnahmen noch nicht regelmäßig sind. Wechseln Sie zu Harvest, sobald das Rechnungsvolumen die Kosten rechtfertigt.

Get Paid Internationally Without Losing Money to Fees

Standard bank wire transfers for international invoices typically cost 3–5% of the transfer in fees and exchange-rate markups – tools like Wise cut that to under 1%. This is one of the most underused freelancing tips and tricks in the entire category, despite freelancing being inherently borderless work.

Wise uses the real mid-market exchange rate with fees starting around 0.33–0.57% for bank-to-bank transfers. Payoneer runs roughly 0.5–1% for bank transfers (up to ~4% for card payments), but integrates directly with marketplaces like Upwork and Fiverr, so payments from those platforms arrive faster with less friction.

When it comes to international payments, one of the easiest freelancing tips and tricks is to match the tool to the income source. Use Wise for direct client invoicing across borders (better rates), and Payoneer for income earned primarily through marketplace platforms (better integration). On a $5,000 international invoice, the difference between a standard wire (3–5%) and Wise (0.5%) is $125–$225 staying in your pocket per transaction – a difference worth the five minutes it takes to set up an account.

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Steuerliche und rechtliche Tipps für Freiberufler in den USA und Großbritannien

Keiner der oben genannten Tipps zur Preisgestaltung oder zum Kundenmanagement ist von Bedeutung, wenn eine Steuerrechnung, für die Sie keine Rücklagen gebildet haben, Ihren Gewinn von drei Monaten zunichte macht. In diesem Abschnitt werden die wichtigsten steuerlichen Aspekte für Freiberufler in den USA und Großbritannien nebeneinander behandelt.

Wie viel sollte man als Freiberufler für Steuern zurücklegen?

Freiberufler in den USA sollten 25–30 % ihres Nettoeinkommens für Steuern zurücklegen; Freiberufler im Vereinigten Königreich sollten denselben Bereich anstreben und die Höhe dann anpassen, sobald sie ihren tatsächlichen Steuersatz kennen. Beide Zahlen sind Ausgangspunkte, keine Garantien – erkundigen Sie sich bei einem lokalen Steuerberater oder einer offiziellen Quelle nach den aktuellen Sätzen und Schwellenwerten, bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen.

USA: Die Selbstständigensteuer beträgt in der Regel 15,3 % auf 92,35 % des Nettoeinkommens, vorbehaltlich jährlicher Obergrenzen und zusätzlicher Medicare-Regelungen. Bundes-, Landes- und Kommunal-Einkommenssteuern werden separat berechnet. Vorauszahlungen sind in der Regel erforderlich, wenn Sie nach Abzug von Quellensteuer und erstattungsfähigen Steuergutschriften voraussichtlich mindestens 1.000 US-Dollar schulden und die „Safe-Harbor“-Schwelle nicht erreichen. Die Standardfristen für das Jahr 2026 sind der 15. April, der 15. Juni, der 15. September und der 15. Januar 2027. Die Rückstellung von 25–30 % kann ein nützlicher Ausgangspunkt sein, stellt jedoch keinen offiziellen Satz dar.

Großbritannien: Für das Steuerjahr 2026/27 beträgt der Steuerfreibetrag 12.570 £. Die Einkommensteuersätze liegen in England, Wales und Nordirland bei 20 %, 40 % und 45 %, während in Schottland Steuerstufen von 19 % bis 48 % gelten. Die Sozialversicherungsbeiträge der Klasse 4 betragen 6 % auf Gewinne zwischen 12.570 £ und 50.270 £ sowie 2 % auf den darüber liegenden Betrag. Die Online-Selbstveranlagung ist bis zum 31. Januar fällig, die Einreichung der Steuererklärung in Papierform bis zum 31. Oktober; einige Steuerzahler leisten zudem am 31. Januar und am 31. Juli Vorauszahlungen. Seit dem 6. April 2026 müssen Einzelunternehmer, deren Bruttoeinkünfte aus selbständiger Tätigkeit und aus Vermietung und Verpachtung für das Jahr 2024/25 über 50.000 £ lagen, digitale Aufzeichnungen führen und vierteljährliche Aktualisierungen einreichen. Der Schwellenwert sinkt im April 2027 auf 30.000 £.

Einzelunternehmer vs. LLC (USA) / Sole Trader vs. Limited Company (Großbritannien)

Die meisten Freiberufler beginnen standardmäßig als Einzelunternehmer (US) oder Sole Trader (Großbritannien), und das ist in der Anfangsphase die richtige Wahl – beide sind die einfachsten verfügbaren Strukturen, erfordern nur minimalen Verwaltungsaufwand und ermöglichen es Ihnen, sofort Einnahmen zu erzielen. Der Wechsel zu einer LLC oder einer Limited Company ist eine finanzielle Entscheidung, kein Prestigeschritt, und sollte unter Einbeziehung eines Steuerberaters erfolgen.

USA: Ein Einzelunternehmer erfordert keinen Papierkram und ist ab dem Moment tätig, in dem Sie Ihren ersten Kunden haben. Eine LLC bietet Haftungsschutz und eine professionellere Struktur gegenüber Kunden, wobei die staatlichen Anmeldegebühren in der Regel zwischen 50 und 500 US-Dollar liegen. Die meisten Freiberufler erwägen den Wechsel, sobald ihre Einnahmen regelmäßig sind und sie ihre privaten und geschäftlichen Finanzen klar trennen möchten.

Großbritannien: Ein Einzelunternehmer ist die einfachste Form – man meldet sich beim HMRC an und legt los. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird erst dann effizienter, wenn die Gewinne hoch genug sind, dass die Auszahlung an sich selbst über eine Kombination aus Gehalt und Dividende zu einer geringeren Steuerbelastung führt als die Einkommensteuer für Einzelunternehmer.

Diese Schwelle variiert je nach Einkommenshöhe und Betriebsausgaben. Lassen Sie die Zahlen vor dem Wechsel – und nicht erst danach – von einem Steuerberater durchrechnen: Der Verwaltungsaufwand einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist nicht zu unterschätzen, und der Steuervorteil setzt erst ab bestimmten Einkommensstufen ein.

Häufige Fehler bei der freiberuflichen Tätigkeit, die bares Geld kosten

Die gleichen vier Fehler kosten Freiberufler mehr Einkommen als jede Lücke in ihren Fähigkeiten. Keiner davon erfordert besonderes Talent, um ihn zu beheben, und für jeden gibt es bereits eine Lösung, die in den obigen Tipps für Freiberufler behandelt wurde.

Unterbietung aus Angst

Von allen Tipps für Freiberufler-Einsteiger in diesem Leitfaden hat die Vermeidung von aus Angst resultierender Unterpreisung eine der größten langfristigen finanziellen Auswirkungen. Wenn Sie Ihre Stundensätze noch nie erhöht haben, weil Sie Angst hatten, einen Kunden zu verlieren, schauen Sie sich noch einmal die Zinseszinsberechnung im Abschnitt „Preisgestaltung“ an. Ein Jahr mit einem Stundensatz, der 10 $ unter dem Zielwert liegt, kostet Sie mehr an entgangenem Einkommen, als Sie jemals durch das Vermeiden eines einzigen unangenehmen Gesprächs einsparen würden. Das steht außer Frage.

Auf einen Vertrag verzichten, „um die Dinge einfach zu halten“

Sie tauschen einen unangenehmen Schritt gegen ein unbegrenztes Risiko ein. Auch bei kleinen Projekten kommt es zu Scope Creep. Und ein Kunde, der vor Arbeitsbeginn keine grundlegende Vereinbarung unterzeichnen will, hat Ihnen bereits gezeigt, wie ein Streit ausgehen wird.

Keine Zeiterfassung bei Pauschalaufträgen

So geraten Freiberufler unbemerkt unter den Mindestlohn. Erfassen Sie einen Monat lang Ihr aktuelles Arbeitsaufkommen, und Sie haben genügend Daten, um die Preise für alle wiederkehrenden Projektarten neu festzulegen.

Keine Rücklagen für Steuern

Eine Rechnung, die Sie nicht eingeplant haben, kann ein Viertel Ihrer guten Arbeit zunichte machen. Legen Sie das Geld bei jeder Zahlung beiseite, nicht nur saisonal.

Zwei Warnsignale tauchen bei der freiberuflichen Arbeit immer wieder auf:

Kostenlose Muster, die keine Testaufgabe sind. Eine angemessene Testaufgabe ist in Ordnung. Seitenlange unbezahlte „Muster“ hingegen nicht.

Eine angemessene Testaufgabe ist in Ordnung. Seitenlange unbezahlte „Muster“ hingegen nicht. Seltsame Zahlungsmethoden. Schecks, die du einlösen und teilweise zurücküberweisen sollst, oder Kryptowährung von einem Absender ohne berufliche Referenzen.

Ein seriöser Auftraggeber mit echten Aufträgen bezahlt für eine Testaufgabe. Er wird nicht nach spekulativer, unbezahlter Arbeit fragen. Dieser eine Filter ist einer der nützlichsten Tipps und Tricks für Freiberufler-Einsteiger, die Kaltakquise-Anfragen bearbeiten.

Das Einkommen als Freiberufler schwankt zudem, wenn Projekte enden oder Kunden verspätet zahlen. Daher lohnt es sich, eine Absicherung zu haben, die nicht bedeutet, mehr Kunden betreuen zu müssen. Die Erkundung seriöser Möglichkeiten, mit Spielen Geld zu verdienen, kann die ruhigeren Phasen überbrücken.

Welche Tipps für Freiberufler sind in Ihrer Situation am wichtigsten?

Nicht jeder Tipp für Freiberufler ist in jeder Phase gleichermaßen relevant. Hier ist eine kurze Vergleichstabelle, damit Sie den für Sie relevantesten Abschnitt finden können, ohne jeden Absatz lesen zu müssen:

Ihre Situation Bester Tipp für Freiberufler Sie sind neu in der Freiberuflichkeit Lerne vom ersten Tag an, wie du deine Dienstleistungen bepreist und Verträge einsetzt Sie haben Kunden, verdienen aber zu wenig Erhöhen Sie Ihre Honorare strategisch, anstatt noch mehr Arbeit anzunehmen Kunden zahlen verspätet Automatisieren Sie die Rechnungsstellung und sichern Sie sich mit Verträgen ab Die Steuerzeit ist stressig Bereiten Sie sich das ganze Jahr über auf die Steuererklärung vor, statt erst kurz vor Ablauf der Frist Die Auftragslage hat sich verlangsamt Diversifizieren Sie Ihre Einnahmen, während Sie nach neuen Projekten suchen

Abschließende Gedanken

Die besten Tipps für Freiberufler zielen alle auf dasselbe Ziel ab: Machen Sie sich für Auftraggeber attraktiver. Wählen Sie eine Nische, belegen Sie Ihre Fähigkeiten, verfassen Sie maßgeschneiderte Angebote, kommunizieren Sie professionell und geben Sie Stammkunden den Vorzug vor einmaligen Projekten. Die konsequente Befolgung dieser Grundsätze wird größere Auswirkungen haben als die Jagd nach Abkürzungen oder viralen Strategien.

Freiberufler, die ihre Einkünfte diversifizieren möchten, können auch nach einfachen Möglichkeiten suchen, online Geld zu verdienen, die sich mit der Arbeit für Kunden vereinbaren lassen.

Häufig gestellte Fragen