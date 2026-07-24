Die 24 besten Spiele-Apps, bei denen man sofort echtes Geld verdient: Getestet und bewertet für 2026

Eneba Hub enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir eine kleine Provision verdienen können, wenn du über sie einen Kauf tätigst – ohne zusätzliche Kosten für dich. Mehr erfahren

Haftungsausschluss: Die auf dieser Seite bereitgestellten Informationen dienen ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. „Play-to-Earn“-Spiele und Apps zum Geldverdienen bergen inhärente Risiken, darunter Marktvolatilität und das Potenzial für finanzielle Verluste. Eneba übernimmt keine Garantie für bestimmte Einnahmen oder Ergebnisse aus den genannten Apps. Nutzer sollten eigene Recherchen anstellen und Vorsicht walten lassen, bevor sie persönliche Daten weitergeben oder Geld in eine Plattform investieren. Eneba übernimmt keine Verantwortung für den Inhalt, die Sicherheit oder die Nutzungsbedingungen von Websites oder Anwendungen Dritter.

Zu den besten Spiele-Apps, bei denen man sofort echtes Geld verdienen kann, gehören Apps wie Snakzy, Eine Menge Geld, und Cash Kick; alle wurden getestet und es wurde überprüft, dass die Auszahlung über PayPal oder Geschenkkarten innerhalb von wenigen Minuten bis zu einigen Stunden.

Manche von uns wollen einfach nur Spiele spielen und Geld verdienen, aber es gibt viele Spiele-Apps, die „echtes Geld auszahlen“, ohne dass man selbst Geld einzahlen muss. Deshalb habe ich hat vier Monate lang Spiele getestet, mit denen man Geld verdienen kann, daher stammt jede Zahl in diesem Leitfaden von jemandem, der tatsächlich bezahlt wurde (mir).

Die meisten Spiele-Apps, bei denen man sofort echtes Geld verdienen kann, haben sich stark weiterentwickelt; transparente Auszahlungen und seriöse Verdienstmöglichkeiten, die vor einigen Jahren noch undenkbar waren, sind mittlerweile Standard. Jede App auf dieser Liste ist Die Teilnahme ist zu 100 % kostenlos – keine Einzahlung, keine Teilnahmegebühr erforderlich.

Dieser Leitfaden deckt alles ab – von einsteigerfreundlichen Spielen mit Echtgeldauszahlungen bis hin zu geschicklichkeitsbasierten Aufgaben., mit konkreten Zahlen zum Verdienstpotenzial, zur Auszahlungsgeschwindigkeit und dazu, welche Apps sich tatsächlich lohnen.

Unsere Top-Auswahl der besten Apps, mit denen man Geld verdienen kann

The Die Top-3-Empfehlungen Spiel-Apps, bei denen sofort echtes Geld ausgezahlt wird, schneiden in Bezug auf die Anzahl der Spiele, mit denen sich Geld verdienen lässt, die Geschwindigkeit der Auszahlung, die Zuverlässigkeit der Auszahlung und die Nutzerzufriedenheit durchweg besser ab als die Konkurrenz:

Cash’em All – Es ist eine hervorragende Einsteiger-App für den globalen Markt Android Nutzer, die für jede Minute, die sie mit Spielen verbringen, Coins erhalten, wobei niedrige Auszahlungsgrenze von ca. 0,50 $. Es bietet eine zuverlässige Lieferzeit von 24–48 Stunden PayPal sowie die Übertragung von Geschenkgutscheinen für ein regelmäßiges, nebenberufliches Einkommen. Einfach nur Spiele – Ideal für proaktive Spieler, die es vorziehen, durch bestimmte Meilensteine im Spiel – wie das Erreichen höherer Level oder das Absolvieren von Tutorials – Belohnungen zu verdienen. Es bietet eine übersichtliche Aufgabenübersicht und schnelle Auszahlungen innerhalb von 24 bis 48 Stunden, sobald man die Mindestschwelle von 1,00 $. Testen & Prämien – Eine auf Spieler in Deutschland, Österreich und der Schweiz zugeschnittene regionale Plattform, die Spieletests mit Produkttests und Umfragen kombiniert. Sie bietet Auszahlungsboni für das Erreichen mehrerer Ziele sowie schnelle Auszahlungen innerhalb von 48 Stunden per PayPal oder direkter Banküberweisung.

Diese geldbringenden Spiele-Apps sprechen alle Arten von Spielern an – von gelegentlichen Spielrunden auf dem Handy während der Fahrt zur Arbeit bis hin zu intensiverem Spielvergnügen, das monatliche Einnahmen von über 200 Dollar.

Wie funktionieren Spiele-Apps, bei denen man echtes Geld gewinnen kann?

Spiel-Apps, bei denen man sofort echtes Geld erhält, funktionieren folgendermaßen: Spieler mit Punkten oder Münzen belohnen für das Erreichen von Meilensteinen im Spiel, woraufhin sie sich ihre Belohnungen über PayPal, Geschenkkarten oder per Banküberweisung.

Hochwertige Spiele-Apps, bei denen man sofort echtes Geld erhält, weisen alle die folgenden Merkmale auf:

Transparente Auszahlungspläne ohne versteckte Gebühren oder Hindernisse bei der Auszahlung

ohne versteckte Gebühren oder Hindernisse bei der Auszahlung Ergebnisse in tatsächlichen Dollar anzeigen vom ersten Tag an, anstatt verwirrende Punktumrechnungen vorzunehmen

vom ersten Tag an, anstatt verwirrende Punktumrechnungen vorzunehmen Verifizierter Zahlungsnachweis von echten Nutzern ist öffentlich zugänglich

von echten Nutzern ist öffentlich zugänglich Gehaltsspannen aus dem Alltag 5-minütige Einheiten ( 1–5 Dollar ) im Gegensatz zum täglichen intensiven Spielen ( 50–150 Dollar pro Monat )

aus dem Alltag ( ) im Gegensatz zum täglichen intensiven Spielen ( ) Verschiedene Auszahlungsmethoden, einschließlich PayPal, Geschenkkarten und Kryptowährungen, je nach Plattform

Die besten Spiele, bei denen man sofort echtes Geld verdienen kann, finden sich in Apps, die den gesamten Ablauf – vom Spielen bis zur Auszahlung – so unkompliziert gestalten, dass man sich schon bei der ersten Sitzung davon überzeugen kann. Es handelt sich definitiv nicht um Spiele-Apps, die zwar mit „echtem Geld“ werben, dir aber letztendlich kein Geld auszahlen.

Falls das Guthaben auf Ihrer Geschenkkarte immer noch nicht ausreicht, um das zu kaufen, was Sie eigentlich möchten, günstig Google Play Geschenkkarten auf Eibe den Rest zu einem Preis unter dem Vollpreis abdecken.

AUF LAGER EXKLUSIVER DEAL HERSTELLER ENEBA-PREIS HUB-PREIS ★ ★ ★ ★ ★ HOL ES DIR MIT UNSEREM RABATTCODE i Du musst kein registrierter Nutzer sein, um ihn zu verwenden. Nutzungslimit: 3. DERZEIT NICHT VERFÜGBAR SHOP ON ENEBA

✅ Wie ich diese Apps ausgewählt und getestet habe

Die Suche nach einer seriösen App zum Geldverdienen ohne Einzahlungszwang ist etwas, womit die meisten Menschen ihre Zeit verschwenden. Zahlreiche Apps versprechen, dass man sofort Geld verdienen kann, doch sobald man sich angemeldet hat, stößt man entweder auf eine Bezahlschranke, ein unrealistisches Auszahlungslimit oder erreicht die Auszahlung gar nicht erst.

Um hier Klarheit zu schaffen, habe ich jede App auf dieser Liste unter denselben Bedingungen getestet – ab 0 $ und das, ohne einen Cent auszugeben, wobei folgende Anforderungen zu beachten sind:

🎮 Praktische Tests (Gameplay, Werbung, Spielfortschritt)

(Gameplay, Werbung, Spielfortschritt) 💸 Überprüfung der Auszahlung (Mindestauszahlungsbetrag, Zahlungsmethode)

(Mindestauszahlungsbetrag, Zahlungsmethode) ⭐ Bewertungen im App Store (Trends bei Google Play und im App Store)

(Trends bei Google Play und im App Store) 🌍 Verfügbarkeit und regionale Einschränkungen

🚩 Anzeichen für Betrug (aufgezwungene Werbung, blockierte Auszahlungen, versteckte Gebühren)

I über 50 Spiele-Apps geprüft and nur 24 behalten, Ausgaben über 50 Stunden die Verfolgung von Spielsitzungen, in denen Gewinne erzielt wurden, die Dokumentation der Auszahlungsfristen und die Überprüfung, ob jedes Spiel auf dieser Liste, bei dem echtes Geld gewonnen werden kann, auch tatsächlich Auszahlungen vornimmt.

Spiel-Apps, die die Auszahlungstests nicht bestanden haben oder bei denen es immer wieder zu Beschwerden von Nutzern kam, wurden entfernt.

Um Apps zum Abheben von echtem Geld zu testen, reicht es nicht aus, sie einfach nur herunterzuladen und auf das Beste zu hoffen. Das Ergebnis ist eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Spiele-Apps, die echtes Geld auszahlen und ihre Seriosität durch regelmäßige Auszahlungen und positive Nutzererfahrungen gegenüber Tausenden von echten Spielern.

24 Spiele-Apps, bei denen man sofort echtes Geld verdient: seriös und geprüft

Spiel-Apps, mit denen man echtes Geld verdienen kann, reichen von passiven Verdienstmöglichkeiten, die nur minimalen Aufwand erfordern, bis hin zu geschicklichkeitsbasierten Echtgeldspielen, die konsequentes und engagiertes Spielen belohnen – entscheidend ist jedoch, dass man bei allen diese Spiele spielen und dabei Geld verdienen kann.

Mit jeder App auf dieser Liste kannst du kostenlos online Geldspiele spielen, um Geld zu verdienen – ganz ohne Vorabkosten oder versteckte Gebühren. Ich habe bei jeder App Geld abgehoben, die Auszahlungsfristen verfolgt und sowohl positive als auch negative Nutzerbewertungen abgeglichen, um die Seriosität der Apps zu überprüfen.

Hinweis zur Überprüfung: Bei einigen Apps, mit denen man Geld verdienen kann, ist vor der ersten Auszahlung eine einmalige Identitätsprüfung (KYC) erforderlich, die einige Minuten bis zu einigen Stunden dauern kann.

1. Cash’em All [Der beste Einstieg mit niedriger Einstiegsschwelle für globale Akteure]

Mindestauszahlung ~0,50 $ (je nach Region unterschiedlich) 💸 Typische erste Auszahlung In den ersten paar Stunden sind 0,50–1,00 Dollar möglich ⏱️ Auszahlungsdauer 24–48 Stunden 💳 Zahlungsmethoden PayPal, Amazon-Gutscheine, Google Play, Steam, PlayStation 📱 Plattformen Android 🎮 Wichtigste Funktionen Verdiene Münzen durch das Spielen von Spielen, tägliche Anmeldeboni und das Empfehlungsprogramm ⭐ Nutzerbewertung 4,4/5 (Google Play) 💵 Verdienstmöglichkeiten 5–20 $/Monat (gelegentlich) 🆓 Eintrittspreis Kostenlos 👤 Altersvoraussetzung 18+ 🌍 Verfügbarkeit Weltweit (breite Unterstützung in der EU, den USA und Lateinamerika) 🎁 Willkommensbonus Anfänglicher Coin-Bonus bei der Registrierung

Cash’em All ist eine der benutzerfreundlichsten Spiele-Apps auf dieser Liste, bei der man sofort echtes Geld erhält, daher ist sie eine Die perfekte App für den Einstieg, wenn du noch keine Erfahrung mit mobilen Prämien hast. Die Funktionsweise ist einfach: Man lädt Spiele über die Benutzeroberfläche herunter und erhält für jede Spielminute Münzen.

Sollten Sie sich hinsichtlich der Seriosität unsicher sein, spricht die schiere Anzahl an Nutzern und Bewertungen auf Google Play bestätigt, dass es sich auszahlt. Man wird hier zwar nicht steinreich, aber da die Auszahlungsschwelle so niedrig ist, kann man Erhalten Sie Ihre erste Auszahlung bereits nach Ihren ersten paar Spielrunden. Diese sofortige Rückmeldung ist der Hauptgrund, warum ich es Anfängern empfehle.

Geldverdienende Spiele, die auf Cash’em All verfügbar sind

Das Angebot konzentriert sich vor allem auf Casual- und Strategiespiele, bei denen sich längere Spielsitzungen lohnen. Zu den vorgestellten Spielen gehören:

Coin Master

Bingo Blitz

Candy Crush Saga

Königliches Spiel

With Cash’em All, die größte Einschränkung besteht darin, dass das Verdienstpotenzial streng an die Spielzeit gebunden ist. Hier gibt es keine riesigen Meilenstein-Auszahlungen wie in Snakzy; stattdessen erhältst du einen stetigen Strom an Münzen. Denk außerdem daran, dass dies ein Android-App. Wenn Sie auf iOS, müssen Sie sich anderweitig umsehen; die gleichnamige App im Apple App Store hat damit nichts zu tun.

Kombinieren Sie diese App mit einer gut bezahlten Zweit-App wie Eine Menge Geld ist die effizienteste Art, es zu nutzen. Während Sie darauf warten, dass auf anderen Plattformen langfristige Meilensteine erreicht werden, Cash’em All sorgt dafür, dass sich Ihr Guthaben ständig verändert bei kurzen, lockeren Spielrunden.

★ $0.50 CASHOUT, GLOBAL SUPPORT Cash’em All Try Cash’em All for free

2. Einfach nur Spiele [Beste leistungsbasierte App für neue Spieler]

Mindestauszahlung ~1,00 $ 💸 Typische erste Auszahlung 1,00 $ in den ersten 2 Stunden erreichbar ⏱️ Auszahlungsdauer 24–48 Stunden 💳 Zahlungsmethoden PayPal, Amazon-Gutscheine, Google Play 📱 Plattformen Android 🎮 Wichtigste Funktionen Meilensteinbasierte Aufgaben, tägliche Anmeldeserien, niedrige Auszahlungsgrenze ⭐ Nutzerbewertung 4,3/5 (Google Play) 💵 Verdienstmöglichkeiten 5–20 $/Monat (gelegentlich) 🆓 Eintrittspreis Kostenlos 👤 Altersvoraussetzung 18+ 🌍 Verfügbarkeit Weltweit 🎁 Willkommensbonus Münzbonus nach Abschluss der ersten 3 Spielaufgaben

Wenn Sie eine proaktive Verdienstmethode bevorzugen, bei der Ihre spezifischen Die im Spiel erzielten Erfolge bestimmen deine Belohnungen, Einfach nur Spiele ist eine hervorragende Wahl. Sie werden dafür belohnt, dass Sie bestimmte Meilensteine in den Partnerspielen aktiv erreichen. Das unterscheidet diese App von vielen anderen Belohnungs-Apps, bei denen man die App einfach nur im Hintergrund laufen lässt.

Das Vergütungssystem ist hier ganz einfach. Man wählt ein Angebot aus, erfüllt die Aufgabe, und die Plattform schreibt dem Konto den Betrag gut. Zu den Aufgaben gehören beispielsweise das Erreichen von Level 10 oder das Absolvieren eines Tutorials. Da die Die Aufgaben sind transparent, da gibt es keinen Grund zu spekulieren, warum Sie einen bestimmten Betrag verdient haben.

Diese Struktur ist ideal, wenn du es satt hast, dass du bei anderen Apps stundenlang passiv spielen musst, nur damit endlich ein einziger Cent auf deinem Dashboard erscheint.

Verifizierte Titel, die bei Just Games erhältlich sind

Der Fokus liegt verstärkt auf Titeln mit hoher Spielintensität, die Anreize zum Weiterkommen bieten. Diese beliebten Spiele wirst du häufig in deiner Warteschlange finden:

Coin Master

Bingo Blitz

Candy Crush Saga

RAID: Shadow Legends

Königliches Spiel

Merge Dragons

Einfach nur Spiele erfordert etwas mehr Engagement und Disziplin als andere Apps. Da Belohnungen erst beim Erreichen bestimmter Meilensteine freigeschaltet werden, kann man eine Aufgabe nicht einfach auf halbem Weg aufgeben, wenn man die Belohnung erhalten möchte. Es erfordert einen aktiveren Spielstil als die hier aufgeführten, eher legeren Varianten.

Es ist verlockend, Einfach nur Spiele und spiele den ganzen Tag, um deinen Gewinn zu maximieren. Aber es ist am besten geeignet für konzentrierte, 15-minütige Power-Einheiten um einen bestimmten Meilenstein zu erreichen. Und wechsle dann für den Rest deiner Freizeit zu einer eher passiven Belohnungs-App.

★ $1.00 CASHOUT, FAST VERIFY Just Games Try Just Games for free

3. Testen & Prämien [Ideal für Markt- und Produkttests im deutschsprachigen Raum]

Mindestauszahlung ~1,00 $ 💸 Typische erste Auszahlung ~5,00 $ ⏱️ Auszahlungsdauer 48 Stunden 💳 Zahlungsmethoden PayPal, Banküberweisung 📱 Plattformen Android 🎮 Wichtigste Funktionen App-Tests, Produkttests, Aufgaben mit mehreren Zielen ⭐ Nutzerbewertung 4,3/5 💵 Verdienstmöglichkeiten 15–30 $/Monat 🆓 Eintrittspreis Kostenlos 👤 Altersvoraussetzung 18+ 🌍 Verfügbarkeit Deutschland, Österreich, Schweiz 🎁 Willkommensbonus Münzbonus für die ersten 5 Aufgaben

Testen & Prämien bietet nach der kostenlosen Registrierung sofortigen Zugang zu unzähligen App-Tests, Spieletests, Online-Umfragen und anderen Produkttests. Sie können Prämien sammeln, während Sie mit der empfohlen.de App – Teste Spiele und erhalte Belohnungen für jedes abgeschlossene Spiel. Egal, ob du unterwegs bist oder zu Hause entspannst – die App garantiert dir maximale Flexibilität, sodass du direkt nach dem Herunterladen mit dem Verdienen beginnen kannst.

Mit der größten Auswahl an Aufgaben im deutschsprachigen Raum finden Sie mit Sicherheit Angebote, die perfekt zu Ihnen passen. Sie werden regelmäßig eingeladen, an den neuesten Produkttests, Spielbewertungen, Umfragen und Website-Bewertungen teilzunehmen. Darüber hinaus können Sie durch Aufgaben mit mehreren Zielen durch kontinuierliches Testen höhere Prämien verdienen und sogar zum „Premium-Tester“ aufsteigen, um exklusiven Zugang zu noch besseren Angeboten zu erhalten.

Key Benefits of Testen & Prämien

Schnelle und sichere Prämien: Erhalten Sie Ihre Auszahlung innerhalb von 48 Stunden.

Erhalten Sie Ihre Auszahlung innerhalb von 48 Stunden. Lokale Sorte: Wählen Sie aus der umfangreichsten Aufgabenliste im deutschsprachigen Raum.

Wählen Sie aus der umfangreichsten Aufgabenliste im deutschsprachigen Raum. Kontinuierliche Erträge: Aufgaben mit mehreren Zielen bieten höhere Belohnungen für kontinuierliches Testen.

Eine Einschränkung ist der geografische Fokus: Die lukrativsten Kampagnen sind auf deutschsprachige Regionen wie Deutschland, Österreich und die Schweiz beschränkt. Wenn Sie sich außerhalb dieser Gebiete befinden, steht Ihnen möglicherweise eine geringere Auswahl zur Verfügung. Zudem handelt es sich nach wie vor um eine ausschließlich für Android verfügbare Plattform, was den Zugang für iOS-Nutzer einschränkt.

Strategischer Tipp: Use Testen & Prämien um Ihre „besonders lohnenden“ Ziele für den Tag zu erreichen. Da diese Aufgaben etwas mehr Aufmerksamkeit erfordern, sollten Sie ihnen einen konzentrierten 20-Minuten-Zeitblock widmen. Sobald diese erledigt sind, können Sie wieder zu den Apps mit passiven Belohnungen zurückkehren, um Ihr Guthaben weiter zu steigern. Diese Kombination sorgt für stabile Einnahmen und vorhersehbare Fristen für die Verifizierung.

★ AUSZAHLUNGEN INNERHALB VON 48 STUNDEN, DE-FOCUS Testen & Prämien Try Testen & Prämien for free

4. RewardJoy [Am besten geeignet für zielorientierte Auszahlungen]

Mindestauszahlung €5.00 💸 Typische erste Auszahlung 5,00 $+ bei der ersten Auszahlung ⏱️ Auszahlungsdauer 24–48 Stunden 💳 Zahlungsmethoden PayPal, Amazon-Gutscheine, verschiedene Einzelhändler 📱 Plattformen Android, Web 🎮 Wichtigste Funktionen Meilensteinbasierte Auszahlungen, schnelle Bearbeitung von Auszahlungen, gestaffelte Prämien ⭐ Nutzerbewertung 3,9/5 (Google Play) 💵 Verdienstmöglichkeiten 10–40 Dollar pro Monat 🆓 Eintrittspreis Kostenlos 👤 Altersvoraussetzung 18+ 🌍 Verfügbarkeit Vereinigte Staaten, Deutschland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Kanada 🎁 Willkommensbonus Bonusprämie für die erste Auszahlung ab 5 $

RewardJoy macht das Geldverdienen ganz einfach. Es gibt keine Anmeldegebühren, keine Einzahlungen und keine versteckten Kosten. Du tauscht einfach deine Zeit gegen echte Belohnungen ein. Du kannst sogar Erhalten Sie einen Bonus für Ihre erste Auszahlung, was immer ein Pluspunkt ist.

Die App ist benutzerfreundlich und verfügt über ein übersichtliches Dashboard, auf dem Sie Verfolgen Sie Ihre Fortschritte übersichtlich und Ihre Einnahmen auszahlen lassen, sobald Sie genug verdient haben. Das Zahlungssystem ist zudem leicht verständlich und bietet direkte Unterstützung für PayPal Auszahlungen für schnelle und sichere Transaktionen.

Auf RewardJoy verfügbare Aktivitäten

Im Gegensatz zu anderen Prämien-Apps, die sich hauptsächlich auf Spiele konzentrieren, RewardJoy bietet Ihnen eine Vielzahl von Möglichkeiten, Ihr Auszahlungsziel zu erreichen, darunter:

Eröffnung neuer Konten.

Mobile Spiele testen und bestimmte Level erreichen.

Teilnahme an Marktforschungsumfragen.

Die Angebote von Werbepartnern ausprobieren.

Tägliche Aktivitätsserien aufrechterhalten, um Bonuspunkte zu sammeln.

Denken Sie daran, dass die Bearbeitung einiger der besser bezahlten Aufgaben einige Tage in Anspruch nimmt. Sie sollten dies als eine beständige Möglichkeit betrachten, sich etwas dazuzuverdienen, und nicht als eine Art „Geldautomat“, der bei jedem Klick sofort Geld auszahlt. Wenn Sie jedoch eine konsequente Routine einhalten, ist das Auszahlungssystem sehr zuverlässig. Beachten Sie lediglich, dass Die Auszahlungsmöglichkeiten können je nach Ihrem Standort variieren., also schau in der App nach, was dir zur Verfügung steht.

Falls Sie vorhaben, andere Apps zusammen mit RewardJoy, Ich empfehle dir, dich zunächst auf diese App zu konzentrieren, bis du genug für deine erste Auszahlung in Höhe von 5 Dollar zusammen hast – dafür gibt es einen netten Bonus. Danach kannst du gerne auch andere Apps ausprobieren, um deine Einnahmen zu maximieren.

★ $5+ CASHOUT BONUS RewardJoy Try RewardJoy for free

5. RewardFlow [Beste Umfrageplattform mit niedriger Mindestauszahlungssumme]

Mindestauszahlung €0.25 💸 Typische erste Auszahlung 0,25 $ (variiert je nach Zahlungsmethode) ⏱️ Auszahlungsdauer 24 Stunden 💳 Zahlungsmethoden PayPal, Kryptowährung, Geschenkkarten 📱 Plattformen Nur Webbrowser 🎮 Wichtigste Funktionen Schnelle Online-Aufträge, niedrige Auszahlungsgrenze, vielfältige Angebote ⭐ Nutzerbewertung 4,3/5 (Trustpilot) 💵 Verdienstmöglichkeiten 10–30 Dollar pro Monat 🆓 Eintrittspreis Kostenlos 👤 Altersvoraussetzung 18+ 🌍 Verfügbarkeit Weltweit 🎁 Willkommensbonus Gestaffelte Prämien für die Registrierung und die erste Auszahlung

RewardFlow ist eine Prämienplattform, die direkt in Ihrem Webbrowser läuft. Die Teilnahme ist kostenlos und in den meisten Ländern möglich, aber Einige Angebote und Zahlungsmethoden können je nach Region variieren.. Sobald Sie sich angemeldet und Ihr Profil vervollständigt haben, können Sie mit der Erledigung von Aufgaben beginnen.

Die Plattform konzentriert sich darauf, durch einfache Aktivitäten Geld zu verdienen. Nach Ihrer Registrierung können Sie damit beginnen, Aufgaben auszuwählen, die Ihren Interessen entsprechen. Da die Plattform webbasiert ist, können Sie von jedem Gerät mit Internetverbindung darauf zugreifen. So haben Sie die Flexibilität, sich ein kleines Zusatzeinkommen zu verdienen – egal, ob Sie zu Hause am Laptop sitzen oder unterwegs mit Ihrem Smartphone unterwegs sind.

Auf RewardFlow verfügbare Aufgaben

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, auf der Plattform Geld zu verdienen, darunter:

Online-Umfragen ausfüllen.

Teilnahme an Marktforschungsstudien.

Testen neuer Websites und digitaler Produkte.

Nutzung von Partnerangeboten und Anmeldungen.

Das Beste daran ist RewardFlow ist das Mindestauszahlungsbetrag von 0,25 $, was im Vergleich zu den anderen hier aufgeführten Spielen, bei denen man echtes Geld verdienen kann, einer der niedrigsten Werte ist. Da die Aufgaben unkompliziert sind, kannst du dieses Ziel sehr schnell erreichen.

Sie können Ihr Geld auf verschiedene Arten erhalten, darunter über PayPal, verschiedene Kryptowährungen und gängige Geschenkkarten. Die Zahlungsabwicklung erfolgt schnell, wobei Auszahlungen in Kryptowährung in der Regel innerhalb einer Stunde eingehen, während Auszahlungen über PayPal normalerweise innerhalb von 24 Stunden erfolgen.

★ EXTREMELY LOW $0.25 MINIMUM CASHOUT RewardFlow Try RewardFlow for free

6. SurveyLama [Ideal für kurze Umfragen]

Mindestauszahlung 10,00 $ (je nach Region unterschiedlich) 💸 Typische erste Auszahlung 10,00 $+ nach der ersten Erhebung ⏱️ Auszahlungsdauer 24–48 Stunden 💳 Zahlungsmethoden PayPal, Amazon-Geschenkgutscheine 📱 Plattformen Nur über den Webbrowser (keine App) 🎮 Wichtigste Funktionen Marktforschungsumfragen, Profilabgleich, niedrige Auszahlungsschwelle ⭐ Nutzerbewertung 4,2/5 (Trustpilot) 💵 Verdienstmöglichkeiten 10–30 Dollar pro Monat 🆓 Eintrittspreis Kostenlos 👤 Altersvoraussetzung 18+ 🌍 Verfügbarkeit Weltweit, einschließlich der USA, Großbritanniens, Deutschlands und Frankreichs 🎁 Willkommensbonus Bonus für den Abschluss der ersten Umfrage

SurveyLama ist eine Website für Menschen, die ihre Meinung äußern, um sich etwas dazuzuverdienen. Im Gegensatz zu vielen der hier aufgeführten Optionen handelt es sich um eine rein webbasierte Plattform ohne offizielle App. Das ist ideal, wenn Sie keine zusätzliche Software auf Ihrem Smartphone installieren möchten. Die Anmeldung ist zudem völlig kostenlos.

Die Funktionsweise ist einfach und klar. Sobald Sie sich angemeldet haben, bietet die Website wählt Umfragen aus, die zu Ihrem Profil passen. Du beantwortest unter anderem Fragen zu Produkten, Dienstleistungen oder Einkaufsgewohnheiten. Jedes Mal, wenn du eine Umfrage abschließt, erhältst du LamaPoints (LP), mit denen du Geschenkkarten verschiedener Marken einlösen kannst.

Auf SurveyLama verfügbare Aktivitäten

Im Mittelpunkt der Website stehen Nutzerfeedback und Marktforschung. Zu den üblichen Aktivitäten gehören:

Online-Umfragen zur Marktforschung.

Feedback zur Verbrauchermeinung.

Fragen zu Marken- und Produktpräferenzen.

Profilbasierte Abgleichumfragen.

Es ist wichtig zu wissen, dass Sie möglicherweise nicht für jede Umfrage in Frage kommen. Wenn Sie nicht zu der spezifischen Zielgruppe gehören, die das Unternehmen sucht, können Sie an dieser Umfrage nicht teilnehmen – das ist bei Umfrage-Websites ganz normal. Vergessen Sie nicht, die Seite mit einem Lesezeichen zu versehen SurveyLama Website damit Sie ganz einfach nach neuen Umfragen suchen können, wann immer Sie ein paar Minuten Zeit haben.

★ SURVEY-FOCUSED, FAST $10 CASHOUT SurveyLama Try SurveyLama for free

7. Testemall [Am besten geeignet für Mystery-Shopping-Prämien]

Mindestauszahlung 0,20 $ (2.000 Coins) über PayPal 💸 Typische erste Auszahlung 0,20–0,50 $, schnell zu verdienen, insbesondere mit dem Anmeldebonus ⏱️ Auszahlungsdauer Kleinere Auszahlungen erfolgen oft schnell; bei größeren Beträgen kann es bis zu 7 Werktage dauern. 💳 Zahlungsmethoden PayPal und Geschenkkarten (Amazon, Domino’s, DoorDash, Netflix, Temu, Walmart in den USA) 📱 Plattformen iOS und Android 🎮 Wichtigste Funktionen Mystery-Shopping-Aufträge, App-/Spieletests, Umfragen, Feedback-Bewertungen, Markenrabatte ⭐ Nutzerbewertung 4,4/5 (Google Play, über 42.000 Bewertungen) 💵 Verdienstmöglichkeiten Für Testaufträge gibt es jeweils bis zu 0,50 $ in Münzen; bei Mystery-Shopping-Aufträgen werden die Kaufkosten erstattet und zusätzlich Münzen gutgeschrieben. 🆓 Eintrittspreis Kostenlos 👤 Altersvoraussetzung 18+ 🌍 Verfügbarkeit Weltweit 🎁 Willkommensbonus Start-Willkommenspaket mit 3.600 Münzen (1,80 $)

Testemall (Probier sie alle aus) kombiniert zwei Verdienstmodelle, die die meisten Apps auf dieser Liste nicht nutzen, Mystery-Shopping-Aufträge, bei denen Sie ein Geschäft besuchen oder eine Dienstleistung testen und dafür eine Vergütung erhalten, dazu die üblichen App- und Spieletests. Münzen aus beiden Pfaden werden umgewandelt in PayPal Auszahlungsgrenze bereits ab 0,20 $ – eine der niedrigsten in dieser gesamten Liste.

Die App stammt von JustDice, derselbe Verlag, der auch hinter Cash Giraffe and JustPlay an anderer Stelle in dieser Liste, sodass jeder, der mit einem der beiden vertraut ist, die hier verwendete punktebasierte Struktur wiedererkennen wird. Für einzelne Testaufgaben gibt es jeweils bis zu 0,50 $ in Münzen, während bei Mystery-Shopping-Aufträgen zusätzlich zu den verdienten Coins auch die Kosten für den Kauf selbst erstattet werden.

Auszahlungen werden abgewickelt PayPal oder Geschenkkarten, wobei US-Konten diese gegen Folgendes einlösen können: Amazon, Domino’s, DoorDash, Netflix, Temu, oder Walmart Genauer gesagt: Kleinere Auszahlungen wurden bei vielen Nutzern zügig abgewickelt, während die vollständige Bearbeitung größerer Auszahlungsbeträge bis zu 7 Werktage dauern kann. Für neue Konten gibt es zudem einen Willkommensbonus, dessen genauer Betrag jedoch nicht außerhalb der App selbst veröffentlicht wird.

So werden Sie von Testemall vergütet

Mystery-Shopping-Aufträge

App- und Spieletests

Umfragen

Feedback & Bewertungen

Mystery-Shopping-Aufträge funktionieren anders als die Testaufgaben, du Führen Sie einen echten Kauf oder Besuch durch, reichen Sie einen Nachweis oder eine Bewertung ein und erhalten Sie anschließend eine Rückerstattung neben der Coin-Belohnung. Die Testaufgaben finden ausschließlich innerhalb der App statt und bestehen darin, ein vorgestelltes Spiel oder einen Dienst herunterzuladen und festgelegte Meilensteine zu erreichen. Durch die Kombination beider Aufgaben bleibt der Coin-Stand in Bewegung, ohne dass man sich nur auf eine Aufgabentyp stützt.

Ich würde es versuchen Testemall speziell für die Option „Mystery Shopping“, da dies die einzige Verdienstmöglichkeit hier ist, die sonst kein anderer Eintrag auf dieser Liste bietet. Mit ein paar App-Test-Aufträgen anzufangen, ist nach wie vor der schnellste Weg, die 0,20-Dollar-Schwelle zu knacken, und sobald man bereit für etwas Größeres ist, lohnen sich Mystery-Shopping-Aufträge.

★ GET PAID TO SHOP AND TEST APPS Testemall Try Testemall for free

8. ProfitPillen [Ideal, wenn Sie die Auszahlungsgeschwindigkeit selbst bestimmen möchten]

Mindestauszahlung 5 $ über PayPal, 10 $ über PayPal International 💸 Typische erste Auszahlung 5 Dollar, die man in etwa 15 Minuten durch aktive Umteilnahmen verdienen kann ⏱️ Auszahlungsdauer Noch am selben Tag, sofort bis innerhalb weniger Stunden 💳 Zahlungsmethoden PayPal, Geschenkkarten (Amazon, Apple, Shopify, über 1.000 Optionen) und Spenden 📱 Plattformen Android-App (Google Play) und Webbrowser 🎮 Wichtigste Funktionen Umfragen werden mit 1,80 bis 100 US-Dollar pro Stück vergütet, Spielangebote mit 0,80 bis 100 US-Dollar, App-Angebote mit 1,80 bis 100 US-Dollar; Auswahl der Willkommensbonus-Stufe ⭐ Nutzerbewertung 3,3/5 (Trustpilot) 💵 Verdienstmöglichkeiten 1,80–100 US-Dollar pro Umfrage oder Angebot, je nach Art und Umfang 🆓 Eintrittspreis Kostenlos 👤 Altersvoraussetzung 18+ 🌍 Verfügbarkeit Mehrere Länder, wobei die Verfügbarkeit von Umfragen und Angeboten je nach Region variiert 🎁 Willkommensbonus 5-Dollar-Stufe mit schneller Auszahlung oder 10-Dollar-Stufe mit höherem Bonus – Auswahl bei der Anmeldung

Die meisten Umfrage-Apps treffen diese Entscheidung für Sie. ProfitPillen ermöglicht es dir, deinen eigenen Eröffnungszug zu wählen, eine schnelle, kleine Auszahlung oder ein größerer Willkommensbonus in Verbindung mit einem etwas höheren Mindestbetrag. Die App selbst ist bewusst auf einen engen Bereich beschränkt und dreht sich ausschließlich um bezahlte Umfragen und gesponserte Angebote.

Cralpk-Forschung, das Team hinter ProfitPillen, hält die Präsentation einfach, mit Hunderten von Umfragen und Angeboten auf einmal, wobei die Prämien in Echtzeit erfasst werden sobald Sie diese erledigt haben. Es ist aufgeführt unter Google Play und in mehreren Ländern verfügbar, wobei sich die genaue Zusammensetzung der Umfragen und Angebote je nach dem Ort, von dem aus Sie sich anmelden, unterscheidet.

Die Auszahlung erfolgt über PayPal oder über ein verknüpftes Bankkonto – beides wird fast sofort abgewickelt – oder über mehr als 1.000 Geschenkkartenoptionen, die Amazon, Apple, Shopify, sowie andere große Einzelhändler. Die meisten Erstnutzer innerhalb von etwa 15 Minuten nach Beginn der aktiven Teilnahme an der Umfrage ihre Startprämie erhalten, einer der schnellsten Wege zu einer ersten Auszahlung auf dieser Liste.

Verdienstmöglichkeiten bei ProfitPiller

Bezahlte Umfragen

Umfragen zu Gaming und Unterhaltung

Umfragen zu Einkaufsverhalten und Lebensstil

Gesponserte Angebote und Testversionen

Die Umfragen hier werden auf Ihr Profil abgestimmt, von Einkaufsgewohnheiten über Sportmeinungen bis hin zu Gaming-Vorlieben, sodass sich die Zusammensetzung anpasst, sobald Ihr Profil vervollständigt wird. Gesponserte Angebote funktionieren anders: Hier wird für eine einzelne Aktion bezahlt wie die Installation einer App oder die Anmeldung für eine kostenlose Testversion. Der eigentliche Clou liegt bei der Anmeldung: Dort kannst du dich entweder für eine schnelle, kleine Auszahlung oder einen größeren Willkommensbonus entscheiden, der an einen etwas höheren Mindestbetrag geknüpft ist – je nachdem, wie du deine Auszahlung bevorzugst.

ProfitPillen ist genau das Richtige für alle, die vom ersten Tag an selbst bestimmen möchten, wie schnell sie ihre Auszahlungen erhalten. Da der Schwerpunkt ausschließlich auf Umfragen liegt, sind die Sitzungen kurz, und dank der Möglichkeit, sich den Bonus selbst auszusuchen, ist die Plattform eine gute Wahl für neue Nutzer, die bereits wissen, wie sie ihre erste Auszahlung erhalten möchten.

★ INSTANT PAYOUTS, YOUR CHOICE ProfitPiller Try ProfitPiller for free

9. Timebucks [Am besten geeignet für automatische, völlig unkomplizierte Auszahlungen]

Mindestauszahlung €3 💸 Typische erste Auszahlung Die meisten aktiven Nutzer erreichen innerhalb ihrer ersten Woche die 3-Dollar-Marke ⏱️ Auszahlungsdauer Am selben Tag bis zu einigen Tagen; der Versand erfolgt automatisch von Montag bis Freitag, sobald der Schwellenwert erreicht ist 💳 Zahlungsmethoden Payeer, Bitcoin, Skrill, AirTM, TangoCard, Banküberweisung, Apple Pay, Google Pay (keine direkte PayPal-Zahlung) 📱 Plattformen Webbrowser (Vollversion der Website); eigene Android-App für Umfragen 🎮 Wichtigste Funktionen Umfragen, über 14 Offerwalls, Mikroaufgaben, Anzeigen anklicken, tägliche/wöchentliche Geldgewinne, Empfehlungsprogramm ⭐ Nutzerbewertung 3,8/5 (Trustpilot, über 8.300 Bewertungen) 💵 Verdienstmöglichkeiten 20–50 $/Monat bei gelegentlicher Nutzung; bis zu 80 $+/Monat bei täglicher aktiver Nutzung 🆓 Eintrittspreis Kostenlos 👤 Altersvoraussetzung 16+ 🌍 Verfügbarkeit In den meisten Ländern weltweit; Einschränkungen gelten in Russland, Nordkorea, Iran, Syrien, Sudan und einigen weiteren Ländern 🎁 Willkommensbonus ~1 $ für die Anmeldung über einen Empfehlungslink

Timebucks läuft wie von selbst, sobald du die Auszahlungsgrenze überschritten hast. Sobald dein Guthaben 3 $ erreicht, und die Plattform zahlt automatisch nach ihrem eigenen Zeitplan aus. Das ist ein echter Unterschied zu allen anderen Angeboten auf dieser Liste, bei denen man die Auszahlung immer noch selbst beantragen muss.

Die Plattform ist seit 2014 in Betrieb., das hauptsächlich auf Offerwalls, Umfragen und Mikroaufgaben basiert. Es gibt keine kuratierte Spielebibliothek wie bei einigen anderen Empfehlungen auf dieser Liste. Mit einer Bewertung von 3,8 von 5 bei über 8.300 Trustpilot Bewertungen zufolge hat es sich bei Nutzern, die tatsächlich Auszahlungen erhalten haben, einen soliden Ruf erarbeitet.

Auszahlungen erfolgen über Payeer, Bitcoin, Skrill, AirTM, TangoCard, Banküberweisung, Apple Pay, oder Google Pay, und Es gibt keine direkte PayPal Option, ein deutlicher Unterschied zu fast allen anderen Titeln auf dieser Liste. Die Registrierung beginnt mit 16 Jahren – jünger als bei den meisten Titeln hier – und Die Plattform ist in den meisten Ländern weltweit verfügbar. abgesehen von einer kurzen Liste von Ländern, zu denen Russland und Nordkorea gehören.

Möglichkeiten, bei Timebucks echtes Geld zu verdienen

Umfragen

Offerwalls (14+ Anbieter)

Mikroaufgaben

Auf Anzeigen klicken

Tägliche und wöchentliche Geldgewinne

Empfehlungsprogramm

Offerwalls zahlen pro Aktion am meisten und belohnen eine App-Installation oder eine abgeschlossene Registrierung, während Umfragen für das Teilen Ihrer Meinung regelmäßigere, kleinere Beträge bieten. Mikrotasks umfassen schnelle Aufgaben wie eine Website testen oder etwas in den sozialen Medien posten, was jeweils nur wenige Minuten dauert. Indem sie mehrere davon in einer Sitzung hintereinander erledigen, erreichen die meisten Nutzer schnell die 3-Dollar-Schwelle.

Timebucks funktioniert am besten als beständiger Nebenverdienst neben Ihrem Hauptverdienst, wobei die meisten aktiven Nutzer im Bereich von 20 bis 50 Dollar pro Monat liegen. Wenn dir automatische Auszahlungen ohne Antrag wichtiger sind als die freie Wahl des Auszahlungstages, würde ich Timebucks ganz oben auf Ihrer Liste.

★ AUTOMATIC PAYOUTS, $3 MINIMUM Timebucks Try Timebucks for free

10. ApuCash [Am besten geeignet für einen Kundensupport rund um die Uhr]

Mindestauszahlung €0.50 💸 Typische erste Auszahlung Einzelne Aufgaben werden mit bis zu 1,80–1,83 US-Dollar vergütet, sodass eine erste Auszahlung in dieser Größenordnung bereits nach ein oder zwei Sitzungen realistisch ist. ⏱️ Auszahlungsdauer In der Regel dauert es ein paar Stunden; bei der ersten Auszahlung dauert die Überprüfung etwas länger. 💳 Zahlungsmethoden PayPal, Kryptowährung und Geschenkkarten 📱 Plattformen Webbrowser 🎮 Wichtigste Funktionen Bezahlte Angebote, Spiele, Umfragen, Münz-Meilensteine, Kundensupport rund um die Uhr ⭐ Nutzerbewertung 4,7/5 (Trustpilot, über 100 Bewertungen) 💵 Verdienstmöglichkeiten Bis zu 40 $ pro Tag 🆓 Eintrittspreis Kostenlos 👤 Altersvoraussetzung 18+ 🌍 Verfügbarkeit USA, Großbritannien, Deutschland, Italien, Kanada und Frankreich 🎁 Willkommensbonus Für neue Konten steht eine Aufgabe im Umfang von 2.500 Coins zur Verfügung (Hinweis: Der Wert in US-Dollar wird nicht separat angegeben)

ApuCash unterstützt seine Angebotswand mit einem Kundendienst, der tatsächlich rund um die Uhr verfügbar ist – ein Detail, das Rezensenten häufiger als fast alles andere an der Plattform hervorheben. Durch Angebote, Spiele und Umfragen lassen sich Coins in Bargeld, Kryptowährung oder Geschenkgutscheine umwandeln sobald die Einnahmen einer Sitzung freigegeben sind. Die meisten Auszahlungsanträge werden innerhalb weniger Stunden bearbeitet; eine manuelle Überprüfung erfolgt aus Sicherheitsgründen nur gelegentlich.

Einzelne Angebote und Spiele bringen derzeit über die Liste der aktiven Anbieter der Plattform jeweils bis zu 1,80 bis 1,83 US-Dollar ein; diese Zahlen werden im Zuge des Wechsels der Angebote aktualisiert. Neue Nutzer können schon früh eine Aufgabe im Umfang von 2.500 Coins abschließen, auch wenn der genaue Wert in US-Dollar nicht getrennt von anderen Angeboten veröffentlicht wird. Die Plattform läuft über den Browser und nicht über eine eigene App; derzeit ist sie in den USA, Großbritannien, Deutschland, Italien, Kanada und Frankreich verfügbar.

Die wichtigsten Verdienstmöglichkeiten bei ApuCash

Bezahlte Angebote

Spiele

Umfragen

Meilensteine der Münze

Pro abgeschlossenem Angebot oder Spielmeilenstein sammeln sich Münzen an, wobei der aktuelle Stand bereits vor der Ausführung einer einzelnen Aufgabe angezeigt wird, sodass man leicht einschätzen kann, ob sich der Zeitaufwand für ein Angebot lohnt. Auch hier erweist sich die rund um die Uhr erreichbare Hotline als nützlich, insbesondere bei gelegentlichen Problemen mit Angeboten, die nicht weitergehen. das eine manuelle Gutschrift von Spielmünzen erfordert, was andere Rezensenten ausdrücklich als schnell behoben bezeichnet haben.

ApuCash Eignet sich gut als zuverlässige Zweit-App, die Angebote und Spiele kombiniert, um einen stetigen Zuwachs an Coins zu ermöglichen – und das mit einem Support, der tatsächlich auf Anfragen reagiert. Neue Nutzer profitieren am meisten davon, wenn sie zunächst einige der besser bezahlten Angebote abarbeiten, da mit dem Betrag von über 1,80 $ ein erheblicher Teil der üblichen Mindestauszahlungsbeträge auf einen Schlag abgedeckt wird.

★ 24/7 SUPPORT, FAST WITHDRAWALS ApuCash Try ApuCash for free

11. Moincoins [Am besten geeignet für die höchste Einkommensobergrenze]

Mindestauszahlung €15 💸 Typische erste Auszahlung 15 Dollar, die in der Regel bereits bei den ersten paar Aufgaben erreicht werden ⏱️ Auszahlungsdauer Bis zu 7 Werktage nach Bestätigung einer Prämie 💳 Zahlungsmethoden PayPal, Litecoin, Geschenkkarten oder eine Spende für einen guten Zweck 📱 Plattformen Nur Webbrowser (Desktop und Mobilgeräte) 🎮 Wichtigste Funktionen Über 15 Offerwalls, tägliche Mikroaufgaben, ein wöchentlicher Bonus für eine Serie von 5 Aufgaben, Bestenliste, Verdienstübersicht ⭐ Nutzerbewertung 3,5/5 (Trustpilot, 59 Bewertungen) 💵 Verdienstmöglichkeiten 0,20–90 Dollar pro Aufgabe; aktive Nutzer verdienen durchschnittlich 150 Dollar pro Monat, Top-Verdiener über 500 Dollar in einer einzigen Woche 🆓 Eintrittspreis Kostenlos 👤 Altersvoraussetzung 18+ 🌍 Verfügbarkeit Weltweit, wobei die Angebote je nach Land variieren 🎁 Bonus Erledige 5 Aufgaben innerhalb von 7 Tagen, um einen Bonus von +25 $MCN zu erhalten

Moincoins liegt hier höher als bei allem anderen auf dieser Liste. Die Top-Verdiener haben in einer einzigen Woche 500 Dollar verdient, und Die Plattform zahlt zwischen 0,20 und 90 Dollar pro Einzelauftrag, je nachdem, wofür du dich entscheidest.. Dieser Bereich stammt direkt aus der Aufgabenliste selbst, da Moincoins zeigt die genaue Auszahlung an, bevor Sie überhaupt anfangen.

Digitale Nutzer, das Unternehmen hinter Moincoins, hat die Plattform im Jahr 2020 von Hamburg aus gestartet, und zählt mittlerweile über 200.000 Nutzer. Trustpilot Die Plattform erreicht bei 59 Bewertungen eine Bewertung von 3,5 von 5 Punkten. Mehr als 15 Offerwall-Partner stellen die Aufgabenliste zusammen, und täglich wird eine wechselnde Auswahl an neuen Angeboten hinzugefügt.

Für eine Auszahlung ist ein Guthaben von mindestens 15 $ erforderlich; die Bearbeitung dauert bis zu 7 Werktage. Sobald eine Belohnung bestätigt wurde, mit PayPal, Litecoin, Geschenkgutscheine oder eine Spende für einen guten Zweck – all das steht zur Auswahl. Wenn man zwischen Montag und Sonntag 5 beliebige Aufgaben erledigt, erhält man außerdem löst einen separaten wöchentlichen Bonus aus, Ein weiterer Grund, warum regelmäßige Nutzer in der Regel mehr verdienen als Gelegenheitsnutzer.

Auf Moincoins verfügbare Aufgabentypen

Mikroaufgaben

Offerwalls (über 15 Partner)

Umfragen

Handyspiele und PC-Spiele

Videos anschauen

Cashback-Shopping

Offerwalls fungieren hier als Dreh- und Angelpunkt, Bündelung von App-Testversionen, Meilensteinen im Spiel und Anmeldeangeboten von mehr als 15 Partnern an einem Ort. Eine einzelne Offerwall-Aufgabe kann gestaffelt vergütet werden: So bringt das Erreichen einer bestimmten Stufe in einem Spiel beispielsweise ein paar Cent ein, während man für den weiteren Fortschritt im selben Spiel mehrere hundert Münzen erhält. Cashback beim Einkaufen und das Ansehen von Videos runden das Angebot für Tage ab, an denen man weniger Aufwand betreiben möchte.

Ich würde Personen mit höherem Verdienst auf Folgendes hinweisen: Moincoins Erstens vor allem alle, die bereit sind, die höheren Stufen der Offerwall anzustreben, um die höchste Auszahlung pro Sitzung zu erzielen. Mit Auftragswerten von wenigen Cent bis zu 90 Dollar, wenn man mehrere hochkarätige Angebote auf einmal kombiniert, ist das der schnellste Weg, um die 15-Dollar-Marke zu erreichen.

★ TOP EARNERS HIT $500/WEEK Moincoins Try Moincoins for free

12. Viewcoins [Ideal für native iOS- und Android-Apps]

Mindestauszahlung 3 $ (3.000 Münzen) 💸 Typische erste Auszahlung 3 $, die oft schon bei den ersten abgeschlossenen Aufgaben gutgeschrieben werden ⏱️ Auszahlungsdauer Bei den meisten Einlöseanfragen erfolgt die Bearbeitung noch am selben oder am nächsten Tag 💳 Zahlungsmethoden PayPal, Geschenkkarten und ausgewählte Kryptowährungen 📱 Plattformen iOS, Android, Web 🎮 Wichtigste Funktionen Über 50 Partnerangebote, PTC-Anzeigen, Offerwalls, Cashback beim Einkauf, Empfehlungsprogramm ⭐ Nutzerbewertung 3,1/5 (Trustpilot) 💵 Verdienstmöglichkeiten Bis zu 100 $ pro Angebot, bis zu 10 $ pro Umfrage, bis zu 0,01 $ pro Klick, bis zu 100 % Cashback 🆓 Eintrittspreis Kostenlos 👤 Altersvoraussetzung 18+ 🌍 Verfügbarkeit Mehrere Länder; die Verfügbarkeit der Aufträge variiert je nach Region 🎁 Willkommensbonus 100 Münzen für die Registrierung mit einer E-Mail-Adresse

ViewCoins ist einer der wenigen Namen auf dieser Liste, die antreten native Apps sowohl auf dem Google Play Store und die Apple App Store und zwar sofort, unterstützt durch eine Marketingkampagne zur Markteinführung im Januar 2026, über die in der Fachpresse berichtet wurde. Die Coins lassen sich bereits ab 3.000 in Bargeld umtauschen, was umgerechnet 3 US-Dollar entspricht.

Die Angebotsliste enthält konkrete Zahlen für jede Art von Aufgabe. Die Umfragen kosten jeweils etwa 10 Dollar, einzelne Angebote können bis zu 100 Dollar einbringen, PTC-Anzeigenklicks bringen bis zu einem Cent pro Klick ein, und Bei ausgewählten Händlern beträgt der Cashback beim Einkauf bis zu 100 %.. Mehr als 50 Partnerangebote fließen zu jedem Zeitpunkt in die Aufgabenliste ein.

Das Dashboard zeigt einen Live-Aktivitäts-Feed an, in dem abgeschlossene Aufgaben und Auszahlungsanträge in Echtzeit angezeigt werden, wodurch die Plattform schon beim Einloggen lebendig und nicht statisch wirkt. Um loszulegen, braucht man lediglich eine E-Mail-Adresse, ohne dass zwischen der Anmeldung und Ihrem ersten Auftrag ein langwieriger Verifizierungsschritt liegt.

Verdienstmöglichkeiten auf ViewCoins.io

Umfragen

Offerwalls & App-Tests

PTC-Anzeigen

Spiele

Cashback beim Einkaufen

Empfehlungen

Auszahlungen werden freigegeben, sobald Ihr Guthaben 3.000 Münzen im Wert von 3 $ erreicht hat, und Die meisten Nutzer geben an, dass die Bearbeitung noch am selben oder am nächsten Tag erfolgt. sobald eine Anfrage eingeht. PayPal Geschenkkarten decken die gängigsten Auszahlungsmöglichkeiten ab, und für alle, die ihre Gewinne lieber in dieser Form behalten möchten, stehen zudem einige Kryptowährungen zur Verfügung.

ViewCoins Das lässt sich problemlos in den Alltag aller integrieren, die bereits eine App zum Geldverdienen nutzen, denn da sowohl iOS als auch Android unterstützt werden, passt die App immer, egal welches Smartphone man als Nächstes bekommt. Die Untergrenze von 3 Dollar sorgt dafür, dass die erste Auszahlung knapp ausfällt, und die große Bandbreite an Aufgabentypen bietet neuen Nutzern die Möglichkeit, herauszufinden, was sich für ihre Gewohnheiten am besten auszahlt.

★ BOTH iOS AND ANDROID COVERED Viewcoins Try Viewcoins for free

13. EarnX [Am besten geeignet für das tägliche Bonus-Glücksrad]

Mindestauszahlung 1 $ (8.300 Coins über PayPal, 8.500 Coins über Payeer) 💸 Typische erste Auszahlung 1 $, der nach dem Erreichen einiger Spielmeilensteine gutgeschrieben wird ⏱️ Auszahlungsdauer Noch am selben Tag, gemäß dem On-Demand-Auszahlungssystem der Plattform 💳 Zahlungsmethoden PayPal und Payeer 📱 Plattformen Nur für Android 🎮 Wichtigste Funktionen Tägliche Aufgaben, Umfragen, tägliches Glücksrad, Videos zum Anschauen und Geldverdienen, Empfehlungsprogramm ⭐ Nutzerbewertung 4,3/5 (Google Play, über 1.000.000 Downloads) 💵 Verdienstmöglichkeiten Für Spielmeilensteine gibt es jeweils 2.000 bis 4.000 Münzen, was etwa 0,24 bis 0,48 US-Dollar entspricht. 🆓 Eintrittspreis Kostenlos 👤 Altersvoraussetzung 18+ 🌍 Verfügbarkeit USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland, Italien, Frankreich und Australien 🎁 Willkommensbonus 1 $ Anmeldebonus

EarnX fügt seiner regulären Aufgabenliste ein echtes Glücksrad hinzu, Jede Anmeldung erhält die Chance auf Bonusmünzen noch bevor Sie überhaupt mit einer Umfrage oder einem Spiel begonnen haben. Zwischen dem täglichen Glücksrad, den „Watch-and-Earn“-Clips und der üblichen Aufgabenrotation gibt es jedes Mal, wenn Sie die App öffnen, etwas Neues auf dem Startbildschirm zu entdecken.

In den vorgestellten Spielen werden individuelle Meilensteine mit einem Wert von jeweils 2.000 bis 4.000 Münzen vergütet, die in der Regel an das Erreichen eines bestimmten Levels geknüpft sind und nicht nur an die Installation des Spiels. Die Münzen werden zu einem festen Kurs umgerechnet, 8.300 für 1 Dollar PayPal Auszahlung oder 8.500 für Zahlungsempfänger, daher führt das Erreichen einer Handvoll Meilensteine im Spiel dazu, dass ein neuer Account seine erste Auszahlung erhält.

Eines sollte klargestellt werden: Es gibt auch ein davon unabhängiges EarnX Kryptowährungstoken, das in den Suchergebnissen für Kryptowährungen erscheint; diese App hat nichts mit diesem Projekt zu tun. EarnX läuft selbst ausschließlich unter Android, da das Konto durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt ist; iOS-Nutzer müssen daher bei dieser Liste nach einer anderen Option suchen.

So sorgt EarnX dafür, dass Sie weiterhin Geld verdienen

Tägliches Glücksrad

Meilensteine des vorgestellten Spiels

Umfragen

Videos ansehen und Geld verdienen

Empfehlungsprogramm

Das Glücksrad wird täglich zurückgesetzt und gewährt zusätzlich zu den Aufgaben, die du an diesem Tag erledigst, Bonusmünzen – unabhängig von den Meilensteinen im Spiel. Spielbelohnungen funktionieren anders und werden pro Titel in einem eigenen Bereich erfasst, daher Der Fortschritt wird nur gezählt, solange das jeweilige Spiel geöffnet und aktiv ist. anstatt im Hintergrund zu laufen.

Ich würde mich darauf verlassen, EarnX als zusätzliche App nur für den täglichen Spin, da sie dem, was an diesem Tag ohnehin schon verdient wird, noch ein kleines Extra hinzufügt. Zwei oder drei Meilensteine pro Spielsitzung zu erreichen, ist der schnellste Weg, um die ersten 1 $ zu verdienen., wenn man bedenkt, wie gering die Belohnung in Form einzelner Coins in der Regel ausfällt.

★ DAILY SPINS FOR BONUS COINS EarnX Try EarnX for free

14. Dollvcash [Am besten geeignet für gestaffelte Meilensteinprämien]

Mindestauszahlung 2 $ (PayPal) 💸 Typische erste Auszahlung 1,00 bis 5,00 Dollar am ersten Tag ⏱️ Auszahlungsdauer 24–48 Stunden 💳 Zahlungsmethoden PayPal, Kryptowährung und Geschenkkarten 📱 Plattformen Webbrowser 🎮 Wichtigste Funktionen Bezahlte Angebote, App-/Spieletests, Umfragen, Meilenstein-Bonus-Stufen (1 $ / 3 $ / 5 $ / 10 $) ⭐ Nutzerbewertung 4,5/5 (Trustpilot) 💵 Verdienstmöglichkeiten Das Guthaben setzt sich aus den erfassten Schritten zusammen, die für abgeschlossene Aufgaben von 1 $ bis zu über 10 $ gutgeschrieben werden. 🆓 Eintrittspreis Kostenlos 👤 Altersvoraussetzung 18+ 🌍 Verfügbarkeit Weltweit 🎁 Willkommensbonus Keine

Dollvcash baut seine Belohnungsstruktur auf Checkpoints auf. Ihr Kontostand wird Schritt für Schritt erfasst und belohnt, beginnend bei 1 Dollar, dann 3 Dollar, dann 5 Dollar, dann 10 Dollar, wobei bei jedem Schritt etwas freigeschaltet wird. Durch diese stufenweise Struktur sehen neue Nutzer schon früh Fortschritte, lange bevor sie eine einzelne größere Schwelle erreichen.

Die Plattform verläuft durch dollvcash.com, das sich auf drei Kernaktivitäten stützt, bezahlte Angebote, das Testen von Apps und Spielen sowie Umfragen, mit bereits mehr als 100.000 Nutzern auf der Plattform. Jede abgeschlossene Aufgabe trägt direkt zum Erreichen dieses Meilensteins bei, Der Fortschritt in Richtung 1, 3, 5 oder 10 Dollar hängt also davon ab, welche Art von Aufgabe Sie erledigen.

Auszahlungen erfolgen über PayPal, Kryptowährung oder Geschenkkarten, wobei die Plattform damit wirbt, Sofortige Bearbeitung, sobald eine Auszahlung verbucht ist. Die genaue Auszahlungsuntergrenze jenseits der 1-Dollar-Marke wird nicht separat veröffentlicht; betrachten Sie daher die 10-Dollar-Marke als sichereres Ziel für eine erste echte Auszahlung.

Woher die Dollvcash-Prämien stammen

Bezahlte Angebote

App- und Spieletests

Umfragen

Jeder Meilenstein löst eine eigene Belohnung aus, sobald Ihr erfasster Kontostand diesen Wert erreicht; wenn Sie also 1 $ erreichen, wird etwas anderes freigeschaltet als bei 10 $. Diese Struktur belohnt Beständigkeit in kleinen Schritten, nützlich für alle, die die Plattform testen mit nur ein oder zwei Trainingseinheiten bevor man noch mehr Zeit investiert.

Dollvcash eignet sich am besten als Meilenstein-Tracker für jeder, der sich daran erfreut, Fortschritte in Form kleinerer Erfolge zu sehen unterwegs. Wenn man frühzeitig Angebote und App-Tests kombiniert, erreicht man mit einem neuen Konto am schnellsten die 1-Dollar- und 3-Dollar-Marken, wobei Umfragen die Lücken füllen, sobald die schnelleren Aufgaben für den Tag aufgebraucht sind.

★ BONUSES AT $1, $3, $5, AND $10 Dollvcash Try Dollvcash for free

15. PrizeBear [Am besten geeignet für die Gesichtserkennung ohne Ausweis]

Mindestauszahlung 2.500 Münzen (2,50 $) 💸 Typische erste Auszahlung 2,50 $, manuell geprüft und in der Regel innerhalb weniger Minuten genehmigt ⏱️ Auszahlungsdauer Beim ersten Auszahlungsvorgang dauert es einige Minuten; danach erfolgt die Auszahlung meist sofort 💳 Zahlungsmethoden PayPal, Visa, Kryptowährung und Geschenkkarten 📱 Plattformen Webbrowser 🎮 Wichtigste Funktionen Angebote für Handyspiele, Umfragen, App-Testversionen, Videos ansehen, Streak-/Mission-System, Empfehlungsprogramm ⭐ Nutzerbewertung 4,5/5 (Trustpilot, über 180 Bewertungen) 💵 Verdienstmöglichkeiten 1.000 Münzen = 1 $; aktive Spieler berichten von bis zu 500 $ und mehr im Monat 🆓 Eintrittspreis Kostenlos 👤 Altersvoraussetzung 18+ 🌍 Verfügbarkeit Weltweit 🎁 Willkommensbonus 500 Münzen (0,50 $) für das Erreichen von Bronze 1 (Stufe 10–24)

Die meisten GPT-Websites verlangen vor der ersten Auszahlung nach wie vor ein Foto Ihres amtlichen Ausweises. PrizeBear überspringt diesen Schritt, stattdessen die Verifizierung neuer Konten durch einen schnellen Gesichtsscan, ein Umstellungsprozess, der Sie deutlich schneller von der Anmeldung zu Ihrer ersten eigentlichen Aufgabe führt als Websites, bei denen manuelle Dokumentenprüfungen in einer Warteschlange stehen.

PrizeBear wurde erst 2025 eingeführt und hat bereits eine Nutzerbasis von mehr als 20.000 Nutzern aufgebaut, alle Einkünfte PrizeBear Münzen zu einem festen Kurs von 1.000 pro 1 Dollar. Trotz des ähnlichen Namens handelt es sich um eine eigenständige Plattform, die sich von PrizeRebel an anderer Stelle in dieser Liste, wobei der Schwerpunkt zunächst auf dem Fortschritt in Handyspielen liegt und Umfragen sowie App-Testphasen die Lücken füllen.

Trustpilot setzt PrizeBear mit einer Bewertung von 4,5 von 5 bei mehr als 180 Bewertungen, wobei die Rezensenten hervorheben, dass die Spielvielfalt und die Auszahlungsgeschwindigkeit als die größten Stärken des Spielerlebnisses. Ein praktischer Hinweis, den man im Voraus wissen sollte: Die Prüfung der eingereichten Nachweise für abgeschlossene Angebote kann bis zu 5 Tage dauern, daher ist in dieser Zeit etwas Geduld gefragt.

So verdienst du Geld bei PrizeBear

Angebote für Handyspiele

Umfragen

Anmeldungen für Apps und Testversionen

Videos anschauen

Serien & Missionen

Empfehlungsprogramm

Das „Streaks“- und „Missions“-System belohnt Beständigkeit direkt, zusätzliche Bonusmünzen, die zu dem hinzukommen, was du durch Aufgaben verdienst allein schon dafür, dass man regelmäßig vorbeischaut. Empfehlungen stellen eine zusätzliche Ebene dar: Man erhält 5 % dessen, was die von einem eingeladenen Personen verdienen, und diese Summe wird automatisch gutgeschrieben, sobald diese eine Aufgabe abgeschlossen haben. Keines der beiden Elemente ersetzt die Kernangebote des Spiels als Haupteinnahmequelle, aber beide lassen sich problemlos damit kombinieren.

Ich würde hier anfangen, falls dich der Schritt zum Hochladen des Ausweises auf anderen Plattformen schon einmal aufgehalten hat, da Schon allein die Gesichts-Scan-Überprüfung spart Zeit, bevor die erste Auszahlung erfolgt. Angebote für Handyspiele machen den Großteil des Verdienstpotenzials aus. Wenn du dich also eher auf diese als auf Umfragen konzentrierst, ist das der schnellste Weg zu deinen ersten 2,50 $.

★ VERIFY WITH A SELFIE, NOT AN ID PrizeBear Try PrizeBear for free

16. Kashably [Am besten geeignet für einen integrierten Bonus bei Ihrer ersten Einzahlung von 10 $]

Mindestauszahlung €0.50 💸 Typische erste Auszahlung 10 Dollar, wodurch zudem automatisch ein Bonus von 4 Dollar ausgelöst wird ⏱️ Auszahlungsdauer Von wenigen Minuten bis zu einigen Stunden 💳 Zahlungsmethoden PayPal, Volet Wallet, Geschenkkarten und Banküberweisung 📱 Plattformen Web, Android 🎮 Wichtigste Funktionen Bezahlte Umfragen, Spiele, App-/Testangebote, Videos ansehen, „Featured Tasks“, 5 % Empfehlungsprovision ⭐ Nutzerbewertung 3,9/5 (Google Play), 4/5 (Trustpilot) 💵 Verdienstmöglichkeiten 1.000 Münzen = 1 $; Ausgewählte Aufgaben werden besser vergütet als Standardangebote 🆓 Eintrittspreis Kostenlos 👤 Altersvoraussetzung 18+ 🌍 Verfügbarkeit Viele Länder; das Angebot an Aufträgen variiert je nach Region 🎁 Willkommensbonus Sobald Ihr Guthaben 10 $ erreicht, werden automatisch 4 $ gutgeschrieben.

Kashably verwendet ein einfaches Münzsystem – 1.000 Münzen pro Dollar –, doch das Highlight ist ein Ein Bonus von 4 $, der automatisch gutgeschrieben wird, sobald Ihr Guthaben 10 $ übersteigt. Es handelt sich um eine andere Plattform als Cash Kick Anderswo auf dieser Liste – trotz des fast identischen Namens – verläuft dieser hier durch Kashably.com mit einem eigenen Münzsystem und Partnerangeboten.

Empfohlene Aufgaben werden direkt auf der Plattform gekennzeichnet für Jeder, der so schnell wie möglich die höchsten Gewinne anstrebt, sowie Umfrageanbieter wie BitLabs and CPX-Forschung begehen einen eigenen kurzen Verifizierungsschritt, bevor die Coins gutgeschrieben werden. Für Empfehlungen erhalten Sie zusätzlich 5 % zu dem Betrag, den Ihre eingeladenen Nutzer verdienen; diese werden automatisch gutgeschrieben, sobald diese ihr erstes qualifizierendes Angebot abgeschlossen haben.

Auszahlungen werden über PayPal, Bereich „Wallet“, Geschenkkarten oder per Banküberweisung, mit Mindestwerte, die sich je nach gewählter Methode ändern, Geschenkkarten werden in der Regel bereits bei einem geringeren Guthaben freigeschaltet als PayPal or Fensterladen. Die Bearbeitung erfolgt in der Regel innerhalb von Minuten bis zu einigen Stunden, sobald eine Anfrage eingegangen ist, und die Plattform läuft sowohl über ein Browser-Dashboard als auch über eine eigene Android-App.

Wofür Kashably Sie bezahlt

Bezahlte Umfragen

Spiele

Apps & Testangebote

Videos anschauen

Ausgewählte Aufgaben

Empfehlungsprogramm

Einige Umfrageanbieter, darunter BitLabs, PrimeEarn, und CPX-Forschung, führen vor der Gutschrift der Coins eine eigene Überprüfung durch, was zu einer kurzen Verzögerung über den üblichen Bearbeitungszeitraum hinaus führen kann. Angebote für Spiele und Apps werden in der Regel schneller veröffentlicht Da sie den Fertigstellungsgrad direkt erfassen, sorgt die Verteilung des Aufwands auf verschiedene Aufgabentypen dafür, dass das Gleichgewicht stetig erhalten bleibt.

Das Erreichen dieses ersten Guthabens von 10 Dollar ist der entscheidende Schritt on Kashably, da dadurch zusätzlich zu den bereits verdienten Punkten automatisch ein Bonus von 4 $ ausgelöst wird. Wenn man gleich zu Beginn ein paar „Featured Tasks“ hintereinander erledigt, erreichen neue Nutzer die 10-Dollar-Marke am schnellsten, und Durch den Bonus wird die erste Auszahlung automatisch auf 14 $ erhöht.

★ EARN $10, GET $4 FREE Kashably Try Kashably for free

17. Snakzy [Highest First-Day Earnings & Fastest Payouts]

Mindestauszahlung €35 💸 Verdienstmöglichkeiten am ersten Tag €10 Willkommensbonus am ersten Tag🔥 ⏱️ Auszahlungsgeschwindigkeit Sofort bis zu einigen Minuten (PayPal) 💳 Zahlungsmöglichkeiten ✅ Verifiziert: PayPal, Amazon, Google Play, Visa, Target, Apple, eBay, Roblox, Fortnite, Xbox, PlayStation, Steam, Starbucks, Netflix, Spotify, Disney+, Uber, Airbnb, Home Depot, Sephora, McDonald’s, Domino’s, Burger King, Adidas, H&M, Nike, Macy’s 📱 Erhältlich bei Android und Webbrowser 🎮 Wichtigste Funktionen • Über 100 hochwertige Handyspiele • Belohnungen für das Erreichen bestimmter Meilensteine • Boni für tägliche Anmelde-Serien • Keine aufdringlichen und extrem langweiligen Werbeanzeigen • Münzstand in Echtzeit • Übersichtliche, moderne Benutzeroberfläche • Über 100.000 Belohnungsgegenstände ⭐ Nutzerbewertung 4,3/5 (über 34.000 Bewertungen) 💵 Monatliches Einkommensspektrum 5–20 $ (Gelegenheitsspieler) / 20–80 $ (Aktive Spieler) Einige engagierte Nutzer berichten noch höhere monatliche Einnahmen 🆓 Eintrittspreis Völlig kostenlos, keine Teilnahmegebühren 👤 Altersvoraussetzung 18+ 🌍 Geografische Reichweite 61 Länder, darunter die Vereinigten Staaten, Kanada, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Australien, Japan, Italien, Südkorea, Frankreich, Spanien, Mexiko, Brasilien, Chile, Peru, Polen, Portugal, Griechenland, Schweden, Norwegen, Finnland, Dänemark, die Schweiz, Österreich, Belgien, Irland, die Niederlande, Neuseeland, Rumänien, Ungarn, Tschechien, die Slowakei, Litauen, die Türkei, Saudi-Arabien, Tunesien, Algerien, Ägypten, Marokko, Puerto Rico, Hongkong, Singapur, Thailand, Indonesien, Indien, die Philippinen, Bangladesch, Pakistan und weitere. 🎁 Bonus für neue Nutzer 25.000 Münzen sind erforderlich, um den Shop freizuschalten (in den ersten paar Spielrunden erreichbar) 🚀 Was macht den Unterschied aus? Höhere Auszahlungen als bei der Konkurrenz, schnellerer Auszahlungsprozess, erstklassige Spielauswahl und (im Durchschnitt) bereits am ersten Tag ein Gewinn von über 15 $ möglich

Snakzy hat mich sofort in seinen Bann gezogen, als ich Spiele-Apps getestet habe, bei denen man sofort echtes Geld gewinnen kann; Es handelt sich um ein reines „Play-to-Earn“-Modell. wo man in kurze Minispiele einsteigt, Meilensteine erreicht, Münzen sammelt und diese gegen PayPal Bargeld oder Geschenkkarten.

Für alle, die daran zweifeln, ob dies seriös ist: Die vollständige Aufschlüsselung finden Sie in unserem Snakzy Rezension bestätigt, dass es sich lohnt. Neben den Minispielen, täglichen Aufgaben und besonderen Herausforderungen zusätzliche Münzen zum regulären Spiel hinzufügen, was sie zu einer der umfassendsten kostenlosen Apps auf dieser Liste macht, die sofort echtes Geld auszahlen.

Der Willkommensbonus in Höhe von 10 $ verschafft Ihnen einen guten Vorsprung auf dem Weg zur Auszahlung von 35 $, und Serienboni belohnen Spieler, die über einen längeren Zeitraum hinweg regelmäßig aktiv sind. Die Auszahlungen pro Aufgabe sind zwar bescheiden, summieren sich aber bei regelmäßiger Nutzung schnell.

Android holt sich die native App für optimale Leistung, aber iOS Benutzer können auf die browser version Weitere Informationen finden Sie hier. Bei der Bewertung von Spiele-Apps, bei denen man auf dem Handy sofort echtes Geld gewinnen kann, Snakzy steht nicht ohne Grund ganz oben.

Geldverdienende Spiele auf Snakzy

Als eine der vielseitigsten Apps zum Geldverdienen auf dieser Liste, Snakzy umfasst die Genres Rätsel, Strategie und Arcade, die jeweils darauf ausgelegt sind, Meilensteine schnell zu erreichen, anstatt auf Marathon-Sessions ausgerichtet zu sein:

Auf ins All: Planet Games

Bohren und Fördern – Stillgelegte Mine

Colorwood-Sortier-Puzzlespiel

Abenteuerspiel „Tiere & Münzen“

Krypto-Miner-Tycoon

Fadenknäuel – 3D-Seile entwirren

Rätsel & Chaos: Das gefrorene Schloss

Wassersortier-Puzzle – Farbspiel

Yatzy – Ein unterhaltsames, klassisches Würfelspiel

Flucht vor dem Verkehr!

Diese Spiele-App, mit der man sofort echtes Geld verdienen kann, bietet Spiele zum Geldverdienen aus verschiedenen Genres, sodass das Spielen abwechslungsreich bleibt und sich nicht monoton anfühlt. Für alle, die auf der Suche nach seriösen Apps zum Geldverdienen ohne Investition sind, die regelmäßiges tägliches Spielen belohnen, Snakzy Ist es.

★ $15+ FIRST DAY, INSTANT PAYOUTS Snakzy Try Snakzy for free

18. Eine Menge Geld [Am besten für vielfältige Verdienstmöglichkeiten: Spiele, Umfragen, Apps und mehr]

Mindestauszahlung 1 $ (250 Münzen) über PayPal; die Mindestbeträge für Geschenkkarten variieren je nach Händler 💸 Typische erste Auszahlung Aktive Nutzer, die hochwertige Angebote abschließen, können innerhalb der ersten paar Stunden 5 bis 15 Dollar verdienen ⏱️ Auszahlungsdauer 10 Minuten bis 2 Stunden bei kleinen Beträgen (1–20 $); bei größeren Abhebungen (ab 30 $) wurden Verzögerungen gemeldet 💳 Zahlungsmethoden PayPal, Venmo, Bitcoin, Geschenkkarten (Amazon, Google Play, Walmart, Starbucks, Target und über 50 weitere Händler) 📱 Plattformen Android (Google Play), iOS (App Store) und Web (bigcashweb.com) 🎮 Wichtigste Funktionen Über 3.210 verfügbare Angebote aus den Bereichen Spiele, Umfragen und App-Installationen; 250 Coins entsprechen 1 US-Dollar; 20 % lebenslange Empfehlungsprovision; sofortige Gutschrift der Coins ⭐ Nutzerbewertung 4,5/5 (Trustpilot – 12.900 Bewertungen); 4,7/5 laut Google Play 💵 Verdienstmöglichkeiten 20–100+ Dollar pro Monat, je nach Aktivitätsgrad und Verfügbarkeit der Angebote 🆓 Eintrittspreis Kostenlos 👤 Altersvoraussetzung 18+ 🌍 Verfügbarkeit Weltweit (über 140 Länder) – umfangreiches Angebot in Asien, Afrika und Amerika 🎁 Willkommensbonus 3-facher Bonus-Multiplikator für neue Nutzer; Bonusangebote per E-Mail

Eine Menge Geld Hier sind die großen Verdiener zu Hause – über 3.210 Angebote, eine Auszahlung von 1 US-Dollar und eine lebenslange Empfehlungsprovision von 20 %, die auch noch lange nach Beendigung Ihrer Teilnahme weitergezahlt wird. Es handelt sich um eine Prämien-App, die echtes Geld und Geschenkkarten für das Spielen von Handyspielen, das Ausfüllen von Umfragen und das Testen von Apps auszahlt.

Betrieb seit 2015 with Über 20 Millionen Dollar ausgezahlt, hat es sich im GPT-Bereich eine solide Erfolgsbilanz erarbeitet; unser Eine Menge Geld Rezension bestätigt, dass es zuverlässig zahlt. Der Mindestbetrag von 1 Dollar PayPal Die Auszahlungsquote gehört zu den niedrigsten der Branche, bei der Bearbeitung kleiner Auszahlungen in 10 Minuten bis 2 Stunden.

Diese App bietet Über 3.210 Angebote aus Spielen, Umfragen, App-Installationen und Produktanmeldungen. Die Konversionsrate lässt sich ganz einfach berechnen: 250 Münzen = 1 $, die Prämien werden sofort gutgeschrieben. Für alle, die Spiele testen, bei denen man sofort echtes Geld verdienen kann, Eine Menge Geld Dank der sofortigen Gutschrift der Coins lassen sich die Gewinne im Laufe des Tages ganz einfach ansammeln.

Echtgeldspiele bei Bigcash verfügbar

Eine Menge Geld bietet beliebte Handyspiele, bei denen man Münzen verdient, indem man bestimmte Meilensteine im Spiel erreicht. Die verfügbaren Titel wechseln je nach den Partnerschaften mit Werbepartnern, aber zu den vorgestellten Spielen gehören in der Regel:

Survivor Idle

Süßigkeiten zusammenführen

Schattenlegenden

über 3.200 Wechselnde Angebote aus den Kategorien Strategie, Rätsel und RPG

Die Verdienste aus diesen Geldverdien-Spielen variieren je nach Art des Angebots; einfache Installationen werden vergütet 1 bis 5 Dollar, Meilensteine bei Spielen, mit denen man Geld verdienen kann, werden vergütet 5 bis 50 Dollar, und die Anmeldungen für Finanzprodukte können bis zu 10 bis über 100 Dollar. Nutzer aus den USA, Kanada und Großbritannien erhalten die am besten bezahlten Angebote.

Die lebenslange Empfehlungsprovision von 20 % ist eine der attraktivsten Strukturen für passives Einkommen unter den Spiel-Apps, bei denen echtes Geld ausgezahlt wird..

Neue, hochdotierte Spiele, bei denen echtes Geld zu gewinnen ist, werden in der Regel montags bis mittwochs veröffentlicht, wenn die Werbebudgets der Werbekunden aufgefüllt werden. Eine Menge Geld ist verfügbar in Android, iOS, und Web, was sie zu einer der benutzerfreundlichsten kostenlosen Apps auf dieser Liste macht, mit denen man sofort echtes Geld verdienen kann.

★ $1 CASHOUT, 3,210+ OFFERS Bigcash Try Bigcash for free

19. Mistplay [Die beste App zum Geldverdienen für mobile Gamer]

Mindestauszahlung 0,50 $ (oder ca. 152–400 Einheiten) 💸 Typische erste Auszahlung 5 $ (oft für Amazon-Gutscheine) ⏱️ Auszahlungsdauer 2–5 Werktage, oft schneller 💳 Zahlungsmethoden PayPal, Geschenkkarten (Amazon, Starbucks, Google Play usw.) 📱 Plattformen Android 🎮 Wichtigste Funktionen Sammeln Sie Punkte durch Spiele, wöchentliche Gewinnspiele und Empfehlungsprämien ⭐ Nutzerbewertung 4,5/5 (Google Play), 4,1/5 (Trustpilot) 💵 Verdienstmöglichkeiten 0,30–1,60 $ pro Stunde, ca. 10–20 $/Monat (Aushilfstätigkeit) 🆓 Eintrittspreis Die Anmeldung und Nutzung sind kostenlos 👤 Altersvoraussetzung 18+ 🌍 Verfügbarkeit Weltweit (Android), NUR USA und Kanada (iOS) 🎁 Willkommensbonus 200–500 Einheiten

Mistplay ist das Android– die einzige Prämien-App, bei der du Spiele spielst, „Units“ sammelst und diese gegen Geschenkgutscheine für Geschäfte wie Amazon and Google Play. Es ist eine der anfängerfreundlichsten Spiele-Apps, bei der man sofort echtes Geld erhält, und zwar auf Android, ohne PayPal Einrichtung oder Bankverbindung erforderlich.

Neue Nutzer erhalten bei der Anmeldung einen Willkommensbonus in Form von Units, und wöchentliche Gewinnspiele sowie spezielle Spielevents bieten zusätzlich zum regulären Spiel weitere Verdienstmöglichkeiten. Wenn Sie für Einlösungen höherer Stufen sparen, erzielen Sie ein besseres Verhältnis von Anteilen zu Dollar – Geduld zahlt sich hier also aus. Bei Spielevents mit Bonus sammeln sich Einheiten schneller an, daher lohnt es sich, regelmäßig in der App nach laufenden Aktionen Ausschau zu halten.

Spiele, bei denen man echtes Geld verdienen kann – verfügbar auf Mistplay

Android Nutzer, die kostenlose Angebote erkunden Android Spiele, bei denen man zum ersten Mal echtes Geld gewinnen kann, beginnen oft mit Mistplay die kuratierte Sammlung von Mainstream-Hits für Mobilgeräte:

Coin Master

RAID: Schattenlegenden

Merge Dragons

Candy Crush Soda Saga

SimCity BuildIt

Die Bibliothek wird regelmäßig aktualisiert, sodass die Auswahl für Spieler, die langfristig dabei bleiben, stets abwechslungsreich bleibt.. Wöchentliche Gewinnspiele und zeitlich begrenzte Events mit Bonus bieten zusätzliche Verdienstmöglichkeiten über das normale Spielgeschehen hinaus, was die App für regelmäßige Spieler zu einer der lohnendsten Apps zum passiven Geldverdienen macht.

Die wichtigsten Einschränkungen sind Android– ausschließlich Exklusivangebote und Geschenkkarten, von PayPal Barauszahlungsoption. Der Verdienst liegt bei etwa 0,30–1,60 $ pro Stunde, womit das Spiel eindeutig im Bereich der Gelegenheitsspiele angesiedelt ist. Für Gelegenheitsspieler, die nach stressfreien Spiele-Apps suchen, bei denen man sofort echtes Geld verdient, Mistplay ist eine gute Wahl. Wer sich mehr Vielfalt beim Verdienen oder Barauszahlungen wünscht, sollte sich einmal umsehen bei Apps wie Mistplay nach Alternativen.

★ BEST FOR ANDROID GAMERS Mistplay Try Mistplay for free

20. Swagbucks [Ideal für Quizfans und Multitasker]

Mindestauszahlung 3 $ über PayPal (300 SB) und schon ab 1 $ (110 SB) für bestimmte Geschenkkarten (z. B. Amazon) 💸 Typische erste Auszahlung 3–5 Dollar, je nach Art der Prämie (z. B. 3-Dollar-Geschenkkarte oder 5 Dollar per PayPal) ⏱️ Auszahlungsdauer In der Regel 1–5 Werktage nach der Einlösung 💳 Zahlungsmethoden PayPal-Guthaben; Geschenkkarten (Amazon, Walmart, Starbucks, Visa usw.) 📱 Plattformen Web- und mobile App (iOS & Android) 🎮 Wichtigste Funktionen Sammeln Sie SB-Punkte durch Umfragen, Videos, Cashback beim Einkaufen, Suchanfragen, Spiele, Angebote, tägliche Ziele und Empfehlungen; lösen Sie diese gegen Bargeld oder Geschenkkarten ein. ⭐ Nutzerbewertung 4,6/5 (Google Play), 4/5 (Trustpilot) 💵 Verdienstmöglichkeiten Bescheiden – oft 20 bis über 100 Dollar pro Monat bei regelmäßiger Nutzung; die Auszahlungen für Umfragen liegen in der Regel zwischen 0,40 und 2 Dollar 🆓 Eintrittspreis Kostenlos 👤 Altersvoraussetzung In vielen Regionen ab 13 Jahren; bei Spielfilmen oft ab 18 Jahren. 🌍 Verfügbarkeit USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Australien, Deutschland, Frankreich, Spanien, Portugal, Indien und mehr als 15 weitere Länder 🎁 Willkommensbonus 1.000 SB

Swagbucks ist eine der ältesten noch aktiven Apps zum Geldverdienen, die seit 2008 in Betrieb ist und bereits über 80 Millionen Dollar ausgezahlt hat . Es handelt sich um eine App mit mehreren Methoden Umfragen (jeweils 20–200 SB), Cashback-Einkäufe (1–40 % Rückvergütung), das Ansehen von Videos, Websuchen und Spiele-Apps, bei denen man sofort echtes Geld verdient – alles an einem Ort. Unser is Swagbucks Er liest In diesem Testbericht finden Sie eine vollständige Übersicht über die App.

Immer noch unsicher Wie funktioniert Swagbucks Arbeit? SB-Punkte einlösen für PayPal Bargeld oder Geschenkkarten, wobei 1 SB = 0,01 $ entspricht und die Einlösung von Geschenkkarten in der Regel einen höheren Wert pro SB bietet. Neue Nutzer erhalten einen Willkommensbonus von 10 $ (1.000 SB), sobald sie ihre ersten 300 SB gesammelt haben., eines der attraktiveren Willkommensangebote für Spiele, bei denen man echtes Geld verdienen kann. Umfragen werden mit jeweils 0,40 bis 2 Dollar vergütet, und der lebenslange Empfehlungsbonus von 10 % sorgt zusätzlich zu den aktiven Einnahmen für passives Einkommen.

Geldverdienende Spiele, die auf Swagbucks verfügbar sind

State of Survival

König von Avalon

Bingo Clash

Solitaire-Variante

RAID: Schattenlegenden

Gärten zusammenlegen

Coin Master

Blackout-Bingo

Erfahrene Nutzer von kostenlosen Apps, bei denen man sofort echtes Geld erhält, nutzen oft Swagbucks neben Apps mit Schwerpunkt auf Gaming, um Einnahmeausfälle auszugleichen, wenn anderswo keine Spielangebote mehr zur Verfügung stehen. Die App funktioniert sowohl auf Mobilgeräten als auch auf dem Desktop, was mehr Flexibilität bietet als Android– ausschließlich Spiele, bei denen echtes Bargeld abgehoben werden kann.

The Quizspiele und das Umfrage-Ökosystem sorgen dafür, dass Swagbucks die beste Zusatzauswahl unter den Spiele-Apps, bei denen man sofort echtes Geld erhält.

Weitere Optionen in derselben Kategorie finden Sie hier: Apps wie Swagbucks die Gaming mit Umfragen und Cashback verbinden. Als eine der etabliertesten seriösen Apps zum Geldverdienen auf dem Markt, Swagbucks bleibt für regelmäßige Nutzer eine verlässliche zusätzliche Einnahmequelle.

★ $80M+ PAID SINCE 2008 Swagbucks Try Swagbucks for free

21. JustPlay [Am besten geeignet für häufige kleine Auszahlungen]

Mindestauszahlung Keine feste Schwelle; Auszahlung sobald Gewinne verbucht werden (~alle 3 Stunden) 💸 Typische erste Auszahlung Kleine Auszahlungen (~1 $) innerhalb weniger Stunden nach dem Verdienen ⏱️ Auszahlungsdauer Noch am selben Tag 💳 Zahlungsmethoden PayPal, Geschenkkarten (Amazon, Walmart), Spenden für wohltätige Zwecke 📱 Plattformen iOS & Android 🎮 Wichtigste Funktionen Verdiene Münzen, indem du Spiele spielst, Angebote abschließt und dir Werbung ansiehst ⭐ Nutzerbewertung 4,4/5 (Google Play), 4,7/5 (App Store) 💵 Verdienstmöglichkeiten 1–2 Dollar pro Tag bei regelmäßiger körperlicher Aktivität 🆓 Eintrittspreis Kostenlos 👤 Altersvoraussetzung 18+ 🌍 Verfügbarkeit Weltweit 🎁 Willkommensbonus Anfänglicher Kursanstieg

JustPlay ist eine der anfängerfreundlichsten Spiele-Apps auf dieser Liste, bei der man sofort echtes Geld verdient: Spiele spielen, Werbung ansehen, einfache Aufgaben erledigen und noch am selben Tag über PayPal oder Geschenkkarten. Die 0,50 Dollar PayPal Dank der Auszahlungsstruktur mit niedrigen Mindestbeträgen und ohne Wartezeiten eignet sich die App ideal für Erstnutzer, die Spiele mit Echtgeldauszahlungen testen möchten, bevor sie sich für Apps mit höheren Mindestbeträgen entscheiden.

Neue Nutzer erhalten bei der Anmeldung einen Willkommensbonus in Form von Coins, und für jede erfolgreiche Weiterempfehlung gibt es zusätzlich 250 Coins. Je nach Region sammeln sich pro Auszahlung 4.444 bis 5.000 Coins an; einige Nutzer berichten, dass Auszahlungen bereits innerhalb einer Stunde nach der Beantragung erfolgen. Die App ist sowohl auf iOS and Android, wodurch es eine größere Reichweite hat als die meisten gewinnbringenden Spiele-Apps in dieser Preisklasse.

Spiele, bei denen man bei JustPlay sofort echtes Geld gewinnen kann

Als eine der einfachsten kostenlosen Apps, mit denen Anfänger sofort echtes Geld verdienen können, JustPlay Das Angebot des Verlags konzentriert sich auf Hyper-Casual-Titel, die nur eine minimale Einarbeitungszeit erfordern:

Solitaire

Bubble Pop

Kachel-Puzzle

Bälle gegen Blöcke

Merge Blasters

Wassersortierer

Die Bibliothek setzt auf Hyper-Casual-Spiele; kurze Spielrunden, keine komplizierten Spielmechaniken, keine Einstiegshürden. Zu den Geschenkkarten-Optionen gehören Amazon, PlayStation, und Dampf für Nutzer, die eine Gutschrift dem PayPal Bargeld. Es kommen regelmäßig neue Titel hinzu, sodass die Auswahl für regelmäßige Spieler recht aktuell bleibt.

Die größte Einschränkung ist das Verdienstpotenzial – 1 bis 2 Dollar pro Tag bei regelmäßiger Tätigkeit machen es eindeutig zu einer Nebenbeschäftigung. Stapeln JustPlay neben besser bezahlten Apps, mit denen man Geld verdienen kann, ist dies die effizienteste Art, sie zu nutzen.

Unter den seriösen Apps zum Geldverdienen mit Auszahlung am selben Tag, JustPlay gilt durchweg als eine der benutzerfreundlichsten Spiele-Apps, die neuen Nutzern sofort echtes Geld auszahlt. Entdecken Sie weitere Apps mit ähnlicher Struktur Apps wie JustPlay für weitere Optionen.

★ SAME-DAY PAYOUTS, $0.50 MINIMUM JustPlay Try JustPlay for free

22. Solitaire-Würfel [Am besten für erfahrene Spieler geeignet: Die höchsten Turnierpreise]

Mindestauszahlung In der Regel gilt bei Gewinnen aus kostenpflichtigen Spielen eine Mindestauszahlungssumme von 10 $ (höher als bei vielen Cash-Game-Apps) 💸 Typische erste Auszahlung Oft liegt die erste Auszahlung bei etwa 10 Dollar oder mehr, je nachdem, wie schnell man Turniere gewinnt. ⏱️ Auszahlungsdauer 2–5 Werktage 💳 Zahlungsmethoden Geldpreise werden je nach Zahlungsmethode und Region über PayPal, Apple Pay, Rückerstattungen auf Kredit- oder Debitkarten oder per Post versandte Schecks ausgezahlt. 📱 Plattformen Vorwiegend auf iOS-Geräten verfügbar; Cash-Turniere für Android sind möglicherweise eingeschränkt oder erfordern zusätzliche Downloads. 🎮 Wichtigste Funktionen Turniere auf der „Skillz“-Plattform, Kopf-an-Kopf-Duelle und K.o.-Spiele, Übungsmodus, Echtgeldpreise je nach Spielstärke, Aktionscodes und Einzahlungsboni ⭐ Nutzerbewertung 4,6/5 (App Store) 💵 Verdienstmöglichkeiten Je nach Kenntnisstand unterschiedlich 🆓 Eintrittspreis 🏆 Nach Leistungsniveau / Teilnahmegebühr erforderlich 👤 Altersvoraussetzung 18+ 🌍 Verfügbarkeit In vielen Regionen verfügbar, jedoch können Cash-Turniere in einigen Bundesstaaten/Ländern eingeschränkt oder nicht verfügbar sein. 🎁 Willkommensbonus Es gibt einige Aktionscodes und Einzahlungsboni (die Höhe variiert je nach Aktion, z. B. bis zu ca. 59,50 $ Bonus)

Solitaire-Würfel unterscheidet sich von passiven Spiele-Apps, bei denen man sofort echtes Geld erhält; es handelt sich um eine geschicklichkeitsbasierte mobile Turnier-App mit echten Auszahlungen, bei der deine Leistung direkt über deinen Verdienst entscheidet.

Die Teilnahmegebühren für Cash-Turniere liegen zwischen 0,60 und 465 Dollar, wobei die Preisgelder pro Gruppe bis zu 200 Dollar und mehr betragen, und du trittst gegen echte Gegner auf deinem Spielniveau an, anstatt nur Meilensteine zu erreichen.

Bevor Sie echtes Geld einsetzen, steht Ihnen ein kostenloser Übungsmodus mit Z-Token zur Verfügung., was neuen Spielern wärmstens empfohlen wird. Die im Spiel verdienten Ticketz können gegen Geschenkkarten und Belohnungen eingelöst werden.

Für Auszahlungen unter 10 $ fällt eine Gebühr von 1,50 $ an, daher warten die meisten Spieler, bis ihr Guthaben 10 $ übersteigt, bevor sie sich ihr Geld über PayPal innerhalb von 2–5 Werktagen. Es stehen Aktionscodes und Ersteinzahlungsboni zur Verfügung – informieren Sie sich über die aktuellen Codes, bevor Sie Geld auf Ihr Konto einzahlen.

Spiele, bei denen man auf Solitaire Cube echtes Geld gewinnen kann

21 Blitz

Backgammon Blitz

Bubble Cube 2

Cash-Out-Bingo

Cribbage-Blitz

Würfel Würfel

Freecell Solitaire Cube

Mahjong Solitaire Cube

Im Gegensatz zu passiven Spielen, bei denen man Geld verdient und die ausschließlich auf Zeitaufwand basieren, Solitaire-Würfel belohnt echtes Kartenspiel-Können, Damit ist es eines der wenigen seriösen Spiele, bei denen man echtes Geld verdienen kann und bei denen der Aufwand direkt mit den Einnahmen korreliert. Das wettbewerbsorientierte Format macht es zudem zu einer der fesselndsten kostenlosen Spiele-Apps, die Spielern, die direkte Duelle dem mühsamen Solo-Grinden vorziehen, sofort echtes Geld auszahlen.

Für Wettkampfspieler, die mit Startgebühren kein Problem haben, Solitaire-Würfel ist eine der Apps auf dieser Liste, bei denen man sofort echtes Geld gewinnen kann und die die höchsten Gewinne bieten. Gelegenheitsspieler sollten sich zunächst auf den kostenlosen Übungsmodus beschränken, da viele Spieler zu Beginn gerade so die Kosten decken oder sogar Verluste machen, bevor sie ihren Rhythmus finden.

★ WIN UP TO $200 PER TOURNAMENT Solitaire Cube Try Solitaire Cube for free

23. Cash Giraffe [Ideal für extrem niedrige Auszahlungsgebühren und weltweite Verfügbarkeit]

Mindestauszahlung 0,20 $ für Geschenkkarten; 0,50 $ für PayPal-Guthaben 💸 Typische erste Auszahlung Die meisten Nutzer erzielen ihre erste Auszahlung bereits innerhalb weniger Spielstunden ⏱️ Auszahlungsdauer Sofort bis zu 5–7 Werktagen über PayPal; Geschenkkarten innerhalb weniger Tage 💳 Zahlungsmethoden PayPal-Guthaben (Abwicklung in Euro); Geschenkkarten von Amazon, Starbucks, Google Play, PlayStation und Nike 📱 Plattformen Android, iOS 🎮 Wichtigste Funktionen Verdiene Edelsteine, indem du Spiele spielst, Umfragen ausfüllst und neue Apps ausprobierst; 25 % Empfehlungsbonus; Tages- und Serienboni ⭐ Nutzerbewertung 4,6/5 (Google Play), 4,6/5 (App Store) 💵 Verdienstmöglichkeiten Gering bis mäßig; etwa 1–2 $ pro Stunde, bis zu 30–100 $ pro Monat bei regelmäßiger Spielzeit 🆓 Eintrittspreis Kostenlos 👤 Altersvoraussetzung 18+ 🌍 Verfügbarkeit Weltweit 🎁 Willkommensbonus Anmeldebonus (Höhe variiert je nach Region)

Cash Giraffe ist eine der benutzerfreundlichsten Spiele-Apps auf dieser Liste, bei der man sofort echtes Geld erhält, mit einer Auszahlungsgrenze von 0,20 $ in Form einer Geschenkkarte – der niedrigste aller hier vorgestellten Apps.

Entwickelt von JustDice GmbH, hat es seit 2022 mehr als 10 Millionen Downloads verzeichnet, ohne dass es eine Schwelle für die erste Auszahlung gibt. Für einen umfassenderen Überblick über den Vergleich mit anderen Angeboten, Online-Spiele, bei denen man echtes Geld gewinnen kann umfasst, wo Cash Giraffe passt in den breiteren Markt.

Das Edelstein-System ist ganz einfach: Spiele die vorgestellten Spiele, sammle Edelsteine und lass dir diese auszahlen über PayPal oder Geschenkkarten. Durch den Wechsel zu neuen Titeln bleiben die Verdienstquoten höher, Und der 25-prozentige Empfehlungsbonus sowie die Wochenenden mit doppelter Belohnung kommen noch zu den regulären Spielgewinnen hinzu. Als komplett kostenloses Android-Spiel, bei dem man echtes Geld gewinnen kann, ohne eine Einzahlung tätigen zu müssen, ist die Einstiegshürde so niedrig wie nur möglich.

Auf Cash Giraffe verfügbare Echtgeld-Spiele

Monopoly GO

Coin Master

Bingo Blitz

Candy Crush Saga

Candy Crush Soda

Scatter-Slots

Der Verdienst liegt bei etwa 1 bis 2 Dollar pro Stunde, was bei den Spielen, bei denen man Geld verdienen kann, eher am unteren Ende liegt. PayPal Auszahlungen sind ab 0,50 $ möglich (die Abwicklung erfolgt in Euro), nicht 0,20 $, da der Mindestbetrag von 0,20 $ nur für Geschenkkarten gilt. Einige Nutzer berichten von Problemen bei der Erfassung von Edelsteinen auf älteren Geräten, und die Reaktionszeiten des Supports sind langsam. Für alle, die wissen möchten, welches Spiel echtes Geld auszahlt und dabei die niedrigstmögliche Auszahlungsgrenze hat, Cash Giraffe Das ist die direkte Antwort.

Beginnen Sie mit der Einlösung einer Geschenkkarte mit geringem Wert, um zu überprüfen, ob die Nachverfolgung funktioniert, bevor Sie viel Zeit investieren., das ist der klügste erste Schritt bei jeder neuen Spiele-App, bei der man sofort echtes Geld erhält.

★ Best for Ultra-Low Cashout and Global Availability Cash Giraffe Try Cash Giraffe for free

24. PrizeRebel [Ideal für Nutzer, die auf verschiedene Arten Geld verdienen möchten und an Umfragen, Spielen und Auszahlungen in Kryptowährung interessiert sind]

Mindestauszahlung 200 Punkte = 2 $ (Geschenkgutscheine); 500 Punkte = 5 $ (PayPal und Kryptowährungen); 100 Punkte = 1 $ 💸 Typische erste Auszahlung Die meisten Nutzer erreichen die erste Einlösung innerhalb weniger Stunden bis zu einigen Tagen nach Beginn der aktiven Nutzung. ⏱️ Auszahlungsdauer Innerhalb von 24 Stunden (Bronze-Mitglieder); sofort für Gold-Mitglieder und höher 💳 Zahlungsmethoden PayPal (Silber-Status erforderlich), über 700 Geschenkkartenmarken, Kryptowährung über BitPay (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, und vieles mehr) 📱 Plattformen Webbrowser, Android app, Chrome Erweiterung; für Mobilgeräte optimiert, jedoch keine eigene Version iOS app 🎮 Wichtigste Funktionen Umfragen, Angebotswände, Spielangebote, Videos ansehen, tägliche Herausforderungen, Gewinnspiele, „Lucky Numbers“-Lotterie; gestaffelte Mitgliedschaft mit Bonusprämien ⭐ Nutzerbewertung 3,7/5 (Trustpilot, über 700 Bewertungen, Stand: April 2026) 💵 Verdienstmöglichkeiten Gering bis mäßig; 1–3 $ pro Stunde bei aktiver Nutzung; 20–100 $ pro Monat für regelmäßige Nutzer 🆓 Eintrittspreis Kostenlos 👤 Altersvoraussetzung 18+ 🌍 Verfügbarkeit Weltweit (über 70 Länder); die besten Angebote in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien 🎁 Willkommensbonus 15 Punkte für das Vervollständigen deines Profils

PrizeRebel ist seit 2007 aktiv, hat über 14 Millionen Mitglieder und hat über 29 Millionen Dollar ausgezahlt; eine der etabliertesten GPT-Apps auf dieser Liste.

Für Spieler, die mehr wollen als nur Spiele-Apps, bei denen man sofort echtes Geld gewinnen kann, our PrizeRebel Rezension bestätigt, dass es Umfragen, Aufgaben in der „Offer Wall“, Spiele, Videos und Auszahlungen in Kryptowährung an einem Ort vereint. Der Mindestbetrag für Geschenkkarten beträgt 2 Dollar und 5 Dollar PayPal Die Mindestbeträge gehören zu den niedrigsten Schwellenwerten im GPT-Bereich.

PayPal Für Auszahlungen ist der Silver-Status (1.000 Punkte) erforderlich., also fangen Sie zunächst mit ein paar Einlösungen von Geschenkkarten an. Krypto-Auszahlungen über BitPay macht es zu einer der wenigen Spiele-Apps, mit denen man wirklich Geld verdienen kann, da sie Auszahlungen bietet Bitcoin und Altcoins.

Möglichkeiten, bei PrizeRebel Geld zu verdienen

Im Gegensatz zu speziellen Gaming-Apps, PrizeRebel ist eine App mit verschiedenen Verdienstmöglichkeiten. Zu den Verdienstmöglichkeiten gehören:

Umfragen – die wichtigste Verdienstmöglichkeit; man erhält 0,25–1,00 US-Dollar pro Umfrage von Anbietern wie Dynata und Lucid

– die wichtigste Verdienstmöglichkeit; man erhält 0,25–1,00 US-Dollar pro Umfrage von Anbietern wie Dynata und Lucid Aufgaben für das Wandspiel – Lade gesponserte Handyspiele herunter und spiele sie, um bestimmte Meilensteine zu erreichen und Punkte zu sammeln; das Angebot wechselt je nach Region

– Lade gesponserte Handyspiele herunter und spiele sie, um bestimmte Meilensteine zu erreichen und Punkte zu sammeln; das Angebot wechselt je nach Region Videos anschauen – passiv, gering vergütet; läuft im Hintergrund über Partner wie Adscend

– passiv, gering vergütet; läuft im Hintergrund über Partner wie Adscend Tägliche Herausforderungen – Erledige die tägliche Aufgabe 5 Tage hintereinander, um einen Serienbonus zu erhalten

– Erledige die tägliche Aufgabe 5 Tage hintereinander, um einen Serienbonus zu erhalten Verlosungen – Nehmen Sie an wöchentlichen Verlosungen von Geschenkgutscheinen teil – 10 Punkte pro Los

– Nehmen Sie an wöchentlichen Verlosungen von Geschenkgutscheinen teil – 10 Punkte pro Los Glückszahlen – wöchentliches Lotteriespiel; 4 Zahlen auswählen für 20 Punkte pro Spielschein

– wöchentliches Lotteriespiel; 4 Zahlen auswählen für 20 Punkte pro Spielschein Empfehlungen – Verdienen Sie je nach Ihrer Stufe 15–30 % der Gesamtgewinne der von Ihnen geworbenen Nutzer

Hohe Ausschlussquoten bei Umfragen (von einigen Testern werden über 70 % gemeldet) sind der wichtigste Vorbehalt. Für die besten Spiele-Apps, bei denen man sofort echtes Geld erhält, kombiniert mit Einnahmen aus Umfragen und Auszahlungen in Kryptowährung, PrizeRebel ist eine der flexibelsten Optionen auf dieser Liste.

★ Best for Multi-Method Earners Who Want Surveys, Games, and Crypto Payouts PrizeRebel Try PrizeRebel for free

Kurzer Überblick über die Auszahlungsgeschwindigkeiten

App Mindestauszahlung Die schnellste Methode Typische Geschwindigkeit Cash’em All ~0,50 $ PayPal / Geschenkkarten 24–48 Stunden Einfach nur Spiele ~1,00 $ PayPal / Geschenkkarten 24–48 Stunden Testen & Prämien ~1,00 $ PayPal / Banküberweisung 48 Stunden RewardJoy €5.00 PayPal / Geschenkkarten 24–48 Stunden RewardFlow €0.25 PayPal/ Kryptowährung / Geschenkkarten 24 Stunden SurveyLama €10.00 PayPal / Geschenkkarten 24–48 Stunden Testemall €0.20 PayPal / Geschenkkarten Von wenigen Minuten bis zu 7 Werktagen ProfitPillen €5.00 PayPal / Geschenkkarten Noch am selben Tag (sofort bis innerhalb weniger Stunden) Timebucks €3.00 Payeer / Kryptowährung / Banküberweisung Am selben Tag bis zu einigen Tagen (automatisch Mo–Fr) ApuCash €0.50 PayPal / Kryptowährung / Geschenkkarten Ein paar Stunden Moincoins €15.00 PayPal / Kryptowährung / Geschenkkarten Bis zu 7 Werktage Viewcoins €3.00 PayPal / Geschenkkarten / Kryptowährung Noch am selben Tag bis zum nächsten Tag EarnX €1.00 PayPal / Payeer Noch am selben Tag Dollvcash €2.00 PayPal / Kryptowährung / Geschenkkarten 24–48 Stunden PrizeBear €2.50 PayPal / Visa / Kryptowährung Protokoll Kashably €0.50 Geschenkkarten / PayPal Von wenigen Minuten bis zu einigen Stunden Snakzy €35.00 PayPal Sofort bis zu einigen Minuten Eine Menge Geld €1.00 PayPal / Venmo 10 Min – 2 Stunden Mistplay €0.50 Geschenkkarten 2–5 Werktage Swagbucks 3 $ (PayPal) / 1 $ (Geschenkkarten) Geschenkkarten 1–5 Werktage JustPlay €0.50 PayPal Noch am selben Tag / innerhalb von 24 Stunden Solitaire-Würfel €10.00 PayPal / Apple Pay 2–5 Werktage Cash Giraffe 0,20 $ (Geschenkkarten) / 0,50 $ (PayPal) Geschenkkarten Sofort bis 5–7 Werktage PrizeRebel 2 $ (Geschenkgutscheine) / 5 $ (PayPal) Geschenkkarten / PayPal Innerhalb von 24 Stunden (Bronze); Sofort bei Gold+

So wählst du die besten Spiele zum Geldverdienen aus

Nicht alle Spiele, mit denen man Geld verdienen kann, sind seriös, und der Unterschied zwischen dem Verdienen 5 $ pro Monat im Vergleich zu über 200 $ läuft oft darauf hinaus, dass Von Anfang an die richtige App zum Geldverdienen auswählen.

Bevor du Spiel-Apps herunterlädst, die „sofort echtes Geld auszahlen“, solltest du prüfen, woran du erkennst, dass diese Verdienst-Apps seriös sind:

Auszahlungsschwelle – Die besten Spiele-Apps, bei denen man sofort echtes Geld erhält, halten die Mindestbeträge niedrig, idealerweise 1 bis 5 Dollar ; Alles über 25 Dollar ist ein Warnsignal für die meisten Gelegenheitsspieler

– Die besten Spiele-Apps, bei denen man sofort echtes Geld erhält, halten die Mindestbeträge niedrig, ; für die meisten Gelegenheitsspieler Verdienstquote – Erfasse die insgesamt aufgewendete Zeit und teile sie durch den Verdienst; seriöse Spiele-Apps, die sofort echtes Geld auszahlen, sollten mindestens 2–4 $ pro Stunde einbringen – und das ist das absolute Minimum

– Erfasse die insgesamt aufgewendete Zeit und teile sie durch den Verdienst; seriöse Spiele-Apps, die sofort echtes Geld auszahlen, sollten mindestens 2–4 $ pro Stunde einbringen – und das ist das absolute Minimum Zahlungsgeschwindigkeit – Spiele mit echter Barauszahlung, die noch am selben Tag oder sofort ausgezahlt werden PayPal Auszahlungen sind ein Zeichen für einen soliden Geschäftsbetrieb und automatisierte Systeme

– Spiele mit echter Barauszahlung, die noch am selben Tag oder sofort ausgezahlt werden PayPal Auszahlungen sind ein Zeichen für einen soliden Geschäftsbetrieb und automatisierte Systeme Spielvielfalt – Spiele-Apps, bei denen man sofort echtes Geld verdienen kann und die über 50 Titel bieten, sorgen dafür, dass die Verdienstmöglichkeiten langfristig bestehen bleiben; Bibliotheken mit nur einem Genre führen schnell zu Ermüdung

– Spiele-Apps, bei denen man sofort echtes Geld verdienen kann und die über 50 Titel bieten, sorgen dafür, dass die Verdienstmöglichkeiten langfristig bestehen bleiben; Bibliotheken mit nur einem Genre führen schnell zu Ermüdung Transparenz – Klare Umrechnungskurse von Spielmünzen in Dollar und die Echtzeit-Verfolgung des Guthabens unterscheiden seriöse Spiele, mit denen man Geld verdienen kann, von zwielichtigen Angeboten

– Klare Umrechnungskurse von Spielmünzen in Dollar und die Echtzeit-Verfolgung des Guthabens unterscheiden seriöse Spiele, mit denen man Geld verdienen kann, von zwielichtigen Angeboten Empfehlungsprogramme – lebenslange Provisionsmodelle (20–25 %) für Apps wie Eine Menge Geld and Cash Kick kann über das aktive Spielen hinaus passives Einkommen generieren

– lebenslange Provisionsmodelle (20–25 %) für Apps wie Eine Menge Geld and Cash Kick kann über das aktive Spielen hinaus passives Einkommen generieren Stabilität der App – Fortschritte, die nicht zu weniger Abstürzen führen, kosten Sie echte Einnahmen; testen Sie daher immer zuerst mit einem Angebot mit geringem Wert

– Fortschritte, die nicht zu weniger Abstürzen führen, kosten Sie echte Einnahmen; testen Sie daher immer zuerst mit einem Angebot mit geringem Wert Geografische Verfügbarkeit – Spieler aus den USA profitieren von den höchsten Vergütungssätzen bei den besten Spiele-Apps, die sofort echtes Geld auszahlen; internationale Spieler sollten folgenden Aspekten Vorrang einräumen Snakzy

– Spieler aus den USA profitieren von den höchsten Vergütungssätzen bei den besten Spiele-Apps, die sofort echtes Geld auszahlen; internationale Spieler sollten folgenden Aspekten Vorrang einräumen Snakzy Alters- und regionale Einschränkungen – Einige Spiele-Apps, bei denen man sofort echtes Geld verdienen kann, sind nur in den USA verfügbar oder unterliegen in bestimmten Bundesstaaten Einschränkungen. Überprüfen Sie daher zunächst, ob Sie teilnahmeberechtigt sind, bevor Sie Zeit investieren.

– Einige Spiele-Apps, bei denen man sofort echtes Geld verdienen kann, sind nur in den USA verfügbar oder unterliegen in bestimmten Bundesstaaten Einschränkungen. Überprüfen Sie daher zunächst, ob Sie teilnahmeberechtigt sind, bevor Sie Zeit investieren. Legitimitätssignale — 4,0+ Trustpilot Bewertung, mindestens drei Jahre Betriebsdauer und ein verifizierter Zahlungsnachweis sind unverzichtbare Voraussetzungen für alle Spiele, bei denen man echtes Geld verdienen kann und die Ihre Zeit wert sind.

Der schnellste Weg, bei Spielen mit Echtgeldauszahlungen Zeit zu verlieren, ist, diese Liste zu überspringen und direkt mit dem Spielen zu beginnen. Spiel-Apps, die alle zehn Kriterien erfüllen, schneiden sowohl hinsichtlich der Auszahlungssicherheit als auch des langfristigen Verdienstpotenzials durchweg besser ab als solche, bei denen dies nicht der Fall ist.

So vermeiden Sie Betrug und finden seriöse Spiele-Apps, bei denen Sie sofort echtes Geld erhalten

Es ist klar, dass nicht alle Apps, mit denen man Geld verdienen kann, seriös sind. In August 2025, das FTC verteilt 6,7 Millionen Dollar in Rückerstattungen to über 98.000 Verbraucher, die von irreführenden Gewinnversprechen betroffen sind.

Dies macht deutlich, dass betrügerische Praktiken, die sich auch gegen Nutzer richten, die nach Spiele-Apps suchen, bei denen man sofort echtes Geld verdienen kann, sowie nach seriösen Apps zum Geldverdienen ohne Einzahlungszwang, immer komplexer geworden sind.

Warnsignale vs. positive Anzeichen: Schnelle Überprüfung

Nicht jede App, mit der man „Geld beim Spielen“ verdienen kann, ist seriös, und viele stützen sich auf vage Behauptungen oder irreführende Auszahlungsversprechen. Nutzen Sie die folgenden Schnellprüfungen, um seriöse Apps von Betrugsversuchen zu unterscheiden, bevor Sie Zeit investieren oder Daten preisgeben.

🚩 UNMITTELBARE WARNZEICHEN ✅ INDIKATOREN FÜR DIE LEGITIMITÄT Verlangt eine Vorauszahlung, um die Erträge freizuschalten Die Anmeldung ist zu 100 % kostenlos und Sie können Geld verdienen Verspricht „täglich über 100 Dollar ohne Aufwand“ Realistische Einnahmen (10–80 $/Monat bei gelegentlicher Nutzung) Keine klare Erläuterung des Geschäftsmodells Transparente Einnahmequellen (Werbung, Partnerschaften, Turniergebühren) Für Auszahlungen ist der Kauf von In-App-Währung erforderlich Kostenlose Abhebungen, sobald der Schwellenwert erreicht ist Bewertung unter 3,0 mit Beschwerden wegen „Nichtzahlung“ Bewertung von 4,0+ mit verifiziertem Auszahlungsnachweis In den letzten drei Monaten eingeführt Mindestens 2 Jahre Betriebsgeschichte Vage Formulierungen zu „potenziellen Erträgen“ Konkrete Auszahlungsschwellen und Fristen Fragt im Vorfeld nach Bankpasswörtern oder der Sozialversicherungsnummer Für Auszahlungen wird lediglich die PayPal-E-Mail-Adresse abgefragt

Bevor Sie Zeit in Spiel-Apps investieren, bei denen Sie sofort echtes Geld verdienen können, sollten Sie diese vier Punkte prüfen weniger als 5 Minuten und schützen Sie sowohl Ihre Zeit als auch Ihre Daten:

Führen Sie einen kurzen Legitimitätstest durch – überprüfen Trustpilot bei einer Bewertung von 4,0+ und mehr als 500 Bewertungen nach den neuesten Ergebnissen filtern und nach „Zahlungsnachweis“ und „Auszahlung“ suchen; nur von Google Play or Apple App Store; Google „[app name] „Zahlungsnachweis Reddit“ zur unabhängigen Überprüfung, da von KI generierte gefälschte Bewertungen mittlerweile an der Tagesordnung sind

– überprüfen Trustpilot bei einer Bewertung von 4,0+ und mehr als 500 Bewertungen nach den neuesten Ergebnissen filtern und nach „Zahlungsnachweis“ und „Auszahlung“ suchen; nur von Google Play or Apple App Store; Google „[app name] „Zahlungsnachweis Reddit“ zur unabhängigen Überprüfung, da von KI generierte gefälschte Bewertungen mittlerweile an der Tagesordnung sind Das Geschäftsmodell verstehen – Seriöse Spiele-Apps, mit denen man Geld verdienen kann, erläutern die Einnahmequellen durch Partnerschaften mit Werbekunden, Provisionen aus der „Offer Wall“ oder Teilnahmegebühren für Turniere klar und deutlich; Warnsignale sind unter anderem, wenn das Erlösmodell nicht erklärt werden kann, wenn Käufe erforderlich sind, um die Funktion für Auszahlungen in echtem Geld zu aktivieren, oder wenn behauptet wird, dass „Investoren alle Auszahlungen übernehmen“

– Seriöse Spiele-Apps, mit denen man Geld verdienen kann, erläutern die Einnahmequellen durch Partnerschaften mit Werbekunden, Provisionen aus der „Offer Wall“ oder Teilnahmegebühren für Turniere klar und deutlich; Warnsignale sind unter anderem, wenn das Erlösmodell nicht erklärt werden kann, wenn Käufe erforderlich sind, um die Funktion für Auszahlungen in echtem Geld zu aktivieren, oder wenn behauptet wird, dass „Investoren alle Auszahlungen übernehmen“ Informieren Sie sich über Ihre gesetzlich geschützten Rechte – Achten Sie auf irreführende Auszahlungsgrenzen, verschwundene Auszahlungsanträge nach mehr als 7 Tagen und endlose Verifizierungsschleifen; die besten Spiele-Apps, die sofort echtes Geld auszahlen, müssen ihre Verdienstversprechen belegen und die Nutzer im Voraus über wesentliche Änderungen bei den Auszahlungen informieren

– Achten Sie auf irreführende Auszahlungsgrenzen, verschwundene Auszahlungsanträge nach mehr als 7 Tagen und endlose Verifizierungsschleifen; die besten Spiele-Apps, die sofort echtes Geld auszahlen, müssen ihre Verdienstversprechen belegen und die Nutzer im Voraus über wesentliche Änderungen bei den Auszahlungen informieren Schützen Sie Ihre personenbezogenen Daten – Bei Spiel-Apps, mit denen man echtes Geld verdienen kann, reicht eine E-Mail-Adresse aus, PayPal Anschrift und amtlicher Ausweis bei Auszahlungen über 600 $ pro Jahr; geben Sie niemals Bankdaten oder Kreditkarteninformationen zur „Überprüfung“ an und leisten Sie keine Zahlungen, um ein Konto zu „entsperren“

Wenn Sie nicht genau nachvollziehen können, wie eine App Geld verdient, geben Sie keine persönlichen Daten preis und verschwenden Sie keine Zeit damit. Im Zweifelsfall solltest du davon ausgehen, dass es unsicher ist.. Sie können Melden Sie verdächtige Betrugs-Apps an die FTC oder über Ihre örtliche Verbraucherschutzbehörde.

Tipps zur Steigerung Ihres Verdienstes

Um das Beste aus Spiele-Apps herauszuholen, bei denen man sofort echtes Geld verdient, kommt es auf die Strategie an – nicht nur auf die Nutzungsdauer. Nutzer, die ihre Stundensätze über verschiedene Apps hinweg aktiv im Blick behalten 3- bis 4-mal mehr verdienen im Durchschnitt als diejenigen, die willkürlich zwischen Apps hin- und herspringen.

Diese vier Gewohnheiten unterscheiden Spieler, die regelmäßig Gewinne erzielen, von Gelegenheitsspielern:

Leistung über mehrere Apps hinweg verfolgen

Erstelle eine einfache Tabelle, in der du die pro Spielsitzung aufgewendete Zeit und die verdienten Münzen festhältst; lösche gnadenlos alle Spiele-Apps, bei denen du echtes Geld verdienst, die aber weniger als 3 $ pro Stunde einbringen, da manche Spiele zum Geldverdienen Zeit verschwenden, auch wenn sie technisch gesehen kostenlos sind.

Priorisieren Sie Methoden mit hohem Ertrag

Meilensteinbasierte Spielangebote (5 bis 50 Dollar pro Abschluss) bieten die höchste Rendite pro Stunde, weshalb sie Vorrang vor passiven Methoden haben.

Nach Erreichen der Meilensteine sollten Sie sich auf lebenslange Empfehlungsprovisionen (20–25 %, fortlaufend), Boni für tägliche Serien (2- bis 3-fache Multiplikatoren) und Preise bei skillbasierten Turnieren konzentrieren.; Umfragen (jeweils 0,50–2 Dollar) eignen sich am besten dazu, Lücken zwischen Spielangeboten zu überbrücken, und nicht als Hauptverdienstquelle.

Zeitpunkt der Auszahlung optimieren

Um eine möglichst schnelle Bearbeitung zu gewährleisten, beantragen Sie Auszahlungen bei den besten Spielen, die Echtgeld sofort auszahlen, an PayPal, genauso Snakzy and Scrambly während der Geschäftszeiten.

Viele der besten Spiele-Apps, bei denen man sofort echtes Geld gewinnen kann, bieten zu bestimmten Zeiten Multiplikatoren von 2- bis 3-fachen Münzwerten an., daher lässt sich durch die Planung des Spielens innerhalb dieser Zeitfenster Ihr Stundensatz ohne zusätzlichen Aufwand deutlich steigern.

Dokumentieren Sie alles

Seriöse Apps zum Geldverdienen führen transparente Auszahlungsprotokolle, aber es ist klüger, selbst eines zu führen. Machen Sie regelmäßig Screenshots Ihrer Verdiensthistorie, um sich im Falle von Streitigkeiten abzusichern, denn durch unabhängige Aufzeichnungen verfügen Sie über einen eindeutigen Beleg, den der Kundendienst der Plattform nicht einfach ignorieren kann.

Wenn du auf der Suche nach Spielen bist, mit denen man Geld verdienen kann, schau mal hier vorbei Snakzy’s hohe Erlöse am ersten Tag (15 $ und mehr) mit Eine Menge Geld’s 20 % lebenslange Empfehlungsprovision Provisionen und Cash Kick… die Vielfalt des Angebots – jede App füllt die Lücken, die die anderen hinterlassen, und treibt so die monatlichen Gesamtzahlen in Richtung 150 bis über 400 Dollar gegenüber 20 bis 50 Dollar bei der Nutzung einer einzelnen App. Wenn das Guthaben auf Ihrer Geschenkkarte immer noch nicht ausreicht, um das Gewünschte zu kaufen, können Sie die Differenz mit günstigen Google Play-Codes bei Eneba decken – und das zu einem günstigeren Preis als beim Kauf zum Vollpreis.

Mein Gesamtfazit zu den besten Spiele-Apps, bei denen man sofort echtes Geld verdient

Spiel-Apps, bei denen man sofort echtes Geld verdient, haben sich zu einer wirklich tragfähigen Einnahmequelle nebenbei entwickelt. Man findet leicht ein Spiel, mit dem man ohne Investition Geld verdienen kann, doch der entscheidende Unterschied liegt darin, Apps auszuwählen, die transparent, zuverlässig und realistisch in Bezug auf die potenziellen Verdienste sind.

Seriöse Geld-Apps, bei denen man fürs Spielen Geld verdient, umfassen mittlerweile Quizspiele, Geschicklichkeitswettbewerbe, passives Grinden und GPT-Apps mit verschiedenen Methoden. Nur wenn man die richtige Kombination von Apps konsequent nutzt, lassen sich wirklich hohe Gewinne erzielen. Hier ist der Einstieg:

Cash’em All – Idealer Einstieg mit geringem Aufwand für passive Spieler, die pro Spielminute einen stetigen Zuwachs an Coins erzielen möchten, mit einem Extrem niedrige Auszahlungsgrenze von ca. 0,50 $.

– Idealer Einstieg mit geringem Aufwand für passive Spieler, die pro Spielminute einen stetigen Zuwachs an Coins erzielen möchten, mit einem Einfach nur Spiele – Ideal für aktive Spieler, die sich höhere Belohnungen wünschen, die direkt an das Erreichen klar definierter, meilensteinbasierter Erfolge im Spiel geknüpft sind.

– Ideal für aktive Spieler, die sich höhere Belohnungen wünschen, die direkt an das Erreichen klar definierter, meilensteinbasierter Erfolge im Spiel geknüpft sind. Testen & Prämien – Die erste Wahl für deutschsprachige Nutzer, die ihre Einnahmen maximieren möchten, indem sie das Testen von Spielen mit höherwertigen Produkt- und Umfragekampagnen kombinieren.

Probieren Sie dann die Liste durch, um Spiele zu finden, mit denen Sie Geld verdienen können und die zu Ihrem Spielstil passen. Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um Ihre Spielsitzungen mit den besten Spiele-Apps, die sofort echtes Geld auszahlen, in ein Einkommen zu verwandeln.

Häufig gestellte Fragen