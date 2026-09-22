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Einfache Nebenjobs, die jeder starten kann: So funktioniert es und wie viel man 2026 verdienen kann

Einfache Nebenjobs, die jeder starten kann, bringen realistisch gesehen schon innerhalb weniger Tage Geld ein, und der Weiterverkauf von Gegenständen, die man bereits besitzt, ist die schnellste der acht hier vorgestellten Methoden. Die meisten Menschen erzielen anfangs ein zusätzliches Einkommen im Bereich von einigen Dutzend bis zu einigen hundert Dollar pro Monat, und um loszulegen, braucht man nur einen Nachmittag für die Anmeldung – keinen Kurs und keine Zertifizierung.

Der eigentliche Vorteil dieser Methoden besteht darin, dass man noch vor Ende der Woche Geld verdienen kann – und das mit nichts weiter als einem Smartphone und einer Stunde Freizeit. Eine Umfrage von Bankrate aus dem Jahr 2025 ergab, dass 27 Prozent der Erwachsenen in den USA bereits einen Nebenjob ausüben, wobei die meisten weniger als 1.000 Dollar im Monat verdienen – das Ziel ist also zusätzliches Geld, nicht ein Karrierewechsel.

Sind diese einfachen Nebenjobs tatsächlich realistisch?

Ja, für die meisten Menschen – auch wenn die realistische Obergrenze eher bei ein paar hundert Dollar zusätzlich pro Monat liegt als bei einem zweiten Einkommen. Der Weiterverkauf von Apps und Lieferaufträge gehören zu den einfachen Nebenjobs, die jeder starten kann und die innerhalb einer Woche Geld auf dein Konto bringen, während es beim Haustier-Sitting oder bei der Vermietung von Lagerräumen in der Regel ein paar Wochen dauert, bis sich regelmäßige Buchungen einstellen. Das Ziel ist ein zusätzliches Einkommen, nicht ein Ersatz für das Hauptgehalt.

Nebenjobber verdienen laut der neuesten Umfrage von Bankrate im Median 200 Dollar pro Monat, und nur 14 Prozent kommen auf 1.000 Dollar. Sollten 1.000 Dollar pro Woche später zu Ihrem eigentlichen Ziel werden, finden Sie in unserem Leitfaden „Wie man 1.000 Dollar pro Woche verdient“ die Methoden mit höherem Aufwand, die Sie dorthin bringen. Die acht einfachen Nebenjobs, die jeder in diesem Leitfaden beginnen kann, sind stattdessen auf den realistischen Mittelwert ausgerichtet. Man verdient echtes Geld bei geringem Zeitaufwand, ohne dass besondere Fähigkeiten erforderlich sind.

8 konkrete Möglichkeiten, einen einfachen Nebenjob zu starten

Geordnet nach der schnellsten Auszahlung bis hin zu den passivsten Tätigkeiten – das sind einfache Nebenjobs, die jeder mit einem Smartphone und einem freien Nachmittag starten kann. Dazu gehören Nebenjobs für Anfänger ohne Erfahrung, von flexiblen Apps für Gelegenheitsjobs bis hin zu einfachen Möglichkeiten, mit Dingen Geld zu verdienen, die man bereits besitzt.

1. Verkaufe Dinge, die du bereits besitzt, auf eBay

Gelegenheitsverkäufer erzielen etwa 70 bis 150 US-Dollar Gewinn pro Monat, sobald ein paar Angebote online sind. Damit ist dies einer der zugänglichsten und einfachsten Nebenjobs, den jeder starten kann, ohne buchstäblich etwas Neues kaufen zu müssen. Aus ausgewerteten Verkäuferdaten geht hervor, dass typische eBay-Verkäufer in den USA monatlich 444,90 $ Umsatz erzielen, wobei die meisten eine Gewinnspanne von 10 bis 20 Prozent einhalten.

Du benötigst weder Lagerbestände noch eine Gewerbelizenz und auch keine Designkenntnisse. Kleidung, Elektronik und ungenutzte Geschenkkarten lassen sich am schnellsten verkaufen. Facebook-Marktplatz und Poshmark sind unabhängige Alternativen für die richtigen Artikel. Gamer, die Gegenstände verkaufen möchten, können auch den Verkauf von CS:GO-Skins gegen echtes Geld als eigene Vermarktungsmöglichkeit in Betracht ziehen.

Um dein erstes Angebot online zu stellen, sind ein paar Schritte erforderlich:

Fotografieren Sie den Artikel bei natürlichem Licht vor einem einfarbigen Hintergrund.

Schauen Sie sich verkaufte Angebote an, um einen realistischen Preis zu ermitteln – und nicht nur die Preisvorstellungen anderer Verkäufer.

Verfassen Sie eine klare, genaue Beschreibung, in der Sie auch eventuelle Mängel angeben.

Bieten Sie den Artikel auf einer oder zwei Apps an statt auf fünf, damit die Nachrichten überschaubar bleiben.

eBay behält einen Prozentsatz jedes Verkaufs ein. Das ist die einzige Kostenposition, die man im Voraus kennen sollte, da man bei einem Artikel im Wert von 30 Dollar selten die vollen 30 Dollar netto erhält.

Verkaufen Sie, was Sie bereits besitzen eBay 2.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Das Einstellen einer kleinen Anzahl von Artikeln pro Monat ist kostenlos, wobei bei jedem Verkauf eine Verkäufergebühr anfällt. Mit dem Verkaufen beginnen

2. Lebensmitteleinkauf und -lieferung mit Instacart

Lebensmittel-Einkaufs-Apps zahlen 15 bis 25 Dollar pro Stunde, wenn man das Trinkgeld mitrechnet, und bieten damit eine weitere Option auf unserer Liste einfacher Nebenjobs, die jeder mit nur einem Smartphone und einem Auto oder Fahrrad starten kann. Instacarts eigener Mindestbetrag liegt bei 7 bis 10 Dollar pro Full-Service-Bestellung, und die Einkäufer behalten zusätzlich das gesamte Trinkgeld.

Der Haken ist, dass die Bezahlung je nach Stadtteil und Tageszeit schwankt. An Wochentagen vormittags in einem ruhigen Vorort wird weniger gezahlt als an einem geschäftigen Samstagnachmittag; daher reicht die Spanne von unter 15 Dollar pro Stunde in einer ruhigen Gegend bis zu über 25 Dollar in einer belebten.

Um anzufangen, sind eine Bewerbung, eine Hintergrundüberprüfung und in der Regel eine Wartezeit von einigen Tagen erforderlich:

Bewerben Sie sich über die Shopper-App und reichen Sie Ihren Ausweis für die Hintergrundüberprüfung ein.

Warten Sie auf die Genehmigung, die in der Regel einige Werktage dauert.

Legen Sie Ihre Verfügbarkeit fest und nehmen Sie Ihren ersten Auftrag während einer stark frequentierten Zeit an.

Einkaufen nach Ihrem eigenen Zeitplan Instacart 3.1 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anmeldung ist kostenlos, es fallen Mindestbestellbeträge pro Bestellung sowie Trinkgelder an, es gibt jedoch keine Vorabkosten. Bei Shop bewerben

3. Essen und Pakete mit DoorDash ausliefern

Die Auslieferung von Essen und Paketen bringt nach Abzug von Benzinkosten und Kilometergeld 10 bis 18 Dollar pro Stunde ein, was diesen Nebenjob zu einem der flexibelsten und einfachsten macht, den man mit dem Fahrrad in einer fußgängerfreundlichen Stadt ausüben kann. Bei DoorDash setzt sich der Verdienst aus einem kleinen Grundpreis pro Lieferung zuzüglich Trinkgeld zusammen, und der Bruttoverdienst vor Abzug der Ausgaben liegt in stark frequentierten Märkten deutlich höher.

In den Vororten ist ein Auto von Vorteil. In der Innenstadt reichen ein Fahrrad oder ein Roller völlig aus, und es ist kein Vorstellungsgespräch erforderlich. Die wichtigsten Voraussetzungen sind ein einwandfreier Führerschein und ein funktionierendes Smartphone mit GPS.

Die ersten Lieferungen finden in der Regel noch in derselben Woche statt:

Registrieren Sie sich über die App und bestehen Sie die Hintergrundüberprüfung.

Holen Sie sich eine Kühltasche, falls die Plattform keine zur Verfügung stellt.

Planen Sie Ihre Fahrten um die Stoßzeiten zum Mittag- und Abendessen herum ein, um ein stabileres Einkommen zu erzielen.

Fahren Sie zu Ihren eigenen Zeiten DoorDash 3.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anmeldung ist kostenlos, die Bezahlung erfolgt pro Lieferung zuzüglich Trinkgeld; in dicht besiedelten Städten ist außer einem Fahrrad kein Fahrzeug erforderlich. Werde ein Dasher

4. Hunde ausführen und Haustiere betreuen mit Rover

Das Gassi gehen mit Hunden bringt 15 bis 25 Dollar pro Spaziergang vor Abzug der Gebühren ein, und regelmäßiges Haustier-Sitting kann mehrere hundert Dollar im Monat einbringen, sobald sich Buchungen ansammeln. Rover behält eine Servicegebühr von 20 Prozent von Sittings und Gassi-Gängern ein, sodass bei einem Spaziergang von 25 Dollar netto etwa 20 Dollar übrig bleiben. Tierhalter zahlen ihre eigene Buchungsgebühr separat.

Es ist keine Zertifizierung erforderlich, allerdings werden Buchungen bei einem Profil mit Fotos und einer klaren Beschreibung Ihrer Situation schneller getätigt als bei einem spärlich ausgestatteten Profil. Sie können diesen Job bereits von einer kleinen Wohnung aus starten, da für die Übernachtung kein Garten erforderlich ist.

Ein neues Betreuerprofil benötigt in der Regel:

Eine Hintergrundüberprüfung über die Plattform.

Fotos von Ihrem Zuhause oder Ihrer Spazierroute.

Ein paar ehrliche Zeilen über Ihre Erfahrungen mit Haustieren, auch wenn es nur um Ihre eigenen geht.

Verwandeln Sie Ihre Liebe zu Haustieren in Geld Rover 4.5 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anmeldung ist kostenlos, wobei bei jeder abgeschlossenen Buchung eine Servicegebühr von 20 Prozent erhoben wird. Werden Sie Sitter

5. Besorgungen und kleine Aufgaben mit TaskRabbit erledigen

Als Tasker können Sie durchschnittlich 20 bis 50 Dollar pro Stunde verdienen, und Spezialisten für Möbelmontage oder Handwerkertätigkeiten verdienen oft noch mehr. TaskRabbit behält eine Servicegebühr von 15 Prozent des Kundenpreises ein, sodass der Tasker bei einem Auftrag über 100 Dollar 85 Dollar erhält, zuzüglich jedes Dollars an Trinkgeld.

Wie bei den meisten einfachen Nebenjobs, die jeder beginnen kann, ist für die meisten aufgeführten Kategorien keine Gewerbelizenz erforderlich – lediglich praktische Kenntnisse darüber, wie die Aufgabe sicher ausgeführt wird. Neue Tasker beginnen in der Regel mit etwa 15 bis 25 Dollar pro Stunde und steigen mit zunehmenden Bewertungen auf.

So übernimmst du einen ersten Auftrag:

Erstelle ein Profil und wähle zwei oder drei Kategorien aus, in denen du wirklich gut bist.

Legen Sie einen Stundensatz fest, der in etwa dem lokalen Durchschnitt entspricht, und passen Sie ihn dann an, sobald Bewertungen eingehen.

Nehmen Sie zunächst einen kleinen Auftrag an, um sich eine Bewertung aufzubauen, bevor Sie größere Aufträge annehmen.

Lassen Sie sich für Ihre Fähigkeiten bezahlen TaskRabbit 4.2 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anmeldung ist kostenlos, wobei eine Servicegebühr von 15 Prozent im Preis für den Kunden enthalten ist. Werden Sie Tasker

6. Babysitten oder Seniorenbetreuung mit Care.com

Laut der Care.com-Umfrage „2025 Cost of Care“ können Sie beim Babysitten eines Kindes durchschnittlich 21,07 US-Dollar pro Stunde verdienen, wobei der Stundensatz für weitere Kinder oder Übernachtungen steigt. Die Seniorenbetreuung über dieselbe Plattform wird oft ähnlich vergütet, da beide Tätigkeiten stundenweise abgerechnet und auf die gleiche Weise gebucht werden.

Für die meisten Familien ist kein Abschluss in Kinderbetreuung erforderlich, allerdings machen eine Hintergrundüberprüfung und ein paar Referenzen dein Profil deutlich attraktiver für Buchungen. Dieser Weg zählt zu den besten und einfachsten Nebenjobs, die jeder starten kann, wenn du bereits Erfahrung mit Kindern, älteren Angehörigen oder beidem hast.

Der Aufbau eines buchbaren Profils umfasst einige Schritte:

Führen Sie eine vollständige Identitätsprüfung und eine Hintergrundüberprüfung durch.

Geben Sie Ihre tatsächlichen Erfahrungen an, einschließlich unbezahlter Zeit, die Sie für die Betreuung von Familienangehörigen aufgewendet haben.

Bitten Sie eine ehemalige Familie oder einen Nachbarn um ein kurzes schriftliches Empfehlungsschreiben.

Verdienen Sie Geld, indem Sie sich um andere kümmern Care.com 3.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Erstellung eines Profils als Pflegekraft ist kostenlos; die Familien legen den Stundensatz direkt fest. Pflegejobs finden

7. Testkäufe in lokalen Geschäften und Restaurants über BestMark

Einsteiger-Mystery-Shopping-Aufträge werden laut den Vergütungsrichtlinien von BestMark mit 7 bis 20 Dollar pro Auftrag vergütet, während komplexere Besuche wie bei Autohäusern oder in gehobenen Restaurants bis zu 100 Dollar oder mehr einbringen können. Die meisten Teilzeit-Mystery-Shopper verdienen jeden Monat einen bescheidenen Betrag, je nachdem, wie viele Aufträge sie annehmen und wie gut sie diese planen.

Dies ist einer der eher übersehenen, einfachen Nebenjobs, den jeder beginnen kann, da man nichts weiter tun muss, als eine Checkliste abzuarbeiten und einen kurzen Bericht zu verfassen. Sinclair-Kundenkennzahlen und Marketforce bieten ähnliche Programme an, falls ein bestimmter Einzelhändler oder eine Restaurantkette nicht auf der Liste von BestMark steht.

So sieht es in der Regel aus, wenn man seinen ersten Auftrag erhält:

Registrieren Sie sich bei einem seriösen Unternehmen und absolvieren Sie ein kurzes Schulungsmodul.

Wählen Sie Aufträge in der Nähe Ihrer üblichen Besorgungen aus, um Fahrtkosten zu sparen.

Reichen Sie den Bericht und den Beleg fristgerecht ein, um bezahlt zu werden.

Geld verdienen durch Einkaufen und Berichte BestMark 2.4 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Registrierung ist kostenlos, die Bezahlung erfolgt pro abgeschlossenem Einkauf zuzüglich einer Erstattung für erforderliche Einkäufe. Registrieren, um einzukaufen

8. Vermieten Sie ungenutzten Platz über Neighbor.com

Eine ungenutzte Garage, Einfahrt oder ein Abstellraum kann je nach Größe und Stadt zwischen 50 und 500 Dollar pro Monat einbringen. Der durchschnittliche Gastgeber auf Neighbor.com verdient etwa 2.000 Dollar pro Jahr, wobei Angebote in dicht besiedelten Stadtgebieten in der Regel mehr einbringen als solche in ruhigen Vororten.

Dies ist die passivste aller einfachen Nebenbeschäftigungen, die jeder starten kann, da sie keinen weiteren Aufwand erfordert, sobald das Inserat online ist und ein Mieter eingezogen ist. Neighbor.com erhebt eine Servicegebühr von 4,9 Prozent zuzüglich 0,30 $ pro Zahlung, die von der Zahlung des Mieters abgezogen wird, bevor sie beim Vermieter ankommt.

Das Einstellen eines Raums dauert ungefähr so lange wie das Einstellen eines Artikels zum Verkauf:

Messen Sie die Fläche und machen Sie bei Tageslicht klare Fotos.

Legen Sie einen Preis fest, wobei Sie sich an Angeboten in der Nähe orientieren.

Prüfen Sie das Profil des Mieters, bevor Sie die erste Buchung annehmen.

Verdienen Sie Geld mit dem Platz, den Sie bereits haben Neighbor.com 4.6 Unsere Bewertung berücksichtigt die Qualität der Plattform, die Benutzerfreundlichkeit, das Verdienstpotenzial und das allgemeine Nutzererlebnis. Die Anzeige ist kostenlos, wobei von jeder Zahlung eine Servicegebühr in Höhe von 4,9 Prozent zuzüglich 0,30 US-Dollar abgezogen wird. Ihren Raum inserieren

Wenn Sie diese Woche nur eine dieser Möglichkeiten in Angriff nehmen, lässt sich mit TaskRabbit in der Regel am schnellsten Geld verdienen – besonders für jemanden, der ein freies Wochenende hat und bereits über grundlegende Werkzeuge zu Hause verfügt. Die Anmeldung als „Tasker“ dauert etwa zehn Minuten und erfordert keine vorherige Auswahl einer Nische.

Ein Vergleich dieser einfachen Nebenjobs

Beim Weiterverkauf und beim Mystery Shopping sind die finanziellen Anforderungen am geringsten und der laufende Aufwand am geringsten, während die Vermietung von Räumlichkeiten die meiste Geduld erfordert, um regelmäßige Mieter zu gewinnen. Die folgende Tabelle stellt die typischen Vergütungen, die Startkosten und den tatsächlichen Aufwand für jeden dieser einfachen Nebenjobs gegenüber, die jeder beginnen kann – unter Verwendung derselben Zahlen, die in den obigen Einträgen genannt wurden.

Methode Typische Vergütung Anlaufkosten Aufwandsgrad Weiterverkauf auf eBay 70 bis 150 US-Dollar/Monat 0 Aufwändig beim Einstellen, danach gering Einkaufen bei Instacart 15 bis 25 $/Stunde 0 Aktiv, flexible Arbeitszeiten DoorDash-Lieferung 10 bis 18 $/Stunde netto 0 Aktive, flexible Arbeitszeiten Rover-Haustierbetreuung 15 bis 25 $ pro Spaziergang 0 Aktiv, nach Zeitplan TaskRabbit-Aufträge 20 bis 50 $ pro Stunde 0 Aktiv, auf Abruf Care. com-Kinderbetreuung 17 bis 24 $/Stunde 0 Aktiv, nach Terminvereinbarung BestMark-Testkäufe 7 bis 20 $ pro Besuch 0 Geringer Aufwand, gelegentlich Vermietung von Räumlichkeiten über Neighbor.com 50 bis 500 $ pro Monat 0 Passiv, sobald inseriert

Können Prämien-Apps diese einfachen Nebenjobs ergänzen?

Ja, ein wenig: Prämien- und Cashback-Apps sorgen zusätzlich zu den oben genannten Methoden für kleine, regelmäßige Beträge, ohne diese jedoch zu ersetzen. Sie eignen sich am besten als Nebeneinkommen, während man einen größeren Nebenjob aufbaut, da die meisten davon monatlich Beträge im einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich auszahlen.

Snakzy, die hauseigene „Play-to-Earn“-App von Eneba, zahlt ab einem Mindestbetrag von 35 US-Dollar aus und die Anmeldung ist kostenlos. BigCash liegt am anderen Ende der Skala mit einer Mindestauszahlung von 1 $ und ist ebenfalls kostenlos. Auch KashKick ist erwähnenswert, allerdings muss man dafür über 18 Jahre alt sein. Die App ist derzeit auf die USA und Großbritannien beschränkt, sodass sie nicht für jeden Leser hier geeignet ist.

App Mindestauszahlungsbetrag Teilnahmekosten Snakzy 35 $ Kostenlos BigCash 1 $ Kostenlos Freecash 5 $ (PayPal) / 0,50 $ (Krypto) Kostenlos

Manche Leser möchten lieber durch das eigentliche Spielen Geld verdienen als durch Besorgungen oder Lieferungen. Eine Übersicht über die besten Echtgeld-Spiel-Apps und eine Anleitung zum Geldverdienen auf Roblox behandeln diesen Weg ausführlicher, als es hier Platz hat.

Die kostenlose Anmeldung bei Snakzy ist die einfachste Ergänzung zu jeder der acht oben genannten Methoden, da die App im Hintergrund läuft, ohne Zeit von diesen zu nehmen.

Wie wir diese einfachen Nebenjobs ausgewählt haben

Jede der hier vorgestellten Methoden musste vier Kriterien erfüllen: keine Zertifizierung, keine spezielle Ausrüstung außer einem Smartphone, ein echtes Einkommen und Verfügbarkeit in den meisten Teilen der USA. Das schloss freiberufliches Schreiben und ähnliche Tätigkeiten ab, da beide ein Portfolio voraussetzen, über das die meisten Anfänger nicht verfügen.

Was aussortiert wurde

Investieren, Daytrading und die Erstellung von Inhalten tauchten alle in der ersten Recherchephase auf. Alle drei wurden verworfen, da sie Kapital, eine Fangemeinde oder monatelange unbezahlte Vorbereitungszeit vor der ersten Auszahlung erforderten. Diese Wege sind real, aber es sind keine einfachen Nebenjobs, mit denen jeder diese Woche beginnen kann.

Woher die Zahlen stammen

Die Vergütungsangaben stammen von den eigenen Gebühren- oder Verdienstseiten der jeweiligen Plattformen, sofern vorhanden, wie beispielsweise der Support-Dokumentation von TaskRabbit und der Seite zu Servicegebühren von Rover, sowie aus der Bankrate-Umfrage zu Nebenjobs aus dem Jahr 2025, um ein umfassenderes Bild zu erhalten. Wenn eine Plattform keinen eigenen Durchschnittswert veröffentlicht, wird diese Lücke direkt für Sie angegeben, anstatt sie mit einer Schätzung zu füllen. Einfache Nebenjobs, die jeder beginnen kann, verdienen ehrliche Zahlen – keine Füllzahlen.

Was nicht funktioniert

Die oben genannten Methoden funktionieren, weil sie keine Beitrittsgebühren erheben und Zahlungen aus einer echten, namentlich genannten Quelle erfolgen. Die meisten erfolglosen Angebote weisen das gegenteilige Muster auf: eine Startgebühr und einen Zahler, den niemand überprüfen kann.

Vorabgebühren für Schulungen oder Ausrüstung: Eine seriöse Plattform für Nebenjobs verlangt niemals Gebühren, damit Sie mit der Arbeit beginnen können. In der im Februar 2026 veröffentlichten Warnung der FTC vor Betrug bei Nebenjobs werden Forderungen nach Vorauszahlungen als eines der deutlichsten Warnsignale genannt.

Eine seriöse Plattform für Nebenjobs verlangt niemals Gebühren, damit Sie mit der Arbeit beginnen können. In der im Februar 2026 veröffentlichten Warnung der FTC vor Betrug bei Nebenjobs werden Forderungen nach Vorauszahlungen als eines der deutlichsten Warnsignale genannt. Angebote zum Umschicken und Weiterleiten von Paketen: Jobs, bei denen Sie lediglich Sendungen entgegennehmen und neu verpacken sollen, sind ein bekanntes Betrugsmuster, auf das die FTC wiederholt hingewiesen hat – es handelt sich nicht um eine echte Tätigkeit im Logistikbereich.

Jobs, bei denen Sie lediglich Sendungen entgegennehmen und neu verpacken sollen, sind ein bekanntes Betrugsmuster, auf das die FTC wiederholt hingewiesen hat – es handelt sich nicht um eine echte Tätigkeit im Logistikbereich. Versprechen einer garantierten täglichen Auszahlung: Jede Stellenanzeige, die einen festen Tagesbetrag für minimalen Arbeitsaufwand verspricht, ist ein Lockangebot und kein echter Job. Wenn eine Anzeige verspricht, dass man beispielsweise schnell 2.000 Dollar ohne jegliche Erfahrung verdienen kann, betrachten Sie die Zahl selbst als Warnsignal und nicht als Ziel.

Jede Stellenanzeige, die einen festen Tagesbetrag für minimalen Arbeitsaufwand verspricht, ist ein Lockangebot und kein echter Job. Wenn eine Anzeige verspricht, dass man beispielsweise schnell 2.000 Dollar ohne jegliche Erfahrung verdienen kann, betrachten Sie die Zahl selbst als Warnsignal und nicht als Ziel. Drängende Personalvermittler, die zum sofortigen Handeln drängen: Seriöse Arbeitgeber und Plattformen geben dir Zeit, ein Angebot zu überdenken. Künstliche Dringlichkeit ist eine Taktik, keine Norm bei der Einstellung.

Keine der acht hier behandelten Methoden verlangt eine Vorauszahlung – das ist der einfachste Filter, den man auf alles andere anwenden kann, was wie ein einfacher Nebenjob aussieht, den jeder später beginnen kann.

Abschließendes Fazit zu einfachen Nebenjobs, die jeder starten kann

Der Weiterverkauf von Gegenständen, die du bereits besitzt, ist die schnellste dieser Methoden, um Geld zu verdienen, während Haustierbetreuung oder Aufgaben-Apps am besten für alle geeignet sind, die stattdessen ein stabileres, wiederkehrendes Einkommen anstreben. Wähle eine Methode aus, probiere sie zwei Wochen lang aus und füge erst dann eine zweite hinzu, wenn die erste einen festen Rhythmus gefunden hat.

Fügen Sie Snakzy im Hintergrund hinzu, um eine kleine Zusatzvergütung ohne Zeitaufwand zu erhalten, und streichen Sie alles, was eine Vorauszahlung verlangt, von vornherein aus der Liste, bevor Sie weiterlesen. Beginnen Sie noch heute mit der Anmeldeseite von TaskRabbit, wenn Ihnen eine schnelle, wiederholbare Option am wichtigsten ist, denn dies ist eine der zuverlässigsten und einfachsten Nebenbeschäftigungen, die jeder ohne neue Kenntnisse beginnen kann.

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Häufig gestellte Fragen