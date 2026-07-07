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Die 10 besten Umfrageportale, bei denen man 2026 echtes Geld verdienen kann

Die besten Umfrageportale, die fair und schnell auszahlen, sind schwerer zu finden, als in den meisten Ratgebern zugegeben wird. Survey Junkie hat über 76 Millionen Dollar an seine Mitglieder ausgezahlt; Swagbucks hat seit seinem Start im Jahr 2008 die Marke von 900 Millionen Dollar an Gesamtauszahlungen überschritten. Regelmäßige Nutzer der besten bezahlten Umfrage-Websites geben häufig an, dass sie für 30 bis 60 Minuten täglicher Arbeit 100 bis 250 Dollar pro Monat verdienen.

Marken stellen echtes Geld für Ihre Meinungen bereit – deshalb gibt es überhaupt Umfrageportale, die echtes Geld zahlen. Die meisten Ratgeber lassen die Details außer Acht, auf die es eigentlich ankommt: Ausschlussquoten, Fallstricke bei Mindestauszahlungsbeträgen und die realistische Zeitspanne bis zur ersten Auszahlung. Diese drei Faktoren entscheiden darüber, ob Sie mit Umfragen Geld verdienen oder stillschweigend aufgeben.

Dieser Leitfaden behandelt 10 Plattformen – Survey Junkie, Swagbucks, Pinecone-Forschung, Markenumfragen, InboxDollars, Toluna, Produktiv, Befragter, UserTesting, undYouGov – unter Verwendung bewährter Stundensätze und tatsächlicher Auszahlungsdaten. Nutze diese Liste als deine Auswahl der besten Umfrageseiten, die Geld zahlen.

Verdienen Sie noch heute echtes Geld, während sich Ihre Einnahmen aus Umfragen nach und nach ansammeln

Die besten Umfrageseiten, die Geld zahlen, haben alle eine ärgerliche Gemeinsamkeit: Die ersten Auszahlungen lassen lange auf sich warten. Survey Junkie erfordert 500 Punkte; InboxDollars verlangt eine Mindesteinzahlung von 30 Dollar; YouGov dauert Monate. Während diese bestbezahlten Umfrage-Websites Ihr Konto erst einmal aufstocken, Snakzy Damit bekommst du heute dein Geld.

Snakzy ist eine „Play-to-Earn“-Plattform, auf der du fähigkeitsbasierte Herausforderungen meistern, Münzen verdienen und diese gegen PayPal-Guthaben oder Eibe Geschenkkarten. Die Plattform gibt an, dass man bereits bei der ersten Sitzung mehr als 15 $ verdienen kann, die durchschnittliche erste Auszahlung bei 27,70 $ liegt und die durchschnittliche Zeit bis zur ersten Auszahlung 6,5 Tage beträgt – und das ganz ohne Startkosten. Über 100 Spiele, keine aufgezwungene Werbung, Unterstützung für über 100 Länder und ein Willkommensbonus von 10 $ bei der Anmeldung.

Snakzy ist ein Zusatzverdienst und kein Ersatz für die oben genannten Umfrage-Websites, bei denen man echtes Geld verdient. Es lässt sich gut mit den besten Umfrage-Apps kombinieren, um mit Umfragen Geld zu verdienen, während sich Ihre Punkte ansammeln. Weitere Optionen finden Sie unter Geld verdienen durch das Spielen von Spielen Der Leitfaden deckt das gesamte Spektrum ab – einschließlich der besten Umfrageseiten, die Geld zahlen.

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Die 10 besten Umfrageportale, die 2026 echtes Geld zahlen: Nach Stundenlohn geordnet

Die besten Umfrageseiten, bei denen man Geld verdienen kann, decken eine breite Palette von Verdienstmodellen ab, daher Eine Rangliste nach Stundensatz ist wichtiger als eine Rangliste nach Hype. Passive Plattformen wie Swagbucks zahlen etwa 2–4 Dollar pro Stunde; professionelle Umfragen wie Produktiv durchschnittlich 12,50 $ pro Stunde; Befragter zahlt qualifizierten Fachkräften 50 bis 400 Dollar pro Studie.

Die Anmeldung bei jeder dieser Plattformen ist kostenlos, die Bezahlung erfolgt über PayPal oder Geschenkkarten anbietet und über eine nachweisbare Auszahlungshistorie verfügt – das ist die Mindestanforderung, die jede Liste von Umfrage-Websites, die echtes Geld auszahlen, erfüllen sollte. Keine Anmeldegebühren, keine Ausnahmen. Nutzen Sie diese Liste als Auswahlhilfe, um mit Umfragen Geld zu verdienen – ganz gleich, welche Kategorie zu Ihnen passt –, unterstützt von den besten Umfrageseiten, die eine Vergütung bieten.

1. Survey Junkie [Am besten geeignet für Anfänger ohne berufliches Profil]

Stundensatz: getestet: ca. 3,75 $ pro Stunde. Realistisches monatliches Einkommen: 25–150 Dollar für tägliche Sitzungen von 30–60 Minuten.

Survey Junkie ist der zugänglichste Einstiegspunkt auf dieser Liste der besten bezahlten Umfrage-Websites und der einfachste Einstieg für alle, die noch keine Erfahrung mit bezahlten Umfrage-Websites haben. Für jede einzelne Umfrage werden 0,50 bis 3 Dollar gezahlt. Die Qualifikationsquote liegt bei etwa 20 % pro versuchter Umfrage, was bedeutet, dass 80 % Ihrer Versuche nur 1–3 Teilpunkte einbringen, anstatt der vollen 50–300 Punkte für eine abgeschlossene Umfrage. Diese Teilpunkte bei Ausschlüssen sind ein entscheidendes Unterscheidungsmerkmal, da die meisten Plattformen nichts zahlen, wenn Sie aussortiert werden.

Plattformstatistiken: Über 20 Millionen registrierte Mitglieder; insgesamt über 76 Millionen US-Dollar ausgezahlt; monatlich werden etwa 1,5 Millionen US-Dollar ausgeschüttet (Plattformdaten). Verfügbar in den USA, Großbritannien, Kanada und Australien. Trustpilot: 3,8–4,2/5 bei über 44.000 Bewertungen.

Mindestauszahlung: 5 $ (500 Punkte) über PayPal. Punkte verfallen nie. PayPal Die Überweisungen werden innerhalb von 1–2 Tagen abgewickelt.

Vorteile: Der Mindestbetrag von 5 $ ist einer der niedrigsten auf dieser Liste; dank der Teilgutschrift geht keine Wartezeit völlig verloren; die mobile App sendet Benachrichtigungen zu Umfragen, sodass Sie Lücken in Ihrem Tagesablauf nutzen können.

Risiko: 3,75 US-Dollar pro Stunde liegen unter dem US-Mindestlohn. Die Ablehnungsquote von 80 % führt zu wöchentlichen Einkommensschwankungen. Außerhalb der USA sinkt die Verfügbarkeit von Umfragen spürbar.

Schritte für Tag 1:

Registrieren Sie sich bei Survey Junkie. Beantworten Sie alle Profilfragen in Ihren Kontoeinstellungen. E-Mail-Benachrichtigungen für neue Umfragen aktivieren. Auszahlung überPayPal Sobald Sie 500 Punkte erreicht haben, um zu überprüfen, ob der Zahlungsablauf funktioniert.

Da man hier ohne Profil beginnen kann, ist dies eine der besten Websites für bezahlte Umfragen, um zu testen, ob das Modell funktioniert, bevor man den Umfang ausweitet. Außerdem ist es eine unkomplizierte Möglichkeit, mit Umfragen Geld zu verdienen, bevor man sich voll und ganz darauf einlässt, und ein sanfter Einstieg in die besten Umfrageseiten, die gut bezahlen.

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2. Swagbucks [Die beste Plattform mit vielfältigen Aktivitäten zum passiven Sammeln von Punkten]

Stundensatz: 2–4 Dollar pro Stunde (nur Umfragen). Realistisches monatliches Einkommen: 30–100 Dollar für alle Aktivitäten bei einer täglichen Dauer von 30–45 Minuten.

Swagbucks belegt den zweiten Platz unter den bestbezahlten Umfrageportalen, da Umfragen nur eine von mehreren gleichzeitigen Einnahmequellen sind. Sie können mehrere SB Punkte durch das Ansehen von Videos über Fernsehen für Kleinunternehmen, Cashback beim Einkaufen sammeln und Spiele spielen – all das parallel zu den Umfragen. Durch diese Kombination können Sie mit Umfragen und anderen Aufgaben gleichzeitig Geld verdienen und so Ihr monatliches Einkommen über das Niveau heben, das reine Umfrageplattformen bieten. Der Verdienst von 2–4 Dollar pro Stunde, den man ausschließlich mit Umfragen erzielen kann, ist der niedrigste auf dieser Liste, sodass Sie enttäuscht sein werden, wenn Sie sich allein auf Umfragen verlassen.

Plattformstatistiken: Über 20 Millionen Mitglieder; seit 2008 wurden über 900 Millionen Dollar ausgezahlt (Angaben der Plattform). Trustpilot: 4,1/5.PayPal Auszahlungen werden innerhalb von 30 Minuten bis 24 Stunden bearbeitet.

Anmeldebonus:10 $ (1.000 SB), einlösbar nach Ihrer ersten teilnahmeberechtigten Umfrage. Mindestauszahlungsbetrag: 1 $ (100 SB) für Geschenkkarten; 3 $ für PayPal.

Vorteile: Der Anmeldebonus in Höhe von 10 $ kann bereits bei Ihrer ersten Sitzung erzielt werden; der Geschenkkartenkatalog umfasst Amazon, PayPal, und Walmart; die Schwelle von 1 $ für Geschenkkarten ist die niedrigste Mindestauszahlungsgrenze aller hier aufgeführten Plattformen.

Risiko: Die Vergütung allein durch Umfragen ist die niedrigste auf dieser Liste. Die besten Ergebnisse erzielt man, wenn man Umfragen aktiv mit anderen Verdienstmöglichkeiten kombiniert. Wenn Sie nur an Umfragen teilnehmen, Swagbucks, werden Sie wahrscheinlich weniger pro Stunde verdienen als bei Survey Junkie.

Unter den besten Vermessungs-Apps für das „Stacking“ ist es gerade diese spezielle App, die das Multi-Stream-Modell auf dem Smartphone praktikabel macht.

Schritte für Tag 1:

Registrieren Sie sich unterSwagbucks. Vervollständigen Sie Ihr Profil, um besser für Umfragen ausgewählt zu werden. Holen Sie sich den Anmeldebonus. Lassen Sie SBTV passiv im Hintergrund laufen, während Sie Umfragen ausfüllen. Lesen Sie unserenSwagbucks vs Survey JunkieVergleich and how SwagbucksFunktionen für eine vollständige Aufschlüsselung der Aktivitäten und die besten Swagbucks-Spiele, mit denen man mehr verdienen kann.

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3. Pinecone-Forschung [Beste Vergütung pro Umfrage für alle demografischen Gruppen]

Stundensatz:umgerechnet etwa 9 Dollar pro Stunde. Realistisches monatliches Einkommen: 4–12 Dollar allein durch Umfragen; 5–25 Dollar pro Produkttest.

Pinecone-Forschung, das zur Nielsen-Gruppe gehört, ist eine der bestbezahlten Umfrage-Websites, gemessen an der Vergütung pro Umfrage: Es werden pauschal 3 Dollar pro Umfrage gezahlt, unabhängig von Thema oder Länge.. Bei einer Dauer von 15 bis 20 Minuten pro Umfrage ergibt sich ein Verdienst von etwa 9 $ pro Stunde, was deutlich über den Vergütungssätzen der meisten Massenpanels liegt. Der Haken liegt jedoch in der Häufigkeit: Mitglieder erhalten nur ein bis vier Umfragen pro Monat, sodass es sich hier bestenfalls um ein Zusatzeinkommen handelt und nicht um eine eigenständige Möglichkeit, mit Umfragen in Vollzeit Geld zu verdienen.

Zugang:Einladungsbasierte oder regelmäßig stattfindende offene Anmeldungen. Die Teilnehmerzahl wird bewusst gering gehalten, um die Datenqualität zu gewährleisten. Wenn Sie mit Umfragen Geld verdienen und dabei eine hohe Vergütung pro Umfrage erzielen möchten, müssen Sie die geringe Teilnehmerzahl als Kompromiss in Kauf nehmen.

Mindestauszahlung: ca. 3 $. Zahlungsmethode: Banküberweisung über „Wallet by Rewards on Demand“ (PayPal wurde 2024 abgeschafft). Die Überweisungen gehen innerhalb von 3–5 Werktagen ein.

Vorteile: Dank des festen Satzes von 3 $ wissen Sie schon vor Beginn genau, was Sie erhalten; bei kostenlosen Produkttests dürfen Sie die getesteten Artikel behalten; die Auszahlung erfolgt sofort nach Abschluss einer Umfrage, ohne dass Sie zunächst einen Mindestbetrag erreichen müssen.

Risiko: Ein bis vier Umfragen pro Monat reichen nicht einmal für eine einzige Rechnung aus. Eine Banküberweisung dauert länger als PayPal. Die Plätze in den Einladungsrunden sind schnell vergeben.

Rein auf Minutenbasis betrachtet ist es eine der besten bezahlten Umfrage-Websites, auch wenn es aufgrund des geringen Umfangs eher eine Nebenrolle spielt. Nutze es, um dein Einkommen aufzubessern, aber nicht, um mit Umfragen dein Haupteinkommen zu verdienen – dann hat es seinen Preis.

Schritte für Tag 1:

Prüfen Sie, ob noch Anmeldungen möglich sind unter Pinecone-Forschung. Füllen Sie das vollständige demografische Profil bitte umgehend aus. Richten Sie Ihre Bankverbindung ein, bevor Sie Ihre erste Einladung zur Umfrage erhalten. Antworten Sie innerhalb von 24 Stunden, sobald Sie eine Einladung erhalten, da die Plätze im Panel schnell vergeben sind.

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4. Markenumfragen [Das beste Treueprogramm für regelmäßige Teilnehmer]

Stundensatz:0,50–5 Dollar pro Umfrage. Realistisches monatliches Einkommen: 20–50 Dollar für aktive Nutzer.

Markenumfragen betreibt ein gestaffeltes Treueprogramm namens Branded Elite, wodurch Sie 5–19 % Bonuspunkte auf alle Ihre Punkte erhalten, sobald Sie bestimmte Aktivitätsschwellen erreichen. Für regelmäßige Sammler, Dieser Stufenbonus macht über einen Monat hinweg einen echten Unterschied aus und rückt damit auf der Liste der bestbezahlten Umfrage-Websites weiter nach oben. Einzelne Umfragen werden mit 50–300 Punkten vergütet (100 Punkte = 1 $), und Mitglieder aus den USA, Großbritannien und Kanada erhalten täglich neue Umfragen. Für alle, die sich täglich einloggen und ein verlässliches Volumen wünschen, ist dies eine der zuverlässigsten Plattformen, um mit Umfragen Geld zu verdienen.

Plattformstatistiken: Die Plattform meldet erhebliche Gesamtauszahlungen in den Bereichen Markenumfragen sowie BrandedOffers zusammen (Plattformdaten). Trustpilot: 4,1/5.

Mindestauszahlung: 5 $ (500 Punkte) über PayPal, was innerhalb von 1–2 Werktagen bearbeitet wird. Anmeldebonus: 50–100 Punkte für Ihre erste Umfrage.

Vorteile: Der Treuebonus belohnt Beständigkeit ohne zusätzlichen Aufwand; die tägliche Verfügbarkeit von Umfragen in drei wichtigen Märkten sorgt für ein vorhersehbares Einkommen; Geschenkkarten und PayPal Beide Optionen stehen zur Verfügung.

Risiko: Punkte verfallen nach 12 Monaten Inaktivität. Ablehnungen durch das Screening aufgrund des Kaufverhaltens können frustrierend und inkonsistent sein. Um die Stufe „Bronze Elite“ zu erreichen, müssen 250 Umfragen abgeschlossen werden.

Für Nutzer, die aus Gewohnheit daran teilnehmen, ist dies eine der besten Umfrage-Websites, die regelmäßig und nicht nur in unvorhersehbaren Schüben auszahlen.

Schritte für Tag 1:

Registrieren Sie sich unterMarkenumfragen. Füllen Sie alle Abschnitte des Profils aus, um die Umfrage gezielter auszurichten. Setz dir das Ziel, die Stufe „Bronze Elite“ zu erreichen, um den 10-prozentigen Bonus zu erhalten. Führen Sie eine Auszahlung ab einem Betrag von 5 $ durch, um den Auszahlungsprozess zu überprüfen.

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5. InboxDollars [Am besten geeignet, um Einnahmen aus Umfragen mit passiven Aufgaben zu kombinieren]

Stundensatz: 0,25–5 Dollar pro Umfrage. Realistisches monatliches Einkommen: 20–50 Dollar durch Umfragen; 50–100 Dollar durch alle Aktivitäten bei einem täglichen Zeitaufwand von einer Stunde.

InboxDollars hat seinen Mitgliedern seit dem Start im Jahr 2000 weit über 60 Millionen Dollar ausgezahlt und ist damit eine der ältesten der noch aktiven Websites für bezahlte Umfragen. Unmittelbar nach der Bestätigung per E-Mail wird ein Bonus von 5 $ gutgeschrieben, ohne dass eine Umfrage erforderlich ist.. Neben Umfragen gibt es auch Vergütungen für das Lesen von E-Mails, das Ansehen von Videos und das Ausdrucken von Gutscheinen – so verdienen viele Nutzer gleichzeitig Geld mit Umfragen und kleinen Nebenaufgaben. Wenn Ihnen dieses Modell des passiven Einkommens zusagt, dann ist die lukrative Nebenjobs im Internet Der Leitfaden behandelt noch einige weitere Optionen in dieser Kategorie.

Mindestauszahlung: 30 $ für Ihre erste Auszahlung; 15 $ für jede weitere Auszahlung. PayPal sowie E-Geschenkkarten erhältlich. Das Unternehmen gehört zu Prodege, derselben Muttergesellschaft wie Swagbucks.

Vorteile: 5-Dollar-Anmeldebonus, der vor dem Ausfüllen einer Umfrage gutgeschrieben wird; mehrere Verdienstmöglichkeiten neben Umfragen; auf die USA ausgerichtetes Panel mit hohem Umfragenaufkommen.

Risiko: Die Mindestauszahlungssumme von 30 Dollar bei der ersten Auszahlung ist die höchste Hürde auf dieser Liste, und Gelegenheitsnutzer benötigen 3 bis 6 Wochen, um diese zu überwinden. Für Papierschecks fällt eine Bearbeitungsgebühr von 3 Dollar an. Häufige Ausschlüsse bei der Teilnehmerauswahl sind ein häufiger Kritikpunkt.

Sobald man diese erste Hürde genommen hat, erweist sich die Seite als eine der besten Umfrageplattformen, die sich besonders für diejenigen lohnt, die gerne mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen.

Schritte für Tag 1:

Registrieren Sie sich unterInboxDollars. Bestätigen Sie Ihre E-Mail-Adresse, um den 5-Dollar-Bonus freizuschalten. Füllen Sie die Profilumfrage aus und erhalten Sie dafür 0,50 bis 1,00 Dollar extra. Lesen Sie täglich bezahlte E-Mails und nehmen Sie an Umfragen teil, um die Schwelle für die erste Auszahlung in Höhe von 30 Dollar schneller zu erreichen.

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6. Toluna [Am besten geeignet für Community-basierte Umfragen mit sofortigen digitalen Prämien]

Stundensatz: etwa 1–4 Dollar pro Stunde. Realistisches monatliches Einkommen: 10–20 Dollar für regelmäßige Teilnehmer.

Toluna ist mit über 30 Millionen registrierten Mitgliedern eine der weltweit größten Online-Umfrage-Communities, was ihr allein schon einen Platz unter den besten bezahlten Umfrage-Websites sichert. Je nach Länge werden für einzelne Umfragen unterschiedliche Punktzahlen vergeben., und die Punkte werden mit etwa 3.000 Punkten pro 1 $ umgerechnet, sodass die Mindestprämie von 30.000 Punkten einen Wert von etwa 10 $ hat. Toluna zeichnet sich dadurch aus, dass es die sofortige digitale Einlösung von Prämien für zahlreiche Geschenkkartenoptionen ermöglicht, und seine Community-Funktionen (Umfragen, Produkttests und Diskussionen) bieten den Teilnehmern mehr Möglichkeiten, Punkte zu sammeln, als Umfragen allein.

Trustpilot: 3,4/5. Verfügbarkeit von Umfragen: Täglich stehen Umfragen in über 70 Ländern zur Verfügung, was diese Plattform zu einer der weltweit am besten zugänglichen Umfrage-Websites auf dieser Liste macht, die echtes Geld auszahlen.

Mindestauszahlung: Geschenkkartenprämien sind ab 30.000 Punkten (ca. 10 US-Dollar) erhältlich; für PayPal-Guthaben gilt eine höhere Schwelle von etwa 95.000 Punkten (30 US-Dollar). Die Bearbeitung der Prämien kann bis zu drei Wochen dauern.

Vorteile: Großes Panel mit täglichen Umfragen in vielen Ländern; durch Community-Aktivitäten lassen sich zusätzlich zu den Umfragen Punkte sammeln; sofortige Einlösung digitaler Geschenkgutscheine für regelmäßige Teilnehmer.

Risiko: Die Umwandlungsrate von Punkten in Bargeld ist hier niedriger als bei den meisten anderen Plattformen, sodass sich die Plattform eher für den Einsatz von Geschenkkarten eignet als zum Geldverdienen. Die Bewertung der Punkte kann für neue Nutzer undurchsichtig wirken. Bei Nischenumfragen wird von hohen Ausschlussquoten berichtet.

Wenn Sie mit Umfragen Geld verdienen möchten – vor allem in Form von Geschenkgutscheinen –, ist dies eine der bestbezahlten Umfrage-Websites für diesen Zweck.

Schritte für Tag 1:

Registrieren Sie sich unterToluna. Füllen Sie Ihr demografisches Profil vollständig aus. Konzentrieren Sie sich zunächst auf längere Umfragen (im Bereich von 50.000 Punkten), um einen höheren Zeitwert zu erzielen. Lösen Sie die Gutschrift in digitale Geschenkkarten ein, sobald der Schwellenwert erreicht ist, um das Auszahlungssystem zu testen.

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7. Prolific [Bester Stundensatz für Studierende und wissenschaftlich interessierte Nutzer]

Stundensatz:12,50 $/Stunde (geprüfter Durchschnittswert). Realistisches monatliches Einkommen: 50–200 Dollar für regelmäßige Nutzer.

Produktiv ist die einzige Plattform auf dieser Liste der besten bezahlten Umfrage-Websites, die einen Mindestlohn für Teilnehmer vorschreibt: 8 US-Dollar pro Stunde, wobei akademische Studien im Durchschnitt bei etwa 14 US-Dollar pro Stunde und kommerzielle Studien bei etwa 10,50 US-Dollar pro Stunde liegen (Zahlungsdaten der Plattform). Diese ethische Mindestanforderung ist es, die es von herkömmlichen Gremien unterscheidet und macht sie damit zu einer der bestbezahlten Umfrage-Websites, gemessen am Stundenlohn. Die Plattform bietet vor allem Studien aus den Bereichen Geistes- und Sozialwissenschaften von Universitäten und Technologieunternehmen an, wobei ein Forschungsboom im Bereich der KI in den Jahren 2024–2025 ein beträchtliches Volumen an besser bezahlten kognitiven Aufgaben mit sich bringen wird.

Anlaufkosten:0 $. Die Auszahlung erfolgt über Payoneer oder Circle (Kryptowährung). Die Auszahlung erfolgt pro abgeschlossener Studie, es gibt keine Mindestauszahlungsgrenze.

Vorteile: Der höchste konstante Stundensatz aller hier vertretenen Panels; dank der Vorauswahl kommt es zu keinen Ausschlüssen während der Studie, sobald man eine Aufgabe begonnen hat; das Studienvolumen im Bereich KI hat das Arbeitsangebot für qualifizierte Zielgruppen erweitert.

Risiko: Die Verfügbarkeit der Studie ist begrenzt und hängt stark von den demografischen Merkmalen ab. Dies ist keine Plattform für passive oder kurze, nur fünfminütige Sitzungen. Eine aufmerksame und durchdachte Teilnahme ist erforderlich.

Dank der hervorragenden mobilen Benutzererfahrung ist sie zudem eine der besten Umfrage-Apps, um Umfragen sofort nach ihrer Veröffentlichung zu ergattern. Wenn Sie mit Umfragen Geld zu einem fairen Stundensatz verdienen möchten, können nur wenige der besten bezahlten Umfrage-Websites hier mithalten.

Schritte für Tag 1:

Registrieren Sie sich unterProduktiv. Füllen Sie jeden demografischen Fragebogen vollständig aus. Aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen auf Mobilgeräten. Priorisieren Sie Stellenangebote im Bereich KI und kognitive Wissenschaften, um die höchsten Stundensätze zu erzielen, sobald diese erscheinen.

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8. Befragter [Höchste Vergütung pro Studie für zertifizierte Fachkräfte]

Stundensatz: 20–50 Dollar pro Stunde für qualifizierte Fachkräfte. Realistisches monatliches Einkommen: 50–300 Dollar für ein bis zwei Studien pro Monat.

Befragter ist zwar keine herkömmliche Umfrageplattform, gehört aber dennoch auf jede seriöse Liste der besten bezahlten Umfrageplattformen, da die Vergütungen pro Studie so hoch sind. Die Plattform bringt Unternehmen und Forschungseinrichtungen mit bestimmten Fachkräften für ausführliche Interviews und Studien zusammen und zahlt 50 bis 400 Dollar pro Studie. Für ein 60-minütiges Interview mit einem Fachpublikum werden in der Regel 100 Dollar gezahlt. Die Plattform behält 5 % (mindestens 1 $) von jeder Auszahlung ein, und die Zahlung erfolgt über Tremendous innerhalb von 7–10 Werktagen, nachdem ein Forscher seine Teilnahme bestätigt hat.

Am besten geeignet:Softwareentwickler, Personalverantwortliche, Marketingfachleute, medizinisches Fachpersonal, Kleinunternehmer. Es gibt zwar Verbraucherstudien, doch die Vergütung liegt bei 20 bis 50 Dollar, sodass der effektive Stundensatz eher bei Survey JunkieGebiet.

Vorteile: Die höchste Vergütung pro Studie auf dieser Liste; es gibt zwar weniger Sitzungen, diese sind jedoch weitaus wertvoller als die täglich durchgeführten, schlecht bezahlten Umfragen; bei den Forschern handelt es sich um geprüfte Unternehmen und Institutionen.

Risiko: Für die meisten hochbezahlten Umfragen sind bestimmte berufliche Qualifikationen erforderlich. Die Zahlungsfrist von 7 bis 10 Tagen ist die längste auf dieser Liste. Die Plattformgebühr von 5 % wird von jeder Auszahlung abgezogen. Nutzer ohne nachweisbare Qualifikationen kommen für weniger als 10 % der Premium-Umfragen in Frage.

Für qualifizierte Fachleute ist dies eine der bestbezahlten Umfrage-Websites, auf der sie ihr Fachwissen durch die Teilnahme an Umfragen und Interviews in echtes Geld umwandeln können. Für die richtige Person ist dies eine der besten bezahlten Umfrage-Websites und eine der wenigen, die echtes Geld zu professionellen Sätzen auszahlen.

Schritte für Tag 1:

Registrieren Sie sich unterRespondent.io. Fügen Sie Ihr LinkedIn-Profil hinzu, um Ihre berufliche Identität zu bestätigen. Stellen Sie die Filter für Beruf und Branche genau ein. Bewerben Sie sich innerhalb der ersten Stunde nach Veröffentlichung der Ausschreibung, da die Plätze sehr schnell vergeben sind.

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9. UserTesting [Bester Stundensatz für Website- und App-Tester]

Stundensatz:30–40 $ pro Stunde während der Tests; 15–25 $ pro Stunde nach Berücksichtigung der Zeit für die Vorauswahl. Realistisches monatliches Einkommen: 40–200 Dollar, je nach demografischen Merkmalen und Verfügbarkeit der Tests.

UserTesting ist zwar keine Umfrageplattform im herkömmlichen Sinne, gehört aber dennoch zu den einzigartigsten Umfrage-Websites, die echtes Geld auszahlen: Die Testpersonen werden gebeten, ihren Bildschirm aufzuzeichnen und ihre Gedanken laut auszusprechen, während sie Aufgaben auf einer Website oder in einer App ausführen.. Für standardmäßige aufgezeichnete Tests werden 10 Dollar für 15–20 Minuten gezahlt. Für Live-Gespräche mit Forschern erhält man 30–60 Dollar für 30–60 Minuten. Die Arbeit ist spannender als das repetitive Klicken bei Umfragen, weshalb viele Menschen, die mit Umfragen Geld verdienen möchten, letztendlich diese Variante bevorzugen, und das Feedback-System zur Qualitätsbewertung hilft dir dabei, dich im Laufe der Zeit zu verbessern.

Mindestauszahlung: Es gibt keinen festgelegten Mindestbetrag pro Test. Zahlung über PayPal, ausgestellt 7–14 Tage nach Genehmigung des Tests.

Vorteile: 10 Dollar für 15–20 Minuten sind ein attraktiver Grundpreis; die Aufgabe ist abwechslungsreicher und spannender als das Ausfüllen von Umfragen; dank qualitativ hochwertigem Feedback können sich besonders leistungsstarke Tester im Laufe der Zeit für weitere Tests qualifizieren.

Risiko: Die Annahmequoten für Testanmeldungen sind gering, da man aufgrund der Vorauswahlfragen für einen Großteil der verfügbaren Tests nicht in Frage kommt, was bedeutet, dass man sich für viele Tests anmelden muss, um nur wenige absolvieren zu können. Die Zahlungsfrist von 7–14 Tagen ist die zweitlängste auf dieser Liste. Die Testplätze sind innerhalb weniger Minuten nach der Veröffentlichung ausgebucht.

Da der Großteil der Arbeit über das Smartphone erledigt wird, zählt sie zu den besten Umfrage-Apps für Tester, die viel unterwegs sind.

Schritte für Tag 1:

Bewerben Sie sich beiUserTesting. Den vorgeschriebenen Screening-Test bestehen. Installieren Sie vor Ihrem ersten bezahlten Test eine Software zur Bildschirmaufzeichnung. Bewerben Sie sich sofort nach Erhalt der Benachrichtigung für jeden verfügbaren Test, um sich im Wettbewerb um die Plätze durchzusetzen.

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10. YouGov [Am besten geeignet für Meinungsumfragen ohne Punkteverfall]

Stundensatz:0,50–2 Dollar pro Umfrage. Realistisches monatliches Einkommen: 8–15 Dollar durch regelmäßige Teilnahme.

YouGov Die Website liegt zwar am unteren Ende der Stundenlohnskala, hat aber eine Besonderheit, die sie zu einer der besten bezahlten Umfrage-Websites macht: Die Punkte verfallen nie. Die Plattform bietet politische Umfragen, Erhebungen zur Markenbekanntheit und Meinungsforschung in sozialen Medien an. Die Daten dieser App tauchen regelmäßig in Berichten der BBC, in der Berichterstattung von Reuters und in Regierungsveröffentlichungen auf, was der Teilnahme eine praktische Relevanz verleiht, die über das Verdienen von ein paar Dollar hinausgeht. Sie rundet die Liste der besten Umfrage-Apps für diejenigen ab, die eher auf tägliche, wenig aufwendige Check-ins als auf aktive Verdienstmöglichkeiten setzen, und ist eine gute Wahl, wenn Sie hauptsächlich passiv durch das Ausfüllen von Umfragen Geld verdienen möchten.

Plattformstatistiken: Trustpilot 4,6/5; in über 50 Ländern vertreten. Ein durchschnittlicher US-Teilnehmer erreicht bei regelmäßiger täglicher Teilnahme in etwa 4 bis 6 Monaten 5.000 Punkte (50 $) (laut Plattformdaten; die individuellen Ergebnisse können variieren).

Mindestauszahlung: 50 $ überPayPal (USA), Banküberweisung oder AmazonGeschenkkarten.

Vorteile: Die Punkte verfallen nie; die Umfragen sind kurz (5–10 Minuten) und themenmäßig vielfältig; die Daten werden in den großen Medien zitiert; verfügbar in über 50 Ländern.

Risiko: Die Mindestauszahlung von 50 US-Dollar ist die höchste auf dieser Liste, und es dauert Monate, bis man diesen Betrag bei 0,50 bis 2 US-Dollar pro Umfrage erreicht hat. YouGov ist auf Einfluss ausgelegt, nicht auf schnellen Verdienst. Die Häufigkeit der Umfragen ist geringer als bei kommerziellen Panels.

Dennoch gehört sie nach wie vor zu den Umfrageportalen, die zuverlässig echtes Geld auszahlen, solange man Geduld mit der Auszahlungsgrenze hat.

Schritte für Tag 1:

Registrieren Sie sich unterYouGov. Füllen Sie den ersten Fragebogen zur Profilerstellung aus. Laden Sie die mobile App herunter, um Push-Benachrichtigungen zu erhalten. Schauen Sie täglich vorbei, um an ein bis zwei kurzen, verfügbaren Umfragen teilzunehmen.

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So wählen Sie die richtigen Websites für bezahlte Umfragen aus – passend zu Ihrer Zeit, Ihrem Profil und der Auszahlungsgeschwindigkeit

Die besten bezahlten Umfrageportale müssen zu Ihrem Profil passen, nicht nur zu Ihren Ambitionen. Anfänger sollten mit einem täglichen Mix aus drei Plattformen beginnen – Survey Junkie, Swagbucks, undMarkenumfragen – Die Teilnahme ist bei allen kostenlos, die Mindestauszahlung liegt bei allen unter 5 Dollar, und bei allen sind Umfragen sofort verfügbar. Realistisches Gesamteinkommen bei 30–60 Minuten täglich: 75–200 Dollar pro Monat. Das ist der schnellste Weg, um vom ersten Tag an mit Umfragen Geld zu verdienen.

Drei Fehler führen dazu, dass die meisten neuen Konten auf den besten Umfrageseiten vorzeitig geschlossen werden:

Sich nur bei einer Plattform anmelden. Survey JunkieDie Qualifikationsquote von 20 % bedeutet, dass bei 80 % der Versuche Teilpunkte vergeben werden. Wechseln Sie zwischen drei Plattformen ab, um ein konstantes Einkommen zu sichern.

Survey JunkieDie Qualifikationsquote von 20 % bedeutet, dass bei 80 % der Versuche Teilpunkte vergeben werden. Wechseln Sie zwischen drei Plattformen ab, um ein konstantes Einkommen zu sichern. Die Vervollständigung des Profils wird übersprungen. Unvollständige Profile senken die Qualifikationsquote um 40–60 %. Füllen Sie es gleich am ersten Tag aus.

Unvollständige Profile senken die Qualifikationsquote um 40–60 %. Füllen Sie es gleich am ersten Tag aus. Bewerbung beiBefragter or UserTestingzu früh. Ohne nachweisbare Qualifikationen sind weniger als 10 % der hochbezahlten Studiengänge zugänglich. Bauen Sie sich Ihre LinkedInZuerst das Profil.

Produktiv, Befragter, undUserTesting bringen nicht vom ersten Tag an Einnahmen – fangen Sie mit dem Trio mit einem Mindestbetrag von 5 Dollar an und steigern Sie den Einsatz, sobald sich Ihr Profil verbessert. Für Nutzer, die vorrangig mobil unterwegs sind, ist die iOS Spiele, bei denen man echtes Geld gewinnen kann Dieser Leitfaden passt gut zu den besten bezahlten Umfrage-Websites.

So sehen die Einnahmen aus Umfragen von Monat 1 bis Monat 12 tatsächlich aus

Ein dreiteiliger Überblick über die besten Umfrageseiten, die Geld zahlen – Survey Junkie, Swagbucks, undMarkenumfragen – verläuft in der Regel täglich 30 Minuten lang so:

Woche 1–2: 5–20 Dollar

Monat 1: 25–75 Dollar

Monat 3: 75–150 Dollar

Monat 6: 100–250 Dollar

Monat 12: 150–350 Dollar

Realistische Obergrenze: 600 Dollar– 3.000 Dollar pro Jahr als zusätzliches Einkommen, nicht als Ersatz für das Gehalt.

Brutto vs. Netto – das ist entscheidend: Durch die PayPal-Gebühren verringert sich eine Auszahlung von 10 Dollar auf etwa 9,41 Dollar, Befragter Es werden 5 % abgezogen, und ab einem jährlichen Nettoeinkommen von 400 Dollar fällt die Selbstständigensteuer an.

Beschleuniger: LinkedIn Anmeldedaten freischalten Befragter and UserTesting (20–50 $/Stunde); Anmeldungen von Dienstag bis Donnerstag erzielen Spitzenwerte ProduktivUmfang;Markenumfragen Die Elite-Stufe gewährt einen Bonus von 5–19 % auf die Punkte.

Eine Falle bei Stundensätzen: Wenn bei 10 Versuchen 2 Umfragen abgeschlossen werden, umfasst Ihre tatsächliche Rate alle 30 Minuten, nicht nur die abgeschlossenen Umfragen. Plattformen mit Teilgutschrift (Survey Junkie, Markenumfragen) schützen Sie Ihren tatsächlichen Stundenlohn; Plattformen ohne solche (YouGov, Befragter) Disqualifikationen strenger ahnden.

Alltägliche Gewohnheiten und vollständige Profile machen den Unterschied zwischen 50 Dollar und 250 Dollar im Monat aus – und warum die besten bezahlten Umfrageportale diesen Titel verdienen, da sie den Aufwand, mit Umfragen Geld zu verdienen, in ein Einkommen auf den besten Umfrage-Apps umwandeln, die tatsächlich Ergebnisse liefern.

Warum Umfrageteilnehmer weniger verdienen als erwartet (und was man dagegen tun kann)

Selbst auf den besten Umfrageseiten, die Geld zahlen, Die Diskrepanz zwischen erwarteten und tatsächlichen Erträgen lässt sich auf fünf behebbare Probleme zurückführen:

Hohe Ausschlussquoten. Survey JunkieDie Qualifizierungsquote liegt bei etwa 20 %. Lösung: Füllen Sie alle demografischen Felder aus, um die Genauigkeit der Zielgruppenansprache zu verbessern.

Survey JunkieDie Qualifizierungsquote liegt bei etwa 20 %. Lösung: Füllen Sie alle demografischen Felder aus, um die Genauigkeit der Zielgruppenansprache zu verbessern. Fallen bei Mindestauszahlungen. InboxDollars Für die erste Auszahlung sind 30 $ erforderlich. Lösung: Beginnen Sie mit Plattformen, bei denen der Mindestbetrag bei 5 $ liegt (Survey Junkie, Swagbucks, Markenumfragen) bevor Standorte mit höheren Mindestanforderungen hinzugefügt werden.

InboxDollars Für die erste Auszahlung sind 30 $ erforderlich. Lösung: Beginnen Sie mit Plattformen, bei denen der Mindestbetrag bei 5 $ liegt (Survey Junkie, Swagbucks, Markenumfragen) bevor Standorte mit höheren Mindestanforderungen hinzugefügt werden. Langsame Verfügbarkeit der Studienergebnisse. Produktiv Die Plätze sind innerhalb weniger Minuten vergeben. Lösung: Aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen und bewerben Sie sich schnell.

Produktiv Die Plätze sind innerhalb weniger Minuten vergeben. Lösung: Aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen und bewerben Sie sich schnell. Kennzeichnungen zur Kontoqualität. Survey JunkieDas KI-Bewertungssystem markiert Umfragen, die in weniger als 50 % der geschätzten Zeit ausgefüllt wurden. Lösung: Füllen Sie die Umfragen in einem natürlichen Tempo aus.

Survey JunkieDas KI-Bewertungssystem markiert Umfragen, die in weniger als 50 % der geschätzten Zeit ausgefüllt wurden. Lösung: Füllen Sie die Umfragen in einem natürlichen Tempo aus. Punkteabzug bei Einlösung. Swagbucks Bei Sonderaktionen kann der Auszahlungsbetrag bei PayPal auf 0,95 $ pro 100 SB sinken. Lösung: Überprüfen Sie die Umrechnungskurse, bevor Sie eine Auszahlung vornehmen.

Diese Plattformen haben alle echtes Geld an echte Nutzer ausgezahlt – die Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität ist fast immer auf Ausschlussquoten und Auszahlungsmindestbeträge zurückzuführen, nicht auf Betrug. Selbst die bestbezahlten Umfrage-Websites erfordern nach wie vor regelmäßigen Einsatz, Aber für alle, die bereit sind, durch tägliche Teilnahme an Umfragen Geld zu verdienen, sind dies nach wie vor die Umfrageportale, bei denen man echtes Geld verdienen kann und bei denen es sich lohnt, dabei zu bleiben.

Steuern auf Einkünfte aus bezahlten Umfragen: Der Freibetrag von 400 Dollar und was Sie absetzen können

Die auf den besten bezahlten Umfrage-Websites verdienten Beträge gelten als steuerpflichtiges Einkommen; daher lohnt es sich, sich vor Beginn der Steuererklärung mit den entsprechenden Vorschriften vertraut zu machen.

Steuerfreigrenze für Selbstständige: Wenn Ihr Nettoeinkommen aus Umfragen in einem Kalenderjahr 400 Dollar übersteigt, Sie müssen dies in Anhang C angeben und 15,3 % Selbstständigensteuer entrichten. (Sozialversicherung 12,4 % zuzüglich Medicare 2,9 %) zusätzlich zur geltenden Einkommensteuer. Dies gilt unabhängig davon, ob eine Plattform ein 1099-Formular ausgestellt hat.

1099-Meldung: Plattformen stellen ein Formular 1099-NEC oder 1099-MISC aus, wenn sie Ihnen in einem Kalenderjahr 600 Dollar oder mehr auszahlen. Bei Beträgen unter 600 Dollar wird kein Formular 1099 ausgestellt, doch alle Einkünfte sind dennoch steuerpflichtig. Führen Sie Ihre eigenen Aufzeichnungen.

Einnahmen aus Geschenkkarten: Geschenkkarten, die für die Teilnahme an einer Umfrage erhalten werden, sind gemäß den Vorschriften der US-Steuerbehörde (IRS) zum Nennwert steuerpflichtig. Eine Karte im Wert von 50 $ Amazon Geschenkkarte, erworben über InboxDollars gilt als sonstige Einnahme in Höhe von 50 Dollar und muss angegeben werden.

Abzugsfähige Ausgaben: Internetanschluss anteilig nach den Arbeitsstunden; Smartphone-Datentarif anteilig; Homeoffice-Fläche, sofern diese ausschließlich für bezahlte Tätigkeiten genutzt wird. Ein Abzug verringert Ihre steuerpflichtiges Einkommen, es handelt sich dabei nicht um Geld, das Ihnen zurückgezahlt wird.

Kostenlose Tools zur Buchführung: Wave Accounting (kostenlos), Google Sheets (kostenlos) oder Keeper Tax (16 $/Monat) zur Kategorisierung von Plattformzahlungen. Exportieren Sie vierteljährlich den Transaktionsverlauf jeder Plattform und bewahren Sie alle E-Mails mit Zahlungsbestätigungen auf. Ganz gleich, welche der besten bezahlten Umfrage-Websites Sie nutzen – Umfragen gegen Bargeld sind steuerpflichtiges Einkommen; behandeln Sie sie von Anfang an entsprechend, dann werden Sie im April keine überraschende Steuerrechnung erhalten.

So steigern Sie Ihren Nebenverdienst mit Umfragen von 50 auf 350 Dollar pro Monat

Sobald Sie sich für die besten Websites für bezahlte Umfragen entschieden haben, ist das Wachstum hauptsächlich eine Frage der richtigen Reihenfolge, in der Sie die Plattformen und Gewohnheiten aufeinander aufbauen.

Roadmap für Einkommensmeilensteine:

50 $/Monat ab Monat 1: Survey JunkiemehrSwagbucks 30 Minuten pro Tag, Kosten: 0 $.

Survey JunkiemehrSwagbucks 30 Minuten pro Tag, Kosten: 0 $. 100 $/Monat ab dem 3. Monat: add Markenumfragen und die Boni der Elite-Stufe ins Visier nehmen.

add Markenumfragen und die Boni der Elite-Stufe ins Visier nehmen. 200 $/Monat ab dem 6. Monat: add Produktiv für ein Studium mit einem durchschnittlichen Stundenlohn von etwa 12,50 $.

add Produktiv für ein Studium mit einem durchschnittlichen Stundenlohn von etwa 12,50 $. 350 $/Monat ab dem 12. Monat: ein verifiziertes Berufsprofil auf Befragter bringt durch ein bis zwei Studien zusätzlich 100 bis 200 Dollar pro Monat ein.

Swagbucks Die Termine für die Umfrage sind am frühen Morgen in den USA schnell ausgebucht; Produktiv Studienarbeiten werden werktags von 9 bis 17 Uhr eingereicht. Durch den Wechsel zwischen beiden Umfrageseiten, bei denen man echtes Geld verdient, lässt sich die Zeit am Computer produktiv nutzen.. Ein dokumentierter Produktiv Ein Nutzer gab an, in einem Monat über 1.300 Dollar verdient zu haben, wobei er sich auf kognitive Forschung spezialisiert hatte und täglich 3–4 Stunden arbeitete – das ist zwar kein typischer Fall, zeigt aber, wie hoch die Obergrenze liegen kann.

The Nielsen-Panel für Computer und Mobilgeräte bringt passiv etwa 60 Dollar pro Jahr ein, ohne dass Umfragen ausgefüllt werden müssen. Empfehlungen bringen noch mehr: Survey Junkie zahlt 1,50 Dollar pro geworbenem Freund, Swagbucks zahlt 10 % der lebenslangen Empfehlungsprovisionen aus – bei 10 aktiven Empfehlungen sind das etwa 30 $ pro Monat.

Diejenigen, die im 12. Monat 350 Dollar pro Monat verdienen, sind diejenigen, die bei den besten Umfrageportalen geblieben sind, die vom ersten Tag an zahlen, jedes Profil ausgefüllt haben und die Routine auch nach einer schwachen Woche nie aufgegeben haben.

Die besten Umfrageseiten, bei denen man Geld verdienen kann: Beginnen Sie mit diesen drei

Die besten bezahlten Umfrageportale haben drei Merkmale gemeinsam: kostenlose Anmeldung, eine Mindestauszahlungssumme von 5 Dollar oder weniger sowie täglich verfügbare Umfragen. Jede Plattform, die eine Anmeldegebühr verlangt oder eine hohe Mindestauszahlungssumme für die erste Auszahlung vorschreibt, gehört nicht zu den besten bezahlten Umfrageportalen und ist Ihre Zeit nicht wert.

Die drei am leichtesten zugänglichen Startplattformen:

Survey Junkie: Mindestauszahlung von 5 $, über 20 Millionen Mitglieder, teilweise Gutschrift bei Ausschluss, Auszahlung über PayPal innerhalb von 1–2 Tagen.

Mindestauszahlung von 5 $, über 20 Millionen Mitglieder, teilweise Gutschrift bei Ausschluss, Auszahlung über PayPal innerhalb von 1–2 Tagen. Swagbucks: Mindestbetrag für Geschenkkarten: 1 $, Anmeldebonus von 10 $ bereits bei Ihrer ersten Sitzung erhältlich, mehrere Einnahmequellen.

Mindestbetrag für Geschenkkarten: 1 $, Anmeldebonus von 10 $ bereits bei Ihrer ersten Sitzung erhältlich, mehrere Einnahmequellen. Markenumfragen: Mindestbetrag 5 $, die Treuebonusstufe erhöht jeden gesammelten Punkt um 5–19 %, Überweisung per PayPal innerhalb von 1–2 Tagen.

Melden Sie sich bei allen drei gleichzeitig an, füllen Sie alle Profilfragen aus, bevor Sie mit einer Umfrage beginnen, und richten Sie dann eine tägliche Erinnerung ein. Die meisten Nutzer sehen ihr erstes PayPal Zahlung innerhalb von 7–14 Tagen. Diese Vorgehensweise ist der schnellste Weg, um durch regelmäßiges Ausfüllen von Umfragen Geld zu verdienen.

Während Sie darauf warten, dass der Algorithmus Ihr Profil erkennt, Snakzy sollte man offen halten – Du kannst ein Spiel spielen, einen Meilenstein erreichen und noch am selben Tag bezahlt werden – ganz ohne Verzögerung wie bei den oben genannten Umfrage-Websites, die echtes Geld auszahlen.

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Häufig gestellte Fragen