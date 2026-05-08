Die besten „Play-to-Earn“-Krypto-Spiele 2026: Die 10 besten NFT-Spiele

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Die besten „Play-to-Earn“-Krypto-Spiele haben die Sichtweise der Spieler auf ihre Online-Zeit grundlegend verändert. Anstatt nur mühsam Spielwährung zu sammeln, die in einem abgeschotteten System gefangen bleibt, kann man nun echte Kryptowährung und NFTs verdienen, die einen realen Wert besitzen. Bei diesen Blockchain-basierten Spielen kannst du während des Spielens digitale Vermögenswerte sammeln, tauschen und verkaufen, wodurch das Spielen potenziell zu einer Einnahmequelle wird.

Da jedoch Hunderte von Kryptospielen den Markt überschwemmen, erfordert es gründliche Recherche, um die seriösen Spiele zu finden, bei denen man tatsächlich Geld verdienen kann. Ich habe unzählige Plattformen getestet, bin bei einigen zwielichtigen Projekten auf einen „Rug Pull“ hereingefallen und habe schließlich die Spiele gefunden, die halten, was sie versprechen. In diesem Leitfaden erfährst du, was „Play-to-Earn“-Spiele sind, wie sie funktionieren und welche Spiele derzeit deine Aufmerksamkeit verdienen.

Was sind „Play-to-Earn“-Krypto-Spiele?

„Play-to-Earn“-Krypto-Spiele stellen das traditionelle Spielmodell auf den Kopf. Anstatt für kosmetische Gegenstände oder Fortschritte zu bezahlen, Du verdienst Kryptowährung und NFTs durch das Spielen. Diese digitalen Gegenstände gehören dir, nicht dem Spieleentwickler, und du kannst sie auf Marktplätzen gegen echtes Geld verkaufen.

Die Blockchain-Technologie macht es möglich, genauer gesagtEthereum, Salzseesowie andere Netzwerke, die NFTs und Smart Contracts unterstützen. Wenn du eine Kreatur fängst, eine Waffe schmiedest oder virtuelles Land beanspruchst, wird dieser Gegenstand als NFT geprägt, der mit deiner Krypto-Wallet verknüpft ist. Die nativen Token des Spiels bilden die Grundlage der Spielwirtschaft, ganz gleich, ob du auf Marktplätzen handelst oder sie für Belohnungen stakest.

Dies stellt eine enorme Veränderung gegenüber herkömmlichen Spielen dar, bei denen dein seltenes Schwert oder dein legendärer Skin auf deren Servern gefangen bleibt. Die besten „Play-to-Earn“-Krypto-Spiele bieten dir echtes Eigentumsrecht und Kontrolle, sodass Sie jederzeit Geld abheben oder Ihre Vermögenswerte halten können, in der Hoffnung, dass sie an Wert gewinnen.

Wie funktionieren Play-to-Earn-Spiele?

Die meisten gewinnbringenden „Play-to-Earn“-Spiele funktionieren trotz ihrer unterschiedlichen Genres nach ähnlichen Mechanismen. Zunächst verbindest du eine Krypto-Wallet wie MetaMask um auf das Spiel zugreifen zu können. Bei vielen ist eine Anfangsinvestition erforderlich, um Startcharaktere, Land oder Ausrüstung zu kaufen, doch einige neuere Titel bieten kostenlose Einstiegsmöglichkeiten.

Durch das Spielen verdienst du die native Kryptowährung der Plattform. Bei gewonnenen Kämpfen kannst du SKILL-Token erhalten CryptoBlades, während Ressourcen abgebaut werden in Fremde Welten belohnt dich mit TLM. NFTs aus verschiedenen Aktivitäten wie das Erfüllen von Quests, das Züchten von Kreaturen oder das Herstellen von Gegenständen, die auf dem Marktplatz des Spiels getauscht oder verkauft werden können.

Die Blockchain-Technologie macht alle Transaktionen transparent und überprüfbar, was das Vertrauen stärkt, dass man tatsächlich das erhält, was man kauft. Durch den dezentralen Charakter kontrolliert kein einzelnes Unternehmen die Wirtschaft und kann Ihre hart erarbeiteten Vermögenswerte nicht einfach löschen. Sie können Verdiene Geld mit deinen Gaming-Sessions über reine Krypto-Titel hinaus.

Manche Spiele verfügen über Staking-Mechanismen, bei denen man Token bindet, um passive Belohnungen zu erhalten. Andere nutzen Governance-Token, die den Spielern Stimmrechte bei zukünftigen Updates einräumen. Das Verdienstpotenzial schwankt stark abhängig von Ihrem Zeitaufwand, Ihrem Kenntnisstand und den aktuellen Marktbedingungen für die Assets dieses Spiels.

Warum sind „Play-to-Earn“-Krypto-Spiele so beliebt?

Mehrere Faktoren treiben das explosive Wachstum von „Play-to-Earn“-Krypto-Spielen voran. Der größte Anziehungspunkt liegt auf der Hand: Geld verdienen und dabei Spaß haben ist besser als einen langweiligen Job zu machen. Menschen in Entwicklungsländern haben ihre regulären Jobs aufgegeben, um sich ganztags dem „Farming“ von Kryptospielen zu widmen, da das Verdienstpotenzial die lokalen Löhne übersteigt.

Blockchain-Gaming macht die Schaffung von Wohlstand für alle zugänglich auf eine Weise, wie es traditionelle Spiele niemals könnten. Dieser seltene Fund, den du ergattert hast? Er gehört ganz dir und du kannst ihn sofort mit Gewinn weiterverkaufen. Vergleiche das mal mit World of Warcraft, wobei Blizzard technisch gesehen Eigentümer jedes Goldstücks und jedes epischen Reittiers ist, das du dir hart erarbeitet hast.

Die weltweite Pandemie beschleunigte die Verbreitung, da die Menschen nach Möglichkeiten suchten, auch aus der Ferne Geld zu verdienen. Axie Infinity erlebte während der Lockdowns einen Boom, als die Spieler entdeckten, dass sie mit Kämpfen gegen niedliche Kreaturen ordentlich Geld verdienen konnten. Das „Play-to-Earn“-Modell bewährte sich während des Krypto-Booms 2021 und machte Early Adopters zu Millionären, die günstige NFTs gekauft hatten, deren Wert später in die Höhe schoss.

Seriöse „Play-to-Earn“-Spiele ziehen auch traditionelle Spieler an, die die ausbeuterische Monetarisierung satt haben. Warum Hunderte für Lootboxen ausgeben, wenn man stattdessen Spiele spielen kann, bei denen man Geld zurückbekommt? Der psychologische Wandel vom Konsumenten zum Verdiener verändert das Spielerlebnis in jeder Hinsicht.

Die besten „Play-to-Earn“-Krypto-Spiele, die du kennen solltest

Die Welt der Krypto-Spiele entwickelt sich ständig weiter, aber diese Titel haben sich bewährt und verfügen über aktive Communities. Manche erfordern erhebliche Anfangsinvestitionen, während man bei anderen sofort loslegen kann. Wenn du dich nicht so sehr binden möchtest, kannst du einige ausprobieren Spiele-Apps, mit denen man echtes Geld gewinnen kann für eher ungezwungene mobile Optionen.

1. Axie Infinity

Funktion Beschreibung ✨ Das beste Feature Tiefgründige strategische Kämpfe mit Element-Kombinationen nach dem Prinzip „Stein, Papier, Schere“ 💰 Verdienstmöglichkeiten SLP-Token aus Kämpfen, AXS aus Turnieren und der Zucht 🛠 Einzigartige Spielmechaniken Das Zuchtsystem erzeugt neue Axies mit vererbten Eigenschaften 🔗 Kryptowährungen/NFTs AXS- und SLP-Token, Axie-NFTs, Grundstücke

Axie Infinity war Vorreiter des „Play-to-Earn“-Booms und gilt trotz Marktschwankungen nach wie vor als Maßstab. Du sammelst und züchtest Kreaturen namens Axies, um sie dann in rundenbasierten Kämpfen zu besiegen, bei denen sich strategischer Teamaufbau auszahlt. The Pokémon– Das von [Name] inspirierte Gameplay kommt einem vertraut vor, während die Blockchain-Mechanismen jedem Spiel einen finanziellen Anreiz verleihen.

The Ronin Sidechains machen Transaktionen blitzschnell und im Vergleich zu Ethereum„s Gasgebühren. Du brauchst mindestens drei Axies Zunächst einmal gibt es allerdings auch günstigere Optionen für preisbewusste Spieler. Hochwertige Axies züchten und auf dem Marktplatz verkaufen bringt die höchsten Gewinne, vor allem, wenn man sich mit Genetik und Metastrategien auskennt.

Durch Turniere und Stipendienprogramme können talentierte Spieler Geld verdienen, ohne hohe Vorabkosten aufbringen zu müssen. Die Spielwirtschaft ist gegenüber ihren Höchstständen aus dem Jahr 2021 eingebrochen, doch die Entwicklung wird mit neuen Funktionen und Balancing-Updates fortgesetzt, die auf langfristige Nachhaltigkeit abzielen.

2. Die Sandkiste

Funktion Beschreibung ✨ Das beste Feature Eine Wirtschaft auf Basis nutzergenerierter Inhalte mit tatsächlichem Eigentumsrecht 💰 Verdienstmöglichkeiten SAND-Token aus dem Verkauf von Grundstücken, der Ausrichtung von Veranstaltungen und der Erstellung von Assets 🛠 Einzigartige Spielmechaniken VoxEdit und Game Maker – Tools für die Erstellung ohne Programmierkenntnisse 🔗 Kryptowährungen/NFTs SAND token, LAND NFTs, ASSET NFTs

Die Sandkiste verwandelt virtuelle Immobilien in Gewinnbringer, in denen Kreativität auf Wirtschaft trifft. In diesem voxelbasierten Metaversum können Sie LAND-Parzellen kaufen, interaktive Erlebnisse gestalten und alles monetarisieren die du erschaffst. Denk Bergbau, Handwerk verbindet Blockchain mit echten finanziellen Interessen.

SAND-Token dienen als Zahlungsmittel für alle Transaktionen, während der Besitz von LAND-Token Ihnen dauerhaften virtuellen Grundbesitz sichert. Große Marken wie Gucci and Warner Music haben Grundstücke erworben, wodurch Hotspots entstehen, die den Verkehr und die Grundstückspreise ankurbeln. Sie können Ihr LAND an Kreative vermieten, kostenpflichtige Erlebnisse anbieten oder Grundstücke wie Immobilien weiterverkaufen.

The Spielentwickler beseitigt Programmierbarrieren und ermöglicht es jedem, auf seiner eigenen Website interaktive Erlebnisse zu gestalten, was diese App zu einer der Die besten Möglichkeiten, online Geld zu verdienen.

3. Illuvium

Funktion Beschreibung ✨ Das beste Feature Die atemberaubende Grafik der Unreal Engine kann es mit herkömmlichen AAA-Titeln aufnehmen 💰 Verdienstmöglichkeiten ILV-Token durch Kämpfe, das Einfangen seltener Illuvials und Staking 🛠 Einzigartige Spielmechaniken Auto-Battler-Kampfsystem mit strategischer Tiefe 🔗 Kryptowährungen/NFTs ILV- und sILV-Token, Illuvial-Kreaturen-NFTs

Illuvium bringt Produktionsqualität auf AAA-Niveau in die Welt der Blockchain-Spiele mit seinem Open-World-RPG, das sammelbare Kreaturen und spannende Kämpfe bietet. Basierend auf Ethereumaber läuft aufImmutable X Da keine Gasgebühren anfallen, richtet sich dieses Spiel an traditionelle Gamer, die Grafik in Konsolenqualität in Verbindung mit „Play-to-Earn“-Mechaniken suchen.

Erfassen und Zusammenführen Illuvials erzeugt stärkere Bestien, die du einsetzen oder verkaufen kannst. Beim Auto-Battler-Format kommt es mehr auf Strategie als auf reflexartiges Knöpfedrücken an, wodurch es leicht zugänglich ist und gleichzeitig eine wettbewerbsfähige Tiefe beibehält. Das Staking von ILV generiert passives Einkommen, und die DAO gewährt den Token-Inhabern Mitbestimmungsrechte bei der Entwicklung.

Das 2025 eingeführte Free-to-Play-Modell dürfte die Spielerbasis über die Krypto-Nutzer hinaus erweitern. Frühe Sammler, die sich seltene Exemplare gesichert haben Illuvials erzielten während der Beta-Verkaufsphase erhebliche Erlöse, als der Marktplatz eröffnet wurde.

4. Gods Unchained

Funktion Beschreibung ✨ Das beste Feature Verdienst nach Spielstärke, bei dem bessere Spieler bessere Karten erhalten 💰 Verdienstmöglichkeiten GODS-Token aus den Ranglistenspielen am Wochenende, Verkauf wertvoller Karten 🛠 Einzigartige Spielmechaniken Das Forge-System wandelt Kernkarten in handelbare NFTs um 🔗 Kryptowährungen/NFTs GODS-Token, NFT-Karten in verschiedenen Seltenheitsstufen

Gods Unchained dominiert den Markt für Blockchain-Sammelkartenspiele mit seinem tiefgründigen strategischen Gameplay und seinem großzügigen Free-to-Play-Modell. Dies Magic: The GatheringDer von … inspirierte Titel ermöglicht es dir, Verdiene dir NFT-Karten durch geschicktes Spiel anstatt endlosem Grinden oder Pay-to-Win-Mechaniken.

Bei den wöchentlichen Ranglistenturnieren werden GODS-Token entsprechend deiner Leistung vergeben. Die SchmiedeSystemwandelt doppelte Kernkarten in Blockchain-NFTs um die du tatsächlich besitzt und verkaufen kannst. Seltene legendäre Karten erzielen hohe Preise, wenn sich das Meta verändert und sie für erfolgreiche Decks unverzichtbar werden.

WeiterImmutable X bedeutet, dass keine Gasgebühren Ihren Gewinn schmälern. Du kannst völlig kostenlos anfangen und dich nach oben arbeiten, was diesen Titel zu einem der zugänglichsten auf der Liste macht. Ehemaliger Magic: The Gathering Arena Projektleiter Chris Clay leitet die Entwicklung und bringt dabei seine Fachkenntnisse im Bereich Sammelkartenspiele ein.

5. Die große Bühne

Funktion Beschreibung ✨ Das beste Feature Ein Action-RPG der Extraklasse mit Koop-Dungeon-Crawling 💰 Verdienstmöglichkeiten BIGTIME-Token aus dem „Hourglass“-Drop, Verkauf von kosmetischen NFTs 🛠 Einzigartige Spielmechaniken Das „Personal Metaverse“ dient als deine individuell anpassbare Basis 🔗 Kryptowährungen/NFTs BIGTIME-Token, kosmetische Sammlerstücke, SPACE-NFTs

Große Sache verbindet rasante MMO-Action mit einer ausgefeilten NFT-ÖkonomieDer Schwerpunkt liegt eher auf kosmetischen Elementen als auf einem „Pay-to-Win“-Fortschrittssystem. Du erkundest prozedural generierte Dungeons aus verschiedenen Epochen, sammelst Beute und umgehst dabei dank nahtloser Integration die Komplexität der Blockchain.

The Sanduhr Das System begrenzt die Token-Gewinne, schafft dadurch Knappheit und verhindert, dass die Inflation die Wirtschaft zerstört. Kosmetik-Sammlerstücke behalten ihren Wert da sie die Spielbalance nicht beeinträchtigen, sondern nur das Aussehen deines Charakters. Das Herstellen seltener Skins und deren Weiterverkauf auf dem Marktplatz sorgt für ein regelmäßiges Einkommen.

Start des kostenlosen Zugangs im Jahr 2025, wobei das größte Verdienstpotenzial durch den Besitz von Premium-NFTs entsteht. Zum Entwicklungsteam gehören Veteranen aus Epic Games and Blizzardund bringt damit fundierte Kenntnisse im Bereich Spieledesign in die Kryptowelt ein.

6. Pixel

Funktion Beschreibung ✨ Das beste Feature Entspannendes Farm-Gameplay mit sozialen Funktionen und Gilden 💰 Verdienstmöglichkeiten PIXEL-Token aus Quests, Landbesitz und Marktplatz-Transaktionen 🛠 Einzigartige Spielmechaniken Der Besitz von NFT-Grundstücken eröffnet Möglichkeiten für passives Einkommen 🔗 Kryptowährungen/NFTs PIXEL token, Farm Land NFTs (5,000 total), Pet NFTs

Pixel bietet ein gemütliches Farm-MMO-Erlebnis, bei dem du Verdiene PIXEL-Token, während du dein virtuelles Zuhause aufbaust. DiesStardew Valley-inspirierter Titel läuft auf dem Ronin Blockchain, was es mit seinem Free-to-Play-Modell und dem browserbasierten Gameplay zu einem der zugänglichsten Einstiegspunkte macht.

Für tägliche Quests und den Abschluss von Aufträgen erhältst du PIXEL-Token, die du für Upgrades ausgeben oder dir auszahlen lassen kannst. NFT-Grundbesitz erzielt die höchsten passiven Einnahmen durch die Pacht, bei der andere Spieler dein Land bewirtschaften und du Provisionen erhältst. Die VIP-Mitgliedschaft schaltet zusätzliche Verdienstboni frei und senkt die Marktplatzgebühren.

Dank der Pixel-Art-Optik sind die Systemanforderungen gering während die sozialen Funktionen den Aufbau einer Community fördern. Durch die Integration von über 80 NFT-Kollektionen kannst du deine vorhandenen NFTs als Avatare im Spiel nutzen und so deinen Krypto-Beständen einen zusätzlichen Nutzen verleihen.

7. Fremde Welten

Funktion Beschreibung ✨ Das beste Feature Unterstützung mehrerer Blockchains: WAX, Ethereum und BSC 💰 Verdienstmöglichkeiten TLM-Token durch Mining, Staking und Teilnahme an der DAO 🛠 Einzigartige Spielmechaniken Planet-DAOs ermöglichen es Gemeinschaften, ihre Gebiete selbst zu verwalten 🔗 Kryptowährungen/NFTs TLM token, Tool NFTs, Land NFTs, Avatar NFTs

Fremde Welten war ein Vorreiter des Mining-Genres im Bereich der Kryptospiele mit seiner unkomplizierten Spielmechanik und der Kompatibilität mit mehreren Blockchains. Du schürfst Trilium (TLM) auf sechs verschiedenen Planeten, von denen jeder von einer eigenen DAO verwaltet wird, wo du Token staken kannst, um Stimmrechte und Belohnungen zu erhalten.

Das Schürfen erfordert nur minimalen aktiven Spielaufwand – man klickt, um zu schürfen, wartet, bis die Abklingzeit vorbei ist, und wiederholt den Vorgang. Mit den NFTs von Better Tool steigern Sie Ihren TLM-Ertrag, wodurch sich die Aufrüstung der Ausrüstung als lohnende Investition erweist. Durch das Staken von TLM auf Planeten erhält man passive Belohnungen und erhält gleichzeitig Stimmrechte bei der Verwaltung der Kassenmittel und der Festlegung der Regeln des jeweiligen Planeten.

Das Thema Weltraumforschung erstreckt sich über Thunderdome Kämpfe und bevorstehende Spiele in der Fremde WeltenMetaversumGrundbesitz bringt Einnahmen durch Bergleute, die auf Ihren Parzellen arbeiten das zu einer Vermieterstruktur führt, die der im Immobilienbereich ähnelt.

8. Decentraland

Funktion Beschreibung ✨ Das beste Feature Eine vollständig dezentralisierte virtuelle Welt, die von einer DAO verwaltet wird 💰 Verdienstmöglichkeiten MANA-Token aus dem Verkauf von Grundstücken, der Ausrichtung von Veranstaltungen und der Erstellung von Wearables 🛠 Einzigartige Spielmechaniken Entwicklertools für die No-Code-Erstellung von 3D-Erlebnissen 🔗 Kryptowährungen/NFTs MANA-Token, LAND-Parzellen (insgesamt 90.601), tragbare NFTs

Decentraland hat den virtuellen Immobilienmarkt ins Leben gerufen, auf dem LAND-Parzellen für Millionenbeträge verkauft werden, während Entwickler ihre digitalen Gebäude und Erlebnisse vermarkten. Dies Ethereum-basiertes Metaversum bietet den Nutzern vollständige Eigenverantwortung und Kontrolle über ihr virtuelles Eigentum und alles, was darauf errichtet wurde.

Mit MANA-Token können LAND und Gegenstände im Spiel erworben werden; außerdem gewähren sie Stimmrechte in der DAO. Die Lage spielt eine entscheidende Rolle – Parzellen in der Nähe der Genesis Plaza oder beliebter Stadtteile erzielen aufgrund der hohen Besucherfrequenz Spitzenpreise. Du kannst Konzerte, Kunstausstellungen, Casinos oder andere Veranstaltungen veranstalten Sie können das Projekt gestalten und durch Eintrittsgelder oder den Verkauf von Artikeln Geld damit verdienen.

Unternehmenspartnerschaften mit Marken wie Coca-Cola and Adidas die Plattform etablieren und gleichzeitig die Grundstückspreise steigern. Das Creator-Programm unterstützt Künstler und Entwickler zum kulturellen Angebot des Metaversums beiträgt, was diese App zu einer der Die besten Möglichkeiten, von zu Hause aus Geld zu verdienen.

9. Star Atlas

Funktion Beschreibung ✨ Das beste Feature Grafik in Kinoqualität mit der Unreal Engine 5 und Weltraumkämpfe 💰 Verdienstmöglichkeiten ATLAS-Token aus Mining, Kämpfen, dem Handel mit Schiffen und Ressourcen 🛠 Einzigartige Spielmechaniken Drei-Fraktionen-System mit Gebietsbeherrschung und Gildenkämpfen 🔗 Kryptowährungen/NFTs ATLAS- und POLIS-Token, Schiff-NFTs, Land-NFTs, Ausrüstungs-NFTs

Sternatlas ist das ehrgeizigste Blockchain-Spiel, das derzeit entwickelt wird; mit dem Versprechen eines gewaltigen Weltraum-MMOs, das auf Unreal Engine 5Grafiken. Läuft aufSalzsee Für blitzschnelle Transaktionen zielt dieses Projekt darauf ab, ein Spiel in AAA-Qualität zu bieten, in dem jedes Schiff, jede Waffe und jede Ressource als handelbare NFTs existiert.

ATLAS dient als Spielwährung, während POLIS den Spielern Mitbestimmungsrechte in den dezentralen autonomen Unternehmen gewährt, die sie gründen. Das Spiel umfasst Weltraumerkundung, Rohstoffgewinnung, Handwerk und strategische Kämpfe in verschiedenen Spielmodi. Schiffe und Ausrüstung können in Gefechten zerstört werden, was einen deflationären Druck erzeugt, der die Werte von NFTs stabil hält.

Das Projekt unterliegt bis 2025 weiterhin einer Zugangsbeschränkung, wobei SAGE Labs browserbasierte Strategiespiele anbietet, während die vollständige Unreal Engine 5 Der Kunde entwickelt das Produkt weiter. Die ersten Verkäufe erzielten einen Umsatz von über 220 Millionen Dollar, was trotz der langen Entwicklungszeit ein starkes Interesse der Community belegt.

10. CryptoBlades

Funktion Beschreibung ✨ Das beste Feature Niedrige Einstiegskosten bei schnellem Spielablauf 💰 Verdienstmöglichkeiten SKILL-Token aus Kämpfen, Waffenverkäufen und Staking 🛠 Einzigartige Spielmechaniken Elementar-Kombinationen sorgen trotz einfacher Spielmechaniken für strategische Tiefe 🔗 Kryptowährungen/NFTs SKILL-Token, Charakter-NFTs, Waffen-NFTs

CryptoBlades hält die Dinge dank seines unkomplizierten RPG-Kampfsystems und seines Waffenschmiedesystems einfach. Dieses Multi-Chain-Spiel läuft auf BSC, Polygon, Lawinesowie andere Netzwerke, sodass du Waffen schmieden, gegen Feinde kämpfen und SKILL-Token verdienen durch ein konsistentes Spielerlebnis.

Im Kampf kommt ein elementares „Stein-Papier-Schere“-System zum Einsatz, bei dem bestimmte Waffenelemente gegnerischen Typen überlegen sind. Bessere Waffen bringen höhere SKILL-Belohnungen bei Siegen ein. Auf dem Marktplatz namens „Bazaar“ kannst du Charaktere und Waffen kaufen und verkaufen um dein Verdienstpotenzial zu optimieren, ohne ständig schuften zu müssen.

Das Staking von SKILL generiert passive Erträge, während das Oracle-System die Belohnungen am Tokenwert ausrichtet, um die wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten. Dank der geringen Komplexität eignet sich das Spiel perfekt für Einsteiger in den Bereich der Kryptospiele, die sich einfache Verdienstmechanismen ohne komplizierte Systeme wünschen.

Die Risiken von „Play-to-Earn“-Krypto-Spielen

Krypto-Gaming besteht nicht nur aus Gewinnen und Mondmissionen. Marktvolatilität kann den Wert von Token über Nacht einbrechen lassen… und verwandeln so dein hart verdientes Vermögen in wertlose Token. Bei vielen Spielen, die während des Bullenmarkts 2021 auf den Markt kamen, brach die Spielwirtschaft zusammen, als der Krypto-Winter einsetzte und die Spielerzahlen sanken.

Der erforderliche Anfangsinvestitionsaufwand bringt Hindernisse und Risiken mit sich. Drei kaufenAxies Der Einstieg kann Hunderte von Dollar kosten, und wenn das Spiel scheitert oder die Token abstürzen, ist dieses Geld verloren. Betrugsprojekte plagen die Branche, wobei „Rug Pulls“ und „Exit Scams“ so häufig vorkommen, dass man vor einer Investition eine gründliche Prüfung vornehmen muss.

Es herrscht rechtliche Unsicherheit, da die Regierungen noch darüber beraten, wie „Play-to-Earn“-Spiele einzustufen sind. Die steuerlichen Auswirkungen werden kompliziert, wenn man durch das Spielen Kryptowährung verdient, da dies bei jeder Transaktion möglicherweise Kapitalerträge auslösen kann. Technische Komplexität im Zusammenhang mit Wallets, privaten Schlüsseln und Smart Contracts birgt Sicherheitsrisiken für Neulinge, die durch einfache Fehler Geld verlieren könnten.

Die Nachhaltigkeit von Spielen bleibt bei vielen Titeln fraglich. Wenn die Einzahlungen neuer Spieler die Auszahlungen an bestehende Spieler finanzieren, ist das ein Schneeballsystem, das nur darauf wartet, zusammenzubrechen. Halten Sie Ausschau nach Spielen, bei denen tatsächlich Vermögenswerte aus dem Umlauf genommen werden und die über den reinen Verkauf von Token hinaus vielfältige Einnahmequellen bieten.

Weitere Möglichkeiten, mit Spielen Geld zu verdienen: Entdecke Apps zum Geldverdienen

Während Krypto-Spiele die Diskussionen dominieren, Traditionelle Apps zum Geldverdienen bieten nach wie vor solide Möglichkeiten bei niedrigen Einstiegshürden. Snakzy verbindet ungezwungenes mobiles Gaming mit echten Belohnungen und ermöglicht es dir, durch einfache Spiele Punkte zu sammeln, ohne dass du dafür eine Krypto-Wallet benötigst oder dich mit Blockchain auskennen musst.

Diese Plattformen belohnen Sie in der Regel mit Geschenkgutscheinen, PayPal-Guthaben oder Teilnahmen an Gewinnspielen statt mit Kryptowährung. Das Verdienstpotenzial bleibt geringer als bei erfolgreichen Krypto-Spielen, aber auch die Risiken und die Komplexität nehmen zu. Mit mobilen Puzzlespielen wird man zwar nicht reich, aber sie eignen sich perfekt, um auf dem Weg zur Arbeit ohne Investition ein bisschen Geld dazuzuverdienen.

Plattformen wieMistplay and Freecash haben Millionen an Gelegenheitsspieler ausgezahlt, die Apps der Komplexität der Blockchain vorziehen. Try Snakzy um belohnungsbasierte Handyspiele zu erleben, bei denen man Geld verdienen kann, ohne sich mit Kryptowährungen auskennen zu müssen.

Sind Sie bereit, Geld zu verdienen?

Die besten „Play-to-Earn“-Krypto-Spiele beweisen, dass Spielen und Geldverdienen keine getrennten Aktivitäten sein müssen. Egal, ob du gegen Kreaturen kämpfst in Axie Infinity, beim Aufbau von Metaverse-Imperien in Die Sandkisteoder die Erforschung des Weltraums in Sternatlas, Die Blockchain-Technologie schafft einen echten Mehrwert aus der Zeit, die du mit Spielen verbringst.

Fang klein an mit kostenlosen Optionen wie Gods Unchained or Pixel bevor man sich auf teure NFT-Käufe einlässt. Informieren Sie sich über die Wirtschaft des jeweiligen Spiels, prüfen Sie die Aktivität der Community und machen Sie sich mit den Risiken vertraut, bevor Sie investieren. Der Bereich der Krypto-Spiele entwickelt sich ständig weiter, und es kommen ständig neue Titel auf den Markt. Nur wer auf dem Laufenden bleibt, gehört zu den Gewinnern – und nicht zu denen, die am Ende auf wertlosen Token sitzen bleiben.

Welche Kryptospiele für dich geeignet sind, hängt von deinen Interessen, deinem Budget und deiner Risikobereitschaft ab. Manche Spieler verdienen damit ein Vermögen, das ihr Leben verändert, während andere ihre Investitionen durch Markteinbrüche verlieren. Gehen Sie an Krypto-Gaming mit realistischen Erwartungen heran, investiere nur so viel, wie du dir leisten kannst zu verlieren, und vergiss nicht, dass der Spaß dabei immer im Vordergrund stehen sollte.

Häufig gestellte Fragen