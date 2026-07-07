Mit Spielen Geld verdienen: 10 echte Möglichkeiten, mit denen man 2026 Geld verdienen kann

Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Verdienstmöglichkeiten sind mit Risiken und Aufwand verbunden, und Eneba garantiert keine bestimmten Einnahmen oder Ergebnisse. Die genannten Zahlen sind Schätzungen aus Quellen Dritter, und die individuellen Ergebnisse können variieren. Informieren Sie sich gründlich, bevor Sie sich bei einer Plattform anmelden oder in diese investieren.

Mit Spielen Geld zu verdienen ist durchaus möglich, und im %%currentyear%% reicht die Einkommensspanne von ein paar Dollar im Monat über eine Belohnungs-App bis hin zu über 30.000 Dollar im Monat für einen Top-Spieler Twitch Streamer. Der weltweite Videospielmarkt erzielte im Jahr 2024 einen Umsatz von 182,7 Milliarden US-Dollar, wobei allein auf den Bereich der mobilen Spiele 92,6 Milliarden US-Dollar entfielen; über 17.000 Roblox So verdienten Entwickler beispielsweise in den zwölf Monaten bis März 2024 mehr als 650 Dollar.

Andererseits sind 72,8 % der Twitch Streamer verdienen nichts über die Plattform. Diese Zahl erklärt, warum die meisten Ratgeber zum Thema Gaming-Einkünfte ihre Leser im Stich lassen: Sie behandeln jede Methode so, als wäre sie für jeden Spieler geeignet. Der Weg, der tatsächlich funktioniert, hängt davon ab, dass die Methode zu Ihrem Können und Ihrer verfügbaren Zeit passt – und nicht nur von Ihrer Leidenschaft für Spiele.

Dieser Leitfaden behandelt 10 konkrete Möglichkeiten, mit Spielen Geld zu verdienen, einschließlich realer Verdienstspannen, tatsächlicher Startkosten, geschätzter Zeit bis zur ersten Auszahlung sowie erster Schritte, die Sie am ersten Tag unternehmen können. Keine unrealistischen Versprechungen, sondern nur Zahlen und konkrete Schritte, damit Sie die Methode auswählen können, die zu Ihrer Situation passt.

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Nutzer berichten, dass sie bereits bei ihrer ersten Sitzung mehr als 15 Dollar verdient haben. Die durchschnittliche erste Auszahlung beträgt €27.70, und die meisten neuen Nutzer erreichen diesen Wert innerhalb von 6,5 Tagen nach der Installation der App. Snakzyhat ausgezahltmehr als 1,2 Millionen Dollar für Nutzer weltweit, mit über 100 verfügbaren Spielen, ohne aufdringliche Werbung, sofort PayPal Überweisungen sowie einen Willkommensbonus von 10 Dollar bei der Anmeldung. Der Dienst ist in über 100 Ländern verfügbar, und Guthaben können zudem gegen Eibe Guthaben auf dem Wallet und Geschenkkarten.

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10 konkrete Möglichkeiten, mit Spielen Geld zu verdienen (mit tatsächlichen Verdienstdaten)

Die folgenden 10 Methoden decken das gesamte Spektrum ab: von Belohnungs-Apps ohne Anfangsinvestition, die 5 bis 50 Dollar pro Monat einbringen, bis hin zu professionellen Einkommensquellen mit einem Verdienst von 10.000 Dollar und mehr pro Monat. Sie sind nach der Höhe der Einstiegshürde geordnet – von der niedrigsten bis zur höchsten –, damit Sie schnell Ihren Einstiegspunkt finden können.

Jede Methode enthält verifizierte Verdienstspannen, die auf Plattformdaten, Gehaltsdatenbanken und Berichten zur Creator-Economy basieren. Die Entscheidungsmatrix weiter hinten in diesem Leitfaden stellt alle 10 Methoden nach Startkosten, erforderlichen Fähigkeiten und der Zeit bis zur ersten Auszahlung dar.

Es ist wichtig, die richtige Methode an Ihre Situation anzupassen: Gelegenheitsspieler, die täglich ein bis zwei Stunden Zeit haben, eignen sich für Belohnungs-Apps und mobile „Play-to-Earn“-Spiele; erfahrene Wettkampfspieler eignen sich für Coaching und E-Sport; Content-Ersteller, die 12 bis 24 Monate Geduld mitbringen, eignen sich für Streaming und YouTube.

1. Gaming-Prämien-Apps

Gaming-Prämien-Apps sind der einfachste Einstieg für alle, die Spiele spielen möchten, um Geld zu verdienen. Plattformen wie Mistplay (nur Android), Cash Kick, InboxDollars, JustPlay, undCash Giraffe Nutzern Punkte oder Bargeld für das Herunterladen, Spielen und Erreichen von Meilensteinen in Handyspielen zu zahlen. Punkte können eingelöst werden für PayPal Bargeld oder Geschenkkarten.

Verdienstspanne Rezensenten berichten von 1 bis 3 Dollar pro Stunde beim aktiven Spielen auf Mistplay, wobei die eigenen Daten der Plattform auf eine jährliche Obergrenze von etwa 550 Dollar hindeuten. Cash Kick zahlt 90 bis 120 Dollar pro erreichtem Meilenstein im Spiel. InboxDollars Die Angebote der Spiele variieren stark, wobei die meilensteinabhängigen Belohnungen bei bestimmten Spielen von wenigen Dollar bis zu über 100 Dollar reichen. Anlaufkosten Keine Kosten. Zeit bis zum ersten Einkommen 1–7 Tage. Schwierigkeitsgrad Nicht erforderlich. Einschränkungen Nach Ablauf der ersten Angebotsphasen sinken die Einnahmen drastisch. Apps erfassen neben den Zahlungsdaten auch Nutzungsdaten. iOS-Nutzer können die App nicht nutzen Mistplay. Aufgrund der jährlichen Obergrenze eignen sich Prämien-Apps nicht als Haupteinkommensquelle.

Schritte für Tag 1:

HerunterladenMistplayauf Android oderCash Kickauf jedem Gerät Spiele nach den höchsten Punkten pro Minute sortieren Konzentrieren Sie sich zunächst auf Bonusangebote für Neukunden Auszahlung bei Erreichen der Mindestgrenze Kombiniere 2–3 Apps, um den monatlichen Gesamtbetrag zu maximieren

Eine sorgfältig zusammengestellte Übersicht über die Die besten Spiele-Apps, mit denen man Geld verdienen kann in unserem speziellen Leitfaden.

2. Testen von Handyspielen

Spieleentwickler bezahlen Tester dafür, noch nicht veröffentlichte Handyspiele zu spielen und Fehler, Probleme mit der Benutzererfahrung sowie strukturiertes Feedback zu melden. Zu den Plattformen gehören PlaytestCloud (USA, Großbritannien, Kanada), UserTesting, Betabound, undTestbirds. Auf LinkedIn und Indeed finden sich eher formelle Stellenangebote im Bereich Qualitätssicherung.

Verdienstspanne 5 bis 50 Dollar pro Einzeltestsitzung bei PlaytestCloud. Laut den Stellenanzeigen auf ZipRecruiter liegen die Stundenlöhne für freiberufliche Videospiel-Tester im Bereich von 13 bis 60 US-Dollar. Vollzeitstellen im Bereich Qualitätssicherung werden laut Daten von Glassdoor im Durchschnitt mit 38.000 bis 61.000 US-Dollar pro Jahr vergütet. Anlaufkosten Keine Kosten für mobile Tests; für leitende QA-Positionen sind ein Gaming-PC sowie Kenntnisse im Umgang mit Bug-Tracking-Tools wie JIRA erforderlich. Zeit bis zum ersten Einkommen 1–3 Wochen (Genehmigung der Testplattform). Schwierigkeitsgrad Grundkenntnisse für das Testen mobiler Anwendungen; mittlere bis fortgeschrittene Kenntnisse für QA-Positionen. Einschränkungen Die meisten Stellen sind befristet oder auf Zeit und bieten keine Sozialleistungen. PlaytestCloud begrenzt die Anzahl der Tests pro Person auf 4 bis 6 pro Monat, je nach demografischen Merkmalen und Verfügbarkeit.

Schritte für Tag 1:

Registrieren Sie sich unterPlaytestCloud und den noch ausstehenden Eignungstest absolvieren Registrieren Sie sich unterBetabound für bevorstehende Beta-Programme für Mobilgeräte Schau mal bei Upwork nach, ob es dort Aufträge für freiberufliche Spieletester gibt Erstellen Sie eine einfache Vorlage für Fehlermeldungen, um die Einstellungsquote zu steigern

3. Twitch-Streaming

Streamer übertragen das Gameplay live auf Twitch und durch Abonnements Geld verdienen (2,50 $ pro Tier-1-Abonnement nach Twitch(50 %-Anteil), Bits (1 Cent pro Bit), Werbeeinnahmen (etwa 250 Dollar pro 100 Abonnenten/Monat), Spenden und Sponsoring. Twitch Für den Status „Affiliate“ sind 50 Follower und durchschnittlich drei Zuschauer erforderlich; für den Status „Partner“ sind durchschnittlich mindestens 75 Zuschauer erforderlich.

Verdienstspanne Bei durchschnittlich 5–10 Zuschauern verdient man 50–200 $ pro Monat. Bei durchschnittlich 100 Zuschauern verdient man 1.000–1.500 $ pro Monat. Bei durchschnittlich 1.000 Zuschauern lassen sich bis zu 5.000 $ pro Monat verdienen. Bei durchschnittlich 10.000 Zuschauern lassen sich etwa 30.000 $ pro Monat verdienen. Anlaufkosten Bis zu 500 Dollar für eine Grundausstattung; 1.500 bis 3.000 Dollar für eine hochwertige Streaming-Ausrüstung. Zeit bis zum ersten Einkommen Bei den meisten neuen Streamern dauert es 3 bis 6 Monate, bis sie den Affiliate-Status erreichen. Schwierigkeitsgrad Von den Grundlagen (technische Einrichtung) bis zum fortgeschrittenen Niveau (Kundenbindung, Content-Strategie). Einschränkungen 72,8 % der Streamer verdienen nichts. Das oberste 1 % streicht 50 % aller Plattform-Einnahmen ein. Twitch erhält 50 % der Abonnementgebühren; dieser Anteil sinkt erst ab 100.000 monatlichen kostenpflichtigen Abonnements auf 30 %.

Schritte für Tag 1:

EinrichtenOBS Studio(kostenlos) Erstellen Sie einTwitch Konto und vollständiges Channel-Branding Streame 90 Tage lang regelmäßig 3–4 Mal pro Woche Sprechen Sie jeden Zuschauer im Chat namentlich an Erreiche 50 Follower, um die Monetarisierung über das Partnerprogramm freizuschalten

4. YouTube-Gaming-Kanal

YouTube Entwickler von Spielen erzielen AdSense-Einnahmen bei einem CPM von etwa 4,55 US-Dollar für Spielinhalte; YouTube zahlt den Content-Erstellern 55 % der Werbeeinnahmen aus. Um Geld zu verdienen, muss ein Kanal innerhalb von 12 Monaten 1.000 Abonnenten und 4.000 Stunden Wiedergabezeit erreichen oder innerhalb von 90 Tagen 10 Millionen Aufrufe von „Shorts“ verzeichnen.

Verdienstspanne Kleine Kanäle mit weniger als 10.000 Abonnenten verdienen allein mit AdSense 50 bis 100 US-Dollar pro Monat. Creators der mittleren Kategorie verdienen insgesamt 1.000 bis 5.000 US-Dollar pro Monat durch Werbung, Sponsoring und Affiliate-Provisionen. Top-Creators wie Markiplier verdienen jährlich mehrere zehn Millionen US-Dollar aus allen Einnahmequellen. Nur 4 % der Gaming-Creators erzielen mehr als 100.000 US-Dollar pro Jahr. Anlaufkosten Bis zu 200 Dollar für eine Bildschirmaufzeichnungssoftware und ein einfaches Mikrofon. Zeit bis zum ersten Einkommen 6 bis 18 Monate für die meisten Urheber. Schwierigkeitsgrad Grundlagen (Aufnahme und Bearbeitung) bis Fortgeschrittene (SEO, Zielgruppenaufbau). Einschränkungen Ein Gaming-Creator braucht im Durchschnitt etwa 6,5 Monate, um seinen ersten Dollar zu verdienen. Die CPM-Rate im Gaming-Bereich (4,55 $) gehört zu den niedrigsten Nischen auf YouTube; Die Preise für Finanzinhalte liegen im Durchschnitt bei 12 bis 45 US-Dollar pro CPM.

Schritte für Tag 1:

Wähle eine Nische aus: ein Spiel oder ein Genre Nehmen Sie Ihr erstes Video mit der kostenlosen Bildschirmaufzeichnungssoftware OBS auf Veröffentliche regelmäßig 1–2 Videos pro Woche Bewerben Sie sich für dieYouTube Partnerprogramm ab 1.000 Abonnenten Füge ab dem ersten Tag Affiliate-Links zu Spielkäufen in die Videobeschreibungen ein

5. Spielcoaching

Erfahrene Spieler bieten Einzel- oder Gruppentrainings für weniger erfahrene Spieler an. Zu den Plattformen gehören Metafy (Trainer behalten 100 %; Schüler zahlen eine Gebühr von 5 %), Gamer Sensei, Fiverr, undByzanz. Der Direktverkauf über Discord-Server funktioniert gut, sobald man sich einen guten Ruf erarbeitet hat.

Verdienstspanne Anfänger verlangen 20 bis 30 Dollar pro Stunde. Erfahrene Trainer verdienen 50 bis 70 Dollar pro Stunde. Die besten Trainer auf Fiverr verlangen 100 bis 200 Dollar pro Stunde. Einige Metafy Coaches verdienen bis zu 10.000 Dollar mit einer einzigen Gruppensitzung. Regelmäßige Coaches mit Bewertungen verdienen 3.000 Dollar und mehr pro Monat. Anlaufkosten Keine Kosten, wenn Sie bereits auf geeigneter Hardware spielen. Zeit bis zum ersten Einkommen 1–4 Wochen. Schwierigkeitsgrad Mittelstufe bis Fortgeschrittene. Trainer müssen in ihrem Zielspiel zu den besten 10–20 % der Spieler gehören und einen nachweisbaren Rang oder eine Statistikseite vorweisen können. Einschränkungen Ohne Fangemeinde oder Bekanntheit stagnieren die Einnahmen. Der Markt für beliebte Spiele wie Fortnite and Bewertung. Ohne nachgewiesene Ergebnisse oder ein hochrangiges Profil ist es schwierig, mehr als 30 Dollar pro Stunde zu verlangen.

Schritte für Tag 1:

Richten Sie einMetafy Trainerprofil mit Nachweis des Ranges im Spiel Legen Sie den Einstiegssatz auf 20–25 $ pro Stunde fest, um erste Bewertungen zu erhalten Nimm ein 60-Sekunden-Intro-Video auf, das echtes Gameplay zeigt Veröffentliche in entsprechenden Subreddits oder auf Discord-Servern einen Beitrag, in dem du eine kostenlose Sitzung anbietest

6. E-Sport und Geldturniere

Wettkampforientierte Spieler nehmen an Online- oder LAN-Turnieren teil, bei denen es Geldpreise zu gewinnen gibt. Zu den Plattformen, die auch für Amateure zugänglich sind, gehören Spieler-Lounge (das über Titel wie „Madden“, „NBA 2K“, „Warzone“ und „COD“ hinweg bereits über 200 Millionen Dollar ausgeschüttet hat), Lustig, ESL Play, undCheckmate Gaming. Der Preisgeldpool der Esports World Cup 2024 belief sich auf über 60 Millionen Dollar und war damit der größte in der Geschichte des E-Sports.

Verdienstspanne Bei Amateur-Online-Turnieren werden pro Veranstaltung 10 bis 500 Dollar ausgezahlt. Bei regionalen Semi-Pro-Veranstaltungen liegen die Preisgelder zwischen 500 und 5.000 Dollar. Im professionellen E-Sport werden Preisgelder von 10.000 bis über 10.000.000 Dollar ausgezahlt. Dota 2 Der Spitzenspieler N0tail hat im Laufe seiner Karriere über 7 Millionen Dollar an Preisgeldern gewonnen. Anlaufkosten Keine Teilnahmegebühren für Turniere mit freiem Eintritt auf Spieler-Lounge; Teilnahmegebühren von 5 bis 100 Dollar für kostenpflichtige Turnierrunden. Zeit bis zum ersten Einkommen Tage, an denen der Eintritt frei ist. Schwierigkeitsgrad Mittelstufe bis Fortgeschrittene. Du musst zu den besten 1–5 % der Spieler deiner Zielspielgemeinschaft gehören. Einschränkungen Die Einnahmen sind unregelmäßig. Die Höhe der Preisgelder schwankt: Dota 2 Die Preisgelder bei den internationalen Turnieren sanken von 40 Millionen Dollar im Jahr 2021 auf 3,3 Millionen Dollar im Jahr 2023. Die meisten Amateurspieler erzielen allein durch Turniere niemals regelmäßige Einnahmen.

Schritte für Tag 1:

Erstellen Sie einSpieler-Lounge Konto und gib ein kostenloses Warzone oder FortniteKlammer ÜberprüfenESL Play die Spielpläne der offenen Qualifikationsrunden Use esportsearnings.com um die Preisgelder für dein bestes Spiel zu recherchieren Übe täglich 2–3 Stunden in Ranglistenmodi, um nachweisbare Statistiken zu sammeln

7. Verkauf von Gegenständen und Skins im Spiel

Spieler verkaufen seltene Skins, Waffen und In-Game-Gegenstände auf Marktplätzen von Drittanbietern gegen echtes Geld. Wichtigste Plattformen: CSFloat (2 % Verkäufergebühr), Skinport(6 % Gebühr),BUFF163 (2,5 % Gebühr) und DMarket. Der Steam-Community-Markt erhebt eine Gebühr von 15 % und zahlt ausschließlich in Steam-Wallet-Guthaben aus, das nicht als Bargeld abgehoben werden kann.

Verdienstspanne AllgemeinCS2 Skins werden für bis zu 5 Dollar gehandelt. Skins der mittleren Preisklasse erzielen Preise zwischen 20 und 200 Dollar. Seltene Exemplare wie das „Blue Gem Case Hardened AK-47“-Muster werden für 10.000 bis über 100.000 Dollar verkauft. Aktive Skin-Händler geben an, durch gelegentlichen Weiterverkauf monatlich 100 bis 500 Dollar zu verdienen. Anlaufkosten Keine Kosten beim Verkauf bestehender Lagerbestände; 20 bis 200 Dollar für den Kauf unterpreisiger Artikel zum Weiterverkauf. Zeit bis zum ersten Einkommen 1–7 Tage. Schwierigkeitsgrad Basiskleidung für den Alltag CS2 Skin-Verkauf; Mittelstufe für aktiven Handel. Einschränkungen Die Marktpreise unterliegen starken Schwankungen und hängen von der Beliebtheit der Spiele sowie den Update-Zyklen ab. Auf nicht verifizierten Peer-to-Peer-Plattformen ist das Betrugsrisiko hoch. Der Wert von Krypto-Gaming-Assets hängt vom Token-Preis und der Größe der Spielerbasis ab.

Schritte für Tag 1:

Überprüfe dein Steam-Inventar auf Gegenstände im Wert von über 5 US-Dollar Die Liste lautetCSFloat or Skinport für echte Barauszahlungen Verwenden Sie den cs.money-Preisvergleicher, um den fairen Wert vor der Einstellung zu überprüfen EinrichtenPayPalfür Auszahlungen

8. „Play-to-Earn“-Krypto-Spiele

Blockchain-Spiele belohnen aktive Spieler mit Kryptowährungstoken oder NFTs, die an Börsen gehandelt werden können. Zu den wichtigsten Plattformen zählen Axie Infinity (das einen Gesamtumsatz mit NFTs von über 4,27 Milliarden Dollar verzeichnete), Splinterlands (verdient Dark-Energy-Kristalle über ein Kartenverleihsystem, das passives Einkommen generiert), Gods Unchained (Free-to-Play, man verdient GODS-Token) und Thetan Arena.

Verdienstspanne Auf dem aktuellen Markt liegen die Einnahmen für aktive Spieler, die täglich spielen, zwischen 20 und 200 Dollar pro Monat. Während des Höhepunkts im Jahr 2021 gaben Spieler in Südostasien an, Einnahmen erzielt zu haben, die über den lokalen Durchschnittslöhnen lagen. Axie Infinity Der SLP-Token fiel daraufhin bis 2023 von rund 0,36 US-Dollar auf unter 0,002 US-Dollar – ein Einbruch von über 99 % –, wodurch die Gewinne Tausender aktiver Spieler, die im Vorfeld echtes Geld investiert hatten, zunichte gemacht wurden. Anlaufkosten Keine Kosten für Free-to-Play-Titel wie Gods Unchained; 200–1.000+ Dollar für Axie Infinity (Zum Start sind drei NFT-Axies erforderlich). Zeit bis zum ersten Einkommen 1–4 Wochen. Schwierigkeitsgrad Anfänger bis Fortgeschrittene. Einschränkungen Die Einnahmen lauten auf volatile Krypto-Token. Beim Verkauf von Token fällt in den meisten Ländern eine Kapitalertragsteuer an. Viele „Play-to-Earn“-Spiele sind zusammengebrochen oder haben mehr als 90 % ihrer Spielerbasis verloren.

Schritte für Tag 1:

Beginnen Sie mit einem Free-to-Play-Titel wie Gods Unchained or Thetan Arena Eine MetaMask-Wallet einrichten Verfolgen Sie den Kurs des Tokens auf CoinGecko, bevor Sie sich entscheiden, echtes Geld zu investieren Ziehen Sie Ihre Gewinne umgehend in Stablecoins (USDC/USDT) ab, um zu vermeiden, dass Sie volatile Vermögenswerte halten.

9. Affiliate-Marketing im Gaming-Bereich

Gaming-Content-Ersteller und Blogger verdienen Provisionen, indem sie Gaming-Produkte und -Plattformen über Affiliate-Links bewerben. Zu den wichtigsten Programmen gehören Razer (4–10 % Provision), Logitech (4–10 %, durchschnittlicher Bestellwert 125 $), Amazon-Partnerprogramm (1–4 % auf Spiele und Zubehör), Green Man Gaming, Eibe, undHumble Bundle.

Verdienstspanne Anfänger unter den Bloggern und YouTubern verdienen 100–500 US-Dollar pro Monat. Erfahrene Content-Ersteller verdienen 1.000–5.000 US-Dollar pro Monat. Die erfolgreichsten Gaming-Affiliates verdienen 50.000–100.000+ US-Dollar pro Jahr. Laut Daten von Refersion verdient ein Affiliate-Vermarkter im Durchschnitt 30.000 bis 50.000 US-Dollar pro Jahr über alle Nischen hinweg. Plattformdaten deuten darauf hin, dass 98 % der Gaming-Creators Affiliate-Marketing als mindestens eine Einnahmequelle nutzen. Anlaufkosten Keine Kosten für die Werbung über bestehende Social-Media-Konten; 100 bis 500 Dollar für den Betrieb eines Gaming-Blogs. Zeit bis zur ersten Inbetriebnahme 1–12 Wochen. Schwierigkeitsgrad Anfänger bis Fortgeschrittene. Einschränkungen Gaming ist eine Nische mit geringeren Provisionen als die Finanz- oder Softwarebranche. Die Einnahmen steigen proportional zur Größe der Leserschaft. Es dauert 6 bis 12 Monate, bis ein neuer Blog nennenswerten organischen Traffic verzeichnet. Schauen Sie sich unseren Leitfaden für Nebenjobs im Gaming-Bereich für einen tieferen Einblick in den Aufbau mehrerer Einkommensquellen.

Schritte für Tag 1:

Melden Sie sich an fürAmazon-Partnerprogramm und dieEibePartnerprogramm Füge Affiliate-Links zu allen bestehenden Gaming-Inhalten hinzu (YouTube-Beschreibungen, Discord-Server) Schreibe eine Bewertung zu einem Gaming-Zubehörteil, das du bereits besitzt Verfolgen Sie Klicks mit einem kostenlosen Tool wie Pretty Links

10. Entwicklung von Roblox-Spielen

Roblox Entwickler erstellen Spiele (früher als „Erlebnisse“ bezeichnet) innerhalb der Roblox Plattform und erhalten einen Anteil von 29 % an allen Robux die sie in ihrem Spiel ausgegeben haben und die über das Developer Exchange (DevEx)-Programm zu einem Preis von 0,0035 $ pro Robux. Roblox Die Auszahlungen an Creator über DevEx beliefen sich im Jahr 2025 auf 1,5 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von rund 63 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während die 1.000 erfolgreichsten Creator der Plattform durchschnittlich jeweils 1,3 Millionen US-Dollar verdienten.

Verdienstspanne Etwa 85 % der Entwickler verdienen weniger als 100 $ pro Monat. Unter denjenigen, die genug verdienen, um sich über den Developer Exchange eine Auszahlung zu sichern, liegt der Median bei etwa 1.440 $ pro Jahr. Von dort steigt die Summe rapide an: Die 1.000 besten Entwickler verdienen durchschnittlich etwa 980.000 Dollar pro Jahr, die 100 besten rund 7 Millionen Dollar pro Jahr und die 10 besten etwa 38,5 Millionen Dollar pro Jahr. Mehr als 17.000 Entwickler verdienten in den zwölf Monaten bis März 2024 über 650 Dollar. Anlaufkosten Keine Kosten (Roblox (Das Studio ist kostenlos). Zeit bis zum ersten Einkommen 3–12 Monate. Schwierigkeitsgrad Mittelstufe (Grundlagen der Lua-Skriptierung) bis Fortgeschrittene (komplette Spielsysteme). Einschränkungen Roblox macht 71 % aller Einnahmen aus. Die Verteilung der Einnahmen ist sehr ungleich: Die obersten 0,1 % erhalten den Großteil der Auszahlungen. Die Hauptzielgruppe sind Kinder unter 13 Jahren, was die Monetarisierungsmöglichkeiten einschränkt. Unser Leitfaden zum Geldverdienen Robux in Roblox beschreibt den DevEx-Prozess ausführlich.

Schritte für Tag 1:

HerunterladenRobloxStudio (kostenlos) Füllen Sie das offizielle Formular aus Roblox Lehrvideos zu den Grundlagen der Skripterstellung Analysiere die Top-10-Spiele in dem von dir gewählten Genre hinsichtlich ihrer Spielmechaniken und Monetarisierungsmodelle. Entwickeln Sie innerhalb von 30 Tagen einen kleinen, funktionsfähigen Prototyp, bevor Sie weitere Investitionen tätigen

So findest du den richtigen Nebenjob im Gaming-Bereich, der zu deinem Können und deinem Zeitplan passt

Nicht jede Verdienstmöglichkeit im Gaming-Bereich eignet sich für jede Situation. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die beliebtesten Methoden, aufgeschlüsselt nach Startkosten, erforderlichen Fähigkeiten, Zeit bis zur ersten Auszahlung und realistischem monatlichen Einkommen, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können.

Verfahren Anlaufkosten Schwierigkeitsgrad Zeit bis zur ersten Auszahlung Realistisches Monatseinkommen Apps mit Gaming-Belohnungen Kostenlos Keine 1–7 Tage 5–50 Dollar Testen von Handyspielen Kostenlos (mobil); PC + JIRA für QA-Rollen Grundstufe – Fortgeschrittene 1–3 Wochen 100–400 Dollar Twitch-Streaming Bis zu 500 $ (Ausrüstung im Wert von bis zu 3.000 $) Anfänger–Mittelstufe 3–6 Monate 50–5.000+ Dollar YouTube Gaming Bis zu 200 Dollar Anfänger–Mittelstufe 6–18 Monate 50–5.000+ Dollar Spielcoaching Kostenlos Mittelstufe–Fortgeschrittene 1–4 Wochen 500–3.000 Dollar E-Sport & Geldturniere Bis zu 100 Dollar (Startgebühren) Mittelstufe–Fortgeschrittene Tage (kostenlose Veranstaltungen) Bis zu 1.000 US-Dollar (unregelmäßig) Verkauf von In-Game-Gegenständen und Skins Bis zu 200 Dollar Anfänger–Mittelstufe 1–7 Tage 100–500 Dollar Play-to-Earn-Krypto-Spiele Bis zu 1.000 $ und mehr Anfänger–Mittelstufe 1–4 Wochen 20–200 Dollar Affiliate-Marketing im Gaming-Bereich Bis zu 500 Dollar Anfänger–Mittelstufe 1–12 Wochen 100–5.000 Dollar Roblox-Spieleentwicklung Kostenlos Mittelstufe–Fortgeschrittene 3–12 Monate ~120 $/Monat (Medianwert; sehr ungleich verteilt)

Tatsächlicher Entscheidungsrahmen:

Weniger als 5 Stunden pro Woche: Fang mit Gaming-Belohnungs-Apps an und Cash Kick Spielangebote. Dies sind die einzigen Methoden, bei denen die Auszahlung innerhalb von 7 Tagen erfolgt und keinerlei Kenntnisse erforderlich sind.

10–20 Stunden pro Woche und unter den besten 20 % in deinem Spiel: Coaching bringt auf dieser Liste den höchsten Stundenlohn ein: 20 bis 70 Dollar pro Stunde im Vergleich zu 1 bis 3 Dollar pro Stunde bei Prämien-Apps. Schon ein Kunde pro Woche sorgt bereits im ersten Monat für ein nennenswertes Nebeneinkommen.

Mindestens 20 Stunden pro Woche und mindestens 12 Monate Geduld: Streaming und YouTube sorgen für ein sich vervielfachendes Einkommen. Die Zielgruppe, die du im sechsten Monat aufbaust, bringt dir auch im 24. Monat noch Einnahmen. Mit Belohnungs-Apps lässt sich kein Zinseszinseffekt erzielen; Coaching lässt sich ohne eine persönliche Marke nicht skalieren.

Entwicklerkenntnisse: Roblox hat das größte Potenzial aller hier vorgestellten Methoden, erfordert jedoch den größten anfänglichen Aufwand beim Erlernen der erforderlichen Fähigkeiten. Die Verteilung der Einnahmen ist extrem: 85 % verdienen weniger als 100 Dollar pro Monat, während die obersten 0,1 % Millionen verdienen.

Drei häufige Fehler, die es zu vermeiden gilt:

Fehler 1: Erwarten, dass Twitch Einkommen innerhalb von 60 Tagen. Der Plattformdurchschnitt, um den Affiliate-Status zu erreichen, liegt bei 3 bis 6 Monaten konsequenten Streamens, und 72,8 % der Streamer verdienen überhaupt nichts. In den ersten Monaten sind Geduld und Beständigkeit wichtiger als die Produktionsqualität.

Fehler 2: Mehr als 200 Dollar investieren, um anzufangen Axie Infinity oder andere Pay-to-Play-Titel. Axie Der SLP-Token verlor zwischen 2021 und 2023 über 99 % seines Wertes, wodurch die Echtgeld-Investitionen Tausender aktiver Spieler zunichte gemacht wurden. Beginnen Sie ausschließlich mit kostenlosen Spieloptionen.

Fehler 3: Sich auf sechs oder mehr Methoden gleichzeitig verteilen. Content-Ersteller, die sich 6 bis 12 Monate lang auf eine Plattform konzentrieren, bevor sie ihre Aktivitäten diversifizieren, bauen schneller eine Zielgruppe auf und erzielen schneller Einnahmen als diejenigen, die ihre Kräfte frühzeitig aufteilen. Wählen Sie eine Methode aus, widmen Sie sich dieser 90 Tage lang und bauen Sie dann eine zweite Einnahmequelle auf.

Realistische Zeitachse der Spieleinnahmen: Was Gamer im ersten Monat im Vergleich zum zwölften Monat tatsächlich verdienen

Ein realistischer Überblick über die Einnahmen aus dem Gaming über einen Zeitraum von 12 Monaten sieht ganz anders aus als die Highlight-Videos im Internet. So sieht der tatsächliche Zeitverlauf für jemanden aus, der ganz von vorne anfängt.

Woche 1–2: Gaming-Prämien-Apps zahlen im Rahmen von Bonusangeboten für Neukunden zwischen 5 und 20 Dollar aus. Cash Kick Bei „Game Milestones“ erhält man innerhalb weniger Tage nach der Installation 90 bis 120 Dollar pro abgeschlossenem Spiel. Dies sind die einzigen Methoden auf dieser Liste, bei denen bereits in den ersten 14 Tagen Einnahmen erzielt werden können. Alle anderen Methoden befinden sich noch in der Einrichtungs- oder Anlaufphase.

Monat 1:Ein neuerTwitch Der Streamer hat durchschnittlich 5 bis 10 Zuschauer und verdient nichts, da er unterhalb der Affiliate-Schwelle liegt. Ein Gaming-Coach, der vier Schüler zu je 25 Dollar pro Stunde für jeweils zweistündige Sitzungen gewinnt, verdient im ersten Monat 200 Dollar. Ein YouTube Der Kanal erzielt keine Einnahmen aus AdSense (unterhalb der Monetarisierungsschwelle). Affiliate-Links können eine erste Provision einbringen, wenn sie bei einer bestehenden Zielgruppe beworben werden, allerdings ist nur mit einstelligen Beträgen zu rechnen.

Monat 3–6:Eine konsequenteTwitch Ein Streamer mit durchschnittlich 50 Zuschauern verdient 500 bis 750 Dollar pro Monat. Ein Gaming-Coach mit positiven Bewertungen verdient 1.000 bis 2.000 Dollar pro Monat bei einem Stundensatz von 50 Dollar. Ein Roblox Ein Spiel mit 1.000 Spielern pro Tag bringt 100 bis 500 Dollar pro Monat ein. Daten von icon-era.com deutet darauf hin, dass nur 27,4 % der Streamer bis zum sechsten Monat überhaupt Einnahmen erzielen.

Monat 12: A YouTube Ein Kanal mit 10.000 Abonnenten verdient allein mit AdSense 200 bis 600 Dollar pro Monat, dazu kommen 500 bis 2.000 Dollar pro Monat aus Affiliate-Provisionen und Sponsoring. Ein Twitch Ein Streamer mit durchschnittlich 1.000 Zuschauern verdient mehr als 5.000 Dollar pro Monat. Nur 4 % der Gaming-Creators erzielen zu irgendeinem Zeitpunkt ihrer Karriere mehr als 100.000 Dollar pro Jahr.

Anmerkung zu Brutto- und Nettobeträgen: Die oben genannten Zahlen sind Bruttozahlen. Twitch behält 50 % der Abonnementgebühren ein. YouTube erhält 45 % der AdSense-Einnahmen. Roblox behält 71 % des Umsatzes ein. Der Steam-Marktplatz behält 15 % ein und sperrt die Gelder im Steam-Wallet, ohne dass eine Barauszahlung möglich ist. Zusätzlich zu den Plattformgebühren fallen in den USA Selbstständigensteuer in Höhe von 15,3 % auf den Nettogewinn an. Berücksichtigen Sie zudem die Abschreibungen auf die Ausrüstung und die Abonnementkosten für Streaming-Software. Der Nettoverdienst liegt deutlich unter den in diesem Leitfaden angegebenen Verdienstspannen.

Was Gamer tatsächlich daran hindert, Geld zu verdienen: 5 echte Hindernisse und wie man sie überwindet

Die meisten Gamer, die versuchen, mit dem Gaming Geld zu verdienen, geben innerhalb der ersten 60 Tage auf. Hier sind die fünf Hindernisse, die die meisten Versuche zum Scheitern bringen, und was man gegen jedes einzelne davon tun kann.

1. Einkommensungleichheit auf Plattformen. On Twitch, die obersten 1 % der Streamer erzielen 50 % aller Plattform-Einnahmen – dies geht aus Daten aus dem Jahr 2021 hervor Twitch Datenschutzverletzung. Das ist kein Grund, auf Streaming zu verzichten, aber es ist ein Grund, die Einnahmequellen von Anfang an zu diversifizieren: Abonnements, Affiliate-Links und Coaching sollten gleichzeitig genutzt werden, anstatt sich allein auf Werbeeinnahmen zu verlassen.

2. Abnehmende Erträge bei Belohnungs-Apps. Gaming-Apps senken die Auszahlungsquoten nach den ersten 2 bis 4 Wochen, sobald die Neukundenboni abgelaufen sind. MistplayDie jährliche Verdienstobergrenze liegt bei etwa 550 $ pro Jahr. Die Lösung besteht darin, vierteljährlich zu neuen Apps und Angeboten für Neukunden zu wechseln und 2–3 Apps gleichzeitig zu nutzen, um den monatlichen Gesamtverdienst zu maximieren.

3. Volatilität des P2E-Marktes. Axie Infinity Der SLP-Token erreichte 2021 einen Höchststand von rund 0,36 US-Dollar und fiel bis 2023 unter 0,002 US-Dollar – ein Einbruch von über 99 %, der die Gewinne Tausender aktiver Spieler zunichte machte, die echtes Geld investiert hatten. Ziehen Sie Ihre Krypto-Gewinne sofort in Stablecoins (USDC) ab, anstatt sie zu halten.

4. Betrügerische Apps und gefälschte Plattformen für Einkünfte aus Spielen. Apps, bei denen eine Vorauszahlung erforderlich ist, um Verdienste freizuschalten, die 50 $+ pro Stunde für gelegentliches Spielen versprechen oder bei denen keine nachprüfbaren Auszahlungsnachweise vorliegen, werden von NerdWallet und der r/beermoney-Community auf Reddit regelmäßig als bedenklich eingestuft. Vergewissern Sie sich, dass die App mindestens eine Bewertung von 4,1 Sternen bei Google Play oder im App Store hat, dass Auszahlungen über PayPal bestätigt sind und dass es dokumentierte Nutzerbewertungen gibt, bevor Sie Ihre Zeit investieren.

5. Burnout durch die Monetarisierung eines Hobbys. Wenn das Spielen zum Beruf wird, lässt der Spaß oft nach – ein Phänomen, das in zahlreichen Umfragen unter Content-Erstellern dokumentiert und in Streaming-Communities ausführlich diskutiert wurde. Die nachhaltigste Lösung besteht darin, täglich eine separate Spielsitzung nur zum reinen Vergnügen einzuräumen, die völlig unabhängig von den Sitzungen ist, mit denen man Geld verdient.

Wie Einkünfte aus dem Gaming-Bereich in den USA besteuert werden: Streaming, Coaching und Krypto-Einkünfte

Einkünfte aus Glücksspielen gelten in den USA als steuerpflichtiges Einkommen. Da die Vorschriften je nach Art der Einkünfte variieren, kann man bei der Steuererklärung durch die Kenntnis der Grundlagen bares Geld sparen.

Selbstständigenabgabe. Wenn Einkünfte aus dem Gaming-Bereich durch Streaming, Coaching, Affiliate-Marketing oder den Verkauf von Artikeln als Selbstständiger und nicht über einen Arbeitgeber erzielt werden, beträgt der US-Steuersatz für Selbstständige 15,3 % (12,4 % Sozialversicherung plus 2,9 % Medicare) zusätzlich zur regulären Einkommensteuer. Dies gilt für Streamer, Coaches und Affiliate-Vermarkter unabhängig von der Höhe ihres Einkommens, sobald sie die Schwelle von 400 US-Dollar pro Jahr überschreiten.

Vierteljährliche geschätzte Zahlungen. Die US-Steuerbehörde (IRS) schreibt vierteljährliche Vorauszahlungen vor, wenn Sie davon ausgehen, dass Sie für das Jahr 1.000 US-Dollar oder mehr an Steuern schulden. Die vier Fristen sind der 15. April, der 15. Juni, der 15. September und der 15. Januar. Werden diese Fristen nicht eingehalten, fallen Strafen wegen Unterzahlung an, unabhängig davon, ob Sie den Betrag am Jahresende vollständig begleichen.

Abzugsfähige Ausgaben. Gaming-PCs und Peripheriegeräte sind entsprechend dem Anteil der geschäftlichen Nutzung absetzbar. Internetkosten sind für den Anteil der geschäftlichen Nutzung absetzbar. Abonnements für Streaming-Software (wie Streamlabs für etwa 19 $ pro Monat) sind vollständig absetzbar. Die Kosten für den Homeoffice-Raum sind pro Quadratfuß absetzbar, wenn Sie über einen eigens für das Streaming vorgesehenen Raum verfügen. Spiele, die zum Zwecke der Rezension, zum Testen oder für Coaching-Zwecke erworben wurden, sind absetzbar. Spiele, die zum privaten Spielen gekauft wurden, sind es nicht.

Steuer auf Krypto-Glücksspiele. Der Verkauf von „Play-to-Earn“-Token oder NFTs löst in den USA eine Kapitalertragsteuer aus. Kurzfristige Gewinne (Vermögenswerte, die weniger als ein Jahr gehalten wurden) werden als normales Einkommen besteuert. Langfristige Gewinne (Haltedauer über ein Jahr) werden je nach Einkommensklasse mit 0–20 % besteuert. Jeder Token-Tausch oder -Verkauf stellt einen eigenständigen steuerpflichtigen Vorgang dar, daher ist die Führung von Aufzeichnungen vom ersten Tag an unerlässlich.

Kostenlose Tools zur Buchführung: Wave (kostenlose Buchhaltungssoftware), Koinly (die kostenlose Version deckt bis zu 10.000 Kryptotransaktionen ab) und Google Sheets zur Erfassung von Affiliate-Provisionen. Die US-Steuerbehörde IRS akzeptiert digitale Belege, die in Google Drive oder Dropbox gespeichert sind.

So steigern Sie Ihre Einnahmen aus dem Gaming von 50 $ pro Monat zu einer vollwertigen Einnahmequelle im Online-Gaming-Bereich

Mit Gaming 50 Dollar pro Monat zu verdienen, ist bereits im ersten Monat möglich, wenn man Belohnungs-Apps nutzt und Cash Kick Angebote. Der Weg von 50 Dollar pro Monat zu einer vollständigen Einnahmequelle ist eine ganz andere Herausforderung. Hier ist der realistische Weg zur Skalierung.

Zeitleiste der Einkommensmeilensteine: 100 $ pro Monat lassen sich innerhalb von 2 bis 4 Wochen über Gaming-Prämien-Apps und eine weitere Möglichkeit verdienen Cash Kick Spielangebot. Für 500 $ pro Monat sind in der Regel 3 bis 6 Monate Coaching oder regelmäßiges Streaming erforderlich. Für 2.000 $ pro Monat sind 6 bis 12 Monate zum Aufbau einer Zuschauerbasis über Streaming, YouTube, einschließlich der Partner. Um 10.000 Dollar pro Monat zu erzielen, sind 18 bis 36 Monate anhaltendes Wachstum auf mehreren Plattformen erforderlich.

Skalierungsstrategie 1: Komplementäre Einnahmequellen bündeln. A Twitch Der Streamer fügt ein YouTube Der Kanal nutzt die Aufzeichnungen derselben Spielsitzung für verschiedene Zwecke, fügt in den Videobeschreibungen Affiliate-Links für Spielekäufe hinzu und verkauft anschließend Coaching-Angebote an die treuesten Fans, die im Chat um Tipps zur Verbesserung ihrer Fähigkeiten bitten. Plattformdaten von Quantumrun deuten darauf hin, dass 77 % der Gaming-Creators, die ein nachhaltiges Einkommen erzielen, mindestens drei Einnahmequellen nutzen.

Skalierungsstrategie 2: Das Vertrauen der Zielgruppe in Produkte umsetzen. Erreiche in einem Wettkampfspiel eine öffentliche Platzierung. Erstelle Inhalte, die dein Können unter Beweis stellen und dein Spielverhalten sowie deine Denkweise zeigen. Verlang dann eine Gebühr für den direkten Zugang zu deinem Wissen über Metafy or Gamer Sensei. Dies ist der dokumentierte Weg für Trainer auf Metafy die 3.000 Dollar oder mehr pro Monat verdienen. Die Zielgruppe muss nicht groß sein: 50 treue Follower, die auf deine Kompetenz vertrauen, sind mehr wert als 5.000 passive.

Beispiel aus der Praxis: A Roblox Ein Entwickler, der im Median 1.440 $ pro Jahr verdient, kann sein Einkommen auf über 10.000 $ pro Jahr steigern, indem er ein zweites Spiel in einem anderen Genre entwickelt und einen Teil seiner DevEx-Auszahlungen in Roblox Erlebniswerbung. Mehr als 17.000 Roblox Die Entwickler überschritten im Jahr 2024 die Schwelle von 650 Dollar pro Jahr.

Die wichtigste Skalierungsregel: Die Einnahmen aus Gaming hängen von der Größe des Publikums und dem Ruf ab, nicht von der Anzahl der Spielstunden. Jede Stunde, die man damit verbringt, Inhalte zu erstellen, eine Community aufzubauen oder seinen Ruf zu stärken, zahlt sich im Laufe der Zeit aus. Bei Belohnungs-Apps ist das nicht der Fall. Wenn du deinen aktuellen Die beste Streaming-Konfiguration für Gaming Bevor man sich voll und ganz dem Streaming widmet, bietet dieser Leitfaden einen umfassenden Überblick über alles – von Einsteigerausrüstung bis hin zu professionellen Setups.

Mit Spielen Geld verdienen: Wo Sie heute anfangen können

Mit Spielen Geld zu verdienen ist eine echte Möglichkeit, unabhängig vom eigenen Können Geld zu verdienen. Der Unterschied zwischen 5 Dollar und 5.000 Dollar im Monat liegt nicht am Talent. Es kommt darauf an, die richtige Methode für die eigene Situation zu wählen: verfügbare Zeit, aktuelles Können und wie lange man auf die erste Auszahlung warten kann.

Heute stehen Ihnen drei Einstiegsmöglichkeiten zur Verfügung, die keinerlei Investition erfordern. Gaming-Prämien-Apps wie Mistplay Die Auszahlung erfolgt innerhalb von 1 bis 7 Tagen und erfordert keinerlei Fachkenntnisse. Cash Kick Das Spielangebot „Milestones“ zahlt 90 bis 120 Dollar pro abgeschlossenem Spiel, ohne dass ein bestimmter Rang oder eine bestimmte Zielgruppe erforderlich ist. Spielcoaching zu Metafy ist der schnellste Weg zu 20–70 Dollar pro Stunde für Spieler, die bei einem der großen Titel zu den besten 20 % gehören.

Wähle eine Methode aus diesem Leitfaden aus, die zu deiner aktuellen Situation passt. Setze dir ein 30-Tage-Ziel: deine ersten 10 Dollar aus einer Prämien-App, deinen ersten Coaching-Kunden oder deine ersten 50 Twitch Follower. Fang noch heute an, nicht erst, wenn du neue Ausrüstung gekauft oder einen höheren Rang erreicht hast. Der größte Fehler beim Geldverdienen mit Gaming ist es, auf die perfekte Ausrüstung zu warten, anstatt mit dem zu beginnen, was du bereits hast.

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Häufig gestellte Fragen